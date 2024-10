21h44: Un drone russe identifié sur le territoire roumain de l'OTAN

Roumanie, alliée de l'OTAN, découvre des débris d'un drone russe sur son territoire. Le ministère de la Défense a révélé que des morceaux d'un véhicule aérien sans pilote russe avaient été découverts près du canal de Litcov, à proximité de la frontière avec l'Ukraine. Ces découvertes font actuellement l'objet d'une enquête. Une semaine plus tôt, un incident impliquant un drone russe s'était produit. Le drone aurait pu pénétrer brièvement dans l'espace aérien roumain, selon le ministère. Le drone est suspecté d'avoir participé à une attaque sur la ville ukrainienne du sud d'Izmail, située sur le Danube, où la Roumanie se trouve sur la rive opposée.

21:10 Smith : Si Trump était président, Poutine n'aurait pas aggravé le conflitL'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson croit que la Russie n'a pas attaqué l'Ukraine pendant que Donald Trump était président des États-Unis en raison de l'imprévisibilité de Trump. Selon les déclarations de Johnson au "Telegraph", la Russie n'aurait pas déclenché les hostilités si Trump était au pouvoir. "Du point de vue du Kremlin, il y avait une véritable préoccupation que Trump interprète une attaque contre une nation européenne comme une menace directe contre l'Amérique et l'ordre mondial, ce qui aurait entraîné une réaction sévère." Selon le "Telegraph", Johnson croit que l'imprévisibilité de Trump seule aurait convaincu le président russe Vladimir Poutine de s'abstenir de faire la guerre contre une nation souveraine.**

20:03 Le maire : Les Russes avancent vers PokrovskLes forces russes semblent avancer vers Pokrovsk, selon les déclarations du maire Serhii Dobriak à la télévision ukrainienne. Il avait été signalé précédemment qu'elles se trouvaient à moins de dix kilomètres. Dobriak fournit des informations sur les bombardements, y compris deux qui ont touché le centre-ville au cours des dernières 24 heures. Il mentionne que près de 80 % de l'infrastructure critique de la ville a été endommagée ou détruite. Dobriak souligne que l'ennemi a laissé la ville sans électricité, eau et gaz, la rendant ainsi inutilisable pour l'hiver à venir. Il révèle qu'environ 13 000 habitants restent à Pokrovsk, y compris près de 100 enfants qui ont refusé d'évacuer. Avant le conflit, la ville comptait 60 000 habitants.**

19:30 Zelensky reconnaît et récompense les troupes combattant à KurskLe président ukrainien Zelensky visite des soldats dans la région frontalière de Sumy qui participent à l'offensive dans la région russe de Kursk. Une vidéo montre Zelensky accompagnant le commandant en chef de l'armée, Oleksandr Syrsky, dans un bunker souterrain alors qu'il décore le personnel. "Dans un conflit prolongé, la motivation ne consiste pas seulement à inspirer ses troupes. Il est essentiel de motiver la communauté internationale et de démontrer que les Ukrainiens peuvent surmonter l'opposition", déclare Zelensky aux soldats. Leur contribution à Kursk a considérablement remonté le moral dans la communauté internationale qui soutient l'Ukraine, selon Zelensky. L'opération à Kursk se déroule depuis près de deux mois. Des mises à jour récentes sur le conflit dans la région ukrainienne de Donetsk indiquent des progrès supplémentaires des forces russes. Les troupes russes ont récemment fait des avancées significatives, avec le retrait récent de l'armée ukrainienne de Vuhledar.**

18:53 Incident avec Baerbock entraîne des restrictions d'accès pour les journalistes russesUn incident impliquant un journaliste de la télévision d'État russe lors d'une conférence de presse de la ministre des Affaires étrangères allemande Annalena Baerbock lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York a entraîné des restrictions d'accès pour le journaliste. "Les actions du journaliste en question ont violé les directives d'accès aux médias", explique le département d'accréditation de l'ONU. En conséquence, le statut d'accès du journaliste a été réduit, ce qui signifie qu'il doit maintenant passer par un poste de sécurité à chaque fois qu'il visite les locaux et faire face à des restrictions d'accès au siège de l'ONU. Le journaliste a approché Baerbock sur les terres de l'ONU et lui a posé une question alors qu'elle se rendait à un événement médiatique. Baerbock a demandé au reporter de rejoindre les autres représentants des médias pour permettre à l'événement médiatique de se dérouler. En réponse, l'ambassadeur russe auprès de l'ONU, Vasily Nebenzya, demande la révision de la décision. Il affirme que le reporter n'a pas harcelé Baerbock ni agi de manière inappropriée et décrit une altercation avec un membre de la délégation allemande lors de l'incident comme une "agression" contre le russe.**

