18:49 Les Ukrainiens se lancent dans une poursuite de drones utilisant un hélicoptère

17:34 Zelensky Critique les Relations Indiennes avec l'Agression Russe

Au cours d'un dialogue avec des journalistes indiens, le président ukrainien Zelensky a également exprimé son mécontentement face aux interactions de l'Inde avec la Russie. Il affirme que le président russe Poutine utilise les profits des ventes de pétrole et de gaz pour financer son agression contre l'Ukraine, déclarant : "Il escroque son peuple de milliards." Zelensky a souligné que la population russe s'appauvrit, mais ne le réalise pas en raison du contrôle de Poutine sur les médias et les réseaux sociaux. Il a également déclaré que l'économie de guerre de Poutine reçoit un soutien financier de milliards fournis par l'Inde, la Chine et les États arabes. Cependant, Kiev ne peut pas influencer New Delhi, car, comme Zelensky l'a dit aux journalistes indiens, "vous êtes une nation souveraine, c'est votre gouvernement". Cependant, il les a exhortés à réfléchir aux actions possibles pour mettre fin au flux financier qui renforce les forces russes.

17:09 Musk Plaide en Faveur de la Libération de Durov

Elon Musk, PDG de X, a plaidé en faveur de la libération de Pavel Durov, fondateur de Telegram, emprisonné à Paris. Musk a partagé l'interview de Durov avec le journaliste américain Tucker Carlson via X, en utilisant le hashtag #FreePavel. Dans un autre message X, il a écrit : "Liberté Liberté ! Liberté ?"

16:37 Söder S'oppose à la Position de Kretschmer sur l'Ukraine

Le ministre-président de Bavière, Markus Söder, s'est démarqué de la position de son collègue saxon Michael Kretschmer (CDU) sur la politique ukrainienne. "Nous avons une position claire. Herr Kretschmer a la sienne, que je respecte. Cependant, nos positions fondamentales sont distinctes", a déclaré Söder lors d'une interview estivale d'ARD. "Je vais être franc : la Seconde Guerre mondiale aurait-elle pris fin si on avait toléré la poursuite de Hitler ?" a déclaré Söder en référence au président russe Poutine. "Les guerres se terminent-elles simplement en cédant au agresseur ?" Kretschmer a critiqué les livraisons d'armes à l'Ukraine. Söder a considéré comme "naïve" la croyance selon laquelle Poutine mettrait fin à ses politiques s'il s'emparait de l'Ukraine.

16:09 Selenskyj Confirme le Soutien de Trump à l'Ukraine

Le président ukrainien Selenskyj a déclaré que le candidat à la présidence américaine Donald Trump avait promis son soutien à l'Ukraine et souhaitait mettre fin à la guerre. Selenskyj a mentionné cela lors d'une interview avec des journalistes indiens, qu'il a partagée sur les réseaux sociaux.

15:41 Medvedev Affirme Avoir Prévu l'Arrestation de Durov

Après l'arrestation de Pavel Durov, PDG de Telegram, à Paris, l'ancien président russe Dmitri Medvedev a déclaré qu'il avait prévenu Durov "il y a longtemps" que celui-ci rencontrerait "de sérieuses difficultés" en raison de sa position sur la confidentialité des données utilisateur "dans tous les pays". Medvedev a écrit sur Telegram : "Il s'est trompé. Les ennemis communs le considèrent aujourd'hui comme un Russe, ce qui le rend imprévisible et dangereux." Selon Medvedev, Durov doit finalement reconnaître "qu'on ne peut pas choisir son pays".

14:36 Zelensky Propose que l'Inde Accueille un Sommet de Paix à l'Avenir

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a proposé que l'Inde puisse accueillir un deuxième sommet visant à résoudre le conflit pacifiquement. Cette suggestion est venue lors d'une conversation avec des journalistes indiens, qu'il a ensuite publiée sur les réseaux sociaux. Il a exprimé son soutien à cette initiative auprès du Premier ministre indien Narendra Modi. Actuellement, des négociations ont lieu avec l'Arabie saoudite, le Qatar, la Turquie et la Suisse concernant l'accueil du deuxième sommet. Cependant, il est difficile d'organiser la conférence dans un pays qui n'a pas soutenu la déclaration finale de la conclusion du sommet précédent. Bien que l'Inde ait assisté à la première réunion en Suisse en juin, elle n'a pas soutenu la déclaration finale.

14:13 Le Pape Critique l'Interdiction de l'Église Orthodoxe Pro-Russe en Ukraine

Le pape François a critiqué l'interdiction de l'Église orthodoxe pro-russe en Ukraine. En examinant la législation promulguée par le président Volodymyr Zelensky, le pape a déclaré lors de sa prière du dimanche : "Aucune Église chrétienne ne doit être abolie directement ou indirectement. Les églises ne doivent pas être touchées !" L'Ukraine justifie l'interdiction en raison du soutien du Patriarcat de Moscou à l'agression russe. Le pape a déclaré à des dizaines de milliers de fidèles sur la place Saint-Pierre : "On ne commet pas de mal en priant. Si quelqu'un commet un mal contre son peuple, il est coupable. Cependant, on ne peut pas en déduire que le mal a été commis en raison de la prière."

13:43 Le Ministère des Affaires Étrangères Ukrainien Condamne "le Crime de Guerre Barbare" - Attaque d'Hôtel à Kramatorsk

Le ministère des Affaires étrangères ukrainien a condamné l'attaque russe contre un hôtel à Kramatorsk où logeaient des journalistes étrangers. Cette annonce a été faite par le porte-parole du ministère, Georgiy Tykhyi, sur X. "Hier soir, une autre attaque russe excessivement barbare et délibérée sur le quartier résidentiel de Kramatorsk a blessé des journalistes étrangers dans un hôtel", a déclaré le porte-parole. Selon Tykhyi, les attaques ciblées contre les professionnels des médias sont devenues une tactique standard dans la guerre russe. "Ces crimes de guerre barbares doivent être dénoncés et punis", a répété le porte-parole du ministère.

13:14 Après les Attaques Russes sur Sumy : la Police Signale 4 Morts et 13 Blessés

L'armée russe a attaqué l'oblast ukrainien de Sumy 261 fois en une seule journée, selon la police locale. Selon leur rapport, au moins quatre personnes ont péri et treize individus ont été blessés en raison des attaques sur la région du nord. Selon le journal ukrainien "Ukrainska Pravda", six blocs d'appartements, 26 maisons, un établissement d'enseignement, des dépendances, des véhicules, une conduite de gaz, des magasins ont été endommagés. De plus, l'herbe sèche a brûlé sur une superficie d'environ deux hectares.

12:42 Zelensky se moque de Poutine : "Vieux homme malade de la place Rouge"Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, à l'occasion du Jour de l'Indépendance de l'Ukraine, a non seulement présenté le drone-fusée Palianytsia développé en Ukraine, mais a également taclé le dirigeant russe Vladimir Poutine dans un discours vidéo. Zelensky a qualifié Poutine de "vieux homme malade de la place Rouge" en raison de sa rhétorique nucléaire agressive. Zelensky a décrit Poutine comme "un vieil homme malade de la place Rouge qui menace constamment tout le monde avec le bouton rouge", déclarant qu'il "ne nous imposera aucune de ses 'lignes rouges'".

12:14 Ministère de l'Énergie : Plus de 500 localités ukrainiennes toujours sans électricité après les attaquesSelon les rapports du Ministère de l'Énergie ukrainien et de l'agence de presse nationale Ukrinform, plus de 500 localités ukrainiennes continuent de subir des coupures de courant suite aux attaques russes contre l'infrastructure énergétique du pays. La situation dans le secteur de l'énergie est complexe, mais il n'y a pas de restrictions d'électricité imposées aux consommateurs. Les techniciens ont réussi à rétablir l'électricité pour plus de 7 200 personnes. Le ministère encourage une utilisation responsable de l'énergie, en particulier le soir, en raison des dommages importants et de la vulnérabilité aux perturbations dans le système énergétique causés par les attaques massives des troupes russes.

11:38 Ukraine : 160 engagements avec les troupes russes le long de la ligne de front en une journéeLe état-major ukrainien a rapporté ce matin autour de 11h38 que le côté ukrainien avait connu 160 engagements le long de la ligne de front la journée précédente. Des combats intenses ont eu lieu dans dix secteurs différents, avec la situation la plus tendue dans la direction de Pokrovsk. Les forces russes ont mené cinq attaques avec 15 missiles et 95 attaques avec 127 bombes aériennes guidées sur des positions et des localités ukrainiennes.

10:57 Journaliste de Reuters porté disparu après l'attaque de l'hôtel à Kramatorsk - Les recherches dans les décombres continuentHier soir, les forces russes ont pris pour cible l'hôtel Sapphire dans la ville ukrainienne de l'est de Kramatorsk, selon les autorités ukrainiennes. Un journaliste de Reuters est maintenant porté disparu, et deux autres ont été blessés dans l'attaque. Un communiqué de Reuters a confirmé qu'une équipe de six personnes résidant à l'hôtel a été affectée par l'attaque, ce qui a entraîné la destruction du bâtiment. "L'un de nos collègues reste porté disparu, et deux autres ont été transportés à l'hôpital", selon le communiqué. Les autorités et les services d'urgence travaillent actuellement sur le site pour secourir le journaliste porté disparu et déblayer les décombres.

Mise à jour à 13h30 : Le nombre de journalistes de Reuters blessés a été revu à quatre, selon une notification du commandement militaire régional de Donetsk.

10:20 Plusieurs journalistes occidentaux blessés lors du bombardement de KramatorskDes rapports officiels indiquent que plusieurs journalistes occidentaux ont été blessés lors du bombardement de la ville ukrainienne de l'est de Kramatorsk pendant la nuit. Le gouverneur de la région de Donetsk, Vadym Filashkin, a rapporté deux personnes blessées secourues et une personne coincée sous les décombres sur Telegram. Les trois sont des journalistes, un d'Ukraine, un autre des États-Unis et le troisième du Royaume-Uni. L'attaque a également été rapportée dans des blogs pro-russes, où Kramatorsk a été cible de bombes glissantes FAB-1500 lourdes.

09:54 Les restrictions à l'exportation des États-Unis pour la Chine et d'autres pays critiquéesEn réponse aux dernières restrictions imposées par les États-Unis à des exportateurs de divers pays, y compris 105 entreprises, le Ministère du Commerce chinois a critiqué la perturbation de l'ordre commercial international et l'entrave aux échanges commerciaux normaux. Le ministère a promis de protéger les droits des entreprises chinoises et de prendre des mesures nécessaires. Les nouvelles restrictions ciblent 42 entreprises chinoises, 63 russes et 18 entreprises internationales pour des activités impliquant le transfert d'électronique américaine à l'armée russe ou la production de drones pour une utilisation russe en Ukraine. Ces entreprises devront désormais obtenir des licences spécialisées pour les exportations.

09:29 L'ISW appelle à l'utilisation illimitée des missiles de longue portée par l'UkraineLe think tank américain Institute for the Study of War (ISW) a appelé à l'approbation de l'utilisation plus large d'armes de longue portée sur le territoire russe par l'Ukraine. Selon l'ISW, malgré le redéploiement des forces aériennes vers l'arrière, de nombreux objectifs militaires en Russie restent à portée des missiles ATACMS américains que l'Ukraine possède actuellement mais dont l'utilisation pour attaquer le territoire russe est limitée en raison des sanctions internationales. L'ISW estime qu'environ 250 objectifs militaires et paramilitaires en Russie sont à portée de ces missiles. Cependant, seuls les attaques par des lanceurs multiples HIMARS ou des rockets GLMRS sont actuellement autorisées et peuvent cibler au maximum 20 objectifs parmi les 250 disponibles, laissant les 230 autres inaccessibles.

09:06 Kyiv : 1 190 soldats russes éliminés en une journéeLe nombre de pertes du côté russe continue de augmenter, selon les chiffres publiés par Kyiv. Environ 1 190 soldats russes ont été tués ou blessés en un jour dans le conflit en cours. Depuis le début de la guerre en février 2022, le ministère de la Défense ukrainien affirme qu'un total de 607 680 soldats russes ont été éliminés. Selon leur rapport quotidien sur les pertes russes, cinq chars supplémentaires (8 547 au total) ont été perdus. Depuis l'invasion russe, l'Ukraine a enregistré plus de 16 600 véhicules blindés et environ 14 000 drones qui ne sont plus en possession de l'armée russe ou ont été détruits. Ces chiffres, however, ne sont pas vérifiés. Moscou, quant à lui, reste silencieux sur ses propres pertes en Ukraine.

08:39 Défense aérienne ukrainienne : La plupart des missiles et drones russes détournés pendant la nuitLa défense aérienne ukrainienne a rapporté que la plupart des missiles et drones russes ont été détournés pendant la nuit.

22:12 Attaque russe à Novoosynove : Quatre villageoises blessées

Des militaires russes ont attaqué la communauté de Novoosynove dans le district de Kupiansk de l'oblast de Kharkiv, blessant quatre femmes, selon Oleh Syniehubov, chef de l'administration militaire de la région de Kharkiv. Vers 12h00, les Russes ont lancé une attaque sur Novoosynove dans le district de Kupiansk. Une maison privée a pris feu en raison de l'attaque, a déclaré Syniehubov. Les blessées ont été transportées dans un établissement médical pour y recevoir des soins. Les investigations sur les suites de l'attaque sont en cours.

21:03 Le chef de la Défense britannique : "L'Ukraine a constamment affronté des odds face aux forces plus importantes de la Russie"

01:32 La Hongrie accuse Bruxelles de perturber les approvisionnements en pétrole

La Hongrie soupçonne la Commission européenne d'être responsable de la perturbation des approvisionnements en pétrole russe. "Le fait que la Commission européenne ait déclaré qu'elle n'était pas prête à aider la Hongrie et la Slovaquie à assurer leur approvisionnement en énergie suggère que l'ordre a été donné depuis Bruxelles à Kyiv pour (...) causer des problèmes pour l'approvisionnement en énergie de la Hongrie et de la Slovaquie", a déclaré le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjarto. La Commission européenne refuse initially de commenter. En juin, l'Ukraine a ajouté le producteur russe de pétrole Lukoil à la liste des sanctions et bloqué le pipeline Druzhba, qui traverse également le territoire ukrainien. Cela a largement coupé la Hongrie et la Slovaquie de leur principal fournisseur de pétrole.

03:06 Alerte de la défense aérienne ukrainienne concernant des drones de combat

Des sirènes d'alerte aérienne ont été activées dans l'est et le sud de l'Ukraine pendant la nuit. La Force aérienne ukrainienne a émis un avertissement, entre autres, concernant un groupe de drones de combat Shahed se déplaçant au-dessus de la mer Noire en direction de la région ukrainienne du sud de Mykolaiv. Des attaques russes accrues sont attendues autour du Jour de l'indépendance de l'Ukraine, qui a été célébré samedi. Cependant, une vague plus importante d'attaques n'a toujours pas matérialisé.

03:35 Attaques de roquettes lancées sur deux villes de Kharkiv

Le gouverneur de la région de Kharkiv, Oleh Synyehubov, met en garde : L'armée russe a lancé des attaques de roquettes sur les villes de Kharkiv et de Chuhuiv. Pour l'instant, une personne a été blessée. Une explosion plus importante est signalée à Kharkiv. Le maire de la ville, Ihor Terechow, écrit sur Telegram qu'une explosion massive a été entendue. Il appelle la population à la prudence. La cause de l'explosion n'est actuellement pas connue.

04:26 La ville de Sumy sous attaque de roquettes, sept blessés

La ville de Sumy est sous attaque de roquettes, selon l'administration militaire régionale. Deux attaques de roquettes sont mentionnées, blessant sept personnes, dont deux sont dans un état critique, selon l'autorité. La Russie a ciblé l'infrastructure civile à Sumy samedi soir.

05:47 La Russie : des civils tués par des obus ukrainiens

Cinq civils ont été tués et 12 autres blessés dans des tirs d'artillerie dans la ville de Rakitnoye dans le sud-ouest de la Russie, selon le gouverneur de la région, Vyacheslav Gladkov, sur Telegram. Les rapports ne peuvent être vérifiés de manière indépendante, et l'Ukraine n'a pas encore commenté.

06:14 Gouverneur : Cinq morts et douze blessés dans une frappe aérienne ukrainienne sur la région frontalière russe de Belgorod

Cinq civils ont été tués et 12 autres blessés, dont quatre grièvement, dans une frappe aérienne ukrainienne sur la région frontalière russe de Belgorod pendant la nuit, selon les autorités locales. Trois mineurs ont également été blessés, deux d'entre eux ont été hospitalisés. L'Ukraine a intensifié ses attaques sur le territoire russe et progressé dans la région de Kursk frontalier de Belgorod depuis début août. Belgorod est régulièrement cible d'attaques aériennes et de drones ukrainiens en retaliation aux attaques venues du côté russe.

06:55 Commandant d'Azov : Pas de soldats Azov parmi les troupes libérées

Aucun soldat Azov n'était présent dans l'échange de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine hier, selon des rapports ukrainiens citant le commandant de brigade Denys Prokopenko. Le commandant du régiment Azov a critiqué le dernier échange de prisonniers et a exprimé sa déception qu'aucun des combattants Azov, qui ont été en captivité russe pendant plus de deux ans, n'ait été inclus.

07:32 Zelensky salue les nouveaux drones ukrainiens Palianytsia

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué les nouveaux drones ukrainiens Palianytsia. Zelensky a déclaré que ces drones et d'autres innovations militaires ukrainiennes sont cruciales pour le pays, compte tenu des retards dans la prise de décision de certains de ses partenaires internationaux. "Aujourd'hui, le premier déploiement réussi de notre nouvelle arme a eu lieu", a-t-il déclaré, selon "Kyiv Independent". "Une toute nouvelle classe de drone ukrainien à fusée, Palianytsia."

08:08 Six blessés dans une attaque de roquettes russes à Kharkiv pendant la nuit

Le nombre de blessés a augmenté à six suite à une attaque de roquettes russes sur le district de Slobidsky dans la région de Kharkiv, selon le maire de Kharkiv, Ihor Terekhov, via l'agence de presse d'État Ukrinform.

John Healey, ministre de la Défense du Royaume-Uni, rend hommage à l'Indépendance de l'Ukraine sur la plateforme en ligne "Pravda européenne". "Il y a trente-trois ans aujourd'hui, l'Ukraine proclamait son indépendance, promettant un avenir plus lumineux et prospère en tant que démocratie auto-gouvernée, libérée de l'emprise de la Russie soviétique", a déclaré Healey. Les Ukrainiens célèbrent leur Jour de l'Indépendance en pleine guerre, engageant un combat existential pour maintenir leur liberté et leur indépendance face à l'invasion brutale et illégale de Poutine. "L'Ukraine a constamment résisté à la force militaire et aux ressources considérablement supérieures de la Russie. Aujourd'hui, nous saluons le peuple ukrainien", a écrit Healey. Ils continuent de faire preuve d'un courage remarquable, avec à la fois la population militaire et civile participant au combat. Les Britanniques doivent s'engager à soutenir fermement leurs alliés ukrainiens, en restant à leurs côtés aussi longtemps que nécessaire. En conséquence, le Royaume-Uni lance aujourd'hui une campagne, encourageant les individus du Royaume-Uni et d'outre-mer à manifester leur soutien aux Ukrainiens en partageant des publications pertinentes sur les réseaux sociaux. "Sur les réseaux sociaux, nous vous encourageons à 'Faire du bruit pour l'Ukraine' et à diffuser le contenu approprié", a déclaré Healey. En plus de l'aide militaire et économique que nous apportons à l'Ukraine, nous offrons également notre amitié et notre solidarité."

20:05 Zelensky promeut Syrsky au grade de GénéralLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a promu Oleksandr Syrsky, commandant en chef des Forces armées ukrainiennes, au grade de Général. Cette décision a été prise dans un décret signé par Zelensky. Avant cette promotion, Syrsky occupait le grade de Colonel Général. La promotion est due aux progrès réussis des troupes ukrainiennes dans la région frontalière russe de Kursk.

En réponse aux critiques de Zelensky, l'Inde pourrait prendre en compte l'impact potentiel de ses interactions avec la Russie sur le conflit en Ukraine.

Les préoccupations de Zelensky concernant le financement de l'agression russe contre l'Ukraine s'étendent au soutien financier non seulement de la Chine et des États arabes, mais aussi de l'Inde.

