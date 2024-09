18:22 Les méthodes utilisées par les Ukrainiens pour intercepter les réfugiés à la rivière frontalière de la Moldavie

17:44 Résoudre l'énigme des avions russes recouverts de pneusDepuis presque deux ans et demi de conflit, les forces armées ukrainiennes peinent à recruter de nouveaux soldats. Résultat, de nombreux hommes tentent de fuir le service militaire et cherchent à franchir la frontière avec des pays voisins comme la Moldavie. Ces individus sont interceptés à la rivière Dniester.

17:44 Résoudre l'énigme des avions russes recouverts de pneusPlus tard en 2023, les forces russes ont commencé à recouvrir certains de leurs avions militaires de pneus de voiture. La raison de cet acte est restée obscure pendant un certain temps. Cependant, un haut responsable militaire américain a peut-être apporté un peu de lumière sur la question. Selon Schuyler Moore, directeur technique au Commandement central des États-Unis, l'objectif principal de cette mesure est de tromper les missiles modernes. "Si vous fixez des pneus sur les ailes, de nombreux modèles de vision par ordinateur ont du mal à reconnaître que c'est un avion", a déclaré Moore lors d'une discussion au Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS) des États-Unis. Il était précédemment hypothétique que les pneus pouvaient servir de couche de protection supplémentaire contre les drones kamikazes.

16:56 Les troupes russes endommagent une mine de charbon ukrainienneDans la ville minière ukrainienne de Vuhledar, les forces russes progressent et causent de substantiels dommages à l'une des plus grandes mines de charbon du pays. Des vidéos montrent l'explosion qui a entraîné l'effondrement de la tour au-dessus du puits principal de la mine. On estime qu'il reste plus de 150 millions de tonnes de charbon dans la veine.

16:19 Pistorius considère le financement de la défense comme un défiAprès avoir annoncé un fonds spécial de 100 milliards d'euros, le ministre fédéral de la Défense Boris Pistorius reconnaît la nécessité d'un financement supplémentaire pour l'avenir de la Bundeswehr. "Le fonds spécial sera épuisé à la fin de l'année", a déclaré le ministre du SPD après une visite des troupes à Saarlouis. "Et ensuite, nous devrons trouver où obtenir le financement supplémentaire." Pistorius fait référence au fait que 80 milliards d'euros sont prévus dans la planification financière du gouvernement fédéral pour l'année 2028. "Je suppose que cela servira de base, car nous devons investir dans le financement supplémentaire pour les achats et l'infrastructure." Il ajoute : "Cela reste un défi important et central."

15:51 L'Ukraine attaque des bâtiments résidentiels à BelgorodL'Ukraine poursuit ses attaques sur les villes russes, ciblant Belgorod près de la frontière commune. Des vidéos montrent plusieurs voitures et un bâtiment résidentiel détruits, ainsi que d'autres endommagés. Huit personnes ont été blessées suite à ces attaques.

15:14 Exercices navals : des navires chinois atteignent VladivostokSuite à l'annonce d'exercices militaires conjoints, deux navires de la garde côtière chinoise sont arrivés à Vladivostok, dans l'Extrême-Orient russe, selon des rapports russes. Les navires de la garde côtière chinoise ont été invités par la garde-frontière russe à rester à Vladivostok jusqu'à vendredi, explique le ministère russe des Affaires étrangères. L'objectif de ces manœuvres est de "profonder la coopération stratégique entre les militaires chinois et russes", explique Beijing. Selon cette annonce, des forces navales et aériennes des deux pays participeront à des exercices tels que "North-Joint 2024" dans les mers du Japon et d'Okhotsk au large de la côte russe. De plus, la Chine participera à l'exercice stratégique "Ocean-2024" de la Russie, selon les informations disponibles.

14:39 Baerbock met en garde : si l'Ukraine tombe, la Moldavie aussiLa ministre fédérale des Affaires étrangères Annalena Baerbock estime que soutenir l'Ukraine est également bénéfique pour la survie de la Moldavie. "Tout ce que nous faisons pour soutenir l'Ukraine contribue à la stabilisation de la Moldavie", a-t-elle déclaré lors d'une réunion de la plateforme de partenariat Moldova à Chisinau, la capitale. "Il est évident que la principale préoccupation de la population locale est que si l'Ukraine s'effondre, la Moldavie suivra."

13:56 L'Ukraine : 97 secouristes tués depuis l'invasion russeLe conflit entre la Russie et l'Ukraine a coûté la vie à 97 secouristes ukrainiens depuis l'invasion à part entière, a informé le service à Ukrinform dans une récente interview. Au total, 395 secouristes ont été blessés lors de leurs opérations. Aujourd'hui, l'Ukraine célèbre la "Journée des secouristes".

13:44 Le journal américain : la Russie et l'Ukraine subissent des millions de pertesSelon une enquête du journal américain "Wall Street Journal", les deux camps ont subi de lourdes pertes dans la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Les troupes ukrainiennes sont réputées avoir subi environ 80 000 morts et 400 000 blessés, selon le journal, citant une estimation confidentielle de l'Ukraine. La Russie, quant à elle, aurait perdu environ 600 000 soldats - 200 000 morts et 400 000 blessés - selon les estimations des agences de renseignement occidentales, ajoute le journal. Ni Kiev ni Moscou n'ont publié officiellement de chiffres concernant leurs propres pertes.

13:21 Munz : la Russie recherche des soldats sous contrat avec des raidsPar décret, la Russie cherche à augmenter ses effectifs militaires à 1,5 million de soldats. Selon le correspondant à Moscou Rainer Munz, cela envoie un message clair au-delà du conflit en Ukraine, soulevant la question de savoir où la Russie trouvera tous ces soldats.

12:55 Le Kremlin justifie l'extension de son armée au deuxième rang mondial en réponse aux menaces croissantes à ses frontièresLe Kremlin justifie ses plans d'extension de l'armée mondiale au deuxième rang avec des menaces croissantes à ses frontières. "C'est le résultat des nombreuses menaces à la périphérie de nos frontières", a déclaré le porte-parole du président Dmitri Peskov lors d'une conférence de presse. "C'est dû à l'environnement hautement hostile à nos frontières occidentales et à l'instabilité à nos frontières orientales. Cela nécessite des mesures appropriées." Le président Vladimir Poutine a donné lundi l'ordre d'augmenter la taille permanente de l'armée russe de 180 000 soldats à 1,5 million de soldats actifs, la plaçant au deuxième rang mondial après la Chine.

12:30 Sondage d'opinion RTL/ntv : Plus des deux tiers des répondants s'opposent aux missiles de portée lointaine pour le gouvernement de KyivLe gouvernement de Kyiv vise à frapper les approvisionnements en guerre russes - aérodromes, centres de commandement et infrastructures. Dans le dernier sondage d'opinion RTL/ntv, 64 % des interviewés désapprouvent la réception d'armes occidentales qui pourraient également être utilisées pour attaquer des cibles profondément en territoire russe. Inversement, 28 % soutiennent cette action. Il y a une majorité en faveur de ces missiles parmi les partisans de Verts et FDP (53 % et 58 % respectivement). L'opposition est la plus forte parmi les partisans de SPD et de l'Union (34 % et 31 % respectivement), sans soutien parmi certains partisans d'AfD (0 %). Même parmi les partisans de BSW, il n'y a que 4 % de soutien à cette mesure. Plus de la moitié des partisans de SPD (61 %) et de CDU/CSU (61 %) s'opposent à de telles livraisons d'armes. L'opposition est significativement plus élevée dans la région de l'est (83 %) par rapport à la région de l'ouest (61 %).

11:49 Le Festival international du film de Toronto projette le film "Suspect Routt's Alleged Wish to Kill Putin and Kim"Ryan Wesley Routt, suspect dans la tentative d'assassinat de Donald Trump, a exprimé l'intention de tuer Vladimir Poutine et Kim Jong-Un autour de 2022, selon les rapports du "Wall Street Journal", citant l'infirmière Chelsea Walsh. Walsh travaillait en Ukraine à l'époque et a interagi avec Routt plusieurs fois. Walsh a décrit Routt comme "l'Américain le plus dangereux" qu'elle ait rencontré à Kyiv. Il a apparemment tenté de rejoindre les troupes bénévoles ukrainiennes pour combattre aux côtés des forces ukrainiennes.

11:18 Le documentaire "Russians in War" sera présenté au Festival international du film de TorontoLe documentaire controversé "Russians in War", réalisé par la cinéaste russo-canadienne Anastasia Trofimova, sera projeté au Festival international du film de Toronto malgré les préoccupations quant aux menaces de sécurité. Trofimova a passé plusieurs mois avec les troupes russes sur la ligne de front en Ukraine pour le film. L'ambassadeur ukrainien au Canada a critiqué la décision du festival, affirmant qu'elle sert de plateforme à la propagande russe.

10:51 L'ambassadeur russe doute des négociations de paixL'ambassadeur russe en Allemagne, Sergey Nechaev, a exprimé son scepticisme quant aux éventuelles négociations de paix dans le conflit ukrainien. Il a soutenu qu'un plan de paix est nécessaire en premier lieu, puis évalué pour voir s'il correspond aux intérêts de la Russie. Le chancelier allemand Olaf Scholz a Previously advocated for quicker efforts to achieve peace and agreed with Ukrainian President Zelenskyj on involving Russia in negotiations.

10:31 Le Programme de développement des Nations unies aide l'Ukraine à se préparer à l'hiverLa société énergétique ukrainienne Naftogaz travaille avec le Programme de développement des Nations unies (PNUD) pour assurer la sécurité énergétique pendant l'hiver suite aux nombreuses attaques aériennes russes contre les infrastructures critiques, suscitant des craintes de perturbations de l'approvisionnement en électricité, en chaleur et en eau. Le PNUD aide l'Ukraine en fournissant des générateurs de gaz pour prévenir les perturbations de la population.

09:55 Panne de courant continue à Sumy après une attaque de drone le matinPlus de 280 000 personnes dans la région de Sumy en Ukraine, qui a été attaquée par des drones Shahed russes pendant la chasse matinale, restent sans électricité. Bien que la défense aérienne ukrainienne revendique avoir abattu 16 drones, les projectiles survivants ont causé des dommages aux infrastructures critiques.

09:28 Un prisonnier de guerre ukrainien exécuté à l'épéeSelon le commissaire aux droits de l'homme du Parlement ukrainien, un prisonnier de guerre ukrainien a été tué à l'épée, les mains liées de manière menaçante avec du ruban adhésif, par les Russes. Le degré d'humanité russe pendant ce conflit est incompréhensible, conclut le spécialiste ukrainien. Une photo du soldat tué a été publiée sur les réseaux sociaux aujourd'hui, l'épée utilisée pour l'exécution portant l'inscription "Pour Kursk". Les photographes ukrainiens Konstantin et Vlada Liberova montrent des photos de soldats ukrainiens qui ont réussi à s'échapper de la captivité russe.

09:02 Alaudinow, commandant tchétchène, fournit des informations sur l'offensive de KurskAprès l'invasion surprise de Kyiv de la région frontalière de Kursk au début août, les chefs militaires russes sont restés silencieux. Cependant, le commandant tchétchène Apti Alaudinow a affiché son optimisme sur son canal Telegram : "Restons calmes, régalez-nous de pop-corn et regardons nos gars détruire l'ennemi." Depuis, Alaudinow est devenu le principal commentateur de l'offensive de Kursk, ses déclarations étant partagées par les médias russes. Les experts estiment que une telle présence médiatique n'est possible qu'avec l'approbation des officiels les plus élevés. Alaudinov, potentiel successeur de Ramzan Kadyrov, profiterait reportedly d'un degré inhabituel de liberté d'expression.

08:42 Allemagne : allocation de 100 millions d'euros d'aide hivernale à l'Ukraine En prévision de l'arrivée de l'automne et de l'hiver, l'Allemagne a annoncé un soutien supplémentaire de 100 millions d'euros à l'Ukraine. La ministre fédérale des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a fait cette annonce lors de sa visite à Chisinau, la capitale de la Moldavie. "Il est clair qu'automne approche et l'hiver est imminent", a déclaré Baerbock avant la réunion de la Plateforme de partenariat avec la Moldavie, ex-république soviétique. La Russie préparerait soi-disant une autre "guerre d'hiver" pour aggraver la situation en Ukraine en rendant la vie difficile pour sa population.

08:01 Ukraine : attaques aériennes russes contre les installations énergétiques de Sumy L'Ukraine signale une nouvelle vague d'attaques de drones depuis la Russie. La défense aérienne a réussi à abattre 34 des 51 drones ennemis pendant la nuit, selon l'armée de l'air. Les attaques ont touché cinq régions différentes. Selon les autorités locales, les installations énergétiques de la région du nord de Sumy ont également été ciblées. Un total de 16 drones ont été interceptés là-bas, et les infrastructures critiques, notamment les systèmes d'approvisionnement en eau et les hôpitaux, ont été protégées par des sources d'énergie de secours. Les équipes d'urgence effectuent actuellement les réparations.

07:37 Ukraine : pertes russes atteignant 1 020 Le quartier général de l'armée ukrainienne affirme que la Russie a subi 1 020 pertes - morts ou blessés - depuis la veille. Cela porte le total des pertes russes depuis le début de l'invasion à grande échelle en février 2022 à environ 635 880. Au cours des 24 dernières heures, six systèmes d'artillerie et deux chars ont été endommagés ou détruits. De plus, six véhicules blindés et 66 drones ont subi le même sort.

07:10 Kyiv Post : aéroport militaire russe attaqué Selon le média ukrainien Kyiv Post, l'aéroport militaire russe d'Engels, dans la région de Saratov, a été attaqué par des drones hier soir. Le Kyiv Post présente des preuves avec des vidéos montrant des détonations audibles. Des bombardiers stratégiques, armés de missiles et utilisés par la Russie pour attaquer les villes ukrainiennes, seraient stationnés à l'aéroport.

06:35 Stoltenberg soutient le débat controversé sur les armes à longue portée Le secrétaire général sortant de l'OTAN, Jens Stoltenberg, soutient le débat international récent sur la possibilité d'autoriser l'Ukraine à lancer des armes occidentales à longue portée sur le territoire russe. Dans une interview accordée à LBC, Stoltenberg reconnaît que chaque allié de l'OTAN a la liberté de prendre de telles décisions, mais souligne l'importance d'une coordination étroite dans ces domaines. L'Ukraine demande depuis des semaines à ses alliés l'autorisation de cibler les centres de commandement, les aérodromes et les infrastructures russes. En ce qui concerne les préoccupations quant à l'escalade du conflit, Stoltenberg estime qu'il n'y a pas d'options sans risque en temps de guerre, mais que le plus grand risque reste la victoire de la Russie en Ukraine.

06:13 Facebook et WhatsApp bannissent le média de propagande russe RT Meta, la société derrière Facebook, Instagram, WhatsApp et Threads, a décidé d'empêcher la diffusion de la propagande d'État russe. Les médias comme RT (anciennement Russia Today) et les organisations affiliées ont été interdits sur les plateformes de Meta dans le monde entier suite à des campagnes de désinformation centrées sur l'agression russe contre l'Ukraine. Cette interdiction s'applique également à l'UE, où RT avait déjà été bloqué en raison de telles campagnes depuis le printemps 2022.

05:33 Loukachenko gracie 37 prisonniers en Biélorussie Dans un geste inhabituel, le dirigeant autoritaire biélorusse Alexandre Loukachenko a gracié 37 prisonniers. L'administration présidentielle de Minsk a rapporté que ces individus sont condamnés pour "extremisme", une étiquette couramment utilisée en Biélorussie pour réduire au silence les critiques du gouvernement. Cette liste comprend six femmes et plusieurs personnes souffrant de problèmes de santé. Malheureusement, aucune autre information sur l'identité de ces 37 individus n'a été communiquée. Loukachenko a précédemment gracié des manifestants emprisonnés contre son gouvernement à plusieurs reprises, cette fois en pardonnant 30 détenus mi-août et 30 autres début septembre, à condition qu'ils montrent du repentir et s'excusent.

03:11 Rapport de l'ONU : les violations des droits de l'homme augmentent en Russie Les violations des droits de l'homme augmentent en Russie, selon un rapport de l'ONU. La rapporteuse spéciale Mariana Katzarova cite un système étatique de violations des droits de l'homme conçu pour réprimer la société civile et l'opposition politique, ciblant les critiques de l'action russe en Ukraine et d'autres dissidents. Katzarova estime qu'au moins 1 372 prisonniers politiques ont été condamnés et emprisonnés pour leurs opinions sous des prétextes fallacieux, certains subissant même des tortures en détention. Les prisonniers politiques sont gardés en isolement, tandis que d'autres sont contraints d'être internés dans des cliniques psychiatriques. Le nombre réel de victimes pourrait être plus élevé, selon l'équipe de Katzarova.

23:24 La Suède prend la tête de la présence de l'OTAN prévue en Finlande L'OTAN prévoit d'établir une présence militaire dans le nord de la Finlande, avec la Suède potentiellement à la tête du projet, comme l'ont révélé les ministres de la Défense suédois Pål Jonson et finlandais Antti Häkkänen. Cette initiative vise à créer une force multinational

Lire aussi: