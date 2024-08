20:20 Zelensky: La Russie doit sentir les conséquences de la guerre qu'elle a commencée

Après la poussée de l'armée ukrainienne dans la région russe de Kursk, Volodymyr Zelensky déclare que la Russie doit subir les conséquences de la guerre qu'elle a déclenchée. "Ils ont apporté la guerre en Ukraine, maintenant ils doivent ressentir ce qu'ils ont fait," dit le président ukrainien dans son adresse quotidienne. Cependant, Zelensky n'a pas mentionné directement l'avancée des troupes ukrainiennes dans la région de Kursk. De même, d'autres officiels ukrainiens n'ont pas commenté l'offensive de l'armée ukrainienne qui a commencé mardi. Des milliers de personnes ont été évacuées des deux côtés de la frontière. Zelensky dit avoir reçu trois rapports du commandant en chef, Oleksandr Syrsky ; les actions militaires étaient "efficaces" et "exactement ce dont le pays a besoin maintenant". Certains observateurs croient que l'avancée sans précédent de l'armée ukrainienne dans la région de Kursk vise à occuper le territoire russe pour obtenir une meilleure position dans les futures négociations de paix.

20:05 Zelensky félicite l'armée pour sa capacité à surprendreVolodymyr Zelensky félicite l'armée ukrainienne pour sa capacité à "surprendre". Cependant, le président ukrainien ne mentionne pas les combats dans la région russe de Kursk. Dans la zone frontalière, les troupes russes ont essayé de repousser une offensive depuis trois jours. Il n'y a eu aucune déclaration officielle de la part ukrainienne à ce sujet pour l'instant.

19:44 Un blog militaire russe rapporte que la partie occidentale de Sudja dans la région de Kursk est sous contrôle ukrainienL'armée ukrainienne poursuit son offensive surprise à travers la frontière dans la région russe de Kursk, réalisant des gains territoriaux. Alors que les autorités civiles russes dans la région de Kursk et le ministère de la Défense à Moscou ont officiellement déclaré que l'avancée ukrainienne avait été stoppée, le blog militaire russe Rybar, proche du ministère, décrit une situation différente. Selon Rybar, les Ukrainiens continuent d'avancer, en envoyant des renforts la nuit et en renforçant leurs positions. Rybar rapporte que la partie occidentale de la ville de Sudja est sous contrôle ukrainien. Les combats se poursuivent pour la partie est de la ville. De plus, les Ukrainiens ont avancé vers le nord en direction d'Anastasevka et vers le nord-est en direction de Korenovo. Cependant, selon des rapports locaux, il n'y a pas de présence ukrainienne à Sudja elle-même. Seuls des tirs et des tirs d'artillerie sont signalés au nord et à l'ouest de la ville. Des rapports non confirmés suggèrent que des unités de reconnaissance ukrainiennes ont également avancé vers la centrale nucléaire de Kursk et ont été repérées près d'Anastasevka.

19:04 Le SPD va discuter du déploiement de missiles américains en Allemagne en septembreWolfgang Hellmich, porte-parole de la politique de défense du groupe parlementaire SPD, annonce un débat au Bundestag sur le déploiement de missiles américains à longue portée en Allemagne. "Il est important que nous examinions tout et prenions au sérieux les préoccupations des citoyens, et clarifions les informations", a déclaré Hellmich au groupe de médias Funke. "Nous allons traiter le sujet dans le groupe et dans le Bundestag dans son ensemble après la pause parlementaire estivale en septembre pour répondre aux besoins d'information et de discussion existants". Le gouvernement allemand et le gouvernement américain ont convenu que les États-Unis déployeront des systèmes d'armes à longue portée tels que les missiles de croisière Tomahawk en Allemagne à partir de 2026, capables d'atteindre des cibles en Russie. De nombreux citoyens allemands considèrent cette décision critique, selon les sondages.

18:19 Une femme américaine accusée de collecter 51 dollars pour l'armée ukrainienne - Le procureur russe demande 15 ans de prisonLes procureurs russes réclament une peine de prison de 15 ans pour une femme russo-américaine accusée de haute trahison, selon les médias d'État. Ksenia Khavana a été arrêtée à Ekaterinbourg en février. Elle était accusée de collecter de l'argent pour l'armée ukrainienne. Lors d'un procès à huis clos mercredi, elle a apparemment plaidé coupable. L'agence de presse Interfax rapporte aujourd'hui que les procureurs ont demandé une peine de 15 ans, selon l'avocat de Khavana, Mikhail Muskalov. Le verdict est attendu le 15 août.

Khavana est censée être devenue citoyenne américaine après avoir épousé un Américain et avoir déménagé à Los Angeles. Elle était venue en Russie pour rendre visite à des membres de sa famille. Un groupe d'activation affirme que les chefs d'accusation contre Khavana proviennent d'un don de 51 dollars (environ 47 dollars) à une organisation caritative américaine qui soutient l'Ukraine. La Russie a promulgué des lois depuis son déploiement militaire en Ukraine en février 2022 qui criminalisent la critique de ses actions là-bas. Les préoccupations ont augmenté que la Russie pourrait cibler les citoyens américains pour arrestation.

17:54 Moscou signale des pertes ukrainiennes dans les combats dans la région de KurskLe chef d'état-major russe Valery Gerasimov a informé le président Vladimir Poutine lors d'une vidéoconférence que près de 100 soldats ukrainiens avaient été tués et plus de 200 autres blessés dans les combats. Les agences de presse russes rapportent. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, déclare que deux personnes - un médecin et un chauffeur d'ambulance - ont été tuées dans des obus ukrainiens. Vingt-quatre autres personnes ont été blessées.

17:28 Le politique du SPD Stegner est prudent quant à l'utilisation possible d'armes allemandes dans la région de KurskL'expert en politique étrangère du SPD, Ralf Stegner, est prudent quant à l'utilisation possible d'armes allemandes dans l'avancée ukrainienne. "En ce qui concerne la défense de l'Ukraine contre l'agression russe, il y avait une situation exceptionnelle dans la zone frontalière lorsque la ville de Kharkiv était menacée par des attaques au-delà de la frontière proche", a déclaré Stegner au "Handelsblatt". "Cela n'impliquait pas un changement général de stratégie quant à la gestion des armes fournies par l'Allemagne". Le gouvernement allemand avait autorisé l'Ukraine, après un long débat en fin mai, à utiliser les armes fournies par elle contre des cibles en Russie. Cependant, cela s'appliquait uniquement à la zone frontalière avec la région de Kharkiv.

17:00 ISW : L'Ukraine avance de plusieurs kilomètres sur le territoire russe

16:28 Kiesewetter décrit l'avancée ukrainienne dans le Kursk comme "militairement stratégique"

L'expert en politique étrangère de l'CDU, Roderich Kiesewetter, a décrit l'avancée ukrainienne dans le Kursk comme "militairement stratégique". Il a déclaré au Tagesspiegel que cela pourrait "soulager la pression sur le front en d'autres points car la Russie doit immobiliser ou redéployer des forces vers le Kursk". Kiesewetter a également déclaré que l'avancée ukrainienne était "clairement permise par le droit international, conformément au droit à la légitime défense" (voir également les entrées à 14h45 et 15h07).

15:57 Ukraine : deux morts dans une attaque russe à Donetsk

Au moins deux personnes ont été tuées dans une attaque d'artillerie russe sur la ville de Kostyantynivka dans la région orientale ukrainienne de Donetsk, selon les autorités locales. L'attaque, qui a touché une zone résidentielle, a été rapportée par le gouverneur régional Vadym Fіlshkin sur Telegram. Donetsk est un point chaud du conflit, les parties de la région contrôlées par l'Ukraine étant régulièrement bombardées par la Russie. Les troupes russes tentent d'avancer sur le hub logistique stratégiquement important de Pokrovsk, une ville industrielle et minière. Hier seulement, au moins quatre personnes ont été tuées dans une attaque russe à Donetsk.

15:36 La Russie : les combats continuent après l'avancée ukrainienne dans le Kursk

Les combats dans la région frontalière de Kursk se poursuivent pour le troisième jour consécutif, selon les rapports russes. Les forces russes et les gardes-frontière tentent reportedly d'empêcher les unités ukrainiennes d'avancer plus profondément dans le Kursk, tandis que l'armée russe attaque les forces ukrainiennes tentant de se retirer de la région frontalière ukrainienne de Sumy.

15:07 Wagenknecht met en garde contre l'utilisation d'armes allemandes en Russie : "Ligne rouge"

Sahra Wagenknecht a mis en garde contre l'utilisation d'armes allemandes dans l'avancée ukrainienne sur le territoire russe. "C'est un développement hautement dangereux", a-t-elle déclaré au groupe de médias Funke. "La chancelière fédérale doit appeler le président ukrainien et exiger que ninguna arme allemande soit utilisée dans l'avancée sur le territoire russe", a exigé la coprésidente du parti de gauche.

16:45 Le président de la commission de la Défense : l'Ukraine peut utiliser des armes allemandes dans le Kursk

Le président de la commission de la Défense au Bundestag, Marcus Faber, ne voit aucun problème à ce que l'Ukraine utilise des armes fournies par l'Allemagne dans son actuelle avancée sur le territoire russe. "À la livraison à l'Ukraine, elles deviennent des armes ukrainiennes", a déclaré le politique du FDP au groupe de médias Funke. Cela s'applique à "tout matériel", y compris le char de combat Leopard 2. "Avec l'attaque de la Russie sur l'Ukraine, le territoire des deux États est devenu une zone de guerre", a expliqué Faber sa position. "L'utilisation des armes est régie par le droit international".

16:24 L'Ukraine demande à Mexico d'arrêter Poutine à l'investiture de Sheinbaum

L'ambassade d'Ukraine au Mexique a appelé le gouvernement mexicain à arrêter le président russe Vladimir Poutine s'il assiste à l'investiture de la présidente élue Claudia Sheinbaum. Sheinbaum assumera la présidence le 1er octobre 2024, devenant la première femme à occuper ce poste dans le pays latino-américain. "Nous avons confiance que le gouvernement mexicain se conformera au mandat d'arrêt international et remettra le nommé (Poutine) aux autorités judiciaires de l'ONU à La Haye", a déclaré l'ambassade. En mars 2023, la Cour pénale internationale (CPI) a émis un mandat d'arrêt contre Poutine pour le présumé crime de guerre de déporter des enfants ukrainiens en Russie suite à l'invasion de Moscou en début d'année 2022. Juan Ramon de la Fuente, qui a été élu ministre des Affaires étrangères de Sheinbaum, a déclaré que c'était "la procédure standard" d'inviter les chefs d'État de tous les pays avec lesquels le Mexique a des relations diplomatiques, y compris la Russie, à l'investiture.

13:50 Les services de surveillance : les utilisateurs russes ne peuvent plus ouvrir YouTube

Utilisateurs en Russie ne peuvent pas ouvrir YouTube sur leurs ordinateurs et appareils mobiles. Les services de surveillance internet downdetector.su, Détecteur de Pannes, et sboy.rf rapportent une panne majeure de la disponibilité de la plateforme. Selon le service sboy.rf, plus de 15 000 plaintes concernant le service d'hébergement de vidéos ont déjà été enregistrées. Les plaintes provenaient de personnes à Moscou, Saint-Pétersbourg, Nijni Novgorod, Ekaterinbourg, Oufa, Saratov, Samara, Krasnodar, la Crimée occupée, et plusieurs autres régions. Les utilisateurs ont rapporté qu'ils pouvaient uniquement accéder à YouTube via des réseaux privés virtuels (VPN). Même les reporters de Reuters en Russie ne pouvaient pas accéder à YouTube. Cependant, le site était toujours accessible sur certains appareils mobiles. YouTube est la dernière plateforme occidentale encore accessible en Russie, faisant d'elle le dernier bastion de l'expression libre. Selon Decoder, plus de 90 millions d'utilisateurs en Russie utilisent YouTube mensuellement, en faisant la première plateforme de vidéo et de streaming. En milieu juillet, les médias russes ont rapporté que le gouvernement russe prévoyait de bloquer YouTube en septembre.

13:24 UE: L'Ukraine mène une "guerre défensive légale" en Russie de KurskL'UE considère l'avancée des troupes ukrainiennes sur le territoire russe de Kursk dans le contexte du droit à la légitime défense. "Nous croyons que l'Ukraine conduit une guerre défensive légale contre une agression illégale", déclare un porte-parole de la politique étrangère de l'UE Josep Borrell à Bruxelles. Le droit à la légitime défense inclut le droit d'attaquer l'ennemi sur son propre territoire. L'UE soutient pleinement les efforts de l'Ukraine pour restaurer son intégrité territoriale et sa souveraineté, et lutter contre l'agression russe illégale. Les troupes ukrainiennes ont récemment franchi la frontière russe depuis la région de Sumy près de Sudja, prenant reportedly le contrôle de plusieurs villages. Les rapports russes suggèrent qu'environ 1 000 soldats ukrainiens sont impliqués dans l'opération.**

12:43 Ukraine: Des dozens de soldats russes capturés en KurskAprès l'incursion des forces ukrainiennes dans la région russe de Kursk, "beaucoup" de soldats russes ont été capturés, selon le projet ukrainien "Khochu nayti" sur Telegram. Lancé en janvier 2024 par les services de renseignement militaire ukrainiens, ce projet humanitaire sert de centre de coordination pour les prisonniers de guerre russes en Ukraine. Il vise à aider le personnel militaire de l'armée russe à retrouver leurs proches. Selon "Khochu nayti", les captifs comprennent à la fois des conscrits et des soldats sous contrat. "Il y a également des informations sur les morts, dont les corps n'ont pas été enlevés par leurs camarades pendant la retraite", indique le communiqué. Le projet a publié des images de drones prétendument montrant la capture de plus de 30 soldats russes. D'autres vidéos sur les réseaux sociaux montrent des dozens de soldats russes se rendant dans la région de Kursk. Le nombre total de soldats russes capturés depuis l'offensive ukrainienne dans la région reste incertain.**

12:18 Gazprom: Le transit de gaz se déroule normalementDespite fighting in the Kursk regionLe transit de gaz russe à travers la région frontalière de Kursk, attaquée par l'Ukraine, se déroule largement normalement, selon Gazprom. Environ 37,3 millions de mètres cubes de gaz naturel sont prévus pour être transportés aujourd'hui, a annoncé la société à Moscou. C'est environ cinq pour cent de moins que la veille, a rapporté l'agence de presse russe d'État TASS. Les troupes ukrainiennes ont pris au moins un contrôle partiel de la ville de Sudja lors de leur incursion transfrontalière, prenant probablement également une station de mesure de pipeline en route vers l'Europe de l'Ouest. De là, le transit passe par l'Ukraine et se dirige vers la Slovaquie et l'Autriche. En 2023,Despite the ongoing war, 14.6 billion cubic meters of natural gas were transported to the European Union via this route.**

11:37 Blogueur militaire: La Russie perd un "important hub logistique" à l'UkraineLa ville russe de Sudja dans la région de Kursk a été prise par les Ukrainiens, selon le blogueur militaire pro-russe Yuri Podolyaka sur son canal Telegram. La ville se trouve à neuf kilomètres de la frontière ukrainienne. Podolyaka écrit que la ville est pleine de personnel militaire ukrainien. "Sudja est basically lost for us. This is an important logistics hub", writes further. Les forces ukrainiennes avancent reportedly vers le nord vers Lgov. "In general, the situation is difficult and deteriorating, although the pace of the Ukrainian offensive has noticeably slowed down."**

11:04 Munz: Raid de Kursk "Totalement Surpris" MoscouLa situation reste initialement confuse, mais elle est finalement confirmée: des combattants ukrainiens attaquent sur le territoire russe. La poussée dans la région de Kursk a "totalement surpris" Moscou, rapporte le correspondant de ntv Rainer Munz. Cependant, il peut y avoir plus derrière l'attaque que

10:18 Kriewald sur l'offensive nouvelle : "Les Ukrainiens progressent de 15 kilomètres dans la région de Kursk"L'avancée de l'armée ukrainienne dans la région russe de Kursk fait sensation à Moscou. Des soldats ukrainiens sont avancés jusqu'à 15 kilomètres. De plus, il y a des rapports sur des dozens de prisonniers de guerre. La journaliste de ntv, Nadja Kriewald, rapporte depuis Odessa sur l'arrière-plan.

09:35 ONU : les Russes torturent 95% des prisonniers de guerre ukrainiensLes employés des colonies pénitentiaires russes sont censés torturer les prisonniers de guerre ukrainiens dès les premières interrogations. En outre, la pratique de la torture dans la captivité russe est "répandue et systématique", déclare Danielle Bell, cheffe de la mission de surveillance des droits de l'homme de l'ONU en Ukraine (HRMMU), dans une interview avec la chaîne néerlandaise NOS. Elle déclare que la Fédération de Russie a torturé 95 pour cent des prisonniers de guerre ukrainiens dans ses prisons. Selon elle, les prisonniers de guerre ukrainiens sont battus avec des barres métalliques et des bâtons, déshabillés et soumis à des chocs électriques. "C'est sans doute le pire que j'ai vu en 20 ans de carrière", déclare-t-elle. Les informations sur les prisonniers ukrainiens en Russie sont principalement collectées par des entretiens avec des prisonniers de guerre ukrainiens après leur libération. En même temps, la mission de l'ONU a un accès direct aux prisonniers de guerre russes et peut se faire une idée des conditions de détention.

08:49 L'Estonie introduit des contrôles douaniers renforcés à la frontière avec la RussieL'Estonie introduit des contrôles douaniers complets à sa frontière externe de l'UE à l'est avec la Russie. Cette décision a été prise par le gouvernement de l'État balte de l'OTAN au début août. À partir du 8 août, toutes les personnes traversant la frontière vers la Russie, ainsi que toutes les marchandises, seront soumises à un contrôle. Les contrôles aux postes frontières routiers et ferroviaires de Narva, Koidula et Luhamaa seront progressivement introduits. Jusqu'à présent, les inspections des passagers et des véhicules étaient aléatoires et basées sur les risques. Avec le renforcement, le Premier ministre estonien Kristen Michal vise à empêcher la transit et le transport de marchandises sanctionnées par l'UE à travers l'Estonie et à renforcer la sécurité du pays. La frontière entre la Russie et l'Estonie est longue de 294 kilomètres.

08:11 L'Ukraine annonce des pertes russesLe quartier général de l'armée ukrainienne a publié de nouveaux chiffres de pertes pour les troupes russes en Ukraine. Selon le rapport, la Russie a perdu environ 587 510 soldats en Ukraine depuis le 24 février 2022, avec une perte de 1 140 au cours des 24 dernières heures. Le rapport de Kyiv indique également que deux chars, 36 systèmes d'artillerie, 81 drones et un hélicoptère ont été détruits. Au total, la Russie a perdu 8 431 chars, 16 487 systèmes d'artillerie, 366 avions, 327 hélicoptères, 13 293 drones, 28 navires et un sous-marin depuis le début de l'invasion à grande échelle. Les estimations occidentales suggèrent des chiffres de pertes plus bas, mais il s'agit probablement de minimums.

07:32 Medvedev menace d'escalader l'invasion russe en UkraineDmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité russe et ancien président, a menacé d'escalader l'invasion russe en Ukraine en réponse aux avancées ukrainiennes près de la région frontalière russe de Kursk. Medvedev a déclaré que l'opération militaire russe devrait désormais aller au-delà de la sécurisation des territoires en Ukraine que la Russie considère comme les siens, et que les forces militaires devraient avancer vers les villes d'Odessa, Kharkiv, Dnipro, Mykolaïv, Kyiv et au-delà. L'avancée ne s'arrêtera que lorsque la Russie le jugera avantageux. Selon les rapports russes, les troupes ukrainiennes ont réalisé des avancées significatives dans le territoire russe lors d'une contre-attaque, avec des combats intenses signalés dans la région. L'état d'urgence a été déclaré dans la région.

07:05 La Russie détruit 14 drones ukrainiens au-dessus de Kursk et de BelgorodLes forces de défense aérienne russes ont détruit 14 drones ukrainiens au-dessus des régions de Belgorod et de Kursk, selon le ministère de la Défense russe. Six drones et cinq missiles supplémentaires ont été abattus au-dessus de la région de Kursk, selon le gouverneur Alexei Smirnov. early in the morning of August 6, Ukrainian forces attacked the border areas of the Kursk region. According to the latest reports from the Russian General Staff, clashes continue in border areas. The state of emergency has been declared in Kursk, and residents are being evacuated.

06:25 L'Ukraine décrète l'alerte aérienne en raison d'une attaque de MiG-31K russeLa force aérienne ukrainienne a décrété l'alerte aérienne dans tout le pays. L'alerte d'attaque aérienne est attribuée à une menace de missile provenant d'un avion russe MiG-31K. Le MiG-31K est un avion

12:27 Klingbeil: Stationnement de missiles à longue portée américains en Allemagne est justifié

Le chef du SPD, Lars Klingbeil, a défendu les plans de stationner des armes à longue portée américaines en Allemagne contre la critique venue de son propre parti. "Ce stationnement est juste car il nous aide à nous défendre si la Russie envisageait de nous attaquer", a-t-il déclaré à l'agence de presse allemande. Cela fait partie de la dissuasion crédible. À la suite du sommet de l'OTAN en juillet, la Maison Blanche et le gouvernement allemand ont annoncé que les États-Unis stationneraient des systèmes d'armes en Allemagne à partir de 2026, qui peuvent atteindre profondément la Russie. Il s'agit notamment des missiles de croisière Tomahawk, des missiles SM-6 et de nouvelles armes hypersoniques. Il y a des voix critiques au sein du SPD, le président du groupe parlementaire Rolf Mützenich mettant en garde contre le risque d'escalade militaire.

22:38 Activiste des droits de l'homme Orlov veut lutter pour les prisonniers russes

Oleg Orlov, l'activation des droits de l'homme de Moscou libéré dans un échange de prisonniers entre la Russie et les États occidentaux, prévoit de continuer son travail pour les droits civiques en exil. "Memorial ne peut pas être détruit", a déclaré le septuagénaire lors d'une conférence de presse au Centre pour la modernité libérale à Berlin. L'organisation qu'il a cofondée, Memorial, qui a reçu le prix Nobel de la paix, milite pour les prisonniers politiques en Russie. Orlov estime qu'il y a encore au moins 800 prisonniers politiques en Russie - une estimation conservatrice. Il trouve son nouveau rôle en exil en Allemagne difficile, car il préférerait être dans son pays natal mais craint des poursuites. Orlov espère pouvoir plaider en exil pour la libération de plus de prisonniers politiques, notamment huit prisonniers gravement malades. "Nous avons été très déçus de constater que ces personnes n'étaient pas sur la liste - nous qui avons été échangés." Memorial continue de travailler en Russie malgré la répression, mais aussi à l'étranger.

21:30 Pas encore mort ? Connu propagandiste russe blessé

Le connu propagandiste russe Yevgeny Poddubny a été blessé dans la région de Kursk. La chaîne de télévision d'État VGTRK rapport sur Telegram que Poddubny a été blessé lors d'une attaque de drone ukrainien dans la région de Kursk et a été transporté à l'hôpital. Plus tôt, de nombreux médias russes avaient rapporté la mort de Poddubny. Yevgeny Poddubny est l'un des "correspondants de guerre" les plus célèbres de la Russie, avec environ 734 000 abonnés sur Telegram. Des informations préliminaires suggèrent qu'il filmait un reportage sur les combats dans la région de Kursk mercredi.

20:41 État d'urgence déclaré dans la région de Kursk

Un état d'urgence a été déclaré dans la région russe de Kursk suite à une offensive terrestre ukrainienne, a annoncé le gouverneur de la région, Alexei Smirnov, sur Telegram. L'Ukraine a avancé profondément dans le territoire russe près de Kursk dans une contre-attaque. L'offensive a commencé mardi, selon le ministère russe de la Défense, et a atteint le nord-ouest de la ville de Sujaga mercredi.

20:14 Combats à proximité : Russie renforce la protection de la centrale nucléaire de Kursk

En raison de l'avancée ukrainienne dans la région frontalière russe de Kursk, la Garde nationale russe renforce la protection de la centrale nucléaire de Kursk. Des forces supplémentaires ont également été déployées pour lutter contre les unités de sabotage et de reconnaissance dans les régions de Kursk et de Belgorod, a annoncé l'agence. Cela se fait en coopération avec les troupes frontalières russes et l'armée. La centrale nucléaire, avec quatre unités et une capacité d'environ deux gigawatts, se trouve à environ 60 kilomètres de la frontière ukrainienne. La veille, des troupes ukrainiennes soutenues par des chars et de l'artillerie ont traversé la frontière russe depuis la région de Sumy à Sujaga. Des rapports non confirmés suggèrent qu'elles ont avancé jusqu'à 15 kilomètres vers la centrale nucléaire.

19:38 Attaques dans la région de Kursk : le prix du gaz naturel en Europe atteint son plus haut niveau de l'année

Le prix du gaz naturel en Europe a atteint son plus haut niveau de l'année. Le contrat à terme TTF principal pour la livraison du mois prochain a augmenté de 5,7 % pour atteindre 38,78 euros par mégawattheure (MWh) à Amsterdam. Les participants du marché citent des attaques de l'Ukraine sur la région russe de Kursk. Les combats se déroulent reportedly près de Sudja, un point important d'injection de gaz pour les pipelines vers l'Europe de l'Ouest. Gazprom signale actuellement des approvisionnements en gaz normaux.

19:08 Ukraine Évacue les zones frontalières près de la région russe de Kursk Suite aux combats intenses dans la région russe de Kursk, les autorités ukrainiennes ont ordonné l'évacuation de nouveaux établissements dans la région voisine de Sumy. Ces mesures concernent 23 établissements, a déclaré le gouverneur militaire de Sumy, Vladimir Artyukh, à la télévision ukrainienne. Environ 6 000 personnes, dont plus de 400 enfants et adolescents, doivent être déplacées vers des zones plus sûres dans la région frontalière. La veille, les troupes ukrainiennes ont lancé une offensive transfrontalière vers la ville de Sujaga dans la région de Kursk, pénétrant de plusieurs kilomètres sur le territoire russe. Moscou a fait état d'environ 1 000 soldats ukrainiens équipés de matériel lourd. Kyiv n'a pas encore commenté les événements. Plus tôt, les autorités locales avaient ordonné des évacuations dans une zone située à moins de 10 kilomètres de la frontière en raison des tirs réguliers de l'artillerie russe dans les zones frontalières.

