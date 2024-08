18:06: Les officiels militaires de Kiev rapportent plus de 100 affrontements ou affrontements.

Sur les lignes de front est de l'Ukraine, les troupes ukrainiennes et les agresseurs russes ont engagé de nombreux accrochages. Le quartier général à Kyiv rapporté un total de 109 incidents armés au cours de la journée. Une fois de plus, le point chaud des conflits se trouve dans la région entourant la ville de Pokrovsk à la limite de Donbass. Là, les forces russes ont lancé 23 attaques offensives soutenues par des tirs d'artillerie contre les lignes de défense ukrainiennes, toutes ayant prétendument échoué. De plus, des attaques russes sont également signalées près de la ville voisine de Kuracheve.

17:28 Gouverneur ukrainien : des bombes guidées russes touchent un bâtiment résidentielDans la région de Kharkiv, deux civils ont été tués et huit blessés suite à une frappe aérienne russe sur un bâtiment résidentiel dans le village de Cherkaskaya Losova, selon les autorités ukrainiennes. Le gouverneur de la région, Oleh Synehubov, a confirmé l'incident et les services de secours ont été envoyés sur les lieux. Cet incident n'est pas le premier de son genre dans la région ; le vendredi précédent, un bombardement dans la ville de Kharkiv a touché un bâtiment résidentiel et une aire de jeux, entraînant sept morts et de nombreux blessés.**

16:50 Washington méfiant : pas d'envoi d'Américains en Ukraine pour l'entretien de l'équipementL'administration Biden a rejeté une proposition d'envoyer des Américains en Ukraine pour entretenir l'équipement militaire occidental, y compris les chasseurs F-16, selon "The Washington Post". La discussion sur l'envoi de civils américains dans un pays en guerre pour aider à l'entretien de l'équipement a été un sujet de controverse depuis le début de la guerre. Avec l'arrivée tant attendue des chasseurs F-16 en Ukraine à la fin du mois de juillet, le débat s'est intensifié. Les officiels américains s'inquiètent de la possibilité que les contractors russes soient ciblés en Ukraine.**

16:14 Inquiétudes pour Maria Kolesnikova : l'opposition accuse la prison biélorusse de conditions dures et d'isolementL'opposition biélorusse s'inquiète de l'état de santé et du bien-être de la dirigeante de l'opposition emprisonnée, Maria Kolesnikova, qui serait dans un état préoccupant. La dirigeante de l'opposition en exil, Sviatlana Tsikhanouskaya, a déclaré que Kolesnikova pesait actuellement 45 kg et était soumise à des conditions dures et à l'isolement. Tsikhanouskaya accuse l'administration de la prison de "traitement cruel et inhumain" et de "mort lente" de la célèbre critique du gouvernement.**

15:36 Les officiels ukrainiens rencontrent les conseillers en sécurité des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne pour discuter de la production d'armes et des investissementsUne délégation ukrainienne dirigée par la ministre de l'Économie, Julia Svyrydenko, et Andriy Yermak, chef de l'administration présidentielle, a rencontré les conseillers en sécurité des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne à Washington, selon "Kyiv Independent". During the meeting, topics such as joint weapon production, future western investments in the Ukrainian defense industry, and strengthening Ukrainian air defense and energy system security were discussed. Yermak remarked, "Now is the time to intensify our efforts to aid Ukraine in achieving victory. It is vital to make the most of this opportunity."**

14:56 La Russie tente de dissimuler la guerre en organisant des festivités et des célébrations à MoscouLe conflit entre l'Ukraine et la Russie se poursuit sur les champs de bataille. Cependant, les habitants de Moscou restent ignorants des attaques de drones, des dépôts de pétrole en feu et des pertes civiles. Le correspondant de ntv, Rainer Munz, souligne comment la ville cache la guerre par tous les moyens nécessaires.**

14:25 Ukraine : quatre morts et blessés à Chasiv Yar suite à une attaque russeAu moins quatre civils ont trouvé la mort et de nombreux autres ont été blessés dans la ville de Chasiv Yar, dans la région de Donetsk, suite à une attaque russe, selon le gouverneur ukrainien, Vadym Fillaschkin, via Telegram. Les victimes étaient des hommes âgés de 24 à 38 ans. L'attaque a eu lieu tôt le matin, entraînant des dommages à une résidence privée et à une tour.**

13:53 Kharkiv pleure ses pertes après une attaque russeSuite à une attaque russe sur la ville ukrainienne de Kharkiv, la communauté se rassemble pour rendre hommage aux défunts. Selon le gouverneur de la région de Kharkiv, Oleg Synegubov, sept personnes ont été tuées et 97 individus, dont plus de 20 mineurs, ont été blessés lors de l'attaque vendredi soir. La plus jeune victime était un enfant de dix mois. L'une des personnes décédées est

