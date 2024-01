2022 : LeBron James est choisi pour la 18e fois d'affilée

LeBron James , star des Los Angeles Lakers, a été nommé capitaine de l'équipe de la Conférence Ouest. C'est la 18e fois qu'il est nommé dans l'équipe All-Star, ce qui place Kobe Bryant en deuxième position derrière Kareem Abdul-Jabbar, qui en a 19.

Cela signifie également que le joueur de 37 ans a été capitaine lors de chacune des cinq années au cours desquelles la NBA a utilisé le système actuel pour sélectionner ses équipes.

James retournera à Cleveland pour le All-Star Game, qui aura lieu le 10 février, la ville où il a commencé sa carrière dans la NBA en 2003 et où il a remporté un titre en 2016.

Stephen Curry, gardien des Golden State Warriors, Ja Morant, gardien des Memphis Grizzlies, Nikola Jokic, centre des Denver Nuggets, et Andrew Wiggins, attaquant des Warriors, font partie des titulaires de l'équipe de l'Ouest.

C'est la huitième fois que Curry est sélectionné pour le All-Star Game, tandis que Jokic, le MVP en titre de la NBA, en est à sa quatrième sélection.

Morant et Wiggins feront tous deux leurs débuts, Morant ayant réalisé une saison exceptionnelle avec les Grizzlies en pleine ascension, tandis que Wiggins a joué un rôle important dans l'excellente saison des Warriors.

Wiggins a déclaré que le fait d'apprendre qu'il était titulaire était "époustouflant".

Je faisais ma sieste d'avant-match et ma fille m'a réveillé en me disant : "Tu es titulaire, tu es titulaire". J'ai cru rêver pendant une seconde. C'était une bonne façon d'apprendre que j'avais été sélectionné pour le match des étoiles, et j'en suis reconnaissant", a-t-il déclaré aux médias.

"J'ai beaucoup travaillé et j'ai trouvé ma place ici. J'espère pouvoir continuer sur cette lancée et que ce n'est pas la dernière".

Kevin Durant sera le capitaine de l'équipe de la Conférence Est, ce qui signifie qu'il s'agira du même groupe de capitaines All-Star qu'en 2021.

On ne sait pas encore si la star des Brooklyn Nets participera au match, car il poursuit sa convalescence après une entorse des ligaments du genou.

Aux côtés de Durant, 12 fois All-Star, se trouvent l'arrière des Bulls de Chicago DeMar DeRozan, l'arrière des Hawks d'Atlanta Trae Young, le centre des 76ers de Philadelphie Joel Embiid et l'attaquant des Bucks de Milwaukee Giannis Antetokounmpo.

Il s'agit de la sixième sélection du "Greek Freak" - égalant le record de sélections de la franchise des Bucks d'Abdul-Jabbar -, de la cinquième pour Embiid et de la deuxième pour Young.

Quant à DeRozan, la star des Bulls a connu une saison faste, aidant Chicago à se hisser à la deuxième place de la Conférence de l'Est.

L'annonce de la cinquième sélection de DeRozan a été faite par son coéquipier Zach LaVine - qui a manqué de peu d'être nommé dans l'équipe - dans le vol vers le prochain match des Bulls.

Les bulletins de vote des supporters ont représenté 50 % des suffrages, tandis qu'un panel de médias et des joueurs actuels en ont représenté 25 % chacun.

Les réserves pour le match seront annoncées le 3 février et sont choisies par les entraîneurs en chef de chaque conférence.

