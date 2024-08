22:10 L'Ukraine rapporte une attaque russe sur le port d'Odessa

21:50 Pistorius appelle à la vigilance après des incidents de sécurité au sein de l'armée allemande

Le ministre de la Défense Boris Pistorius recommande une vigilance accrue suite aux incidents de sécurité sur la base aérienne allemande de Cologne-Wahn et sur le site de soutien de l'OTAN à Geilenkirchen. "Nous avons réagi rapidement sur les deux sites, bloqué les points d'accès, renforcé les contrôles, impliqué les autorités d'enquête et ordonné des tests en laboratoire. Ces incidents montrent que nous devons rester vigilants", a déclaré Pistorius à Der Spiegel. "Bien sûr, nous examinons nos mesures de sécurité et les ajustons si nécessaire. Ce processus a déjà commencé", a insisté le politique du SPD. Il n'y a actuellement aucun indice d'un lien entre les deux incidents de Cologne-Wahn et de Geilenkirchen. "Maintenant, nous devons attendre les résultats de l'enquête et agir prudemment. Nous nous appuyons sur notre coopération avérée avec les autorités d'enquête compétentes", a déclaré Pistorius (voir également les articles à 21:10, 18:55 et 18:24).

21:30 Autriche : Le procureur général engage des poursuites dans l'affaire de l'espion russe

Le parquet autrichien a engagé des poursuites pour la première fois contre l'ancien agent de protection constitutionnelle Egisto Ott. Les poursuites comprennent l'espionnage au profit de la Russie. Ott est accusé, entre autres, d'avoir chargé un autre employé, en tant que fonctionnaire du ministère de l'Intérieur à Vienne, d'obtenir des informations sur les participants d'une réunion des services de renseignement européens au nom d'un député du parti populiste de droite FPÖ. Ott et l'ancien député FPÖ Hans-Jörg Jenewein sont tous deux accusés de violation du secret d'État, passible d'une peine de prison allant jusqu'à trois ans. Une date de procès n'a pas encore été fixée. Ott est spécifiquement accusé d'avoir fourni à Jenewein les noms de plusieurs officiers de renseignement, mettant ainsi en danger, entre autres, "le maintien de la sécurité nationale publique et le succès des activités de renseignement à venir". Jenewein est également accusé d'avoir transmis des documents confidentiels du parlement, auxquels il avait accès en tant que participant à la commission d'enquête sur l'affaire dite d'Ibiza.

21:10 Après l'alarme de sabotage à la Bundeswehr : la CDU considère le ministère de la Défense responsable

La police et la protection de l'État enquêtent sur un incident de sécurité sur le site de la base aérienne allemande de Cologne-Wahn en raison de soupçons de sabotage contre la Bundeswehr. "Des valeurs d'eau anormales" et ensuite un trou dans la clôture ont été découverts, a déclaré un porte-parole de la Bundeswehr à Cologne devant la base. La politicienne de la CDU Serap Güler considère maintenant le ministère de la Défense responsable de l'éclaircissement des questions ouvertes : "Le ministère doit maintenant clarifier immédiatement comment un étranger a pu accéder à des barracks de la Bundeswehr soi-disant bien protégées", a-t-elle déclaré à "Der Spiegel". "En même temps, il est louable que les incidents aient été détectés tôt", a déclaré Güler (voir également les articles à 18:55 et 18:24).

20:51 Agence de notation voit le risque d'expropriation augmenter pour les banques occidentales en Russie

Les banques occidentales encore présentes en Russie doivent se préparer à une possible saisie de leurs actifs là-bas, selon l'agence de notation Scope. Le risque de telles décisions de justice augmente, ont déclaré les surveillants de crédit basés à Berlin. Les transactions commerciales qui n'ont pas pu être finalisées en raison des sanctions internationales exposent les banques à un risque accru de telles décisions de justice. Récemment, un tribunal russe a condamné la banque Commerzbank à verser des dommages et intérêts à une entreprise russe. Les actifs de Deutsche Bank et d'Unicredit italien ont déjà été saisis par décision de justice. La Russie répond maintenant de plus en plus aux sanctions imposées par les pays occidentaux en raison de l'invasion de l'Ukraine par des mesures de rétorsion. De nombreuses entreprises opérant là-bas ont déjà dû accepter la saisie ou la mise sous séquestre de leurs actifs. Les entreprises qui souhaitent se retirer de Russie doivent vendre leurs activités à des entreprises russes à des rabais importants. La Banque centrale européenne (BCE) met depuis longtemps la pression sur les banques encore présentes en Russie pour qu'elles réduisent leurs engagements là-bas. Elle a notamment exhorté les institutions ayant des engagements importants sur place à accélérer la réduction des risques et à élaborer des plans clairs de retrait du marché russe.

