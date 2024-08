- 1860 Munich a perdu avec un but de l'autre moitié

TSV 1860 Munich a également perdu son deuxième match de championnat en 3e division et a encaissé un but de la moitié adverse. Les "Lions" ont dû subir une défaite 1:3 (0:1) contre le promu VfB Stuttgart II. Après deux matchs, 1860 est maintenant avant-dernier au classement.

Le troisième but a été marqué de manière curieuse lorsque Dominik Nothnagel a surpris le gardien de Munich, René Vollath, qui se trouvait loin de son but, depuis sa propre moitié de terrain (57e minute). Jarzinho Malanga (37e minute) et Thomas Kastanaras (53e minute) ont également marqué pour les Souabes. Fabian Schubert (83e minute) n'a pu réduire l'écart que pour les visiteurs.

Le match ne s'est pas déroulé à Stuttgart, mais à Aspach, à environ 40 kilomètres de là. Ainsi, cela a été practically qu'un match à domicile pour l'équipe de l'entraîneur Argirios Giannikis.

"Nous voulons obtenir une victoire le plus rapidement possible", avait déclaré Giannikis après la défaite 0:1 contre 1. FC Saarbrücken lors du premier match de la saison en 3e division, en la réclamant. Cependant, le but égalisateur n'a pas suffi à cela.

