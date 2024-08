20:58 Des chiens robots pour aider les soldats ukrainiens dans la guerre

Chiens Robots pour Soutenir les Soldats Ukrainiens dans la Guerre Contre la Russie

Un lieu secret en Ukraine est où un spécialiste d'une société britannique de solutions militaires, qui a souhaité rester anonyme et s'est présenté comme "Yuri", a démontré le modèle de robot "BAD One". Ce robot à quatre pattes peut courir, sauter et s'asseoir sur commande à distance. Yuri a expliqué que les soldats envoyés en missions de reconnaissance sont généralement hautement entraînés et expérimentés, mais font constamment face à des risques. Déployer ces robots pourrait remplacer les soldats humains, potentiellement sauvant des vies. La batterie du robot dure deux à trois heures, selon Yuri.

Le "BAD One" pourrait être utilisé pour détecter les mines et repérer les positions russes, ou transporter jusqu'à sept kilogrammes de munitions ou de fournitures médicales vers le front. Yuri n'a pas pu divulguer le nombre ou les emplacements de robots actuellement en utilisation en Ukraine, mais il est convaincu qu'ils font une différence dans les missions et renforcent la sécurité des soldats.

20:20 PM Zelensky : La Russie Doit Subir les Conséquences de la Guerre qu'elle a Commencée

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que la Russie doit subir les conséquences de la guerre qu'elle a déclenchée, suite à la poussée de l'armée ukrainienne dans la région russe de Kursk. Il a dit : "La Russie a apporté la guerre en Ukraine, maintenant elle doit sentir ce qu'elle a fait." Cependant, Zelensky n'a pas mentionné directement l'avancée des troupes ukrainiennes dans Kursk. Ni d'autres officiels ukrainiens n'ont commenté l'opération qui a commencé mardi. Des milliers de personnes ont été évacuées des deux côtés de la frontière. Zelensky a rapporté avoir reçu trois rapports du chef militaire Oleksandr Syrsky, décrivant les actions comme "efficaces" et "exactement ce que le pays besoin maintenant". Certains observateurs croient que l'avancée sans précédent de l'armée ukrainienne dans Kursk vise à occuper le territoire russe pour renforcer sa position dans les futures négociations de paix.

19:05 PM Zelensky Loue l'Habileté de son Armée à Surprendre

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a loué l'habileté de son armée à "surprendre", mais n'a pas mentionné les combats dans la région russe de Kursk. Les troupes russes ont essayé de contenir une offensive ukrainienne dans la région frontalière depuis trois jours. Il n'y a toujours pas de déclaration officielle de la part ukrainienne sur cette question.

17:44 PM Blog Militaire Russe Signale que la Partie Ouest de Sudja dans la Région de Kursk est sous Contrôle Ukrainien

L'armée ukrainienne continue son offensive surprise dans la région russe de Kursk, réalisant des gains territoriaux. Alors que les autorités civiles russes et le ministère de la Défense affirment officiellement que l'avancée ukrainienne a été stoppée, le blog militaire russe Rybar, proche du ministère, présente un tableau différent. Selon Rybar, les Ukrainiens continuent d'avancer, renforçant leurs positions pendant la nuit, et ont pris le contrôle de la partie ouest de la ville de Sudja. Les combats se poursuivent pour la partie est de la ville. De plus, les Ukrainiens ont avancé vers le nord en direction d'Anastasyevka et vers le nord-est en direction de Korenovo.

Les rapports locaux suggèrent qu'il n'y a pas de présence ukrainienne à Sushcha elle-même. Il n'y a que des rapports de tirs et de tirs d'artillerie au nord et à l'ouest de la ville. Des rapports non confirmés suggèrent que des unités de reconnaissance ukrainiennes se sont également avancées vers la centrale nucléaire de Kursk et ont été repérées à Anastasyevka.

19:04 PM Le SPD va discuter du déploiement de missiles américains en septembre

Le porte-parole de la défense du groupe parlementaire SPD, Wolfgang Hellmich, a annoncé un débat au Bundestag sur le déploiement de missiles à longue portée américains en Allemagne. "Il est important que nous examinions tout sur ce sujet crucial, prenions au sérieux les préoccupations des citoyens et comblions les lacunes d'information", a déclaré Hellmich au groupe de médias Funke. "Nous aborderons cette question dans notre faction et au Bundestag dans son ensemble après la pause parlementaire estivale en septembre pour répondre aux besoins d'information et de discussion existants". Le gouvernement fédéral et le gouvernement américain ont convenu que les États-Unis déployeront des systèmes d'armes à longue portée tels que les missiles de croisière Tomahawk en Allemagne à partir de 2026, qui peuvent atteindre des cibles en Russie. De nombreux citoyens allemands considèrent cette décision critique, selon les sondages.

