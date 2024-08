18:44 L'Ukraine orientale sous attaque russe: les habitants évacuent les villages près de la zone de conflit

18:04 Russie et Chine Discutent d'une Collaboration Énergétique Renforcée

La Russie et la Chine, alliées proches, ont discuté de l'intensification de la coopération dans le secteur de l'énergie lors de la visite du Premier ministre chinois Li Qiang à Moscou. Le Premier ministre russe Mikhail Mishustin a déclaré à son invité que la Russie était actuellement le plus grand fournisseur de pétrole de la Chine. "À court terme, nous serons également en tête pour le gaz naturel", a-t-il déclaré, selon l'agence de presse d'État TASS. Li Qiang aurait mis en avant la profondeur et la qualité croissantes de la partenariat énergétique. Bien que Pékin voie la guerre de la Russie contre l'Ukraine comme perturbant l'ordre mondial, elle maintient son soutien à la Russie sur ce sujet.

17:33 Ukraine S'associe à la Cour Pénale Internationale avec une Exception

L'Ukraine a rejoint la Cour pénale internationale (CPI), mais revendique l'immunité temporaire pour son armée. Le parlement ukrainien a approuvé à 281 voix pour, 1 contre et 22 abstentions la ratification du Statut de Rome de la CPI, selon le député Yaroslav Zhelezniak via Telegram. L'Ukraine a ratifié le Statut de Rome en janvier 2000 mais ne l'a pas fait jusqu'à présent. Le Statut sert de fondement à la CPI à La Haye, qui traite des infractions telles que le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Le document récemment adopté indique que l'Ukraine ne reconnaîtra pas la juridiction de la CPI sur les crimes de guerre impliquant des citoyens ukrainiens pendant sept ans, en raison de la crainte que certaines actions militaires contre les forces russes puissent être classées comme crimes de guerre.

17:15 Seule la Russie Refuse l'Invitation des Nations Unies en Suisse

La Russie est le seul pays à avoir décliné une invitation de la Suisse pour les membres du Conseil de sécurité des Nations unies à se rendre en Suisse les 25 et 26 août. Les diplomates des 13 autres nations se rendront à Genève, selon un porte-parole du ministère des Affaires étrangères suisse. Les représentants de la Russie à New York ont informé de leur décision de ne pas participer sans donner de raisons. La Russie a qualifié la Suisse de "pays hostile" en raison des sanctions de l'UE contre elle en raison du conflit en Ukraine. La Suisse représente l'un des dix membres non permanents du Conseil de sécurité pour la première fois. Les membres permanents sont la Russie, la Chine, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, ainsi que les membres temporaires Algérie, Équateur, Guyana, Japon, Malte, Mozambique, Corée du Sud, Sierra Leone et Slovénie. La durée du mandat des membres non permanents est de deux ans. Le voyage doit célébrer le 75e anniversaire des conventions de Genève.

16:49 Le Maire de Moscou Discute de l'Attaque de drones Ukrainiens

Le maire de Moscou, Sergei Sobyanin, a commenté la dernière attaque de drones ukrainiens sur la capitale comme l'une des plus importantes depuis le début de la guerre il y a deux ans et demi. Certains des drones ont été détruits au-dessus de la ville de Podolsk, à 38 kilomètres au sud du Kremlin, a-t-il partagé via Telegram. Selon le ministère de la Défense russe, 11 objets volants se dirigeant vers la région de la capitale ont été neutralisés. Au total, plus de 45 drones ont été détruits en Russie. Dans le même temps, la Russie a lancé près de 70 drones contre l'Ukraine pendant la nuit, la plupart ayant été interceptés par l'armée de l'air ukrainienne. Les combats se poursuivent dans l'est de l'Ukraine et dans la région frontalière russe de Kursk. "C'est, pour l'instant, l'une des plus importantes tentatives d'attaque contre Moscou à l'aide de drones", a déclaré le maire Sobyanin. Cependant, l'attaque a été repoussée et aucun dommage n'a été causé.

16:20 Le Chef de l'Église Orthodoxe Ukrainienne Encourage la Conversion

Le chef de l'Église orthodoxe indépendante d'Ukraine, le Métropolite Epifaniy, a appelé les fidèles de l'Église orthodoxe pro-Moscou interdite à se convertir. Le parlement ukrainien avait interdit tous les organismes religieux liés à la Russie mardi. "Cette loi permet à toutes les structures religieuses qui n'ont pas encore coupé leurs liens avec Moscou de se libérer entièrement", a déclaré Epifaniy à la télévision ukrainienne. "Et nous, à notre tour, appelons tous les chrétiens orthodoxes en Ukraine qui n'ont pas encore rompu avec ce joug russe à le faire enfin."

15:54 Le Premier ministre Indien Modi Appelle à un "Retour à la Paix" avant sa Visite en Ukraine

Le Premier ministre indien Narendra Modi s'est rendu en Pologne dans le cadre d'un voyage monumental en Europe de l'Est. Modi est le premier Premier ministre indien à se rendre en Pologne depuis 45 ans. Le 25 août, Modi deviendra le premier Premier ministre indien à se rendre en Ukraine. Avant son départ, Modi a appelé à un "retour à la paix" en Ukraine. En tant que "ami et partenaire" de Kyiv, l'Inde "désire un retour rapide de la paix et de la stabilité dans la région", a-t-il écrit sur les médias en ligne.

15:28 Élections dans la Région de Kursk Reportées dans Sept Communautés

En réponse à l'offensive ukrainienne dans la région frontalière russe de Kursk, la Russie a reporté les élections locales dans sept communautés de la région. "La Commission électorale centrale soutient la proposition de la Commission électorale de la région de Kursk de reporter les élections dans sept municipalités", a déclaré la commission. Les élections auront lieu une fois que "des garanties de sécurité adéquates" pour les électeurs pourront être assurées, a ajouté la commission. Dans les autres parties de Kursk, les électeurs voteront comme prévu entre le 28 août et le 8 septembre pour élire le gouverneur de la région de Kursk. Selon les sources russes, plus de 120 000 civils ont fui la région.

15:07 Les forces ukrainiennes confirment l'utilisation d'armes occidentales sur le territoire russe L'Ukraine affirme avoir ciblé des ponts de remplacement sur la rivière Seim en Russie à l'aide de roquettes HIMARS américaines. "Où sont passés les ponts pontonniers dans la région de Kursk ? Les forces de déploiement... les détruisent explicitement", ont déclaré les troupes spéciales ukrainiennes via le service de messagerie Telegram. Les systèmes de roquettes HIMARS sont déployés. Il s'agit de la première fois que l'Ukraine confirme l'utilisation de ces armes occidentales dans son offensive sur le territoire russe. Les pays comme les États-Unis et l'Allemagne n'ont toujours pas protesté. Cependant, la Russie a condamné cela comme une escalade du conflit. Les experts militaires avaient déjà supposé que les roquettes HIMARS contribuaient à la destruction d'au moins trois des ponts originaux sur la Seim. La destruction rend plus difficile pour l'armée russe d'alimenter la région et de lancer une contre-offensive.

14:52 Des drones ukrainiens abattus à nouveau près de Moscou Des drones en provenance d'Ukraine se rapprochent à nouveau de la capitale russe. Plusieurs vidéos montrent des abattages et de grandes boules de feu dans le ciel, l'armée russe affirmant avoir détruit au moins dix véhicules aériens. Il reste incertain s'il y a des dommages ou des pertes humaines.

