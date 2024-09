18:39 Poutine met en garde: si l'Ukraine intègre l'utilisation de missiles, cela déclencherait "la Russie en guerre avec l'OTAN"

18:07 Zelensky Qualifie la Proposition de Paix Chinoise-Brésilienne de "Préjudiciable"Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rejeté une initiative de paix proposée par la Chine et le Brésil, la qualifiant de "préjudiciable". Dans une interview accordée au média brésilien Metropoles, Zelensky a déclaré : "C'est préjudiciable, c'est juste une manœuvre politique." Il a également interrogé : "Comment pouvez-vous présenter 'voici notre initiative' sans même nous consulter d'abord ?" La Chine et le Brésil ont proposé une conférence internationale pour la paix en mai, une proposition qui a été acceptée à la fois par la Russie et l'Ukraine, avec une égalité d'opportunité pour exprimer leurs plans de paix.

17:40 Missile Russe Frappe un Bateau de Céréales UkrainienDes rapports indiquent qu'un missile russe a touché un navire de céréales en provenance d'Ukraine dans la mer Noire. Selon la déclaration du président Volodymyr Zelensky, le navire avait déjà quitté les eaux ukrainiennes au moment de l'attaque. Le ministre des Affaires étrangères ukrainien, Andriy Sybiha, a condamné l'attaque, la qualifiant de "attaque audacieuse contre la liberté de navigation et la sécurité alimentaire mondiale". Zelensky a confirmé que le navire se dirigeait vers l'Égypte et qu'il n'y avait pas de victimes. Selon le porte-parole de la marine ukrainienne, le navire de céréales ne se trouvait pas dans le corridor de céréales ukrainien au moment de l'attaque, mais se trouvait plutôt dans la zone économique maritime de la Roumanie. Un représentant de la marine roumaine a confirmé que le navire se trouvait en dehors de leurs eaux territoriales.

17:12 Xi Jinping Se Rend à nouveau en Russie en OctobreLe président chinois Xi Jinping se rendra en Russie en octobre. Xi est attendu à la réunion du groupe des BRICS de pays, comme confirmé par le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi. Xi rencontrera également le président russe Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg ce jour-là. Les deux dirigeants ont salué les relations étroites entre la Chine et la Russie. Xi a exprimé son intention de participer au sommet des BRICS à Kazan, comme invité par Poutine, selon Wang. Poutine a mentionné qu'il et Xi discuteraient également de leur relation mutuellement bénéfique lors d'une réunion bilatérale.

16:35 Stoltenberg Devient Président du Conseil de Sécurité de MunichLe secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, deviendra président du Conseil de sécurité de Munich. Stoltenberg prendra la relève après la conférence en février 2025, remplaçant le président actuel Christoph Heusgen. Heusgen, qui a occupé le poste en 2022 et a servi en tant que conseiller en politique étrangère de longue date de l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel, quitte le poste. Le président d'origine, Wolfgang Ischinger, continuera de servir en tant que président du conseil de confiance de la fondation du Conseil de sécurité de Munich. Stoltenberg quittera son poste de secrétaire général de l'OTAN en octobre, succédant à l'ancien Premier ministre néerlandais Mark Rutte.

16:11 Trois Travailleurs de la Croix-Rouge Tués dans une Attaque Russe en UkraineLes autorités ukrainiennes rapportent que trois travailleurs de la Croix-Rouge ont été tués et deux autres hospitalisés, dont un dans un état critique, dans une attaque russe dans un village situé dans la région contestée de Donetsk. Le Bureau du procureur général d'Ukraine a fourni ces informations via Telegram.

15:45 Public Exclu du Procès des Avocats de Navalny à PetushkiLe procès contre les trois avocats représentant le défunt critique du Kremlin Alexey Navalny à Petushki, en Russie, a été abruptement fermé au public par le juge chargé de l'affaire, invoquant un avertissement de sécurité concernant des manifestations potentielles des partisans de Navalny comme raison. Les défendeurs, Vadim Kobzev, Alexei Lipzer et Igor Sergunin, sont accusés d'appartenir à une organisation extrémiste.