18:19 PM Le procureur russe demande 15 ans de prison pour une femme américaine accusée d'avoir aidé l'Ukraine

Un média d'État russe rapporte que le parquet demande une peine de 15 ans de prison pour une femme russo-américaine accusée de haute trahison. Ksenia Khavana a été arrêtée à Ekaterinbourg en février. Elle était accusée de collecter de l'argent pour l'armée ukrainienne. During a closed-door trial on Wednesday, she reportedly pleaded guilty to the charges. News agency Interfax reports today, citing Khavana's lawyer Mikhail Muskalov, that the prosecutor's office has requested a 15-year sentence. The verdict is expected on August 15. Khavana is said to have become a US citizen after marrying an American and moving to Los Angeles. She had traveled to Russia to visit family members. An activist group says the charges against Khavana stem from a $51 (around €47) donation to a US charity organization that supports Ukraine. Russia has enacted laws since the deployment of troops to Ukraine in February 2022 that criminalize criticism of its actions there. Concerns have increased that Russia could target US citizens for arrest.

17:54 PM Moscou signale des pertes ukrainiennes dans les combats dans la région de Kursk

Le chef de l'État-major général russe, Valery Gerasimov, a informé le président Vladimir Poutine lors d'une vidéoconférence que près de 100 soldats ukrainiens avaient été tués et plus de 200 autres blessés dans les combats. Les agences de presse russes rapportent. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, déclare que deux personnes ont été tuées - un paramédic et un conducteur d'ambulance - et 24 autres blessées par des tirs ukrainiens.

17:28 Stegner exprime de la prudence quant à l'utilisation potentielle d'armes allemandes dans le Kursk

Le spécialiste des affaires étrangères du SPD, Ralf Stegner, exprime de la prudence quant à l'utilisation potentielle d'armes allemandes dans l'avancée ukrainienne. "En ce qui concerne la défense de l'Ukraine contre l'invasion russe, il y avait une situation exceptionnelle à la frontière lorsque la ville de Kharkiv devait être défendue contre des attaques au-delà de la frontière voisine", a déclaré Stegner au "Handelsblatt". "Cela n'impliquait pas un changement général de stratégie en ce qui concerne la gestion des armes livrées par l'Allemagne." Le gouvernement allemand avait autorisé l'Ukraine, après un long débat en fin mai, à utiliser les armes fournies par l'Allemagne contre des cibles en Russie. Cependant, cela était limité à la région frontalière russe près de Kharkiv.

17:00 ISW : L'Ukraine progresse de kilomètres dans le territoire russe

L'armée ukrainienne a fait des progrès significatifs dans son offensive dans la région russe de Kursk depuis le mardi matin, selon les estimations des experts de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) aux États-Unis. L'ISW indique que l'avancée est "jusqu'à dix kilomètres", tandis que le blogueur militaire russe Yuri Podolyaka rapporte que l'Ukraine a progressé de plus de 25 kilomètres. L'adjoint du président ukrainien, Mykhailo Podolyak, a décrit la situation dans l'ouest de la Russie comme une conséquence de l'"agression" de la Russie contre l'Ukraine. Selon les rapports russes, "jusqu'à mille" soldats ukrainiens, ainsi que des douzaines de chars et de véhicules blindés, sont impliqués dans l'attaque. Jusqu'à présent, au moins cinq civils ont été tués et 31 blessés. L'ISW indique également que "l'ampleur et l'emplacement des avancées ukrainiennes dans la région de Kursk (...) indiquent que les forces ukrainiennes ont franchi au moins deux lignes de défense russes et une position". L'objectif est un important hub d'approvisionnement de l'armée russe près de la ville de Sudzha, à huit kilomètres de la frontière.

