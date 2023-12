2023 March Madness : Le "joueur de basket-ball le plus phénoménal d'Amérique" peut-il mener l'Iowa à son premier titre de champion national ?

Les exploits de la joueuse vedette de l'Iowa, Caitlin Clark, ont dépassé le stade de l'histoire pour devenir presque surhumains, puisqu'elle a accumulé les records.

Les 41 points de Clark lors de la victoire de l'Iowa dans le Final Four contre la Caroline du Sud, tête de série et championne en titre, ont été le plus grand total jamais atteint dans ce tour, une performance rendue encore plus remarquable par la qualité de l'opposition.

Elle a contribué à 58 des 77 points marqués par l'Iowa contre la Caroline du Sud, son quatrième match du tournoi au cours duquel elle a marqué plus de 50 points. Toutes les autres joueuses du tournoi n'ont connu un tel match qu'une seule fois, selon ESPN.

Quelques jours plus tôt, elle était devenue la première joueuse ou joueur de l'histoire du tournoi NCAA à enregistrer un triple-double de 40 points.

"Je pense qu'elle est la joueuse de basket la plus phénoménale d'Amérique. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un comme elle", a déclaré Lisa Bluder, l'entraîneur de l'Iowa, aux journalistes après que son équipe a décroché son billet pour la finale.

"A bien des égards, non seulement en marquant, mais aussi en passant le ballon, en manipulant le ballon ? Et puis c'est sa mentalité, je pense que c'est ce qui est si spécial, c'est qu'elle croit en elle, elle croit en ses coéquipières".

Si Clark a d'ores et déjà confirmé sa place parmi les grands de la March Madness, il reste encore la question du titre de champion à trancher.

Clark sera au cœur du plan de jeu de l'Iowa et de son attaque étincelante, qui a atteint le sommet des statistiques de la NCAA cette année et a continué d'impressionner tout au long de la March Madness, avec une moyenne de 86 points par match.

"Nous allons donner tout ce que nous avons pendant 40 minutes de plus", a déclaré Clark lors de la conférence de presse d'avant-match.

"Nous savons que c'est tout ce qu'il nous reste de notre saison. C'est tout ce qu'il nous reste avec McKenna (Warnock) et Monika (Czinano), qui se sont données corps et âme à ce programme", a-t-elle ajouté, faisant référence à une senior et à une cinquième année dans l'équipe.

De l'autre côté du terrain, Angel Reese, de LSU, a également connu un tournoi record, devenant la première joueuse à atteindre 100 points, 70 rebonds, 10 blocs et 10 interceptions dans un seul tournoi de la NCAA, tout en égalant le record de la NCAA pour les doubles-doubles en une saison avec 33, selon ESPN.

Son association avec Alexis Morris, en particulier, déterminera probablement le sort des Tigres dimanche.

Comme l'Iowa, LSU a battu une tête de série numéro 1 lors du Final Four, se lançant dans une remontée épique après avoir été menée de neuf points au début du quatrième quart-temps pour décrocher sa place.

En huitième de finale, les Tigers se sont également imposés par la plus grande des marges, surmontant un déficit d'un point à 10 secondes de la fin.

En plus de leur propre expérience de victoires serrées dans ce tournoi, les LSU peuvent compter sur l'intelligence de l'entraîneur Kim Mulkey, qui a déjà remporté trois championnats nationaux à Baylor en 2005, 2012 et 2019, et est devenu le deuxième entraîneur à mener deux programmes différents au match de championnat national.

"Je suis rentrée chez moi pour de nombreuses raisons", a-t-elle déclaré après la victoire de LSU. "Premièrement, pour pouvoir un jour accrocher une bannière de champion dans le PMAC (Pete Maravich Assembly Center). Jamais, au grand jamais, vous ne pensez que vous allez faire quelque chose comme ça en deux ans".