20:29 Zelensky : Respect du droit humanitaire

Les troupes ukrainiennes, selon le président Volodymyr Zelensky, respectent strictement les conventions internationales et le droit humanitaire dans leur avancée dans la région russe de Kursk à l'ouest. Cela a été discuté lors d'une réunion de la direction ukrainienne, a rapporté Zelensky sur X. Une aide humanitaire a été préparée pour la population civile dans les zones occupées, et l'accès pour les représentants des organisations internationales sera autorisé. L'insistance sur le respect du droit humanitaire remonte aux atrocités commises par les troupes russes lors de leur avancée sur Kyiv il y a presque deux ans et demi. De nombreux civils ont été tués de manière indiscriminée dans la banlieue de Kyiv de Bucha avant que les militaires russes ne soient contraints de se retirer de cette zone. Selon les rapports de l'agence de presse ukrainienne Unian, il a été décidé lors de la réunion gouvernementale d'autoriser l'accès des organisations internationales aux zones occupées dans l'ouest de la Russie. Cela comprend le Comité international de la Croix-Rouge, les Nations unies et d'autres organisations internationales au service de l'aide humanitaire.

20:05 Condamné dans l'affaire du meurtre de Nemtsov s'engage volontairement dans l'effort de guerre russeL'un des condamnés dans l'affaire de l'assassinat du critique du Kremlin Boris Nemtsov s'est reportedly engagé comme volontaire pour servir dans la zone de guerre en Ukraine, selon des déclarations officielles. L'édition en ligne du journal "Novaya Gazeta", critique du Kremlin, qui opère en exil en Europe, rapporte que le condamné est actuellement déployé dans la ville de Marioupol occupée par la Russie. Cependant, il est actuellement en vacances chez lui dans la république russe de Tchétchénie dans le Caucase du Nord. Après s'être engagé, il aurait été gracié et libéré en mars, selon l'agence de presse russe TASS, citant le système judiciaire russe. Il aurait signé un contrat d'une année avec le ministère de la Défense pour effectuer des tâches dans la zone de l'opération militaire spéciale - le terme utilisé pour la guerre dans le langage officiel russe.

L'ancien vice-Premier ministre Nemtsov a été abattu près du Kremlin en 2015. Un tribunal de Moscou a condamné le présumé maître d'œuvre et quatre complices du Caucase du Nord à de longues peines de prison en 2017. Le meurtre de Nemtsov reste enveloppé de nombreuses questions. Sa famille a plaint que les maîtres d'œuvre n'ont jamais vraiment été recherchés. Nemtsov était l'un des plus vifs critiques du président russe Vladimir Poutine.

19:50 Zelensky : l'Ukraine atteint ses objectifs stratégiques à Kursk - Moscou n'est pas d'accordSelon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, l'Ukraine atteint ses objectifs stratégiques dans son offensive dans la région russe de Kursk. Dans son adresse nocturne sur Telegram, Zelensky déclare que les progrès sont bons. Entre-temps, l'armée russe affirme que ses unités, soutenues par l'aviation, les drones et l'artillerie, ont déjoué les tentatives de groupes ennemis mobiles d'avancer profondément en territoire russe avec des véhicules blindés. Le communiqué militaire affirme en outre que de lourdes pertes ont été infligées au côté ukrainien.

19:30 Activiste russe libérée prévoit de se marier en AllemagneSacha Skochilenko, une activiste russe arrêtée pour avoir distribué des messages anti-guerre en 2022 et condamnée à sept ans de prison, a été libérée en Allemagne dans le cadre d'un échange de prisonniers. Elle peut maintenant vivre au grand jour avec sa partenaire Sonya Subbotina en Allemagne.

18:55 Sabotage possible contre les forces armées allemandes : la Russie suspectée par un politique des VertsLes forces armées allemandes ont scellé et fouillé deux de leurs bases en Rhénanie-du-Nord-Westphalie en raison de soupçons de sabotage. Il y a un soupçon de manipulation de l'approvisionnement en eau potable interne à la base aérienne de Cologne-Wahn, selon l'annonce des forces armées. À la base de Geilenkirchen, un intrus aurait été repoussé, mais aucune anomaly n'a été trouvée dans l'eau potable. Le président de la commission de la Défense du Bundestag, Marcus Faber, pointe du doigt la Russie pour les possibles actes de sabotage (voir entrée à 18:24). De même, le président de la commission de contrôle parlementaire du Bundestag, Konstantin von Notz, suggère que la Russie pourrait être derrière les actions de sabotage suspectées. "Bien sûr, le soupçon naît que cela pourrait être une action de sabotage russe", a-t-il déclaré à Welt TV. C'est une "hypothèse de travail concrète" pour les investigations, a déclaré le politique des Verts.

