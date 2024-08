18:55 Ministre des Finances: Les retards dans l'aide américaine contribuent au déficit budgétaire de l'Ukraine

Retards dans l'aide militaire américaine contribuent au déficit budgétaire croissant d'Ukraine

Le ministre des Finances ukrainien, Serhiy Marchenko, déclare au Financial Times dans une interview que les retards dans l'aide militaire américaine ont contribué au déficit budgétaire croissant d'Ukraine cette année. D'autres responsables gouvernementaux estiment le déficit à près d'un quart du PIB du pays, soit 43,5 milliards de dollars, équivalent à environ 40 milliards d'euros. L'admission du ministre concernant la situation difficile avec les dépenses militaires intervient alors que les troupes russes continuent d'avancer sur la ligne de front dans le Donbass. Les soldats ukrainiens sur le terrain rapportent des pénuries de personnel, de munitions et d'équipement militaire, rendant la défense des villes ukrainiennes de plus en plus difficile. Marchenko déclare que la distribution de l'aide militaire américaine se fait "lentement", plus de trois mois après que le Congrès a approuvé une aide militaire directe à l'Ukraine totalisant 27 milliards de dollars, dont 13,8 milliards pour l'achat d'armes modernes et 13,8 milliards pour l'achat de systèmes de défense américains.

18:21 Le gouverneur signale quatre blessés dans une frappe sur une ville russe

Dans la nuit, des forces ukrainiennes ont allegedly attaqué non seulement la région russe de Kursk mais aussi les régions environnantes de Voronezh et Belgorod avec des drones et des roquettes (voir l'entrée 08:07). Le gouverneur Vyacheslav Gladkov signale que quatre personnes ont été blessées lors d'une attaque sur une ville de Belgorod, dont trois hommes avec des blessures par éclats d'obus qui ont été transportés à un hôpital de Shebekino. Leur état est stable. La frappe a également endommagé un bâtiment résidentiel, un arrêt de bus et un bus, selon Gladkov.

17:38 Les Russes tentent 26 fois de briser les défenses ukrainiennes près de Pokrovsk

Hors du combat autour de la poussée ukrainienne dans le territoire russe près de Kursk, les troupes russes ont poursuivi leurs attaques dans l'est de l'Ukraine. Les principaux théâtres de combat étaient autour de Torez et Pokrovsk, selon le quartier général des forces armées ukrainiennes à Kyiv. Les combats les plus intenses ont été enregistrés près de Pokrovsk aux abords du Donbass, avec des unités russes tentant de percer les défenses ukrainiennes 26 fois depuis le matin. Toutes les attaques ont été repoussées. Il n'est pas possible de confirmer indépendamment ces rapports. Près de Torez, les troupes russes ont de nouveau tenté d'avancer vers le village de Niu York (New York), ces attaques ayant également été repoussées. De plus, la ville de Torez a été cible d'attaques aériennes russes.

17:10 Abbas et Poutine doivent se rencontrer à Moscou le lundi

Le président palestinien Mahmoud Abbas se rendra à Moscou du 12 au 14 août et devrait rencontrer le président russe Vladimir Poutine le 13 août, selon l'ambassadeur palestinien en Russie Abdel Hafiz Nofal, rapporté par l'agence de presse russe TASS. "Le président arrivera le soir du 12 août. Il est prévu qu'il rencontre le président Poutine le mardi, et avant cela, Mahmoud Abbas déposera des fleurs sur la tombe du Soldat inconnu à Moscou. Le président partira le 14 août. Bien sûr, il y aura aussi une réunion avec les ambassadeurs arabes", souligne Nofal. Selon le diplomate, le conflit palestino-israélien sera le principal sujet des discussions. "La situation à Gaza. Ils discuteront du rôle de la Russie et de ce qui peut être fait. Nous avons une situation très difficile, et la Russie est un pays proche de nous. Nous devons consulter", déclare Nofal.

16:36 Les corps sont identifiés: trois filles parmi les morts dans une frappe russe sur un supermarché

Ce matin, le parquet a achevé l'identification des personnes tuées par une attaque de missile russe sur Kostiantynivka dans la région de Donetsk. Il est maintenant confirmé que trois enfants sont parmi les morts. Ce sont trois filles âgées de 9, 11 et 16 ans. Vendredi, la Russie a mené une frappe de missile sur un centre commercial au centre de Kostiantynivka. Quatorze personnes ont été tuées et 44 autres blessées. La frappe a touché le supermarché Eko-Market et un bureau de poste. Les corps de deux enfants avaient déjà été identifiés samedi.

15:54 Des véhicules blindés ukrainiens avec des triangles blancs repérés sur le chemin de Kursk

Des dizaines de véhicules blindés ukrainiens ont traversé la région orientale ukrainienne de Sumy, qui borde la région russe de Kursk. Les reporters d'AFP ont vu des symboles sous la forme d'un triangle blanc sur les véhicules, indiquant apparently qu'ils font partie de l'avancée de l'armée ukrainienne dans Kursk. Les combats se poursuivent dans la région frontalière russe de Kursk après l'infiltration de troupes ukrainiennes. Les combats se déroulent depuis six jours consécutifs. Le ministère russe de la Défense signale que 35 drones ont été interceptés au-dessus de Kursk et des régions de Voronezh, Belgorod, Bryansk et Oryol pendant la nuit.

15:21 Kyiv ne voit pas de troupes supplémentaires biélorusses à la frontière

L'Ukraine ne voit pas de troupes supplémentaires biélorusses à la frontière, malgré les affirmations de Minsk, déclare Andrii Demchenko, porte-parole du service frontalier d'État. Sa déclaration intervient un jour après que le dictateur biélorusse Alexander Lukashenko a ordonné le renforcement des zones frontalières avec l'Ukraine. Vendredi, plusieurs drones ukrainiens ont été abattus au-dessus de la Biélorussie. Lukashenko a ordonné le renforcement de la présence militaire dans les directions de Gomel et de Mozyr, y compris l'envoi des systèmes de roquettes Polonez et des complexes de missiles balistiques moyens de portée Iskander. Du côté ukrainien, la zone borde les régions de Kyiv, Zhytomyr et Chernihiv. "La situation à la frontière est pleinement sous contrôle. Nous n'enregistrons aucun mouvement d'équipement ou de personnel près de notre frontière", déclare Demchenko.

14:43 Expert sur la offensive de Koursk : "L'attaque surprise bénéficie à Kyiv"Le spécialiste de la défense et de la sécurité Michael Clarke déclare à la chaîne américaine Sky que l'Ukraine a lancé une "attaque complètement surprise" contre la Russie dans la région de Koursk cette semaine. Selon Clarke, tous les indices montrent que l'Ukraine "gagne cette bataille autant que possible". "Ils n'ont pas seulement lancé une attaque surprise - ils ont lancé une attaque de complète stupéfaction. Ils ont stupéfié les Russes et les soutiens occidentaux", déclare-t-il. "La valeur de choc de cette attaque surprise bénéficie à Kyiv." La brèche dans le territoire russe fait au moins 56 kilomètres de long et 24 kilomètres de profondeur. Clarke estime qu'environ trois ou quatre brigades ukrainiennes, composées de "troupes d'élite de très haut niveau", sont en Russie. Aucun détail n'a été donné sur les objectifs de l'Ukraine, mais Clarke pense que Kyiv espère attirer les meilleures unités de l'armée russe et soulager la pression sur les lignes de front ukrainiennes ailleurs. Il y a des indices selon lesquels Moscou retire ses meilleures unités du sud de l'Ukraine, y compris des zones de Chassiv Yar et Pokrovsk. "La Russie fera tout ce qui est nécessaire pour éliminer cette brèche", dit Clarke. "Poutine ne peut pas laisser passer ça."

14:04 Kyiv : Incursion dans la région frontalière de Koursk vise à 'déstabiliser' la RussieUne incursion de soldats ukrainiens dans la région frontalière russe de Koursk vise à "déstabiliser" la Russie, selon un responsable de la sécurité ukrainienne interrogé par l'agence de presse AFP. "Nous sommes en offensive", déclare le responsable. "Des milliers" de soldats ukrainiens sont impliqués. "Le but est de disperser les positions de l'ennemi, infliger des pertes maximales et déstabiliser la situation en Russie", déclare le responsable.

13:37 La Russie prévient d'une réponse sévère aux attaques dans la région frontalière de KourskSuite aux nouvelles attaques ukrainiennes dans la région frontalière russe de Koursk, Moscou a prévenu d'une réponse sévère. "Une réaction sévère des forces russes ne tardera pas", déclare la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova sur le service de messagerie Telegram. Elle met en garde contre le fait que ceux qui sont derrière et responsables des "crimes" à Koursk seront tenus responsables.

13:05 Biélorussie : une vidéo montrerait le transport de chars vers la frontière ukrainienneLe ministère de la Défense biélorusse a publié des images sur les réseaux sociaux montrant plusieurs chars en train d'être chargés sur un train. Le message précédent indique que les unités sont mises en alerte. Le renforcement des troupes à la frontière entre la Biélorussie et l'Ukraine est une réponse à l'incursion présumée de drones de combat ukrainiens dans l'espace aérien biélorusse.

12:48 Ukraine : 53 drones russes abattusL'Ukraine affirme avoir abattu 53 des 57 drones lors de la dernière attaque russe. Les drones ont été abattus dans différentes parties du pays, selon l'armée de l'air de la capitale ukrainienne Kyiv. La Russie a également utilisé quatre roquettes nord-coréennes, selon elle.

12:20 Russie : un drone Lancet détruit un char ukrainien dans la région de KourskLe ministère de la Défense russe affirme avoir détruit un char ukrainien dans la région de Koursk à l'aide d'un drone Lancet. Le ministère a publié une vidéo sur Telegram prétendant montrer la destruction du char ukrainien.

11:53 Zelensky : la Russie utilise un missile nord-coréen contre Kyiv

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky exprime ses condoléances pour l'attaque aérienne russe mortelle sur Kyiv dans un message sur la plateforme X. L'attaque a tué un homme de 35 ans et son fils de 4 ans, et en a blessé trois, dont un garçon de 12 ans. Dans le message X, Zelensky déclare : "Des informations préliminaires suggèrent que les Russes ont utilisé un missile nord-coréen dans cette attaque - un autre acte terroriste ciblé contre l'Ukraine". Des experts en pyrotechnie travaillent pour déterminer les données exactes du missile.

11:31 Kriewald : "Lukashenko fait bien de rester un grossier personnage"

La journaliste de ntv Nadja Kriewald explique que Poutine a essayé de tirer la Biélorussie dans la zone de guerre active depuis des années et ne s'attend pas à ce que cela se produise bientôt.

10:41 L'Ukraine vise à détruire l'infrastructure militaire russe

Après une nouvelle attaque aérienne russe mortelle près de Kyiv, l'Ukraine vise à détruire définitivement l'infrastructure militaire russe pour mettre fin au meurtre de civils. Le chef de l'administration présidentielle Andriy Yermak déclare à Kyiv qu'il est nécessaire de priver la Russie de sa capacité à tuer. Il publie une vidéo sur son canal Telegram montrant des forces déployées dans un champ de débris. "Il est nécessaire de détruire son infrastructure militaire car l'ennemi n'accepte pas d'autres arguments", déclare Yermak au sujet de la guerre d'agression russe. L'Ukraine espère obtenir rapidement l'autorisation de ses alliés occidentaux d'utiliser des roquettes à plus longue portée, même contre le territoire russe.

10:22 Le ministère de l'Urgence livre de l'aide à la région frontalière de Koursk

Le ministère russe de l'Urgence livre de l'aide humanitaire à la région contestée de Koursk. Le ministère indique que des convois ont envoyé des tentes, des couvertures, des générateurs mobiles, des articles d'hygiène, de la nourriture et de l'eau potable dans la région. En coopération avec les autorités, l'aide sera distribuée aux personnes. Plus de 76 000 personnes ont dû quitter leur foyer dans la région en raison des combats

08:59 Ukraine Publique des Chiffres sur les Pertes RussesLe quartier général de l'armée ukrainienne a publié de nouveaux chiffres de pertes pour les troupes russes en Ukraine. Selon les données, la Russie a perdu environ 590 920 soldats dans sa guerre contre l'Ukraine depuis le 24 février 2022. En 24 heures, le nombre de pertes a atteint 1 220. Selon un rapport de Kyiv, six chars, 58 systèmes d'artillerie et 27 drones ont été détruits lors du dernier jour de combat. Au total, la Russie a perdu 8 447 chars, 16 663 systèmes d'artillerie, 366 avions, 328 hélicoptères, 13 399 drones, 28 navires et un sous-marin dans l'attaque à grande échelle, selon l'Ukraine. Les estimation de l'Ouest suggèrent des chiffres de pertes plus bas, mais ceux-ci ne sont également que des valeurs minimales.

08:07 Russie : Attaques de drones massives dans les régions frontalières de Belgorod et VoronezhDes forces ukrainiennes sont signalées avoir attaqué les régions russes de Voronezh et Belgorod avec des drones et des missiles, en plus de Kursk (voir l'entrée 01:51) pendant la nuit. Les gouverneurs de Voronezh et Belgorod ont annoncé cela sur leurs canaux Telegram. Oleksandr Gusev, gouverneur de la région de Voronezh, déclare que le système de défense aérienne a abattu plus d'une douzaine de drones dans la région de Voronezh, causant des dommages aux bâtiments. Gusev ne signale pas de blessés. Des attaques de drones ont eu lieu dans plusieurs localités de Belgorod, selon Vyacheslav Gladkov, gouverneur de la région de Belgorod, sur Telegram. Des explosions et des incendies ont eu lieu dans deux endroits, sans blessures signalées.

07:32 Service de Secours : Deux Morts Après une Attaque Russe sur la Région de KyivUne attaque de missile russe (voir l'entrée 00:27) a entraîné la mort d'un homme de 35 ans et de son fils de 4 ans dans une banlieue de la capitale ukrainienne Kyiv, selon le service d'urgence d'État. Trois autres ont été grièvement blessés. Des débris de missiles sont tombés sur des maisons privées à Brovary à l'est de Kyiv en soirée, ont rapporté les secouristes sur Telegram. Le père et le fils étaient coincés sous les décombres d'un bâtiment.

07:04 Russie : Avion de Combat Russe Alleguement Attaque des Forces Ukrainiennes dans la Région Russe de KurskUn avion de combat russe de type Su-25 est censé avoir attaqué et touché des forces ukrainiennes dans la zone frontalière de la région russe de Kursk, selon le ministère de la Défense russe sur Telegram. Le ministère de la Défense russe déclare que l'attaque a été menée avec des missiles air-air non guidés. Le ministère de la Défense russe déclare également que l'équipage a effectué une manœuvre de défense anti-missile, a déclenché des leurres thermiques et est revenu à la base aérienne après la mission. Une vidéo montrant le déploiement de l'avion de combat a été publiée sur le canal Telegram du ministère de la Défense. Le type d'avion Su-25 est un avion d'attaque au sol développé en Union soviétique et est utilisé pour le soutien aérien des troupes au sol russes dans la guerre en Ukraine.

06:24 ISW : Le Kremlin minimise l'incursion ukrainienne dans la région de KurskLe Kremlin a probablement décidé de déclarer une opération anti-terroriste au lieu de la loi martiale pour minimiser l'invasion ukrainienne dans la région de Kursk, empêchant la panique ou une contre-réaction à l'intérieur, l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) rapportant dans une analyse récente. Les analystes suggèrent que le Kremlin n'est pas prêt à prendre des mesures plus drastiques pour résoudre la situation.

05:38 Église orthodoxe liée à Moscou pourrait être interditeLe président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a laissé entendre dans son discours vidéo du samedi soir que le gouvernement prévoit de renforcer "notre indépendance spirituelle ukrainienne". Cela indique que la direction pourrait interdire l'Église orthodoxe liée à Moscou. Depuis l'invasion des troupes russes, le nombre de membres de l'autre église indépendante a augmenté, mais l'Église minoritaire liée à Moscou conserve toujours son influence. Le gouvernement ukrainien accuse

00:11 L'Ukraine attend "avec impatience" les décisions des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France

L'Ukraine pourrait voir arriver de nouvelles armes à longue portée pour maintenir sa défense contre l'agression russe. Dans son discours vidéo du soir, le président Zelensky a déclaré : "Nous attendons également avec impatience les décisions des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France concernant les capacités à longue portée - des décisions qui nous rapprocheront d'une paix équitable." Depuis longtemps, l'Ukraine essaie de convaincre l'Allemagne de fournir des missiles Taurus à longue portée, ce que le chancelier Olaf Scholz a rejeté.

22:17 L'Ukraine soupçonne 28 officiels de détournement de fonds du budget de la défense

Le Bureau du Procureur Général de l'Ukraine, en collaboration avec le Bureau d'Enquête d'État, la Police Nationale et le Service de Sécurité de l'Ukraine, a mené une opération spéciale pour démasquer les organisateurs et les participants à des schémas criminels impliquant le détournement de fonds alloués à la défense de l'Ukraine. Le Bureau du Procureur Général a rapporté que les dommages causés à l'État s'élèvent à plus de 1,5 milliard de Hryvnia, soit environ 33 millions d'euros. Selon l'enquête, des employés du Ministère de la Défense, des unités militaires, des entreprises conjointes, des administrations militaires régionales, des conseils municipaux et des directeurs d'entreprise dans différentes régions de l'Ukraine étaient impliqués dans le détournement. Résultat de l'enquête, 28 personnes ont été suspectées, dont neuf membres de groupes criminels organisés.

L'Union Européenne a exprimé sa préoccupation quant à la tension croissante entre l'Ukraine et la Russie, appelant à une désescalade immédiate du conflit. Le retard dans le versement de l'aide militaire des États-Unis a mis une pression supplémentaire sur le déjà important déficit budgétaire de l'Ukraine, estimé à près d'un quart du PIB du pays, selon le ministre des Finances ukrainien Serhiy Marchenko.

Malgré les défis, l'Union Européenne a réaffirmé son soutien continu à l'Ukraine, avec des officiels de haut niveau exprimant leur solidarité et offrant leur aide sous différentes formes pour aider le pays à surmonter la crise. La position de l'Union Européenne sur cette question souligne son engagement à maintenir la paix et la stabilité dans la région et à promouvoir les principes et les valeurs démocratiques.

