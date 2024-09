21:03 La Serbie, qui cherche à devenir candidate à l'UE, réaffirme sa loyauté à Poutine

Le président russe Vladimir Poutine tient des pourparlers avec le vice-Premier ministre serbe Aleksandar Vulin lors d'un forum économique à Vladivostok. Selon les médias russes, Poutine invite le président serbe Aleksandar Vucic au prochain sommet du BRICS en Russie en octobre. Vulin souligne les relations serbo-russes, à la fois partenariales et stratégiques. Sous la direction de Vucic, la Serbie ne rejoindra jamais l'OTAN, n'imposera pas de sanctions à la Russie et n'autorisera aucune action contre la Russie depuis son territoire. La Serbie maintient des liens amicaux avec la Russie, malgré son statut de candidat à l'UE.

20:29 Des milliers de personnes fuient PokrovskL'exode de la ville ukrainienne de Pokrovsk, dans l'est, se poursuit. En un mois, environ 20 000 personnes ont quitté la ville, selon le gouverneur de la région de Donetsk, Vadym Fillaschkin, dans un bulletin d'Interfax Ukraine. Pokrovsk abrite actuellement environ 26 000 personnes, dont plus de 1 000 enfants. Avant le conflit, la ville comptait environ 65 000 habitants, ce qui en faisait un important hub logistique pour l'armée ukrainienne. Les forces ukrainiennes se retirent depuis plusieurs mois de l'avancée russe dans la région. Des rapports récents font état de troupes russes entrant à Selydove et Ukrainsk pour des combats.**

19:55 Les États-Unis accusent la Russie d'ingérence électoraleLes États-Unis ont accusé la Russie de chercher à manipuler les élections présidentielles de novembre en diffusant des informations trompeuses. Le ministre de la Justice Merrick Garland a révélé que la Russie utilisait ses médias pour manipuler des influenceurs américains non avertis afin de propager ses mensonges. En réponse, les États-Unis ont imposé des sanctions, engagé des poursuites criminelles et saisi des noms de domaine Internet. Le département du Trésor a annoncé des pénalités contre dix personnes et deux organisations, notamment des représentants de la chaîne RT, des hackers et une organisation non gouvernementale liée au Kremlin, accusée d'utiliser l'IA pour influencer l'élection américaine avec des campagnes de désinformation.**

19:47 La Lituanie proteste contre les bombardements aériens russes intensifiésLa Lituanie a convoqué un diplomate russe à Vilnius pour exprimer son mécontentement face à l'intensification des bombardements aériens russes en Ukraine. During la réunion, le diplomate a été vivement critiqué pour l'augmentation des frappes sur des cibles civiles en Ukraine. Le ministère des Affaires étrangères lituanien a déclaré que les bombardements sur des établissements scolaires, des hôpitaux et des zones résidentielles témoignaient de la désespoir et du mépris de la Russie pour la vie humaine et le droit humanitaire international. Seven personnes ont été tuées et 38 blessées à Lviv en raison des frappes aériennes russes, avec plus de victimes à Poltava plus tôt cette semaine.**

19:15 "Cétacé espion" prétendument tué en NorvègeDes organisations de défense des animaux ont déposé des plaintes suite à la mort d'un supposé "cétacé espion" russe découvert en Norvège. Le cadavre de ce marsouin a été trouvé avec des blessures par balle, selon les organisations One Whale et Noah. La police norvégienne enquête pour savoir s'il y a une base suffisante pour ouvrir une enquête. Plus tôt, le marsouin avait été trouvé près des eaux russes avec une monture de caméra miniature et l'inscription "Équipement Saint-Pétersbourg" sur son corps, suscitant des soupçons qu'il était un marsouin espion russe ou servait de thérapie en Russie. Il a été trouvé mort samedi dans une baie de Stavanger.**

18:58 Le service militaire allemand doit être amélioréLe cabinet allemand a approuvé la "loi sur l'article Zeitenwende" pour rendre le service militaire dans la Bundeswehr plus attractif en introduisant des horaires de travail plus flexibles et des incitations financières. Le porte-parole du ministère de la Défense a expliqué que l'objectif était de retenir et d'attirer des personnel qualifié en Allemagne et en brigade de Lituanie, qui renforce le flanc est de l'OTAN contre la Russie. Des incitations financières attrayantes seront disponibles pour les soldats qui déménagent ou reviennent avec leur famille en Lituanie.**

18:27 Un résident de Lviv entend des "cries inhumaines"Suite à l'attaque nocturne de roquettes et de drones de l'armée russe sur Lviv, un résident de 27 ans a rapporté avoir entendu des "cries inhumaines". Des journalistes de l'AFP ont vu des voitures brûlées et des débris éparpillés dans le centre-ville de Lviv. Selon les autorités ukrainiennes, sept personnes ont été tuées et 53 blessées à Lviv, avec plus de 50 bâtiments dans le centre historique de la ville ayant été endommagés, dont deux établissements médicaux et deux écoles, selon le ministère de la Culture.**

18:09 Les États-Unis pourraient officiellement accuser la Russie d'ingérence électoraleLes États-Unis devraient officiellement accuser la Russie d'interférer dans la campagne électorale présidentielle actuelle plus tard dans la journée, selon un rapport de CNN, citant des sources. L'ingérence russe est censée se concentrer sur l'utilisation de plates-formes en ligne pour cibler les électeurs américains avec de la désinformation, RT servant de cible principale. Le département de la Justice des États-Unis avait précédemment mis en garde contre les menaces russes pour les élections présidentielles prévues le 5 novembre.**

17:35 Incendie de forêt dans la zone d'exclusion de TchernobylUn incendie de forêt a éclaté dans la zone radioactivesurroundant la centrale nucléaire abandonnée de Tchernobyl en Ukraine. Environ 20 hectares sont en feu, selon le gouverneur de la région de Kyiv, Ruslan Kravchenko. Les niveaux de radiation restent dans des limites sûres. Plus de 200 pompiers, dont 50 soldats, luttent contre l'incendie et ont réussi à le contenir. La cause de l'incendie reste inconnue. En raison de la chaleur intense et de la sécheresse prolongée, le risque d'incendies de forêt a augmenté dans la région de Kyiv au nord de l'Ukraine.**

17:07 Incident de marché à Donetsk : pertes signalées, responsabilité décaléeDes rapports font état de morts et de blessés sur un marché dans la ville ukrainienne de Donetsk, contrôlée par la Russie. Les autorités d'occupation affirment qu'au moins trois personnes ont été tuées et cinq autres blessées suite à des tirs d'artillerie sur le marché. Les forces ukrainiennes affirment quant à elles que leurs ennemis ont ciblé le marché, causant deux morts et des blessés parmi les civils, selon le chef de la République populaire autoproclamée de Donetsk, Denis Pushilin. Un bus a également été touché. Les médias d'État russes ont partagé des images et des vidéos montrant des destructions sur le marché, bien que ces allégations ne puissent être vérifiées indépendamment.

16:43 Attaque de marché à Donetsk - Bilan des victimes Selon les autorités d'occupation dans la ville ukrainienne de l'est de Donetsk sous contrôle russe, au moins trois individus ont été tués et cinq autres blessés dans des tirs d'artillerie sur un marché. Les forces ukrainiennes affirment que leurs opposants sont responsables des tirs, entraînant deux morts et un décès civil, selon le chef de la République populaire autoproclamée de Donetsk, Denis Pushilin. Les médias d'État russes partagent des images et des photos montrant des dommages importants au marché. Ces détails ne peuvent être indépendamment confirmés.

16:43 Premiers départs confirmés à Kyiv, successeur potentiel pour Kuleba Le Parlement ukrainien a accepté les démissions de quatre ministres, selon la Verkhovna Rada. Il n'y a eu aucune mention de la lettre de démission du ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba. Le président Volodymyr Zelenskyy devrait proposer un remplaçant plus tard dans la journée. Andriy Sybiha, premier adjoint de Kuleba, est un candidat probable. L'analyste politique Volodymyr Fesenko ne prévoit aucun changement significatif dans la politique étrangère de l'Ukraine malgré le changement.

16:21 Lukashenko libère 30 prisonniers politiques

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a accordé la grâce à 30 détenus politiques. Ils ont tous soumis des demandes de clémence, reconnu leur responsabilité, exprimé des remords et promis de mener une vie conforme à la loi, selon l'administration présidentielle. Le ministère de l'Intérieur surveillera leur engagement à tenir cette promesse. La liste comprend 23 hommes et 7 femmes, la plupart étant parents d'enfants mineurs. L'opposition biélorusse en exil a révélé qu'elle avait transmis des listes de prisonniers gravement malades au gouvernement de Minsk par l'intermédiaire d'intermédiaires, et de nombreux noms figurant sur ces listes ont été graciés. Les chefs de l'opposition en exil accueillent la libération mais soulignent qu'elle ne marque pas un changement de politique. La persecution politique et la torture continuent en Biélorussie, déclare la dirigeante de l'opposition Svetlana Tsikhanovskaïa, considérée comme la véritable gagnante de l'élection présidentielle de 2020. Lire la suite.

15:55 Raid aérien à Lviv, famille parmi les victimes

Un raid aérien russe sur Lviv a entraîné la mort de presque tous les membres d'une famille, selon la ville. Parmi les victimes figuraient une femme de 43 ans et ses filles de 7, 18 et 21 ans. Seul le mari a survécu, dans un état critique, selon l'Université catholique ukrainienne. "Au cœur de l'Europe, la Russie assassine les Ukrainiens et leurs familles. La Russie massacre nos enfants et notre avenir," a écrit le maire Andrij Sadovyi.

15:41 Scholz justifie la présence de missiles américains : "La préservation de la paix est essentielle"

Le chancelier Scholz a défendu la décision d'installer des missiles américains en Allemagne. "C'est nécessaire pour préserver la paix dans la région et prévenir la guerre," affirme Scholz. "Notre but est uniquement de dissuader les éventuels agresseurs." La Russie renforce ses capacités militaires, en particulier les systèmes de missiles, depuis des années, souligne Scholz. Le président Poutine a violé les accords de désarmement, tels que le traité FNI, et déployé des missiles à Kaliningrad, à environ 530 kilomètres de Berlin par air. "Rester indifférent à cela serait irresponsable." Scholz argue : "Un échec à agir mettrait également en danger la paix dans la région. Je ne permettrai pas que cela se produise." En raison de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, les États-Unis et le gouvernement allemand ont convenu d'installer des missiles américains de portée accrue sur le territoire allemand à partir de 2026. Le parti de gauche (Die Linke) et l'AfD s'y opposent, le qualifiant d'arme course inutile qui met en danger la sécurité de l'Allemagne. Il existe également des critiques au sein de l'SPD. Lire la suite.

Le chancelier fédéral allemand Olaf Scholz a promis de fournir plus de systèmes de défense aérienne IRIS-T à l'Ukraine. Huit systèmes IRIS-T SLM et neuf systèmes IRIS-T SLS ont été commandés pour l'Ukraine, a annoncé Scholz sur le site de la Bundeswehr à Todendorf, en Schleswig-Holstein. "Deux de chaque seront livrés cette année, le reste à partir de 2025." Actuellement, quatre systèmes IRIS-T SLM sont déjà en utilisation en Ukraine, ainsi qu'un grand nombre de missiles et trois systèmes IRIS-T SLS associés. Scholz a fait ces remarques lors de la présentation du premier système de défense aérienne IRIS-T pour la Bundeswehr.

Lors de leur premier sommet en neuf ans, la Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande ont condamné l'agression militaire russe en Ukraine. Dans une déclaration conjointe, le président sud-coréen Yoon Suk Yeol et le Premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon ont appelé la Russie à se retirer "immédiatement, complètement et inconditionnellement" des territoires ukrainiens internationalement reconnus. Ils ont également critiqué le renforcement de la coopération militaire entre la Corée du Nord et Moscou. Yoon a déclaré qu'il était "capital" pour les pays partageant des valeurs communes, comme la Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande, de manifester leur solidarité "à ce moment critique où les forces autoritaires continuent de poser des défis." La Corée du Nord, largement isolée sur le plan international, a récemment étendu ses relations militaires avec la Russie.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a expliqué que le remaniement gouvernemental complet visait à donner un coup de pouce d'énergie à son pays. "Nous avons besoin d'énergie nouvelle," a répondu Zelensky à une question sur les raisons du remaniement. "Et ces étapes sont liées au renforcement de notre État dans différents domaines." L'Ukraine se défend contre l'invasion russe depuis deux ans et demi. Zelensky a également exprimé sa gratitude envers les ministres et l'ensemble du cabinet pour leurs efforts.