18:24 Sabotage possible dans les casernes de l'armée allemande : le président de la commission de la Défense suspecte la RussieÀ la suite des possibles actes de sabotage dans deux casernes de l'armée allemande, Marcus Faber, président de la commission de la Défense au Bundestag, pointe du doigt la Russie. "Compte tenu de la proximité temporelle des incidents dans les deux casernes, on peut supposer qu'un acteur hostile cherche à démontrer ses capacités de sabotage ici", a déclaré Faber à Bild. "L'acteur ayant le plus d'intérêt est Poutine", a-t-il ajouté, en référence au président russe. Cependant, d'autres investigations doivent confirmer ce soupçon, a déclaré Faber. Les deux bases de l'armée allemande à Cologne-Wahn et le point de soutien de l'OTAN à Geilenkirchen ont été ciblés par des actes de sabotage suspectés.

18:00 Probablement des entreprises de plus de 120 pays : la Russie cherche de nouveaux partenaires à la foire internationale d'armesDans la région de Moscou, des rangées de tanks, d'avions de combat et d'armes à feu sont exposées lors d'une foire internationale d'armes. Le ministère de la Défense signe de nouveaux contrats d'armement avec des partenaires étrangers, d'une valeur rapportée d'environ cinq milliards d'euros.

17:40 Après un échange de prisonniers : la Pologne inculpe un homme libéré pour espionnageUn national russe-espagnol, Pavel R., également connu sous le nom de Pablo G., est inculpé d'espionnage en Pologne. Il a été arrêté dans la ville polonaise de Przemysl près de la frontière ukrainienne le 28 février 2022, quelques jours seulement après le début de l'invasion russe de l'Ukraine. Se faisant passer pour un journaliste freelance espagnol, il a écrit des rapports pour les médias espagnols. Il a été détenu en Pologne jusqu'à ce qu'il soit inclus dans un échange de prisonniers avec la Russie le 1er août. Selon l'accusation, R. est suspecté d'être un agent du GRU. Il est accusé d'avoir commis une infraction criminelle liée à l'espionnage, punissable de trois à quinze ans de prison. Il était incertain si le procès aurait lieu en son absence. Aucun autre détail n'a été fourni par les autorités.

17:27 Rapport : La justice ouvre plus de 10 000 dossiers pour 'insulte' à l'armée russeDepuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022, la justice russe a ouvert plus de 10 000 dossiers pour 'insulte' à l'armée, selon les médias. "Le dix-millième dossier a été déposé au tribunal lors de la première semaine d'août", a rapporté Mediazona sur son site web. La plupart des cas ont été signalés lors des premiers mois de la guerre, avec 5 614 cas à la fin de 2022. En 2023, environ 3 000 dossiers supplémentaires ont été ouverts, portant le total à 8 590 à la fin de l'année dernière. Jusqu'à présent cette année, 1 410 dossiers ont été ouverts. Mediazona a comptabilisé ces dossiers en se basant sur des données des tribunaux russes. La base de ces dossiers est une loi qui impose des amendes allant jusqu'à 50 000 roubles (environ 500 euros) pour 'insulte' aux forces armées. Une deuxième infraction dans l'année peut entraîner une peine de prison de cinq ans. Si l' 'insulte' entraîne des blessures, des décès ou une perturbation significative de l'ordre public, des peines de prison allant jusqu'à sept ans peuvent être imposées.

17:08 Kyiv annonce la destruction d'un chasseur-bombardier Su-34 dans la région de KurskLes forces ukrainiennes ont détruit un chasseur-bombardier russe Su-34 dans la région de Kursk, selon "Ukrainska Pravda", citant un communiqué du quartier général des forces armées ukrainiennes. "Hier soir, les forces et moyens de la défense aérienne des forces armées ukrainiennes ont détruit un chasseur-bombardier russe Su-34 lors d'une mission de combat dans la région de Kursk (Russie)", a expliqué le journal en ligne ukrainien.

16:50 Kyiv cherche à créer une 'zone tampon' dans la région de KurskL'armée ukrainienne cherche à établir une "zone tampon" dans la région frontalière russe de Kursk pour protéger sa population, selon ses propres déclarations. "La création d'une zone tampon dans la région de Kursk est une étape pour protéger notre population frontalière des tirs ennemis quotidiens", a déclaré le ministre de l'Intérieur Ihor Klimenko sur le service de messagerie Telegram. Kyiv a également annoncé son intention d'ouvrir un corridor humanitaire dans la région. "Nos forces préparent l'ouverture d'un corridor humanitaire pour l'évacuation des civils, à la fois vers la Russie et vers l'Ukraine", a également déclaré la vice-Première ministre Iryna Vereshchuk sur Telegram.

16:30 Pouvoir, corruption, propagande : l'offensive de Kursk menace-t-elle la structure du pouvoir de Poutine ?Internationalement, les politiciens sont surpris par l'avancée de l'Ukraine dans la région de Kursk. La Russie semble également prise de court, le Kremlin semblant toujours sans réponse. Cela signifie-t-il une faille dans la structure du pouvoir de Vladimir Poutine ?