16:28 Kiesewetter décrit l'avancée ukrainienne dans le Kursk comme "militairement stratégique"

Le spécialiste des affaires étrangères de la CDU, Roderich Kiesewetter, décrit l'avancée ukrainienne dans le Kursk comme "militairement stratégique". Cela permet "de soulager la pression sur d'autres parties du front, car la Russie doit y déployer ou redéployer des forces", a déclaré Kiesewetter au "Tagesspiegel". L'avancée ukrainienne est "évidemment légalement permise en termes de droit de

15:36 Russie : Les combats continuent après la poussée ukrainienne dans le Kursk Après l'avancée des troupes ukrainiennes dans la région russe de Kursk, les combats dans la zone frontalière se poursuivent pour le troisième jour, selon Moscou. Les forces russes et les gardes-frontière empêchent les unités ukrainiennes de s'enfoncer plus profondément dans le Kursk, a déclaré le ministère russe de la Défense. Entre-temps, l'armée russe attaque les forces ukrainiennes qui tentent de se retirer de la région frontalière ukrainienne de Soumy. 15:07 Wagenknecht met en garde contre l'utilisation d'armes allemandes en Russie : "Ligne rouge" Sahra Wagenknecht a mis en garde contre l'utilisation d'armes allemandes dans l'avancée ukrainienne sur le territoire russe. "C'est un développement hautement dangereux", déclare Wagenknecht au groupe de médias Funke. "La chancelière fédérale doit appeler le président ukrainien et exiger que les armes allemandes ne soient pas utilisées dans l'avancée sur le territoire russe", exige la présidente du BSW. Le chancelier Olaf Scholz avait promis que l'Allemagne ne deviendrait pas une partie belligérante. Mais : "D'abord, il a permis à l'Ukraine de tirer avec des armes allemandes sur le territoire russe", critique Wagenknecht. "Le gouvernement fédéral permet-il maintenant également à l'Ukraine d'avancer en Russie avec des armes allemandes ? Cela serait la prochaine ligne rouge franchie", ajoute la dirigeante du parti BSW. Le gouvernement fédéral entraîne l'Allemagne "de plus en plus profondément dans la guerre", poursuit-elle. "Le danger d'une grande guerre européenne devient de plus en plus grand." 14:45 Président de la commission de la Défense : L'Ukraine peut utiliser les armes allemandes dans le Kursk Le président de la commission de la Défense au Bundestag, Marcus Faber, ne voit aucun problème à ce que l'Ukraine utilise les armes fournies par l'Allemagne dans son actuelle avancée sur le territoire russe. "À la livraison à l'Ukraine, elles deviennent des armes ukrainiennes", déclare le politique du FDP au groupe de médias Funke. Cela s'applique "à tout matériel", y compris le char de combat Leopard 2. "Avec l'attaque russe sur l'Ukraine, le territoire des deux États est devenu une zone de guerre", explique la position de Faber. "L'utilisation des armes est soumise aux dispositions du droit international." 14:24 Ukraine appelle le Mexique à arrêter Poutine à l'investiture de Sheinbaum L'ambassade d'Ukraine au Mexique a appelé le gouvernement mexicain à arrêter le président russe Vladimir Poutine s'il assiste à l'investiture de la présidente élue, Claudia Sheinbaum. Sheinbaum assumera la présidence le 1er octobre 2024, devenant la première femme à occuper ce poste dans le pays latino-américain. "Nous faisons confiance au gouvernement mexicain pour se conformer au mandat d'arrêt international et remettre le susmentionné (Poutine) aux autorités judiciaires des Nations unies à La Haye", a déclaré l'ambassade. En mars 2023, le Tribunal pénal international (CPI) a émis un mandat d'arrêt contre Poutine pour le crime de guerre consistant à déporter des enfants ukrainiens en Russie suite à l'invasion de Moscou début 2022. Juan Ramon de la Fuente, qui a été élu ministre des Affaires étrangères de Sheinbaum, a expliqué que c'était "la procédure standard" d'inviter les chefs d'État de tous les pays avec lesquels le Mexique a des relations diplomatiques, y compris la Russie, à l'investiture.

