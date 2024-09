21:12 Critique de la guerre: les Russes devraient être emprisonnés suite à un sondage de rue

Suite à des critiques concernant l'attaque de la Russie contre l'Ukraine lors d'un sondage de rue, un résident russe de Moscou a écopé d'une peine de prison de cinq ans pour travail forcé. Selon les rapports de l'agence de presse russe TASS, le defendant de 38 ans avait admis sa culpabilité pour "dénigrement de l'armée" à la fin avril. Il avait initialement été condamné à cinq ans de travail forcé mais était resté libre. Cependant, le parquet a fait appel et a demandé une peine plus sévère. La cour de Moscou a maintenant statué que Youri Kochov, 38 ans, doit purger une peine de cinq ans dans un camp de travail forcé. Selon TASS, il a été arrêté et emmené hors de la salle d'audience.

20:23 Ukraine : des dépôts de munitions russes près de Marioupol soi-disant détruitsL'armée ukrainienne affirme avoir détruit plusieurs entrepôts de munitions appartenant aux forces russes dans les territoires ukrainiens occupés. Comme annoncé par le commandement naval à Kyiv, des renseignements ont découvert les entrepôts près de la ville portuaire de Marioupol, qui ont ensuite été attaqués et détruits par des roquettes. Des tonnes de munitions auraient été détruites lors de l'opération. Cependant, ces allégations ne peuvent pas être indépendamment vérifiées.**

19:36 L'Italie livrera un système de défense aérienne avancé à l'Ukraine en septembreL'Italie livrera un deuxième système de missiles anti-aériens SAMP/T à l'Ukraine ce mois-ci, a annoncé le ministre de la Défense Guido Crosetto à Rome. Le système est capable de suivre simultanément plusieurs cibles et d'intercepter dix. C'est le seul système produit en Europe qui peut intercepter des missiles balistiques.**

19:02 Rapport : 38 000 soldats russes impliqués dans l'offensive dans la région frontalière de KurskSelon un rapport, la Russie utilise environ 38 000 soldats dans son offensive dans la région frontalière de Kursk. Le "Financial Times" rapporte cela en citant un officier de renseignement ukrainien de haut rang. Certains des soldats ont été retirés de la partie sud de l'Ukraine pour cette opération. Jusqu'à présent, les contre-attaques "ne sont pas encore à grande échelle". Selon la source, la Russie doit déployer plus de ses brigades aguerries pour obtenir de meilleurs résultats. Récemment, le président ukrainien Selenskyj avait parlé de la nécessité de 100 000 soldats russes pour repousser complètement l'offensive ukrainienne dans la région de Kursk.**

18:22 Les Ukrainiens soi-disant interceptent des réfugiés tentant de fuir en Moldavie à la rivière frontière du DniestrAprès plus de deux ans de guerre, l'armée ukrainienne a urgemment besoin de nouveaux recrues. Cependant, de nombreux hommes cherchent à échapper au service militaire en fuyant dans des pays voisins tels que la Moldavie. Ils seraient interceptés à la rivière frontière du Dniestr.**

17:44 Le mystère des avions russes recouverts de pneus pourrait avoir été résoluEn fin d'été 2023, les forces armées russes ont commencé à recouvrir certains de leurs avions militaires de pneus de voiture. La raison de cette mesure est restée obscure pendant longtemps. Un membre de haut rang de l'armée américaine pourrait maintenant avoir fourni la réponse à cette énigme. Selon Shuyler Moore, Directeur technique au Commandement central des États-Unis, la mesure est destinée à tromper la cible des missiles modernes. "Si vous mettez des pneus sur les ailes, de nombreux modèles de vision par ordinateur ont du mal à reconnaître que c'est un avion", a déclaré Moore lors d'un tour de table de discussion du think tank américain Center for Strategic and International Studies (CSIS). On avait précédemment spéculé que les pneus pourraient fournir une protection supplémentaire contre les drones kamikazes.**

16:56 Les forces russes soi-disant font exploser une mine de charbon ukrainienne à WuhledarLes forces russes progressent dans la ville minière ukrainienne de Wuhledar, où elles ont allegedly détruit l'une des plus grandes mines de charbon du pays. Des vidéos montrent l'explosion et l'effondrement de la tour au-dessus du puits principal de la mine. On estime qu'environ 150 millions de tonnes de charbon sont stockées dans la veine.**