15:59 Rapport : L'Ukraine lance la 'plus grande attaque' contre les bases aériennes russes depuis le début de la guerreDes drones longue portée du Service de sécurité d'Ukraine (SBU) et des forces de défense ukrainiennes ont lancé la plus grande attaque contre les bases militaires aériennes de Voronezh, Kursk, Novoselytsia et Borisoglebsk pendant la nuit, selon l'agence de presse nationale ukrainienne "Ukrinform", citant une source du SBU. L'attaque était reportedly bien planifiée et efficace, la plus importante depuis le début de la guerre. Son objectif est d'empêcher la Russie d'utiliser ces bases aériennes pour des attaques de missiles guidés sur la ligne de front et les villes ukrainiennes, selon le rapport.

15:36 Le gouvernement allemand : le soutien à l'Ukraine n'a rien à voir avec Nord StreamLes premières conclusions de l'enquête sur l'attaque des pipelines de gaz Nord Stream n'affectent pas le soutien de l'Allemagne à l'Ukraine, a déclaré Wolfgang Büchner, porte-parole adjoint du gouvernement, à Berlin. Il a souligné que les enquêtes sont menées "conformément à l'État de droit et sans considération de personnes, et complètement indépendamment du résultat de telles enquêtes". Les enquêtes n'ont aucune influence sur la mesure dans laquelle l'Allemagne continuera ou non à soutenir l'Ukraine à l'avenir, a-t-il ajouté. "Elles ne changent pas le fait que la Russie mène une guerre d'agression contre l'Ukraine en violation du droit international", a-t-il déclaré. La clarification de l'acte de sabotage est une priorité absolue pour le gouvernement fédéral, a déclaré Büchner. Il a refusé d'évaluer si les autorités polonaises coopèrent suffisamment dans ce domaine.

15:10 L'offensive de Kursk progresse : "L'avancée n'amène pas l'Ukraine plus près de la paix"L'offensive de l'Ukraine dans la région de Kursk surprend Poutine et la Russie. Des milliers de personnes sont évacuées et la Russie semble n'avoir

14:19 Les drones accompagnent l'offensive terrestre : les Ukrainiens se filment loin derrière la frontière russeL'offensive terrestre ukrainienne sur le sol russe a jusqu'à présent été un grand succès pour l'Ukraine. Des soldats ukrainiens se filment en train de renommer un village russe à 100 kilomètres derrière la frontière. Le président Zelenskyy utilise ce développement pour envoyer un message confiant.

13:52 La ville russe de Sudzha entièrement sous contrôle ukrainienLa ville de Sudzha dans l'oblast russe de Kursk est entièrement sous contrôle ukrainien, selon le chef militaire ukrainien Olexander Syrsky. "La recherche et la destruction de l'ennemi dans la ville de Sudzha est terminée", dit-il lors d'une vidéoconférence avec le président Volodymyr Zelenskyy. Des images sont publiées sur le canal Telegram du président. Le pipeline qui alimente le gaz russe de Sibérie occidentale via l'Ukraine vers la Slovaquie et d'autres pays de l'UE passe par Sudzha, qui compte environ 6 000 habitants.

13:31 La Garde nationale russe renforce la sécurité à la centrale nucléaire de KurskLa Garde nationale russe, Rosgwardiya, renforce la sécurité à la centrale nucléaire de Kursk. Une attention particulière est portée à la défense contre les drones ukrainiens, a-t-elle déclaré. Les militaires ukrainiens sont entrés dans l'oblast frontalier le 6 août et affirment avoir pris le contrôle de plus de 1 000 kilomètres carrés, ce qui ne peut être indépendamment vérifié. La centrale nucléaire est située à environ 30 kilomètres à l'ouest de la ville de Kursk et est exploitée par la société d'État Rosenergoatom.

13:06 Zelenskyy : Avancée régulière dans l'oblast russe de KurskSelon le président Volodymyr Zelenskyy, les troupes ukrainiennes progressent régulièrement dans l'oblast russe de Kursk. Elles ont avancé d'un à deux kilomètres dans diverses directions en 24 heures, dit le chef d'État ukrainien lors d'une vidéoconférence avec le chef militaire Olexander Syrsky. Ce dernier rapporté que des unités ukrainiennes ont capturé 100 soldats russes mercredi.

12:43 Kriewald : L'Ukraine est "sous une pression significative dans la région de Donetsk"L'Ukraine maintient la pression sur la région russe de Kursk, mais alors qu'elle enregistre des succès militaires là-bas, les forces russes continuent d'avancer dans la zone de combat orientale ukrainienne de Donetsk. La journaliste de ntv Nadja Kriewald rend compte de la situation actuelle dans la guerre en Ukraine depuis Kyiv.