15:18 Engagement Naval dans la Mer NoireDes rapports indiquent que l'Ukraine et la Russie sont impliquées dans un conflit naval et aérien dans la mer Noire. Selon les services de renseignement militaire ukrainiens, un avion de chasse russe Su-30 a été abattu lors d'une opération spéciale dans la mer Noire à l'aide d'une arme antiaérienne portable. L'Ukraine n'a pas révélé plus de détails sur l'incident mardi soir. Le ministère russe de la Défense a affirmé que les forces ukrainiennes ont tenté d'attaquer une plateforme de forage russe dans la mer Noire à l'aide de vedettes rapides, ce qui a entraîné la perte de huit bateaux et la retraite des bateaux restants. Il n'y a pas de mention d'un avion abattu à Moscou, mais le blog militaire Rybar rapporte qu'un Su-30 a été abattu lors de la riposte à l'attaque ukrainienne.

14:54 Soldats Ukrainiens : "On Ne Peut Plus Endurer Cette Guerre"Les soldats ukrainiens sont encouragés à utiliser leur arsenal limité de manière tactique et judicieuse. La journaliste de ntv Kavita Sharma a observé cette dynamique sur la ligne de front, où il y a une pénurie de munitions pour les anciennes armes soviétiques, mais quelques-unes des nouvelles armes occidentales plus efficaces sont disponibles.

13:55 Politique Iranien de Haut Rang Critique les Relations Iran-RussieUn politique iranien conservateur de haut rang a critiqué de manière inhabituelle les relations de l'Iran avec la Russie, au milieu de nouvelles sanctions et de disputes diplomatiques. Dans un post sur la plateforme X, Ali Motahari, ancien vice-président du Parlement, a souligné les nouvelles sanctions imposées par l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne contre les livraisons de missiles balistiques de l'Iran à la Russie. Le ministère des Affaires étrangères iranien nie fermement tout transfert de missiles.

13:38 Penurie d'Eau et de Gaz dans la Ville Ukrainienne de PokrovskSuite aux attaques, la ville ukrainienne de Pokrovsk, dans la région de Donetsk, est actuellement privée d'une alimentation en eau stable, et de nombreux habitants sont privés de gaz pour la cuisine et le chauffage, selon le gouverneur de la région, Vadym Filashkin. Une usine de traitement d'eau a été récemment endommagée pendant les combats, et la ville dépend maintenant de plus de 300 puits d'urgence pour son approvisionnement en eau. De plus, un centre de distribution de gaz a été détruit par les Russes la veille, privant 18 000 personnes à Pokrovsk de gaz.

13:07 Faible nombre de navires de guerre russes estiméLe nombre de navires de guerre russes pourrait être considérablement inférieur à celui annoncé officiellement, selon un rapport du portail d'informations indépendant russe "Agentstvo". Le rapport fait référence à des données en ligne non confirmées de projets comme "Classement mondial des puissances navales 2024" et "RussiaShips.info", qui estiment le nombre de navires de guerre à 264 et 299 respectivement. Environ 50 navires et sous-marins de la Flotte de la mer Noire, qui ne participent pas à l'exercice, sont également inclus dans ces chiffres.

12:28 Activités d'espionnage russe accrues contre la BundeswehrLes services de renseignement russes ont augmenté leurs activités d'espionnage contre l'aide à l'Ukraine et la Bundeswehr, comme le révèle le rapport annuel du Service de sécurité militaire (MAD). Le rapport indique que l'intérêt stratégique de la Russie pour la politique et la stratégie militaires a évolué vers un niveau plus tactique. La Russie s'intéresse désormais davantage aux informations concernant l'aide militaire allemande fournie à l'Ukraine, notamment les itinéraires de transport d'armes et de munitions, les procédures de déploiement et les tactiques. Les capacités de la Bundeswehr elle-même pour la défense territoriale et de l'alliance sont également devenues l'objet des services de renseignement russes.

11:52 La Grande-Bretagne et les États-Unis pourraient autoriser l'Ukraine à utiliser des armes contre le territoire russeLa Grande-Bretagne et les États-Unis pourraient donner à l'Ukraine l'autorisation d'utiliser des armes contre le territoire russe. Malgré les tentatives du Kremlin pour empêcher une telle décision par des menaces, le moment n'est pas un hasard, selon le correspondant de ntv Rainer Munz. La proposition d'un spécialiste des armes nucléaires d'attaquer Berlin en est un exemple.

11:15 Décision sur les missiles de longue portée reportéeLa décision d'autoriser l'Ukraine à utiliser des missiles occidentaux de longue portée contre le territoire russe prendra peut-être encore un certain temps. Une décision avant la réunion de l'Assemblée générale des Nations unies le 24 septembre, où environ 150 chefs d'État et de gouvernement se gatheront, semble peu probable, selon le rapport de Bloomberg. La réunion des Nations unies servira de prochaine occasion pour discuter de l'utilisation de missiles de longue portée, a déclaré le secrétaire britannique aux Affaires étrangères Lammy. Le président ukrainien Selenskyj devrait réitérer sa demande lors de cette réunion. Mercredi, Lammy et le secrétaire d'État américain Blinken se sont rendus à Kyiv pour discuter des plans de Selenskyj pour attaquer le territoire russe. Blinken doit en discuter avec le président américain Biden vendredi, et le Premier ministre britannique Starmer doit également rencontrer Biden vendredi.

10:31 Blinken se rend en Pologne après sa visite à KyivLe secrétaire d'État américain Blinken s'arrête en Pologne, un soutien clé de l'Ukraine, sur son retour de Kyiv. Des rencontres avec le Premier ministre Tusk et le président Duda sont prévues. Blinken souhaite discuter de la coopération future avec la Pologne, servant de principal hub logistique pour le soutien militaire occidental à l'Ukraine. La Pologne a considérablement augmenté son budget militaire depuis l'invasion russe de l'Ukraine et a commandé 96 hélicoptères de combat Apache d'une valeur de 10 milliards de dollars auprès du géant américain de la défense Boeing.

09:59 Les forces ukrainiennes rapportent des drones et une attaque de missiles russesL'armée de l'air ukrainienne rapporte que l'armée russe a lancé des attaques nocturnes contre l'Ukraine avec 5 missiles et 64 drones d'origine iranienne. 44 drones ont été interceptés. Les rapports militaires ne sont pas indépendamment vérifiables, et la défense aérienne était également active autour de Kyiv pour abattre les drones approchant.

09:11 Appel à un renforcement de la dissuasion nucléaire par un expert russeLe influent expert en politique étrangère russe Sergei Karaganov estime que la Russie devrait signifier plus clairement sa readiness à utiliser des armes nucléaires. Le principal objectif de la doctrine nucléaire de la Russie devrait être de convaincre "les ennemis actuels et futurs" que la Russie est prête à utiliser des armes nucléaires, a déclaré Karaganov dans une interview avec le journal russe Kommersant. Moscou pourrait envisager de mener une frappe nucléaire limitée sur un pays de l'OTAN sans déclencher une guerre nucléaire totale. Les États-Unis mentiraient s'ils affirmaient fournir une protection nucléaire à leurs alliés, a ajouté Karaganov. Karaganov a précédemment plaidé pour que la Russie envisage un strike nucléaire préventif pour intimider ses adversaires. Certains experts occidentaux estiment que Karaganov sert d'atout utile pour le Kremlin en exprimant des vues qui alarm

16:50 Infrastructure énergétique de Konotop gravement endommagée lors d'une attaque

Une attaque russe sur le centre-ville de Konotop a entraîné des pertes civiles. Le maire d'Artem Semenikhin a rapporté une interruption temporaire de l'alimentation en eau de la ville. De plus, des dommages importants à l'infrastructure énergétique ont été identifiés, et il reste incertain quand l'électricité sera rétablie dans les résidences privées. Suite à l'attaque, plusieurs bâtiments ont pris feu, dont des écoles et des bâtiments résidentiels. Deux patients sont actuellement dans un état critique, l'un étant transporté à l'hôpital.

15:29 La Lettonie fournit une aide militaire supplémentaire à l'Ukraine

La première ministre lettone, Evika Silina, a annoncé un paquet d'aide militaire à l'Ukraine lors de sa visite à Kyiv. La fourniture comprend des transporteurs de troupes blindés, selon le Premier ministre ukrainien Denys Schmyhal, suite à leur réunion à Kyiv. Les deux pays discutent également de la coopération accrue dans l'industrie de la défense.

13:32 Le Royaume-Uni convoque un homme d'affaires iranien en raison de soupçons de livraisons de fusées russes

Dans le cadre de soupçons de livraisons de fusées iraniennes à la Russie, le Royaume-Uni a convoqué un homme d'affaires iranien, selon un communiqué du Foreign Office de Londres. "Tout transfert de fusées balistiques à la Russie serait considéré comme une escalade dangerous et entraînerait une réponse immédiate", a déclaré le communiqué. Mardi, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont imposé de nouvelles sanctions à Téhéran en réponse aux allégations de livraisons de fusées. L'Union européenne avait précédemment rapporté "des informations crédibles" sur le transfert de fusées iraniennes à la Russie.

01:14 Soldats non formés utilisés par la Russie à Vovchansk, selon les rapports militaires ukrainiens

Selon les rapports de l'armée ukrainienne, les forces russes utilisent des soldats non formés au front de Kharkiv. Vitalii Sarantsev, porte-parole officiel du groupe tactique opérationnel des forces armées à Kharkiv, a affirmé que les soldats impliqués dans les opérations d'attaque à Vovchansk ont peu ou pas d'expérience de combat. Les renforts sont suspectés d'être d'anciens prisonniers ou des soldats recrutés dans d'autres pays, notamment l'Asie centrale, l'Afrique ou le Moyen-Orient.

22:39 Patrouilles linguistiques déployées dans une ville occidentale de l'Ukraine

Suite à une augmentation de l'utilisation de la langue russe, le maire de la ville occidentale d'Iwano-Frankiwsk a annoncé l'introduction d'inspecteurs linguistiques. Le maire Ruslan Marzinkiw a expliqué que cette initiative est civique, permettant à quiconque de devenir un contrôleur linguistique. Le maire prévoit au moins 100 volontaires pour participer au programme, avec 50 actuellement inscrits. Les citoyens peuvent signaler l'utilisation présumée de la langue russe dans les espaces publics en utilisant une ligne directe établie par la ville.

21:42 Erdogan demande le retour de la Crimée à l'Ukraine

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a exhorté la Russie à rendre la péninsule annexée de Crimée à l'Ukraine. Dans un message vidéo, Erdogan a souligné le soutien inébranlable de la Turquie à l'intégrité territoriale, à la souveraineté et à l'indépendance de l'Ukraine. Erdogan a également engagé à soutenir la demande de l'Ukraine pour le retour de la Crimée conformément au droit international.

21:05 Mise à jour : Zelensky partage la stratégie militaire de l'Ukraine avec les États-Unis

Selon le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, le soutien des États-Unis est crucial pour repousser l'invasion russe. Lors d'une conférence de presse à Kyiv, Zelenskyy a déclaré : "Notre chemin vers la victoire (...) repose lourdement sur l'aide et l'assistance des États-Unis et d'autres alliés." La stratégie proposée, prévue pour être présentée avant la deuxième conférence de paix sur l'Ukraine, vise à renforcer considérablement l'Ukraine et à contraindre la Russie à mettre fin aux hostilités. Cependant, selon Bloomberg, les États-Unis poussent pour une stratégie claire de frappes offensives contre la Russie avant d'assouplir les limitations sur le déploiement des armes occidentales. Le secrétaire d'État américain Blinken et le secrétaire britannique aux Affaires étrangères Lammy sont attendus pour recevoir un plan complet d'une année de la part de Zelenskyy à Kyiv afin de mieux comprendre les objectifs de l'Ukraine.

20:37 Blinken explique la position de Biden sur l'utilisation des armes en Russie

Selon le secrétaire d'État américain Antony Blinken, les États-Unis s'occupent rapidement des besoins militaires de l'Ukraine, qui impliquent l'utilisation d'armes à longue portée acquises auprès de l'Ouest pour des frappes sur des cibles russes. Une discussion entre le président américain Joe Biden et le Premier ministre britannique Keir Starmer est prévue pour vendredi, selon Blinken, qui a parlé lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue britannique David Lammy, le ministre des Affaires étrangères ukrainien Andrij Sybiga à Kyiv. Blinken a également souligné : "Nous accélérons nos efforts pour nous assurer que l'Ukraine peut se défendre de manière compétente", ajoutant : "Nous voulons que l'Ukraine émerge victorieuse."

Informations bonus disponibles ici.

L'Union européenne a exprimé sa préoccupation quant au conflit en cours en Ukraine, appelant à une cessation immédiate des hostilités et au respect de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. La Russie, membre de l'Organisation de coopération de Shanghai aux côtés de la Chine, a nié toute implication dans le conflit.

En réponse à l'attaque contre un navire de grains ukrainien en mer Noire, l'Union européenne a condamné l'incident comme une violation claire du droit international et des libertés de navigation. Ils ont exhorté toutes les parties impliquées à assurer la sécurité des civils et à respecter la Convention des Nations unies sur le droit de la mer.

Lire aussi: