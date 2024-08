23:43 Les ouvriers de la construction sont retirés de la centrale nucléaire de Koursk

23:43 Travailleurs du bâtiment évacués de la centrale nucléaire de KurskEn raison de l'avancée des troupes ukrainiennes dans la région russe de Kursk, les travailleurs sont évacués du site de construction de deux nouveaux réacteurs à la centrale nucléaire de Kursk (CNPP). Le nombre de travailleurs de la construction sera temporairement réduit, selon Atomstroiexport, filiale de la corporation nucléaire d'État russe Rosatom. D'autres spécialistes continuent leur travail comme prévu. La centrale nucléaire de Kursk, dans la ville de Kursk, a été mentionnée à plusieurs reprises comme cible potentielle de l'offensive ukrainienne qui a commencé mardi. Cependant, elle se trouve à environ 60 kilomètres de la frontière. Les avancées les plus éloignées signalées des troupes ukrainiennes, qui n'ont pas été confirmées, ont atteint environ 30 kilomètres à l'intérieur de la Russie. Après l'annonce de l'offensive ukrainienne, la Garde nationale russe a prétendument renforcé la protection de la centrale électrique. Deux réacteurs sont en construction pour remplacer les deux plus anciens, déjà mis hors service, de la centrale. Deux autres réacteurs sont actuellement en fonctionnement.

23:11 Les soldats ukrainiens prennent le contrôle d'une installation de Gazprom dans la région de KurskSelon une vidéo publiée par les médias ukrainiens, des soldats ukrainiens ont pris le contrôle d'une installation appartenant à la société de gaz Gazprom dans la région russe de Kursk. L'installation dans la ville de Sudzha et la ville elle-même ont été capturées, selon les soldats ukrainiens dans la vidéo.

22:33 La Russie bloque le service de chat crypté SignalDans sa répression des services internet étrangers, la Russie bloque également le service de chat crypté Signal, invoquant des violations légales présumées. Signal ne respecte pas les mesures légales nécessaires pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme, selon l'autorité compétente, Roskomnadzor, à Moscou. Tout au long de la journée, il y a eu de nombreuses plaintes de la part des utilisateurs de Signal en Russie selon lesquelles le service de messagerie est indisponible. Des portails comme Sboj.rf, qui collectent les rapports de panne, ont signalé environ 2000 plaintes. Signal a été développé aux États-Unis et est apprécié par ses utilisateurs pour son haut niveau de sécurité. Jeudi, les utilisateurs russes se sont également plaints que YouTube fonctionnait lentement et que les vidéos étaient difficiles à télécharger. Les autorités russes n'ont pas fourni d'explication officielle pour cela. Cependant, elles ont déclaré précédemment qu'elles avaient dans leur ligne de mire le service vidéo extrêmement populaire car il refuserait allegedly de supprimer les vidéos extrémistes. De grands réseaux sociaux avec une propriété américaine comme X et Facebook ont déjà été bloqués en Russie et ne peuvent être accès via des connexions protégées (VPN). Même avant l'attaque contre l'Ukraine, Moscou avait préparé une éventuelle coupure d'internet dans le pays. Depuis le début de la guerre en 2022, Roskomnadzor a bloqué des milliers de sites Web non approuvés par les autorités russes.

22:04 Panne de courant dans la ville proche de la CNPP de Kursk après des attaques ukrainiennesSelon les rapports russes, il y a eu une panne de courant dans la ville de Kursk près de la centrale nucléaire de Kursk (CNPP) en Russie. Un transformateur électrique a été touché par des débris d'un drone ukrainien, selon le gouverneur régional Alexei Smirnov. Kursk compte environ 42 000 habitants. La centrale nucléaire de Kursk est l'une des plus grandes centrales nucléaires de Russie. Les troupes ukrainiennes ont avancé près de la centrale ces derniers jours.

