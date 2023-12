2023 est l'année du caméo en micro-goutte au cinéma

Non, il ne s'agit pas de l'étrange site web qui permet aux stars d'antan (et aux personnalités en disgrâce) de monnayer leur popularité persistante. Je veux parler des caméos au sens le plus pur et le plus intentionnel du terme : de brèves apparitions d'une personnalité en vogue, qui peuvent parfois constituer la meilleure partie d'un film dans son ensemble (en cas de doute, regardez "This Is the End" et repérez les apparitions de Rihanna, de Michael Cera et de Channing Tatum).

Dans le cas de 2023, les caméos de haut niveau ont été si nombreux qu'ils pourraient faire tourner la tête des spectateurs (et dans un cas, cela a failli être le cas). Voici un récapitulatif des apparitions les plus marquantes, avec une surprise qui arrive juste à temps pour Noël en bas de page (ne défilez pas jusqu'en bas à moins que vous ne soyez d'accord avec un spoiler pour le nouveau film musical "La couleur pourpre").

Karen Allen dans "Indiana Jones et le cadran du destin".

Il est incroyable que "Les Aventuriers de l'arche perdue", le film classique qui a lancé la franchise "Indiana Jones", soit sorti il y a près de 43 ans. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que l'héroïne romantique d'Indy (Harrison Ford) dans ce film, la superbe Karen Allen, est apparue dans deux films ultérieurs de la franchise, le malheureux "Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal" de 2008, ainsi que le "Cadran du destin" de cette année, sans doute sous-apprécié. Ce n'est pas vraiment une surprise, car Marion, le personnage plein d'entrain d'Allen, a toujours été la meilleure alliée du flair et de l'esprit uniques d'Indiana. Son entrée de dernière minute dans les débats du "Destiny" est une belle façon de conclure les choses, alors que les amants d'hier et d'aujourd'hui participent à un jeu désarmant de "Où ça ne fait pas mal ?" qu'ils ont inventé pour la première fois sur un bateau il y a des années.

Nicolas Cage, Christopher Reeve, George Clooney et d'autres dans "The Flash".

Si "The Flash" (produit par Warner Bros. Pictures, propriété de la société mère de CNN, Warner Bros. Discovery) a certainement été victime de la lassitude des super-héros, entre autres, au box-office en début d'année, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Le film dans son ensemble compte plus d'une demi-douzaine de caméos, en particulier à la fin, où l'on voit tout le monde, de l'actuel roi des océans Jason Momoa au Batman original de la télévision Adam West. L'apparition la plus loufoque a été celle de Nicolas Cage, qui a fait des essais pour jouer Superman dans les années 90, dans un film de Tim Burton centré sur l'homme d'acier, qui a été abandonné depuis, tandis que la plus émouvante a été celle de l'acteur qui sera à jamais associé à ce personnage : le grand et regretté Christopher Reeve.

Linda Blair dans "L'Exorciste : Believer

Une autre apparition tardive s'est produite à la fin de ce film de Blumhouse sur la franchise occulte classique, qui a été présenté comme une suite et qui a ramené Ellen Burstyn dans son rôle de Chris MacNeil, nommé aux Oscars dans le film original de 1973. Comme il s'agissait pratiquement de la star du nouveau film, tous les fans se demandaient si la fille de Chris, Regan, la célèbre fille verte vomissant du vomi et ayant la tête qui tourne, possédée par un démon, jouée par Linda Blair dans le premier film, reviendrait elle aussi. Ils ont eu leur réponse dans la dernière minute du film, lorsque Regan rend enfin visite à sa mère. Il est juste dommage que le retour de Blair n'ait pas pu sauver cette mise à jour fade d'un classique de l'horreur.

Whoopi Goldberg dans La couleur pourpre

Elle apparaît non pas à la fin du nouveau film musical, mais au début, dans le rôle d'une sage-femme qui met au monde le bébé de Celie - le personnage du roman d'Alice Walker de 1982 qu'elle a incarné dans le film de Steven Spielberg en 1985, qui a propulsé sa carrière. Oprah Winfrey, dont la carrière cinématographique a également été lancée par le film original, dans lequel elle jouait Sofia, est productrice du nouveau film, mais elle n'apparaît pas à l'écran. C'est pourquoi il est d'autant plus excitant de voir Goldberg passer le flambeau à Fantasia Barrino, qui, dans le rôle de Celie, s'en empare et s'envole. ("La couleur pourpre" est également produit par Warner Bros. Pictures, qui appartient à la société mère de CNN).

