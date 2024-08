20:51 Le ministère des Affaires étrangères émet une critique sur les attaques visant les fournitures essentielles de l'Ukraine.

Le Foreign Office Critique les Attaques Russes en UkraineLe Foreign Office exprime sa désapprobation des dernières attaques de la Russie contre l'Ukraine. "Une fois de plus, la Russie de Poutine cible les artères de l'Ukraine avec des roquettes. En lançant de vastes attaques contre l'infrastructure énergétique, ils cherchent à décimer les fournitures," a commenté le Foreign Office sur X. Le soutien inébranlable de l'Allemagne à l'Ukraine reste.

20:23 Selenskyj Accuse la Russie d'Attaquer les Civils avec des Bombes à ClusteringAprès l'intense bombardement russe de l'Ukraine, le président Selenskyj révèle les obstacles à la réparation des installations endommagées. "Dans certaines zones, l'État voyou a bombardé des cibles civiles avec des munitions à cluster," a-t-il affirmé après une réunion avec la direction militaire. Avant de commencer les réparations dans le secteur de l'énergie, les bombes à cluster doivent être démantelées, suggère-t-il.

19:58 Le Conflit S'intensifie Autour de Pokrovsk en UkraineSelon le quartier général des Forces armées ukrainiennes, "des combats intenses" se déroulent autour de Pokrovsk. Les forces russes ont prétendument tenté 38 fois en une journée de prendre d'assaut les positions ukrainiennes près du centre logistique stratégique. Des combats ont eu lieu en 14 endroits, selon les informations. La situation reste volatile.

19:35 Des Poursuites Pénales pour le Falsification d'Or en RussieLes autorités russes ont engagé des poursuites pénales contre un citoyen allemand accusé de falsification d'or. Le citoyen allemand de 58 ans est soupçonné d'avoir tenté d'introduire illégalement "13 kilogrammes de barres d'or de qualité supérieure" dans le pays dans sa roulotte. "Une affaire criminelle a été ouverte." Les autorités refusent de révéler l'identité du suspect. L'incident s'est produit dans la région de Pskov, qui borde la Biélorussie, la Lettonie et l'Estonie. La valeur totale des barres d'or est estimée à plus de 90 millions de roubles (environ 900 000 euros). Les douaniers et les agents du FSB russe ont empêché l'importation illégale de l'or. Les autorités n'ont pas révélé l'emplacement actuel du suspect. Une condamnation pourrait entraîner jusqu'à cinq ans de prison et une amende de un million de roubles.

19:05 Ukraine : 102 Missiles Interceptés dans "La Plus Grosse Attaque Aérienne"La dernière attaque aérienne russe contre l'Ukraine marque prétendument la plus grande attaque de toute la guerre en cours qui a commencé en février 2022, selon les rapports ukrainiens. Les Forces armées russes ont lancé plus d'une centaine de missiles et de drones, explique le commandant de l'armée de l'air ukrainienne, Mykola Oleschuk, sur Telegram. 102 des 127 missiles russes ont été interceptés et détruits, ainsi que 99 des 109 drones. Cette attaque combinée était "la plus grande attaque aérienne".

18:40 Selenskyj Renforce les Forces à PokrovskLe président ukrainien Selenskyj annonce des renforts supplémentaires pour les troupes se dirigeant vers Pokrovsk. Il a été briefé sur la situation régionale par la direction militaire, explique Selenskyj sur Telegram. La région de Pokrovsk dans l'est de l'Ukraine a été un point chaud de combats intenses suite aux avancées russes depuis des semaines.

18:10 Macron : L'Arrestation du PDG de Telegram n'est pas PolitiqueDeux jours après l'arrestation du fondateur de Telegram, Pavel Durov, la France confirme l'affaire. "L'arrestation s'est déroulée dans le cadre d'une enquête judiciaire en cours," écrit le président français Emmanuel Macron sur X. "Ce n'était pas une décision politique." Les tribunaux ont le pouvoir final dans cette affaire.

17:42 Un Mineur Condamné pour "Terrorisme" en RussieUn étudiant de 15 ans en Russie a été condamné à la prison pour avoir exprimé son soutien à l'Ukraine, selon un rapport. Selon le média d'opposition russe Mediazona, un tribunal de la ville de Khabarovsk a condamné un garçon à 4,5 ans dans un centre de détention pour mineurs pour "membre d'une organisation terroriste" et "préparez un acte terroriste". Le verdict a été rendu le 16 août mais seulement rendu public maintenant. La grand-mère du garçon a déclaré à Mediazona qu'elle pensait que son petit-fils avait été piégé par les services de sécurité russes. Le garçon avait régulièrement exprimé son soutien à l'Ukraine à ses camarades de classe et sur les réseaux sociaux. L'affaire portait sur une vidéo Telegram montrant le garçon en train de lancer des cocktails Molotov contre un mur de bâtiment abandonné avec deux autres adolescents.

17:13 Le Gouverneur : L'Attaque sur le Barrage n'a Causé aucuns Dommages ImportantsL'attaque russe contre un barrage près de Kyiv n'a entraîné aucun dommage important, selon le gouverneur de la région. Une fois qu'il n'y aura plus d'autres attaques ou alertes aériennes, la route sur le barrage sera rouverte plus tard dans l'après-midi, a informé Ruslan Kravchenko au service ukrainien de Radio Liberté.

16:46 Le Ministre de la Défense Ukrainien Présente sa Réponse aux AttaquesLe ministre de la Défense ukrainien Rustem Ummerov a annoncé une réponse aux attaques russes généralisées contre son pays. "L'Ukraine se prépare à sa riposte. Des armes de notre propre production," a-t-il été cité par le ministère de la Défense sur X. Il a également demandé aux alliés occidentaux de renforcer les capacités de longue portée de l'Ukraine et de lever les restrictions sur les attaques contre les installations militaires en Russie.

16:12 Le Groupe Wagner Nie être Présent en UkraineLe Groupe Wagner affirme que ses mercenaires ne sont plus engagés aux côtés de l'armée russe en Ukraine. Ils sont actuellement actifs en Biélorussie et en Afrique, selon un communiqué Telegram, rapporté par "Kyiv Independent". Les mercenaires de Wagner ne font pas partie de la Garde nationale russe ni du ministère de la Défense russe, affirme le groupe. "Actuellement", Wagner n'est pas impliqué dans l'invasion russe de l'Ukraine, affirme le groupe. Tout changement de situation sera annoncé.

15:15 Contre-attaque des forces russes à KurskLes soldats russes ont lancé des attaques contre les troupes ukrainiennes à plus d'une douzaine d'endroits le long de la ligne de front dans la région russe de Kursk, selon le ministère de la Défense russe à Moscou. Dans le même temps, sept attaques ukrainiennes ont été repoussées dans la région de Kursk. De plus, les forces ukrainiennes situées dans la région de Sumy, qui se trouve en Ukraine et borde la région russe de Kursk, ont été ciblées par des tirs d'artillerie à seize endroits différents.

14:55 Le directeur général de l'AIEA inspecte la centrale nucléaire de KurskLe directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, dirige l'inspection de la centrale nucléaire de Kursk située dans l'oblast homonyme, où des troupes ukrainiennes ont pénétré. Grossi a déclaré le 8 août que la situation était grave. "Je répète : la sécurité des installations nucléaires ne doit en aucun cas être compromise." L'inspection doit avoir lieu mardi. Plusieurs milliers de soldats ukrainiens ont pénétré dans la région de Kursk de manière inattendue le 6 août.

14:47 Incendie à la plus grande raffinerie de pétrole de RussieUn incendie s'est déclaré à la plus grande raffinerie de pétrole de Russie, située dans la ville d'Omsk, selon l'opérateur de la raffinerie, Gazprom. Gazprom a annoncé dans un communiqué que l'incendie était sous contrôle et que les opérations se poursuivaient normalement. "L'incendie à la raffinerie d'Omsk est maintenant sous contrôle. Le système de sécurité automatique de l'installation a détecté un incendie dans l'équipement technique", indique le communiqué. Sept travailleurs ont été blessés dans l'incendie, selon l'agence de presse russe TASS. L'un des travailleurs blessés est décédé, selon l'agence Interfax. Initialement, seuls deux blessés avaient été signalés.

14:32 La Russie affirme avoir attaqué des sites de stockage d'armes et de munitions occidentalesLe ministère de la Défense russe affirme que les troupes russes ont ciblé des stations de compression de gaz et des transformateurs de puissance en Ukraine. Les installations d'infrastructure énergétique, qui fournissaient de l'électricité au complexe militaro-industriel ukrainien, ont été attaquées à l'aide de drones et de missiles. Des armes et munitions occidentales stockées sur deux aérodromes ukrainiens ont également été ciblées.

14:09 Le Washington Post rapporte la capture de plus de 247 soldats russes à KurskDepuis leur incursion surprise dans la région russe de Kursk au début août, les troupes ukrainiennes ont prétendument capturé plus de 240 soldats russes, selon un article publié par The Washington Post. Le journal a analysé plus de 130 photos et vidéos prises depuis le début de l'incursion le 6 août. La plupart des images ont été filmées par des soldats ukrainiens et partagées sur les réseaux sociaux. L'analyse comprend également des photos prises par un photographe de journal dans une prison en Ukraine où des soldats russes capturés sont prétendument détenus. "Les images authentifiées montrent au moins 247 prisonniers russes, étayant les allégations des autorités ukrainiennes selon lesquelles des centaines de soldats russes ont été capturés pendant l'incursion", écrit le journal. Selon le rapport, un grand nombre de jeunes militaires ont été capturés, qui ont apparemment rendu les armes sans résistance.

13:43 Objet entre dans l'espace aérien polonais et se pose probablement sur le territoire polonaisAu cours de l'attaque russe contre l'Ukraine, un objet semble avoir pénétré dans l'espace aérien polonais et s'être posé sur le territoire polonais. Le commandement des opérations de l'armée polonaise a rapporté cela à l'agence de presse d'État PAP, citant le commandant des opérations. L'objet, qui n'était pas un missile, est actuellement recherché. "Au cours de l'attaque massive sur le territoire ukrainien lundi, un objet a probablement pénétré sur le territoire polonais", a déclaré le général Maciej Klisz, le commandant des opérations des forces armées, à Polsat News. "The Guardian" rapporte, citant un porte-parole de l'armée, que l'objet est probablement un drone.

13:21 Un prétendu missile russe frappe un barrage au nord de KyivDuring the extensive air attack on Ukraine this morning, a dam north of Kyiv was reportedly struck by a Russian rocket, according to Ukrainian media reports. A video shared by journalist Yaroslav Trofimov of the "Wall Street Journal," among others, shows parts of the hydroelectric power plant on fire. "If the dam breaks, millions of people downstream could die," Trofimov wrote. Official reports regarding the damage to the structure are not yet available.

12:57 Zelenskyy décrit l'attaque comme l'une des plus graves de la RussieLa Russie a utilisé plus de 100 roquettes et près de 100 drones dans la dernière attaque massive, selon les rapports ukrainiens. "C'était l'une des attaques les plus graves", a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy dans un message vidéo publié sur Telegram. Le ministère de la Défense russe, quant à lui, affirme sur Telegram avoir touché "toutes les installations

11:41 Munz : "L'armée biélorusse n'est pas vraiment impressionnante"Le leader Loukachenko rassemble des milliers de soldats à la frontière avec l'Ukraine, causant de l'inquiétude parmi les observateurs du pays. Cependant, selon Rainer Munz, correspondant de ntv, il s'agit plus d'une démonstration de force que d'une véritable menace.

11:25 Cercles : Indices de sabotage russe avant l'alerte de GeilenkirchenDes rapports de sécurité ont signalé un potentiel danger provenant d'une opération de sabotage russe utilisant un drone, ce qui a entraîné une augmentation temporaire de la sécurité à la base aérienne de l'OTAN à Geilenkirchen près d'Aix-la-Chapelle. Un avertissement important est venu d'une agence de renseignement étrangère concernant des plans de sabotage russe contre la base de l'OTAN.

11:20 Images satellites : Les Russes ne peuvent pas éteindre l'incendie du dépôt de carburant de ProletarskPlus d'une semaine après son déclenchement, l'incendie au dépôt de carburant de Proletarsk dans le sud de la Russie continue, comme en témoignent les données satellites actuelles du système de surveillance des incendies FIRMS de NASA. Le dépôt, qui abrite plus de 70 réservoirs, a été allumé par une frappe de drone ukrainien dans la nuit du 18 août.

Des rapports non confirmés font état d'une autre attaque vendredi matin. Les autorités régionales du district de Proletarsk ont déclaré l'état d'urgence. D'ici mercredi, 47 pompiers avaient été blessés en raison de l'incendie, selon l'agence de presse TASS.

10:50 La Pologne prend son envolLa Pologne, voisine de l'Ukraine, a également été touchée par les attaques russes proches. Des intercepteurs militaires polonais ont été lancés, selon l'agence de presse PAP, en raison de la proximité des attaques russes de la frontière polonaise. D'autres avions alliés ont également été impliqués dans l'opération. Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a déployé 11 bombardiers à longue portée Tu-95 capables de transporter des missiles de croisière et a tiré des missiles hypersoniques Kinzhal contre l'Ukraine. Le pays a également été bombardé depuis la mer Noire.

10:22 Soldat ukrainien tire sur un missile russe avec une mitrailleuseUn soldat ukrainien d'une unité de défense aérienne a prétendument tiré sur un missile de croisière russe avec une mitrailleuse montée sur un camion dans l'ouest de la Transcarpathie tôt ce matin, selon le post sur les réseaux sociaux du gouverneur Viktor Mykyta. Le missile ciblait la région de Lviv et a été abattu par le 650e bataillon séparé d'artillerie antiaérienne, selon la déclaration de Mykyta. L'équipe de confirmation RTL/ntv a confirmé l'authenticité de la vidéo. Cependant, le type de missile spécifique n'a pas été indépendamment confirmé comme ayant été abattu. Selon "The Kyiv Independent", un missile de défense aérienne ukrainien, et non le tir de mitrailleuse, était responsable de l'interception, selon les déclarations du ancien porte-parole de l'armée de l'air, Yuriy Ignat.

10:03 Plus de 15 régions ukrainiennes attaquées par la Russie - Infrastructure énergétique ciblée

Plus de la moitié des régions d'Ukraine ont été attaquées par la Russie, selon la mise à jour matinale du Premier ministre Denys Shmyhal. "Aujourd'hui, une massive attaque russe a touché 15 régions. L'ennemi a utilisé une variété d'armes : des drones, des missiles, des missiles hypersoniques. Des pertes et des blessures ont été signalées", a écrit Shmyhal sur Telegram. Selon les sources ukrainiennes, l'infrastructure énergétique de quatre régions a été ciblée. Les autorités de Zaporizhzhia, Sumy, Rivne et Lviv ont rapporté sur Telegram que l'infrastructure énergétique de leurs régions était attaquée. Dans certaines régions de Kyiv, la fourniture d'électricité et d'eau a été affectée, selon le maire Vitali Klitschko.

09:40 ISW : La Russie déplace des troupes à Kursk, possibly from less significant fronts in Ukraine

The Russian military likely continues to dispatch troops from less essential sections of the Ukrainian front to the Kursk region, according to analysts at the Institute for the Study of War (ISW). Commanders of the Russian 810th Marine Infantry Brigade, 155th Marine Infantry Brigade, 11th Airborne Brigade (VDV), 56th VDV Regiment (7th VDV Division), and 51st VDV Regiment (106th VDV Division) allegedly briefed Russian President Vladimir Putin over the weekend regarding war operations in Russian territories bordering Ukraine. This seems to refer to the Kursk region, as the U.S. think tank noted in its current situation report. The ISW has observed elements of the 810th Marine Infantry Brigade, 155th Marine Infantry Brigade, and 11th VDV Brigade engaged in the Kursk region, and has received information that the Russian military leadership recently relocated elements of the 56th VDV Regiment from the Robotyne area in western Saporizhzhia to the border region. The Russian military leadership allegedly resists operational pressure to withdraw forces from priority offensive efforts to seize Pokrovsk in the Donetsk region, the experts claimed.

09:14 Des premières victimes sont signalées après la salve russe massive

Au moins trois personnes ont péri dans des raids aériens russes, selon les autorités ukrainiennes. Des rapports de décès ont été signalés à Luzk à l'ouest, Dnipro à l'est et Zaporizhzhia au sud. Le maire de Luzk, Ihor Polischchuk, a déclaré qu'un bâtiment à plusieurs étages avait été touché par une "attaque de l'ennemi" et avait entraîné la mort d'une personne. Les gouverneurs régionaux d'Odessa, Zaporizhzhia et Kharkiv ont rapporté des explosions dans leurs régions via Telegram et ont encouragé les citoyens à chercher un abri sûr. Plus tôt, le gouverneur de la région centrale de Poltava, Filip Pronin, a rapporté que cinq personnes avaient été blessées lors d'une attaque contre une installation industrielle.

10:22 Explosions Secousses plusieurs villes ukrainiennes - Panne de courant à Kyiv

Des explosions sont entendues dans plusieurs villes ukrainiennes suite à une importante attaque aérienne russe (voir l'entrée à 07:24). Des sirènes d'alerte aérienne ont retenti dans tout le pays aux alentours de 6h locales. Les premières explosions ont été rapportées à Kyiv aux alentours de 8h30, suivies d'autres. Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, rapporte que des quartiers de la capitale sont privés d'électricité et que des problèmes d'approvisionnement en eau sont signalés sur la rive droite de la ville. Des explosions ont également été signalées à Kharkiv, Odessa, Vinnytsia, Zaporizhzhia, Kremenchuk, Dnipro, Khmelnytskyi, Kropyvnytskyi et Kryvyi Rih.

07:53 Moscou : revendique avoir abattu 20 drones ukrainiens

La défense aérienne russe a prétendument intercepté 20 drones envoyés par l'Ukraine vers le territoire russe, selon le ministère russe de la Défense. Neuf de ces drones ont été interceptés au-dessus de la région de Saratov, trois au-dessus de Kursk, et deux chacun au-dessus de Belgorod, Bryansk et Tula. Un drone a été détecté au-dessus des régions d'Oryol et de Riazan.

07:24 Russie lance une frappe aérienne intense sur l'Ukraine

L'Ukraine est actuellement sous une attaque intense, selon plusieurs sources. "Des explosions à Kyiv à cet instant alors que l'Ukraine est sous une massive attaque de missiles et de drones depuis la terre, l'air et la mer", rapporte le "Kyiv Post" à X. L'expert militaire Nico Lange écrit que la Russie tire des missiles depuis des navires dans la mer Noire et à partir de 11 bombardiers Tu-95, et utilise des drones et des missiles balistiques. "L'attaque aérienne russe sur l'Ukraine est intense." Des explosions sont entendues dans plusieurs villes.

07:07 Commandant tchétchène signale des pertes ukrainiennes dans la région de Kursk

Des combattants des forces spéciales tchétchènes "Achmat" et de la 2e brigade des forces spéciales affirment avoir détruit deux véhicules blindés, cinq véhicules de combat blindés et un char léger d'origine française (AMR) dans la région de Kursk au cours des dernières 24 heures, selon l'agence de presse d'État russe TASS, citant le général-major Apti Alaudinov. "Au cours des dernières 24 heures, nous avons également éliminé une unité de lance-grenades automatiques et un mortier, et détruit un canon", a-t-il déclaré. "Nos hommes ont infligé de lourdes pertes aux troupes ukrainiennes par ces attaques sur des installations militaires." Alaudinov a déclaré que l'avancée des troupes ukrainiennes avait été stoppée. "L'ennemi essaie effectivement d'avancer, mais sans succès. Nous avons déjà commencé à détruire l'ennemi dans plusieurs zones et à libérer certains établissements. Je pense que ce travail continuera tous les jours."

06:41 Corée du Nord : Kim Jong Un appelle à augmenter la production de drones kamikazes

Le leader nord-coréen Kim Jong Un a appelé au développement et à la production de plus de drones kamikazes en tant que partie essentielle des préparatifs de guerre, selon un rapport de l'agence de presse d'État KCNA. Il a fait cette déclaration lors d'un essai de drones développés localement. Les drones kamikazes font référence à des véhicules aériens sans pilote équipés d'explosifs qui sont guidés vers des cibles ennemies. La Russie utilise fréquemment des drones iraniens du type Shahed en Ukraine. La Corée du Nord et la Russie ont renforcé leurs liens militaires. L'essai de drone aurait eu lieu samedi au milieu de tensions croissantes avec la Corée du Sud voisine. Des photos officielles montrent des objets blancs en forme d'aile en X volant vers des cibles de chars et explosant. Selon l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, les objets cibles sont des modèles de chars sud-coréens K-2.

06:34 Ukraine : 1 140 soldats russes 'éliminés' en 24 heures

Selon les rapports militaires ukrainiens, 1 140 soldats russes ont été tués ou blessés au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total de militaires russes "éliminés" depuis le début de la guerre à 608 820. Ces chiffres ne peuvent pas être vérifiés de manière indépendante. Récemment, quatre chars russes, 17 véhicules blindés, 47 systèmes d'artillerie, un lanceur de roquettes multiple, un système de défense aérienne et 39 drones ont été détruits.

06:12 Kyiv met en garde Minsk contre des 'décisions regrettables'

L'Ukraine exige que la Biélorussie retire ses importantes contingents de troupes et son équipement militaire de leur frontière commune. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, le gouvernement de Minsk est exhorté à s'abstenir d'actions hostiles et à retirer ses troupes de la région frontalière. L'Ukraine met en garde la Biélorussie contre des 'décisions regrettables' sous la pression de Moscou. La Biélorussie n'a pas encore répondu. Selon les rapports ukrainiens, parmi les troupes à la frontière se trouvent des unités spéciales biélorusses et d'anciens mercenaires de Wagner. L'équipement comprend des chars, de l'artillerie, des systèmes de défense aérienne et de l'équipement d'ingénierie stationnés dans la région de Gomel le long de la frontière nord de l'Ukraine. Le communiqué souligne également que l'Ukraine 'n'a jamais entrepris d'actions hostiles contre le peuple biélorusse et ne le fera pas à l'avenir'.

05:46 Gouverneur russe signale des dommages causés par des débris de drones

Dans la région russe de Saratov, plusieurs maisons ont été endommagées par des débris de drones ukrainiens abattus, selon le gouverneur régional. Les villes de Saratov et d'Engels sont touchées, avec tous les services d'urgence déployés. Engels abrite une base de bombardiers stratégiques de la Russie.

03:52 Alerte pour incursion de drone à KyivDes sources suggèrent que les systèmes de défense aérienne de Kyiv sont mobilisés pour repousser des attaques de drones russes. Selon un rapport sur Telegram de l'administration militaire locale, "Activité de drones non identifiée détectée ! Les systèmes de défense aérienne de la région sont mobilisés." Pour l'instant, il n'y a pas d'informations disponibles concernant d'éventuels dommages ou pertes humaines.

00:19 Zelensky qualifie l'attaque contre l'équipe de Reuters de "précise et malveillante"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a évoqué la frappe de roquette mortelle contre des journalistes de Reuters dans son discours nocturne. L'incident dans un hôtel de l'est de l'Ukraine à Kramatorsk a coûté la vie à un employé et en a blessé deux autres, selon Reuters. La victime a été identifiée comme étant Ryan Evans, un Britannique de 38 ans, ancien soldat, qui travaillait pour Reuters depuis 2022, offrant des conseils en matière de sécurité aux journalistes en Ukraine, en Israël et aux Jeux olympiques de Paris. Zelensky a déclaré qu'un "hôtel urbain typique" avait été détruit par un missile russe Iskander. Il a décrit l'attaque comme étant "précisément ciblée, soigneusement planifiée". "Mes condoléances à la famille et aux amis." Le Bureau du procureur général d'Ukraine a lancé une enquête préliminaire sur Telegram. L'attaque a eu lieu samedi à 22h35, heure locale. Reuters n'a pas encore confirmé si la roquette avait été tirée par la Russie ou si l'hôtel avait été spécifiquement cible