12:12 Des soldats ukrainiens retirent le drapeau russe d'un bâtiment à SudschaLa télévision d'État ukrainienne diffuse des images de soldats ukrainiens retirant un drapeau russe d'un bâtiment public à Sudscha. Dans la vidéo, tournée mercredi, on peut voir un bâtiment de trois étages et trois soldats retirer le drapeau en criant : "Gloire à l'Ukraine !" Sudscha se trouve dans la région russe de Kursk, qui borde l'Ukraine. Ces derniers jours, l'armée ukrainienne a rapporté des avancées, mais il était incertain de quel côté se trouvait le contrôle de Sudscha. La ville est le lieu où passe le pipeline que la Russie utilise pour fournir du gaz de Sibérie occidentale à la Slovaquie et d'autres pays de l'UE via l'Ukraine.

11:45 La Russie met les pourparlers de paix entre parenthèsesLa Russie a mis les pourparlers de paix entre parenthèses suite à l'attaque ukrainienne sur la région de Kursk, selon le ministère russe des Affaires étrangères. L'envoyé spécial Rodion Miroschnik a déclaré à l'agence de presse d'État TASS que l'Ukraine porte la responsabilité de cela, car son attaque sur Kursk a effectivement mis tout dialogue de paix "entre parenthèses pour une longue période". L'armée ukrainienne a surpris tout le monde en envahissant la région frontalière russe le 6 août et en affirmant avoir pris le contrôle de plus de 1 000 kilomètres carrés.

11:09 Pourquoi la Biélorussie envoie des chars au front en RussieLa Biélorussie déplacerait apparemment du matériel militaire vers la région russe de Kursk, soulevant des questions sur le fait de savoir si le pays rejoint la guerre en Ukraine. Cependant, le correspondant de ntv Russie Rainer Munz croit que le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko a exactement l'intention opposée avec ce mouvement.

10:46 La Russie attaque des installations énergétiques en UkraineLes forces russes ont attaqué des installations énergétiques dans le nord et le sud de l'Ukraine, selon l'opérateur du réseau électrique Ukrenergo. Mercredi matin, une installation dans le sud a été bombardée, a déclaré Ukrenergo sur Telegram. Des drones russes ont également ciblé une autre installation dans le nord pendant la nuit, causant des pannes de courant temporaires pour les consommateurs dans certaines parties de la région de Tchernihiv.

10:03 Le chef de cabinet Jermak rencontre le diplomate américain O'BrianAndriy Yermak, chef de cabinet du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, a rencontré un haut diplomate américain, James O'Brien. Les deux ont discuté de la situation sur le champ de bataille et des accords de sécurité, a déclaré l'administration présidentielle ukrainienne. O'Brien est responsable des affaires européennes et eurasiennes au département d'État américain.

09:17 Expert : Une scenario Tchernobyl également possible à la centrale nucléaire de KurskUn scénario Tchernobyl à la centrale nucléaire de Kursk (KNPP) ne peut pas être complètement exclue, déclare Dmytro Humeniuk, expert en analyses de sécurité au Centre scientifique et technique d'État pour la sécurité nucléaire et radiologique, à Radio NV. La KNPP a le même type de réacteur que la centrale nucléaire de Tchernobyl, ce qui augmente la possibilité d'un scénario similaire à Tchernobyl, explique-t-il. Humeniuk croit que la prise de contrôle de la KNPP n'est pas l'objectif des forces armées ukrainiennes lors de leur invasion, car c'est un processus complexe et la centrale pourrait entraîner des dommages possibles sans une maintenance adéquate. "Il ne suffit pas de la capturer, elle doit aussi être exploitée. Par conséquent, la prise de contrôle de la centrale nucléaire de Kursk ne peut pas être un objectif."

08:48 Biden: Offensive de Kursk est un "vrai dilemme" pour PoutineL'offensive ukrainienne dans l'oblast russe de Kursk est un "vrai dilemme" pour le président russe Vladimir Poutine, selon le président américain Joe Biden. Les États-Unis sont en constante communication avec l'Ukraine. Il ne souhaite pas en dire plus sur l'avancée.

08:19 La Russie signale l'abattage de 117 drones et de quatre missilesLe ministère de la Défense de Moscou signale l'abattage de 117 drones et de quatre missiles tirés depuis l'Ukraine contre des régions russes. 37 drones ont été détruits au-dessus des régions de Kursk et de Voronezh, chacun. Le ministère ne fournit pas d'informations sur les drones éventuellement non interceptés et les dommages éventuels.

07:32 Le "sauveur" Djumin : Poutine envoie son homme à tout faire à KurskAlexei Gennadyevich Djumin doit diriger l'opération "anti-terroriste" russe dans la région de Kursk, selon le "Moscow Times", citant des blogueurs militaires russes. Le président Poutine a chargé Djumin de résoudre les problèmes de coordination dans la région. La semaine dernière, il y avait des déclarations contradictoires sur la situation à Kursk. Le général Gerasimov avait présenté la situation lors d'une réunion comme beaucoup plus positive qu'elle ne l'était réellement, selon le rapport. Cela a incité Poutine à agir. Le besoin d'envoyer Djumin souligne "l'ampleur de la catastrophe dans la coopération inter-agences", selon le rapport. L'ancien chef du personnel de sécurité appartient au cercle rapproché de Poutine et est considéré comme un homme à tout faire capable de résoudre les problèmes de coordination, de combat et d'administration civile. Djumin aurait même sauvé Poutine d'un ours, selon ses propres déclarations.