18:11 Poutine ouvert au dialogue avec BidenLe Kremlin indique son openness à un dialogue entre le président russe Vladimir Poutine et le président américain Joe Biden. L'agence de presse russe TASS rapporte que Biden avait mentionné précédemment la possibilité de discuter avec Poutine en présence d'autres chefs d'État lors du sommet du G20 en novembre au Brésil. Cependant, il doute que Poutine y assiste. TASS cite le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, qui déclare : "Il n'y a eu aucun échange ou condition pour une discussion sur ce sujet entre Moscou et Washington." Peskov ajoute : "Le président a constamment maintenu une openness au dialogue." La question de savoir si Poutine, qui est recherché par la Cour pénale internationale pour divers chefs d'accusation, assistera au sommet se pose à chaque sommet du G20 depuis le début du conflit. En automne 2023, le président brésilien Lula a déclaré que cela dépendrait de la justice brésilienne si Putin était arrêté s'il se rendait au sommet.**

16:42 Professionnel de la Santé Accusé d'Accumuler une Fortune par FraudeLa dirigeante d'un panel médical en Ukraine est suspectée d'avoir accumulé plusieurs millions d'euros en délivrant de faux certificats d'incapacité pour des hommes. Lors de perquisitions à son domicile et à son lieu de travail dans la ville de Chmelnyzkyi, la police a saisi plus de cinq millions d'euros en espèces, équivalent à plus de deux millions d'euros sur des comptes à l'étranger, selon le Bureau d'enquête d'État. La femme est également soupçonnée d'avoir acquis de nombreux biens immobiliers et véhicules de luxe. During the searches, investigators discovered lists of men who had obtained fake illness certificates. The 64-year-old could potentially face up to 12 years in prison, according to media reports. En même temps, le parquet dans la région orientale ukrainienne de Kharkiv a arrêté 13 médecins qui auraient délivré de faux certificats d'incapacité à plus de 400 hommes pour environ 2 200 euros chacun. Lire la suite ici.

16:12 L'Ukraine Réclame une frappe sur un dépôt de pétrole russeL'Ukraine déclare avoir attaqué un dépôt de pétrole dans le district russe de Voronezh à l'aide de drones. "La défense aérienne de l'ennemi était active mais infructueuse", selon des sources du Service de sécurité d'Ukraine (SBU). Le dépôt, contenant 20 citernes, a été attaqué de nuit par des drones, avec des rapports d'un grand incendie. Le gouverneur de Voronezh a déclaré qu'un drone ukrainien avait touché une citerne vide à un dépôt de pétrole, causant un petit incendie qui a été maîtrisé. Cependant, les services d'urgence russes ont rapporté un incendie couvrant une superficie de 2 000 mètres carrés dans un entrepôt dans la région de Voronezh.

16:00 Le Gouverneur de Cherson Signale une Victime CivileLe gouverneur de la région de Cherson a signalé une victime civile. Une femme de 75 ans a été grièvement blessée lorsque l'armée russe a attaqué Cherson avec un drone en milieu d'après-midi.

15:49 Wagenknecht et Wadephul Louangent les Politiques de l'Est pour leur Contribution à l'UkraineTandis que la pétition conjointe pour l'Ukraine par les ministres-présidents de Saxe et de Brandebourg, Michael Kretschmer et Dietmar Woidke, et le président de l'UDThuringienne Mario Voigt, a principalement été accueillie avec critique, des éloges viennent de la présidente de BSW, Sahra Wagenknecht. "Une contribution intelligente et nuancée" était leur pétition conjointe, a-t-elle déclaré au "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Des soutiens viennent également du député CDU aux affaires étrangères, Johann Wadephul : "La proposition est responsable car elle se conforme à nos principes fondamentaux : la violation du droit international par la Russie, notre ancrage ferme dans l'UE et l'OTAN, et une résolution seulement conformément à la Charte des Nations Unies." Avec l'article invité, "une ligne rouge" a été tracée. "Si elle est franchie, il n'y aura pas de coopération avec le BSW." Wadephul comprend l'appel comme "une tentative sérieuse de construire un pont pour d'éventuelles négociations de coalition tout en maintenant ses propres principes." Le fait que les trois principaux politiques du CDU et du SPD aient fait cela ensemble est "un signal fort". Lire la suite ici.

