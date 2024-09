18:31 Démonstration de drones équipés de lance-flammes

En cours du conflit en Ukraine, des rumeurs circulent sur l'utilisation d'armes non conventionnelles, telles que des drones lance-flammes. Des rapports font état du déploiement d'un tel engin, prétendument en train de brûler des positions militaires russes et une importante bande de forêt.

18:09 Le Premier ministre néerlandais annonce un paquet d'aide massif pour l'Ukraine d'une valeur de 200 millions d'eurosLe nouveau Premier ministre néerlandais, Dick Schoof, a annoncé un important paquet d'aide financière pour l'Ukraine. Lors d'une visite surprise dans la ville ukrainienne de Zaporizhzhia, Schoof a rencontré le président Volodymyr Zelenskyy. Cette aide financière, d'une valeur supérieure à 200 millions d'euros, marque la première visite de Schoof en Ukraine depuis son entrée en fonction en début de juillet, succédant à Mark Rutte, qui devrait assumer la fonction de Secrétaire général de l'OTAN en octobre. "Sans exagérer, les Pays-Bas ont aidé l'Ukraine à sauver de nombreuses vies. Notre lien est plus fort que jamais. Nous restons déterminés à poursuivre une paix juste et durable", a déclaré Zelenskyy.

17:47 Le contrôle fédéral se maintient sur la raffinerie PCK de SchwedtLa raffinerie de pétrole PCK située à Schwedt reste sous surveillance fédérale pour le moment. Selon les médias allemands, l'administration allemande prévoit de prolonger l'administration des parts majoritaires du conglomérat russe Rosneft dans la raffinerie PCK. Cette mesure auraitotherwise expire le 10 septembre. Depuis septembre 2022, les parts sont sous surveillance fédérale. Cette action a été prise en réponse à l'invasion de l'Ukraine par l'Allemagne, qui a décidé d'arrêter d'importer du pétrole brut russe. La PCK a commencé à utiliser des fournisseurs alternatifs au début de 2023. Outre Schwedt, deux autres installations sont concernées. Rosneft détient une participation de 54 % dans la raffinerie PCK dans le Brandebourg oriental.

17:22 L'armée russe enregistre les plus importantes avancées terrestres en Ukraine depuis octobre 2022 - 15 kilomètres carrés par jourL'armée russe a signalé de importantes avancées territoriales en août, les plus importantes depuis octobre 2022. Selon les estimations de l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW), l'armée russe a pris le contrôle de 477 kilomètres carrés le mois dernier, soit plus de 15 kilomètres carrés par jour. La plupart de ces avancées territoriales ont eu lieu dans la région ukrainienne de Donetsk, à l'est. À la suite de la nuit dernière, l'armée russe se trouvait à environ 70 kilomètres de la ville stratégiquement importante de Pokrovsk.

16:56 Le président russe Poutine se rend en Mongolie - Première visite dans un pays membre de la CPI après l'émission d'un mandat d'arrêtLe président russe Vladimir Poutine s'est rendu en Mongolie. Il est prévu qu'il rencontre le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh mardi et qu'ils participent mercredi à une cérémonie commémorant la victoire des forces soviétiques et mongoles sur l'armée japonaise en 1939. During that conflict, thousands of lives were lost. La visite à venir marque la première visite de Poutine dans un pays membre de la CPI depuis que le tribunal a émis un mandat d'arrêt contre lui il y a presque 18 mois pour des allégations de crimes de guerre en Ukraine. L'Ukraine a exhorté la Mongolie à arrêter Poutine et à le livrer à La Haye. Le porte-parole du Kremlin a confirmé la semaine dernière que Poutine ne s'attendait pas à être arrêté en Mongolie.

16:40 Des enquêtes sur la corruption sont ouvertes contre plusieurs militaires en RussieEn Russie, un autre haut responsable militaire est devenu la cible d'enquêtes sur la corruption. Selon un communiqué du Telegram du Comité d'enquête russe, le général Valery Mumindzhanov est accusé d'avoir accepté "un pot-de-vin d'une ampleur inhabituelle". Cette infraction peut entraîner une peine de prison de jusqu'à quinze ans en Russie. Mumindzhanov sert actuellement en tant que deputy commander of the Leningrad military district, responsable de la logistique, et a précédemment occupé un poste au ministère de la défense. Les enquêtes indiquent que Mumindzhanov a accepté un pot-de-vin supérieur à 20 millions de roubles (environ 202 000 euros) en relation avec l'exécution de contrats d'approvisionnement en uniformes. Depuis avril, au moins dix militaires, y compris des généraux et des responsables seniors du ministère de la défense de Moscou, ont été visés par les agences de loi russe en raison d'allégations de corruption ou de fraude. Certains analystes spéculent sur une campagne de purification en cours.

16:25 Zelensky confirme que l'opération de Kursk se déroule comme prévuLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que l'opération dans la région russe de Kursk se déroulait comme prévu. Il a fait cette déclaration lors d'une visite à Zaporizhzhia, selon les informations fournies par l'agence de presse d'État ukrainienne Ukrinform. "L'opération de Kursk atteint ses objectifs et se déroule comme prévu", a déclaré Zelensky. "En ce qui concerne les défis dans les directions de Pokrovsk et de Torez, nous pensons que l'opération de Kursk pourrait également avoir un impact là-bas", a déclaré Zelensky. Les combats dans la région de Kursk pourraient entraîner des attaques moins intenses sur Pokrovsk et Torez, bien que la situation soit actuellement difficile. Il a ajouté que les brigades les plus combat

15:16 Ukraine Reçoit un Système Patriot de la part de la Roumanie : Le Gouvernement Valide un Projet de LoiLe gouvernement roumain a donné son feu vert à un projet de loi permettant le transfert d'un système de défense aérienne Patriot à l'Ukraine. Le projet de loi passera à l ultime vote parlementaire, selon Reuters. Bucarest avait précédemment convenu, en juin de l'année dernière, de donner l'un de ses deux systèmes Patriot opérationnels à l'Ukraine, à condition que les alliés le remplacent par un système de défense aérienne similaire.

14:53 Pétition de Mobilisation en Ukraine : Limite d'Âge à Baisser à 50 ansUne pétition demande au président ukrainien Volodymyr Zelensky de baisser la limite d'âge pour la mobilisation à 50 ans. Plus de 25 000 personnes ont déjà signé la pétition, selon le journal ukrainien "Kyiv Independent". En Ukraine, la limite d'âge actuelle pour la mobilisation est de 60 ans. Une pétition électronique au président doit recueillir au moins 25 000 signatures en trois mois pour être prise en compte, et il reste encore 34 jours pour recueillir des signatures.

14:34 Attaques Ukrainiennes dans la Région de Belgorod : Des BlessésOnze personnes, dont deux enfants, ont été blessées lors d'attaques ukrainiennes dans la région russe de Belgorod et sa capitale. Le gouverneur Vyacheslav Gladkov a annoncé cela sur Telegram, mentionnant également la destruction d'une garderie. Il a partagé des images de l'immeuble de la garderie effondré et d'autres structures endommagées dans la région. Reuters rapporte que les autorités locales ont décidé de fermer plusieurs écoles et garderies dans la région pendant une semaine après les attaques. Dans certaines régions d'Ukraine et de Russie, le 2 septembre est le premier jour de l'école après les vacances d'été.

14:10 Zelensky : Mosquée de Kyiv Détruite par un Missile RusseUne mosquée et son centre culturel islamique voisin ont été gravement endommagés lors de l'attaque de missiles russes sur Kyiv pendant la nuit (voir les entrées 05:39, 06:20 et 09:29). Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré sur X que la Russie manque de respect pour les valeurs spirituelles et humaines et ne respecte aucune religion ou croyance. "Elle persiste dans sa campagne destructive contre le peuple ukrainien, cherchant à annihiler toutes nos communautés et même les lieux de culte sacrés", a ajouté Zelensky. Le chef mufti de la communauté locale, Vadym Dashevski, a informé Reuters que la mosquée a été cible d'une "attaque ignoble".

13:39 Ukraine Lance une Offensive de Drone sur la Zone de MoscouL'Ukraine a lancé une importante attaque de drone, touchant des cibles à Moscou et dans ses environs. Une explosion dans une raffinerie à moins de 16 kilomètres du Kremlin a été capturée sur vidéo. Deux autres centrales électriques ont reçu un traitement similaire. Les sources russes affirment que plus de 150 drones ukrainiens ont été repoussés.

12:58 La Pologne Veut Abattre les Drones et Avions RussesLe ministre des Affaires étrangères de la Pologne, Radoslaw Sikorski, estime que la Pologne devrait détruire les drones et avions russes qui se dirigent vers l'espace aérien polonais avant qu'ils n'y entrent. Le politique libéral-conservateur a exprimé cette opinion au Financial Times (FT), affirmant que cela constituerait un acte justifié de légitime défense. Sikorski désapprouve la position de l'OTAN selon laquelle le risque d'escalade du conflit avec les forces russes est trop important. Jusqu'à présent, l'OTAN a rejeté l'idée d'abattre les drones et projectiles russes au-dessus de l'Ukraine, ainsi que la demande de Kiev d'imposer une zone interdite aux avions.

12:12 Munz : Réactions Russes aux Succès d'AfD et BSV aux ÉlectionsLes succès d'AfD et BSV lors des élections régionales récentes sont également un sujet de discussion en Russie. Le correspondant de NTV Rainer Munz partage sur les réactions russes aux gains électoraux d'AfD et BSV et discute de la manière dont Moscou gère ce qui pourrait être la plus importante attaque de drone jamais vue sur la capitale russe.

11:40 Putin Loue le Taux de Conquête des RussesLe président russe Vladimir Poutine a salué la rapidité avec laquelle ses troupes ont conquis de nouveaux territoires en Ukraine voisine. Il a déclaré que l'offensive ukrainienne dans la région de Kursk n'avait pas réussi à arrêter la poussée des troupes russes dans le Donbass. "Nous ne parlons pas d'avancer de 200 ou 300 mètres", a déclaré Poutine aux médias russes. "Nous parlons de plusieurs kilomètres carrés. La vitesse de cette offensive dans le Donbass est quelque chose que nous n'avons pas vu depuis longtemps." Poutine a fait cette déclaration lors d'une halte en Tuva, une république sibérienne, en route pour la Mongolie pour assister à un cours sur un nouveau sujet appelé "Conversations sur l'Important", introduit après la guerre. Le cours vise à familiariser les enfants avec l'agenda politique du Kremlin. Poutine assume souvent le rôle de professeur lors des leçons publiques le premier jour de l'école.

11:07 Ukraine Abat 22 Missiles et 20 Drones dans une Attaque RusseL'armée de l'air ukrainienne annonce avoir intercepté 22 des 35 missiles et détruit 20 des 23 drones lors d'une attaque russe. Neuf missiles balistiques et 13 missiles de croisière ont été interceptés au-dessus de Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Mykolaïv et Zaporijjia.

10:36 Vidéo Montre l'Attaque de Missile Russe sur KharkivLa Russie bombarde Kharkiv avec des attaques de missiles depuis des jours. Selon les rapports ukrainiens, au moins dix missiles ont été lancés contre la ville dimanche, touchant un centre commercial et de loisirs et blessant de nombreuses personnes.

10:01 Augmentation du nombre de blessés dans l'attaque russe sur SumyLe nombre de personnes blessées par une frappe de missiles russes sur la ville de Sumy, dans le nord-est de l'Ukraine, a augmenté à 18, dont six mineurs, selon les dernières informations du ministère de l'Intérieur ukrainien. L'attaque a touché un centre de rétablissement social et psychologique pour enfants et un orphelinat. La situation sécuritaire dans la région de Sumy s'est détériorée depuis que la Russie a lancé une incursion transfrontalière dans la région voisine de Kursk le 6 août. Sumy, qui compte plus de 250 000 habitants, se trouve à environ 350 kilomètres à l'est de Kyiv.

09:29 Ukraine : deux blessés dans une frappe aérienne russe à KyivLa Russie a de nouveau attaqué la capitale ukrainienne Kyiv avec des missiles (voir les entrées 05:39 et 06:20). Au moins deux personnes ont été blessées par des débris tombant de missiles interceptés, selon les autorités locales. Des incendies ont été allumés et des bâtiments et infrastructures ont été endommagés. Une alerte aérienne a été en vigueur dans tout le pays pendant presque deux heures jusqu'au petit matin.

08:57 Majorité des Russes soutiennent le conflit en UkraineLa population russe continue de soutenir le conflit en Ukraine, malgré l'invasion de l'Ukraine dans la région frontalière russe de Kursk. C'est ce qu'indique le dernier rapport de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), qui fait référence à des sondages menés par le centre de sondage russe indépendant Levada Center. Le soutien à l'opération militaire russe en Ukraine a même augmenté en août, avec environ 78 % de répondants qui la soutiennent, en hausse par rapport aux 75 % en juillet et aux 77 % en juin. La population russe ne semble pas lasse de la guerre, offrant ainsi à Moscou la flexibilité pour prolonger une guerre d'usure contre l'Ukraine, selon les analystes de l'ISW.

08:11 L'Ukraine publie les chiffres des pertes humaines russesLe état-major ukrainien a publié les chiffres actualisés des pertes humaines russes en Ukraine. Selon les données, la Russie aurait perdu environ 617 600 soldats en Ukraine depuis le 24 février 2022, avec une perte quotidienne de 1 300. Un rapport de Kyiv affirme également que neuf chars, dix systèmes d'artillerie, un système de roquettes d'artillerie de moyenne portée et 30 drones ont été détruits. Depuis le début de l'invasion à grande échelle, la Russie aurait perdu au total 8 601 chars, 17 646 systèmes d'artillerie, 368 avions, 328 hélicoptères, des drones, 28 navires et un sous-marin. Les estimations occidentales suggèrent un nombre inférieur de pertes, mais ces chiffres représentent probablement un minimum.

07:29 Saporizhzhia bombardée 171 fois en 24 heuresLes forces russes ont prétendument attaqué la région ukrainienne de Saporizhzhia 171 fois au cours des dernières 24 heures, selon un message Telegram du gouverneur militaire de Saporizhzhia, Ivan Fedorov. Quatre frappes aériennes russes ont été menées sur les localités de Lobkove, Piatyatki et Novoadriivka à l'aide de 95 drones.

07:03 Les secouristes extirpent un homme vivant des décombres de KyivDes secouristes ont réussi à extirper un homme vivant des débris d'une salle des événements effondrée à Kharkiv, en Ukraine, suite à une frappe aérienne russe, selon Reuters. Le rescapé a déclaré se sentir bien peu de temps après avoir été secouru. Les frappes de missiles russes sur Kharkiv ont blessé plus de 40 personnes, dont cinq enfants, selon les autorités. Plusieurs missiles ont touché un centre commercial et une salle des événements dimanche après-midi.

06:20 Incendies et explosions : frappe aérienne russe massive sur KyivLa Russie a lancé une série de drones, plus de dix missiles de croisière et des dozens de missiles balistiques, ciblant la capitale Kyiv et potentiellement d'autres villes, selon l'armée de l'air ukrainienne. Les explosions à Kyiv ont incité de nombreux résidents à chercher refuge dans des abris anti-aériens. Le maire Vitali Klitschko a rapporté plusieurs incendies, tandis que le chef de l'administration militaire de Kyiv, Serhiy Popko, a fait de même sur Telegram. Une personne aurait été blessée dans le district de Shevchenkivskyi en raison de débris tombant. "Il y aura une réponse à tout. L'ennemi le ressentira", a déclaré le chef de l'office présidentiel ukrainien, Andriy Yermak, sur Telegram.

05:39 Explosions : attaque de missiles russes sur KyivLa capitale ukrainienne Kyiv a été cible

02:26 Enquête : Majorité des Polonais favorables à l'abattage des drones russes de surveillanceSelon un sondage publié par le journal polonais "Rzeczpospolita", environ 58 % des citoyens polonais soutiennent que leur armée devrait abattre tout drone russe qui pénétrerait dans leur espace aérien lors d'attaques contre l'Ukraine. Le sondage porte sur un objet aérien non identifié, probablement un drone-suicide de type Shahed, qui a survolé la Pologne pendant une demi-heure le 26 août avant de disparaître. Le général de brigade polonais Tomasz Drewniak a déclaré à la radio RMF24 que la Russie pourrait tester les capacités de défense aérienne de la Pologne en envoyant des drones dans son espace aérien.

00:26 Russie : un mort dans l'oblast de Belgorod suite à des tirs d'artillerie ukrainiensLe gouverneur de l'oblast de Belgorod en Russie, Vyacheslav Gladkov, a rapporté un mort dans le village de Shagarovka, près de la frontière, suite à des tirs d'artillerie ukrainiens. Trois autres personnes ont été blessées lors d'attaques contre le village de Shebekino. Au moins un autre village a été attaqué par les Ukrainiens, selon les informations disponibles.

23:08 La Russie affirme avoir déjoué 158 attaques de drones ukrainiensLes autorités russes ont déclaré avoir intercepté avec succès des attaques intensives de drones ukrainiens contre la capitale Moscou et douze autres régions. Un total de 158 objets aériens ont été documentés, selon l'annonce du ministère de la Défense sur Telegram. Dix drones ont été signalés comme ayant attaqué des cibles à Moscou, selon les rapports officiels.

22:24 Attaque de tortues à tête marron et à tête claire à Kharkiv : le bilan s'élève maintenant à 47Le service d'urgence de l'État ukrainien a rapporté que le nombre de morts suite à l'importante frappe aérienne russe sur Kharkiv a augmenté à 47, dont sept enfants. Plusieurs bâtiments civils, notamment un centre commercial, ont été touchés, selon les images diffusées par les agences de presse.

21:52 Hélicoptère ukrainien rencontre un drame pendant un vol d'entraînement - les pilotes sont mortsDeux pilotes ont perdu la vie lors d'un accident d'hélicoptère à l'université nationale de l'armée de l'air Ivan Kozhedub de Kharkiv en Ukraine. L'agence de presse ukrainienne Ukrinform a rapporté que l'hélicoptère, un Mi-2, faisait partie d'un vol d'entraînement. Les informations ont été communiquées via la page Facebook de l'université, selon Ukrinform. "L'université a subi une perte irréparable - l'équipage de deux personnes est décédé", indiquait le post sur Facebook de l'université. Des experts, des enquêteurs et des officiels du ministère de la Défense sont actuellement sur les lieux de l'accident. Les raisons de l'incident restent inconnues.

21:06 La compagnie d'électricité ukrainienne prévient de coupures de courantEn raison des attaques russes intensifiées contre l'infrastructure énergétique de l'Ukraine, Ukrenergo, la compagnie d'électricité ukrainienne, a annoncé que plusieurs coupures de courant pourraient avoir lieu le lundi. L'alimentation en énergie des infrastructures critiques ne sera pas affectée. Cependant, Ukrenergo met en garde contre d'éventuels changements dans l'ampleur des restrictions de courant.

