18:59 Intense bombardement d'artillerie et attaques aériennes par la Russie dans l'est de l'Ukraine

Intenses combats d'artillerie et raids aériens russes utilisant des bombes guidées sèment le trouble sur le front est de l'Ukraine. Près de 20 localités à proximité de Sumy et Kharkiv ont été touchées par l'artillerie russe, selon le rapport du soir du quartier général à Kyiv. De nombreuses attaques russes sur les lignes de défense ukrainiennes ont été rapportées depuis les zones de crise autour de Donbass. À Pokrovsk, 13 assauts ont été repoussés, et à Kurachove, 17 avancées de troupes russes ont été stoppées. Cependant, ces chiffres n'ont pas encore été vérifiés indépendamment. Des combats intenses ont également été signalés dans la région de Vuhledar. Les experts militaires ukrainiens s'inquiètent que la ville contestée dans la section sud de Donbass, qui est en litige depuis deux ans, pourrait bientôt être prise par les troupes russes.

18:21 Rapport : Attaque de drones majeure contre un dépôt d'armes à Volgograd L'armée ukrainienne affirme avoir attaqué un dépôt d'armes dans la région russe du sud de Volgograd avec plus de 100 drones, selon son annonce sur Telegram. L'installation militaire de Kotluban a été touchée, et un incendie ainsi que l'explosion d'armements ont été observés sur place. Un représentant du secteur de la défense ukrainienne a déclaré que les 120 drones ukrainiens avaient parcouru plus de 600 kilomètres pour attaquer le dépôt d'armes, causant des dommages aux "entrepôts de munitions et de roquettes". Cette pénurie de munitions affectera les unités de l'armée d'occupation russe. La Russie n'a pas encore confirmé cette attaque.**

17:42 Baerbock : Les armes à longue portée sont vitales pour franchir la ceinture de mines La ministre des Affaires étrangères allemande, Annalena Baerbock, estime qu'il est important que l'Ukraine puisse également utiliser des armes à longue portée pour sa défense : "Je souligne toujours leur importance, en particulier pour franchir la ceinture de mines dans l'est de l'Ukraine", a-t-elle déclaré dans une interview à ARD. Interrogée sur ce que l'Allemagne pourrait fournir à l'avenir, elle a répondu : "J'ai exposé ma position. Le chancelier Olaf Scholz a un point de vue différent. Dans une coalition, si nous ne pouvons pas nous mettre d'accord sur un point, nous ne pouvons pas le soutenir. C'est ce que font les Américains, les Britanniques et les Français." Le président ukrainien Volodymyr Zelensky pousse pour l'approbation de l'utilisation d'armes occidentales, même à plusieurs centaines de kilomètres de la frontière russe. Il souhaite pouvoir cibler des points de soutien avec des bombardiers, entre autres. Pour cela, les États-Unis devraient approuver l'utilisation de missiles ATACMS, et la Grande-Bretagne celle des missiles de croisière Storm Shadow. Les missiles de croisière Taurus allemands pourraient même atteindre Moscou, contrairement à leurs homologues britanniques ou français.**

17:10 Plus de 500 chercheurs affectés par la suspension de la coopération de CERN avec la Russie Environ 500 chercheurs liés à des institutions russes sont affectés par la suspension prochaine de la coopération de CERN avec la Russie, selon l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN). Ces chercheurs doivent mettre fin à leur collaboration une fois leur contrat expiré le 30 novembre, comme l'a confirmé un porte-parole de CERN, conformément aux rapports des médias. CERN a décidé de mettre fin à sa coopération avec la Russie et son allié la Biélorussie en juin 2022 suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, une décision qu'elle a finalisée en décembre 2023. L'accord actuel avec la Biélorussie ayant déjà expiré à la fin juin 2024, 15 scientifiques biélorusses sont également touchés, selon le porte-parole de CERN. Le départ de la Russie signifie également la perte d'un contributeur important de CERN, Moscou fournissant actuellement environ 4,5 % du budget de l'organisation. Cependant, CERN indique que d'autres États membres combleront cette lacune.**

16:27 Rapport : Douleur abdominale signalée pour Navalny - Documents suggèrent un décès par empoisonnement Les autorités russes affirment qu'Alexeï Navalny est décédé de causes naturelles en février de cette année. Les partisans de Navalny et de nombreux politiques occidentaux accusent la direction russe et le président Vladimir Poutine de la mort de Navalny. Un nouveau rapport corrobore cette théorie : selon "The Insider" utilisant des documents officiels, les autorités russes auraient prétendument retiré les indications des symptômes que Navalny a

14:56 Préparation militaire allemande pour le pire scénario - Une guerre traditionnelle en Europe pourrait survenir dans les cinq prochaines années

À la suite de l'exercice "Red Storm Alpha", l'armée allemande prévoit une suite l'année prochaine, baptisée "Red Storm Bravo". Cet événement de trois jours, qui s'est déroulé samedi dans le port de Hambourg, a été jugé satisfaisant par le commandement régional. "Les objectifs d'entraînement, à la fois au poste de commandement et avec la 2e compagnie de défense territoriale, ont été atteints", explique le chef d'état-major, le lieutenant-colonel Joern Plischke. L'objectif de l'exercice était de protéger les infrastructures essentielles, de maintenir le même niveau de vigilance à tous les niveaux et de communiquer rapidement et en toute sécurité avec tous les participants de l'exercice. Compte tenu de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la probabilité d'une guerre conventionnelle en Europe dans les cinq prochaines années est suggérée. L'OTAN cherche à s'unir pour y faire face. Pour ce faire, un déploiement rapide de troupes alliées d'ouest en est est crucial. "En raison de sa situation stratégique, l'Allemagne sert de hub. Par conséquent, l'organisation du transport militaire par rail, route ou air, la fourniture de nourriture, de lits ou de carburant, ou la sécurité des colonnes entières de véhicules doit être pratiquée pour dissuader de manière convaincante", explique l'armée allemande.

14:27 Moscou : Les pertes d munitions russes les plus lourdes depuis le début de la guerre en raison des attaques de drones

Des attaques de drones ukrainiens sont soupçonnées d'avoir causé les pertes de munitions les plus lourdes dans les stocks russes depuis le début de la guerre, selon une évaluation britannique. Une frappe sur un dépôt de munitions près de la ville de Turov dans la région russe de Tver le 18 septembre a probablement détruit au moins 30 000 tonnes de munitions, a déclaré le ministère de la Défense britannique dans son mise à jour régulière d'informations. Il y a eu d'autres attaques ukrainiennes contre des dépôts à Tikhoretsk dans la région russe de Krasnodar et d'autres sites à Turov dans la nuit du 21 septembre, a ajouté le ministère. La tonnage combiné de munitions détruites dans les trois sites constitue la perte la plus importante de munitions russes et nord-coréennes tout au long de la guerre.

13:57 Moscou défend les modifications de la doctrine nucléaire

La Russie, une puissance nucléaire, a défendu les modifications de sa stratégie de dissuasion nucléaire face aux critiques. Les nouvelles fondements de la défense nucléaire sont nécessaires car l'infrastructure de l'OTAN se rapproche des frontières de la Russie et les puissances occidentales cherchent à obtenir une victoire sur Moscou grâce à leurs livraisons d'armes à l'Ukraine, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, à la télévision d'État russe. La décision d'utiliser des armes nucléaires sera laissée à l'armée.

13:19 Les volontaires médicaux s'opposent aux missiles du Kremlin

Chaque fois qu'un bâtiment est touché par des missiles russes à Kharkiv, Serhii se rend sur les lieux. En tant que membre d'une équipe de bénévoles, il traite les blessés et tente de secourir les personnes prises sous les décombres. Il a choisi délibérément cette tâche.

12:42 Saporizhzhia signale 16 blessés suite à une attaque de missiles russes

Le nombre de blessés à Saporizhzhia suite à une attaque de missiles russes est passé à 16, dont un garçon de 17 ans, a rapporté l'administration militaire de la ville sur Telegram. L'armée russe a attaqué Saprozhzhia avec 13 missiles de croisière tôt le matin. Tous les victimes ont été secourues et soignées.

11:50 "Emblème terrible" - Zelensky commémore le massacre de Babyn Yar

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rendu hommage aujourd'hui au massacre de Babyn Yar, où plus de 33 000 Juifs ont été tués par la Wehrmacht allemande dans un ravin à Kyiv il y a 83 ans. Babyn Yar, a-t-il déclaré sur la plateforme X, est "un symbole terrible qui montre que les crimes les plus odieux sont commis lorsque le monde choisit d'ignorer, de se taire ou de rester indifférent plutôt que de s'opposer au mal". Zelensky, qui est d'origine juive, suggère que des gouvernements, comme celui du président russe Vladimir Poutine, sont capables de tels atrocités lorsque leurs chefs ont recours à l'intimidation et à la violence.

11:16 Ukraine : Le nombre de morts suite à l'attaque de l'hôpital hier à Sumy est passé à dix

Le nombre de morts suite à l'attaque russe contre un hôpital dans la ville frontalière ukrainienne de Sumy est passé à dix. L'hôpital a été touché deux fois samedi, la deuxième fois alors que les secouristes récupéraient les blessés et les morts et que les patients étaient évacués. Les forces russes ont lancé 31 attaques contre le district frontalier pendant la nuit et le matin.

10:42 Les médias russes rapportent un incendie majeur dans un dépôt d'armes à Volgograd

Les médias russes rapportent maintenant des explosions près de bases militaires russes, suite à des rapports de blogueurs militaires. Des explosions ont eu lieu près de la base navale de Baltijsk, dans la région de Krasnodar, d'où la Russie lance des drones kamikazes contre l'Ukraine. L'agence de presse Astra rapporte qu'un dépôt de munitions important a été touché à Kotluban, dans l'oblast de Volgograd, avec des explosions suivies d'un incendie majeur et de détonations. Des sources ukrainiennes affirment que le dépôt de Kotluban stockait des missiles balistiques iraniens et des lanceurs.

09:17 Ukraine: Prominent Judge Dies in Russian Drone Attack on Civilian VehicleUn juge éminent de la Cour suprême, qui apportait une aide humanitaire aux habitants d'un village de la région de Kharkiv, a trouvé la mort lors d'une attaque de drone sur un véhicule civil. Le site d'informations Ukrinform rapporte que Leonid Loboyko était au volant de son SUV pour livrer de l'aide lorsqu'il a été touché par un drone en vue subjective de l'ennemi, ce qui a entraîné sa mort immédiate. Trois femmes dans le véhicule ont été blessées. L'Ukraine examine la situation comme un crime de guerre et un homicide.

08:55 Ukraine Announces Injuries After Attacks on ZaporizhzhiaLes autorités ukrainiennes rapportent des dommages importants aux structures civiles dans la ville industrielle du sud de Zaporizhzhia suite à de récents raids aériens massifs de la Russie. Selon Ivan Fedorov, chef de l'administration régionale, au moins sept personnes ont été blessées dans un message Telegram. Il est possible que d'autres personnes soient encore coincées sous les décombres. Plus de dix raids aériens ont été enregistrés, avec plusieurs incendies signalés.

08:27 Russia Claims to Have Shot Down 125 Ukrainian Drones YesterdayLe ministère de la Défense de la Russie affirme avoir intercepté et abattu 125 drones ukrainiens hier. Les gouverneurs de différentes régions ont rapporté des dommages suite aux attaques, mais pas de pertes humaines. Selon le ministère, 67 drones ont été abattus dans la région de Volgograd au sud de la Russie, 17 chacun dans les régions de Belgorod et de Voronezh, et 18 dans la région de Rostov.

07:42 Ukraine Reports 1170 Russian Casualties in the Last 24 HoursLe état-major ukrainien rapporte 1170 pertes chez les forces russes au cours des dernières 24 heures, portant le total de soldats russes blessés et tués à environ 652 000. De plus, les Ukrainiens rapportent la destruction de neuf chars russes, 62 systèmes d'artillerie et 38 véhicules blindés. Quatre-vingt-treize drones et un système de défense aérienne ont également été abattus.

07:22 Military Analysts: Ukraine Attacks More Russian Ammunition DepotsDes experts militaires sur la plateforme X affirment que des drones d'attaque ukrainiens ont frappé un dépôt d'armes russes à Kotluban la nuit dernière. Des sources locales rapportent des incendies près du grand dépôt de munitions russes dans l'oblast de Volgograd. Le système d'information sur les incendies de la NASA signale également des incendies sur le flanc nord du dépôt. Ni le Kremlin ni l'état-major ukrainien n'ont encore commenté cette situation.

06:54 Klingbeil Calls for Consistency in Support for UkraineLe chef du SPD, Lars Klingbeil, espère que le prochain sommet sur l'Ukraine avec le président américain Joe Biden à Ramstein enverra un message clair de solidarité à l'Ukraine, qui est attaquée par la Russie. "La conférence doit à nouveau rendre clairement évident que tout le monde a le devoir de continuer à soutenir activement l'Ukraine, y compris les États-Unis après les élections de novembre, aussi longtemps que nécessaire", a déclaré Klingbeil. Il est également important de réfléchir à "la manière dont les futures conférences sur la paix peuvent être organisées plus largement pour enfin discuter plus en détail d'une perspective de paix dans l'intérêt du peuple ukrainien". Biden est attendu pour sa première visite bilatérale en tant que président en Allemagne le 10 octobre. Le 12 octobre, une conférence des 50 pays qui soutiennent militairement l'Ukraine aura lieu sur la base aérienne américaine de Ramstein - pour la première fois au plus haut niveau. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est également attendu.

05:42 Zelensky's spokesperson on Arms Delivery: Russians Will Be the First to KnowSelon le porte-parole du président ukrainien, aucune décision définitive n'a encore été prise concernant le déploiement d'armes occidentales sur le territoire russe. Serhiy Nykyforov explique dans l'émission d'informations ukrainiennes 24/7 qu'il n'y a "aucune décision définitive et claire" à ce sujet. Cependant, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a "tenu des discussions avec toutes les parties impliquées dans cette décision - l'Italie, la France, le Royaume-Uni et bien sûr, les États-Unis". Le porte-parole de Zelensky ajoute : "Nous devons comprendre que les Russes seront les premiers à découvrir l'autorisation de pénétrer profondément sur le territoire russe. Ils seront les premiers à savoir, puis il y aura une annonce officielle."

04:45 Switzerland Favors China's Peace Plan, Kyiv DispleasedLe ministère des Affaires étrangères suisse a exprimé son soutien à un plan de paix dirigé par la Chine pour mettre fin à la guerre en Ukraine. La position suisse sur de telles initiatives a considérablement changé, explique le ministère à Berne. De Kyiv, on dit que la position suisse est décevante. L'Ukraine prépare actuellement un deuxième sommet sur la paix en novembre. En juin, de nombreux pays qui n'incluent ni la Russie ni la Chine ont participé à une première réunion en Suisse.

03:29 Lithuania Sends Aid Package to KyivLa Lituanie envoie un paquet d'aide militaire contenant des munitions, des ordinateurs et des fournitures logistiques à l'Ukraine. L'aide est attendue cette semaine, selon le gouvernement lituanien. Selon Vilnius, la Lituanie a déjà livré des munitions de 155 mm, des véhicules blindés M577 et M113, des systèmes anti-drone, des armes anti-char, des systèmes de commande à distance et d'autres équipements depuis le début de cette année.

01:29 North Korea Labels US Ukraine Aid as Foolhardy ActLa Corée du Nord, sous surveillance pour avoir prétendument transporté des armes interdites en Russie, considère les 8 milliards de dollars d'aide militaire américaine fournie à l'Ukraine comme une "erreur importante" et une entreprise risquée contre une puissance nucléaire comme la Russie. Cette aide, annoncée par le président américain Joe Biden lors de la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky, est destinée à renforcer les capacités de défense de Kyiv, notamment avec des armes à portée accrue pour permettre à l'Ukraine de riposter à la Russie depuis une distance sécurisée.

00:25 Bilan des victimes de l'attaque de Sumy monte à dix Le bilan des victimes de l'attaque de la Russie contre un établissement de santé dans la région frontalière ukrainienne de Sumy a augmenté à dix. Selon le ministre de l'Intérieur ukrainien Igor Klymenko, une première victime a été rapportée lors du premier bombardement de la clinique. Pendant l'évacuation, l'hôpital a été attaqué à nouveau. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse la Russie d'avoir engagé une "guerre contre les hôpitaux."