16:19 Le ministre allemand de la Défense voit un défi croissant dans l'augmentation des dépenses de défenseAprès la création d'un fonds spécial de 100 milliards d'euros, le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius voit d'autres besoins financiers pour le financement futur de la Bundeswehr. "Le fonds spécial sera intégralement utilisé d'ici la fin de l'année", déclare le ministre social-démocrate après une visite auprès des troupes à Saarlouis. "Et ensuite, nous verrons d'où vient l'argent supplémentaire." Pistorius fait référence au fait qu'environ 80 milliards d'euros sont prévus dans la planification financière du gouvernement fédéral pour l'année 2028. "Je suppose que c'est une base, car nous devrons trouver un financement supplémentaire pour les achats et l'infrastructure d'ici là." Il ajoute : "Cela reste un défi central et majeur."**

15:51 L'Ukraine continue soi-disant ses attaques sur les villes russes et cible Belgorod près de la frontière communeL'Ukraine continue ses attaques sur les villes russes et cible Belgorod près de la frontière commune. Plusieurs voitures et un bâtiment résidentiel sont soi-disant completely burned out, tandis que d'autres sont endommagés. Huit personnes seraient blessées.**

15:14 Des navires chinois auraient atteint Vladivostok dans l'Extrême-Orient russe pour des exercices militaires conjointsAprès l'annonce d'un exercice militaire conjoint, deux navires chinois auraient atteint Vladivostok dans l'Extrême-Orient russe, selon des rapports russes. Sur "invitation de la garde-frontière russe", deux navires de la garde côtière chinoise seront à Vladivostok jusqu'à vendredi, explique le ministère russe des Affaires étrangères. L'exercice vise à "approfondir la coopération stratégique entre les militaires chinois et russes", explique Beijing. À cette fin, des forces navales et aériennes des deux pays participeront à des exercices tels que "North-Joint 2024" dans les mers du Japon et d'Okhotsk le long de la côte russe. La Chine participera également à l'exercice stratégique russe "Ocean-2024".**

14:39 Baerbock met en garde : si l'Ukraine s'effondre, alors la Moldavie aussiSelon la ministre fédérale des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, aider l'Ukraine est crucial pour la survie de son voisin, la République de Moldavie. Elle a déclaré cela lors d'une réunion de la Plateforme de partenariat Moldova dans la capitale, Chisinau. Baerbock a souligné que toute action entreprise pour soutenir l'Ukraine aide également à stabiliser la situation en Moldavie. Les préoccupations parmi les locaux tournent autour de l'idée que si l'Ukraine succombe, la Moldavie pourrait suivre.

13:56 Ukraine : 97 secouristes martyrs depuis l'invasion russeDepuis l'invasion totale de la Russie, 97 secouristes du service d'urgence d'État de l'Ukraine ont péri. Ils ont communiqué cette information au site d'actualités Ukrinform lors d'une interview. En conséquence, on estime qu'environ 395 secouristes ont été blessés pendant leur service. Aujourd'hui, l'Ukraine commémore son "Jour des Sauveurs".

13:44 Journal américain : la Russie et l'Ukraine ont perdu plus d'un million de soldatsSelon les investigations menées par le journal américain "Wall Street Journal", les deux parties ont subi de lourdes pertes dans l'attaque de la Russie contre l'Ukraine. Les troupes ukrainiennes ont prétendument subi environ 80 000 morts et 400 000 blessures, tandis que le journal fait référence à une estimation confidentielle de l'Ukraine pour cela. Les agences de renseignement occidentales estiment que la Russie a perdu environ 600 000 soldats - 200 000 ayant été tués et 400 000 blessés supplémentaires. Ni Kiev ni Moscou n'ont officiellement révélé leurs propres pertes.

13:21 Munz : la Russie recrute des soldats pour renforcer son armée au-delà du conflit ukrainienSelon le correspondant de ntv Rainer Munz, la Russie a renforcé son armée en recrutant 1,5 million de soldats supplémentaires par décret. Cette mesure indique quelque chose de plus important que le seul conflit en Ukraine.

12:55 Le Kremlin justifie l'extension de l'armée en raison des menaces croissantes aux frontièresLe Kremlin a expliqué son intention d'étendre son armée pour devenir la deuxième plus importante du monde en raison des menaces croissantes à ses frontières. "Ces menaces proviennent de la périphérie de nos frontières", a expliqué le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors d'une conférence téléphonique avec les journalistes. Il a affirmé que les tensions à ses frontières ouest et l'instabilité à ses frontières est sont des facteurs contributifs, ce qui nécessite des réponses appropriées. Le président Vladimir Poutine a ordonné d'augmenter la taille régulière de l'armée russe de 180 000 soldats, la rendant ainsi la deuxième plus importante du monde après la Chine.

12:30 RTL/ntv Trendbarometer : deux tiers s'opposent à la livraison de missiles de portée longue à KyivLe gouvernement ukrainien prévoit de cibler les infrastructures militaires russes en frappant les aéroports militaires, les centres de commandement et l'infrastructure. Dans le dernier RTL/ntv Trendbarometer, 64 % des répondants s'opposent à la livraison d'armements occidentaux qui pourraient potentiellement atteindre des zones profondes de la Russie. Parmi les partisans de ces armes, il y a 28 % des répondants. Une base de partisans n'existe que chez les partisans des Verts (53 %) et du FDP (58 %). Les taux d'opposition sont les plus élevés chez les partisans de l'SPD (61 %) et de la CDU/CSU (61 %). Les partisans de l'AfD (0 %) et de l'BSW (4 %) sont les moins partisans, et le rejet est considérablement plus prononcé dans l'est (83 %) que dans l'ouest (61 %).

11:49 Routt soupçonné de vouloir tuer Poutine et Kim Jong-Un en 2022Ryan Wesley Routt, suspect dans la tentative d'assassinat de Donald Trump, aurait exprimé le désir d'éliminer à la fois Vladimir Poutine et Kim Jong-Un en 2022, selon le "Wall Street Journal". La source de cette affirmation est une infirmière, Chelsea Walsh, qui travaillait en Ukraine à l'époque et a rencontré Routt plusieurs fois. Walsh l'a décrit comme "l'Américain le plus dangereux" qu'elle ait rencontré pendant son séjour à Kyiv. Il aurait également cherché à rejoindre les brigades de volontaires ukrainiens et à combattre aux côtés de leurs forces.

11:18 Le documentaire "Russen im Krieg" sera projeté au festival international du film de Toronto après un reportMalgré les menaces précédentes, le documentaire controversé "Russen im Krieg" sera maintenant présenté au festival international du film de Toronto. Citant des dangers significatifs, les organisateurs ont décidé initialement de retirer le film du festival. La réalisatrice russo-canadienne Anastasia Trofimova a passé plusieurs mois parmi les troupes russes au front en Ukraine. L'ambassadeur d'Ukraine au Canada a exprimé des préoccupations, affirmant que le festival facilite la propagande russe en présentant le film.

10:51 L'ambassadeur russe est prudent quant aux pourparlers de paixL'ambassadeur de Russie à Berlin, Sergey Nechaev, a exprimé des doutes quant à la possibilité de négociations pour résoudre le conflit en Ukraine. Dans une interview avec Deutschlandfunk, Nechaev a souligné la nécessité d'un plan de paix avant que la Russie ne puisse analyser son alignement avec leurs vues. Les commentaires de Nechaev ont suivi les déclarations du chancelier allemand Olaf Scholz, qui a exprimé son désir d'accélérer les efforts en faveur d'une résolution pacifique. "Il y aura certainement un autre sommet de la paix", a déclaré Scholz, confirmant son soutien à la position de Volodymyr Zelensky sur l'implication de la Russie.

L'entreprise d'énergie ukrainienne, Naftogaz, renforce sa collaboration avec le Programme de développement des Nations unies (PNUD) pour assurer l'approvisionnement en énergie. Les experts s'alarment que les nombreux raids aériens russes sur les infrastructures vitales pourraient entraîner un hiver sévère pour les Ukrainiens, marqué par des pannes d'électricité généralisées, des défaillances de chauffage et des pénuries d'eau. Le PNUD aidera l'Ukraine à atténuer les perturbations de l'approvisionnement pour la population, notamment en utilisant des générateurs alimentés au gaz.

09:55 Panne de courant touche 280 000 personnes à Sumy suite à une attaque de drone

09:28 Ukraine: Exécution de prisonnier de guerre par les forces russes

Le commissaire aux droits de l'homme du Parlement ukrainien confirme que des forces russes ont exécuté un prisonnier de guerre ukrainien désarmé, les mains liées avec du ruban adhésif. La barbarie et la soif de violence des Russes sont sidérantes, a conclu un expert ukrainien. Aujourd'hui, une photo du soldat tué, portant l'inscription "Pour Kursk" sur l'épée utilisée pour l'exécution, a été diffusée sur les réseaux sociaux. Les photographes ukrainiens Konstantin et Vlada Liberova diffusent des images de soldats ukrainiens qui ont réussi à s'échapper de la captivité russe.

09:02 Renseignements du commandant tchétchène sur l'offensive de Kursk

Lorsque Kyiv a lancé une invasion dans la région frontalière de Kursk au début août, la hiérarchie militaire russe est restée silencieuse. Cependant, le commandant tchétchène Apti Alaudinow a affiché de l'optimisme sur son canal Telegram, exprimant son calme, son envie de pop-corn et son attente de voir les troupes ukrainiennes annihiler l'ennemi le premier jour de l'avancée. Depuis, Alaudinow est devenu le commentateur principal de l'offensive de Kursk, avec les médias russes diffusant ses déclarations. Une telle visibilité médiatique suppose l'approbation des plus hautes instances, selon les spécialistes consultés par l'agence de presse AFP. Comme le chef tchétchène Ramzan Kadyrov, Alaudinow semble jouir d'une liberté de parole sans précédent. Certains voient même en lui un potentiel successeur du prétendu malade Kadyrov.

08:42 L'Allemagne offre 100 millions d'euros d'aide hivernale à l'Ukraine

L'Allemagne accorde à l'Ukraine une aide hivernale supplémentaire de 100 millions d'euros, a annoncé la ministre fédérale des Affaires étrangères Annalena Baerbock lors de sa visite en République de Moldavie à Chisinau. "Il est clair que l'automne approche et l'hiver est juste à nos portes", a déclaré Baerbock avant de rencontrer la Plateforme de partenariat de Moldavie dans la capitale de l'ancienne république soviétique. La Russie prépare une autre "guerre d'hiver", cherchant à rendre la vie quotidienne aussi difficile que possible pour les gens en Ukraine.

08:01 Ukraine : les Russes attaquent les installations énergétiques de Sumy depuis les airs

L'Ukraine documente une autre importante attaque de drones depuis la Russie. La défense aérienne neutralise 34 des 51 drones russes pendant la nuit, selon l'armée de l'air. Les attaques de drones étaient actives dans cinq régions. Selon les autorités locales, les installations énergétiques de la région nord-est de Sumy ont également été ciblées. Un total de 16 drones russes ont été interceptés là-bas, et les infrastructures critiques, notamment les systèmes d'approvisionnement en eau et les hôpitaux, ont été commutés sur les systèmes de secours. Les équipes de réparation sont actuellement à l'œuvre.

07:37 Ukraine : la Russie subit 1020 pertes depuis hier

Selon le quartier général ukrainien, la Russie a subi 1020 pertes, y compris morts et blessés, depuis hier. Cela s'ajoute au nombre total de pertes russes depuis le début de l'invasion à part entière en février 2022, soit 635 880. Au cours des dernières 24 heures, six systèmes d'artillerie et deux chars ont été endommagés ou détruits, ainsi que six véhicules blindés et 66 drones.

07:10 Kyiv Post : l'Ukraine cible une base militaire russe

Dans la nuit, la base militaire russe d'Engels, dans la région de Saratov, a été attaquée par des drones d'attaque ukrainiens, selon le site d'actualités ukrainien "Kyiv Post", avec des enregistrements audio des détonations. Selon le rapport, des bombardiers stratégiques équipés de missiles sont stationnés sur le terrain d'aviation et sont utilisés par la Russie dans des attaques contre les villes ukrainiennes.

06:35 Le secrétaire général de l'OTAN accueille le débat sur les armes à longue portée

Le secrétaire général sortant de l'OTAN, Jens Stoltenberg, accueille le débat international des derniers jours sur la possibilité d'autoriser l'Ukraine à tirer des armes occidentales à longue portée sur le territoire russe. "La décision appartient à chaque allié, mais il est crucial que nous collaborions étroitement sur ces questions, comme nous le faisons", a déclaré Stoltenberg à un diffuseur britannique LBC. L'Ukraine a constamment demandé cette autorisation à ses alliés pour attaquer les centres de commandement, les aérodromes et les infrastructures russes. En ce qui concerne la peur d'une escalade du conflit, Stoltenberg a déclaré : "Cependant, je maintiens toujours que le plus grand risque pour nous est que Poutine triomphe en Ukraine."

06:13 Facebook et WhatsApp bannissent le média de propagande russe RT

Meta, la société mère de Facebook, interdit la diffusion de la propagande d'État russe via les médias tels que la chaîne de télévision RT dans le monde entier. RT (anciennement Russia Today) et les organisations associées seront interdits sur les plateformes de Meta, notamment Facebook, Instagram et WhatsApp. RT est déjà bloqué dans l'UE depuis le printemps 2022 en raison de campagnes de désinformation concernant l'invasion russe de l'Ukraine. Pour plus de détails :

01:53 Lukashenko accorde la grâce à 37 condamnés en Biélorussie

Le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko a accordé la grâce à 37 individus. Le bureau présidentiel de Minsk reveals that these are individuals who were found guilty of "radicalism" - a label frequently employed in Belarus to target government critics. Among the pardoned are six women and several individuals with health issues. No specifics are disclosed about the identities of the 37 individuals granted amnesty. Over the past two months, Belarus has habitually pardoned prisoners who were imprisoned for protesting against the regime. In mid-August, Lukashenko granted amnesty to 30 political prisoners, followed by another 30 in early September. In each of these cases, the president reiterated that the prisoners had demonstrated remorse and sought forgiveness.

11:49 Rapport de l'ONU : la situation des droits de l'homme en Russie se détérioreLa situation des droits de l'homme en Russie se détériore, selon un rapport de l'ONU. "Il existe maintenant un système systématique, soutenu par l'État, de violations des droits de l'homme", déclare le rapport. La Bulgare Mariana Katzarova, nommée Rapporteuse spéciale du Conseil des droits de l'homme de l'ONU sur la situation en Russie en 2023, a présenté ce rapport. Ce système vise, selon le rapport, à réprimer la société civile et l'opposition politique. Les critiques de la conflits de la Russie avec l'Ukraine et les dissidents sont apparemment confrontés à une persécution plus dure. Katzarova estime qu'au moins 1372 personnes purge actuellement des peines de prison pour des raisons politiques. Parmi elles figurent des activistes des droits de l'homme, des journalistes et des critiques de la guerre, qui ont été faussement accusés et condamnés à de longues peines de prison. Ils sont soumis à la torture en détention. Les prisonniers politiques sont détenus dans des cellules de solitude, tandis que d'autres sont forcés de séjourner dans des cliniques de santé mentale. Le nombre réel pourrait être plus élevé, a révélé un membre de l'équipe.

21:44 La Suède pourrait prendre la tête de la présence militaire de l'OTAN en FinlandeL'OTAN envisage d'établir une présence militaire dans le nord de la Finlande, avec la Suède qui pourrait assumer un rôle de premier plan. Cela impliquerait une disposition distinctive de forces terrestres multinationales de l'OTAN, appelée Forces terrestres avancées (FLF), similaire à celles dans d'autres pays de l'OTAN limitrophes de la Russie. Le ministre de la Défense suédois Pål Jonson et son homologue finlandais Antti Häkkänen ont annoncé cela lors d'une conférence de presse à Stockholm. Jonson a exprimé sa fierté d'avoir été choisi par la Finlande pour assumer le rôle de "nation cadre" pour cette présence. Il a affirmé que cette présence renforcerait la sécurité de l'ensemble de l'alliance de l'OTAN.

L'armée ukrainienne continue de cibler les dépôts de munitions russes, plusieurs ayant été rapportés détruits près de Marioupol.

