21:43 Rassemblement initial à la session de négociation de paix en Suisse

Suivant le sommet de la paix en juin, organisé en Suisse, une première réunion de suivi a eu lieu, selon le compte rendu de l'Ukraine. Plus de 40 États et organisations y ont participé lors de cette session virtuelle. Des réunions ultérieures de groupes de travail sont attendues, selon les informations publiées.

À 21h08, le ministre de l'Économie Robert Habeck a exprimé son opinion selon laquelle plus de réfugiés ukrainiens en Allemagne devraient trouver un emploi. Des obstacles potentiels tels que les obligations familiales, les problèmes de santé, le traumatisme de la guerre ou les responsabilités de soins pourraient empêcher certains réfugiés de travailler. Cependant, Habeck estime que dans l'ensemble, travailler est avantageux pour les individus, leur intégration et le système social. Il exprime son scepticisme quant aux commentaires du ministre-président de Brandebourg et du politique SPD Dietmar Woidke, qui a remis en question l'aide financière accordée aux réfugiés ukrainiens. Habeck pense que ces remarques pourraient être liées à la nature compétitive des campagnes électorales de l'Est de l'Allemagne.

À 20h28, l'armée ukrainienne a revendiqué une avancée dans la région de Charkiv, ayant progressé de près de deux kilomètres vers la zone de front. L'objectif principal de l'opération était d'affaiblir les capacités offensives de la 20ème armée de la Fédération de Russie, un objectif qui aurait été atteint, selon l'armée ukrainienne. La vérification indépendante de l'avancée n'a pas été possible. En outre, l'armée ukrainienne a déclaré que la partie russe avait perdu environ 300 soldats et que son équipement et ses armes avaient été considérablement endommagés ou détruits au cours des quatre derniers jours. Cependant, l'ampleur de la contre-attaque reste floue.

À 20h00, les services de renseignement militaire ukrainiens (HUR) ont prétendument perturbé la diffusion de plusieurs chaînes de télévision russes pour montrer les vraies réalités de la guerre en Ukraine. Selon une source du service de renseignement, la vidéo a été diffusée trois fois pendant le prime time de la veille, affectant des chaînes comme Pervouralsk, Evraziya 360 et Pervyj Kanal TV. En conséquence, neuf chaînes ont temporairement arrêté leur programmation.

À 19h16, la Lituanie a signalé une diminution du nombre de troupes terrestres russes stationnées à Kaliningrad, un exclave russe situé entre la Pologne et la Lituanie. Le commandant des forces armées lituaniennes, Raimundas Vaikšnoras, a rapporté cette information au portail d'actualités "Delfi". Il a attribué cette diminution à l'offensive ukrainienne dans la région russe de Kursk. Le commandant a noté que l'équipement et le personnel avaient été déplacés de Kaliningrad au début de la guerre en Ukraine et que les soldats étaient revenus mais en plus petit nombre.

À 18h40, les remarques d'Alexandre Loukachenko sur l'Arménie ont suscité des protestations. Des manifestants ont jeté des œufs à l'ambassade de Biélorussie à Erevan, la capitale de l'Arménie, réclamant l'expulsion de l'ambassadeur. Loukachenko a exprimé sa déception face à la position pro-occidentale de l'Arménie dans la télévision d'État russe, déclarant : "Qui a besoin des Arméniens ? Personne. Qu'ils développent leur économie et qu'ils se reposent sur leurs propres ressources. Qu'est-ce que la France ? Qui est Macron ? Demain, quand Macron sera parti, tout le monde oubliera les Arméniens." Les relations entre l'Arménie et la Russie, son allié de longue date, se sont tendues depuis que l'Azerbaïdjan a pris le contrôle de la région du Haut-Karabakh, mettant fin à trois décennies de règne séparatiste arménien.

