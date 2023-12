2 hommes inculpés d'agression lors d'une altercation ayant entraîné la mort d'un supporter lors d'un match des Patriots, selon les procureurs

Un médecin légiste a récemment conclu que la mort de Dale Mooney, survenue le 17 septembre, était un homicide, mais les procureurs ont estimé que les preuves ne permettaient pas d'engager des poursuites pour homicide, a indiqué le bureau du procureur du district de Norfolk, dans le Massachusetts.

John Vieira, 59 ans, et Justin Mitchell, 39 ans, tous deux de Warwick, ont été inculpés de coups et blessures et de trouble à l'ordre public, selon un communiqué de presse du bureau du procureur. Tous deux doivent comparaître devant la justice en janvier.

CNN a contacté l'avocat de Mitchell, Daniel Gelb, pour obtenir un commentaire. CNN n'a pas été en mesure d'établir une représentation légale pour Vieira.

Les accusations font suite à une altercation au stade Gillette à Foxborough, Massachusetts, le 17 septembre.

Mooney, 53 ans, de Newmarket, New Hampshire, s'est effondré et est décédé cette nuit-là, selon le bureau du procureur.

Un témoin avait déclaré à CNN que Mooney était mort après une "violente confrontation" au cours du quatrième quart-temps du match opposant les Patriots de la Nouvelle-Angleterre aux Dolphins de Miami.

Les résultats préliminaires de l'autopsie "n'ont pas suggéré de blessure traumatique, mais ont identifié un problème médical", a déclaré le bureau du procureur en septembre.

La cause du décès a récemment été déterminée comme étant "une dysrythmie cardiaque probable chez une personne souffrant d'une grave maladie cardiovasculaire hypertensive et athérosclérotique au cours d'une altercation physique", selon le communiqué de jeudi, et les conclusions finales du médecin légiste ont établi que la mort de Mooney était un homicide.

"L'examen des preuves disponibles, y compris les résultats de l'autopsie et les multiples angles de la vidéo de l'incident, a conduit le bureau du procureur à décider de ne pas engager de poursuites pénales liées à l'homicide, selon le communiqué.

"Nous remercions les membres du public qui ont mis à notre disposition leurs vidéos privées de l'altercation, ainsi que les enquêteurs de la police de Foxborough, pour leur aide dans l'établissement d'une image claire de ces événements tragiques", a déclaré Michael W. Morrissey, procureur du district de Norfolk.

Source: edition.cnn.com