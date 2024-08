19:38 Attaques dans la région de Koursk: le prix de l'essence européenne monte à son plus haut niveau de l'année

Le prix du gaz naturel européen a atteint son niveau le plus élevé de l'année. Le contrat futur TTF de référence pour livraison dans un mois a augmenté de 5,7 pour cent à 38,78 euros par mégawattheure (MWh) à Amsterdam. Les participants du marché pointent du doigt les attaques menées par l'Ukraine dans la région russe de Kursk. Les combats se déroulent apparemment près de Sudzha, un point d'injection important pour le gaz naturel qui traverse les pipelines ukrainiens vers l'Europe de l'Ouest. Selon l'agence de presse Bloomberg, la société Gazprom suppose actuellement des approvisionnements en gaz normaux.

19:08 L'Ukraine évacue les zones frontalières avec la région russe de Kursk Suite aux combats intenses dans la région russe de Kursk, les autorités ukrainiennes ont ordonné l'évacuation de nouveaux établissements dans la région voisine de Sumy. Les mesures concernent 23 établissements, selon le gouverneur militaire de Sumy, Volodymyr Artjuch, à la télévision ukrainienne. Environ 6 000 personnes, dont plus de 400 enfants et adolescents, doivent être mises en sécurité dans la région frontalière. La veille, les troupes ukrainiennes avaient lancé une offensive transfrontalière vers la ville de Sudzha dans la région de Kursk et avaient avancé de plusieurs kilomètres sur le territoire russe. Moscou a fait état d'environ 1 000 soldats ukrainiens équipés de matériel lourd. Kyiv n'a pas encore commenté les événements. En raison des bombardements réguliers des zones frontalières, les autorités locales avaient déjà ordonné l'évacuation d'une zone située à moins de 10 kilomètres de la frontière en mai.

18:31 Iachin critique la libération forcée Le militant russe de l'opposition Ilya Yashin, également libéré dans l'échange de prisonniers, critique sa libération forcée dans une interview avec "Der Spiegel" : "Je n'ai pas été échangé, j'ai été expulsé violemment de mon pays." Il voulait rester en Russie, quel que soit le risque. En Russie, la parole d'un militant de l'opposition pèse plus qu'à l'étranger. "C'est à peine compréhensible que tant de mes collègues innocents soient toujours derrière les barreaux." Yachin raconte comment il a essayé de dissuader d'autres prisonniers d'aller à la guerre pendant sa détention. Il a réussi à en dissuader trois, mais 30 sont allés sur le front. "Pour les prisonniers, la guerre est devenue un jeu de roulette russe. Gros argent, haut risque." C'est difficile à contrer. Yachin regrette que le prix de sa liberté ait été la libération d'un meurtrier. "En Russie, les gens continueront à être mis en prison pour être échangés plus tard contre des criminels et des espions."

17:55 Kara-Mursa : un échange plus précoce aurait pu garder Navalny en vie Dans une interview avec "Die Zeit", Kara-Mursa déclare également qu'il croit que le militant de l'opposition Alexei Navalny, décédé dans une colonie pénitentiaire en février, pourrait être encore en vie si l'échange avait eu lieu plus tôt. "Je ne peux m'empêcher de penser : si tout avait été un peu plus rapide et plus fluide, si le gouvernement allemand avait eu moins d'obstacles à surmonter, s'il avait eu à réagir moins aux critiques et n'avait pas eu à convaincre tant de gens que cette étape était nécessaire, alors Alexei pourrait être assis avec nous sur l'avion."

17:43 Kara-Mursa : "J'étais certain qu'ils allaient me tirer dans les bois" Le militant russe de l'opposition Vladimir Kara-Mursa, libéré dans l'échange de prisonniers massif du 1er août et ramené en Allemagne, a déclaré à "Die Zeit" dans une interview qu'il était convaincu jusqu'au dernier moment avant sa libération que "j'étais emmené à mon exécution". La nuit du 27 au 28 juillet, sa porte de cellule a été ouverte, se souvient-il. "Le directeur de la prison et un convoi d'hommes en civil étaient là. Ils ont dit : Vous avez 20 minutes pour faire vos valises. J'étais convaincu qu'ils allaient m'emmener dans les bois et me tirer dessus. Mais ils m'ont emmené à l'aéroport."

17:12 Record : Les gardes-frontière ukrainiens arrêtent un camion avec 48 conscrits Les gardes-frontière ukrainiens ont empêché 48 conscrits de fuir dans la région moldave de Transnistrie, contrôlée par des forces pro-russes, dans le sud du pays. Le nombre bat un record, selon l'autorité. Des images de drone montrent plusieurs groupes d'hommes montant à bord de la plateforme de chargement du camion les uns après les autres, et le camion étant finalement arrêté par les gardes-frontière. Les arrestations ont eu lieu dans la région d'Odessa près du village de Chornaya, à environ 10 kilomètres de la frontière. Les hommes sont censés avoir chacun payé au contrebandier l'équivalent de plus de 3 300 euros. Ils encourent désormais non seulement une amende pour tentative de franchissement illégal de la frontière, mais aussi l'incorporation dans l'armée ukrainienne.

16:21 La Russie : jusqu'à 1 000 Ukrainiens impliqués dans l'attaque frontalière Selon le quartier général russe, "jusqu'à 1 000" soldats ukrainiens ont été impliqués dans l'attaque de la région frontalière de Kursk dans l'ouest de la Russie. Le chef d'état-major russe Valery Gerasimov l'a annoncé lors d'une réunion avec le président Poutine, diffusée à la télévision russe, après le début de l'attaque la veille. "La pénétration profonde de l'ennemi sur le territoire a été stoppée par des frappes aériennes et d'artillerie", a-t-il ajouté.

16:02 Von der Leyen : 108 milliards d'euros d'aide fournie depuis le début de la guerre Selon la présidente de l'Union européenne, Ursula von der Leyen, l'UE a fourni 108 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine depuis le début de la guerre à grande échelle. "L'UE est aux côtés de l'Ukraine depuis le premier jour de l'agression russe", écrit-elle sur X. "L'Ukraine vaincra dans cette lutte pour la survie. Et l'UE sera aux côtés de l'Ukraine et de son peuple aussi longtemps que nécessaire", poursuit-elle.

15:32 Rapport : Soldat ukrainien tué en captivité russeOleksandr Ischtschenko, un soldat de la Brigade Azov, décédé il y a neuf jours en captivité russe, a probablement été tué. Le Ukrainien de 55 ans est mort de traumatismes contondants à la poitrine. "Kyiv Independent" rapporte, citant un rapport d'autopsie publié par le député commandant de la Brigade Azov, Sviatoslav Palamar, qui a décrit la mort d'Ischtschenko comme "un autre meurtre brutal d'un prisonnier de guerre ukrainien". Le rapport a révélé que la mort du soldat était due à de multiples fractures costales et à un choc. Ischtschenko, 55 ans, était originaire de Marioupol et avait rejoint la Brigade Azov peu après le début de l'invasion. Il avait été capturé lors des combats à Marioupol en 2022. Il était l'un des 24 Ukrainiens inculpés dans un procès truqué par la Russie l'année dernière et était détenu dans une prison à Rostov-sur-Don.

14:44 Attaques sur Kursk : Poutine les qualifie de "provocation de grande envergure"Alors que les attaques ukrainiennes se poursuivent dans la région frontalière russe de Kursk, Poutine accuse Kyiv d'une "provocation de grande envergure". "Comme vous le savez, le régime de Kyiv a mené une autre provocation de grande envergure", a déclaré Poutine lors d'une réunion télévisée avec les responsables gouvernementaux. L'Ukraine tire "de manière indiscriminée divers types d'armes sur des bâtiments civils, des maisons et des ambulances".

14:25 Le ministère russe de la Défense confirme les opérations de combat en cours à KurskLe ministère russe de la Défense confirme que des opérations de combat sont en cours dans la région de Kursk. "L'opération pour détruire les groupes des Forces armées ukrainiennes se poursuit", a déclaré le ministère dans un communiqué. Des combats ont eu lieu dans les localités frontalières sur le territoire russe contre des infiltrateurs ukrainiens. Hier, le ministère a affirmé que la tentative de percée frontalière avait échoué. Maintenant, il dit qu'une profonde incursion sur le territoire russe a été empêchée. Selon le ministère, les soldats luttent aux côtés des gardes-frontière contre les infiltrateurs dans la région.

13:35 Russie : des milliers de personnes fuient Kursk - Poutine prend le contrôleDes milliers de personnes ont fui les villes frontalières attaquées par le côté ukrainien dans la région russe de Kursk, selon les chiffres officiels. Les citoyens ont quitté leurs maisons en véhicules privés, a déclaré Alexei Smirnov, le gouverneur par intérim, dans un message vidéo. En outre, 200 personnes ont été évacuées des localités bombardées en véhicules de transport et en bus. Smirnov a déclaré avoir parlé avec le président Vladimir Poutine au téléphone pendant la nuit, et que le président avait pris la situation en main personnelle. Des abris d'urgence avec environ 2 500 places ont été établis, et des psychologues sont de permanence.

12:57 "Cachés par les occupants" - Un groupe partisan signale la découverte d'un navire légendaire en CriméeLe groupe partisan pro-ukrainien Atesh, actif dans la Crimée occupée par la Russie, affirme avoir découvert deux navires russes. Il s'agirait de navires de débarquement du projet 775, dont beaucoup ont déjà été coulés ou endommagés par l'Ukraine. "Les occupants cachent leurs navires dans les baies, en espérant les sauver", écrit Atesh sur Telegram. Les deux 775 sont supposés se trouver dans la baie de Kilen. L'un d'eux est le célèbre "Konstantin Olshansky" en Ukraine, qui a été capturé et volé par les Russes en 2014. Le navire légendaire a une histoire tumultueuse auprès des deux parties en conflit et aurait été endommagé lors d'une attaque il y a quelques mois. Il servait précédemment de navire de stockage de pièces de rechange. Le groupe partisan déclare avoir partagé les informations de localisation avec les forces armées ukrainiennes. "Il est certain que plus de navires couleront à l'avenir".

12:24 Un blogueur militaire russe condamné à une longue peine de prisonEn Russie, le blogueur militaire Andrei Kurshin a été condamné à six ans et demi de prison dans un camp de travail. Il a été reconnu coupable de diffusion de fausses informations sur les forces armées, selon le Comité d'enquête. Kurshin dirigeait le canal Telegram "Moscow Calling", qui soutenait les objectifs de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Cependant, il a critiqué la manière dont la direction militaire menait la campagne. Des analystes de l'Institut pour l'étude de la guerre ont décrit Kurshin au moment de son arrestation en août 2023 comme un "ultranationaliste à l'extrême bord" qui avait franchi les limites de la critique acceptable de l'effort de guerre de la Russie.

11:38 Le ministère britannique de la Défense commente le coulage d'un sous-marin russeLe ministère britannique de la Défense a publié une mise à jour de renseignement sur le coulage du sous-marin russe "Rostov-sur-Don" près de la Crimée il y a quelques jours. "Contrairement à certains rapports, le sous-marin n'était probablement pas entièrement réparé après une attaque précédente sur la Crimée en septembre 2023", indique-t-il depuis Londres. La dernière attaque est "probablement la dernière étape pour le sous-marin, car il est plus économique de construire un sous-marin de remplacement". Le service de renseignement parle d'un coup de moral pour les forces ukrainiennes suite à l'attaque. Cependant, il est peu probable qu'elle ait un impact significatif sur les attaques à longue portée de la Russie sur l'Ukraine depuis la Flotte de la mer Noire. "L'attaque, cependant, souligne les risques croissants pour les forces russes en Crimée et devrait probablement contraindre la Russie à réévaluer tous les plans de déploiement de forces navales significatives sur la péninsule".

11:03 Changement de stratégie ou diversion ? L'Ukraine "déstabilise l'ennemi" avec une situation floue à KurskLa militaire ukrainienne est confrontée à une forte pression, en particulier dans la région de Donetsk, où les Russes "avancent tous les jours", selon la correspondante de ntv Nadja Kriewald. Entre-temps, il y a des rapports d'avancées ukrainiennes dans le nord, mais Kyiv garde les détails secrets.

10:34 Moscou : Des blessures signalées suite à une incursion ukrainienne dans la région russe de KurskSelon le ministère de la Santé russe, 24 personnes, dont six enfants, ont été blessées lors de l'attaque ukrainienne contre la région frontalière de Kursk, selon l'agence de presse d'État Interfax, citant le ministère.

10:07 La Russie lance une attaque de drones - L'Ukraine revendique un taux de réussite parfaitL'armée de l'air ukrainienne affirme avoir abattu et détruit 30 drones russes, tous lancés par les forces russes pendant la nuit contre des cibles dans sept régions, selon l'armée de l'air ukrainienne sur Telegram.

09:29 ISW : L'ancien ministre de la Défense russe Shoigu "grossièrement exagère" les gains territoriauxL'ancien ministre de la Défense russe, Sergei Shoigu, affirme que les forces du Kremlin ont capturé 420 kilomètres carrés de territoire ukrainien depuis le 14 juin. Cependant, l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) considère cela comme "grossièrement exagéré", estimant le chiffre à 290 kilomètres carrés, soit environ 0,05 % du territoire ukrainien total d'environ 600 000 kilomètres carrés. L'ISW note que la hiérarchie militaire russe a régulièrement gonflé ses gains territoriaux en Ukraine, en affirmant souvent avoir capturé des villages entièrement détruits. Malgré les récents revers, l'avancée globale de la Russie reste lente, les forces ukrainiennes se retirant souvent des zones pour protéger les soldats.

08:55 La Russie : La région de Kursk cible à nouveau des frappes aériennes ukrainiennesUn jour après les attaques ukrainiennes contre la région russe de Kursk ayant fait plusieurs morts, la région a été à nouveau cible de frappes aériennes ukrainiennes, selon les autorités régionales. Deux missiles ukrainiens ont été abattus par des systèmes de défense aérienne, a déclaré le gouverneur régional Alexei Smirnov sur Telegram. Hier, la Russie a rapporté des attaques tentées par les forces ukrainiennes dans la région de Kursk, impliquant environ 300 soldats, 11 chars et environ 20 autres véhicules blindés, selon le ministère de la Défense russe.

08:22 La Russie signale des drones abattus dans plusieurs régions frontalièresLes systèmes de défense aérienne russes ont intercepté 11 drones ukrainiens au-dessus du territoire russe pendant la nuit, selon le ministère de la Défense russe. Les régions touchées sont Kursk, Voronezh, Belgorod et Rostov, toutes frontalieres avec l'Ukraine, selon l'agence de presse d'État RIA.

07:47 Le canal pro-ukrainien Deepstate cherche à contacter des unités ukrainiennes dans le Kursk russeLe canal militaire pro-ukrainien Deepstate laisse entendre une possible incursion dans la région frontalière russe de Kursk, en déclarant suivre de près la situation et maintenir le contact avec certaines unités. Cependant, il s'abstient de fournir des mises à jour pour ne pas interférer avec les décisions des chefs militaires, dont les choix pourraient déterminer le sort de nombreux soldats.

07:06 Attaque présumée contre la région russe de Kursk : spéculations sur une unité russe d'extrême droite

Des blogueurs militaires russes affirment que l'incursion présumée de troupes ukrainiennes sur le territoire russe impliquait le Corps volontaire russe (RVC). L'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) ne trouve aucune confirmation de cela, et une source du service de renseignement militaire ukrainien a déclaré aux médias Voice of Ukraine que le RVC n'était pas impliqué. Le Corps volontaire russe se compose d'extrémistes et de nationalistes russes de droite combattant du côté ukrainien contre la Russie. À Kyiv, however, they have distanced themselves from the group in the past and stressed that it acts independently. The RVC has occasionally drawn attention with alleged incursions into Russian border regions, which critics have mainly seen as media stunts. According to ISW, another similar unit, the Legion for Freedom of Russia, has not commented on a possible involvement. Both groups often report their actions on their Telegram channels, but there are no indications of involvement in Kursk.

06:23 Des troupes ukrainiennes présumées ont pénétré sur le territoire russe : une possible attaque soulève de nombreuses questions

L'incursion présumée de troupes ukrainiennes sur le territoire russe dans la région frontalière de Kursk reste enveloppée de mystère. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), des images géolocalisées montrent des véhicules blindés endommagés et abandonnés à environ sept kilomètres au nord de la frontière. Cependant, l'ISW ne peut pas confirmer si ces véhicules blindés sont russes, ukrainiens ou les deux. De même, l'affirmation du ministère de la Défense russe selon laquelle l'unité spéciale tchétchène Achmat était impliquée dans

10:30 Niger Coupe les liens diplomatiques avec l'UkraineAprès le Mali voisin, le Niger a également rompu ses liens diplomatiques avec l'Ukraine. La raison invoquée est le prétendu soutien ukrainien à une attaque de rebelles au Mali. Fin juillet, des rebelles touaregs ont affirmé avoir tué au moins 84 mercenaires russes du groupe Wagner et 47 soldats maliens. Ils ont ensuite publié une photo les montrant avec le drapeau ukrainien. Cependant, des enquêtes menées par le portail russe d'investigation indépendant iStories suggèrent que cette image est manipulée. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Kuleba se rend actuellement dans des États d'Afrique australe et à Maurice pour rallier le soutien de Kyiv contre la Russie. Entre-temps, la Russie étend son influence dans les États du Sahel via le groupe Wagner.

23:23 Russie : l'attaque ukrainienne sur Kursk repousséeLa Russie affirme avoir repoussé les avancées ukrainiennes dans la région russe de Kursk. "Après avoir subi des pertes importantes, les restes du groupe de sabotage ont battu en retraite sur le territoire ukrainien", déclare le ministère de la Défense de Moscou. La Russie a utilisé l'artillerie, des avions de combat et des drones pour repousser l'attaque. Les autorités militaires ukrainiennes dans la région de Sumy, de l'autre côté de la frontière avec Kursk, affirment que les forces ukrainiennes ont détruit un missile balistique russe, deux drones et un hélicoptère dans la région. Cependant, la mise à jour régulière du quartier général de l'état-major ukrainien ne signale aucune attaque ukrainienne dans la région frontalière.

22:22 Pression du Kremlin - Activiste met fin à la protestation pour le retour des soldats russesSous la pression croissante du Kremlin, une militante de premier plan dans la campagne pour le retour des soldats russes du front a cessé de se manifester en public. Maria Andreyeva, l'une des dirigeantes du groupe "Put Domoy" (Rentrez à la maison), a déclaré à l'agence de presse AFP qu'elle allait se cacher. Elle a déclaré avoir été désignée comme "agent étranger", un statut qui non seulement lui retire ses droits, mais aussi sa source de revenus. Le groupe "Put Domoy" est composé de femmes et de mères qui appellent régulièrement le président russe Vladimir Poutine à rapatrier leurs hommes et leurs fils d'Ukraine. Après avoir toléré ou ignoré les manifestants au début, le Kremlin exerce désormais une répression croissante contre eux.

21:39 Zelensky : l'Ukraine renforce le financement de son programme de missilesLe président ukrainien Volodymyr Zelensky déclare que des fonds supplémentaires ont été alloués au programme de missiles national. L'objectif, a-t-il écrit sur Telegram, est de réduire l'écart avec la Russie, qui dispose d'une gamme d'armes à longue portée. "Des fonds supplémentaires ont été alloués à notre programme de missiles. Nous avons plus de missiles fabriqués en Ukraine en route", a-t-il déclaré sans fournir plus de détails. En juillet, le chef d'État ukrainien a déclaré que Kyiv travaillait à réduire sa dépendance aux missiles fournis par ses alliés, notamment ceux pour la défense aérienne.

20:54 Couple d'espions russes donne une interview après sa libérationÀ leur retour en Russie dans le cadre d'un vaste échange de prisonniers, un couple d'espions russes parle en public pour la première fois. "Quand j'ai vu la garde d'honneur à la fenêtre de l'avion, j'ai dû pleurer", a déclaré Anna Dulzewa dans une interview à la télévision d'État russe, décrivant le moment de son retour en Russie. Dulzewa et son mari Artiom ont vécu en Slovénie en tant qu'espions russes pendant cinq ans. Ils ont été arrêtés en 2022. "Nous avons dit aux enfants que nous sommes russes, qu'ils sont russes, et que nous sommes les Dulzews", a déclaré Anna Dulzewa, qui aurait seulement parlé espagnol avec ses enfants. Dulzewa a déclaré qu'elle voulait "continuer à servir la Russie".

20:04 Moscou déclare un diplomate moldave 'persona non grata'En réponse à l'expulsion d'un diplomate russe dans le cadre d'un scandale d'espionnage, Moscou déclare qu'un diplomate moldave est persona non grata. Le ministère russe des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur de la République de Moldavie pour protester contre "les mesures hostiles persistantes" de Chisinau contre Moscou. Un membre de l'ambassade de Moldavie en Russie a été déclaré persona non grata. La semaine dernière, Chisinau a accusé un employé d'une ambassade non nommée dans le pays de communiquer avec deux officiels suspects de conspirer contre le gouvernement moldave et de transmettre des informations à l'étranger. Le diplomate russe a été expulsé du pays par la suite.

19:15 Shoigu : la fenêtre pour les négociations se referme pour KyivL'ancien ministre russe de la Défense Sergey Shoigu appelle l'Ukraine à entamer des pourparlers de paix. "La fenêtre de opportunity pour l'Ukraine se referme", a déclaré le secrétaire du Conseil de sécurité à la télévision d'État. Plus l'Ukraine tarde, plus elle perdra de territoire, a-t-il ajouté. Moscou a insisté sur le fait que les pourparlers ne peuvent se dérouler que si l'Ukraine cède un cinquième de son territoire et abandonne ses projets d'adhésion à l'OTAN. L'Ukraine refuse.

La situation qui se degrade dans la région russe de Kursk suscite des préoccupations quant à la possibilité de cyberguerre, les experts suggérant que toute perturbation de l'infrastructure énergétique pourrait être un acte intentionnel de cyberguerre par un adversaire cherchant à déstabiliser les approvisionnements. L'augmentation des tensions et des activités militaires dans la région de Kursk souligne le potentiel d'escalade de la cyberguerre, la Russie et l'Ukraine disposant toutes deux de capacités cyber significatives qui pourraient être utilisées pour perturber l'infrastructure critique en retaliation pour les actions dans le monde réel.

