Les faits

2015 Attentats contre Charlie Hebdo en bref

Le magazine Charlie Hebdo a commencé à paraître en 1970 dans le but de faire la satire de la religion, de la politique et d'autres sujets. La plupart des employés provenaient de la publication Hara-Kiri, qui a été interdite après avoir tourné en dérision la mort de l'ancien président Charles de Gaulle.

Le Charlie du titre fait référence à Charlie Brown du dessin animé Peanuts. Hebdo est l'abréviation de hebdomadaire en français.

Le magazine a cessé de paraître dans les années 1980 en raison d'un manque de fonds. Il a repris sa parution en 1992.

En 2006, Charlie Hebdo a réimprimé des caricatures controversées du prophète Mahomet parues à l'origine dans le journal danois Jyllands-Posten. Le président français Jacques Chirac a critiqué cette décision et l'a qualifiée de "provocation manifeste".

En 2011, les bureaux du magazine ont été détruits par une bombe à essence après la publication d'une caricature du prophète Mahomet.

Les suspects

Cherif Kouachi:- Né en France, d'origine algérienne. - Au cours de sa confrontation avec la police, Cherif Kouachi a déclaré à BFMTV, une filiale de CNN, qu'il s'était entraîné au Yémen avec Al-Qaïda dans la péninsule arabique (AQAP) . - Il a également déclaré à BFMTV qu'à cette époque, il avait rencontré Anwar al-Awlaki, le musulman d'origine américaine qui était le visage d'AQAP jusqu'à ce qu'il soit tué en 2011 lors d'une attaque de drone américain.

Said Kouachi:- Né en France, d'origine algérienne, il s'est rendu fréquemment au Yémen à partir de 2009, y passant plusieurs mois d'affilée. - Des responsables américains ont déclaré qu'en 2011, Kouachi avait reçu une formation au maniement des armes et avait travaillé avec l'AQAP.

Amedy Coulibaly :né en France, d'origine sénégalaise, il a été arrêté en 2010 pour avoir tenté de libérer un Algérien qui purgeait une peine pour un attentat à la bombe dans le métro en 1995 et a passé un certain temps en prison. Cherif Kouachi faisait l'objet d'une enquête pour le même complot, mais il n'y avait pas suffisamment de preuves pour l'inculper. Avant d'être tué par la police, Coulibaly aurait déclaré par téléphone à BFMTV, une filiale de CNN, qu'il appartenait à ISIS.

Hayat Boumeddiene:- Née en France, d'origine algérienne.- Petite amie de Coulibaly. - On a d'abord cru qu'elle avait participé à l'assassinat d'une policière à Montrouge et à l'attaque de l'épicerie casher qui a suivi.- Cependant, une source du Premier ministère turc a déclaré à CNN que Boumeddiene était entrée en Turquie le 2 janvier, arrivant à l'aéroport d'Istanbul sur un vol en provenance de Madrid en compagnie d'un homme. Elle avait un billet de retour à Madrid pour le 9 janvier, mais elle n'a pas pris son vol de retour d'Istanbul ce jour-là.- Par ailleurs, une source française proche des services de sécurité du pays a déclaré que l'on pense que Boumeddiene n'est plus en France et qu'elle serait partie pour la Turquie, "bien sûr pour rejoindre la Syrie".- Le procureur de Paris François Molins a indiqué que Boumedienne et la femme de Cherif Kouachi se connaissaient bien, déclarant qu'elles avaient échangé 500 appels téléphoniques en 2014.

- En 2020, Boumeddiene est jugé par contumace et reconnu coupable de financement du terrorisme et d'appartenance à un réseau terroriste criminel.

Chronologie

7 janvier 2015 - Vers 11h30, des hommes armés pénètrent de force dans les locaux de Charlie Hebdo à Paris . Les assaillants disent venger le prophète Mahomet et crient "Allahu akbar", ce qui signifie "Dieu est grand", selon M. Molins.

- Douze personnes sont tuées : Huit employés, un invité du magazine, un agent d'entretien et un policier sont tués.

- Après s'être enfuis du bâtiment, les tireurs rencontrent un autre policier dans la rue et lui tirent dessus à bout portant.

- Plus tard dans la journée, la phrase "Je Suis Charlie" commence à circuler sur les réseaux sociaux. Des milliers de Parisiens descendent dans les rues pour organiser une veillée en l'honneur des victimes.

8 janvier 2015 - - La police désigne les principaux suspects, les frères Cherif et Said Kouachi. La police les recherche dans une zone située au nord-est de Paris, près de Villers-Cotterêts.

- Un mort : Un homme armé vêtu comme ceux de l'attentat contre Charlie Hebdo, tout de noir vêtu et portant un gilet pare-balles, tire sur une policière et la tue à Montrouge, en banlieue parisienne.

- Les frères Kouachi volent de la nourriture et de l'essence dans une station-service près de Villers-Cotterets, selon un pompiste.

- Un responsable des forces de l'ordre américaines a déclaré à CNN que les deux frères Kouachi figuraient dans une base de données américaine de terroristes internationaux connus ou suspectés, connue sous le nom de TIDE, ainsi que sur la liste des personnes interdites de vol, et ce depuis des années.

- Dans la soirée, la Tour Eiffel s'éteint brièvement en mémoire des victimes.

9 janvier 2015 - - Quatre personnes sont tuées : Dans la matinée, la police et les forces spéciales françaises encerclent un immeuble à Dammartin-en-Goele, au nord-est de Paris, où les frères Kouachi se cachent à l'intérieur avec un otage.

- Dans l'après-midi, un homme armé pénètre dans une épicerie casher de la Porte de Vincennes, en banlieue parisienne, et prend des personnes en otage. Le tireur est identifié comme étant Coulibaly. La police l'associe également à l'attentat de Montrouge. Son complice présumé, Boumeddiene, a également été identifié. Les autorités affirment que Coulibaly a tué quatre otages dans l'épicerie.

- Vers 17 heures, la police lance un assaut sur l'immeuble de Dammartin-en-Goele où se cachent les frères Kouachi. Les frères sont tués.

- Peu après, la police lance une opération contre Coulibaly à l'épicerie casher. Quatre otages sont tués et quinze sont sauvés. Coulibaly est également tué.

11 janvier 2015 --En France, environ 3,7 millions de personnes participent à des rassemblements antiterroristes. À Paris, 40 dirigeants mondiaux, dont le président français François Hollande, la chancelière allemande Angela Merkel, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas et le premier ministre britannique David Cameron, défilent avec une foule de 1,5 million de personnes.

13 janvier 2015 - - Les funérailles des quatre otages tués au marché casher ont lieu en Israël. M. Netanyahou y assiste.

- M. Hollande décerne l'Ordre de la Légion d'Honneur, la plus haute distinction française, à titre posthume aux trois policiers tués lors des attentats, lors d'une cérémonie commémorative à la préfecture de police de Paris.

- La Bulgarie arrête le Français Fritz-Joly Joachin en vertu d'un mandat d'arrêt européen, invoquant des liens présumés avec des terroristes et un lien possible avec les frères Kouachi.

14 janvier 2015 - - Charlie Hebdo publie une nouvelle édition de son magazine, avec en couverture une caricature du prophète musulman Mahomet, tenant une pancarte sur laquelle est écrit "Je suis Charlie".

- AQAP revendique l'opération menée contre Charlie Hebdo.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com