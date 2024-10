19:54Analyse: il est simpliste de croire que l'Ukraine peut maintenir son rythme actuel

Pour prendre l'avantage sur le champ de bataille face à la Russie, l'Ukraine doit employer des "techniques inhabituelles", affirme Dmytro Schmajlo, cofondateur et directeur exécutif du think tank stratégique "Ukrainian Security and Cooperation Center" basé à Kyiv. Cela implique des frappes à longue portée, telles que des attaques d'artillerie et de missiles. En employant de telles tactiques lors de la contre-offensive automnale de 2022, l'Ukraine aurait pu perturber les routes logistiques et les bases russes pendant plusieurs mois, contraignant les troupes russes à se retirer de certaines parties des régions de Kherson et de Kharkiv. Selon Schmajlo, la force militaire de l'Ukraine en termes d'effectifs est insuffisante par rapport à celle de la Russie. Par conséquent, l'accent est mis sur la perturbation de la logistique de l'ennemi et la cible "coeur" du complexe militaro-industriel qui se cache derrière elle. Actuellement, l'Ukraine utilise ses drones longue portée développés localement pour frapper des cibles situées profondément sur le territoire russe, à plus de 1 000 kilomètres de distance. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, cela démontre la capacité de l'Ukraine à lancer des attaques sur le sol russe ; cependant, les armes de précision occidentales ayant une portée plus grande pourraient infliger des dommages considerably plus importants. L'alliance occidentale est réticente à autoriser l'utilisation d'armes occidentales à cette fin en raison de craintes d'escalade du conflit. Selon Schmajlo, leur déploiement pourrait avoir un impact significatif sur la situation sur le front dans un délai de quelques mois.

19:20 Röttgen : "Une solution politique nécessite une prérequis militaire" Le politique allemand CDU Röttgen révisé les attentes d'une paix rapide. "La diplomatie n'aura peut-être une chance à nouveau que lorsque Poutine réalise qu'il ne peut rien accomplir par la guerre", déclare Röttgen à "Der Spiegel". Il critique que l'Occident ne fait pas assez pour amener cette réalisation. "Une solution politique sera nécessaire. Cependant, elle aura une prérequis militaire : cela n'implique pas le retrait de tous les territoires ukrainiens. Plutôt, cela nécessite que l'Ukraine acquière un avantage militaire jusqu'à ce que Poutine comprenne : il n'y a plus rien à gagner par la guerre." Pour atteindre cela, l'Ukraine a besoin d'un soutien continu et efficace.

18:36 Ukraine : Plus de la moitié d'un million de bombes et de mines désamorcées Depuis le début de l'invasion intégrale de la Russie, les équipes de déminage de l'Ukraine ont identifié et neutralisé plus de 533 200 dispositifs explosifs. Ils ont déminé 148 858 hectares de terres et 4 018 bombes aériennes. En 24 heures seulement, les unités du service d'urgence de l'État ont traité 173 appels et neutralisé et éliminé 293 dispositifs explosifs, dont deux bombes aériennes. Les régions les plus touchées étaient Kharkiv (35 815 fois), Kherson (16 560 fois), Donetsk (14 826 fois), Kyiv (11 393 fois), Mykolaiv (9 360 fois), Chernihiv (6 948 fois) et Sumy (4 425 fois). L'Ukraine est le pays le plus miné du monde. Les experts du ministère de la Défense ukrainien ont déminé 30 000 kilomètres carrés de terres en deux ans - une superficie équivalente à celle de la Belgique ou du Moldova. Depuis 2022, environ 174 000 kilomètres carrés de territoire ukrainien ont été contaminés par des explosifs.

17:54 L'ancien secrétaire général de l'OTAN Stoltenberg : L'Ukraine pourrait rejoindre l'alliance malgré l'occupation russe L'ancien secrétaire général de l'alliance de défense norvégienne, Jens Stoltenberg, suggère une méthode alternative pour que l'Ukraine rejoigne l'OTAN avant la cessation des hostilités avec la Russie. Alors que l'Ukraine est censée rejoindre l'OTAN après la fin du conflit, avec pour objectif de récupérer l'ensemble de son territoire, Stoltenberg propose que l'Ukraine pourrait potentiellement rejoindre avant. La région de l'Ukraine considérée comme territoire de l'OTAN n'a pas nécessairement besoin d'être la frontière internationalement reconnue. "Il faut une ligne qui détermine quand l'article 5 entre en vigueur, et l'Ukraine doit contrôler tout le territoire jusqu'à cette frontière", explique Stoltenberg. L'article 5 est la clause de défense qui oblige les autres États à défendre militairement le membre. L'Allemagne de l'Ouest considérait l'Allemagne de l'Est comme faisant partie d'une Allemagne plus grande, a déclaré Stoltenberg. "Mais l'OTAN ne protégeait que l'Allemagne de l'Ouest". De plus, les États-Unis fournissent des garanties de sécurité à

Selon les chefs militaires ukrainiens, les troupes russes prévoient une attaque imminente vers la ville importante de Saporischschja. Cette opération vise, entre autres, à couper les lignes d'approvisionnement vers les secteurs de défense est autour de Donbass, selon le représentant militaire responsable de la région, Vladislav Voloshin. Il souligne que "la situation est difficile, comme en témoignent les combats d'artillerie en cours, ainsi que les tirs continuels sur nos positions et les attaques contre nos lignes". La guerre d'artillerie fait référence aux tirs d'artillerie sur des positions d'artillerie ennemies identifiées. De plus, il y a de lourdes attaques aériennes et de missiles sur ce front sud de Saporischschja : "La situation est assez intense". Dans la région de Saporischschja, les troupes russes ont pris le contrôle de la partie sud de la zone, y compris la centrale nucléaire du même nom, mais pas de la ville principale elle-même.

16:17 Mises à jour : Erreurs russes, destruction de son propre véhicule de combat sans pilote

Les rapports suggèrent que la Russie a perdu un drone furtif dans l'espace aérien ukrainien. Plusieurs canaux pro-russes et pro-ukrainiens Telegram ont rapporté que l'avion sans pilote de combat, un S-70 Okhotnik, s'est écrasé dans la région de Donetsk. Un membre de l'armée de l'air ukrainienne a affirmé que le S-70 avait tiré des bombes à cluster sur des positions ukrainiennes avant d'être abattu par des tirs amis russes pour éviter sa capture. Ce drone novateur, capable de transporter jusqu'à 2 000 kilogrammes d'armes, était censé entrer en production de masse plus tard cette année, selon les rapports russes.

15:44 Rapport : La Russie dépend heavily de la Corée du Nord pour les obus d'artillerie

La moitié de tous les obus d'artillerie utilisés par la Russie en Ukraine sont fournis par la Corée du Nord, selon un rapport du "Times" citant des services de renseignement occidentaux. La Corée du Nord fournirait environ 3 millions d'obus à Moscou chaque année, une partie significative étant probablement défectueuse. Malgré cela, ces obus défectueux ont joué un rôle crucial dans l'avancée de la Russie dans l'est de l'Ukraine, notamment la récente capture de Wuhledar dans la région de Donetsk. Alors que les stocks de munitions de la Russie s'épuisent en raison d'une utilisation intensive en Ukraine, la Corée du Nord est devenue le principal fournisseur d'armes externes de la Russie. En août, l'agence de presse sud-coréenne Yonhap a rapporté que la Corée du Nord avait reçu la technologie de la Russie pour aider à l'utilisation de satellites espions, de chars et d'avions en échange d'obus d'artillerie. En juin, les deux pays ont signé un accord de défense militaire.

15:16 La Russie augmente l'utilisation de "drones non identifiés" contre l'Ukraine

En plus des drones de type Shahed, l'armée russe augmenterait reportedly l'utilisation de modèles de drones "non identifiés" contre l'Ukraine, selon l'ancien porte-parole de l'armée de l'air Yuriy Ihnat, rapporté par "Kyiv Independent". Ihnat n'a pas spécifié le type de ces drones. La Russie a intensifié ses attaques de drones ces dernières semaines, avec des attaques quotidiennes sur des villes et des villages en Ukraine pour la première fois depuis le début de l'invasion, à la fois en septembre et jusqu'à présent en octobre.

14:51 Kara-Mursa remporte le prix des droits de l'homme : "Combat entre le bien et le mal"

Le critique du Kremlin russe Vladimir Kara-Mursa et sa femme Yevgeniya reçoivent le prix des droits de l'homme de la Fondation Bruno Kreisky à Vienne. Le couple milite pour la libération d'autres dissidents de la détention russe. Pour des prisonniers comme le conseiller municipal du district de Moscou Alexey Gorinov et la journaliste sibérienne Maria Ponomarenko, il s'agit d'une question de vie ou de mort. Tous deux ont été condamnés à de longues peines de prison pour avoir critiqué l'invasion de la Russie en Ukraine. Vladimir Kara-Mursa a lui-même été emprisonné en Russie pendant longtemps et n'a été libéré qu'en août dans le cadre d'un échange de prisonniers. Les Kara-Mursa appellent les politiques occidentaux à prendre une position plus active : "Quand il y a un vrai combat entre le bien et le mal, les dictateurs s'unissent, et le sort de la démocratie dans le monde entier est en jeu, vous ne pouvez pas être neutre", dit Yevgeniya Kara-Mursa.

14:23 Inquiétudes concernant les missiles à longue portée ? La Russie déplacerait reportedly du personnel et de l'équipement

Un groupe partisan nommé Atesh, actif dans les territoires occupés par la Russie en Ukraine, rapporte le déplacement d'équipement militaire et de personnel vers des emplacements sécurisés à Mariupol. "En raison de la menace posée par les roquettes à longue portée de l'armée ukrainienne, les commandants militaires russes sont sérieusement préoccupés par la sécurité de leurs troupes et n'ont d'autre choix que de changer leurs positions", déclare le groupe. Ils cherchent à découvrir d'autres itinéraires de mouvement et à partager cette information avec l'armée ukrainienne.

13:45 "Efforts herculéens" - L'Ukraine vise à récupérer les plates-formes gazières

La garde-frontière d'État ukrainienne a publié une vidéo d'une opération avec le renseignement militaire pour récupérer des plates-formes gazières dans la mer Noire près de l'île du Serpent. "Avec des efforts herculéens, nous avons saisi certains de ces établissements stratégiquement importants qui servent de nos forteresses marines et les avons placés sous notre contrôle. Si nous les gardons, nous pouvons contrôler une partie importante de la zone maritime et renforcer notre défense", lit-on dans la légende.

12:50 Indisponibilité d'un canal de propagande russe célèbre sur la plateforme X

L'un des canaux de propagande russe les plus en vue, identifié comme Rybar, est devenu inaccessible sur la plateforme X. Le canal, comptant plus de 1,3 million d'abonnés, a rapporté sa désactivation sur Telegram, exprimant son mécontentement envers Elon Musk. Les raisons de ce blocage restent inconnues. Rybar se décrit comme le "canal Telegram russe le plus cité dans les médias internationaux" et se concentre sur l'analyse militaire, la guerre informationnelle et la propagande visuelle.

12:03 Rumeurs non confirmées d'abattage d'un avion de combat russeDes rumeurs non confirmées suggèrent que l'Ukraine pourrait avoir abattu un autre avion de combat russe. Ces allégations circulent sur les réseaux sociaux et ont également été rapportées par Nexta. À ce stade, il n'y a pas de confirmation officielle des autorités. L'incident est rapporté avoir eu lieu à Kostyantynivka. Le journaliste ukrainien Illia Ponomarenko spéculerait que cela pourrait être un cas de feu ami, causé par les Russes eux-mêmes.

11:44 Prise de contrôle du village ukrainien de Schelanne Druhe par les troupes russes selon TASSSelon les rapports du ministère de la Défense russe et de TASS, les troupes russes ont pris le contrôle du village de Schelanne Druhe dans l'est de l'Ukraine. Le village, situé dans la région de Donetsk, est sous contrôle partiel des Russes. Ces rapports de conflit ne peuvent pas être vérifiés indépendamment.

11:32 Propositions d'ordre post-conflit de Merz impliquant l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et la PologneLe candidat à la chancellerie de l'Union Friedrich Merz propose la création d'un groupe de contact composé de l'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni et de la Pologne pour élaborer des propositions pour un ordre européen post-conflit à la suite du conflit en Ukraine. Merz souligne qu'il est essentiel que toute proposition de paix soit présentée de manière collaborative, et non pas seulement par l'Allemagne, afin que l'on ne donne pas l'impression que la carte politique de l'Europe est redessinée sans prendre en compte les États d'Europe de l'Est et centrale, en particulier l'Ukraine. En plus des États-Unis, ces quatre nations possèdent la force politique, économique et militaire pour influencer l'ordre politique européen post-conflit.

11:15 Plan stratégique de l'Ukraine avant la réunion de RamsteinLe président ukrainien Selenskyj prévoit de présenter un "plan de victoire" lors de la prochaine réunion de Ramstein, qui se tiendra au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Ce plan comportera "des étapes claires et concrètes vers une résolution équitable du conflit". Des images correspondantes suggèrent que Kyiv compte sur les livraisons d'armes de ses alliés pour affronter la Russie avec "force". La vidéo met en évidence des avions de chasse, des chars et de l'artillerie. La vidéo met en évidence la nécessité de capacités de longue portée et de renforcer les positions de première ligne. Des images aériennes de dépôts de munitions prétendument endommagés sont également montrées. Détruire ces dépôts sert à réduire la capacité de la Russie à poursuivre sa guerre agressive. Cependant, ces dépôts de munitions sont souvent éloignés des lignes de front et bien protégés, nécessitant des armes de longue portée puissantes avec des capacités explosives élevées.

10:42 Consolidation de l'influence économique des entreprises chinoises en RussieL'ancien président de la Banque nationale d'Ukraine, Kyrylo Shevchenko, souligne sur la plateforme X que les entreprises chinoises acquièrent de plus en plus d'influence dans l'économie russe. Cette année, 34 % des nouvelles entreprises ont une propriété chinoise, en nette augmentation par rapport aux 13 % en 2021. Shevchenko note que les inscriptions mensuelles ont atteint 200, avec un chiffre d'affaires de 26 % dans le commerce de gros. Il exprime son inquiétude quant à la domination des entreprises chinoises dans des secteurs clés, suggérant que cela met en danger la souveraineté économique de la Russie.

10:08 Indignation suite à l'appel de Kretschmer, Woidke et VoigtLe président du comité des affaires européennes au Bundestag, Anton Hofreiter, a critiqué l'appel de politiciens Michael Kretschmer, Dietmar Woidke et Mario Voigt en faveur d'un engagement diplomatique accru avec la Russie, le qualifiant d'irresponsable. Les critiques estiment que de tels appels affaiblissent le soutien à l'Ukraine, renforçant la résolution de Poutine de poursuivre le conflit. Les membres de gauche sont divisés sur l'invasion russe, certains minimisant ou niant la responsabilité et acceptant la soumission de l'Ukraine par les envahisseurs russes.

09:31 Regrets d'avoir participé à une manifestation pour la paix à BerlinMax S., un membre de gauche de Saxe-Anhalt, a exprimé ses regrets d'avoir participé à une manifestation pour la paix récente à Berlin. Il a critiqué la réponse hostile envers le politique du SPD Ralf Stegner lorsqu'il a mentionné l'attaque russe, et les slogans "guerre" des membres de BSW. Il a souligné que l'Ukraine a le droit de se défendre et que de telles réponses ne doivent pas être tolérées lors d'une manifestation pour la paix. Il a déclaré qu'il ne participerait plus à de tels événements à l'avenir.

08:49 Mea culpa de Stoltenberg sur la politique des armes

L'ancien secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, reconnaît ouvertement que l'Ukraine n'a pas reçu suffisamment de soutien en armes. Comme il l'a déclaré dans un entretien avec le "Financial Times", il admet : "Nous aurions dû lui fournir plus d'armes avant l'invasion, et des armes plus avancées après l'invasion. J'accepte ma part de responsabilité." Avant l'attaque russe en février 2022, il y avait un débat considérable parmi les alliés quant à savoir s'il fallait accorder des fournitures de guerre à Kyiv. À l'époque, la plupart des alliés y étaient opposés, invoquant des préoccupations significatives.

08:07 L'Ukraine lance des attaques de drones sur la région de Voronezh

Selon le gouverneur de Voronezh, Alexandre Goussev, des attaques de drones ukrainiens ont eu lieu pendant la nuit. Plusieurs entreprises produisant des biens civils ont été ciblées, entraînant une blessure et un incendie, a déclaré Goussev. Des blessures par brûlure sont visibles sur des vidéos non vérifiées sur les réseaux sociaux. Traditionnellement, les autorités russes minimisent les impacts des attaques ukrainiennes.

07:31 Le ministère de la Défense russe publie une vidéo d'entraînement bizarre pour la défense des drones

Le ministère de la Défense russe a publié une vidéo montrant des soldats russes en train de suivre une formation anti-drone. Les drones représentent une menace significative sur le champ de bataille, et la manière la plus efficace de les contrer est d'utiliser des brouilleurs électroniques. Si les brouilleurs électroniques ne sont pas accessibles ou ne fonctionnent pas, il est souvent difficile de se défendre contre les drones. Tirer sur les drones avec des armes de l'infanterie est difficile, et les fusils sont généralement l'option la plus appropriée. Dans la vidéo russe, on peut voir un soldat utilisant un rouleau pour éviter temporairement une attaque au sol. Un autre soldat est montré en train de lever son fusil vers le ciel et en frappe un avec. De telles scènes ont souvent été observées dans les images de la ligne de front, où les drones explosent généralement.

06:45 Un expert en OSINT révèle des chiffres élevés de pertes pour les troupes russes près de Pokrovsk

L'approche impitoyable de la Russie dans sa guerre, impliquant des assauts massifs forcés, est évidence dans les données présentées par un expert en OSINT du projet Oryx. Selon ces statistiques, les troupes russes subissent des pertes significatives près de Pokrovsk, l'épicentre actuel du conflit, qui dépassent celles de l'Ukraine. Les données suggèrent que, au cours de l'année écoulée, les forces du Kremlin ont perdu 539 chars, tandis que l'Ukraine en a soi-disant perdu 92. En termes militaires, les attaquants ont généralement besoin d'un avantage de trois contre un pour réussir contre les défenseurs. Cela est encore plus apparent dans les véhicules blindés de combat, comme les APC, avec 1020 véhicules russes détruits, abandonnés ou endommagés par rapport à 138 véhicules ukrainiens. Lee, un ancien Marine américain du Foreign Policy Research Institute, qualifie ces pertes de "très élevées". Les experts en OSINT recueillent généralement leurs informations à partir de sources d'images et de vidéos en ligne accessibles au public, et les pertes réelles sont probablement supérieures à ces chiffres.

06:06 L'ancien commandant Saluschnyj s'oppose à la baisse de l'âge de la conscription

Valeriy Saluschnyj, l'ancien commandant en chef des forces armées ukrainiennes et l'actuel ambassadeur d'Ukraine au Royaume-Uni, pense que l'Ukraine devrait éviter de baisser l'âge de la conscription. Il considère le groupe d'âge de 18 à 25 ans comme l'avenir de l'Ukraine, et il ne faudrait baisser l'âge de la mobilisation qu'en cas extrême. Comme il l'a expliqué précédemment, ce groupe d'âge devrait être protégé autant que possible car il assurera la croissance future de l'Ukraine.

05:29 Deuxième tentative : Établissement de la Légion de volontaires ukrainiens en Pologne

Le vice-ministre de la Défense Pawel Zalewski a annoncé vendredi que le consulat ukrainien de Lublin avait commencé à recruter des citoyens ukrainiens vivant en Pologne pour être formés par l'armée polonaise. Le ministre de la Défense Wladyslaw Kosiniak-Kamysz a déclaré que la Pologne était prête à commencer la formation en septembre, mais que le manque de volontaires avait reporté le début : "À ce moment-là, il n'y avait pas assez de volontaires. Selon mes informations, l'Ukraine a maintenant pris les devants pour notifier, recruter et promouvoir ce processus, donc nous devrions voir des résultats", a informé Kosiniak-Kamysz à Wnp.pl. La légion a été introduite en juillet en tant qu'unité militaire volontaire composée de résidents ukrainiens en Pologne et formée par l'armée polonaise.

04:00 Stoltenberg regrette le retard dans la livraison d'armes à l'Ukraine

Dans une interview accordée au "Financial Times", l'ancien secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg regrette le retard dans la livraison d'armes à l'Ukraine pendant son mandat de secrétaire général de l'OTAN. Il indique : "Il y a une chose que je regrette, et que je vois beaucoup plus clairement maintenant, c'est que nous aurions dû donner beaucoup plus de soutien militaire à l'Ukraine beaucoup plus tôt." Le débat sur le déploiement d'armes létales était intense. La plupart des alliés s'opposaient à la livraison d'armes avant l'invasion, invoquant des préoccupations importantes. Stoltenberg est fier de l'aide qui a été fournie, mais il admet que le soutien plus tôt aurait beaucoup bénéficié à l'Ukraine et aurait peut-être même empêché l'invasion ou la rendrait plus difficile à mener.

02:01 Lourdes pertes pour les unités d'élite russes dans les combats de Wuhledar

Selon un reportage récent du BBC News, les forces d'élite russes ont subi quatre fois plus de pertes lors de leur combat d'un an autour de Wuhledar dans la région de Donetsk par rapport aux dix ans de la deuxième guerre de Tchétchénie. Les forces ukrainiennes ont déclaré leur retrait de la grande localité de la région de Donetsk un mercredi, après que les troupes russes eurent conquis les

22:19 Rapport : La Russie prévoit d'engager 225 000 soldats sous contrat en trois ansLe ministère russe de la Défense prévoit apparemment d'engager au moins 225 000 soldats sous contrat au cours des trois prochaines années, selon le média en ligne indépendant "Important Stories". Cela est indiqué par le budget proposé pour les années 2025 à 2027. Environ 335 millions de dollars de primes à l'engagement pour les soldats sous contrat sont prévus pour chaque année.

21:44 La Roumanie découvre un drone russe sur le territoire de l'OTANLa Roumanie, membre de l'OTAN, a rapporté la découverte d'un drone russe sur son territoire. Le ministère de la Défense a publié sur sa plateforme X que des fragments d'un drone russe ont été découverts à proximité du canal de Litcov, près de la frontière avec l'Ukraine. Ces fragments sont en cours d'examen. Une semaine auparavant, il y avait eu un incident impliquant un drone russe. Le drone aurait brièvement violé l'espace aérien roumain, a expliqué le ministère. Le drone était impliqué dans une attaque contre la ville ukrainienne du sud d'Izmail. La ville est située sur le Danube, avec la Roumanie située de l'autre côté du fleuve à cet endroit.

21:10 Johnson : Si Trump avait été président, Poutine n'aurait pas envahi l'UkraineL'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson pense qu'il n'est pas un hasard si la Russie n'a pas envahi l'Ukraine lorsque Donald Trump était président des États-Unis. "L'un des avantages de Trump, c'est son imprévisibilité totale", déclare-t-il au "Telegraph". Il suggère que la Russie n'aurait pas envahi l'Ukraine si Trump était président. "Du point de vue du Kremlin, il y avait une véritable peur que Trump considère une attaque contre une nation européenne comme un défi à l'Amérique et à l'ordre mondial, et y répondre brutalement", selon le "Telegraph". Johnson pense que l'imprévisibilité de Trump aurait suffi à dissuader le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, de lancer une guerre contre une nation souveraine.

20:03 Les Russes se rapprochent de Pokrovsk - À sept kilomètresLes troupes russes se rapprochent apparemment de Pokrovsk, maintenant positionnées à sept kilomètres des outskirts de la ville, selon le maire Serhii Dobriak dans la télévision ukrainienne. Auparavant, la distance était rapportée comme étant inférieure à dix kilomètres. Le maire met en évidence les bombardements ; le centre-ville seul a subi deux bombardements la veille. Maintenant, 80 % de l'infrastructure critique de la ville a été endommagée ou détruite. "L'ennemi nous laisse sans électricité, eau et gaz. C'est un prélude à l'hiver", dit-il. Plus de 13 000 personnes restent à Pokrovsk, y compris près de 100 enfants qui n'ont pas suivi les ordres d'évacuation. La population de la ville avant la guerre était de 60 000.

L'Union européenne pourrait jouer un rôle crucial en fournissant à l'Ukraine le soutien nécessaire pour obtenir un avantage militaire et négocier éventuellement la paix avec la Russie. Cela nécessiterait une aide continue et efficace, potentiellement incluant des armes de précision occidentales avec une portée plus grande que les drones locaux actuellement développés en Ukraine.

Dans le contexte de l'imminente attaque des troupes russes vers Saporischschja, les chefs militaires ukrainiens doivent employer des contre-mesures efficaces, telles que la guerre des batteries (feu d'artillerie sur les positions d'artillerie ennemies identifiées). Cela aiderait à affaiblir les forces russes et à perturber leur logistique, ce qui donnerait un avantage militaire à l'Ukraine.