Pour intercepter plus de missiles russes, le nombre de systèmes IRIS-T SLM déployés en Ukraine passera de quatre à dix dans un proche avenir, selon des sources de sécurité. En Schleswig-Holstein, l'armée allemande prévoit également d'utiliser l'IRIS-T.

Le ministère russe de la Défense affirme que l'armée russe a "libéré entièrement" le village de Karliwka, situé à environ 30 kilomètres de Pokrovsk dans l'est de l'Ukraine. Pokrovsk est un hub logistique crucial pour l'armée ukrainienne. Les troupes ukrainiennes se retirent depuis des mois face à l'avancée russe dans la région.

Les occupants russes de Crimée utilisent tous les moyens disponibles pour défendre le pont de Kerch, selon le porte-parole de la marine ukrainienne, Dmytro Pletenchuk, rapporté par Defense Express sur la télévision nationale ukrainienne. Des systèmes courts et longs, y compris S-300, S-400 Triumf, S-500 Prometheus et Pantsir-S1, sont apparemment utilisés. La Crimée est "chargée de systèmes de défense aérienne" car elle a une importance pratique et symbolique pour les occupants, a déclaré Pletenchuk. Le pont de Kerch, projet phare du leader du Kremlin Vladimir Poutine, relie la Russie du Sud à la péninsule illégalement annexée et sert de voie d'approvisionnement vitale pour les forces russes dans le sud de l'Ukraine. Des combats ont lieu régulièrement autour du pont, et Kiev a répété à maintes reprises son intention de libérer la péninsule, le pont étant un point stratégique étrangleur.

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé que le président chinois Xi Jinping participera au prochain sommet des BRICS en Russie en octobre. "Comme convenu, nous attendons le président chinois Xi Jinping au sommet des BRICS", a déclaré Poutine lors d'une réunion avec le vice-Premier ministre chinois Han Zheng sur la marge du Forum économique de l'Est à Vladivostok. De plus, Poutine a proposé une "réunion de travail bilatérale" avec Xi.

L'attaque contre la ville ukrainienne de Poltava, selon le ministère russe de la Défense, ciblait des soldats et des instructeurs étrangers. L'objectif était un centre de formation militaire où "des spécialistes en communications et en guerre électronique de toutes les parties et unités militaires des Forces armées ukrainiennes, ainsi que des opérateurs de véhicules aériens sans pilote impliqués dans des attaques contre des objets civils sur le territoire de la Fédération de Russie, sont formés sous la direction d'instructeurs étrangers". Le ministère a également rapporté l'utilisation du système d'armes hypersonique Kinzhal contre des installations militaires-industrielles dans la ville occidentale ukrainienne de Lviv. De plus, les forces russes ont pris le contrôle de deux autres établissements dans l'est de l'Ukraine, Prechystivka et Karliwka. Selon les rapports ukrainiens, l'attaque à Poltava mardi a fait 50 morts.

11:43 Baerbock rend hommage au ministre des Affaires étrangères ukrainien sortantLa ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a salué son homologue ukrainien Dmytro Kuleba. "De longues discussions sur les trains de nuit, lors des sommets du G7, sur les lignes de front, à Bruxelles, devant une centrale électrique bombardée", a écrit Baerbock sur les réseaux sociaux. "Peu de personnes avec lesquelles j'ai travaillé de près sont autant que vous, @DmytroKuleba. Vous mettez les gens de votre pays avant vous-même." Elle lui souhaite "du fond du cœur tout le meilleur - Puissions-nous nous retrouver lorsque la paix et la liberté seront revenues dans toute l'Ukraine."

11:24 La Russie envisage un changement de politique nucléaire

Les actions de l'Occident poussent l'administration présidentielle russe à réévaluer sa politique nucléaire, selon des médias russes citant le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov. Le Kremlin fait face à des défis et des menaces de ce que l'on appelle l'Occident, qui nécessitent une réévaluation de la politique, en considérant la possibilité que l'Ukraine utilise des armes à longue portée fournies par les États-Unis pour attaquer profondément dans le territoire russe. Le gouvernement ukrainien réclame depuis longtemps auprès des États-Unis la permission d'utiliser des armes fournies par les alliés pour frapper profondément dans le territoire russe. "Il est clair que les Ukrainiens feront cela", a déclaré Peskov à l'agence RIA. "Nous considérons toutes les options." La Russie a annoncé des ajustements à sa politique nucléaire mais n'a pas encore fourni de détails. La mise à jour de la politique suggère l'utilisation d'armes nucléaires si la souveraineté ou l'intégrité territoriale de la Russie est menacée.

10:54 Ukraine : 29 sur 42 attaques aériennes russes déjouées

La Russie a mené 42 attaques aériennes sur l'Ukraine pendant la nuit, selon un rapport de l'armée de l'air ukrainienne sur Telegram. Les attaques comprenaient des missiles Kinzhal Ch-47M2, des missiles de croisière Kh-101 et des "missiles Iskander-K". L'armée de l'air ukrainienne affirme avoir abattu sept missiles de croisière et 22 drones Shahed, réussissant à déjouer 29 attaques aériennes.

10:19 Munz : l'attaque de Poltava pourrait se retourner contre la Russie

La Russie lance des roquettes sur Poltava, en Ukraine, avec des rapports faisant état de l'une des plus lourdes attaques aériennes depuis le début du conflit. Tandis que les médias russes célèbrent une "grande réussite", Rainer Munz, correspondant de ntv, suggère que l'attaque pourrait se retourner contre la Russie. Entre-temps, la Russie semble changer de stratégie.

09:52 L'Ukraine publie des données sur les pertes russes

Le état-major général ukrainien a publié de nouveaux chiffres sur les pertes de soldats russes en Ukraine. Le rapport indique que la Russie a perdu environ 620 350 soldats en Ukraine depuis le 24 février 2022, avec 1 390 pertes dans les 24 dernières heures. Le rapport indique également que sept chars, 30 systèmes d'artillerie et 43 drones ont été détruits. Depuis le début de l'offensive à grande échelle, la Russie aurait perdu au total 8 618 chars, 16 848 systèmes d'artillerie et 368 avions, 328 hélicoptères, drones, 28 navires et un sous-marin, selon l'Ukraine. Les estimations occidentales placent les pertes considerably plus bas, bien que celles-ci soient probablement des chiffres minima.

09:21 Le gouverneur : "Jour de deuil" pour la région de Lviv - Le nombre de morts augmente

Le gouverneur de la région de Lviv a déclaré qu'il s'agissait d'un "jour de deuil" pour la région après une attaque russe qui a fait au moins 22 morts et 110 blessés. Les autorités ont rapporté que des roquettes ont touché des bâtiments résidentiels et un centre commercial dans la ville de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine.

10:49 Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Kuleba démissionne

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a présenté sa démission, comme annoncé par le président de la Rada, Ruslan Stefantchuk, mercredi. La démission sera traitée lors de la prochaine séance plénière, comme annoncé sur sa page Facebook. Plusieurs autres ministres avaient déjà démissionné (voir les entrées 00:47 et 22:06). Les démissions font partie d'une revue complète du gouvernement ukrainien. Mercredi sera une journée de licenciements, selon le chef de faction du parti au pouvoir Serviteur du peuple, David Arakhamia, sur Telegram. Jeudi devrait être le jour des nominations.

10:03 Zelensky : "Des habitants sont toujours coincés sous les décombres"

L'attaque de roquettes russes sur Poltava est l'une des attaques les plus meurtrières depuis le début de la guerre, selon le président Volodymyr Zelensky dans son discours du soir. Des habitants sont toujours coincés sous les décombres, a-t-il déclaré, demandant à nouveau des systèmes de défense aérienne.