À 18h03, deux personnes ont été tuées dans la région de Sumy près de la frontière russe dans une attaque à l'aide de deux bombes glissantes, selon le bureau du procureur de l'Ukraine. Des bombes russes ont ciblé des composants d'infrastructure dans la région. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy avait visité la région de Sumy jeudi et avait parlé d'une diminution des attaques sur Sumy depuis que des parties de Kursk avaient été capturées.

À 17h28, un camion-citerne a pris feu dans le port de Kavkaz dans la région de Krasnodar à l'est de la Crimée. Les autorités russes ont affirmé qu'une attaque ukrainienne avait précédé l'incident. Plusieurs médias russes ont partagé des photos et des vidéos de l'incendie et des panaches de fumée, ainsi que des forces ukrainiennes sur les réseaux sociaux. Des rapports non confirmés de canaux Telegram russes ont suggéré que le navire avait été touché par un missile anti-navire Neptune, bien que sa portée dépasse la distance depuis la ligne de front. Le port sert de voie d'approvisionnement importante pour les troupes russes combattant en Ukraine.

Mise à jour à 18h39 : Selon le centre de crise de la région de Krasnodar, le navire a coulé à la suite de l'incendie. Il est rapporté que le navire transportait 30 citernes de carburant.

16h41 La Russie affirme progresser à Pokrovsk, l'Ukraine célèbre des victoires à KurskL'armée russe déclare avoir remporté une victoire sur un village près de la ville de Pokrovsk dans l'est de l'Ukraine, plaçant ses forces à moins de 10 kilomètres d'un hub logistique crucial. Auparavant, le président ukrainien Zelenskyy avait annoncé des plans pour renforcer les troupes dans la région de Pokrovsk. Maintenant, Zelenskyy célèbre des victoires dans la région russe de Kursk. Les troupes ont saisi un autre village et capturé un nombre important de soldats russes, renforçant leur contrôle sur 94 villages et plus d'un thousand kilomètres carrés de terrain dans la région de Kursk. Cependant, ces réalisations restent non vérifiées.

16h12 L'Ukraine rejette une prétendue attaque contre la centrale nucléaire : la Russie pourrait monter un "coup de force nucléaire"L'Ukraine réfute l'allégation du président russe Vladimir Poutine selon laquelle les forces ukrainiennes ont tenté d'attaquer la centrale nucléaire de Kursk la nuit précédente. Andrii Kovalenko, chef du département de lutte contre la désinformation du Conseil de sécurité et de défense nationale ukrainien, l'a qualifié de "mensonge éhonté". Des mensonges similaires ont précédé de fausses accusations des Russes selon lesquelles l'Ukraine prévoyait une "provocation nucléaire" à la fois à Kursk et à la centrale nucléaire de Zaporijjia. Au lieu de cela, toutes les indications montrent que la Russie pourrait orchestrer cette provocation elle-même, conclut Kovalenko. Il considère le "risque d'une provocation nucléaire par la Russie" comme une véritable menace, compte tenu de l'implication directe de Poutine.

15:46 Les installations de stockage de gaz de l'UE sont presque pleinesLes installations de stockage de gaz dans l'Union européenne ont atteint un taux de remplissage de 90 %, deux mois avant la date fixée. L'UE se félicite d'être "prête pour l'hiver prochain". Suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les États membres ont convenu en été 2022 que les installations devaient maintenir une moyenne de 90 % de taux de remplissage d'ici novembre 1. Selon les données du portail Gas Infrastructure Europe, les pays présentent des taux de remplissage variables : l'Espagne a atteint 100 %, tandis que la Lettonie oscille autour de 70 %. Les installations allemandes sont à 93,6 % de leur capacité. L'UE vise à réduire sa dépendance au gaz naturel russe, en le remplaçant par des importations de GNL des États-Unis et de la Norvège.