14:25 Le ministère des Affaires étrangères : "La Russie n'est pas intéressée par des pourparlers de paix" Selon l'évaluation du gouvernement allemand, la Russie ne montre aucun intérêt à négocier la fin de la guerre. "La Russie n'est pas intéressée par des pourparlers de paix", a déclaré un porte-parole du ministère des Affaires étrangères à Berlin. Au lieu de s'engager dans des discussions avec l'Ukraine sur une paix juste, le gouvernement de Moscou réclame l'annexion de territoires que les forces russes ne contrôlent même pas. De plus, la Russie pourrait mettre fin à la guerre à tout moment. Pour se défendre contre la violation du droit international, l'Ukraine a besoin d'armes appropriées, a souligné le porte-parole, en se référant aux demandes dans les campagnes électorales en cours en Thuringe et en Saxe pour mettre fin aux livraisons et chercher une solution plus diplomatique.

13:53 Kadyrov maintient le soutien de Poutine en Tchétchénie Pour la première fois en 13 ans, le président Vladimir Poutine se rend dans la république russe de Tchétchénie. Il est reçu par le strongman Ramsan Kadyrov. Les deux autocrates se témoignent mutuellement leur soutien, Kadyrov offrant un cadeau à Poutine. Cependant, l'amitié n'est pas inconditionnelle, explique le journaliste de ntv Rainer Munz.

13:30 Un village dans l'est de l'Ukraine capturé par les forces russes L'armée russe affirme avoir capturé un autre village dans la région ukrainienne de Donetsk. Les troupes russes ont "libéré" le village de Shelanne, a rapporté le ministère de la Défense à Moscou dans son rapport quotidien. Le village se trouve au nord-est de la ville de Donetsk, qui est sous le contrôle de la Russie. À environ 20 kilomètres de Shelanne se trouve la ville de Prokhorovka, considérée comme un important hub logistique. Cependant, l'Institut pour l'étude de la guerre a rapporté que l'emplacement avait déjà été capturé le 18 août.

12:57 La voie de l'Ukraine vers l'adhésion à la Cour pénale internationale Le parlement ukrainien vote pour ratifier la fameuse "Charte de Rome", permettant au pays de rejoindre la Cour pénale internationale. L'adhésion complète est une étape importante vers la réconciliation avec l'UE. La cour a émis des mandats d'arrêt internationaux, entre autres, contre le président russe Vladimir Poutine.

12:45 Attaque russe sur l'Ukraine avec des drones multiples L'armée de l'air ukrainienne signale avoir abattu 50 drones d'attaque russes pendant la nuit. another 16 objets aériens ont probablement été abattus par des brouilleurs électroniques, rapporte l'armée. Un drone est revenu en Russie. Au total, l'Ukraine a été attaquée par 69 drones, dont un provenait de la Biélorussie. La Russie a également utilisé deux missiles balistiques et un missile de croisière dans l'attaque, seul le missile de croisière a été intercepté. Il n'y a pas de rapport sur les dommages ou les pertes humaines. Il n'y a pas encore de déclaration de Moscou à ce sujet.

12:22 Russie : le défense ukrainienne faiblit à Pokrovsk Les troupes ukrainiennes font face à de lourdes attaques russes dans l'est du pays, selon l'armée. Le quartier général à Kyiv signale 66 attaques russes sur le front de Pokrovsk mardi, toutes repoussées. Les combats se poursuivent autour de nombreux villages qui se trouvent sur le chemin de Pokrovsk, qui est à environ 10 kilomètres de distance. Le commandant en chef Oleksandr Syrskyi reconnaît la situation difficile. Du côté russe, il est rapporté que la défense ukrainienne à Pokrovsk faiblit. Des blogueurs militaires russes rapportent des progrès de leurs troupes.

11:50 Medvedev : "Les négociations n'auront lieu que lorsque l'ennemi sera complètement vaincu" Les négociations auront-elles finalement lieu entre l'Ukraine et la Russie ? Pas très probable, selon l'ancien président russe Dmitri Medvedev, qui est devenu de plus en plus radical ces dernières années. Medvedev, maintenant vice-président du Conseil de sécurité russe, écrit sur son canal Telegram qu'il n'y a pas de possibilité de négociations entre les deux côtés compte tenu de l'avancée de l'Ukraine dans la région de Kursk. Il n'y aura pas de discussions entre Moscou et Kyiv tant que l'Ukraine ne sera pas complètement vaincue sur le champ de bataille. "Les bavardages inutiles des soi-disant médiateurs sur le noble sujet de la paix ont pris fin. Tout le monde reconnaît la réalité de la situation, même s'ils ne peuvent pas le dire tout haut", écrit Medvedev. "Il n'y aura pas de négociations tant que l'ennemi ne sera pas complètement et utterly vaincu."

11:22 L'augmentation de l'agression du groupe Wagner en AfriqueMalgré la mort du chef du groupe Wagner, Yevgeny Prigozhin, et le changement de nom du groupe en Corps d'Afrique, les mercenaires russes continuent d'avoir une influence significative en Afrique. Les analystes d'Acled prévoient que l'influence de Wagner sur le continent ne fera qu'augmenter. Au cours des six premiers mois de 2024, il y a eu plus d'incidents de violence politique liés aux mercenaires russes en Afrique qu'au cours de la vie de Prigozhin. Depuis 2014, Prigozhin avait efficacement construit une armée privée, avec des mercenaires de Wagner combattant dans divers zones de conflit, y compris l'Ukraine, la Syrie et principalement en Afrique, dans l'intérêt de la Russie. En juin 2023, une révolte menée par des mercenaires de Wagner a éclaté contre le Kremlin. Prigozhin et ses associés ont trouvé leur fin dans un accident d'avion le 23 août 2023.

10:50 Conseils d'un directeur de funérailles aux hommes de KurskUne vidéo publiée sur Telegram montre un homme en uniforme militaire de Kursk qui sermonne ceux qui fuient la région. Cependant, cet homme n'est pas un militaire mais Kirill Suworow, un directeur de funérailles de 39 ans de Saint-Pétersbourg, selon l'agence de presse russe opposée Agentstvo. Dans la vidéo, Suworow critique les hommes de Kursk, leur demandant "Mais qu'est-ce que vous faites ? Où courez-vous, mes chers messieurs ?" Il les encourage également à prendre les armes, ou au moins à aider à creuser des tranchées pour les soldats. Lorsque interrogé par Agentstvo, Suworow, qui est également le PDG d'une usine de granite, a confirmé sa critique des hommes de Kursk. Il est resté silencieux lorsqu'on lui a demandé s'il participerait lui-même à la guerre.

10:26 Le Pentagone reconnaît les difficultés de la Russie à KurskSelon une évaluation du département de la Défense des États-Unis, la Russie rencontre des difficultés pour faire face à l'offensive ukrainienne dans la région russe de Kursk à l'ouest. Le porte-parole du Pentagone, Pat Ryder, indique qu'il y a eu des signes d'un petit déploiement de unités russes dans la région, mais dans l'ensemble, Moscou rencontre des défis pour y répondre. Selon Ryder, l'Ukraine a réussi à mettre la pression sur la Russie, ce qui était observable auparavant uniquement sur le territoire ukrainien. Il a affirmé que l'offensive ukrainienne à Kursk ne change pas le soutien des États-Unis à Kyiv.

10:03 Les défis du front est pour l'UkraineLe président ukrainien Zelenskyy admet une situation difficile sur le front est. Selon la journaliste de ntv Nadja Kriewald, la situation est "critique", avec un nombre significatif de soldats russes surpassant les forces ukrainiennes. De plus, le Kremlin semble ignorer ses propres pertes.

09:37 Les forces ukrainiennes attaquent la défense aérienne russe à RostovL'armée ukrainienne affirme avoir attaqué un système de défense aérienne dans la région russe du sud de Rostov. Selon l'état-major ukrainien, le système cible était une batterie de missiles anti-aériens S300, que la Russie a utilisée dans des attaques contre l'infrastructure civile ukrainienne. Des explosions ont été signalées près de Novoshakhtinsk, la précision de l'impact étant encore en cours d'investigation. D'un autre côté, le gouverneur de Rostov, Vasili Golubev, a rapporté que la défense aérienne russe avait abattu un missile en provenance d'Ukraine. Cependant, le ministère de la Défense russe n'a pas mentionné cela dans son rapport quotidien.

09:09 Les aéroports de Moscou perturbés par une attaque de dronesUne attaque de drones sur Moscou a perturbé les opérations dans trois des aéroports de la ville pendant la nuit. Le contrôle de la circulation aérienne a rapporté une restriction de quatre heures pour les aéroports Vnukovo, Domodedovo et Sheremetyevo jusqu'à 6h30 heure locale, l'aéroport principal, Sheremetyevo, étant indemne. L'armée de l'air russe a rapporté avoir intercepté et détruit onze drones se dirigeant vers Moscou. Le maire de la capitale, Sergei Sobyanin, a décrit cela comme l'une des plus importantes attaques de drones sur Moscou jusqu'à présent.

08:41 Le porte-parole de la politique étrangère du SPD sur PoutineLe politique du SPD Michael Roth met en avant la nécessité d'un fort soutien à l'Ukraine, surtout pendant cette "phase critique". Selon Roth, la meilleure façon de forcer Poutine à négocier est de lui montrer qu'il ne peut pas conquérir l'Ukraine. Il pense que avec un soutien militaire continu de l'Occident, l'Ukraine peut faire comprendre à Poutine que sa défaite est imminente. Il s'est dit satisfait des succès de l'Ukraine sur le sol russe et a souligné que le géant impérialiste que Poutine est, peut être vaincu.

08:12 Woidke réfléchit à un paquet salarial pour les réfugiés ukrainiensLe Premier ministre de Brandebourg, Dietmar Woidke, réfléchit au paquet salarial pour les réfugiés ukrainiens. "À l'époque, la décision était nécessaire en raison de l'urgence, mais maintenant nous devons évaluer si cette forme d'aide est toujours appropriée", a-t-il déclaré à "Stern". Dans d'autres pays européens, un plus grand pourcentage d'Ukrainiens ont un emploi qu'en Allemagne. "Nous devons améliorer cette situation. Cela profiterait à notre économie - nous avons besoin de main-d'œuvre - et favoriserait l'intégration." Un nouveau parlement d'État sera élu en Brandebourg en septembre.

07:40 L'Ukraine fait le bilan : autant de roquettes et de drones que la Russie a déjà tirésDepuis le début de la guerre, la Russie a tiré plus de 9 600 roquettes et presque 14 000 drones d'attaque contre l'Ukraine, selon les registres ukrainiens. Le "Kyiv Independent" rapporte cela en citant des déclarations du commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrskyi. Selon cela, 5 197 des roquettes abattues ont ciblé des zones civiles, l'Ukraine étant principalement attaquée avec des roquettes S-300/S-400, qui ont touché un total de 3 008 fois. Les secondes armes les plus couramment utilisées étaient les missiles de croisière du type Kh-555/Kh-101, avec 1 846 attaques enregistrées.

07:08 Renforcement de la sécurité dans les casernes allemandesL'armée allemande renforce les mesures de sécurité dans toutes ses casernes. Selon "Der Spiegel", les casernes ont été instruites d'inspecter soigneusement toutes les brèches de clôtures extérieures et de les surveiller de plus près, notamment la nuit. Les soldats sont également formés pour repérer les individus non autorisés dans les zones sécurisées et signaler Immediately any suspicions. Cette mesure est une réponse aux allégations d'intrusion dans des zones de sécurité sensibles. Selon "Der Spiegel", un général de haut rang admet que la protection des casernes allemandes est toujours en "mode de paix". Les contrôles d'entrée et de sortie sont généralement assurés par des prestataires de services privés, ainsi que des patrouilles le long des clôtures des casernes.

06:40 Habeck : l'aide à l'Ukraine reste inébranlable, même sans aide du G7Le ministre fédéral de l'Économie Robert Habeck assure que l'aide à l'Ukraine se poursuivra, que l'aide multi-milliardaire convenue des pays du G7 se matérialise ou non. "Les pays du G7 ont tout mis en œuvre : l'Ukraine recevra des fonds pour acheter les systèmes d'armes nécessaires", a déclaré le politique vert au groupe de médias Funke. "Cela se fera d'ici la fin de l'année - selon mes informations." L'Ukraine recevra alors 50 milliards, avec 4 milliards supplémentaires du budget fédéral en 2025. Si cela ne se produit pas, "nous devons reconsidérer", exige Habeck. L'engagement envers l'Ukraine "reste ferme sans conditions". Ensuite, l'aide "doit être fournie différemment". Habeck reconnaît que la transition vers le modèle prévu du G7 pourrait devenir problématique "si de nouveaux ordres ne peuvent être passés parce que les allocations budgétaires existantes ont été épuisées". Il propose une solution pratique. "Il faudrait s'assurer que les systèmes d'armes sont commandés maintenant et payés plus tard avec les fonds du G7." Une défaite de l'Ukraine dans cette guerre représenterait une menace significative pour la liberté de l'Europe.

06:08 Incursion de Koursk : Moscou accuse les services de renseignement occidentauxSelon un rapport, la Russie tient les services de renseignement occidentaux responsables de la dernière incursion ukrainienne dans la région russe de Koursk. "L'opération des forces armées ukrainiennes dans la région de Koursk a été planifiée en coopération avec les services de renseignement des États-Unis, du Royaume-Uni et de la Pologne", cite le journal russe "Izvestia" les services de renseignement étrangers de Moscou, le SVR. Les unités participantes auraient coordonné leurs opérations de combat dans des centres d'entraînement en Grande-Bretagne et en Allemagne. Des conseillers militaires des pays de l'OTAN auraient prétendument assisté les unités des forces armées ukrainiennes qui avaient infiltré le territoire russe et géré les forces ukrainiennes dans la manipulation des armes et de l'équipement militaire de l'Ouest. Les nations alliées auraient également fourni aux forces armées ukrainiennes des données de reconnaissance satellite sur le déploiement des troupes russes dans la zone opérationnelle.

05:39 Sources russes : tous les trois ponts sur la Seïm endommagés ou détruitsLes forces armées ukrainiennes ont endommagé ou détruit tous les trois ponts sur la rivière Seïm dans l'ouest de la Russie, selon des sources russes. Les attaques ukrainiennes contre les ponts de Seïm dans la région de Koursk pourraient entraîner l'encerclement des troupes russes entre la rivière, l'incursion ukrainienne en Russie et la frontière des deux pays. Ces attaques semblent ralentir la réponse russe à l'offensive de Koursk, lancée par l'Ukraine le 6 août.

04:30 La Russie signale une attaque de drones ukrainienne généraliséeLa Russie signale une grande attaque de drones ukrainiens sur plusieurs régions. Les autorités affirment avoir abattu trois drones à environ 38 kilomètres au sud du Kremlin et 15 autres dans la région frontalière de Briansk. Plus tôt, le maire de Moscou, Sergei Sobyanin, a rapporté que trois drones se dirigeant vers Moscou avaient été interceptés au-dessus de la ville de Podolsk. Il n'y a eu aucun dommage ni blessé signalé à Briansk et Podolsk. Des rapports similaires d'attaques interceptées proviennent des régions de Tula et de Rostov, sans dommage ni blessé signalé. Le nombre exact de drones et de missiles lancés reste incertain. L'Ukraine ne commente généralement pas de tels incidents.

Pour la première fois en 13 ans, le président russe Vladimir Poutine se rend dans la république du Caucase du Nord, la Tchétchénie. Il rejoint le chef de la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, pour inspecter les troupes et les volontaires prêts à être déployés en Ukraine. Poutine félicite les troupes à l'université russe des forces spéciales de Gudermes, déclarant : "Tant que nous avons des hommes comme vous, nous sommes absolutely invincible", selon le site Web du Kremlin. La visite inattendue a lieu alors que l'Ukraine progresse dans la région russe de Koursk. Kadyrov informe Poutine que la Tchétchénie a déployé plus de 47 000 combattants en Ukraine depuis le début de la guerre, dont environ 19 000 volontaires. Kadyrov se réfère souvent à lui-même comme "le soldat de pied de Poutine".

02:44 La défense aérienne russe abat des drones au-dessus de MoscouLa Russie annonce avoir intercepté une attaque de drones sur la capitale, Moscou. Selon le post de Telegram du maire Sergei Sobyanin, trois drones lancés depuis l'Ukraine ont été abattus par la défense aérienne. Les rapports préliminaires ne signalent aucun dommage ni victime dû aux débris tombants.

01:50 Capture présumée de trahison : le FSB confirme l'arrestation d'un scientifiqueLe FSB russe confirme l'arrestation d'un scientifique suspecté de trahison. L'homme non identifié est prétendument accusé d'avoir mené des attaques informatiques contre l'infrastructure critique ukrainienne, d'avoir envoyé de l'argent à leur armée et d'avoir collecté des informations sur l'armée russe. Le FSB ne divulgue pas le moment exact de l'arrestation de l'homme. Les médias russes diffusent une vidéo présumée de l'arrestation, avec de la neige clairement visible en arrière-plan. Selon le canal d'actualités Telegram Ostoroschno Nowosti, l'homme est un physicien qui aurait prétendument été arrêté en décembre 2023, selon les rapports des médias précédents.

00:59 Zelensky félicite le Parlement pour l'interdiction de l'Église orthodoxe loyaliste à MoscouLe président ukrainien Volodymyr Zelensky salue le Parlement pour sa décision d'interdire une branche de l'Église orthodoxe alignée sur Moscou. "Je tiens à saluer les efforts de la Verkhovna Rada, qui a adopté la législation promouvant notre indépendance spirituelle", déclare Zelensky dans son adresse vidéo quotidienne. Le Parlement, après des débats intenses, a choisi d'interdire l'Église orthodoxe d'Ukraine, qui était sous la juridiction du patriarche de Moscou depuis des années. Cette branche de l'Église en Ukraine fait face à des accusations de justifier ou même de collaborer avec l'ennemi et de participer aux crimes commis par la Russie contre son propre peuple. L'Église s'est officiellement séparée de Moscou mais continue de reconnaître le patriarche de Moscou. Ce dernier soutient le conflit russe en Ukraine et mantenimiento des liens étroits avec le président du Kremlin, Vladimir Putin.

23:07 Le Pentagone : la Russie rencontre des difficultés pour répondre à l'offensive ukrainienne dans la région de KurskSelon l'analyse du Pentagone, la Russie rencontre des problèmes pour répondre à l'offensive ukrainienne dans la région de Kursk. Le porte-parole du Pentagone, Pat Ryder, à Washington, signale des signes de transfert d'un nombre limité d'unités de Moscou dans la région. "Cependant, je dirais que la Russie peine vraiment à répondre", ajoute Ryder. L'offensive ukrainienne a apparemment mis son adversaire sur la défensive, souligne Ryder. Ryder refuse de commenter directement si les États-Unis soutiennent publiquement l'offensive ukrainienne, mais fait référence au président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a déclaré que l'objectif est d'établir une zone tampon. Cependant, Ryder précise qu'ils restent en contact avec Kyiv pour obtenir plus de détails sur les objectifs spécifiques.

22:10 Zelensky met en avant l'importance de l'équilibre entre la mobilisation et l'économieLe président ukrainien Volodymyr Zelensky souligne l'importance de trouver un équilibre entre la mobilisation des troupes et la préservation de l'économie dévastée par la guerre. During his visit to an industrial plant in Kropyvnytskyi, central Ukraine, Zelensky replies to a worker's question by affirming the significance of retained employment for soldiers' salaries and Ukraine's defense initiatives.

21:44 L'Ukraine annonce des avancées territoriales supplémentaires dans la région de KurskL'Ukraine annonce des progrès de 28 à 35 kilomètres dans la région russe de Kursk, selon ses sources. Les forces russes renforcent leurs positions là-bas avec des troupes venues d'autres régions, déclare le chef de l'armée Oleksandr Syrskyi dans une adresse télévisée. De plus, la Russie déploie reportedly des unités à Pokrovsk dans l'est de l'Ukraine, où des combats intenses ont récemment eu lieu. La Russie n'a pas confirmé cette information.

21:25 Poutine se rend en Tchétchénie après une longue absenceLe président russe Vladimir Poutine se rend pour la première fois en 13 ans dans la république russe de Tchétchénie pour rencontrer le strongman Ramzan Kadyrov. Des images partagées par l'agence de presse RIA Novosti montrent Poutine serrant la main de Kadyrov à Grozny. Ensuite, Poutine passe son bras autour des épaules de Kadyrov et l'embrasse avant qu'ils ne s'en aillent tous les deux dans une limousine. Kadyrov mentionne un "calendrier chargé" d'événements sur son post Telegram, déclarant que Poutine montre une grande énergie malgré la longue journée de travail et est impatient de découvrir différents endroits en Tchétchénie.

21:02 Scholz : l'Ukraine reçoit "des tonnes d'argent, des tonnes d'argent"Le chancelier allemand Olaf Scholz exprime son étonnement face à l'allégation selon laquelle l'Allemagne ne soutient pas suffisamment l'Ukraine. Cette année, l'Ukraine doit recevoir plus de sept milliards d'euros, ce qui en fait le plus grand bénéficiaire parmi tous les pays européens, selon les déclarations de Scholz sur la chaîne de télévision Sat1. L'année prochaine, il est prévu que ce soit quatre milliards d'euros du budget fédéral - à nouveau en tête parmi les pays européens. En outre, il y a les 50 milliards de dollars facilités par les nations du G7 occidentales utilisant les actifs russes gelés. "Des tonnes d'argent, des tonnes d'argent", souligne Scholz. Cependant, le calendrier précis pour la disponibilité de ces 50 milliards à l'Ukraine reste flou.

20:14 Poutine trace un parallèle entre la tragédie de Beslan et la poussée militaire ukrainienneEn commémorant le 20e anniversaire du siège brutal de l'école de Beslan, le président russe Vladimir Poutine a établi un parallèle entre cet incident et l'actuelle poussée militaire ukrainienne dans la région frontalière russe de Kursk. La Russie, a-t-il affirmé lors de sa visite à Beslan, a dû lutter contre les "terroristes" à l'époque, et maintenant elle doit faire face aux "criminels" dans la région de Kursk.

19:43 Le Patriarcat de Moscou qualifie l'interdiction de l'Église ukrainienne de "illégale"L'Église orthodoxe russe condamne l'interdiction votée par le Parlement ukrainien de son homologue basée en Ukraine, la qualifiant d'"acte illégal" et une "grave violation des principes fondamentaux de la liberté religieuse et des droits de l'homme", selon Vladimir Legoida, porte-parole de l'Église, via Telegram. Legoida a mis en garde contre la mise en œuvre de cette loi qui pourrait entraîner "des violences massives" contre des millions de croyants. Le patriarche Kirill, chef de l'Église, a également pesé dans la balance, mentionnant lors de sa visite au monastère de Solovki dans le nord de la Russie que "c'est une période difficile avec de nombreux Turning against us not because we are wrong, but solely due to our differences." Kirill est un fervent partisan de la guerre contre l'Ukraine. Plus tôt, les parlementaires de Kyiv ont voté en faveur d'un projet de loi visant à interdire les organisations religieuses ayant des liens avec Moscou.

