19:12 Un autre rassemblement prévu pour soutenir l'Ukraine à Ramstein a été déclaré

Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin invite le groupe de contact Ukraine à une autre réunion à la base aérienne de RamsteinLe secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a invité le groupe de contact Ukraine à une autre réunion à la base aérienne de Ramstein, située en Rhénanie-Palatinat. La réunion est prévue pour le 6 septembre, comme l'a annoncé la plus grande base aérienne des États-Unis en dehors de son territoire. During this conference, defense ministers and military officials will deliberate upon strengthening support for Ukraine. The contact group comprises approximately 50 nations, including Germany. Similarly to previous meetings, non-NATO countries were also extended an invitation.

18:36 La Russie crée de nouvelles unités militaires le long de la frontière ukrainienneRécemment, l'armée russe a formé trois nouvelles formations dans le but de sécuriser sa frontière avec l'Ukraine. Le ministre de la Défense Andrei Belousov a confirmé cette information. Les unités nommées sont le Kursk, Belgorod et Bryansk. Il y a deux semaines, l'Ukraine a déployé des milliers de troupes dans la région russe de Kursk et a pris le contrôle des territoires capturés depuis.

18:10 Incendie hors de contrôle à un dépôt de pétrole à ProletarskUn incendie majeur s'est déclaré dans un dépôt de pétrole à Proletarsk, en Russie, suite à une attaque de drone ukrainien. Les flammes ne sont toujours pas maîtrisées, deux jours plus tard. Des images satellites montrent l'ampleur de l'incendie.

17:36 La Russie construit un deuxième pont parallèlement au pont de KerchDes images satellites suggèrent que la Russie pourrait être en train de construire un deuxième pont parallèlement au pont de 19 kilomètres de long qui relie la Russie continentale à la Crimée. Selon les rapports de "Ukrajinska Prawda", une "construction parallèle" est en cours, qui est probablement un pont. ntv.de a vérifié cela grâce à des images satellites de juin, juillet et août, qui montrent que la construction est en cours. Les autorités russes ont pris des mesures pour protéger à la fois la nouvelle construction et le pont de Kerch précédemment attaqué contre d'éventuelles attaques.

16:58 Zelensky admet des conditions difficiles sur le front estSelon le journal britannique "The Guardian", le président ukrainien Volodymyr Zelensky a reconnu que la situation sur le front est était difficile, en particulier près de lieux stratégiques comme Pokrovsk et Toretsk. Depuis le début de la journée, le quartier général ukrainien a rapporté 14 conflits dans la région de Toretsk et 34 dans le secteur de Pokrovsk.

16:36 Moscou encourage à désactiver les applications de rencontres et les caméras de surveillance dans la région de KurskLe ministère de l'Intérieur russe a conseillé aux résidents de trois régions frontalières avec l'Ukraine de désactiver les applications de rencontres et les caméras de surveillance en ligne. Le ministère affirme que les autorités ukrainiennes identifient de nombreux adresses IP sur le sol russe et établissent des connexions à distance avec des caméras exposées qui surveillent divers endroits, tels que des fermes privées et des routes et autoroutes stratégiquement importantes. Les officiels russes recommandent également d'éviter les services de rencontres en ligne en raison du risque de collecte d'informations.

16:20 La Russie signale 17 civils tués et 235 blessés la semaine dernièreL'agence de presse russe TASS a rapporté que l'incursion ukrainienne dans la région russe de Kursk avait entraîné la mort de 17 civils au cours de la semaine dernière. another 235 civilians sustained injuries.

15:54 Un reporter souligne les attaques continues de la Russie sur le front de PokrovskLa reporter de ntv Nadja Kriewald a rapporté depuis l'Ukraine de l'est qu'il y avait eu 63 attaques militaires russes sur le front de Pokrovsk la veille. En raison de la prise de contrôle d'un village ukrainien par les forces russes, les tentatives d'évacuation ont été annulées.

15:33 La Russie proteste contre les journalistes américains couvrant les événements à KurskLa Russie a formellement protesté contre les actions de journalistes américains dans la région russe de Kursk, comme le rapporte l'agence de presse russe Tass. Les forces ukrainiennes ont prétendument envahi Kursk il y a deux semaines, avec des journalistes américains entrant dans la région pour couvrir les événements. La Russie a menacé de poursuivre les journalistes en justice en raison de leur entrée présumée illégale.

15:10 Un officiel allemand exprime ses préoccupations quant à la propagande russe dans l'Est de l'AllemagneLe commissaire du gouvernement allemand pour l'Est de l'Allemagne, Carsten Schneider du SPD, a exprimé son étonnement devant l'impact de la propagande russe sur certaines parties de la population allemande. Schneider a souligné que des sentiments pro-russes étaient exprimés par certains Allemands, ce qui suggère que la propagande russe a réussi à infiltrer à la fois l'Est et l'Ouest de l'Allemagne. Schneider a souligné l'importance de la lutte pour la défense de l'Ukraine et a accusé les politiques d'AfD et de BSW d'ignorer ce fait.

14:48 Penurie de munitions attribuée à l'avancée ukrainienne dans la région de KurskUn commandant ukrainien a déclaré au "Financial Times" que les avancées russes dans l'est de l'Ukraine pourraient être dues à la réaffectation des ressources vers le nord, entraînant une pénurie de munitions pour les troupes dans d'autres régions. Cette réaffectation de munitions était prétendument pour soutenir les troupes stationnées dans la région de Kursk.

14:26 Un expert russe identifie un changement dans les dynamiques du pouvoir suite à l'avancée de KurskL'expert russe Rainer Munz a suggéré que l'avancée ukrainienne à Kursk pourrait potentiellement accélérer ou révéler des changements dans la structure du pouvoir russe. Bien que le pouvoir du président russe ne soit pas menacé, Munz believed that younger generations might gain more influence in the Moscow power apparatus due to the Kursk event.

14:01 À la suite d'une attaque russe sur Ternopil : les autorités mettent en garde contre des niveaux élevés de chlore dans l'atmosphèreSuite à une attaque russe sur une installation industrielle à Ternopil, une ville de l'ouest de l'Ukraine, les autorités locales mettent en garde les habitants contre des niveaux élevés de chlore dans l'air. Selon le journal ukrainien "Kyiv Independent", Oksana Chaichuk, responsable du département de la santé régionale, a recommandé aux individus de limiter leurs activités en plein air et de garder leurs fenêtres fermées. Les niveaux de chlore dans l'air sont apparemment quatre à dix fois plus élevés que la normale, a déclaré Chaichuk lors d'une conférence de presse, selon le rapport. During the nighttime attack, a fuel and lubricant depot was allegedly targeted, resulting in a fire at an unidentified plant. There have been no reported injuries or fatalities due to the attack.

13:39 Donetsk : les forces russes s'emparent de la ville de New YorkL'armée russe a apparemment pris le contrôle de la ville de New York dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, selon le ministère de la Défense russe. Les troupes ont pris le contrôle de "l'une des plus grandes agglomérations à proximité de Torez, le centre logistique stratégiquement important de Novogorodskoe", a déclaré le ministère, en utilisant le nom soviétique. Le nom de New York, qui était à l'origine dérivé de colons allemands, a été remplacé par Novogorodskoe en 1951 mais a été restauré en 2021 à la demande d'activation ukrainienne. La ville se trouve à environ 6 kilomètres au sud de Torez, qui est soumis à des attaques russes depuis plusieurs semaines maintenant.

13:01 Renseignement ukrainien : un soldat russe défecteur espionnait pour l'UkraineUn soldat russe qui a déserté vers l'Ukraine a été découvert en train d'espionner et a même blessé son commandant, selon le renseignement militaire ukrainien (HUR). Le journal ukrainien "Kyiv Independent" a rapporté que le soldat, connu sous le nom de code "Silver", a déserté dans le cadre d'une opération conjointe de la "légion de la liberté de la Russie" et du projet "Je veux vivre" de HUR. Avant de s'enfuir, le soldat aurait prétendument blessé son commandant avec une grenade dans la ville d'Ocheretyne dans l'oblast de Donetsk. Le soldat a établi le contact avec la légion au début de 2024 après avoir assisté à de nombreuses activités criminelles de son unité et de ses commandants, selon le renseignement militaire.

12:23 Le Parlement ukrainien vote pour interdire l'Église orthodoxe pro-russeL'Ukraine cherche à interdire l'Église orthodoxe liée à la Russie. Les députés ukrainiens à Kyiv ont approuvé un projet de loi interdisant à l'Église orthodoxe russe de fonctionner en Ukraine et visant à interdire les organisations religieuses qui y sont associées, bien que l'approbation finale soit encore requise par la justice. Le gouvernement ukrainien a critiqué l'Église orthodoxe ukrainienne mineure en tant que plateforme d'influence russe dans le pays et un soutien à l'invasion de l'Ukraine.

11:51 Plus de 500 pompiers luttent contre un incendie dans un dépôt de carburant en RussiePlus de 500 pompiers luttent contre un important incendie dans un dépôt de carburant dans la région russe du sud de Rostov, qui a été allumé par une frappe de drone ukrainien. L'incendie a envahi une zone de 10 000 mètres carrés, avec plusieurs citernes de diesel en feu, selon le maire de Proletarsk, Valery Gornitsky, selon l'agence de presse TASS. "Il n'y a pas de risque d'explosion, pas de danger pour la population et pas d'évacuations nécessaires", a déclaré le maire. Quatre avions pompiers et plus de 520 pompiers participent à l'opération, car les véhicules ne peuvent pas atteindre l'incendie en raison de la chaleur intense. Actuellement, au moins 41 pompiers ont été blessés, dont 18 ont été hospitalisés.

11:08 Installation industrielle dans la région ukrainienne de Ternopil touchée lors d'une frappe aérienneLa dernière d'une série de frappes aériennes russes sur l'infrastructure énergétique de l'Ukraine a entraîné la destruction d'une installation industrielle et d'un réservoir de carburant dans la région de Ternopil, selon les autorités. La télévision ukrainienne a diffusé des images montrant de grandes colonnes de fumée s'élevant au-dessus de Ternopil, avec les autorités locales recommandant aux habitants de rester à l'intérieur. Près de 90 pompiers sont mobilisés pour gérer l'incendie, et la situation est apparemment sous contrôle, selon l'administration régionale de Ternopil.

10:41 Ancien diplomate russe Bondarev : Poutine agit comme un "imposteur lâche"Le président russe Vladimir Poutine agit comme un "imposteur lâche", a écrit Boris Bondarev, un ancien diplomate russe, dans un commentaire invité pour ntv.de. L'image de Poutine en tant qu'homme invincible contre tout opposant a été compromise depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. La prise rapide en quelques jours n'a jamais eu lieu. La Russie est également apparue prise au dépourvu et mal préparée à l'attaque ukrainienne sur l'oblast russe de Kursk. "Poutine affiche de la peur lorsqu'il est confronté à une menace sérieuse et ne sait pas comment réagir. Il n'agit même pas comme un rat acculé prêt à se battre de toutes ses forces, mais comme un imposteur lâche", a déclaré Bondarev. L'ancien diplomate, qui a rompu avec le régime de Poutine en protestation contre la guerre, a également critiqué durement les dirigeants occidentaux pour leur approche de l'interdiction d'utilisation des armes fournies sur le territoire russe. "Il faut affronter Poutine avec des paroles fermes", a-t-il argumenté. Il a rejeté les préoccupations occidentales quant à "l'escalade" comme infondées. "L'escalade a déjà eu lieu - l'adversaire de Poutine a envahi le territoire russe ! Mais Poutine n'y répond pas du tout", a écrit Bondarev.

Ukraine a lancé une série d'attaques de drones contre des raffineries et installations pétrolières russes ces derniers mois. L'objectif principal est d'entraver la capacité des troupes ennemies à se procurer des approvisionnements en carburant et de réduire les revenus de l'industrie pétrolière russe.

09:16 Kyiv : Plus de 1 300 forces russes neutralisées en une seule journée

Selon les chiffres communiqués de Kyiv, des pertes importantes ont été signalées du côté russe. Plus de 1 300 personnels russes ont été tués ou incapacités en une seule journée. Le ministère de la Défense ukrainien indique qu'un total de 601 800 forces russes ont été éliminées depuis le début de la guerre en février 2022. Le communiqué quotidien du ministère sur les pertes russes cite une perte supplémentaire de 5 chars (8 518 au total). Depuis le début de l'invasion russe, l'Ukraine a documenté plus de 16 500 véhicules blindés et plus de 13 800 drones capturés ou détruits par l'armée russe. Ces allégations ne peuvent être indépendamment vérifiées. Moscou continue de maintenir un silence strict concernant ses propres pertes en Ukraine.

08:47 Biden défendra la résilience de l'Ukraine : aucun président ne devrait cautionner les dictateurs

" Aucun président ne devrait cautionner les dictateurs ", déclare Joe Biden. Lors de la première nuit de la convention du Parti démocrate, le président américain a exprimé ses sentiments, selon le "Kyiv Independent". "Putin avait prévu de prendre Kyiv en trois jours. Trois ans plus tard, l'Ukraine reste indépendante ", a déclaré Biden. Le démocrate a comparé son soutien inébranlable à une forte OTAN et à une Ukraine libre avec celui de l'ancien président Donald Trump, qui a exprimé des opinions favorables envers le président russe Vladimir Poutine. "Aucun président ne devrait jamais cautionner les dictateurs", a poursuivi Biden.

08:31 La Russie effectue des attaques aériennes nocturnes sur l'Ukraine

La Russie a ciblé l'Ukraine avec des attaques aériennes nocturnes répétées, selon l'armée ukrainienne. Neuf régions différentes au centre, au nord et au sud du pays ont été touchées, entraînant la destruction de trois missiles et de 25 drones. Il s'agit de la cinquième attaque de missiles sur Kyiv ce mois-ci, selon l'armée sur Telegram. Les alertes aériennes dans la capitale ont été activées 41 fois en août. Hier, l'armée a déjoué une attaque de drone sur Kyiv.

07:52 Administration militaire : l'attaque de missiles russes sur Kyiv a été repoussée - Pas de dommages signalés

Les forces russes ont attaqué Kyiv depuis le nord ce matin, selon l'administration militaire de la ville sur Telegram. Des informations préliminaires suggèrent que l'ennemi a lancé des missiles depuis le ciel nocturne, utilisant probablement des missiles comme l'Iskander. Il s'agit de la cinquième attaque de missiles sur Kyiv ce mois-ci ! Les missiles ont été apparemment éliminés par les défenses aériennes aux abords de la ville. Il n'y a eu aucun dommage ni aucune victime signalé à Kyiv pour le moment.

07:38 La Biélorussie envoie des troupes et des avions supplémentaires à la frontière avec l'Ukraine

La Biélorussie a déployé des troupes supplémentaires de défense aérienne et des avions à sa frontière avec l'Ukraine, selon le major général Andrei Lukyanovich, commandant des forces de défense aérienne biélorusses. Cette annonce a été faite peu de temps après que le président biélorusse Alexander Lukashenko ait annoncé qu'il avait envoyé un tiers de l'armée du pays à la frontière pendant les mois d'été. Lukashenko a affirmé que le renforcement des troupes le long de la frontière était simplement un malentendu entre la Biélorussie et l'Ukraine. During an appearance on national television, Lukyanovich disclosed that Belarusian military aircraft, anti-aircraft missiles, and radio-technical units had been deployed to the border. Kyiv has yet to confirm Lukyanovich's claims regarding additional Belarussian troops and weapons on the border. The Ukrainian State Border Service reported over a week ago that they detected no signs of troop mobilization along the Belarussian border, despite Lukashenko's declaration.

07:24 ISW : La Russie déplace 5 000 soldats vers l'oblast de Kursk

En raison des activités opérationnelles des forces ukrainiennes dans la région de Kursk, la Russie est contrainte de repositionner des troupes d'autres lignes de front vers cette région, selon un rapport de l'Institut américain des études de guerre (ISW). Les analystes estiment que les forces russes ont transféré plus de 5 000 soldats dans l'oblast de Kursk depuis l'avancée initiale des forces ukrainiennes.

06:54 Zelensky : un deuxième sommet de paix en Ukraine devrait avoir lieu avant la fin de l'année

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a encouragé son équipe diplomatique à s'assurer que le deuxième sommet de paix en Ukraine aura lieu avant la fin de l'année. S'adressant à une réunion de chefs de missions diplomatiques étrangères en Ukraine sur le thème de "la diplomatie de guerre : endurance, armes, triomphe", Zelensky a déclaré : "Je considère le premier sommet comme un triomphe pour l'Ukraine. Je suis reconnaissant à tous ceux qui ont facilité notre sommet. Nous planifions maintenant le deuxième sommet de paix et devons travailler pour nous assurer de sa tenue avant la fin de l'année. Notre objectif est d'élargir le cercle de soutien à la déclaration du premier sommet."

06:22 L'Ukraine : une attaque aérienne nocturne russe sur Kyiv

La Russie continue d'attaquer la capitale Kyiv avec des attaques aériennes nocturnes, selon des sources ukrainiennes. Les forces de défense aérienne ont été actives dans les premières heures du matin pour repousser une autre attaque aérienne russe nocturne sur Kyiv, selon l'administration militaire de la capitale ukrainienne sur Telegram. Les témoins ont rapporté avoir entendu des explosions semblables au déploiement du système de défense aérienne.

05:11 Kyiv signale de nombreuses attaques de drones en dehors de la ligne de front

Au cours de la nuit, plusieurs attaques de drones ont eu lieu dans différentes régions ukrainiennes éloignées de la ligne de front, selon la défense aérienne. Les régions de Sumy, Poltava, Kherson et Mykolaiv ont été parmi les régions ciblées. La défense aérienne a également été active autour de la capitale Kyiv. L'administration locale a exhorté les résidents à chercher refuge, heureusement, il n'y a eu aucun dommage signalé pour le moment.

02:23 États-Unis : Solidarité avec Kyiv - Discussion sur l'offensive de Kursk Despite the contre-offensive ukrainienne dans la région russe de Kursk, les États-Unis continuent de soutenir Kyiv. Un porte-parole du département de la Défense a affirmé que le président Joe Biden avait insisté sur le fait qu'ils soutiendraient l'Ukraine et resteraient à ses côtés aussi longtemps que nécessaire. L'aide militaire américaine à Kyiv restera une priorité. Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a rassuré son homologue ukrainien, Rustem Umerow, de la poursuite du soutien des États-Unis lors de leur conversation. Austin a également recueilli des informations sur les objectifs d'Ukraine avec sa contre-offensive.

01:07 Allemagne : Une autre livraison du système Iris-T L'Allemagne a préparé un autre lot d'équipement militaire pour l'Ukraine. Selon la page deaperçu du ministère de la Défense, les dernières livraisons comprennent divers composants, tels qu'un troisième système de défense aérienne Iris-T SLS. Il y a également des milliers de munitions d'artillerie, des drones, un Bergepanzer 2 et plusieurs centaines de fusils avec les munitions correspondantes.

00:20 Zelensky : Progrès majeur dans la capture de soldats russes Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que la capture de soldats russes dans la région de Kursk représentait une avancée significative depuis le début de la guerre. Il a mentionné que ces prisonniers seraient éventuellement échangés contre des Ukrainiens détenus. Les observateurs estiment que la Russie a pris un plus grand nombre de prisonniers ukrainiens que l'Ukraine de soldats russes.

22:21 Chef tchétchène : Les combattants tombés à Kursk 'montent au ciel' Apti Alaudinov, chef du régiment tchétchène Achmat qui combat les Russes, a reportedly exhorté les conscrits russes à participer au front dans une vidéo, déclarant que ceux qui périssent à Kursk "trouveront leur chemin vers le ciel."

21:58 Zelensky : L'incursion a affaibli le concept des lignes rouges de la Russie Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que, en raison de l'intrusion ukrainienne considérée comme improbable, elle avait été cachée. Dans le passé, plusieurs nations ont mis en garde contre le fait que ce mouvement "franchirait la ligne rouge la plus cruciale de la Russie." Cependant, Zelensky a déclaré : "le concept des lignes rouges de la Russie s'est effondré quelque part près de Sushcha récemment."

21:38 Lituanie commence la construction d'une base de soutien de l'armée allemande La Lituanie a commencé la construction d'une base militaire pour accueillir des soldats allemands. D'ici la fin de 2027, le site accueillera jusqu'à 4 000 soldats allemands. Il s'agira de la première déploiement permanent de l'armée allemande en dehors de la Seconde Guerre mondiale dans un pays étranger qui est à la fois membre de l'OTAN et de l'UE, bordant la Russie. Le ministre de la Défense lituanien Raimundas Karoblis a estimé que le budget de construction dépasserait un milliard d'euros.

21:15 Le président tchèque : la possibilité d'adhérer à l'OTAN pour l'Ukraine partiellement occupée Le président tchèque Petr Pavel est ouvert à l'idée de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN malgré son occupation territoriale. Il croit qu'Ukraine pourrait négocier la paix avec la Russie à court terme, a déclaré "Novinky". Dans de telles circonstances, la Russie pourrait maintenir le contrôle sur une partie du territoire ukrainien pendant une période prolongée sans remettre en question les frontières acceptées par les nations démocratiques. Cette frontière temporaire permettrait à l'Ukraine de rejoindre l'OTAN dans les territoires qu'elle gouverne à ce moment-là, a suggéré Pavel. L'Allemagne est également devenue membre de l'OTAN en 1955 alors qu'elle était encore sous occupation soviétique.

20:57 Les forces ukrainiennes approchent du ponton russe à 12 km Selon les rapports ukrainiens, les forces ukrainiennes ont capturé la ville de Wyschnewka dans la région russe de Kursk, les rapprochant à environ 12 kilomètres du ponton flottant sur la rivière Seym. Ce ponton sert de principale voie de ravitaillement ou de retraite pour l'armée russe.

20:36 L'administration de Pokrovsk reste optimiste L'administration militaire de Pokrovsk fait face à un avenir incertain alors que les forces russes se rapprochent : "Elles avancent vers les outskirts de Pokrovsk. Ce n'est pas un secret", a déclaré la responsable du département d'information au Washington Post. Elle a exprimé son espoir que l'ennemi pourrait arrêter leur avancée aux outskirts de Pokrovsk et que les forces ukrainiennes pourraient les repousser. La chute de Pokrovsk représenterait la plus grande ville capturée par les Russes depuis Bachmut en mai 2023.

Vous pouvez accéder à tous les développements précédents ici.

Lors de la prochaine réunion du groupe de contact Ukraine à la base aérienne de Ramstein, les officiels militaires et ministres de la Défense de plusieurs pays discuteront des stratégies pour soutenir davantage l'Ukraine. La récente formation des unités de Kursk, Belgorod et Bryansk par l'armée russe le long de leur frontière avec l'Ukraine préoccupe les analystes militaires et les stratèges de la défense dans le monde entier.

Lire aussi: