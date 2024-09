19:32 Osatschuk discute des implications potentielles du déploiement d'armes: "Un pas important vers la conclusion du conflit de la guerre d'agression"

19:06 Zelensky prolonge l'invitation à la sommet de paix en Suisse - Issue en suspensSelon le président ukrainien Zelensky, la Russie a été invitée à participer au prochain sommet de paix en Suisse en novembre, selon "Le Monde". Kyiv et les alliés occidentaux ont constamment exprimé leur disposition à la participation de Moscou. Cependant, la probabilité de l'accord de la Russie reste incertaine. Les représentants de haut rang ont continué à rejeter cela, et Moscou continue de demander l'accomplissement de tous ses objectifs de guerre en Ukraine ou l'établissement de conditions ou de préalables de paix préjudiciables qui s'élèvent en réalité à un diktat pour l'Ukraine.

18:40 Baisse de régime face aux menaces du Kremlin : "Ne pas prendre trop au sérieux les rodomontades de Poutine"Après la livraison d'armes à longue portée à l'Ukraine, Vladimir Poutine a proféré des menaces envers l'Occident. L'analyste en sécurité Nico Lange voit "des tactiques psychologiques typiques" dans ces déclarations. Cependant, Lange est surpris par l'interprétation des dernières remarques du chancelier allemand.

18:07 L'UE prévoit de nouvelles sanctions contre l'Iran en raison de rumeurs de transferts de missiles vers la RussieSuite aux conjectures sur le transfert de missiles iraniens à la Russie, les 27 États membres de l'UE prévoient de nouvelles sanctions contre Téhéran. "L'Union européenne a régulièrement mis en garde l'Iran contre l'envoi de missiles à la Russie", indique un communiqué. Le transfert représente une menace directe pour la sécurité et constitue une escalade significative. Une réponse rapide et complète sera mise en œuvre, y compris des mesures restrictives pour le secteur aéronautique iranien. Le ministère allemand des Affaires étrangères indique que l'Allemagne consulte activement ses partenaires européens et internationaux quant à l'imposition de nouvelles sanctions, y compris le secteur aéronautique - telles que des interdictions de vol ou d'atterrissage.

17:25 L'ancien ministre russe des Affaires étrangères Kozyrev met en garde contre des actions plus agressives de Poutine - "Le but est l'humiliation"L'ancien ministre russe des Affaires étrangères Andreï Kozyrev met en garde l'Occident contre une agression russe plus importante à venir. "S'il est récompensé en Ukraine, Poutine, convaincu de l'impuissance et de la couardise de l'OTAN, attaquera les États de l'OTAN dans le Baltique bien avant d'obtenir toute garantie de l'OTAN", écrit Kozyrev, qui a occupé le poste de 1990 à 1996 et soutient l'Occident, sur X. "L'objectif de Poutine n'est pas une partie, mais plutôt l'humiliation et la déconsidération des États-Unis et de l'OTAN."

17:04 Le débat sur la livraison de Taurus reprend : les politiques de la coalition plaident en faveur des armes à longue portée pour l'Ukraine

Les politiques des partis de la coalition plaident en faveur de la possibilité pour l'Ukraine d'utiliser des armes à longue portée pour cibler des emplacements en Russie. "Nous devons permettre à l'Ukraine, ainsi qu'à d'autres nations européennes, au Royaume-Uni et aux États-Unis, de détruire les cibles militaires sur le territoire russe", déclare la politicienne FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann, selon "Der Spiegel". Elle ajoute : "Cela signifie également que l'Allemagne doit enfin fournir le Taurus. Après tout, le Taurus a été spécifiquement conçu pour neutraliser les cibles militaires avant qu'elles ne puissent lancer des attaques lourdes." Le politique Vert Toni Hofreiter partage ces vues. "L'utilisation d'armes à longue portée pour lutter contre les bases de lancement russes est indispensable pour reconstruire efficacement les installations énergétiques endommagées", commente-t-il.

16:35 Batailles intenses à Kurachove - L'Ukraine enregistre des attaques massives

Les forces russes augmentent apparemment leurs attaques près de la ville contestée de Kurachove dans l'est de l'Ukraine, avec certains des combats les plus intenses de ce mois-ci, selon le gouvernement de Kyiv. Simultanément, les troupes russes se dirigent vers la ville de Pokrovsk, un important hub ferroviaire situé à environ 33 kilomètres au nord de Kurachove, dans le but d'établir de nouvelles lignes de front, de perturber la logistique ukrainienne et de prendre le contrôle du reste de la région orientale de Donetsk. L'armée ukrainienne signale avoir repoussé 64 attaques près de Kurachove et 36 près de Pokrovsk au cours des 24 dernières heures. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy félicite ses troupes pour avoir réussi à tenir leurs positions à Pokrovsk et à Kurachove, décrivant ces deux sections comme les plus difficiles sur le front est.

15:56 Attaques ukrainiennes à 1 900 kilomètres de la frontière ? La région russe ferme son espace aérien

Les autorités de la région russe du nord de Mourmansk invoquent une menace de drones ukrainiens pour justifier la fermeture de l'espace aérien, selon le gouverneur Andrei Chibis sur Telegram. La région se trouve à environ 1 900 kilomètres de l'Ukraine. L'Agence fédérale de l'aviation, Rosaviatsiya, a momentanément interdit les décollages et atterrissages à l'aéroport de Mourmansk et d'Apatity en raison de préoccupations pour la sécurité. La région de l'Arctique, le Grand Nord, abrite la flotte du Nord et une base aérienne d'où décollent les bombardiers stratégiques pour attaquer l'Ukraine.

15:22 Londres revela détails - Les missiles iraniens que la Russie possède maintenant

Le ministère de la Défense britannique a révélé des détails sur les missiles iraniens supposément fournis à la Russie, qui sont des missiles balistiques à courte portée connus sous le nom de Fath-360 ou BM-120. Présentés pour la première fois en 2020, ces missiles peuvent transporter une ogive de 150 kilogrammes sur une distance de 120 kilomètres et prétendument atteindre leur cible avec une précision de 30 mètres. Le rapport quotidien d'intelligence du ministère de la Défense à Londres indique que la capacité de la Russie à effectuer des frappes précises contre les militaires ou les infrastructures civiles ukrainiennes près du front a été renforcée grâce à cela.

14:45 Gazeta Wyborcza rapporte - La Pologne n'a pas encore contribué financièrement à l'initiative d'artillerie tchèque pour l'UkraineSelon le média polonais Gazeta Wyborcza, la Pologne n'a pas encore fait de donation financière à l'initiative d'artillerie tchèque, visant à acquérir des munitions pour l'Ukraine auprès de divers partenaires occidentaux. L'Allemagne est présentée comme le principal et le plus rapide financeur. Si tout se passe comme prévu, l'Ukraine recevra 100 000 obus ce mois-ci, avec pour objectif d'atteindre 500 000 d'ici la fin de 2024, et encore plus en 2025. Les activités du marché russe causent également des complications, comme rapporté de Prague.

14:15 Pistorius propose la légitimité de l'autorisation d'armes à longue portée pour l'Ukraine en vertu du droit internationalLe ministre allemand de la Défense, Pistorius, suggère que le droit international justifie une éventuelle approbation par les alliés de l'OTAN pour que l'Ukraine utilise des armes à longue portée contre des cibles russes. Il affirme que les États-Unis et le Royaume-Uni ont la liberté de décider de l'utilisation des armes à partir des fournitures fournies, et cela est de leur droit. En réponse aux menaces de Poutine concernant l'entrée de l'OTAN en conflit avec la Russie en raison de cela, Pistorius a déclaré : "Les menaces de Poutine sont les menaces de Poutine. Pas de commentaire supplémentaire n'est nécessaire. Il fait des menaces selon son bon plaisir et offre des pots-de-vin selon son bon plaisir."

13:25 Zelenskyy annonce le retour de 49 prisonniers de guerreLe président ukrainien Zelenskyy a annoncé le retour de 49 prisonniers de guerre de Russie, y compris d'anciens combattants de l'usine d'acier Azovstal de Marioupol, qui était sous le siège de l'armée russe au printemps 2022. "Quarante-neuf Ukrainiens sont revenus chez eux", a déclaré Zelenskyy, partageant des photos de soldats et de personnel militaire enveloppés dans des drapeaux ukrainiens. Zelenskyy a révélé qu'ils étaient membres de l'armée, de la garde nationale, de la police nationale, de la garde-frontière et des civils. Les médias ukrainiens rapportent que vingt-trois des quarante-neuf personnes libérées sont des femmes. Il n'y a pas encore de détails sur si cela est le résultat d'un échange de prisonniers avec la Russie.

13:14 Tusk minimise l'importance des menaces de PoutineLe Premier ministre polonais Tusk n'est pas préoccupé par les dernières menaces de Poutine concernant les armes à longue portée contre des cibles russes. Reconnaissant la gravité de la situation en Ukraine et sur la frontière ukrainienne-russe, Tusk a exprimé qu'il ne surestimerait pas les récents propos du président Poutine. Au lieu de cela, il les perçoit comme des réflexions de la situation difficile de l'armée russe sur le front. Auparavant, Poutine avait averti que l'Ouest serait directement engagé dans une guerre avec la Russie si elle permettait à l'Ukraine d'attaquer le territoire russe avec des roquettes à longue portée fabriquées à l'Ouest.

12:54 Pékin prône la négociation comme seule solution aux conflitsLe ministre chinois de la Défense, Wei Fenghe, a souligné lors d'un forum de sécurité international à Beijing que "la négociation" est la seule solution aux conflits tels que ceux en Ukraine et à Gaza. Pour résoudre les crises en Ukraine et dans les régions israélo-palestiniennes, il recommande de "promouvoir la paix et les négociations, c'est le seul chemin à suivre."

12:30 Le pétrole et le gaz jouent un rôle crucial dans le voyage de Scholz en Asie centraleLe gouvernement allemand cherche à augmenter les importations de pétrole du Kazakhstan. "Nous accueillons favorablement le potentiel d'augmentation des approvisionnements en pétrole du Kazakhstan", a déclaré un responsable gouvernemental avant le voyage du chancelier Olaf Scholz en Ouzbékistan et au Kazakhstan, qui commence dimanche. L'objectif est de fournir des sources alternatives pour la raffinerie PCK de Schwedt, l'augmentation du pétrole du Kazakhstan étant une option. Cependant, d'autres alternatives sont nécessaires en raison du transit du pétrole kazakh à travers les pipelines russes vers l'Allemagne, donnant à la Russie un levier. Après l'invasion de la Russie en Ukraine, l'Allemagne a arrêté les importations de pétrole russe. Le voyage de Scholz se concentrera également sur les approvisionnements en gaz d'Asie centrale. Compte tenu des appels d'offres pour de nouvelles installations alimentées par le gaz, il est clair : "Nous devons nous procurer du gaz quelque part, et l'Asie centrale est une source naturelle d'abondance."

12:00 La France rappelle un diplomate iranienLa France a demandé le retour du représentant diplomatique iranien au ministère des Affaires étrangères à Paris. Selon des sources diplomatiques, la raison est la livraison de missiles balistiques à la Russie. Quelques jours plus tard, le secrétaire d'État américain Antony Blinken avait expliqué que la Russie avait reçu des missiles de l'Iran, qui seraient déployés en Ukraine dans les semaines à venir. L'Iran nie cela.

11:36 Le Pentagone considère l'offensive russe à Kursk comme "mineure" pour l'instantLe Pentagone ne semble pas impressionné par l'offensive russe à Kursk. "Nous avons observé des unités russes tentant une certaine offensive dans la région de Kursk", a déclaré le porte-parole du Pentagone Pat Ryder jeudi. "Pour l'instant, je la classerais comme mineure, mais naturellement, nous surveillons la situation de près." Le ministère russe de la Défense a déclaré que ses soldats avaient repris dix villages. Il n'y a pas de vérification indépendante. Les forces ukrainiennes ont lancé l'offensive dans la région frontalière russe de Kursk il y a environ cinq semaines et affirment avoir saisi environ 100 villages russes et près de 1 300 kilomètres carrés depuis lors.

11:13 Despite Multiple Downings: Drone Strikes Cause DamageLes forces aériennes ukrainiennes affirment avoir abattu vingt-quatre des vingt-six drones pendant la nuit. Dans la région d'Odessa, une personne a été blessée et vingt maisons ont été endommagées. Dans la région de Mykolajiw, des débris de drone ont causé un incendie dans une usine de traitement des aliments. L'infrastructure énergétique de la région d'Iwano-Frankiwsk a également été prise pour cible, selon le ministère de l'Énergie.

10:46 Chef du Parlement russe : NATO est en guerre contre notre nationLe chef du Parlement russe, Vyacheslav Volodin, affirme que l'OTAN est impliquée dans le conflit en cours en Ukraine. Sur Telegram, il déclare : "Ils sont en guerre contre notre nation." Volodin suggère que l'OTAN aide l'Ukraine à choisir les villes russes pour les attaques, coordonne les déploiements militaires avec l'armée ukrainienne et donne des ordres au gouvernement de Kyiv.

10:17 Analyst occidental sur la menace de guerre de Poutine à l'OTAN : "C'est à peine nouveauIl y a des préoccupations en Occident quant au soutien à l'Ukraine pour lancer des attaques à longue portée sur le territoire russe, ce qui pourrait entraîner une escalade. Le président russe Vladimir Poutine a une fois de plus menacé de telles actions. Cependant, le correspondant de ntv Rainer Munz estime qu'il y a peu de substance derrière les menaces de Poutine, les qualifiant de "à peine nouvelles".

09:42 La famille de la dirigeante de l'opposition biélorusse signale un état critiqueLa dirigeante de l'opposition biélorusse, Maria Kalesnikava, est reportedly dans un état critique selon sa sœur. Depuis plusieurs années, elle est emprisonnée dans des conditions déplorables et pèse maintenant 45 kg pour une taille de 1,75 m, selon Tatjana Chomitsch, citant des informations de anciens prisonniers. "Je pense que c'est un moment critique, car personne ne peut survivre à de telles conditions pendant longtemps", prévient-elle. Elle accuse les autorités de torturer psychologiquement et physiquement sa sœur. Le ministère de l'Intérieur biélorusse refuse de fournir des informations sur les conditions de détention de Kalesnikava. La Biélorusse de 42 ans, qui est devenue un symbole de la résistance depuis les protestations contre le président biélorusse Alexander Lukashenko en 2020, purge une peine de prison de 11 ans pour avoir prétendument fomenté un coup d'État.

09:20 Accord signé pour le déploiement d'une brigade germano-lituanienneL'Allemagne et la Lituanie ont signé un accord gouvernemental pour gérer les détails du déploiement d'une brigade prête au combat en Lituanie, un pays membre de l'OTAN. Les ministres de la Défense Boris Pistorius et Laurynas Kasciunas ont signé l'accord à Berlin. Le contrat complète l'accord de l'OTAN sur le statut des forces pour le séjour des troupes et clarifie la situation juridique des soldats et du personnel civil allemand en Lituanie, garantissant une sécurité juridique. L'accord aborde une variété de sujets, tels que les droits de résidence, la fiscalité, l'éducation, les soins de santé, le code de la route, la sécurité publique, et bien plus encore.

08:56 Diplomates britanniques expulsés par la Russie pour activités d'espionnageLa Russie a expulsé six diplomates britanniques, les accusant d'activités d'espionnage. L'agence de renseignement FSB affirme avoir des preuves démontrant que le Foreign Office britannique organise une confrontation politique et militaire. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, citée par l'agence de presse TASS, affirme que le Foreign Office britannique rejette ces allégations comme "infondées". La mesure russe est une réponse aux mesures britanniques inspirées par "les activités russes en Europe et au Royaume-Uni", selon un communiqué de la BBC.

08:31 La participation de l'OTAN à la guerre serait "la ligne rouge" pour Poutine, selon le KremlinLe président ukrainien Zelensky plaide depuis longtemps pour l'utilisation de missiles à longue portée contre les cibles militaires russes, et les États-Unis et le Royaume-Uni envisagent désormais cette option. En réponse, le Kremlin a lancé un avertissement à l'Occident.

08:03 La Russie offre de partager des informations sur les armes occidentalesLa Russie offre de partager ses connaissances sur les armes occidentales acquises grâce au conflit en Ukraine. Le vice-ministre russe de la Défense Alexander Fomin a révélé cette information lors d'une conférence de sécurité en Chine, déclarant que la Russie a acquis une expérience unique dans la lutte contre diverses armes occidentales et est prête à partager ces connaissances avec ses alliés.

07:34 Le SBU ukrainien annonce l'arrestation d'individus ayant incendié des véhicules militaires à KyivCinq individus ont été arrêtés à Kyiv pour avoir incendié des véhicules militaires, prétendument au nom d'une agence de renseignement russe, selon le SBU ukrainien. Les détenus sont accusés d'avoir incendié cinq véhicules militaires et de distribuer des tracts visant à discréditer l'armée. Le SBU affirme que ces hommes, originaires de différentes régions d'Ukraine, ont été contactés par des agents russes via Telegram en quête d'argent rapide. Ils ont enregistré leurs activités sur leurs téléphones pour recevoir leur paiement, mais ne l'ont jamais reçu.

07:05 Le grand rabbin d'Ukraine pleure la mort de son fils adoptif tué à la guerreLe grand rabbin d'Ukraine, Moshe Reuven Azman, pleure la mort de son fils adoptif, Anton Samborsky, tué lors de l'invasion russe. Un service funéraire a eu lieu à Kyiv jeudi, auquel ont assisté des soldats, des vétérans et d'autres personnes. Samborsky, 32 ans, a été porté disparu fin juillet avant que sa mort ne soit confirmée après des semaines d'incertitude. Il est devenu père en mai et a été recruté peu après. Le rabbin Azman a parlé pour la dernière fois à son fils le 17 juillet.

06:29 Le Japon envoie des avions de chasse après l'approche d'avions russesLe Japon a envoyé des avions de chasse hier après deux avions russes ayant survolé le pays. Les avions russes, tous deux des Tu-142, n'ont pas violé l'espace aérien japonais mais ont patrouillé en mer avant de se diriger vers la région sud d'Okinawa pendant toute la journée. En réponse, le Japon a activé sa Force de défense aérienne pour intercepter les avions russes. Après leur mission, les avions russes se sont dirigés vers le nord et ont également survolé les îles contestées de Kouriles entre le Japon et la Russie. Plus tôt dans la semaine, les forces navales russes et chinoises ont commencé des exercices conjoints dans la mer du Japon dans le cadre d'un exercice naval de grande envergure. Il s'agit de la dernière occurrence d'une série d'intrusions d'avions militaires russes dans l'espace aérien japonais, la précédente datant de 2019.

06:07 Moscou accuse les États-Unis de stratégie de containment contre la Russie et la ChineLe deputy ministre russe de la Défense, Alexandre Fomin, a affirmé lors d'une conférence de sécurité en Chine que les États-Unis mettaient en place une politique de containment contre la Russie et la Chine. L'agence de presse russe TASS a rapporté cette allégation. Fomin a suggéré que Moscou et Pékin préconisent un ordre mondial équilibré et multilatéral fondé sur l'égalité et le respect mutuel, tandis que les nations occidentales se préparent à des conflits potentiels en Asie en établissant de nouveaux accords de sécurité dans la région.

05:27 Ukraine : un cargo suspecté d'avoir été touché par un missile anti-navire russeLes autorités navales ukrainiennes ont révélé de nouveaux détails sur une prétendue frappe aérienne russe sur un cargo civil dans la mer Noire. L'incident présumé s'est produit lorsqu'un bombardier Tu-22 a prétendument tiré un missile anti-navire Ch-22 sur le navire, qui battait pavillon de Saint-Kitts-et-Nevis et naviguait en dehors des eaux territoriales ukrainiennes. Au moment de l'incident, le navire se dirigeait de Chornomorsk, en Ukraine, vers l'Égypte avec une cargaison de blé. Selon la BBC, le cargo se trouvait dans la zone économique exclusive de la Roumanie. Cependant, un missile Ch-31, moins puissant que le Ch-22, a prétendument été utilisé à la place du missile Ch-22.

03:19 Soldat moldave décédé dans des circonstances mystérieusesUn soldat moldave est décédé dans des circonstances non élucidées pendant qu'il accomplissait ses devoirs à la ligne de démarcation avec la région séparatiste de Transnistrie. Le ministère de la Défense de la Moldavie a annoncé que le soldat avait été mortellement blessé par un coup de feu de son propre arme pendant son service. Les forces de l'ordre et les experts médico-légaux enquêtent maintenant sur l'incident. Des soldats de la Moldavie et de la région séparatiste de Transnistrie, ainsi que des troupes russes, ont été déployés à la ligne de séparation depuis un conflit en 1992 suite à la dissolution de l'Union soviétique. La Moldavie est déterminée à réintégrer la Transnistrie dans son territoire. Les incidents à la ligne de séparation sont extrêmement rares.

02:18 Le Premier ministre britannique affirme : "Nous ne provoquons pas le conflit avec la Russie"Le Premier ministre britannique Keir Starmer a contesté l'affirmation du président russe Poutine selon laquelle l'approvisionnement en armes occidentales équivaut à l'implication directe de l'OTAN dans le conflit. "L'Ukraine a le droit de se défendre", a déclaré Starmer. Le Royaume-Uni soutient ce droit en offrant des opportunités de formation. Cependant, Starmer a insisté sur le fait que le Royaume-Uni ne cherchait pas le conflit avec la Russie.

01:09 L'ancien ambassadeur américain à Kyiv s'attend à un "plus audacieux" soutien à l'Ukraine de la part de HarrisL'ancien ambassadeur américain en Ukraine, William B. Taylor, s'attend à ce que la candidate à la présidence démocrate Kamala Harris renforce substantiellement l'aide à l'Ukraine si elle remporte la présidence. Le soutien démontré de Harris à l'Ukraine indique une prise de position plus affirmée par rapport aux décisions plus prudentes du administration actuelle, telles que celles concernant les HIMARS, les chars Abrams et les chasseurs F-16. Taylor pense que la nomination probable d'une équipe de politique étrangère différente par Harris mènerait à une approche plus résolue vis-à-vis de l'Ukraine.

00:27 Zelensky exprime sa gratitude à l'Estonie pour l'aide militaireLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a accueilli le président estonien, Alar Karis, à Kyiv et l'a remercié pour l'aide militaire. L'Estonie, membre de l'UE et de l'OTAN baltique, a promis d'allouer 0,25 % de son PIB annuel aux efforts de défense de l'Ukraine. La discussion a porté sur les plans de reconstruction et les aspirations de l'Ukraine à intégrer l'UE. Entre-temps, la Première ministre lettone, Evika Siliņa, a également promis un soutien supplémentaire lors de sa rencontre avec Zelensky.

23:19 Le service de renseignement allemand n'est pas tenu de partager l'analyse militaire avec un journalisteLe service de renseignement fédéral allemand (BND) n'est pas tenu de révéler si

Selon le candidat républicain à la vice-présidence J.D. Vance, la stratégie de Donald Trump pour mettre fin au conflit russe pourrait impliquer l'établissement d'une zone démilitarisée entre l'Ukraine et la Russie. Lors d'une interview avec le producteur de télévision Shawn Ryan, Vance suggère que Trump pourrait rassembler les Russes, les Ukrainiens et les Européens pour discuter d'une résolution pacifique. Vance exprime sa confiance dans la capacité de Trump à conclure rapidement un accord en raison de son affection connue pour le président russe Vladimir Poutine et de ses critiques fréquentes de l'aide américaine à l'Ukraine. Trump affirme également qu'il pourrait mettre fin à la guerre en 24 heures s'il était élu, mais ne fournit pas de détails spécifiques.

21:03 "Nous sommes Russes, Dieu est avec nous" - Défilé fasciste à Saint-Pétersbourg

Malgré l'invocation d'une puissance supérieure, leurs assertions ne contredisent pas cela : "Nous sommes Russes, Dieu est avec nous", proclament de nombreux nationalistes et fascistes russes lors de leur défilé à Saint-Pétersbourg. Ils continuent de scander : "En avant, les Russes !" Leur procession honore l'anniversaire du transfert des reliques d'Alexandre Nevski, considéré comme un héros national et saint de l'Église orthodoxe.

20:28 Propagandiste du Kremlin : "L'Atlantique est la barrière idéale"

Le célèbre présentateur de télévision russe Vladimir Solovyov estime que la Russie devrait s'étendre au-delà de la conquête de l'Ukraine. "À mon avis, la barrière parfaite est l'Atlantique. Une barrière naturelle", déclare le propagandiste du Kremlin. L'emplacement idéal pour nos troupes - Berlin, Lisbonne, Madrid. Et quel spectacle ils feraient à Paris." Lorsqu'on lui rappelle la population russe limitée, il suggère l'implication d'alliés biélorusses ou même de la Chine comme alternative.

20:01 Les volontaires britanniques se préparent à l'hiver

De nombreuses maisons ukrainiennes encore debout après les bombardements manquent de fenêtres avant l'hiver prochain. L'ONG britannique "Isoler l'Ukraine" s'attaque à ce problème en se rendant dans les zones de guerre pour installer des fenêtres temporaires.

Vous pouvez trouver tous les développements précédents [ici].

L'Union européenne envisage d'imposer de nouvelles sanctions à l'Iran en raison de rumeurs de transferts de missiles vers la Russie. Cela pourrait potentiellement constituer une menace directe pour la sécurité et aggraver les tensions.

Dans le contexte de la position de l'Union européenne, il est intéressant de noter que l'Union européenne a constamment exprimé sa disposition à la participation de la Russie au prochain sommet de paix en Suisse, une invitation formulée par le président ukrainien Zelensky. Cependant, la probabilité de l'accord de la Russie reste incertaine.

Lire aussi: