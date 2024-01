200 ans de dinosaures : ce que nous avons appris et ce que nous ignorons encore

Dans un monde où l'évolution et l'extinction étaient des concepts inconnus, les experts de l'époque ont cherché une explication. Peut-être, pensaient-ils, appartenaient-ils à un éléphant de guerre romain ou à un humain géant.

Ce n'est qu'en 1824 que William Buckland, premier professeur de géologie de l'université d'Oxford, a décrit et nommé le premier dinosaure connu, à partir d'une mâchoire inférieure, de vertèbres et d'os de membres trouvés dans les carrières locales. Le plus grand os de la cuisse mesurait 2 pieds, 9 pouces de long et près de 10 pouces de circonférence.

Buckland a nommé la créature à laquelle les os appartenaient Megalosaurus, ou grand lézard, dans un article scientifique qu'il a présenté à la nouvelle société géologique de Londres le 20 février 1824. D'après la forme de ses dents, il pensait qu'il s'agissait d'un carnivore de plus de 12 mètres de long et "de la taille d'un éléphant". Buckland pensait qu'il s'agissait probablement d'un amphibie, vivant à la fois sur terre et dans l'eau.

"D'une certaine manière, il a eu raison sur beaucoup de points. Il s'agissait d'un groupe de créatures reptiliennes géantes disparues. C'était une idée radicale", a déclaré Steve Brusatte, paléontologue à l'université d'Édimbourg et auteur de "The Rise and Fall of the Dinosaurs : Une nouvelle histoire de leur monde perdu".

Nous avons tous grandi en regardant des dessins animés sur les dinosaures et en regardant "Jurassic Park", avec des dinosaures sur notre boîte à lunch et nos jouets. Mais imaginez un monde où le mot dinosaure n'existe pas, où le concept de dinosaure n'existe pas, et où vous êtes les premiers à vous en rendre compte simplement en regardant quelques grands os de la terre."

Le mot "dinosaure" n'est apparu que 20 ans plus tard, inventé par l'anatomiste Richard Owen, fondateur du Muséum d'histoire naturelle de Londres, sur la base des caractéristiques communes qu'il avait identifiées dans ses études du Megalosaurus et de deux autres dinosaures, l'Iguanodon et l'Hylaeosaurus, décrits pour la première fois en 1825 et 1833, respectivement.

L'article sur le Megalosaurus a cimenté la réputation professionnelle de Buckland dans le nouveau domaine de la géologie, mais son importance en tant que première description scientifique d'un dinosaure n'est apparue que rétrospectivement.

À l'époque, le Megalosaurus était éclipsé dans l'imagination du public par la découverte de fossiles complets de reptiles marins géants tels que l'ichtyosaure et le plésiosaure, collectés par la paléontologue Mary Anning sur la côte du Dorset, en Angleterre. Aucun squelette complet de Megalosaurus n' a été retrouvé.

Mais le mégalosaure a eu un impact sur la culture populaire. Charles Dickens, qui était ami avec Owen, a imaginé rencontrer un Megalosaurus dans les rues boueuses de Londres dans l'ouverture de son roman de 1852, "Bleak House".

C'est également l'un des trois modèles de dinosaures exposés au Crystal Palace de Londres en 1854, où se trouvait le premier parc de dinosaures au monde. Il y est toujours exposé aujourd'hui. Si la forme de sa tête est en grande partie correcte, nous savons aujourd'hui qu'il mesurait environ 6 mètres de long et qu'il marchait sur deux pattes, et non sur quatre.

Qui était Buckland ?

La manière dont Buckland a développé son expertise en tant que géologue n'est pas claire.

Universitaire ambitieux et charismatique, il a étudié les lettres classiques et la théologie à Oxford, où il a obtenu son diplôme en 1805, et a suivi un large éventail de cours, notamment d'anatomie, explique Susan Newell, historienne et chercheuse associée au musée d'histoire naturelle de l'université d'Oxford. Il était également en contact avec d'autres naturalistes célèbres de l'époque, comme Charles Cuvier en France, connu pour ses travaux comparant les animaux vivants aux fossiles.