13:50 Services de surveillance : Les utilisateurs russes ne peuvent plus ouvrir YouTube

Les utilisateurs en Russie ne peuvent pas ouvrir YouTube sur leurs ordinateurs et appareils mobiles. Les services de surveillance d'Internet downdetector.su, Failure Detector et sboy.rf signalent une panne importante de la plateforme. Selon le service sboy.rf, plus de 15 000 plaintes ont été enregistrées concernant le service d'hébergement de vidéos. Les plaintes provenaient d'individus de Moscou, Saint-Pétersbourg, Nijni Novgorod, Ekaterinbourg, Oufa, Saratov, Samara, Krasnodar, la Crimée occupée et plusieurs autres régions. Les utilisateurs ont rapporté pouvoir accéder à YouTube uniquement via des réseaux privés virtuels (VPN). Même les reporters de Reuters en Russie n'ont pas pu accéder à YouTube, bien que le site Web soit toujours disponible via certains appareils mobiles. YouTube est la dernière plateforme occidentale encore accessible en Russie, faisant d'elle le dernier bastion de l'expression libre. Selon Decoder, plus de 90 millions d'utilisateurs en Russie accèdent à YouTube mensuellement, ce qui en fait le premier du classement des plateformes de vidéo et de streaming. En milieu juillet, les médias russes ont rapporté que le gouvernement russe prévoyait de bloquer YouTube en septembre.

13:24 UE : L'Ukraine s'engage dans une "défense légale" dans le Kursk russe

L'UE considère l'avancée des troupes ukrainiennes dans la région russe de Kursk dans le contexte du droit à la défense. "Nous pensons que l'Ukraine s'engage dans une défense légale contre une agression illégale", a déclaré un porte-parole du chef de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell, à Bruxelles. Le droit à la défense comprend le droit d'attaquer l'ennemi sur son propre territoire. L'UE soutient pleinement les efforts de l'Ukraine pour restaurer son intégrité territoriale et sa souveraineté et lutter contre l'agression russe illégale. Les troupes ukrainiennes, soutenues par des chars et de l'artillerie, ont récemment franchi la frontière russe à partir de la région de Soumy à Sudzha et ont apparemment pris le contrôle de plusieurs villages. Les rapports russes indiquent qu'environ 1 000 soldats ukrainiens sont impliqués dans l'opération.

12:43 Ukraine : Des dozens de soldats russes capturés dans le Kursk

12:18 Gazprom: Transfert de gaz en cours normal malgré les combats dans la région de Kursk

Gazprom annonce que les exportations de gaz via la région frontalière de Kursk, cible d'une attaque ukrainienne, se déroulent globalement normalement. Aujourd'hui, environ 37,3 millions de mètres cubes de gaz naturel sont attendus pour être transportés, a annoncé la société à Moscou. Cela représente cinq pour cent de moins que la veille, selon l'agence de presse russe Tass. Les troupes ukrainiennes ont pris le contrôle au moins partiel de la ville de Sudscha, capturant également une station de mesure de gaz importante sur la route vers l'Europe de l'Ouest. En 2023, malgré la guerre en cours, 14,6 milliards de mètres cubes de gaz naturel ont été transportés vers l'Union européenne par cette voie.

11:37 Blogueur militaire : La Russie perd un 'hub logistique important' au profit de l'Ukraine

La ville russe de Sudscha, dans la région de Kursk, a reportedly été capturée par les forces ukrainiennes, selon le blogueur militaire pro-russe Yuri Podolyaka sur son canal Telegram. La ville, située à neuf kilomètres de la frontière ukrainienne, est maintenant entièrement occupée par les forces militaires ukrainiennes, écrit Podolyaka. "Sudscha est essentially perdu pour nous. C'est un hub logistique important", ajoute-t-il. Les forces ukrainiennes poussent vers le nord en direction de Lgow. "Dans l'ensemble, la situation est difficile et se détériore, malgré le ralentissement notable de l'offensive ukrainienne."

11:04 Munz : Incursion dans la région de Kursk 'complètement surprise' Moscou

Au début, la situation reste confuse, mais elle est finalement confirmée : des combattants ukrainiens attaquent sur le territoire russe. L'incursion dans la région de Kursk a "complètement surpris" Moscou, selon le correspondant de ntv Rainer Munz. Cependant, il peut y avoir plus derrière cette attaque qu'une simple manœuvre de diversion.

10:48 Russie : Situation dans la région de Kursk 'sous contrôle' après l'incursion ukrainienne

Les forces russes se battent contre les troupes ukrainiennes qui infiltrent la région de Kursk depuis trois jours maintenant. La situation est "stables et sous contrôle", selon le vice-gouverneur de la région frontalière, comme le rapporte l'agence de presse russe RIA Novosti. Environ 3 000 personnes ont été évacuées en sécurité. Les troupes russes se battent activement contre les unités ukrainiennes dans le district de Sudscha et les repoussent, selon l'agence de presse Tass. Quatre personnes ont été tuées lors des attaques ukrainiennes. Le militaire ukrainien n'a pas encore commenté l'offensive dans la région de Kursk. Plusieurs blogueurs militaires pro-russes rapportent également des combats en cours.

09:35 ONU : Les Russes torturent 95 % des prisonniers de guerre ukrainiens

Les employés des colonies pénitentiaires russes torturent reportedly les prisonniers de guerre ukrainiens dès les premières interrogations. De plus, la pratique de la torture en captivité russe est "répandue et systématique", selon Danielle Bell, cheffe de la mission de surveillance des droits de l'homme de l'ONU en Ukraine (HRMMU), lors d'une interview avec la chaîne de télévision néerlandaise NOS. Elle affirme que la Fédération de Russie a torturé 95 % des prisonniers de guerre ukrainiens dans ses prisons. Selon elle, les prisonniers de guerre ukrainiens sont battus avec des barres métalliques et des bâtons, déshabillés et soumis à des chocs électriques. "C'est certainement le pire que j'ai vu en 20 ans de carrière", déclare Bell. Les informations sur les prisonniers ukrainiens en Russie sont principalement collectées grâce à des entretiens avec des prisonniers de guerre ukrainiens après leur libération. Simultanément, la mission de l'ONU a un accès direct aux prisonniers de guerre russes et peut évaluer les conditions de détention.

08:49 L'Estonie introduit des contrôles douaniers renforcés à la frontière russe

L'Estonie introduit des contrôles douaniers complets à sa frontière extérieure de l'UE avec la Russie. Cette décision a été prise par le gouvernement de l'Etat balte de l'OTAN au début août. À partir du 8 août, toutes les personnes traversant la frontière vers la Russie, ainsi que toutes les marchandises, seront soumises à un contrôle. Les contrôles aux postes frontaliers routiers et ferroviaires de Narva, Koidula et Luhamaa seront introduits progressivement. Auparavant, les contrôles sur les passagers et les véhicules étaient aléatoires et basés sur les risques. Avec le renforcement, le Premier ministre Kristen Michal vise à empêcher le transit et le transport de marchandises sanctionnées par l'UE à travers l'Estonie et à renforcer la sécurité du pays. La frontière entre la Russie et l'Estonie mesure 294 kilomètres de long.

08:11 Ukraine Publie les pertes de l'armée russeLe QG ukrainien a publié de nouveaux chiffres sur les pertes de l'armée russe en Ukraine. Selon ces chiffres, la Russie a perdu environ 587 510 soldats en Ukraine depuis le 24 février 2022, avec une perte de 1 140 au cours des dernières 24 heures. Selon un rapport de Kyiv, deux chars, 36 systèmes d'artillerie, 81 drones et un hélicoptère ont également été détruits. Au total, la Russie a perdu 8 431 chars, 16 487 systèmes d'artillerie, 366 avions, 327 hélicoptères, 13 293 drones, 28 navires et un sous-marin depuis le début de l'invasion à grande échelle. Les estimations occidentales situent les pertes plus bas - bien que ce ne soient que des valeurs minimales.

07:32 Medvedev menace d'escalader l'invasion russe en UkraineDmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité russe, a menacé d'escalader l'invasion en Ukraine en réponse à l'avancée des troupes ukrainiennes dans la région frontalière russe de Kursk. L'opération militaire russe ne devrait plus se limiter à sécuriser les territoires en Ukraine que la Russie considère comme les siens, a déclaré l'ancien président. Au lieu de cela, les forces armées devraient avancer vers les villes d'Odessa, Kharkiv, Dnipro, Mykolaïv, Kyiv et au-delà. L'avancée ne s'arrêtera que lorsque la Russie le jugera avantageux. Selon les rapports russes, les troupes ukrainiennes ont avancé profondément dans le territoire russe dans la région pendant une contre-attaque, avec des combats intenses signalés. L'état d'urgence a été déclaré dans la région.

07:05 La Russie détruit 14 objets aériens ukrainiens au-dessus de Kursk et de Belgorod

Les forces de défense aérienne russe ont détruit 14 objets aériens non habités ukrainiens pendant la nuit, huit dans la région de Belgorod et deux dans la région de Kursk, selon le ministère russe de la Défense sur Telegram. Les systèmes de défense aérienne ont abattu six drones et cinq autres missiles au-dessus de la région de Kursk, a déclaré le gouverneur Alexei Smirnov. early on August 6, Ukrainian forces attacked border areas of the Kursk region. According to the latest reports from the Russian General Staff, clashes continue in border areas. An emergency situation has been declared in Kursk, and residents are being evacuated.

06:25 L'Ukraine décrète l'alerte aérienne en raison d'une attaque russe avec un MiG-31K

L'armée de l'air ukrainienne a décrété l'alerte aérienne dans tout le pays. L'alerte d'attaque aérienne est due à une menace de missile provenant d'un MiG-31K russe, un type d'avion intercepteur capable de transporter des missiles hypersoniques comme le Kh-47M2 Kinzhal.

05:32 ISW : Véhicules blindés ukrainiens à dix kilomètres derrière la frontière russe de Kursk

Selon une évaluation de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), les troupes ukrainiennes ont avancé jusqu'à dix kilomètres dans la région russe de Kursk. Cela a été confirmé par des images de véhicules blindés derrière la frontière. Les forces ukrainiennes ont reportedly breached at least two Russian defense lines and a fortress. A Russian source claims that Ukrainian forces have captured 45 square kilometers in the Kursk region since the start of the operation on August 6. Les autorités russes ont déclaré hier l'état d'urgence dans la région.

02:30 L'Ukraine relève le seuil pour la peine de prison dans le vol à l'étalage

En Ukraine, les vols de faible valeur ne donneront plus lieu à une peine de prison. Le président Zelensky a signé une loi élevant le seuil pour le vol à l'étalage, rendant ces crimes punissables par des amendes plutôt que par l'emprisonnement. Auparavant, le seuil était fixé à environ 6 700 UAH (environ 170 USD). Le changement est dû à l'état d'urgence imposé après l'invasion russe, qui prévoit des peines allant jusqu'à huit ans de prison pour le pillage et le vol. Dans un projet de loi, un cas de vol de couches pour bébés dans un supermarché de Rivne en janvier 2023, d'une valeur d'environ 8 000 UAH (environ 200 USD), a été cité comme exemple où la peine ne serait plus l'emprisonnement. Cependant, le coupable dans ce cas a toujours reçu une peine de prison de plus de trois ans.

00:27 Klingbeil : Le déploiement de missiles américains en Allemagne est justifiéLe chef du SPD, Lars Klingbeil, défend les plans de déploiement de armes à longue portée américaines en Allemagne contre la critique venue de son propre parti. "Ce déploiement est justifié car il nous aide à nous défendre si la Russie a l'idée de nous attaquer", a déclaré Klingbeil au réseau d'édition allemand. Cela fait partie de la dissuasion crédible. À la suite du sommet de l'OTAN en juillet, la Maison Blanche et le gouvernement allemand ont annoncé que les États-Unis déployeraient à nouveau des systèmes d'armes en Allemagne à partir de 2026, qui atteignent loin en Russie. Mentionnés figuraient les missiles de croisière Tomahawk, les missiles SM-6 et les nouvelles armes hypersoniques. Il y a des voix critiques au sein du SPD, notamment le chef du groupe parlementaire Rolf Mützenich, qui met en garde contre le risque d'escalade militaire.

22:38 Le militant des droits de l'homme Orlow veut lutter pour les prisonniers russesLe militant des droits de l'homme moscovite Oleg Orlow, libéré dans un échange de prisonniers entre la Russie et les États occidentaux, souhaite poursuivre son travail en faveur des droits civiques en exil. "Memorial ne peut être détruit", a déclaré le septuagénaire lors d'une conférence de presse au Centre pour la Modernité libérale à Berlin. L'organisation qu'il a cofondée, Memorial, prix Nobel de la paix, milite également pour les prisonniers politiques en Russie. Orlow estime qu'au moins 800 prisonniers politiques sont toujours détenus en Russie - une estimation conservatrice. Son nouveau rôle en exil en Allemagne est difficile pour Orlow, comme il l'a raconté. Il préférerait être dans son pays, mais craint des poursuites. Orlow espère maintenant pouvoir utiliser son exil pour militer en faveur de la libération de plus de prisonniers politiques, dont huit gravement malades. "Quand il s'est avéré que ces personnes n'étaient pas sur la liste, nous avons été très déçus - nous qui avons été échangés." Memorial continue de travailler en Russie malgré la répression, mais aussi à l'étranger.