15:21 Poutine accuse l'Ukraine d'avoir ciblé une centrale nucléaire russeLe président russe Vladimir Poutine accuse l'Ukraine d'avoir tenté de violer la centrale nucléaire de Kursk. Les preuves soutenant cette allégation restent maigres. "L'adversaire a tenté d'attaquer la centrale nucléaire hier soir", déclare Poutine lors d'une réunion télévisée du gouvernement. "L'AIEA a été informée", ajoute Poutine. L'AIEA avait précédemment encouragé "la plus grande prudence" concernant la centrale, mettant en évidence le danger potentiel que représente le conflit autour d'elle.

14:50 Le directeur de l'AIEA se rendra à la centrale nucléaire de KurskLe directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, prévoit de se rendre à la centrale nucléaire russe de Kursk la semaine prochaine. Un porte-parole de l'AIEA confirme que la visite prévue peut avoir lieu "la semaine prochaine". En août, les forces ukrainiennes ont lancé une offensive de grande envergure contre la région russe de Kursk. En conséquence, Rosatom, la société nationale nucléaire russe, a exprimé des préoccupations concernant la vulnérabilité de la centrale nucléaire aux attaques ukrainiennes, située à environ 100 kilomètres de la frontière ukrainienne.

14:21 Plus de 115 000 personnes évacuées des régions frontalières en RussieSelon le vice-Premier ministre russe, Denis Manturov, plus de 115 000 personnes ont été évacuées des zones menacées près de la frontière ukrainienne. Les évaluations de l'ampleur des dommages agricoles et industriels causés par l'offensive ukrainienne sont en cours lors de réunions avec le président Vladimir Poutine et les officiels de l'administration russe. Poutine commence la réunion en abordant les derniers développements dans les régions frontalières de la Russie.

14:00 Tusk salue la médiation indienne dans le conflit ukrainienLe Premier ministre polonais Donald Tusk se réjouit du rôle potentiellement joué par le Premier ministre indien Narendra Modi dans la médiation du conflit ukrainien. "Je suis ravi d'apprendre que le Premier ministre Modi a accepté de collaborer personnellement pour parvenir à une résolution pacifique, équitable et rapide du conflit", déclare Tusk à Varsovie après avoir rencontré Modi. L'offre de médiation de Modi prend une importance particulière alors qu'il doit rencontrer le président ukrainien, Volodymyr Zelenskyy, à Kyiv. L'Inde adopte une position neutre vis-à-vis de l'agression russe contre l'Ukraine, refusant de soutenir les sanctions occidentales contre Moscou. En savoir plus ici.

13:40 "Pas d'indication d'une 'incursion limitée' à Kursk"La chancelière allemande Olaf Scholz suppose que l'incursion de l'Ukraine sur le territoire russe sera "une opération spatialement et temporellement limitée". Toutefois, selon le rapport de la correspondante de ntv Nadja Kriewald depuis Sumy, dans l'est de l'Ukraine, il n'y a actuellement aucune indication de cela. Au contraire, "c'est le contraire qui est vrai", déclare-t-elle.

13:20 Des pertes d'aéronefs signalées lors des attaques ukrainiennes sur SawaslejkaDes rapports font état de la destruction présumée de plusieurs aéronefs russes lors des attaques ukrainiennes sur la base aérienne de Sawaslejka. Le diffuseur public Suspilne attribue ces informations à des sources de services de renseignement. During the 16th of August, a MiG-31K supersonic interceptor and two Il-76 strategic airlifters were claimed to have been destroyed, with at least five additional MiG-31K/I aircraft reportedly sustaining damage. On August 13, a fuel and lubricant depot was reportedly hit, resulting in further damage to a MiG-31K/I aircraft.

13:06 Le service de sécurité russe cible des journalistes étrangersLe Service fédéral de sécurité de la Russie (FSB) a engagé des poursuites pénales contre plusieurs journalistes étrangers, dont un reporter de CNN et deux journalistes ukrainiens, pour avoir rapporté dans la région russe de Kursk, qui est sous contrôle ukrainien. Les journalistes sont accusés d'avoir illégalement traversé la frontière d'État après avoir filmé dans la ville de Sudja, qui est sous contrôle ukrainien. Le FSB a annoncé qu'il allait bientôt émettre des mandats d'arrêt internationaux. Les journalistes pourraient écoper de cinq ans de prison s'ils sont reconnus coupables en Russie. Récemment, le journaliste américain Evan Gershkovich a été libéré de sa peine de 16 ans dans un camp de travail après avoir été inculpé d'espionnage. En savoir plus ici.

12:34 Zelenskyy se rend dans la région frontalière, annonce des avancéesLe président ukrainien Volodymyr Zelenskyy s'est rendu dans la région frontalière de Sumy, dans le nord-est de l'Ukraine, où les troupes ukrainiennes ont pénétré sur le territoire russe il y a plus de deux semaines. Il a annoncé qu'une autre ville avait été prise dans la région de Kursk et que le "fonds d'échange" avait été renfloué, faisant référence à la capture de soldats russes pour un futur échange de prisonniers ukrainiens en captivité en Russie. Zelenskyy a souligné que, depuis l'offensive de Kursk, les attaques sur Sumy et le nombre de morts civils y avaient diminué. Il a publié une vidéo le montrant avec le commandant en chef des troupes ukrainiennes, Oleksandr Syrskyi, qui l'a informé du renforcement des troupes dans l'est de l'Ukraine, où la Russie poursuit son avancée.

12:06 Drones suspectés d'espionnage russe au-dessus d'infrastructures critiques

Des drones russes pourraient avoir été repérés au-dessus du plus grand parc industriel du Schleswig-Holstein, selon le journal "Bild". Des drones ont été vus voler à grande vitesse ces derniers jours au-dessus de la centrale nucléaire désaffectée et du terminal GNL de Brunsbüttel. Le parquet de Flensburg enquête sur suspicion d'espionnage en vue de sabotage. Des rapports de police internes indiquent que la zone de non-survol au-dessus de la centrale nucléaire a été violée à plusieurs reprises. Un objet hostile, suspecté d'être un drone militaire, a été détecté. Il est believed that the drones are attributed to Russian agents and may have been launched from civilian ships in the North Sea. En savoir plus ici.

11:40 L'ambassade des États-Unis à Kyiv met en garde contre des attaques aériennes

L'ambassade américaine à Kyiv a émis un avertissement sur un risque accru d'attaques aériennes à l'approche du jour de l'indépendance de l'Ukraine, célébré le 24 août. Selon le site web de l'ambassade, il y a un risque accru que la Russie attaque l'Ukraine avec des drones et des missiles dans les jours à venir et pendant le week-end. Le jour de l'indépendance de l'Ukraine a pris une signification particulière pour les Ukrainiens depuis le début de la guerre il y a deux ans et demi, et des soldats ukrainiens ont pénétréUnexpectedly sur le territoire russe dans la région frontalière de Kursk il y a deux semaines. Le président russe Vladimir Poutine a qualifié cela de provocation et a menacé de prendre des "mesures appropriées".

11:13 Incendie dans une base militaire à Volgograd

Un incendie s'est déclaré dans une base militaire près de Marinovka dans la région russe du sud de Volgograd. Des explosions ont été signalées par des habitants. Les autorités locales ont attribué l'incendie à une attaque de drone ukrainien, mais il n'y a eu aucun blessé signalé.

10:41 La Russie construit des abris préfabriqués en béton à Kursk

Selon les autorités locales, des abris en béton préfabriqués sont installés pour la population dans la région frontalière russe de Kursk. L'administration de la ville de Kursk a désigné des emplacements centraux pour l'installation de bunkers préfabriqués modulaires, a expliqué le gouverneur, Alexei Smirnov, sur Telegram. Des bunkers sont construits à des endroits animés comme 60 arrêts de bus et dans deux autres lieux, y compris Kursk, où se trouve la centrale nucléaire de la région de Kursk. La Russie accuse l'Ukraine de planifier une attaque contre l'installation, une accusation que l'Ukraine nie.

10:10 Les troupes ukrainiennes rapportent des avancées à Kursk

Les troupes ukrainiennes ont rapporté plus de 40 attaques des troupes russes près de la ville de Pokrovsk, presque toutes repoussées. Le président Zelensky a promis de renforcer les troupes dans la région. Entre-temps, l'avancée dans la région de Kursk se poursuit.

09:09 Des armes à longue portée contre des cibles russes : Kyiv cherche l'approbation

Le ministre de la Défense ukrainien Rustem Umerov discute à Kyiv avec une délégation bipartite du Congrès américain. Selon un communiqué du ministère à Kyiv, le représentant républicain Rob Wittman et le représentant démocrate David Trone discutent de la situation au front et de la politique américaine d'utilisation d'armes à longue portée contre des cibles russes avec Umerov. "J'ai insisté sur la nécessité d'obtenir l'autorisation de nos alliés immédiatement pour utiliser pleinement les armes à longue portée contre des cibles en Russie", a déclaré Umerov. "Il s'agit de protéger nos villes et villages paisibles".

08:36 Une légende de Star Wars collecte des fonds pour des robots de déminage

L'acteur américain Mark Hamill, célèbre pour son rôle de Luke Skywalker dans "Star Wars", collecte des fonds pour des robots de déminage en Ukraine. Il se joint à l'expert en Europe de l'Est Timothy Snyder dans la campagne "Safe Terrain", visant à recueillir 441 000 dollars. Ces dispositifs peuvent éliminer les mines dans des zones difficiles d'accès en toute sécurité à distance. "L'une des actions les plus horribles que la Russie a commises en Ukraine est la dispersion de mines innombrables", a déclaré Snyder. "J'ai visité des zones non occupées proches de la ligne de front où des gens risquent leur vie pour aider les autres à retourner à leurs fermes et à leurs maisons. Grâce à ces robots, les mines peuvent être éliminées et des vies peuvent être épargnées". L'Ukraine est heavily mined, and its demining could take decades.

08:01 Le Kremlin prépare les Russes à une "nouvelle réalité"

L'assaut ukrainien sur Kursk pose un défi à la propagande de Moscou. Une source liée au Kremlin a partagé avec le portail russe indépendant Meduza basé à Riga que bien que les régions soient éloignées, "la pénétration sur le territoire russe et la prise de contrôle de villages est un événement nouveau et préoccupant". Pour calmer l'anxiété croissante, le Kremlin tente de préparer les Russes à une "nouvelle réalité" et à une "nouvelle normalité". Le Kremlin transmet le message : l'ennemi a bel et bien envahi le territoire russe, ils sont au bord de la défaite, mais sa récupération prendra du temps, et les Russes doivent être patients. Entre-temps, les citoyens sont encouragés à "convertir la négativité et le choc en une direction positive" - à savoir en apportant une aide à la région de Kursk. Les officiels interrogés par Meduza estiment que le combat dans la région de Kursk devrait durer plusieurs mois. Une source gouvernementale indique que cette estimation est "surpren

06:56 Ancien Conseiller en Sécurité : Poutine a Envoûté Trump L'ancien conseiller en sécurité des États-Unis, le général Herbert Raymond McMaster, affirme que le dirigeant du Kremlin, Vladimir Poutine, a réussi à influencer l'ancien président américain Donald Trump. Cette information est révélée dans le livre de McMaster, "At War With Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House", selon le "Guardian". "Poutine, un ancien agent du KGB sans pitié, a joué sur l'ego et les insécurités de Trump avec des éloges", déclare McMaster. Poutine a qualifié Trump de "personnalité inégalée, brillante, sans aucun doute". Poutine avait presque une influence ensorcelante sur Trump. McMaster, qui a travaillé pendant environ un an en tant que conseiller en sécurité de Trump, aurait averti le président : "Monsieur le Président, c'est le meilleur menteur du monde". Il a suggéré que Poutine était sûr de lui et pouvait "manipuler" Trump pour obtenir une relaxation des sanctions et un retrait peu coûteux des forces américaines de Syrie et d'Afghanistan.

06:20 Attaque de Drone Présumée à la Base Aérienne Russe de Volgograd Des explosions ont été rapportées pendant la nuit dans la ville russe de Kalach-on-Don, dans la région de Volgograd. De nombreux canaux Telegram russes attribuent ces explosions à une attaque de drone. Un incendie aurait éclaté près d'une base aérienne. La région de Volgograd se trouve à environ 900 kilomètres au sud-est de Moscou. La cible présumée était très probablement la base aérienne de Marinovka dans le village d'Oktyabrsky, à environ 20 kilomètres de Kalach-on-Don. Les témoins de la région ont rapporté avoir entendu entre six et dix explosions bruyantes accompagnées de sons distinctifs de drones, selon Telegram.

04:27 Services de Renseignements Militaires Ukrainiens Commentent les Attaques de Drones de Nuit en Russie Le service de renseignement militaire ukrainien, HUR, a partagé ses analyses sur les objectifs des attaques de drones de nuit en Russie. Ces attaques ont visé l'aéroport de Moscou-Ostafyevo, la base aérienne de Millerovo dans la région de Rostov et un centre de communication radio, selon le chef du HUR, Kyrylo Budanow, au site d'information militaire "The War Zone". Environ 50 drones étaient impliqués. L'ampleur des dommages est actuellement évaluée. Les autorités russes ont rapporté avoir abattu 45 drones sur le territoire russe le matin.

03:09 Préparez les Votes Sécurisés dans la Région Frontalière Russe Controversée Dans la région frontalière russe contestée de Kursk, la Russie prépare les travailleurs des urnes avec des gilets pare-balles et des casques pour les élections régionales à venir. De plus, des bureaux de vote supplémentaires seront établis dans différentes parties du pays pour accommoder les personnes qui ont fui la région, selon Tatiana Malakhova, responsable de la commission électorale régionale, selon les agences de presse russes. La région est sous état d'urgence. Les élections du gouverneur et les élections parlementaires régionales sont prévues dans plusieurs régions russes du 6 au 8 septembre.

01:34 Fico Critique la Pression dans les Décisions de Politique Internationale Le Premier ministre slovaque Robert Fico critique la pression présumée exercée sur ceux qui s'écartent du consensus du groupe sur des questions de politique étrangère importantes dans les démocraties occidentales. Il souligne que les opinions divergentes sont rencontrées avec une pression arbitraire et des menaces d'isolement par les démocraties occidentales. À l'occasion du 54e anniversaire de l'invasion de Moscou en 1968, Fico compare la répression violente du "Printemps de Prague" par les troupes du Pacte de Varsovie à la pression actuelle sur les opinions en Europe. Fico s'oppose à l'aide militaire de l'UE à l'Ukraine et a fait face à des accusations de proximité avec la Russie en conséquence.

00:12 L'Ukraine Raporte 46 Attaques Russes Près de Pokrovsk en une Journée L'Ukraine rapporte 46 attaques russes le long des lignes de front près de Pokrovsk, une ville de l'est du pays, tout au long de la journée. Sur ces 46 attaques, 44 ont été repoussées, selon le quartier général. Les combats se poursuivent dans deux zones spécifiques à 21 heures, heure de Paris. 238 soldats russes ont été blessés ou tués pendant les combats. Il n'y a pas d'informations sur les pertes ukrainiennes. La Russie n'a pas encore publié de déclaration.

23:09 La Russie Affirme Avoir Déjoué une Incursion Ukrainienne à Bryansk La Russie affirme avoir réussi à empêcher une infiltration de "saboteurs" ukrainiens dans la région frontalière de Bryansk, entre la Russie et Kursk. Le groupe de "reconnaissance-sabotage" ukrainien présumé a été neutralisé par des unités du service de sécurité russe FSB et des forces militaires russes, selon le gouverneur de Bryansk, Alexander Bogomaz. Bogomaz a déclaré que les intrus avaient été rapidement neutralisés par des tirs. La situation est actuellement sous contrôle.

21:52 Poutine Loue les Liens Économiques Solides avec la ChineLe président russe Vladimir Poutine salue la coopération économique accélérée entre la Russie et la Chine. "Nos liens commerciaux se développent prospèrement (...). L'attention que les deux gouvernements portent aux relations commerciales et économiques donne des résultats tangibles", déclare Poutine lors d'une réunion avec le Premier ministre chinois Li Qiang au Kremlin. Poutine note que la Chine et la Russie ont "des projets et des plans importants dans les secteurs économique et humanitaire". Li convient que les relations russo-chinoises ont atteint un niveau sans précédent, selon le Kremlin. La coopération stratégique entre la Russie et la Chine s'est renforcée depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Pour la Russie, la Chine est un partenaire commercial crucial face aux sanctions occidentales.

21:20 Demande de Libération Refusée : l Former Député Ministre de la Défense Russe Resté en DétentionL'ancien député ministre russe de la Défense Dmitri Bulgakov, qui est enquête pour corruption, restera en détention. Sa demande de libération conditionnelle sous stricte assignation à résidence et son appel contre sa détention ont été refusés, selon l'agence de presse russe TASS. Avant sa destitution, Bulgakov était responsable de l'approvisionnement en matériaux pour les forces armées russes. Le tribunal de Moscou a également ordonné la détention de deux présumés complices de Bulgakov. Leur entreprise aurait remporté neuf contrats de Bulgakov entre 2022 et 2024. Les intermédiaires estiment les dommages à environ 50 millions de roubles (500 000 euros).

21:00 L'Ukraine Renforce ses Forces dans la Région Tendue de PokrovskSelon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, l'Ukraine renforce sa présence militaire dans la région contestée de Pokrovsk, dans l'est du pays. Zelensky a déclaré lors d'une allocution télévisée qu'ils étaient conscients des plans des troupes russes dans la région. Entre-temps, l'avancée ukrainienne dans la région russe de Kursk se poursuit, selon Zelensky. Certaines terres sont reportedly passées sous le contrôle ukrainien, mais aucun détail supplémentaire n'a été fourni.

20:41 Apres le Décret : Plusieurs Ukrainiens en Hongrie Doivent Quitter leurs Quartiers de RéfugiésAprès que la Hongrie ait promulgué un décret retirant le statut de réfugié général aux réfugiés ukrainiens, de nombreuses personnes se trouvent maintenant confrontées à la perte de leurs logements temporaires. Des logements privés pour réfugiés ont entamé des procédures d'expulsion contre les Ukrainiens, selon l'Aide à la Migration. A Kocs, au nord de Budapest, environ 120 réfugiés, sous la surveillance des forces de l'ordre, ont été contraints de quitter une maison d'hôtes. La plupart de ces personnes étaient des femmes et des enfants Roms originaires de la région transcarpathienne de l'ouest de l'Ukraine, qui a une importante population hongroise.

L'Union européenne suit de près la situation en Ukraine et ses environs, compte tenu des récents progrès réalisés par les forces ukrainiennes.

Au sommet de l'UE à 15h46, les représentants ont discuté du niveau presque complet des installations de stockage de gaz dans l'Union européenne, laissant seulement 10% de la capacité à remplir. Cet exploit est deux mois en avance sur la date prévue, permettant à l'UE d'être bien préparée pour l'hiver prochain.

L'Union européenne a exprimé ses préoccupations quant aux actions présumées de l'armée russe en Ukraine, en particulier les allégations d'une tentative de prendre d'assaut la centrale nucléaire de Kursk. Les dirigeants européens appellent à une résolution pacifique de cette crise et s'efforcent d'améliorer l'indépendance énergétique des États membres de l'UE.