06:59 Zelensky : L'avancée à Kursk nous rapproche de notre objectifLe président ukrainien Volodymyr Zelensky voit les forces armées de son pays prendre de l'élan à la lumière de l'avancée dans la région russe. "L'Ukraine peut atteindre ses objectifs, défendre ses intérêts et protéger son indépendance", déclare Zelensky dans un message vidéo. L'armée ukrainienne a maintenant pris 74 localités dans la région de Kursk - deux fois plus que ce que prétend le côté russe. Aucune de ces allégations n'est vérifiable.

06:30 "À la demande urgente" - La Biélorussie envoie du matériel militaire à KurskLe dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko a ordonné l'envoi de matériel militaire biélorusse aux forces russes pour soutenir la région autour de Kursk. C'est ce que rapporte l'agence de presse biélorusse Belnovosti, citant une source anonyme du ministère de la Défense du pays. Cette dernière livraison répond à une "demande urgente du côté russe" en raison de pertes et de pénuries de matériel dans la région de Kursk et dans d'autres régions.

05:57 Le gouverneur de Belgorod déclare l'état d'urgenceLe gouverneur de la ville russe de Belgorod a déclaré l'état d'urgence. Il signale des bombardements quotidiens par les forces ukrainiennes qui détruisent des maisons et tuent et blessent des civils. "La situation dans notre région de Belgorod reste extrêmement difficile et tendue en raison des bombardements par les forces ukrainiennes", écrit le gouverneur Vyacheslav Gladkov sur Telegram, en ajoutant que l'état d'urgence sera déclaré au niveau régional à partir de mercredi. Il appelle la Russie à déclarer l'état d'urgence pour la région.

05:34 Les gouverneurs russes rapportent des attaques aériennesLes gouverneurs des oblasts russes de Kursk, Lipetsk et Voronezh rapportent des attaques de drones et de missiles contre leurs régions. Les canaux Telegram russes rapportent un incendie à Voronezh que les locaux attribuent à une attaque de drone contre un aéroport militaire. Il n'y a pas encore de déclarations officielles à ce sujet. Dans la région de Kursk, le gouverneur Alexei Smirnov déclare que la défense aérienne a abattu quatre missiles. Une alerte aérienne a également été donnée à Lipetsk.

04:08 La Commission européenne verse 4,2 milliards d'euros à l'UkraineLa Commission européenne a versé environ 4,2 milliards d'euros à l'Ukraine, qui est attaquée par la Russie. "Cet argent sert à maintenir l'État ukrainien en fonctionnement tandis qu'il se bat pour sa survie", écrit la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, sur X. L'Europe se tient fermement aux côtés de l'Ukraine. Ces fonds font partie du dispositif dit "Ukraine Facility". Ce programme d'aide de l'UE a été décidé en février et permettra une aide financière de 50 milliards d'euros d'ici la fin de 2027. Parmi eux, 33 milliards d'euros seront sous forme de prêts, le reste sous forme de subventions. La semaine dernière, les pays de l'UE ont donné leur feu vert pour le paiement. Avec cette aide financière, l'UE souhaite soutenir l'État ukrainien, par exemple en reconstruisant le pays, en le modernisant et en mettant en œuvre des réformes importantes pour l'adhésion à l'UE.

03:40 Le Kremlin conseille aux scientifiques russes de ne pas publier avec des éditeurs étrangersLe ministère russe de l'Éducation et de la Science a conseillé aux scientifiques de ne pas soumettre d'articles à l'éditeur néerlandais Elsevier, qui se spécialise dans la publication de recherches scientifiques et médicales, ou d'autres "organisations étrangères similaires", selon l'agence de presse d'État Iswestija. Elsevier et d'autres éditeurs scientifiques avaient annoncé en mars 2022 que les chercheurs russes et biélorusses pouvaient toujours soumettre des articles pour publication, mais que la vente de leurs revues à des organisations russes serait suspendue en raison de l'invasion de l'Ukraine. L'une des principales universités russes, l'Université de l'Amitié des Peuples, avait déjà interdit à ses employés de publier dans les revues de recherche d'Elsevier. La vice-rectrice pour la communication stratégique, Elena Apasova, a affirmé qu'Elsevier avait "transféré les frais payés par les auteurs pour la publication d'articles pour soutenir l'Ukraine". En janvier dernier, Novaya Gazeta Europe estimait qu'au moins 2 500 scientifiques russes avaient quitté le pays depuis le début de l'invasion, car il était devenu beaucoup plus difficile pour de nombreux chercheurs de participer à des projets internationaux et de publier dans des revues scientifiques.

10:51 Officiel US : L'Ukraine cherche à contraindre la Russie à retirer ses troupes

Un responsable américain de haut niveau a déclaré à l'agence de presse Reuters que l'avancée de l'Ukraine dans la région russe de Kursk pourrait être une tentative de contraindre la Russie à retirer ses troupes d'Ukraine. En poussant ses forces militaires sur le territoire russe, l'Ukraine force désormais la Russie à défendre son propre territoire, ce qui pourrait affaiblir les forces russes en Ukraine, selon l'analyse de Washington.

01:24 Les États-Unis ne sont pas impliqués dans l'avancée ukrainienne en Russie

Le département d'État américain a déclaré que les États-Unis n'étaient pas impliqués dans la planification ou la préparation de l'avancée militaire ukrainienne sur le territoire russe. Les États-Unis sont un allié clé de l'Ukraine, fournissant des armes et des munitions au pays envahi par la Russie en février 2022.

00:18 Russie : Perquisitions douanières dans deux entreprises à Berlin

À Berlin, les officiers des douanes ont perquisitionné deux entreprises suspectées de violer les sanctions de l'UE contre la Russie. Environ 100 agents de la Direction centrale pour l'application des sanctions ont fouillé un complexe de bâtiments, a annoncé la Direction générale des douanes. Les deux entreprises sont soumises à des sanctions de l'UE. Les avoirs et les fonds des personnes physiques ou morales inscrites sont gelés. "Il y a suspicion de violations de la loi sur l'application des sanctions économiques", a expliqué la direction des douanes. La perquisition visait à "sécuriser le complexe de bâtiments dans le district de Tempelhof-Schöneberg et à rechercher des avoirs". Des interrogatoires ont également été menés et des preuves saisies. Selon les médias, les entreprises perquisitionnées sont deux sociétés de logistique russes non nommées.

23:59 Fitch dégradé la notation de l'Ukraine

L'agence de notation Fitch a dégradé la notation de la dette de l'Ukraine à "RD" contre "C" précédemment. Les analystes américains ont cité l'expiration d'un délai de paiement des intérêts sur une obligation de 750 millions de dollars avec une échéance en 2026 comme raison de la dégradation. Le paiement était dû le 1er août. "RD" dans le système de notation de Fitch signifie "Défaut restreint", ce qui se traduitroughly par "défaut restreint" en anglais. Aucun communiqué du gouvernement de Kyiv n'a été publié pour le moment.

23:08 La Russie signale deux morts à Lysychansk suite aux bombardements ukrainiens

Selon les rapports russes, deux personnes ont été tuées dans la ville de Lysychansk dans l'est de l'Ukraine en raison des bombardements ukrainiens. L'agence de presse russe TASS a rapporté cela, citant les autorités locales sous contrôle russe. Plus tôt, les administrateurs installés par la Russie avaient parlé de plus de 30 blessés.

22:11 La Russie prévoit de déplacer les évacués de Kursk vers l'Ukraine occupée

Après l'avancée de l'Ukraine dans la région russe de Kursk, les autorités locales prévoient de déplacer les évacués dans une zone occupée de l'Ukraine. Le gouverneur par intérim d'Alexei Smirnov a annoncé cela sur Telegram, disant qu'il avait discuté de cette solution avec le gouverneur de la région de Zaporizhzhia, Yevgeny Balitsky. Balitsky a proposé d'utiliser des sanatoriums et des pensions sur la mer d'Azov pour l'hébergement. "Dans les jours à venir, nous allons former les premiers transports pour amener les gens aux centres d'hébergement temporaires dans la région de Zaporizhzhia", a déclaré Smirnov. La Russie a annexé la région ukrainienne de Zaporizhzhia à l'automne 2022 et avait déjà installé Balitsky, un pantin loyal à Moscou, comme gouverneur avant cela. Bien que Moscou ne contrôle pas entirely la région, il a occupé l'accès à la mer d'Azov, où il y a encore des sanatoriums aujourd'hui.

21:37 L'envoyé de Moscou à l'ONU : Après l'attaque de Kursk, l'offre de paix "généreuse" de Poutine n'est plus sur la table

Après l'incursion de l'Ukraine dans la région frontalière russe de Kursk, l'offre de paix "généreuse" de Vladimir Poutine n'est plus sur la table, a déclaré un officiel du Kremlin. Dmitri Polyanskiy, représentant adjoint de la Russie à l'ONU, a déclaré lors d'une réunion au siège de l'organisation : "En juin, la Russie a fait une offre généreuse à l'Ukraine, mais la semaine dernière, le régime de Zelensky a choisi l'escalade et a attaqué la région de Kursk", a-t-il poursuivi, "l'offre n'est plus sur la table". "C'est un pas que l'Ukraine regrettera plus tard", a-t-il ajouté. La Russie a déclaré être prête pour des pourparlers de paix "demain" si les troupes ukrainiennes se retirent des régions de Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk et Luhansk, et si l'Ukraine abandonne son projet d'adhésion à l'OTAN. Si l'Ukraine accepte, la Russie arrêtera le feu et débutera les négociations, a déclaré Poutine. Cependant, l'Ukraine, l'OTAN et le Pentagone ont rejeté l'offre. Kyiv a décrit cela comme "une complete fabrication".

21:08 Évaluation : plus de 300 Russes capturés à Kursk

Une évaluation indique que les forces ukrainiennes ont capturé au moins 303 soldats russes lors de l'offensive dans la région de Kursk. La liste a été compilée par un utilisateur X autrichien basé sur des vidéos sur les réseaux sociaux. Il a également listé 15 prisonniers de guerre supplémentaires, mais a noté son incertitude quant à ces chiffres. Les données sont incomplètes car tous les prisonniers de guerre ne sont pas documentés dans les vidéos. Le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, Olexander Syrskyj, a rapporté "des centaines" de prisonniers de guerre russes lors de sa brève quotidienne au président ukrainien. Les discussions sur les réseaux sociaux ont même mentionné jusqu'à 2000 Russes capturés dans la région de Kursk. De nombreux Russes capturés récemment sont très jeunes, ce qui, selon l'utilisateur X, pourrait les rendre plus précieux pour un échange de prisonniers que des hommes des régions pauvres et éloignées de la Russie.

20:36 Moscou reconnaît la gravité de la situation - des troupes de Kaliningrad sont reportedly déplacées vers Kursk

La situation est grave pour la Russie, qui a déployé des troupes de Kaliningrad vers la région de Kursk pour renforcer ses défenses face à l'offensive ukrainienne.

Selon les rapports lituaniens, la Russie déplace des troupes de Kaliningrad vers la région de Kursk, où les soldats ukrainiens continuent d'avancer. Le ministre de la Défense lituanien, Laurynas Kasciunas, a annoncé cela lors d'une réunion avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Kyiv, comme le montre une vidéo sur son canal Telegram. La Russie n'a pas encore commenté cette information. Plus tôt, le magazine américain Politico a rapporté que l'armée russe avait reportedly ordonné à des soldats des régions occupées ukrainiennes de Kherson et de Zaporizhzhia de se rendre à Kursk en petits nombres. Moscou n'a pas confirmé cela.

20:10 La situation autour de la ville de Torez dans la région de Donetsk reste difficile pour les troupes ukrainiennes. Les soldats russes continuent d'attaquer, les combats ayant déjà commencé aux abords de la ville. Les Russes déploy also des groupes de sabotage dans la ville, selon Oleksandr Bordiian, porte-parole adjoint de la 32e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes, dans une interview à Radio Liberté. Cependant, Bordiian a également noté que le nombre de soldats russes se rendant avait augmenté au cours de la semaine dernière. Aucun soulagement significatif, comme celui de l'offensive ukrainienne dans la région russe de Kursk, n'a été ressenti pour l'instant. "En ce qui concerne les attaques au sol, leur intensité a quelque peu diminué", a déclaré Bordiian. Cependant, les forces armées russes ont compensé cela en intensifiant les attaques aériennes avec des bombes guidées. Selon le quartier général des forces armées ukrainiennes, l'intensité des attaques russes dans la région de Donetsk n'a pas diminué. Un total de 52 attaques ont été enregistrées dans la zone de Pokrovsk rien que dans les 24 dernières heures.

19:34 "Comment la Russie peut-elle encore s'intensifier?"

Carlo Masala estime que la menace de Moscou d'une contre-attaque brutale contre les avancées ukrainiennes sur son propre territoire est une menace vide. L'armée russe agit déjà avec une brutalité extrême, et une attaque nucléaire est peu probable.

19:01 Plus de pertes que de nouveaux soldats : Moscou secrète-t-il une recrudescence de la recrutement ? L'armée russe aurait du mal à remplacer ses pertes au front par de nouveaux soldats, selon l'agence de presse américaine Bloomberg, qui cite des sources anonymes proches du Kremlin et du ministère de la Défense russe. Ces pertes seraient les plus lourdes depuis le début de l'invasion. La nécessité de remplir les réserves militaires a été exacerbée par l'incursion ukrainienne dans les régions frontalières des régions russes de Kursk et de Belgorod. La Russie pourrait être contrainte de envisager une nouvelle mobilisation, selon Bloomberg. Les responsables pourraient présenter cela comme une rotation pour donner aux militaires du front un peu de repos, le plan devant éventuellement être annoncé d'ici la fin de cette année, selon les sources. Une personne familière de la situation a déclaré à Bloomberg que les autorités régionales étaient actuellement incapables de remplir plus d'un tiers de leurs quotas de conscription en moyenne. Le 31 juillet, le président russe Vladimir Poutine avait déjà augmenté la prime de signature pour les nouveaux recrues combattant en Ukraine, passant de 195 000 (1955 USD) à 400 000 (4011 USD) de roubles.

Lisez tous les développements précédents ici.