21:33 Les États-Unis annoncent une nouvelle aide militaire pour l'UkraineLes États-Unis ont annoncé un nouveau paquet d'aide militaire d'une valeur de 125 millions de dollars pour l'Ukraine, notamment des missiles Stinger, des munitions d'artillerie et des systèmes anti-char. Il s'agit de la dixième tranche d'équipement fournie à l'Ukraine depuis que le président Joe Biden a signé une loi en avril pour un paquet d'aide de plusieurs milliards de dollars, a déclaré John Kirby, porte-parole de la sécurité nationale à la Maison Blanche.

20:52 Une vidéo montre un Strike HIMARS ukrainien sur une colonne russe dans la région de KurskL'Ukraine utilise des armes à longue portée contre l'armée russe dans son offensive dans la région de Kursk. Une vidéo montre plusieurs impacts de roquettes au milieu d'une colonne russe à l'est de Rylsk hier soir. Les Ukrainiens ont utilisé des roquettes occidentales tirées à partir du système de lancement de roquettes multiples HIMARS. Des vidéos du lendemain de l'attaque montrent plusieurs véhicules militaires détruits. Le "Kyiv Independent" rapporte 14 véhicules détruits.

20:38 L'Iran doit fournir à la Russie des centaines de missiles balistiquesL'Iran devrait fournir à la Russie des centaines de missiles balistiques dans un avenir proche, selon des sources de renseignement européen. Des dizaines de militaires russes sont déjà formés en Iran pour manipuler le système de missiles balistiques à courte portée Fath-360, ont déclaré deux employés des agences de renseignement européen à Reuters. Bien que la Russie dispose de ses propres missiles balistiques, la livraison de Fath-360 pourrait permettre à la Russie d'utiliser une plus grande partie de son arsenal pour des cibles éloignées de la ligne de front, avec des ogives iraniennes utilisées pour des cibles à courte portée. Un porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis a déclaré que le gouvernement américain et ses alliés de l'OTAN et du G7 étaient prêts à une réponse rapide et sévère si l'Iran procédait à de tels transferts. Le ministère de la Défense russe n'a pas répondu à une demande de commentaire.

20:27 Schmid défend l'aide à l'Ukraine après la proposition de KretschmerLe SPD a critiqué la proposition du ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, de réduire l'aide militaire à l'Ukraine. Le porte-parole des affaires étrangères du SPD, Nils Schmid, a déclaré au "Tagesspiegel" que l'Ukraine se défendait contre une "violation du droit international" par la Russie. La Russie pourrait mettre fin à la guerre à tout moment en se retirant de l'Ukraine, a déclaré Schmid. "Pour l'Ukraine, however, mettre fin à sa propre défense signifierait perdre son territoire et sa souveraineté, et continuer à être opprimée par sa population. Monsieur Kretschmer en est conscient", a ajouté Schmid. Kretschmer avait auparavant appelé à une réduction de l'aide militaire à l'Ukraine, invoquant le différend sur le budget fédéral pour 2025 lors d'une interview avec le Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

19:56 Les troupes ukrainiennes attaquent les positions russes sur la péninsule de DniproL'intelligence militaire ukrainienne rapportent une frappe réussie sur les positions russes sur la péninsule de Kinburn, sur la rive du fleuve Dnipro sous occupation russe. Selon les rapports ukrainiens, 30 soldats russes et six véhicules blindés ont été détruits. La péninsule de Kinburn se situe à l'embouchure du fleuve Dnipro, au sud de Kherson. Une vidéo publiée par l'intelligence montre des troupes débarquant en bateau et des attaques à l'aide de drones kamikazes. Les rapports de l'intelligence ne peuvent pas être vérifiés de manière indépendante. La Russie affirme avoir repoussé les attaques, déclarant que certains Ukrainiens ont été arrêtés par des mines et que le reste a été arrêté par des tirs d'armes légères.

19:43 De nouvelles sanctions contre la BiélorussieSuite à l'UE, les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni ont imposé de nouvelles sanctions contre des individus et des entreprises en Biélorussie. Les nouvelles sanctions américaines, annoncées par le département du Trésor à Washington, ciblent 19 individus et 14 entreprises, ainsi que l'avion du dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko. Elles visent principalement des entreprises du secteur aérospatial, de la logistique et de l'électronique, ainsi que leur direction, qui ont tenté de contourner les sanctions existantes pour acquérir des composants pour l'équipement militaire russe. Le Canada a sanctionné 10 individus et 6 entreprises, tandis que le Royaume-Uni a sanctionné 3 individus et 3 entreprises. Plus tôt cette semaine, l'UE a également imposé de nouvelles sanctions contre la Biélorussie, étendant la liste des sanctions qui a commencé il y a quatre ans suite à la réélection contestée de Loukachenko.

19:20 L'Ukraine commande deux postes de secours à RheinmetallRheinmetall a reçu une nouvelle commande du ministère de la Défense ukrainien pour la livraison de deux postes de secours. Le conglomérat de défense l'a annoncé. Le poste de secours conteneurisé pour une utilisation sur place est qualifié par le fabricant de "Forward Surgical Team (FST, équipe chirurgicale avancée)". Les cinq conteneurs interconnectés et extensibles comprennent une zone de réception/triage, un abri pour radiographie, une zone de préparation de salle d'opération, un abri pour salle d'opération et une unité de soins intensifs. Ils peuvent être déployés près du front et sont prévus pour livraison d'ici la fin de 2023 ou le début de 2024.

18:47 L'Ukraine abat un autre hélicoptère russe avec un droneUn drone FPV piloté par le service de sécurité ukrainien (SBU) a abattu un autre hélicoptère militaire russe dans la région de Kursk. "Kyiv Independent" rapporte cela, citant une source de sécurité. L'hélicoptère ciblé était un Mi-8 de transport. Il n'est pas clair si l'hélicoptère a été détruit ou forcé de crash par le coup. Il y a quelques jours à peine, l'Ukraine a abattu un hélicoptère Mi-28 avec un drone.

18:22 Un oligarque russe qualifie la guerre de "folle"

Le milliardaire russe Oleg Deripaska a suscité de vives critiques en Russie pour sa condamnation étonnamment franche de la guerre contre l'Ukraine. Dans une interview accordée au journal japonais "Nikkei Asia", Deripaska a appelé à un "cessez-le-feu immédiat et inconditionnel". "Si vous voulez mettre fin à la guerre, vous devez d'abord arrêter le bombardement", a-t-il déclaré cette semaine lors d'une conférence économique au Japon, où il a participé en tant que représentant officiel de la Russie. Il a décrit le conflit violent comme "fou". Le philosophe russe Alexandre Douguine, considéré comme l'un des principaux idéologues de cette guerre, a alors violemment attaqué l'homme d'affaires. "C'est un coup de poignard dans le dos de nos troupes et un soutien aux terroristes de l'armée ukrainienne, qui ont envahi la région de Kursk", a expliqué Douguine via le service de messagerie Telegram.

17:54 Strack-Zimmermann défend l'attaque ukrainienne sur "l'ennemi sur son propre territoire"

La présidente de la commission de la Défense au Parlement européen, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, défend l'utilisation d'armes occidentales sur le territoire russe par l'armée ukrainienne : "Les Ukrainiens respectent tous les accords conclus par les pays donateurs", déclare la politicienne du FDP au groupe de presse Funke. Quoi qu'il en soit, l'Ukraine a le droit de se défendre. "Cela inclut le droit d'attaquer l'ennemi sur son propre territoire", souligne Strack-Zimmermann. Elle se réjouit que l'UE soutienne pleinement les efforts de l'Ukraine pour restaurer son intégrité territoriale et sa souveraineté et lutter contre l'agression illégale de la Russie.

17:21 Expert : des chars allemands fournis sont impliqués dans les attaques

Le britannique Michael Clarke, expert en sécurité et en défense, explique que des chars produits en Allemagne ou aux États-Unis sont également déployés dans la région de Kursk. "Il semble que les Ukrainiens aient manifestement décidé de soutenir l'offensive. Et en l'espace de 48 heures, ils l'ont fait avec certaines unités assez importantes", a déclaré Clarke sur Sky News. Parmi elles figurent des chars et des véhicules blindés fournis par les États-Unis et l'Allemagne. Il n'est pas clair si des véhicules de production britannique sont également utilisés, selon Sky News.

16:55 Les experts en politique étrangère du CDU critiquent Kretschmer

16:28 Le Mexique refuse d'arrêter Poutine lors de sa visiteLe gouvernement mexicain a déclaré qu'il ne mettrait pas en arrestation le président russe Vladimir Poutine s'il assistait à l'investiture du nouveau chef d'État mexicain. L'Ukraine avait formulé une telle demande. "Nous ne pouvons pas faire cela", dit le président mexicain Andrés Manuel López Obrador devant les journalistes, ajoutant que "ce n'est pas notre tâche".

15:57 Gressel : l'Ukraine "probablement capable de conserver le territoire plus longtemps"Selon Gustav Gressel, l'attaque sur la région russe de Kursk n'est pas une "piqûre de rappel" comme les attaques précédentes derrière la frontière. L'expert militaire estime que les troupes ukrainiennes lient les forces russes et prennent l'avantage dans les éventuelles négociations sur les territoires.

15:33 Le nombre de morts augmente : 12 tués dans une attaque de roquette contre un supermarchéAu moins 12 personnes ont été tuées et 44 blessées dans une attaque de roquette russe contre la ville ukrainienne de Kostjantyniwka, selon les rapports officiels. "Une frappe des terroristes russes sur un supermarché et un bureau de poste ordinaires. Les gens sont sous les décombres", écrit le président Volodymyr Zelenskyy sur Telegram. Les opérations de sauvetage se poursuivent. Le chef d'État a exprimé ses condoléances aux familles des victimes. Selon le ministère de l'Intérieur, un incendie s'est déclaré sur une superficie d'environ 1 000 mètres carrés. Kostjantyniwka se trouve à seulement environ 10 kilomètres de la ligne de front entre les troupes ukrainiennes et russes. (voir l'entrée à 12h34)

15:10 Faber : le comportement de Kretschmer "me dégoûte"La proposition du ministre-président de Saxe Michael Kretschmer de réduire l'aide militaire à l'Ukraine a suscité la critique du Bundestag. "Il me dégoûte de voir comment un ministre-président utilise la lutte pour la survie des femmes et des hommes ukrainiens pour sa campagne électorale régionale", dit Markus Faber, président du Comité de la défense. Les livraisons d'armes allemandes aideraient l'Ukraine à se défendre, pas par soif de guerre, "mais parce qu'ils ne veulent pas vivre dans une grande Bucha où l'armée russe tue, torture et viole au hasard", a ajouté Faber.

14:41 ISW : l'Ukraine a "surpris opérationnellement" la Russie dans la région de KurskL'absence de réponse cohérente de la Russie à l'incursion ukrainienne dans la région de Kursk et l'allure rapide de l'avance ukrainienne suggèrent que les forces ukrainiennes ont été capables d'obtenir une surprise opérationnelle le long de la frontière avec la Russie, selon le dernier rapport de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW). Au cours des derniers 18 mois de la guerre en Ukraine, il a été difficile pour les deux camps de surprendre l'adversaire en raison du champ de bataille partly flou en Ukraine. Les analystes disent que le Kremlin essaiera de reprendre le territoire russe dans la région de Kursk capturé par les forces ukrainiennes. Une nouvelle avancée de l'Ukraine en Russie serait un coup stratégique pour les efforts décenniaux du président russe Vladimir Poutine d'établir la stabilité et la sécurité en Russie et le revival géopolitique de la Russie.

14:14 Kretschmer suggère des coupes dans l'aide militaire à l'UkraineLe ministre-président de Saxe Michael Kretschmer, face au différend budgétaire au niveau fédéral, propose des coupes dans l'aide militaire à l'Ukraine. "Nous ne pouvons plus prendre en charge les fonds pour les armes destinées à l'Ukraine pour être épuisées et ne rien accomplir", a déclaré Kretschmer au réseau d'édition allemand. "Tout doit être proportionnel. Oui à l'aide, mais nous pouvons voir que nous atteignons nos limites." Kretschmer souligne la croissance du budget ces dernières années. "Avant la crise du Corona en 2019, nous avions un volume budgétaire de 344 milliards. Nous en sommes maintenant à 480 milliards, et pourtant la coalition du trafic lumineux ne peut pas s'entendre sur le budget", critique le politique du CDU. "Cela montre que tout est hors de contrôle. Cinquante milliards pour les citoyens, des dizaines de milliards pour la migration, des dizaines de milliards pour l'aide militaire. Cela ne marchera pas."

13:52 Ukraine : la police ordonne l'évacuation de près de 20 000 personnes dans la région frontalière de SumyLes autorités ukrainiennes ont émis un ordre d'évacuation pour près de 20 000 personnes dans la région de l'est de Sumy, frontalière de la Russie. L'ordre concerne 28 lieux sous "feu ennemi", a expliqué la police sur le service de messagerie Telegram. Les forces de sécurité locales sont déjà déployées pour accompagner la mesure. La région de Sumy borde la région russe de Kursk, dans laquelle les forces militaires ukrainiennes sont entrées mardi.

13:22 Russie renforce ses troupes dans la région contestée de KurskAprès l'avancée des troupes ukrainiennes dans la région russe de Kursk, le ministère de la Défense de Moscou envoie des unités pour renforcer ses troupes. Des colonnes de lance-roquettes Grad, d'artillerie et de chars sont déployées dans la région, selon l'agence de presse Interfax, citant le ministère. Selon les autorités locales, les combats avec les troupes ukrainiennes envahissantes se poursuivent. "Les combats se poursuivent à une vingtaine de kilomètres de la ville de Kursk et de la centrale nucléaire de Kursk", a déclaré un responsable local sur le service de messagerie Telegram.

12:34 Zelensky : Quatre morts après une attaque russe contre un supermarché à KostiantynivkaAu moins quatre personnes ont été tuées et 24 blessées lors d'une attaque d'artillerie russe contre la ville de Kostiantynivka dans la région contestée de Donetsk, en Ukraine, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur la plateforme X. Les opérations de secours et de récupération se poursuivent. Le gouverneur ukrainien de Donetsk, Vadym Fillaschkin, a rapporté que la ville a été cible d'un tir d'artillerie russe. Des images partagées par le gouverneur sur Telegram montrent une épaisse fumée noire s'élevant du bâtiment détruit. Radio NV a publié des images du supermarché en feu et des destructions environnantes. L'impact exact de l'attaque reste flou. "L'attaque contre le supermarché de Kostiantynivka est un autre cas de terrorisme russe. La guerre contre les civils est tout ce qu'ils peuvent faire", a déclaré le chef de l'administration présidentielle, Andriy Yermak, sur Telegram. Kostiantynivka est régulièrement cible des forces russes. En septembre 2023, une attaque russe contre un marché local à Kostiantynivka a entraîné la mort de 17 personnes et plus de 30 blessées.

11:53 Le ministère russe des Situations d'urgence déclare l'état d'urgence dans la région de KurskLe ministère russe des Situations d'urgence a déclaré l'état d'urgence fédéral pour la région de Kursk à la frontière avec l'Ukraine. Selon le gouvernement de Moscou, les forces russes continuent de repousser les avancées des unités ukrainiennes dans la région de Kursk. L'agence de presse d'État RIA a rapporté cela, citant le ministère de la Défense. Environ mille soldats ukrainiens ont été repoussés mardi.

11:32 Une vidéo montre des camions militaires russes brûlés dans la région de KurskUne vidéo circulant sur les réseaux sociaux et vérifiée par Reuters montre un convoi de camions militaires russes brûlés dans la région russe de Kursk. Les véhicules sont vus le long d'une route. La vidéo montre environ 15 camions, dont un marqué de la lettre 'Z', le symbole utilisé en Russie pour son "opération militaire spéciale" en Ukraine. Reuters a vérifié l'emplacement comme étant le village d'Oktyabr'skoe en fonction des bâtiments, des arbres et des layouts de route. Cependant, le moment exact où la vidéo a été prise n'a pas pu être déterminé.

10:55 Les médias : Une réaction en chaîne à Lipetsk détruit 700 bombesUn attaque de drone sur une base aérienne militaire dans la région russe de Lipetsk a entraîné une réaction en chaîne qui a détruit plus de 700 bombes, selon une source de l'agence de renseignement ukrainienne "The Kyiv Independent". Plus tôt, les autorités russes avaient rapporté qu'une attaque de drone avait causé un incendie sur une base aérienne militaire et endommagé une installation énergétique. La source a dit à "The Kyiv Independent" que des avions de chasse et des hélicoptères étaient stockés sur la base aérienne. Il n'est pas connu combien ont été endommagés ou détruits lors de l'attaque.

10:35 Kiev admet avoir attaqué une base aérienne militaire à LipetskL'armée ukrainienne a rapporté avoir mené une attaque contre une base aérienne militaire dans la région russe de Lipetsk pendant la nuit. L'attaque a endommagé des stocks de bombes guidées, causant un grand incendie et plusieurs explosions, selon un post sur Telegram de l'armée ukrainienne. La base aérienne accueille des avions de combat russes, y compris les Su-34, Su-35 et MiG-31. Lipetsk se trouve à l'est de la région frontalière de Kursk, plus profondément dans le territoire russe.

10:08 Munz : "Les Russes incapables de contre-attaquer"Depuis l'invasion russe le 24 février 2022, l'Ukraine se défend sur son propre territoire. Cependant, depuis trois jours, des troupes attaquent également dans la région russe de Kursk. Le correspondant de Moscou de ntv, Rainer Munz, explique pourquoi cette offensive surprise pose plusieurs défis pour la direction militaire russe.

09:44 Activiste des droits de l'homme : La Russie régresse vers l'époque de StalineOleg Orlov, un activiste des droits de l'homme libéré dans un échange de prisonniers avec la Russie, critique l'ampleur de la répression en Russie aujourd'hui lors d'une interview avec l'agence de presse AP. Orlov dit que sous la présidence de Vladimir Poutine, les gens sont emprisonnés pour critiquer les autorités, une chose

09:00 Ukraine Publique des Chiffres sur les Pertes RussesLe quartier général de l'armée ukrainienne a publié de nouveaux chiffres de pertes pour les troupes russes en Ukraine. Selon le rapport, la Russie a perdu approximativement 588 540 soldats en Ukraine depuis le 24 février 2022, avec 1 030 pertes au cours des dernières 24 heures. Le rapport indique également que trois chars, 49 systèmes d'artillerie et deux systèmes de défense aérienne ont été détruits. Depuis le début de l'offensive à grande échelle, la Russie aurait perdu au total 8 434 chars, 16 536 systèmes d'artillerie, 366 avions, 327 hélicoptères, 13 325 drones, 28 navires et un sous-marin, selon l'Ukraine. Les estimations occidentales fournissent des chiffres de pertes plus bas, mais ceux-ci sont également probablement des valeurs minimales.

08:19 Médias : Incendies Massifs à Rylsk dans la Région de KurskDes incendies massifs et de fortes explosions ont été signalés pendant la nuit dans la ville de Rylsk dans la région russe de Kursk, selon "The Kyiv Independent", citant des rapports sur des canaux Telegram en langue russe. Les habitants du village de Stepanovka ont rapporté avoir entendu quatre explosions. La cause des explosions est inconnue. La ville de Rylsk est située à environ 35 kilomètres de la frontière russo-ukrainienne.

07:37 Russie : État d'Urgence Après une Attaque de Drone sur une Base Aérienne MilitaireDes explosions massives ont eu lieu à la suite d'une attaque de drone ukrainien sur une base aérienne militaire près de Lipetsk. Le gouverneur Igor Artamonov a annoncé sur Telegram qu'un état d'urgence a été déclaré dans la ville de Lipetsk pour faire face aux conséquences des explosions. Quatre villages autour de l'aéroport militaire ont été évacués. Le transport en commun à Lipetsk et dans les régions environnantes a été arrêté. Six personnes ont été blessées suite aux attaques.

06:52 Médias : Explosion Suite à une Attaque Ukrainienne sur la CriméeUne explosion a reportedly eu lieu sur la péninsule ukrainienne de Crimée, occupée par la Russie, selon "Ukrainska Pravda" citant des rapports Telegram. Mikhail Razvozhayev, gouverneur russe de la ville de Sébastopol, a écrit sur Telegram que les forces de la Flotte de la Mer Noire et la défense aérienne ont repoussé une attaque des forces ukrainiennes sur Sébastopol, détruisant trois drones au passage. En outre, la défense aérienne russe aurait abattu un missile de croisière Neptune ukrainien lancé depuis la mer près de Sébastopol. Le canal Telegram "Crimea.Realities" rapporte des coups de feu et une puissante explosion à Chornomorskyi, ainsi que le travail de la défense aérienne russe dans la région de l'aéroport de Belbek. Une colonne de fumée noire serait montée de l'aéroport, et il y aurait une forte odeur de feu dans la zone côtière de la ville, selon le canal Telegram "Crimea.Realities" citant des abonnés. Aucun renseignement sur d'éventuelles pertes n'a été fourni pour l'instant.

06:05 Médias : Incendie sur une Base Aérienne Militaire dans la Région Russe de LipetskUn incendie s'est déclaré sur une base aérienne militaire dans la région russe de Lipetsk, selon les agences de presse russes RIA Novosti et TASS. La cause de l'incendie n'a pas été initialement rapportée. Peu de temps avant, le gouverneur local a annoncé des évacuations en raison d'une "massive" attaque de drone près de la ville de Lipetsk, qui a causé des explosions et des pannes de courant, selon Igor Artamonov sur Telegram. Un état d'urgence a été déclaré dans le district de Lipetsk, et quatre villages sont en train d'être évacués. Certains des villages mentionnés sont situés près d'une base aérienne en dehors de la ville. Aucun décès n'a été rapporté, selon son déclaration. Les autorités ukrainiennes n'ont rapporté aucune attaque dans la région. Lipetsk se trouve à environ 300 kilomètres de la frontière ukrainienne.

05:02 Poutine Aurait Ignoré l'Accumulation de Troupes UkrainiennesValery Gerasimov, chef d'état-major de l'armée russe, aurait ignoré des avertissements d

13:14 Le ministre-président Kretschmer appelle à réduire l'aide militaire à l'UkraineLe ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, appelle à réduire l'aide militaire à l'Ukraine compte tenu du budget fédéral. "Nous ne pouvons plus nous permettre de fournir des armes à l'Ukraine qui seront utilisées et n'accompliront rien. Tout doit être proportionnel", a déclaré Kretschmer à l'agence de presse allemande. "Oui, nous pouvons voir que nous atteignons nos limites." Kretschmer souligne l'augmentation du budget ces dernières années. "Avant la crise du COVID-19 en 2019, nous avions un volume budgétaire de 344 milliards d'euros. Nous en sommes maintenant à 480 milliards, et pourtant la coalition ne peut pas s'entendre sur le budget", a déclaré le ministre-président. "Cela montre que tout est hors de contrôle."

23:35 Kiesewetter : l'offensive ukrainienne est juridiquement et stratégiquement justifiéeL'expert en politique étrangère de l'CDU, Roderich Kiesewetter, considère la récente offensive militaire ukrainienne sur le territoire russe comme juridiquement justifiée et militairement sensée. L'offensive surprise est "clairement juridiquement justifiée dans le cadre du droit à la légitime défense" et "militairement stratégique", a déclaré Kiesewetter au "Tagesspiegel". L'opération des troupes ukrainiennes dans la région de Kursk vise à fixer les forces russes et à leur infliger des pertes importantes, en soulageant ainsi la pression sur d'autres fronts. "La Russie doit fixer ou déployer des forces à Kursk", a déclaré Kiesewetter.

22:30 Le Pentagone : l'incursion ukrainienne dans le Kursk est en ligne avec la politique américaineL'incursion ukrainienne dans la région russe de Kursk est "en ligne avec notre politique", a déclaré la porte-parole du Pentagone, Sabrina Singh, selon le portail d'actualités "Kyiv Independent". Interrogée sur la possibilité pour l'Ukraine d'utiliser des armes fournies par les États-Unis, Singh a répondu que les États-Unis ont "soutenu l'Ukraine depuis le début dans sa défense contre les attaques provenant de la frontière". La région de Kursk borde la région ukrainienne de Sumy, qui est sous des attaques russes quotidiennes depuis sa libération en avril 2022. L'Ukraine prend des mesures "pour se protéger des attaques" et opère "dans le cadre de la politique américaine, en utilisant nos armes, systèmes et capacités", a déclaré Singh.

22:09 Le député européen BSW De Masi appelle à "un cessez-le-feu et à des négociations dès que possible"

À la suite de l'avancée des troupes ukrainiennes dans la région de Kursk, le député européen BSW Fabio De Masi appelle à "un cessez-le-feu et à des négociations dès que possible". L'Ukraine a "de grandes difficultés à défendre son propre territoire", déclare De Masi au "Tagesspiegel". Les avancées "loin dans le territoire russe" ne sont sensées que "si l'objectif de l'Ukraine est une dynamique d'escalade plus forte". Les risques sont immenses, déclare le politique européen. "Prenez, par exemple, la centrale nucléaire russe de la région. La Russie est une puissance nucléaire et a la dominance de l'escalade".

21:50 Les autorités de la région de Kursk rapportent au moins cinq morts civils

Les troupes russes, selon des rapports en provenance de Moscou, se battent depuis trois jours contre une avancée ukrainienne transfrontalière. Les forces armées et les gardes-frontières russes empêchent les unités ukrainiennes d'avancer plus loin dans la région de Kursk, selon le ministère russe de la Défense. En même temps, l'armée russe attaque les forces ukrainiennes qui tentent de se retirer de la région frontalière ukrainienne de Sumy. Selon le ministère russe de la Santé, 66 civils ont été blessés depuis le début de l'avancée ukrainienne, dont neuf enfants. Les autorités de la région de Kursk rapportent au moins cinq morts civils, dont deux secouristes. L'Ukraine n'a pas encore commenté l'avancée.

21:30 Le ministre des Affaires étrangères de l'UE Borrell : le régime de Lukashenko impliqué dans la déportation illégale d'enfants ukrainiens

Le régime biélorusse est, selon le ministre des Affaires étrangères de l'UE Josep Borrell à Bruxelles, complice de l'agression russe contre l'Ukraine. En plus du soutien politique, militaire et logistique, la Biélorussie a contribué à la déportation illégale d'enfants ukrainiens des territoires temporairement occupés de l'Ukraine. Depuis 2021, le régime a également orchestré une pression migratoire sur les frontières extérieures de l'UE, selon un communiqué du Service d'action extérieure de l'Union européenne.

Vous pouvez lire tous les développements précédents ici.

En réponse aux avancées ukrainiennes, il serait nécessaire pour l'armée russe de réévaluer ses stratégies pour sécuriser la centrale nucléaire de Kursk, ce qui pourrait impliquer des opérations militaires accrues dans la région. Malgré les tensions croissantes, maintenir la sécurité et le fonctionnement de la centrale nucléaire reste une priorité cruciale.

Compte tenu du contrôle actuel de l'Ukraine sur l'installation de Gazprom dans la région de Kursk, la Russie pourrait être obligée de recourir à des itinéraires d'approvisionnement alternatifs pour ses besoins en gaz naturel, ce qui pourrait entraîner des opérations militaires accrues pour protéger ces itinéraires

Lire aussi: