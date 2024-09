18:58: Renforcement de l'attrait du service militaire obligatoire par des incitations au sein du domaine fédéral

Le conseil approuve la "Loi sur le changement de marée", visant à renforcer l'attrait du service militaire. Cela inclut des politiques d'heures de travail flexibles et des avantages financiers, comme des incitations pour les déploiements temporaires. "Nous cherchons à garder les individus compétents dans nos rangs et à attirer de nouveaux recrues", a déclaré un représentant du ministère de la Défense. Les environ 5 000 soldats de la Brigade lituanienne, renforçant la frontière orientale de l'OTAN contre la Russie, en bénéficieront également. Des récompenses seront mises en place pour faciliter les décisions de relocalisation ou de retour, notamment en famille, vers et depuis la Lituanie. Le représentant n'a pu fournir qu'une estimation approximative des coûts. Pour la Brigade lituanienne, on s'attend à 40 millions d'euros en 2025, 90 millions en 2026 et 145 millions en 2027. Le parlement votera sur la législation en novembre.

18:27 Un résident de Lviv partage des "cries cruelles"Peur, dévastation et perte : tels sont les résultats de l'attaque nocturne des forces militaires russes sur Lviv à l'aide de roquettes et de drones. Yelizaveta, une résidente de 27 ans, a rapporté avoir entendu des "sanglots déchirants". Un journaliste de l'AFP a rapporté des voitures calcinées et des débris éparpillés dans le centre-ville de Lviv. Les autorités ukrainiennes confirment sept morts et 53 blessés à Lviv. Plus de 50 bâtiments, dont deux établissements médicaux et deux écoles, ont été endommagés dans le centre historique de Lviv, selon le ministère de la Culture.

18:09 Les États-Unis s'attendent à inculper la Russie pour ingérence électoraleDes sources indiquent que les États-Unis intentera officiellement des poursuites contre la Russie pour ingérence dans la campagne électorale présidentielle en cours plus tard dans la journée. Ces accusations porteront sur la diffusion de fausses informations sur les plateformes en ligne pour influencer les électeurs américains, en particulier en ciblant le réseau de médias d'État russe RT. Le département de la Justice des États-Unis avait précédemment identifié la Russie comme une menace pour les élections du 5 novembre.

17:35 Incendie de forêt dans la zone d'exclusion radioactive de TchernobylUn incendie de forêt a éclaté dans la zone d'exclusion radioactive de Tchernobyl en Ukraine. Environ 20 hectares sont en feu, selon le gouverneur de la région de Kyiv, Ruslan Kravchenko. Heureusement, le niveau de radiation de fond reste dans des limites acceptables. Près de 200 pompiers, dont 50 soldats, luttent actuellement contre les flammes. La cause exacte de l'incendie reste inconnue. Les températures élevées et la sécheresse prolongée dans le nord de l'Ukraine ont accru le risque d'incendie dans la région de Kyiv.

17:07 Des victimes signalées sur un marché de Donetsk : les deux parties s'accusent mutuellementDes blessures et des pertes humaines ont été signalées dans la ville ukrainienne de Donetsk, gouvernée par les pro-russes. Les autorités d'occupation déclarent qu'au moins trois personnes ont été tuées et cinq autres blessées lors d'attaques d'artillerie sur un marché. Les forces ukrainiennes ont prétendument pris pour cible le marché, entraînant la mort de deux hommes et d'une femme, selon le chef autoproclamé de la République de Donetsk, Denis Pushilin. Un bus public a également été touché. Les médias d'État russes diffusent des vidéos et des images montrant des dommages importants sur le marché. Ces allégations n'ont pas été confirmées par des sources indépendantes. Les forces ukrainiennes, however, accusent l'autre partie de cet acte. "Ils agissent uniquement pour attirer l'attention, sans se soucier des vies humaines", a publié l'armée sur Telegram.

16:43 Le parlement de Kyiv approuve les démissions, Kuleba n'a pas encore démissionnéLe parlement ukrainien, selon un communiqué de la Verkhovna Rada, accepte les démissions de quatre ministres. Ils n'ont pas reconnu la notification de démission du ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba. On s'attend à ce que le président Volodymyr Zelenskyy propose un remplaçant plus tard dans la journée. Andriy Sybiha, le premier adjoint de Kuleba, est un favori pour le poste. Malgré le changement, l'analyste politique Volodymyr Fesenko s'attend à peu de changements dans la politique étrangère de l'Ukraine.

16:21 Lukashenko libère 30 prisonniers politiquesLe président biélorusse Alexandre Loukachenko a libéré 30 activistes de l'opposition qui purgeaient des peines de prison en raison de manifestations politiques. L'office présidentiel confirme qu'ils ont tous "demandé la clémence, reconnu leur culpabilité, sincèrement regretté et promis de mener une vie droite". Le ministère de l'Intérieur surveillera leur respect de cet engagement. Ces allégations sont invérifiables. Ils comprennent 23 hommes et sept femmes, principalement des parents d'enfants. Le média russe en exil "Meduza" révèle que les opposants biélorusses en exil ont Previously conveyed lists of ailing prisoners to the Minsk government via intermediaries. Many detainees identified in these records were granted clemency. Les critiques pro-emprisonnement accueillent favorablement les libérations mais ne considèrent pas cela comme un tournant dans la politique biélorusse. La répression politique et la torture persistent en Biélorussie, affirme la figure de l'opposition Svetlana Tikhanovskaya, largement reconnue comme la véritable vainqueur de l'élection présidentielle de 2020. Lire la suite ici.

15:55 Attaque aérienne dévastatrice à Lviv : Dans une offensive aérienne russe sur Lviv, une grande partie d'une famille succombe à ses blessures, selon les autorités de la ville. Les victimes comprennent une femme de 43 ans et ses trois filles, âgées de 7, 18 et 21 ans, comme l'a révélé le maire Andrij Sadovy. Elles ont trouvé la mort dans leur propre maison. Le seul membre de la famille survivant est le père, qui se bat maintenant contre des problèmes de santé critiques, selon l'Université catholique ukrainienne. "La Russie tue impitoyablement les Ukrainiens et leurs familles au cœur de l'Europe", écrit Sadovy. "Les Russes brutalisent nos enfants, notre avenir."

15:41 Scholz justifie le déploiement de missiles : Le chancelier Scholz répond aux opposants au déploiement de missiles américains en Allemagne. "Nous devons garantir la paix ici et prévenir toute hostilité potentielle", affirme le politique de l'SPD. "Le principal objectif est de dissuader les agresseurs potentiels." L'arsenal de la Russie s'est rapidement développé, en particulier en ce qui concerne les missiles, reconnaît Scholz. Le président Poutine a également violé les accords de désarmement comme le traité INF et a déployé des missiles à Kaliningrad, qui n'est qu'à 530 kilomètres de Berlin par air. "Rester passif face à cette provocation serait irresponsable." Scholz ajoute également, "L'inaction menacerait la paix ici. Je ne tolérerai pas une telle situation." En conséquence, les États-Unis et le gouvernement allemand ont convenu de déployer des missiles américains plus puissants sur le sol allemand à partir de 2026. Le parti de gauche (Die Linke) et l'AfD critiquent cette décision, la considérant comme une course aux armements inutile qui met en danger la sécurité allemande. Des controverses agitent également certains courants de l'SPD. En savoir plus ici.

15:18 Scholz garantit des systèmes de défense aérienne IRIS-T supplémentaires pour l'Ukraine : Le chancelier fédéral Olaf Scholz a promis de fournir plus de systèmes de défense aérienne IRIS-T à l'Ukraine. Huit systèmes IRIS-T SLM et neuf systèmes IRIS-T SLS ont été commandés pour l'Ukraine, comme l'a annoncé Scholz lors d'une visite au site de la Bundeswehr à Todendorf, en Schleswig-Holstein. "Deux de chaque seront livrés cette année, le reste en 2025", déclare Scholz. Quatre systèmes IRIS-T SLM sont actuellement en service en Ukraine, ainsi qu'une abondance de missiles de défense aérienne et trois systèmes IRIS-T SLS associés. Scholz a fait cette déclaration lors de la présentation du premier système de défense aérienne IRIS-T pour la Bundeswehr.

14:55 La Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande appellent à un retrait inconditionnel de la Russie : La Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande ont condamné l'invasion armée de l'Ukraine par la Russie dans une déclaration conjointe lors de leur premier sommet en neuf ans. Dans une déclaration conjointe, le président sud-coréen Yoon Suk Yeol et le premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon appellent la Russie à "se retirer immédiatement, complètement et sans condition du territoire international reconnu par la communauté internationale comme étant l'Ukraine". Ils critiquent également la coopération militaire croissante de la Russie avec la Corée du Nord. Dans un moment critique où les forces autoritaires persistent à défier les valeurs mondiales, il est "plus important que jamais" pour des pays comme la Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande de "montrer leur unité", déclare Yoon. La Corée du Nord, un paria international, a récemment renforcé ses liens militaires avec la Russie.

14:21 Zelensky annonce un grand remaniement gouvernemental : Le président ukrainien Volodymyr Zelensky cherche à revitaliser son pays grâce à un remaniement gouvernemental complet, a-t-il déclaré. "Nous avons besoin d'un regard neuf", a déclaré Zelensky lorsqu'on lui a demandé les raisons du remaniement gouvernemental. "Cette initiative est liée au renforcement de notre nation dans divers domaines." L'Ukraine résiste à l'assaut russe depuis presque trois ans maintenant. Zelensky a également exprimé sa gratitude aux ministres et à l'ensemble du cabinet.

13:47 L'armée allemande active la protection IRIS-T SLM : L'IRIS-T SLM n'est pas une nouveauté pour l'Ukraine. Pour repousser un volume plus important de missiles russes, un total de dix systèmes doivent être installés dans le pays prochainement. Une livraison, selon des sources de sécurité, est déjà en cours. L'armée allemande prévoit également d'utiliser l'IRIS-T dans le Schleswig-Holstein.

13:21 La Russie affirme avoir capturé un autre village près de la ville ukrainienne de Pokrovsk : La Russie affirme avoir pris le contrôle d'un autre village près de la ville stratégiquement importante de Pokrovsk, dans l'est de l'Ukraine. Le ministère de la Défense russe déclare que l'armée russe a "libéré complètement" le village de Karliwka, situé à environ 30 kilomètres de Pokrovsk. Pokrovsk sert de hub logistique crucial pour l'armée ukrainienne. Les troupes ukrainiennes se sont retirées de l'avancée russe dans la région depuis plusieurs mois.

12:59 L'Ukraine affirme la présence de systèmes de défense hautement fortifiés en Crimée : Les occupants russes de la Crimée utilisent tous les moyens disponibles pour protéger le pont de Kerch, selon le porte-parole de la marine ukrainienne, Dmytro Pletenchuk, comme le rapportent Defense Express sur la télévision nationale ukrainienne. Des systèmes courts et longs, y compris S-300, S-400 Triumf, S-500 Prometheus et Pantsir-S1, sont apparemment utilisés. La Crimée est "chargée de systèmes de défense", a déclaré Pletenchuk, en raison de son importance stratégique et symbolique pour les occupants. Le pont de Kerch, un projet prestigieux du leader du Kremlin Vladimir Poutine, relie la Russie continentale à la péninsule illégalement annexée et sert de voie d'approvisionnement cruciale pour les forces russes dans le sud de l'Ukraine. Les combats pour le pont continuent, et Kyiv a répété à plusieurs reprises son engagement à libérer la péninsule. Le pont est un point stratégique crucial.

12:32 Poutine Annonce la Visite de Xi à la Réunion du BRICS en Russie (Paraphrasé)Le président russe Vladimir Poutine a rendu public que le président chinois Xi Jinping assistera au prochain sommet du BRICS qui aura lieu en Russie, prévu pour octobre. Poutine a mentionné lors d'une réunion avec le vice-président chinois Han Zheng au Forum économique de l'Est à Vladivostok : "Nous attendons l'arrivée du président chinois Xi Jinping au sommet du BRICS". De plus, Poutine a proposé une "réunion de travail bilatérale" avec Xi. Cette association, créée en 2009 par le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, comprend maintenant l'Afrique du Sud, et cette année, des pays comme les Émirats arabes unis, l'Égypte et l'Iran y ont également été inclus. Les nations du BRICS se considèrent comme une force opposée aux États occidentaux. Le sommet aura lieu dans la ville russe de Kazan du 22 au 24 octobre. Le Kremlin s'attend à ce que le sommet élargisse son influence et renforce les alliances économiques. Moscou et Pékin ont renforcé leur partenariat stratégique depuis le début de l'invasion russe en Ukraine.

12:00 Russie : Attaque sur Poltava Ciblée sur les Soldats et Instructeurs Étrangers (Paraphrasé)Le ministère russe de la Défense a reconnu que l'attaque meurtrière sur la ville ukrainienne de Poltava était dirigée contre des soldats et des instructeurs étrangers. La cible était un centre de formation militaire. Le ministère a souligné que l'institut forme des spécialistes en communication et en guerre électronique provenant de différentes régions et unités militaires des Forces armées ukrainiennes, ainsi que des opérateurs de véhicules aériens sans pilote impliqués dans les frappes sur des structures civiles sur le territoire de la Fédération de Russie. De plus, le ministère a rapporté avoir utilisé le système d'armes hypersoniques Kinzhal contre des installations militaires-industrielles dans la ville occidentale ukrainienne de Lviv. Les forces russes ont pris le contrôle de deux nouveaux établissements dans l'est de l'Ukraine, Prechystivka et Karliivka. Selon les rapports ukrainiens, 50 personnes ont été tuées dans l'attaque de Poltava mardi.

11:43 Baerbock Rend Hommage au Ministre des Affaires Étrangères Ukrainien Sortant (Paraphrasé)La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a rendu hommage à son homologue ukrainien, Dmytro Kuleba. "De longues conversations dans des trains de nuit, au G7, sur le front, à Bruxelles, devant une centrale électrique bombardée", a-t-elle écrit sur T. "Il y a peu de gens avec qui j'ai collaboré de près comme je l'ai fait avec vous, @DmytroKuleba", a-t-elle ajouté. "Vous avez mis les gens de votre pays avant vous-même." Elle lui souhaite "du fond du cœur tout le meilleur - Nous devrions nous revoir lorsque la paix et la liberté auront revenu sur toute l'Ukraine."

11:24 La Russie Va Modifier Sa Doctrine Nucléaire (Paraphrasé)Les actions de l'Occident contraignent la Russie à réviser sa doctrine nucléaire, a rapporté l'administration présidentielle russe. La Russie fait face à des défis et des menaces de la part de ce que l'on appelle l'Occident, ce qui nécessite une mise à jour de la doctrine, selon les agences de presse russes, citant le porte-parole du président Dmitri Peskov. Il est envisagé que l'Ukraine pourrait utiliser des armes à longue portée fournies par les États-Unis dans ses attaques pénétrant profondément dans le territoire russe. Le gouvernement de Kyiv a de plus en plus pressé les États-Unis de permettre à l'Ukraine de frapper des cibles profondément à l'intérieur de la Russie à l'aide des armes fournies par ses alliés. "Il est évident que les Ukrainiens feront cela", a déclaré Peskov à l'agence RIA. "Nous prenons tout cela en compte." La Russie a déjà déclaré qu'elle modifiera sa doctrine nucléaire, mais n'a pas encore révélé les détails. La directive permet l'utilisation d'armes nucléaires si la souveraineté ou l'intégrité territoriale de la Russie est menacée.

10:54 Ukraine : 29 des 42 Attaques Aériennes Russes Répulsées (Paraphrasé)La Russie a mené 42 attaques aériennes sur l'Ukraine pendant la nuit, selon

09:21 Gouverneur : La région de Lviv endure "une journée sombre" - Le bilan des morts s'alourditAprès des attaques aériennes russes sur Lviv, une ville occidentale de l'Ukraine (selon les entrées 07:18, 06:17 et 05:29), le nombre de victimes a augmenté. Sept personnes, dont une fillette de 7 ans et une adolescente de 14 ans, ont trouvé la mort pendant la nuit, selon le gouverneur de la région de Lviv, Maksym Kosyzkyj, via Telegram. Kosyzkyj a qualifié cette journée de sombre pour la région, la décrivant comme une tragédie épouvantable. Initialement, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy avait rapporté cinq morts et plus de 30 blessés dans un post sur X, exprimant ses condoléances aux familles endeuillées.

08:49 Le ministre des Affaires étrangères ukrainien remet sa démissionLe ministre des Affaires étrangères ukrainien Dmytro Kuleba a décidé de démissionner, comme l'a révélé le président de la Parlement, Ruslan Stefantchuk, mercredi. La demande de démission sera présentée lors de la prochaine séance plénière, a publié Stefantschuk sur sa page Facebook. Plusieurs autres membres du gouvernement ont déjà présenté leur démission (voir les entrées 00:47 et 22:06). Ces démissions font partie d'un vaste remaniement du gouvernement ukrainien. Mercredi, journée de licenciements, sera annoncé par le chef de faction du parti Serviteur du peuple, David Arachamia, via un post sur Telegram. La journée des nominations aura lieu jeudi.

08:03 Zelenskyy : "Des gens sont ensevelis sous les décombres"L'attaque de roquettes russes sur Poltawa représente l'une des attaques les plus meurtrières depuis le début du conflit, selon le président Volodymyr Zelenskyy, dans son discours du soir. Il a réitéré ses demandes de systèmes de défense aérienne, soulignant qu'il y a encore des gens coincés sous les décombres.

07:39 Grossi dresse un tableau sombre à la centrale nucléaire de ZaporijjiaLe président ukrainien Volodymyr Zelensky et le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, ont discuté de l'état des centrales nucléaires en Ukraine et en Russie lors d'une réunion à Kyiv. Grossi se rendra mercredi à la centrale nucléaire de Zaporijjia, dans le sud-est de l'Ukraine, occupée par la Russie. Selon Reuters, Grossi a dit à Zelensky que la situation y est "particulièrement précaire" et que le risque de catastrophe persiste. La centrale, qui est tombée sous le contrôle russe peu après l'invasion de l'Ukraine par Moscou en février 2022, est actuellement à l'arrêt. Les deux parties se sont mutuellement accusées de bombarder la centrale, que Moscou et Kyiv ont toutes deux niées.

07:18 Gouverneur : Deux morts dans l'attaque de LvivAu moins deux personnes ont perdu la vie et 19 ont été blessées lors d'attaques aériennes sur la ville occidentale de Lviv, selon le gouverneur de la région, Maksym Kozytskyi, via Telegram.

06:53 L'Ukraine demande un soutien supplémentaire pour les régions frontalièresL'Ukraine demande un soutien supplémentaire pour son secteur agricole et le déminage, a rapporté le "Rheinische Post" de Düsseldorf, citant une réponse du gouvernement allemand à une question de l'Union. Cela comprend des programmes de financement pour les terres agricoles proches de la ligne de front, le gouvernement allemand étant invité à considérer un soutien potentiel. Une prime de sécurité pour le personnel doit également être fournie, et l'Ukraine a demandé une prolongation d'un programme de livraison de groupes électrogènes financés par le ministère de l'Agriculture. L'Ukraine a également demandé de l'aide pour les opérations de déminage dans les zones proches de la ligne de front. Le ministère allemand de la Coopération économique et du Développement est actuellement engagé dans un projet de détection et de déminage, selon le gouvernement allemand.

06:17 L'Ukraine : L'incendie faiblit à Lviv après une attaque de drones Shahed russeUn incendie s'est déclaré près de la gare ferroviaire principale de Lviv après des attaques aériennes russes sur la ville du nord-ouest de l'Ukraine, selon le gouverneur de la région, Maksym Kozytskyi, via Telegram. Deux écoles ont également été endommagées, avec de multiples fenêtres brisées et des éclats de verre répandus dans les rues. Kozytskyi a rapporté que plusieurs drones Shahed ont été utilisés dans l'attaque aérienne russe. Les services d'urgence ont été envoyés sur les lieux, et les écoles touchées resteront fermées, comme l'a annoncé le maire de Lviv, Andriy Sadovyi, via Telegram. Au moins six personnes, dont un garçon de 10 ans, ont été blessées. Bien que située loin du front est, Lviv a connu plusieurs attaques depuis le début du conflit.

Kyiv et Lviv受到第二轮空袭

Kyiv et Lviv, la capitale ukrainienne et une ville proche de la frontière polonaise, sont toutes deux attaquées par une deuxième vague de raids aériens russes. Les défenses aériennes sont activées. Les témoins rapportent de multiples explosions aux abords de Kyiv, suggérant l'utilisation de défenses aériennes. En même temps, l'armée signale une attaque de drone sur Lviv. L'Ukraine est actuellement en alerte maximale, comme le rapporte l'armée de l'air ukrainienne via Telegram. La Pologne active ses propres avions et ceux de ses alliés pour la troisième fois en huit jours pour protéger l'espace aérien en réponse aux raids aériens et aux activités à longue portée russes, selon le commandement opérationnel des forces armées polonaises.

Après l'attaque dévastatrice des forces russes sur Poltava, ville d'Ukraine, le président Biden promet d'envoyer des systèmes de défense aérienne supplémentaires à l'Ukraine. "Je condamne fermement cette attaque brutale," déclare Biden. Washington maintiendra son aide militaire à Kyiv, y compris la fourniture de systèmes de défense aérienne et de capacités essentielles pour protéger les frontières de l'Ukraine. Après l'attaque, qui a fait au moins 51 morts, le président Zelensky a exhorté ses alliés occidentaux à fournir rapidement de nouveaux systèmes de défense aérienne et à autoriser l'utilisation d'armes à longue portée existantes contre le territoire russe.

02:52 : Une autre attaque de drones sur Kyiv

Les forces russes ont lancé une autre attaque de drones sur Kyiv. Les unités de défense ukrainiennes combattent activement les attaques autour de la périphérie de la capitale, comme l'a rapporté l'armée ukrainienne sur Telegram. Il n'y a pas encore d'informations sur le nombre de drones ou les dommages potentiels. Cette attaque nocturne fait partie d'une série de raids aériens russes sur Kyiv qui se sont intensifiés ces dernières semaines.**

01:32 : Zelensky souhaite maintenir le contrôle sur Kursk de manière permanente

L'Ukraine cherche à maintenir le contrôle sur les territoires de l'oblast russe de Kursk jusqu'à ce que le président Poutine accepte de négocier, a déclaré le président Zelensky dans une interview avec la chaîne de télévision américaine NBC News. Occupant ces territoires constitue un élément important du "plan de victoire", a-t-il ajouté. Cependant, l'Ukraine ne cherche pas à s'approprier d'autres territoires russes. Zelensky n'a pas précisé si une extension du contrôle territorial était envisagée. L'opération de Kursk était un secret bien gardé, même le président américain Joe Biden n'en avait pas été informé.**

00:47 : Plusieurs ministres ukrainiens démissionnent

Quatre ministres - la députée européenne Olga Stefanishyna, le ministre de l'Industrie stratégique Oleksandr Kamyshin, qui a joué un rôle important dans l'augmentation de la production d'armes, le ministre de la Justice Denys Malyuska et le ministre de l'Environnement Ruslan Strilets - ont démissionné avant un remaniement ministériel prévu en Ukraine. Il reste incertain si les quatre ministres seront nommés à d'autres postes de haut niveau. "Un grand remaniement gouvernemental est prévu cette semaine", explique David Arakhamia, le chef de la faction Serviteur du peuple au Parlement, sur Telegram. "Demain sera une journée de départs, et le lendemain, une journée de nominations", reveals Arakhamia. Arakhamia, considéré comme un proche du président ukrainien Volodymyr Zelensky, a communiqué ces informations.**

23:16 : Après l'attaque de roquettes sur Poltava : Zelensky demande le déploiement d'armes à longue portée

Suite à l'attaque meurtrière des roquettes russes sur Poltava, le président ukrainien Volodymyr Zelensky demande l'autorisation d'utiliser des armes à longue portée contre la Russie. "Les frappes russes cesseront si nous pouvons détruire les plates-formes de lancement et les aéroports militaires russes et leur logistique", explique-t-il dans son discours vidéo quotidien. Selon lui, le bilan humain à Poltava a atteint 51 morts, 271 blessés et plusieurs personnes sont encore bloquées sous les décombres.**

22:06 : Zelensky limoge un autre haut responsable

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a limogé Rostyslav Shurma, premier député chef de l'Office présidentiel, selon un décret publié sur le site du président. Le président du Parlement, Dmytro Razumkov, a également annoncé la démission d'Olha Stefanishyna, qui a servi comme députée européenne et ministre de l'Intégration européenne d'Ukraine. Plusieurs autres ministres ont précédemment présenté leur démission. Le président Volodymyr Zelensky explique que des changements seront apportés pour renforcer le gouvernement. "L'automne sera indiscutablement critique. Nos institutions d'État doivent être structurées de manière à permettre à l'Ukraine d'atteindre tous les résultats dont elle a besoin."**

21:42 : Reporter de ntv à Poltava : "Les résidents ont décrit un moment extrêmement tendu"

L'Ukraine a connu l'une de ses plus lourdes attaques aériennes depuis le début du conflit, avec de nombreux morts et blessés signalés. La reporter de ntv Kavita Sharma décrit une situation "très tendue" à Poltava et relate comment les résidents ont vécu l'attaque de roquettes.**

21:25 : L'Ukraine accuse la Russie d'exécuter des prisonniers de guerre

Le Bureau du procureur général d'Ukraine accuse des soldats russes d'avoir exécuté des prisonniers de guerre. Des enquêtes ont été ouvertes sur le meurtre de trois Ukrainiens capturés dans la région de Torez, dans l'est de l'Ukraine. Selon les informations disponibles, les Ukrainiens sont sortis d'un abri les mains en l'air. "Les occupants les ont contraints à s'allonger et les ont immédiatement abattus dans le dos", a déclaré le bureau, en se basant sur des publications sur les réseaux sociaux.**

