19:50: La politique visant à empêcher le succès de l'AfD s'est effondrée

19:42 Ramelow: La Gauche subie un "dévoreur"

Le président de Thuringe Bodo Ramelow identifie deux raisons pour le "dévoreur" de son parti de Gauche. D'une part, l'équivalence constante entre l'AfD et la Gauche par la CDU, ainsi que les déclarations "excluantes" récurrentes de la CDU à son égard, malgré cinq années de partage du pouvoir. D'autre part, le BSW, qui avait estimé obtenir 17 % des voix pour l'AfD, est maintenant reconnu pour avoir détourné des voix de la Gauche. Ramelow aNevertheless célébré le taux de participation élevé.

19:26 Nouripour Considère le Succès de l'AfD comme un "Tournoiement"

L'AfD obtient plus de 30 % dans les élections régionales en Saxe et en Thuringe, laissant les partis de la coalition du trafic-lumière loin derrière. Le chef du parti des Verts Omid Nouripour considère le résultat électoral de l'AfD comme un "tournoiement" et un mandat pour défendre collectivement la démocratie.

19:13 Dernière Projection pour la Saxe : la CDU Gagne de Justesse

La dernière projection de ZDF montre la CDU en train de gagner du terrain sur l'AfD en Saxe : les Démocrates chrétiens ont maintenant une légère avance avec 31,7 %, juste devant l'AfD avec 31,4 % des voix. Le BSW obtient 11,4 %, tandis que le SPD recueille 7,8 %. Les Verts trouvent leur sécurité au parlement régional avec 5,5 %, tandis que la Gauche rate de peu la barre des 5 % avec 4,3 %.

19:08 Wagenknecht Veut Former une Coalition avec la CDU et Eventuellement le SPD en Thuringe

Le chef du BSW Sahra Wagenknecht vise à former une coalition avec la CDU et éventuellement le SPD en Thuringe. "Nous sommes optimistes quant à la possibilité d'établir un bon gouvernement avec la CDU à la fin - peut-être aussi avec le SPD", a déclaré Wagenknecht dans ARD. Après cinq ans de gouvernement minoritaire, les gens aspirent à un gouvernement majoritaire stable qui traiterait des problèmes pressants tels que les "carences graves en enseignants" en Thuringe. En même temps, les citoyens souhaitent un gouvernement régional qui exprime ses préoccupations au niveau national - un qui promeut la paix, la diplomatie et s'oppose au déploiement de missiles américains en Allemagne. Wagenknecht a exclu des coalitions avec l'AfD pour la Thuringe.

18:56 Goring-Eckardt : Le Succès de l'AfD est un "Choc" en Allemagne

Les responsables du parti des Verts en Allemagne sont choqués par le succès de l'AfD en Thuringe, le considérant comme un impact bien plus sévère que leur défaite lors des élections régionales. La vice-présidente du Bundestag Katrin Goring-Eckardt voit le succès des extrémistes de droite comme un "choc" pour l'Allemagne. Le chef du parti Omid Nouripour admet que ses sentiments d'échec sont "marginals" par rapport à la victoire de l'AfD, qui a pris la place de la force la plus forte dans un parlement régional.

18:48 Kretschmer en Saxe : "Nous Avons Toutes les Raisons de Célébrer"

Le ministre-président de Saxe en exercice Michael Kretschmer considère la CDU comme une ancre solide dans la coalition gouvernementale. "Nous avons toutes les raisons de célébrer", a déclaré Kretschmer lors de sa fête électorale. "Le regard en arrière révèle cinq années difficiles", le peuple de Saxe a placé sa confiance dans la CDU plutôt qu'un "vote de protestation". Le ministre-président a reconnu la mécontentement des citoyens envers la situation à Berlin.

18:39 Résultat Préliminaire pour la Saxe : l'Avance de la CDU sur l'AfD Se Rétrécit

Selon les projections initiales de ZDF, l'avance de la CDU sur l'AfD dans l'élection régionale de Saxe s'est rétrécie : la CDU détient maintenant une légère avance avec 31,9 %, à peine devant l'AfD avec 31,3 % des voix. Le BSW obtient 11,6 %, tandis que le SPD recueille 7,8 %. Les Verts parviennent à peine à entrer au parlement régional avec 5,2 %, tandis que la Gauche rate de peu avec 4,5 %.

18:33 la Présidente de l'AfD Weidel Revendique la Participation au Gouvernement pour l'AfD

La présidente fédérale du parti AfD Alice Weidel plaide pour la participation de son parti au gouvernement en Thuringe et en Saxe. "Conformément aux pratiques normales dans ce pays, le parti le plus fort, qui est l'AfD, initie les discussions", déclare Weidel dans ARD, en référence à la Thuringe. "Les électeurs veulent que l'AfD ait de l'influence dans le gouvernement. Nous obtenons 30 % des voix dans les deux États fédéraux, sans lesquels un gouvernement stable devient impossible."

18:30 Secrétaire général du SPD : Fonds du tiroir aux élections régionales Kevin Kuhnert, secrétaire général du SPD, a admis les résultats décevants de son parti lors des élections en Thuringe et en Saxe. "Ce n'est pas une nuit à célébrer pour le SPD", a-t-il déclaré sur ARD. Le parti a connu des difficultés ces dernières années. "Il y avait un risque réel d'être évincé des parlements régionaux", a révélé Kuhnert. "Nous sommes confrontés à un combat, et notre présence est essentielle." Kuhnert a plaidé en faveur de changements, mettant en avant la nécessité d'une communication plus claire et d'une écoute des électeurs. Concernant le chancelier Olaf Scholz, il a déclaré : "Nous devons collaborer pour clarifier notre politique."

18:23 Höcke célèbre sa victoire en Thuringe comme un "triomph majeur" Le chef de faction AfD, Björn Höcke, considère le résultat en Thuringe comme un exploit monumental. L'AfD est le parti le plus populaire dans le land, avec Höcke déclarant sur MDR : "Il est temps de mettre fin au mythe absurde de la 'feuillée'."

18:21 Chrupalla sur la Thuringe : l'AfD talonne la CDU Le chef du parti AfD, Tino Chrupalla, célèbre les résultats remarquables de son parti, attribuant le changement de politique dans les deux États fédéraux aux sentiments des électeurs. S'adressant à ZDF, il a déclaré que l'AfD était ouverte au dialogue avec tous les partis. En Saxe, il affirme que l'AfD talonne la CDU. Il met en avant que l'AfD vise à gouverner pour le bien de la Saxe.

18:17 Chef du CDU refuse une coalition avec l'AfD Le secrétaire général du CDU, Carsten Linnemann, a fermement rejeté toute coalition avec l'AfD en Thuringe ou en Saxe. "Nous sommes résolus sur ce point", a-t-il déclaré sur ARD. Le CDU dirigera des coalitions à partir du centre du parlement, a-t-il assuré, faisant confiance en son succès. Le CDU, insiste-t-il, reste le parti le plus peuplé et le principal rempart. Bien que les partis de la "feuillée" aient été pénalisés, a-t-il déclaré.

18:13 Première projection pour la Saxe : la CDU devance l'AfD, BSW à 12 %, les Verts à peine dedans La première projection pour l'élection régionale de Saxe révèle que la CDU l'emporte avec 31,5 % des voix, devançant de justesse l'AfD avec 30 %. Le BSW émerge comme la troisième force la plus importante, avec 12 %, tandis que le SPD se qualifie pour le parlement régional avec 8,5 % des voix. Les Verts sont au bord du gouffre, avec 5,5 % des voix. À la fois la gauche et le FDP manquent la qualification pour le nouveau parlement.

18:10 Première projection pour la Thuringe : l'AfD en tête, la CDU, BSW entre au Parlement à 16 % La première projection pour l'élection régionale de Thuringe indique que l'AfD devrait obtenir une majorité attendue, avec 30,5 %, devançant la CDU à 24,5 %. La gauche obtient 12,5 % des voix, suivie de près par le SPD avec 7 %. Le BSW s'établit comme une nouvelle présence au parlement régional, avec 16 % des voix. Les Verts et le FDP sont au bord du seuil de 5 %, restant derrière.

18:01 L'AfD en tête en Thuringe, BSW dépasse les 10 % en Saxe Un rapport préliminaire après l'élection régionale de Thuringe reflète l'AfD comme le parti le plus influent, comme prévu. Le SPD franchit la barre des 5 %, tandis que les Verts et le FDP ne parviennent pas à la franchir. En Saxe, le BSW enregistre un score à deux chiffres. La CDU conserve une légère avance sur l'AfD. La gauche et le FDP ne seraient pas représentés, tandis que les Verts conservent leur présence.

17:18 Höcke risque de ne pas entrer au Parlement de Thuringe Le chef de faction AfD, Björn Höcke, en Thuringe, fait face à l'incertitude quant à la sécurité de son siège au futur parlement régional. Ses collègues candidats réussis pourraient le mettre en difficulté. Plusieurs candidats AfD aux circonscriptions semblent en bonne voie pour une victoire directe. Cependant, Höcke se heurte à une concurrence acharnée du candidat CDU Christian Tischner dans sa circonscription de Greiz II. Si Tischner l'emporte et que l'AfD dépasse son droit à des mandats directs des seconds votes, personne ne pourra obtenir de siège à partir de la liste d'État, pas même à partir de la première position, que Höcke occupe. Dans cette situation, l'AfD pourrait demander à un candidat direct

15:40 Taux de Participation Plus Élevé que lors de la Dernière ÉlectionEn Thuringe, 44,4 % des électeurs avaient voté à 14h00, soit une augmentation de plus de deux points par rapport aux élections précédentes il y a cinq ans. Selon le commissaire électoral de l'État, cela indique un taux de participation élevé. En Saxe également, le taux de participation était légèrement supérieur à celui de 2019, soit 35,4 %. On s'attend à un nombre plus élevé de votes par correspondance que lors des élections précédentes. Les bureaux de vote des deux États fermeront à 18h00.

15:13 "Kretschmer Espère que les Partis de la Coalition Entreront au Parlement Régional"

14:40 Enjeux Importants en Saxe et en ThuringeUn sondage montre qu'environ un tiers des électeurs de Saxe et de Thuringe prévoient voter pour l'AFD lors des élections du 1er septembre. Des préoccupations autres que l'immigration sont exprimées.

14:13 Höcke Évite la Presse Après le VoteDurante las elecciones estatales de Turingia, Höcke, el candidato principal de la AFD, votó al mediodía. Después de emitir su voto en Bornhagen, abandonó la estación de votación sin interactuar con los periodistas. Höcke dejó su tradicional circunscripción de Eichsfeld para presentarse en Greiz. Se espera una derrota allí también.

13:50 Taux de Participation en Thuringe Similar à celui de 2019 à MidiLe taux de participation en Thuringe est similaire à celui de l'élection parlementaire de 2019 à midi, avec environ 32 % des électeurs inscrits ayant déjà voté. Les votes par correspondance ne sont pas inclus dans ces statistiques. En 2019, le taux de participation à la même heure était de 31,2 %. L'enthousiasme pour l'élection régionale est élevé par rapport aux événements de l'année précédente.

13:29 Taux de Participation Élevé Attendu en SaxeUn taux de participation élevé est prévu pour l'élection régionale de Saxe. À midi, 25,8 % des électeurs inscrits avaient déjà voté, selon l'Office statistique régional de Kamenz. Par rapport aux élections régionales précédentes de 2019, le chiffre était légèrement inférieur, soit 26,2 %. Les votes par correspondance ne sont pas encore inclus dans les données provisoires. Le taux de participation par correspondance en 2019 était prévu à 24,6 %, en augmentation par rapport à 16,9 %. La commission électorale regionale indique que le processus s'est déroulé sans interruption.

13:11 Résultats des Élections en Saxe et en ThuringeLes résultats des élections régionales de Saxe et de Thuringe seront déterminés. Selon le politologue Albrecht von Lucke, si le SPD ne parvient pas à obtenir un siège au parlement régional, cela pourrait avoir un impact "sismique". Von Lucke a discuté de l'élection et de ses possibles conséquences lors d'une interview récente.

12:44 Police Enquêtent sur une Menace dans un Bureau de VoteLa police de Gera enquête sur une menace dans un bureau de vote, où un homme portant un t-shirt de l'AFD est entré pour voter. Le responsable du bureau de vote a demandé à l'homme de retirer son t-shirt, car il violait l'interdiction de publicité partisane dans le bureau de vote. Bien qu'il ait obéi, il a menacé de revenir au bureau de vote, exprimant son mécontentement face à son traitement. La police a pris sa déposition et lui a donné un avertissement. De même, la police d'Erfurt examine des graffitis politiques ("Höcke est un nazi") à proximité des bureaux de vote en tant que cas de dommages criminels.

12:15 Correctiv Met en Garde Contre la Diffusion d'Information FausseLe réseau de recherche Correctiv a émis un avertissement contre la propagation d'une fausse information récurrente selon laquelle les signatures sur les bulletins de vote empêchent la tricherie. Le bureau du commissaire électoral fédéral confirme however à Correctiv que "même si le bulletin de vote ne peut pas être signé, la signature du voter sur la liste électorale est nécessaire pour prévenir la fraude d'identité ! La signature du bulletin de vote par le voter met en danger le secret du vote, invalidant ainsi l'ensemble du bulletin de vote."

11:51 Voigt Espère une "Majorité Stable"Le candidat principal de la CDU en Thuringe, Mario Voigt, a également voté. Voigt espère "que de nombreux Thuringiens se constitueront en électeurs, déterminant l'avenir de notre État", a-t-il déclaré après avoir voté à Jena. Il a également exprimé l'espoir d'une "majorité stable", permettant à l'État de reprendre le travail.

11:25 Sonneberg Témoigne d'une Augmentation des Actions ExtrémistesSonneberg devient le premier district d'Allemagne à être dirigé par un politique de l'AFD. Depuis, les activistes rapportent se sentir très menacés, ce qui a incité de nombreuses personnes à se retirer de leurs responsabilités. De plus, il est rapporté que le nombre d'attaques extrémistes dans la région asupposément augmenté de cinq fois en un an. Les experts suspectent un lien avec le chef de district de l'AFD.

10:57 Kretschmer S'exprime au Bureau de VoteLe Premier ministre de Saxe, Michael Kretschmer, considère l'élection à venir comme "probablement la plus importante depuis 34 ans". Après avoir voté à Dresde, il exprime sa reconnaissance envers de nombreuses personnes qui, ces dernières années, ont "choisi différemment" mais ont maintenant opté pour la "force prééminente au centre civique", à savoir l'Union de Saxe. "Cette reconnaissance renforcera un alignement gouvernemental qui servira cette terre", poursuit Kretschmer. Dans les derniers sondages, son parti CDU est au coude-à-coude avec l'AFD.

10:30 Ramelow: Wagenknecht "Pas sur la Liste"Pour le ministre-président de Thuringe Bodo Ramelow, le jour des élections est "une fête de la démocratie" - même s'il y a une possibilité qu'il ne soit pas réélu. Dans une interview avec ntv, le politique de la gauche justifie pourquoi il conseille contre un gouvernement minoritaire et pourquoi il a des doutes sur la compétence du BSW.

09:59 "Pas de Bon Feeling pour l'Histoire" - Historien Inquiet à Propos de la Date des ÉlectionsL'historien Peter Oliver Loew critique la date des élections régionales en Saxe et en Thuringe, qui ont lieu le 1er septembre, le 85e anniversaire de l'invasion allemande de la Pologne en 1939. "Celui qui a trouvé judicieux de tenir des élections le 1er septembre n'a aucun bon feeling pour l'histoire", déclare le directeur de l'Institut allemand pour les affaires polonaises à Redaktionsnetz Deutschland (RND). En ce qui concerne l'AfD, qui est classée "droitement extrémiste" par les services de renseignement intérieurs dans les deux États, Loew a déclaré : "Cela pourrait entraîner des associations plutôt déplaisantes si un parti dont la relation avec l'époque nazie n'est pas claire gagne à Dresde et Erfurt."

09:30 "Élection Cruciale" : Toutes les Données pour l'Élection Régionale de SaxeEnviron 3,3 millions d'électeurs éligibles en Saxe ont aujourd'hui la chance de déterminer qui dictera la direction politique future au parlement régional de Dresde. Le CDU pourrait perdre sa première place dans l'État pour la première fois depuis 1990. Le ministre-président de Saxe Michael Kretschmer décrit cela comme une "élection cruciale". "Il s'agit de tout."

09:05 Kretschmer Accuse la Coalition du Feutre et de la Plume de "Activité Fébrile Juste Avant l'Élection"Le jour des élections en Saxe est arrivé : Michael Kretschmer, ministre-président, continuera-t-il la série de victoires du CDU dans l'État ? Kretschmer discute de son point de vue sur le débat sur les réfugiés, le gouvernement du feutre et de la plume et le conflit en Ukraine dans une interview ntv.

08:46 Toutes les Données pour l'Élection en ThuringeLe moment de la décision est venu : Au cœur de l'Allemagne, l'enjeu aujourd'hui est de savoir qui sera élu comme chef de l'État avec ses environ 2,1 millions d'habitants pour les cinq prochaines années. L'AfD, dirigée par le candidat principal Björn Höcke, deviendra-t-elle la force la plus puissante en Thuringe ?

08:24 Le Potentiel de l'AfD pour Menacer la DémocratieLes sondages indiquent que l'AfD est susceptible de renforcer considérablement son influence dans les élections à venir en Saxe et en Thuringe. Un groupe de recherche met en évidence le danger que cela représente pour les institutions démocratiques, car l'État de droit n'est pas aussi robuste que beaucoup le croient.

08:00 Les bureaux de vote en Thuringe et en Saxe sont ouverts

Aujourd'hui, de nouveaux parlements régionaux sont élus en Thuringe et en Saxe. Selon les sondages, l'AfD est clairement en tête en Thuringe. En Saxe, le CDU dirigé par le ministre-président Michael Kretschmer et l'AfD sont au coude à coude. Les premières projections sont attendues autour de 18h00 lorsque les bureaux de vote ferment. Les élections dans ces deux États allemands de l'Est sont également un test pour la coalition du feutre et de la plume à Berlin.

Pour la coalition gouvernementale actuelle rouge-rouge-verte en Thuringe dirigée par le ministre-président Bodo Ramelow (Gauche), il n'y a pas de majorité dans les sondages. Une option post-électorale possible est un gouvernement composé du CDU, de l'Alliance pour le progrès et le renouvellement (APR) dirigée par Sahra Wagenknecht, et du SPD. En Saxe, il est incertain si la coalition actuelle de CDU, SPD et Verts a encore une majorité. Kretschmer ne'écart