"Buckland a été la première personne à se demander ce qui se passait avec tous ces fossiles bizarres qui apparaissaient juste en haut de la route, dans cette carrière d'Oxford, et il a commencé à payer des carriers locaux pour qu'ils trouvent (des fossiles) et les conservent pour lui", explique Newell.

"Il a commencé à reconstituer le puzzle.

Un an après la publication de son article sur le mégalosaure, Buckland a épousé son assistante officieuse, Mary Morland, naturaliste de talent et auteur des illustrations de fossiles de mégalosaures qui figuraient dans l'article révolutionnaire.

Plus tard dans sa carrière, Buckland a reconnu que la majeure partie du Royaume-Uni avait autrefois été recouverte de couches de glace après un voyage en Suisse, comprenant qu'une période de glaciation avait façonné le paysage britannique plutôt qu'un déluge biblique.

Selon Newell, la carrière scientifique de Buckland s'est terminée prématurément, celui-ci ayant succombé à une sorte de dépression mentale qui l'a empêché d'enseigner. Il est mort en 1856 dans un asile à Londres.

Ce que nous avons appris

Pour les paléontologues, l'anniversaire des 200 ans de la première dénomination scientifique d'un dinosaure est l'occasion de faire le point et de revenir sur ce qu'ils ont appris au cours des deux derniers siècles.

Définis par leur disparition, les dinosaures étaient autrefois considérés comme des échecs de l'évolution. En réalité, les dinosaures ont survécu et prospéré pendant 165 millions d'années, soit bien plus longtemps que les quelque 300 000 ans pendant lesquels l'homme moderne a parcouru la planète.

Aujourd'hui, un millier d'espèces de dinosaures ont été nommées. Et environ 50 nouvelles espèces de dinosaures sont découvertes chaque année, selon Brusatte.

"En réalité, la science en est encore à la phase de découverte. Oui, elle a 200 ans maintenant, mais nous n'avons découvert qu'une infime partie des dinosaures qui ont jamais vécu", a déclaré M. Brusatte. "Les oiseaux d'aujourd'hui sont les descendants des dinosaures. Il y a plus de 10 000 espèces d'oiseaux qui vivent à l'heure actuelle. Et bien sûr, les dinosaures ont vécu pendant plus de 150 millions d'années. Faites le calcul. Il y avait probablement des milliers, voire des millions, d'espèces différentes de dinosaures".

Dans les années 1990, des fossiles mis au jour en Chine ont définitivement révélé que les dinosaures avaient des plumes, confirmant ainsi une théorie de longue date selon laquelle ils sont les ancêtres directs des oiseaux qui voltigent dans les jardins.

Il n'y a pas que les découvertes étonnantes de fossiles qui font de notre époque un âge d'or de la paléontologie. Les nouvelles technologies, telles que le scanner et les méthodes informatiques, permettent aux paléontologues de reconstituer et de comprendre les dinosaures de manière beaucoup plus détaillée.

Par exemple, dans certains fossiles de plumes, de minuscules structures appelées mélanosomes, qui contenaient autrefois des pigments, sont préservées. En comparant les mélanosomes avec ceux d'oiseaux vivants, les scientifiques peuvent déterminer les couleurs originales possibles des plumes.

Il reste encore beaucoup à apprendre. On ne sait pas exactement comment et pourquoi les dinosaures sont devenus si grands, ni quels bruits ces créatures auraient pu faire.

"Je pense qu'il est presque impossible pour nous de penser à un monde où les gens ne connaissaient pas les dinosaures", a déclaré M. Brusatte.

"Cependant, il y aura des choses à l'avenir pour lesquelles les gens se demanderont comment il se fait qu'en 2024, nous ne savions pas cela. (Cet anniversaire) devrait nous donner un peu de recul".

Lemusée d'histoire naturelle deLondres et la Geological Society organiseront des événements spéciaux en 2024 pour marquer le 200e anniversaire de l'identification du premier dinosaure.

Source: edition.cnn.com