09:39 Grossi met en garde contre un potentiel désastre à la centrale nucléaire de Zaporijjia During a meeting in Kyiv, Ukrainian President Volodymyr Zelensky and the head of the UN nuclear watchdog (IAEA), Rafael Grossi, discussed the status of nuclear power plants in Ukraine and Russia. Grossi is set to visit the Russian-occupied Zaporizhzhia nuclear power plant in southeastern Ukraine on Wednesday. According to Reuters, Grossi mentioned at the meeting with Zelensky that the situation there is "highly unstable" and there remains a threat of a disaster. The plant was taken over by Russian troops shortly after Moscow's invasion of Ukraine in February 2022 and has since been shut down. Both sides have consistently blamed each other for shelling the plant. Both Moscow and Kyiv reject the accusations.

09:18 Le gouverneur : au moins deux morts dans l'attaque de Lviv Au moins deux personnes ont perdu la vie dans les frappes aériennes russes (voir les entrées 06:17 et 05:29) sur la ville ukrainienne occidentale de Lviv, selon le gouverneur de la région de Lviv, Maksym Kozytskyi, via Telegram. Dix-neuf ont été blessés.

08:53 L'Ukraine demande plus d'aide pour l'agriculture de première ligne et le déminage L'Ukraine demande une aide supplémentaire pour revitaliser son secteur agricole et désamorcer les mines, comme rapporté par le "Rheinische Post" de Düsseldorf, citant une réponse du gouvernement allemand à une question de l'Union qu'a obtenue le journal. Cela comprend un programme de financement pour les zones agricoles proches de la ligne de front. "Le gouvernement fédéral a été invité à évaluer les éventuels soutiens", note le journal. Une prime de sécurité pour le personnel, par exemple, devrait être payée. L'Ukraine a également demandé si le programme du ministère de l'Agriculture pour fournir des générateurs peut être prolongé. "De plus, l'Ukraine a demandé une aide pour le déminage dans les zones proches de la ligne de front." Selon le gouvernement fédéral, le ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement est déjà engagé dans un projet d'identification et de neutralisation des mines.

08:17 Lviv touché par un incendie et des dommages à des bâtiments scolaires après une frappe de drone Shahed russe Suite aux frappes aériennes russes (voir l'entrée 05:29) sur la ville de Lviv dans le nord-ouest de l'Ukraine, un incendie s'est déclaré près de la gare principale. Cela a été rapporté par le gouverneur de la région de Lviv, Maksym Kosyzkyj, sur Telegram. Deux bâtiments scolaires ont également été touchés, avec de nombreuses fenêtres cassées et du verre éparpillé dans les rues. Selon Kosyzkyj, plusieurs drones Shahed ont été utilisés dans la frappe aérienne russe. La défense aérienne et les services d'urgence répondent à la situation. Les écoles touchées ont été fermées, comme confirmé par le maire de Lviv, Andrij Sadowyj, sur Telegram. Au moins six personnes, dont un garçon de 10 ans, ont été blessées. Lviv, situé dans l'ouest de l'Ukraine près de la frontière polonaise, a été cible de nombreuses fois depuis le début du conflit, bien qu'il soit éloigné des lignes de front de l'est.

05:29 Deuxième salve de frappes aériennes s'abat sur Kyiv La capitale ukrainienne, Kyiv, a été touchée par une deuxième vague de frappes aériennes russes. La défense aérienne est en alerte. Les témoins ont rapporté de multiples explosions le long des outskirts de Kyiv, indiquant que les systèmes de défense aérienne sont en fonctionnement. Simultanément, l'armée a rapporté une invasion de drones sur la ville ukrainienne occidentale de Lviv près de la frontière polonaise. Tout le pays est sous alerte aérienne, selon l'armée de l'air ukrainienne sur Telegram. La Pologne a activé ses propres avions et ceux de ses alliés pour la troisième fois en huit jours pour protéger son espace aérien en réponse aux frappes aériennes et aux activités à longue portée russes, comme rapporté par le Commandement opérationnel des forces armées polonaises.

04:35 Biden Promet Plus de Systèmes de Défense Aérienne à l'Ukraine Suite à l'attaque dévastatrice des forces russes sur la ville ukrainienne de Poltava, le président Biden promet de fournir à l'Ukraine des systèmes de défense aérienne supplémentaires. "Je condamne cette attaque horrible dans les termes les plus forts possibles", a déclaré Biden. Les États-Unis continueront de soutenir militairement l'Ukraine, notamment en fournissant des systèmes de défense aérienne et des capacités pour aider à la protection des frontières. Zelensky a appelé les alliés occidentaux à une aide rapide suite à l'attaque, qui a fait au moins 51 morts.

02:52 Nouvelle Attaque de Drone sur Kyiv La Russie lance une autre attaque de drone sur Kyiv. Les forces de défense aérienne ukrainiennes repoussent activement les attaques aériennes aux abords de la capitale, selon l'armée ukrainienne sur Telegram. Le nombre de drones utilisés et les dommages potentiels restent inconnus. Cette attaque nocturne fait partie d'une série de récentes frappes aériennes sur Kyiv, qui ont augmenté en intensité.

01:32 Zelenskyj : L'Ukraine Cherche à Garder la Région de Kursk de Manière Permanente L'Ukraine cherche à maintenir le contrôle des territoires occupés dans la région de Kursk tenue par la Russie jusqu'à ce que le président Poutine vienne à la table des négociations, a déclaré le président Zelenskyj dans une interview à un diffuseur américain, NBC News. L'occupation de ces régions fait partie intégrante du "plan de victoire" de l'Ukraine, a ajouté Zelenskyj. En général, l'Ukraine n'a pas besoin de territoire russe, a noté Zelenskyj. Cependant, il n'a pas précisé si d'autres acquisitions territoriales russes étaient prévues. L'opération de Kursk a été gardée secrète, même le président Biden n'en a pas été informé.

00:47 Quatre Fonctionnaires Ukrainiens Démissionnent Avant un Remaniement du Gouvernement Avant un remaniement ministériel prévu en Ukraine, quatre fonctionnaires ont présenté leur démission. Selon des sources ukrainiennes, il s'agit de la députée ministre des Affaires européennes Olga Stefanishyna, du ministre des Industries stratégiques Oleksandr Kamyshin, qui a considérablement accru la production d'armes, du ministre de la Justice Denys Malyuska et du ministre de l'Environnement Ruslan Strilec. Il reste incertain si ces quatre individus obtiendront des postes de niveau supérieur. "Comme annoncé, une transformation gouvernementale importante est prévue cette semaine", précise David Arakhamia, le chef du parti au pouvoir Serviteur du peuple, via Telegram. "Demain sera une journée de licenciements, et le lendemain, une journée de nominations", révèle Arakhamia, considéré comme un proche du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.

ici.23:16 Zelenskyy Cherche à Utiliser des Armes à Portée Élevée Après l'Attaque de Poltava Suite à l'attaque mortelle des forces russes sur la ville de Poltava, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy appelle à l'autorisation d'utiliser des armes à longue portée contre la Russie. "Si nous pouvons détruire les zones de lancement des forces hostiles où elles se trouvent, et les bases militaires et leurs lignes d'approvisionnement russes", explique Zelenskyy dans son émission vidéo quotidienne, "les frappes russes deviendront impossibles". Selon ses propos, le nombre de morts à Poltava est maintenant de 51 et le nombre de blessés de 271. Plusieurs personnes restent coincées sous les décombres.

22:06 Zelenskyy Dévoie le Haut Fonctionnaire Rostyslav Shurma Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy limoge Rostyslav Shurma, premier député chef de l'administration présidentielle, selon un décret sur le site du président. En outre, le président du parlement annonce la démission d'Olha Stefanishyna, qui a servi comme députée ministre de l'intégration européenne de l'Ukraine. Auparavant, de nombreux ministres avaient présenté leur démission. Le président Volodymyr Zelenskyy précise qu'il y a des ajustements nécessaires pour renforcer le gouvernement. "L'automne sera crucial. Nos institutions d'État doivent être organisées de manière à ce que l'Ukraine puisse accomplir tous les résultats cruciaux dont elle a besoin."

**21:42 Kavita Sharma, Correspondante de ntv à Poltava : "Les Locaux ont Décri

En raison du conflit en cours en Ukraine, il est important de noter que l'exode de la ville orientale ukrainienne de Pokrovsk se poursuit, avec environ 20 000 personnes fuyant en l'espace d'un mois.