21:30 Pas mort après tout ? Le propagandiste russe connu blesséLe célèbre propagandiste russe Yevgeny Poddubny a été blessé dans la région de Kursk. La chaîne de télévision d'État VGTRK rapporté sur Telegram que Poddubny a été blessé lors d'une attaque de drone ukrainien dans la région de Kursk et a été transporté à l'hôpital. Plus tôt, de nombreux médias russes avaient rapporté la mort de Poddubny en accord. Yevgeny Poddubny est l'un des "correspondants de guerre" les plus connus en Russie. Son canal Telegram compte environ 734 000 abonnés. Selon des informations préliminaires, il filmait un reportage sur les combats dans la région de Kursk mercredi.

20:41 La région de Kursk déclare l'état d'urgenceDans la région russe de Kursk, un état d'urgence a été déclaré au milieu d'une offensive au sol ukrainienne. C'est ce qu'a annoncé le gouverneur de la région, Alexei Smirnov, dans un message Telegram. L'Ukraine a avancé profondément dans le territoire russe près de Kursk dans une contre-attaque. L'offensive a commencé mardi, selon le ministère russe de la Défense, et a atteint le nord-ouest de la ville de Sudzha mercredi.

20:14 Conflits à proximité : la Russie renforce la protection de la centrale nucléaire de KurskEn raison de l'avancée ukrainienne dans la région frontalière russe de Kursk, la Garde nationale russe renforce la protection de la centrale nucléaire de Kursk. Des forces supplémentaires ont également été déployées pour lutter contre les unités de sabotage et de reconnaissance dans les régions de Kursk et de Belgorod, selon l'agence. Cela se fait en coopération avec les troupes frontalières et l'armée. La centrale nucléaire, avec quatre unités et une capacité de presque deux gigawatts, se trouve à environ 60 kilomètres de la frontière ukrainienne. La veille, des troupes ukrainiennes soutenues par des chars et de l'artillerie ont traversé la frontière russe depuis la région de Sumy à Sudzha, avançant reportedly jusqu'à 15 kilomètres vers la CNu.

19:38 Attaques dans la région de Kursk : le prix du gaz naturel en Europe atteint un pic annuelLe prix du gaz naturel en Europe a atteint son niveau le plus élevé de l'année. Le contrat à terme TTF principal pour livraison dans un mois a augmenté de 5,7 % à 38,78 euros par mégawattheure (MWh) à Amsterdam. Des sources du marché font état des attaques de l'Ukraine dans la région russe de Kursk. Les combats se déroulent reportedly près de Sudzha, un point important d'injection de gaz qui alimente l'Europe de l'Ouest via des pipelines ukrainiens. Gazprom signale actuellement des fournitures de gaz normales.

19:08 L'Ukraine évacue les zones frontalières près de la région russe de KurskAu milieu des combats intenses dans la région russe de Kursk, les autorités ukrainiennes ont ordonné des évacuations depuis plus d'emplacements dans la région voisine de Sumy. Les mesures concernent 23 localités, a déclaré le gouverneur militaire de Sumy, Vladimir Artyukh, à la télévision ukrainienne. Environ 6 000 personnes, dont plus de 400 enfants et adolescents, doivent être déplacées en sécurité depuis la zone frontalière. La veille, des troupes ukrainiennes ont lancé une incursion transfrontalière vers la ville de Sudzha dans la région de Kursk, avançant de plusieurs kilomètres sur le territoire russe. Moscou a rapporté environ 1 000 soldats ukrainiens équipés de matériel lourd. Kyiv n'a pas encore commenté les événements. Plus tôt, les autorités locales avaient ordonné des évacuations d'une zone située à moins de 10 kilomètres de la frontière en raison des bombardements réguliers de la région frontalière par la Russie.

L'Union européenne pourrait potentiellement apporter son soutien à l'Ukraine dans son conflit avec la Russie, compte tenu de la gravité de la situation.

Si déployées, des robots chiens comme le "BAD One" pourraient être fournis par l'Union européenne pour aider les soldats ukrainiens, car ils se sont révélés efficaces dans les missions de reconnaissance et potentiellement sauver des vies.