15:30 Critique des Politiques de l'Est pour leur Pétition pour l'Ostpolitik : "Les valeurs sont vendues pour le maintien du pouvoir"Le président du CDU, Friedrich Merz, critique la demande de principaux politiques de l'Est pour plus d'efforts diplomatiques pour résoudre le conflit entre la Russie et l'Ukraine. "L'Ukraine se bat pour son existence même. Nous devons continuer à la soutenir dans notre propre intérêt. Les pourparlers de paix n'auront lieu que si les deux parties sont prêtes", a déclaré Merz au "Süddeutsche Zeitung". Des critiques viennent également de Michael Roth, président du Comité des affaires étrangères au Bundestag. "Si la lettre des trois ministres désignés était censée être un adoucisseur pour d'éventuelles négociations de coalition avec le BSW, je conseille une grande prudence", a déclaré le politique du SPD, en référence à l'alliance de Sahra Wagenknecht et aux élections récentes des États. La députée européenne FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, a déclaré au "Rheinische Post" : "On a l'impression que les valeurs libérales de notre pays sont vendues pour un peu de maintien du pouvoir et de campagne électorale." Les chefs de Saxe et de Brandebourg, Michael Kretschmer du CDU et Dietmar Woidke du SPD, ainsi que le président de l'UDThuringienne Mario Voigt, ont appelé à un cessez-le-feu en Ukraine et ont exhorté le gouvernement fédéral à amener la Russie à la table des négociations dans un article invité dans le "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Les activistes des droits des animaux avaient spéculé qu'une baleine beluga retrouvée morte en Norvège avait probablement été tuée, mais une autopsie a révélé une autre histoire. Les vétérinaires ont découvert que la cause du décès était une infection bactérienne,可能结果于口腔内的伤口。 Police, en référence au rapport d'autopsie, suggère que cela pourrait être l'origine de l'infection bactérienne. L'Institut vétérinaire norvégien et les techniciens en criminalistique de la police ont examiné la baleine et n'ont trouvé ni blessures par balle ni fragments de métal, mais ont noté des blessures superficielles sur la peau de la baleine qui n'étaient pas liées aux blessures par balle. La baleine, premièrement repérée en Norvège en 2019, portait un harnais avec une caméra attachée, marqué "Équipement de Saint-Pétersbourg". Cela a suscité des suspicions, certains croyant que la baleine était une baleine espionne russe. D'autres ont hypothétisé que cela pourrait être une baleine de thérapie. Finalement, la baleine a été découverte morte dans un fjord norvégien à la fin août 2024. Deux organisations de bien-être animal ont déposé une plainte, affirmant que les blessures subies par la baleine suggéraient qu'elle avait été tuée.

Selon l'armée de l'air ukrainienne, des drones russes ont attaqué l'Ukraine la nuit précédente, ciblant des infrastructures critiques. L'armée de l'air affirme avoir abattu neuf des dix-huit drones et en avoir désactivé sept à l'aide de contre-mesures électroniques. Le sort des trois drones restants n'a pas été précisé par l'armée de l'air. Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a rapporté des dommages à un bâtiment résidentiel dans la capitale ; l'incendie a été rapidement maîtrisé. Dans la région du sud de Kherson, les gouverneurs ont rapporté des coups portés à des infrastructures importantes, des installations d'approvisionnement et 35 maisons privées lors de plusieurs attaques au cours de la journée précédente. Un décès et quatre autres blessures ont été signalés.

14:04 Le Kremlin : "Kyiv continue de jouer avec le feu" Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré à Reuters : "Kyiv continue de jouer avec le feu, et nous attirerons naturellement l'attention des représentants de l'AIEA sur ce sujet". Il a fait référence à l'Organisation internationale de l'énergie atomique, le chien de garde nucléaire de l'ONU, en lien avec le récent rapport d'une intrusion de drone près de la centrale nucléaire de Kursk. Un incendie a été signalé à quelques kilomètres de là. Le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Heorhiy Tykhyi, avait précédemment nié la présence de tout armement ukrainien près de la centrale.

13:46 La France envoie 12 canons Caesar en Ukraine Le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu, a annoncé sur la plateforme X qu'un contrat avait été signé pour la livraison de douze canons Caesar, financés par l'Ukraine. Le Caesar est un système d'artillerie automoteur capable de frapper des cibles jusqu'à 55 kilomètres de distance. Lecornu a déclaré : "Augmenter la capacité de production de notre industrie de défense aide à soutenir l'Ukraine", car la France avait déjà fourni des canons Caesar à l'Ukraine à plusieurs reprises.

13:11 Ukraine : Attaque par le feu contre le siège du FSB à Novosibirsk Une attaque par le feu a été menée contre le siège du service de sécurité intérieur russe FSB à Novosibirsk le 3 octobre. Une vidéo du service de renseignement militaire ukrainien montre un homme en train de mettre le feu et se faire prendre lui-même dans les flammes. Les médias russes ont confirmé l'incendie.

12:34 Russie : Un employé de la centrale nucléaire tué par une bombe dans une voiture Un responsable de la centrale nucléaire occupée par la Russie de Zaporijjia a été tué dans une attaque à la bombe dans une voiture. Le service de renseignement ukrainien a publié une vidéo montrant l'explosion de la voiture et a déclaré que le "chef de la sécurité" de la centrale nucléaire, Andriy Korotky, avait été tué. Korotky était un "criminel de guerre", selon le service de renseignement, ayant "collaboré volontairement avec les occupants russes". Il avait dénoncé des employés pro-ukrainiens à la centrale nucléaire. La direction de la centrale nucléaire alignée sur la Russie a confirmé la mort de Korotky et a qualifié l'attaque de "terroriste", en la mettant sur le compte de Kyiv. Le directeur de la centrale nucléaire, Yuri Chernichuk, a qualifié l'attaque de "reckless" et a déclaré qu'elle "doit être punie". Les investigations russes ont révélé qu'un engin explosif avait été placé sous la voiture de Korotky dans son allée, qui a explosé lorsqu'il a démarré.

12:02 Münz : Poutine veut montrer "que la guerre en vaut la peine" Rainer Münz a suggéré que l'armée russe augmenterait probablement la pression dans la région après avoir capturé la ville de Vuhledar dans l'est de l'Ukraine, tout en expliquant pourquoi Poutine nomme des vétérans de guerre à des postes officiels.

11:00 Ukraine : Les Russes lancent une offensive dans la région de Kirovohrad avec des drones Les agresseurs russes ont lancé des attaques de drones sur la région de Kirovohrad en Ukraine centrale, comme l'a annoncé le chef de l'administration militaire régionale, Andriy Raykovych, sur son canal Telegram. Un bâtiment de complexe commercial à Holovaniwsk a été endommagé lors de l'attaque des drones, entraînant une blessure chez un individu.

10:27 UNIQA se Associé à Renaissance Vie Russe pour Sortir du Marché Russe La compagnie d'assurance autrichienne UNIQA a finalisé la vente de sa filiale russe à Renaissance Vie Russe. Les termes financiers de l'accord n'ont pas été divulgués. UNIQA avait déclaré il y a plus d'un an son intention de vendre la co-entreprise d'assurance avec Raiffeisen Bank International (RBI) à Renaissance Vie Russe. "Maintenant que la transaction est terminée, nous sortons officiellement du marché russe", a déclaré le membre du conseil d'administration d'UNIQA, Wolfgang Kindl.

09:55 Deux dépôts de carburant russes touchés par des incendies séparés Des incendies ont éclaté dans deux dépôts de carburant russes pendant la nuit. Dans la région de Voronezh (voir l'entrée 05:10), le gouverneur Alexander Gusev attribue l'incendie à une frappe de drone ukrainien, affirmant que des débris d'un drone de combat intercepté sont tombés sur un réservoir inoccupé et l'ont enflammé, selon son message Telegram. Des vidéos de l'attaque présumée de drone ont circulé sur les réseaux sociaux, mais l'ampleur exacte de l'incendie n'a pas pu être déterminée. Dans un village près de Perm dans les montagnes de l'Oural, un réservoir sur une superficie de 10 000 mètres carrés est également en feu. Les services d'urgence russes l'ont confirmé. Bien que les drones ukrainiens aient maintenant étendu leur portée, les services d'urgence n'ont pas mentionné une frappe de drone. Le village se trouve à environ 1700 kilomètres de l'Ukraine. Plus de détails disponibles ici.

09:30 Julia Navalnaya : les négociations avec Poutine sont inutilesJulia Navalnaya a exprimé son opinion sur le dialogue avec le président russe Vladimir Poutine, le considérant comme inutile. "Les négociations avec lui (...) ne sont pas nécessaires. (...) Nous devons lutter contre lui jusqu'à ce que justice triomphe," a déclaré Navalnaya, l'épouse du critique du Kremlin Alexey Navalny, avant le Conseil constitutionnel français. "L'Occident ne comprend pas que Poutine n'attend pas que quelqu'un engage des discussions avec lui. (...) Il ne se soucie pas de cela," a-t-elle ajouté. Elle a insisté, "Il est d'une importance capitale de ne pas reculer et de ne pas être intimidé par ce régime." En juillet, elle a été incluse sur la liste des "terroristes et extrémistes" de Russie. Juste avant cela, un tribunal russe avait émis un mandat d'arrêt contre elle pour son alleged implication dans une organisation extrémiste. Elle était supposée avoir évité les investigations préliminaires, la plaçant ainsi sur la liste des personnes recherchées.

08:58 Le quartier général ukrainien révèle les pertes de troupes russesLe quartier général ukrainien a révélé les chiffres de pertes de troupes russes en Ukraine depuis le 24 février 2022. Selon leurs données, la Russie aurait subi environ 657 940 pertes en Ukraine, avec 1 230 pertes supplémentaires ces 24 dernières heures. Les autorités ukrainiennes affirment que 15 chars, 59 systèmes d'artillerie et 101 drones ont également été détruits pendant cette période. Depuis le début de l'attaque à grande échelle, l'Ukraine affirme que la Russie a subi 8 908 pertes de chars, 18 965 pertes de systèmes d'artillerie, 368 pertes d'avions, 328 pertes d'hélicoptères, 16 494 pertes de drones, 28 pertes de navires et 1 perte de sous-marin. En savoir plus ici.

08:09 Le département ukrainien confirme 82 attaques russes sur la région de SumyLa région de Sumy, dans le nord-est de l'Ukraine, a été cible de 82 attaques russes ces 24 dernières heures, selon les informations du canal Telegram de l'administration militaire régionale. Huit civils ont été blessés suite à ces attaques. Les forces russes ont utilisé des mortiers, de l'artillerie, des lance-roquettes, des bombes guidées et des drones dans leurs attaques. Plus de dix communautés de Sumy ont été touchées par ces attaques, notamment Mykolajiw, Chotyn, Junakiwka, Myropillja, Bilopillja, Richkyivka, Krasnopillja, Velyka Pysarivka, Nova Sloboda, Hluchiw, Shalyhyne, Esman et Seredyna-Buda. La région de Sumy partage des frontières avec les régions russes de Bryansk, Kursk et Belgorod.

06:52 ISW : les capacités russes sont épuisées pour l'offensive de l'Est de l'UkraineLe militaire russe ne dispose plus de suffisamment de personnel et de matériel pour maintenir les opérations offensives à un niveau élevé de manière permanente, selon le dernier rapport de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW). L'offensive d'été avait été planifiée stratégiquement par la direction militaire russe depuis plusieurs mois. Cependant, les troupes et les ressources mobilisées à cette fin pourraient avoir été considérablement épuisées en raison des combats intenses des derniers mois, selon l'ISW. Selon les informations des officiels ukrainiens et de l'ISW, l'offensive russe dans l'est de l'Ukraine devrait atteindre son apogée dans les mois, voire les semaines à venir.

06:12 Zelensky : "Les lignes de front ont besoin de renforts"Le président ukrainien Volodymyr Zelensky salue la visite du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, à Kyiv, deux jours seulement après son inauguration, comme "significative". Zelensky souligne dans son discours vidéo du soir, "Maintenant, il s'agit de transformer cette priorité en action". Les accords clés avec les partenaires de la défense de l'Ukraine doivent être pleinement mis en œuvre, selon Zelensky, citant des promesses non tenues ou partiellement remplies dans le passé. "Les lignes de front ont besoin de renforts", souligne Zelensky. Il demande également l'approbation de ses partenaires pour l'utilisation d'armes à longue portée contre les cibles militaires situées sur le territoire russe. "Tout le monde dans l'alliance est conscient de la nécessité", déclare le président. La défense aérienne est une autre préoccupation majeure.

05:35 L'Ukraine cherche des investissements étrangers pour l'industrie de la défenseLe ministère de la Défense ukrainien cherche des investisseurs étrangers pour soutenir son secteur de la défense. Une exposition d'armes a été organisée secrètement pour les investisseurs potentiels, selon l'agence de presse ukrainienne Ukrinform. Le deputy minister Dmytro Klimenkov a présenté une variété d'armes ukrainiennes, notamment un système de missiles anti-char, une artillerie automoteur, des drones sans pilote et des véhicules de déminage. "Nous avons des avancées uniques qui ont été éprouvées au combat et améliorées par les développeurs à des normes impressionnantes", a déclaré Klimenkov. Le ministère de la Défense ukrainien a déjà investi 4 milliards de dollars (3,6 milliards d'euros) dans son industrie de la défense et cherche à attirer des fonds supplémentaires des partenaires internationaux.

05:10 Moscou : drone abattu, citerne de pétrole en flammesÀ Voronezh, en Russie, près de la frontière, les autorités de la défense aérienne ont rapporté avoir abattu plusieurs drones ukrainiens pendant la nuit. L'un des drones a atterri sur le site d'un dépôt de pétrole, selon une annonce du gouverneur Alexander Gusev via Telegram. Cela a entraîné l'incendie d'une citerne de pétrole, qui n'a

22:22 Le conflit entre la Russie et l'Ukraine impacte également le tourisme en Lettonie, selon le journal letton "Diena". Les entrepreneurs du secteur de l'hébergement et le Bureau central de la statistique attribuent la guerre à l'absence de reprise du tourisme après la pandémie de COVID-19, et les touristes potentiels de divers pays perçoivent les pays baltes comme une région unsafe proche des conflits militaires.

21:40 La Suisse prévoit d'allouer 1,5 milliard de francs suisses (1,54 milliard d'euros) pour soutenir les projets de reconstruction en Ukraine sur une période de quatre ans, a déclaré l'ambassadeur de Suisse en Ukraine et en Moldavie, Felix Baumann. Un milliard de ces fonds sera affecté aux régions autonomes ukrainiennes, au déminage et à l'aide humanitaire. Le montant restant sera destiné aux programmes de reconstruction impliquant le secteur privé suisse, selon le ministère ukrainien du Développement des territoires et des communautés. "Nous montrons par nos actions à quel point nous sommes déterminés à aider", a affirmé Baumann lors d'une réunion avec le ministre Oleksiy Kuleba. Ce dernier a mis en avant la construction d'appartements pour les plus de 4,5 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays comme priorité de la coopération avec la Suisse.

20:39 L'Ukraine a reçu un système de défense aérienne Patriot de la part de la Roumanie, a confirmé le porte-parole du ministère roumain de la Défense, Constantin Spinu, à Radio Free Europe. "Je remercie chaque nation qui nous aide en matière de défense aérienne. Je suis particulièrement reconnaissant à la Roumanie pour son don de Patriots. Ensemble, nous pouvons améliorer l'efficacité - nous pouvons mettre fin à l'agression russe en détruisant collectivement les drones Shahed et les missiles", a déclaré le président Volodymyr Zelenskyy dans son discours du soir de mercredi. Après une certaine hésitation, Bucarest a décidé en juin d'offrir l'un de ses Patriots. Le gouvernement roumain a donné l'ordre de livraison le mois dernier.

19:57 Selon le magazine économique Forbes, la société russe Public Joint Stock Company Gazprom a enregistré une perte annuelle record de 5,5 milliards d'euros en 2023, ce qui n'était pas arrivé depuis un quart de siècle. Le Complexe gazier et chimique d'Amour, une coentreprise entre le holding russe Sibur Holding et la société chinoise Sinopec, ocupa la deuxième place dans la liste Forbes 2023 des entreprises russes les plus déficitaires. La liste Forbes russe des cinq entreprises les plus en difficulté financièrement en 2023 comprend également Ozon (perte nette de 408 millions d'euros), la Corporation unie de construction aéronautique (perte nette de 326 millions d'euros), qui est sous l'égide de Rostec, et la plateforme de médias sociaux VK (perte nette de 326 millions d'euros).

Rappelez-vous de consulter tous les mises à jour précédentes pour rester informé.

Phrase 1: Compte tenu des tensions actuelles entre la Russie et les alliés de l'OTAN comme la Roumanie, un analyste militaire pourrait soutenir que le style de leadership imprévisible de Trump aurait pu dissuader Poutine d'escalader le conflit en Ukraine, comme on l'a observé pendant sa présidence.

Phrase 2: Alors que les enquêtes se poursuivent sur le drone russe découvert en Roumanie, l'armée pourrait envisager de renforcer la surveillance des frontières et les stratégies de défense pour prévenir toute brèche potentielle, compte tenu de la proximité géographique de la Roumanie avec l'Ukraine et de l'escalade du conflit.

all prior updates to stay informed.

Lire aussi: