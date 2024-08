18:45 Le départ du chef de l'armée de l'air n'est pas lié au F-16

Le limogeage du chef de l'Air Force Mykola Oleschtschuk n'est pas lié au récent crash d'un F-16, déclare le ministre de la Défense Rustem Umerow lors d'une interview sur CNN Selon le ministre de la Défense Rustem Umerow, la destitution du chef de l'Air Force Mykola Oleschtschuk n'est pas liée à l'accident d'un avion de combat F-16 survenu plus tôt dans la semaine. Cette déclaration a été faite lors d'une interview accordée à CNN. Le limogeage d'Oleschtschuk a eu lieu un jour seulement après que l'armée ukrainienne a confirmé que le nouveau F-16 avait crashé lors de ses opérations défensives contre une importante attaque de drones et de missiles russes le 26 août. "Je dirais probablement qu'il s'agit d'une rotation", a déclaré Umerow, ajoutant qu'il ne voit pas de lien entre les deux incidents pour le moment.

18:06 Fronts de l'Est : Plus de 100 accrochages ciblant Pokrovsk Le long des fronts de l'Est en Ukraine, les défenseurs ukrainiens et les attaquants russes se sont affrontés dans de nombreux accrochages tout au long de la journée. Le quartier général de Kyiv a rapporté un total de 109 engagements armés en début de soirée. Pokrovsk, situé sur la lisière de la région de Donetsk, a été le théâtre des combats les plus intenses, avec 23 attaques russes qui ont toutes été repoussées avec l'appui de l'artillerie. Des attaques russes ont également été signalées près de la ville voisine de Kuracheve.

17:28 Attaque aérienne sur un bâtiment résidentiel à Kharkiv, deux civils tués Dans la région de Kharkiv, deux civils ont trouvé la mort et huit ont été blessés suite à une frappe aérienne russe, selon les rapports ukrainiens. Des bombes guidées ont touché un bâtiment résidentiel dans le village de Tscherkaska Losowa, comme l'a confirmé le gouverneur ukrainien Oleh Synehubov. Les services de secours ont été déployés sur les lieux. La même zone a été touchée par une attaque de bombes le vendredi précédent, qui a touché un bâtiment résidentiel et une aire de jeux, entraînant sept morts et de nombreux blessés.

16:50 L'administration Biden refuse d'envoyer des Américains pour l'entretien de l'équipement militaire en Ukraine Malgré la proposition d'envoyer des Américains en Ukraine pour l'entretien de l'équipement militaire occidental, notamment les avions de combat F-16, l'administration Biden a rejeté cette proposition. Les contractants américains ont été un sujet de débat depuis le début de la guerre, mais l'escalade du conflit avec l'arrivée des avions de combat F-16 en Ukraine a intensifié la discussion. Les agences de renseignement ont exprimé des préoccupations quant à la possibilité que les contractants américains en Ukraine soient des cibles pour les Russes.

16:14 L'opposition biélorusse s'inquiète de la santé de Maria Kolesnikova L'opposition biélorusse exprime son inquiétude quant à l'état de santé de la dirigeante emprisonnée de l'opposition, Maria Kolesnikova. La dirigeante de l'opposition biélorusse exilée, Svetlana Tichanovskaya, a partagé des informations préoccupantes provenant des codétenues de Kolesnikova. Elles affirment que celle-ci pèse maintenant 45 kg, souffre de la faim et est maintenue dans des conditions terribles avec une isolation constante. L'administration de la prison est accusée de pratiquer une "cruauté médiévale" et un "meurtre lent" contre la critique du gouvernement de haut niveau.

15:36 Production d'armes conjointes, investissements dans la défense discutés à Washington Une délégation ukrainienne dirigée par Julia Svyrydenko, ministre de l'Économie, et Andrij Jermak, chef de la présidence, rencontre des conseillers en sécurité des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne à Washington. Les principaux sujets de discussion sont la production d'armes conjointes, les investissements occidentaux futurs dans l'industrie de défense ukrainienne et l'urgence d'améliorer la défense aérienne et la protection du système énergétique ukrainien. Jermak a souligné l'importance de saisir ce moment crucial pour maximiser les efforts et aider l'Ukraine à remporter la victoire.

14:56 Moscou et la guerre cachée La guerre entre la Russie et l'Ukraine se poursuit sur les fronts, mais les habitants de Moscou sont relativement inconscients des attaques de drones, des incendies de dépôts de pétrole et des pertes civiles. La ville fait tout son possible pour dissimuler le conflit. Le correspondant Rainer Munz pour ntv illustre comment Moscou tente de cacher la guerre.

14:25 Chasiv Yar : Au moins cinq civils tués dans une attaque russe Au moins cinq civils ont trouvé la mort dans la ville de Chasiv Yar, dans la région de Donetsk, lors d'une attaque russe, selon le gouverneur ukrainien de la région de Donetsk, Vadym Filaschkin. Les morts sont tous des hommes âgés de 24 à 38 ans. L'attaque a eu lieu tôt le matin, et les victimes ont été retrouvées parmi les décombres d'une maison privée et d'un bâtiment d'appartements.

13:53 Kharkiv pleure ses victimes d'une attaque russe Les habitants et les proches des personnes touchées pleurent les victimes de l'attaque russe sur la ville ukrainienne de Kharkiv. Selon le gouverneur de la région de Kharkiv, Oleg Synegubov, sept personnes ont été tuées et 97 blessées, dont plus de 20 mineurs, lors de l'attaque vendredi soir. La plus jeune victime était un nourrisson de dix mois. L'une des personnes tuées a été identifiée comme étant l'artiste ukrainienne de 18 ans Veronika Kozhushko. L'artiste ukrainien célèbre Serhiy Zhadan a rendu hommage à Kozhushko sur Facebook, déplorant que les Russes continuent de détruire leur avenir, sans pardon pour de telles actions.

13:03 Chef du gouvernement danois : la victoire de l'Ukraine dans la guerre contre la Russie est inévitable et nécessaire

Selon "Vérité européenne", la Première ministre du Danemark, Mette Frederiksen, a évoqué le conflit entre l'Ukraine et la Russie lors de la conférence GLOBSEC à Prague. Selon elle, l'Ukraine doit gagner cette guerre, ce qui est une "évolution inévitable". "Il n'y a pas d'alternative à la victoire de l'Ukraine. Si la Russie gagne, non seulement l'Ukraine sera défaite, mais nous tous", a-t-elle déclaré. Frederiksen a souligné qu'il y avait un consensus quasi unanime sur ce point au sein de l'Union européenne. "L'Europe n'a jamais été aussi unie qu'elle ne l'est maintenant (...). Nous avons des discussions internes. (...) Mais c'est 26 contre un", a-t-elle déclaré. Elle fait référence à toute l'Europe qui s'oppose à la Russie.

12:15 La Russie prend le contrôle de Kirove dans la région de Donetsk

L'armée russe a apparemment pris le contrôle du village de Kirove dans la région orientale ukrainienne de Donetsk, selon le ministère de la Défense à Moscou. Les forces russes ont Progressé graduellement dans l'est depuis quelque temps. Les régions de Donetsk et de Louhansk, ainsi que Saporischschja et Kherson plus au sud en Ukraine, ont déjà été annexées par la Russie en septembre 2022, bien que les troupes russes ne contrôlent pas entirely ces régions. L'Ukraine vise à récupérer tous les territoires, y compris la péninsule de Crimée, qui a été annexée en 2014 et se trouve beaucoup plus au sud de Kherson.

11:45 La Russie accuse les forces ukrainiennes d'avoir bombardé la région de Belgorod

La région russe de Belgorod, à la frontière avec l'Ukraine, aurait été bombardée par les forces ukrainiennes, selon les rapports russes. Le gouverneur de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a rapporté sur son canal Telegram que trois personnes ont été tuées et plus de 30 personnes, dont trois enfants, ont été blessées lors d'une frappe aérienne dans la ville de Belgorod en soirée. Plus d'une douzaine de bâtiments résidentiels et 47 voitures ont été endommagés, a déclaré Gladkov.

11:10 Expert : la Russie interfère dans les élections moldaves avec de la désinformation

La Moldavie organise des élections présidentielles le 20 octobre, ainsi qu'un référendum pour inscrire l'adhésion à l'UE dans la constitution, empêchant les gouvernements futurs de se retirer du processus. Selon Brigitta Triebel, qui dirige le bureau de la Fondation Konrad Adenauer à Chisinau, la Russie tente d'influencer les élections en diffusant de la désinformation et des fausses nouvelles. "On dit aux Moldaves : si vous ne voulez pas être entraînés dans une guerre comme en Ukraine, votez pour les partis pro-russes", a déclaré Triebel.

10:49 Les forces ukrainiennes rapportent l'interception de 24 drones russes

L'armée de l'air ukrainienne affirme avoir intercepté 24 drones russes. Sur les 52 drones lancés par les forces russes lors de leur attaque nocturne de samedi, 24 auraient été interceptés, affectant huit régions en Ukraine. Selon l'armée de l'air ukrainienne, 25 drones se sont écrasés d'eux-mêmes et trois autres ont volé vers la Russie et la Biélorussie. Aucun rapport de blessures ou de dommages importants n'a été fait. L'attaque russe ciblait Kyiv, où c'était la quatrième attaque de la semaine, et tous les drones visant Kyiv ont été interceptés.

10:16 Une vidéo prétend montrer une attaque ukrainienne contre un convoi militaire russe à Kursk

Des blogueurs militaires russes ont publié une vidéo sur leurs canaux Telegram, affirmant qu'elle montre les conséquences d'une attaque ukrainienne contre un convoi militaire russe dans la région de Kursk. Radio Free Europe (RFE/RL) a également partagé la vidéo sur Telegram. La vidéo montrerait apparemment des véhicules militaires endommagés et un ponton effondré sur la rivière Seym à Kursk.

09:34 Les autorités russes rapportent des bombardements ukrainiens sur Shebekino

Les autorités de la ville de Shebekino dans la région russe de Belgorod ont rapporté des bombardements ukrainiens. Une femme a été blessée samedi, selon les autorités. Shebekino se trouve près de la frontière ukrainienne.

09:00 L'Ukraine affirme des chiffres élevés de pertes pour les troupes russes en Ukraine

Le quartier général ukrainien a rapporté que la Russie a perdu environ 614 950 soldats en Ukraine depuis le 24 février 2022, y compris 1 360 au cours des 24 dernières heures. Huit chars, 42 systèmes d'artillerie et 18 drones ont également été détruits pendant cette période. Au total, l'Ukraine affirme que la Russie a perdu 8 582 chars, 17 614 systèmes d'artillerie, 368 avions, 328 hélicoptères, 14 471 drones, 28 navires et un sous-marin depuis le début de l'invasion à grande échelle. Cependant, les estimations occidentales situent les pertes plus bas.

07:48 Rapport des médias : environ 66 000 soldats russes auraient été tués en Ukraine

Environ 66 471 soldats russes auraient été tués dans le conflit en cours en Ukraine, selon un rapport du média indépendant russe Mediazona. En collaboration avec BBC News Russian, Mediazona a identifié et documenté ces noms grâce à des recherches open source. Il est important de noter que ce chiffre ne représente que ceux dont les identités ont été confirmées par des sources ouvertes, et les pertes réelles pourraient être beaucoup plus élevées. Le quartier général ukrainien estime plus de 600 000 soldats russes tués, tandis que les estimations occidentales suggèrent un chiffre similaire.

07:15 Ukraine: Le Bilan Sévère S'éleve à 7 après l'Attaque Russe sur Kharkiv

Seven personnes, dont plus de 20 enfants, ont perdu la vie et 97 autres ont été blessées lors d'une attaque russe sur la ville ukrainienne de Kharkiv, selon le gouverneur de la région, Oleg Synegubov, via Telegram. L'attaque aurait visé un parc pour enfants et un bâtiment résidentiel de 12 étages, touchés par une bombe russe UMPB D-30 SM-Lenkluftbombe lors de l'assaut du vendredi. Un incendie s'est déclaré par la suite. Selon Synegubov, les opérations de pompiers se poursuivaient encore samedi matin.

06:27 L'ISW: Le Taux d'Approbation de Poutine Atteint un Plus Bas Historique chez les Russes

Suite à l'incursion ukrainienne dans la région russe de Kursk, le gouvernement russe et le président Vladimir Poutine voient leur popularité chuter, selon un rapport de l'Institut pour l'Étude de la Guerre (ISW). Un sondage de l'Institut russe d'opinion publique révèle que 28 % des répondants sont mécontents ou insatisfaits des mesures prises par les autorités russes suite à l'incursion. Selon un autre sondage du Centre russe de recherche de l'opinion publique (VCIOM), le taux d'approbation de Poutine a chuté de 3,5 points de pourcentage pour atteindre 73,6 % lors de la dernière semaine d'août, sa plus forte baisse depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. L'ISW suggère que le Kremlin doit reconnaître la croissance de la mécontentement public depuis le début de l'incursion ukrainienne dans la région de Kursk.

05:40 Deux Citoyens Colombiens Réputés avoir Combattus pour l'Ukraine, Détenus par la Russie

Selon le service de sécurité russe FSB, deux citoyens colombiens qui auraient combattu pour l'Ukraine ont été arrêtés. Les hommes, Alexander Ante et Jose Aron Medina, ont été remis à la Russie par le Venezuela après avoir été arrêtés par les autorités vénézuéliennes lors d'une escale à Caracas alors qu'ils rentraient en Colombie. Les médias espagnols rapportent que les deux hommes ont rejoint la Légion internationale pendant l'été 2023. Ils ont été arrêtés à l'aéroport de Caracas en milieu de juillet. Selon le FSB, les hommes avaient des documents et des tenues militaires ukrainiennes suggérant leur implication dans le conflit.

04:47 Le Président Tchèque Sceptique sur le Liens entre l'Opération Ukrainienne à Kursk et l'Avancée Russe

Le président tchèque Petr Pavel est sceptique quant à un lien direct entre l'avancée rapide des forces russes près de Pokrovsk dans l'oblast de Donetsk et l'opération ukrainienne dans l'oblast russe de Kursk. "Je ne crois pas qu'il y ait un lien direct entre l'avancée rapide des Russes sur le front de Pokrovsk et l'opération ukrainienne dans l'oblast de Kursk", a déclaré Pavel à Radio Liberté. "La direction russe poursuit un objectif de capturer des territoires dans les quatre oblasts - Donetsk, Zaporizhzhia, Luhansk et Kherson - qu'elle considère comme les siens", a expliqué le président tchèque à "Ukrainska Pravda". "Et elle cherche à l'atteindre dans un délai convenable, tant que les conditions météorologiques sont favorables aux opérations militaires", a-t-il ajouté.

03:47 Stoltenberg Considère l'Avancée Ukrainienne dans le Kursk "Légitime"

Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a qualifié l'avancée de l'Ukraine dans la région russe de Kursk de "légitime". Stoltenberg a affirmé que l'Ukraine avait le droit de se défendre, conformément au droit international, et que ce droit ne s'arrête pas à la frontière. Concernant les accusations selon lesquelles l'Ouest avait été informé à l'avance de l'attaque sur le territoire russe, Stoltenberg a souligné que l'Ukraine n'avait pas coordonné ses opérations à Kursk avec l'OTAN, et que l'OTAN n'avait pas joué de rôle dans celles-ci. Il s'agit de la première réaction de Stoltenberg à l'incursion de l'Ukraine dans la région frontalière russe.

02:48 L'Ukraine Accuse la Russie d'une Utilisation Massive d'Armes Chimiques

Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, les autorités ukrainiennes ont rapporté plus de 4 000 cas d'utilisation d'armes chimiques, avec plus de 3 100 cas rapportés depuis décembre 2023. Cette augmentation alarmante de l'utilisation d'armes chimiques illégales, selon les autorités ukrainiennes, a été rapportée par le "Kyiv Independent". Les données indiquent une augmentation significative de l'utilisation de ces armes par rapport aux environ 600 cas rapportés en janvier, selon les sources militaires ukrainiennes. Le nombre le plus élevé de cas rapportés était de 715 en mai 2024, mais les chiffres ont diminué progressivement pendant les mois d'été avant que les données d'août ne soient disponibles.

Le représentant de la Cour pénale internationale (CPI), Fadi el-Abdallah, a informé la BBC que la Mongolie, en tant qu'État membre de la CPI, est tenue d'arrêter le président russe Vladimir Poutine lors de sa visite prochaine. La visite de Poutine en Mongolie le 3 septembre serait sa première dans un pays membre de la CPI qui a ratifié le Statut de Rome. Le Statut oblige les États à arrêter des individus comme Poutine s'ils entrent sur le territoire du pays. La CPI a émis un mandat d'arrêt contre Poutine en mars 2023 pour avoir orchestré le transfert forcé d'enfants des territoires contrôlés par la Russie en Ukraine.

00:33 Conférence Vidéo avec Biden : Von der Leyen Se Rappelle du Jour de l'Invasion Russe

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, plaide en faveur de relations transatlantiques robustes, quelle que soit l'issue des élections présidentielles américaines en novembre. Lors du conférence de sécurité Globsec à Prague, elle a reçu le prix transatlantique tchèque et slovaque (CSTA). Dans son discours dacceptation, elle a rappelé un appel vidéo avec le président américain Joe Biden le jour où la Russie a envahi l'Ukraine en février 2022. "Nous avons immédiatement convenu de notre réponse à la guerre de Poutine", a déclaré von der Leyen. Une fois de plus, l'Europe et l'Amérique se sont tenues ensemble du côté droit de l'histoire.

23:19 Russie : Cinq Morts suite à une Attaque sur Belgorod

22:01 Ukraine - Développement de l'IA pour les drones en essaim et les missiles abordables

L'Ukraine cherche à impliquer les fabricants d'armes dans le développement de l'IA pour les drones en essaim et les "missiles abordables" afin de contrer les drones kamikazes russes, a déclaré le ministre de la Transformation digitale, Mykhailo Fedorov, lors du Forum Globsec à Prague. Depuis le début de l'invasion russe, l'Ukraine et la Russie ont tous deux investi considérablement dans la technologie des drones, révolutionnant la guerre moderne. Selon Fedorov, les soldats ukrainiens font face à de nombreux défis, notamment l'équipement russe, l'infanterie, les pénuries de munitions, les drones kamikazes et les drones de reconnaissance. En réponse, les forces ukrainiennes utilisent des drones de vue à la première personne (FPV) à faible coût, des drones de reconnaissance, de petits systèmes de défense aérienne et des drones longue portée fabriqués en Ukraine pour cible les objectifs russes, déclare Fedorov. "Quels sont les prochains défis où nous avons besoin de votre aide ? Comment créons-nous un système de guidage laser efficace, comment développons-nous l'IA pour les drones en essaim, comment fabriquons-nous des HIMARS ukrainiens, comment produisons-nous des missiles ukrainiens abordables pour abattre les Shaheds ?" demande Fedorov.

21:32 L'Ukraine reçoit des obus d'artillerie critiques

L'Ukraine reçoit la première livraison d'obus d'artillerie lourde de la coalition américano-européenne, annonce le ministre des Affaires étrangères tchèque, Jan Lipavsky, à Bruxelles. Les obus de 155 mm sont urgemment nécessaires sur le front. "L'initiative des munitions tchèques tient ses promesses, et d'ici la fin de l'année, nous livrerons mezzo million de projectiles de gros calibre. Environ 100 000 pièces ont été livrées chaque mois en juillet et en août", déclare Lipavsky.