12:15 La Russie prend le contrôle de Kirove dans la région de DonetskSelon les informations du ministère de la Défense de Moscou, les forces russes ont pris le contrôle du village de Kirove dans la région de l'est ukrainien de Donetsk. Les troupes russes progressent progressivement le long de la ligne de front dans l'est depuis un certain temps. Donetsk, ainsi que Louhansk, forme la région industriellement dominante de Donbass. Ces deux régions, ainsi que Zaporijjia et Kherson plus au sud en Ukraine, ont déjà été annexées par la Russie en septembre 2022, bien que les troupes russes ne les contrôlent pas entièrement. L'Ukraine vise à récupérer tous les territoires, y compris la péninsule de Crimée, qui a été annexée en 2014 et se trouve beaucoup plus au sud que Kherson.

11:45 La Russie accuse l'Ukraine d'avoir attaqué BelgorodSelon les rapports russes, les forces ukrainiennes ont bombardé la région de Belgorod à la frontière avec l'Ukraine. Les pertes et les blessures ont été annoncées par le gouverneur de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, via son canal Telegram. Dans une frappe aérienne sur la ville de Belgorod, trois personnes ont été tuées et plus de 30 blessées, dont trois enfants. Plus d'une douzaine de bâtiments résidentiels et 47 voitures ont été endommagés.

11:10 L'expert Triebel : la Russie cherche à interférer dans les élections en MoldavieLa Moldavie doit organiser des élections présidentielles le 20 octobre. Environ 2,5 millions de résidents voteront également lors d'un référendum sur l'intégration de l'adhésion à l'UE dans la constitution, pour empêcher les gouvernements futurs d'abandonner ce processus. La Russie cherche à interférer dans les élections en utilisant la désinformation et les fausses nouvelles, selon Brigitta Triebel, directrice de l'office de la Fondation Konrad-Adenauer à Chisinau. "On dit aux Moldaves : si vous ne voulez pas vous retrouver dans un conflit comme celui de l'Ukraine, votez pour les partis pro-russes", a déclaré Triebel. "Les peurs des gens sont exploitées."

10:49 L'Ukraine intercepté 24 drones russes sur 52L'armée de l'air ukrainienne affirme avoir intercepté 24 drones russes. Un total de 52 drones ont été lancés par les forces russes lors d'une attaque nocturne samedi, affectant huit régions en Ukraine. 25 drones du type iranien Shahed se sont écrasés d'eux-mêmes, et trois autres se sont dirigés vers la Russie et la Biélorussie. Il n'y a eu aucun rapport de blessures ou de dommages importants. La cible de l'attaque russe incluait Kyiv, où il s'agissait de la quatrième attaque de drones dans la semaine. Tous les drones visant Kyiv ont été interceptés.

10:16 Les blogueurs militaires russes : les forces ukrainiennes détruisent un pont à KurskLes blogueurs militaires russes publient une vidéo sur leurs canaux Telegram, prétendument montrant les conséquences d'une attaque ukrainienne sur un convoi militaire russe à l'entrée du village de Svannoe dans la région de Kursk. Radio Libre Europe (RFE/RL) partage également la vidéo sur Telegram. La vidéo est censée montrer des véhicules militaires détruits et un pont flottant effondré sur la rivière Seym à Kursk.

09:34 Les autorités russes rapportent une attaque ukrainienne sur ShebekinoLes autorités de la ville de Shebekino dans la région russe de Belgorod rapportent des tirs ukrainiens. Une femme a été blessée samedi. Shebekino se trouve près de la frontière avec l'Ukraine.

09:00 L'état-major ukrainien publie les chiffres des pertes de l'armée russeLe état-major ukrainien a publié de nouveaux chiffres sur les pertes de l'armée russe en Ukraine. Selon ces chiffres, la Russie a perdu environ 614 950 soldats en Ukraine depuis le 24 février 2022. Au cours des 24 dernières heures, le nombre de pertes est dit être de 1 360. Selon un rapport de Kyiv, huit chars, 42 systèmes d'artillerie et 18 drones ont également été détruits pendant cette période. Depuis le début de l'attaque à grande échelle, la Russie a prétendument perdu un total de 8 582 chars, 17 614 systèmes d'artillerie, 368 avions, 328 hélicoptères, 14 471 drones, 28 navires et un sous-marin. Les estimations occidentales situent les pertes plus bas, mais il s'agit probablement de valeurs minimisées.

08:35 La Russie : une vidéo suggère une attaque ukrainienne sur BelgorodSelon les autorités locales, cinq personnes ont été tuées et 46 blessées lors d'une attaque ukrainienne sur la ville russe de Belgorod tard vendredi soir (voir l'entrée 23:19). 37 personnes blessées ont été transportées à l'hôpital, dont sept enfants, a rapporté Vyacheslav Gladkov, gouverneur de la région de Belgorod. Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, prise du tableau de bord d'une voiture, prétendument montre l'attaque. Elle montre une autre voiture explosant en conduite, suivie d'une explosion de l'autre côté de la rue quelques secondes plus tard. De telles images et rapports de combats ne peuvent pas être vérifiés de manière indépendante.

07:15 Ukraine : Le bilan s'alourdit à 7 après l'attaque russe sur KharkivSeven personnes ont péri et 97 autres ont été blessées, dont plus de 20 enfants, suite à une attaque russe sur la ville ukrainienne de Kharkiv. Selon un post sur Telegram du gouverneur régional Oleg Synegubov, un parc pour enfants et un bâtiment résidentiel de 12 étages ont été touchés lors de l'assaut russe vendredi. Un incendie s'est déclaré suite à l'attaque. Synegubov a confirmé que les opérations de pompiers se sont poursuivies jusqu'au samedi matin.

06:27 ISW : La popularité de Poutine chez les Russes chute à un plus bas historiqueSuite à l'incursion ukrainienne dans la région russe de Kursk, le mécontentement de la population russe envers leur gouvernement et le président Vladimir Poutine augmente, selon le dernier rapport de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW). En utilisant des données de l'institut d'opinion publique russe Public Opinion Foundation, 28 % des répondants ont exprimé leur mécontentement face à la réponse des autorités russes à l'incursion. De plus, selon des sondages de l'institut d'opinion publique russe Public Opinion Research Center (VCIOM), le taux d'approbation de Poutine a chuté de 3,5 % pour atteindre 73,6 %, un plus bas historique depuis le début de l'invasion russe en Ukraine en février 2022. Selon l'ISW, ces sondages suggèrent que le mécontentement de la société a augmenté depuis l'incursion ukrainienne dans la région de Kursk.

05:40 Le Venezuela remet deux Colombiens à la Russie pour leur soutien présumé à l'UkraineLe service de sécurité russe FSB a annoncé l'arrestation de deux citoyens colombiens accusés d'avoir aidé l'Ukraine. Les hommes, identifiés comme Alexander Ante et Jose Aron Medina, ont été remis par le Venezuela après avoir été arrêtés par ses autorités lors d'une escale à Caracas alors qu'ils se rendaient en Colombie le mois dernier. Des sources médiatiques espagnoles affirment que les deux hommes ont rejoint la Légion internationale pendant l'été 2023. Ils ont été arrêtés à l'aéroport de Caracas mi-juillet. Le FSB affirme que les hommes possédaient des documents détaillant leur implication dans le conflit et portaient des tenues militaires ukrainiennes.

04:47 Le président tchèque nie tout lien entre l'avancée russe et l'opération de KurskLe président tchèque Petr Pavel affirme qu'il n'y a aucun lien entre l'avancée russe dans l'oblast de Donetsk et l'opération ukrainienne dans l'oblast russe de Kursk. Pavel souligne qu'il ne croit pas qu'il y ait un lien direct entre l'avancée russe rapide sur le front de Pokrovsk et l'opération ukrainienne dans la région de Kursk. Selon lui, l'objectif ultime de la direction russe est de capturer les territoires des quatre oblasts – Donetsk, Zaporizhzhia, Luhansk et Kherson – qu'elle considère comme les siens. Réaliser cela dans des conditions météorologiques favorables reste leur priorité, selon Pavel.

03:47 Stoltenberg considère l'avancée ukrainienne dans le Kursk comme "légitime"Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a considéré l'avancée des forces ukrainiennes dans la région russe de Kursk comme légitime. Stoltenberg affirme que l'Ukraine a le droit de se défendre conformément au droit international. Stoltenberg réfute les accusations du gouvernement russe affirmant que l'Ouest avait été informé auparavant de l'attaque sur le territoire russe, en déclarant que l'Ukraine n'avait pas consulté l'OTAN quant à ses plans pour Kursk et que l'OTAN n'a joué aucun rôle dans l'opération. Il s'agit de la première réaction de Stoltenberg à l'avancée ukrainienne dans la région russe.

02:48 L'Ukraine accuse la Russie d'utiliser massivement des armes chimiquesDepuis le début de l'invasion russe, les autorités ukrainiennes ont enregistré plus de 4 000 cas d'utilisation d'armes chimiques au front, avec plus de 3 100 cas signalés depuis décembre 2023. Le nombre d'incidents liés aux armes chimiques a Significativement augmenté par rapport aux environ 600 cas enregistrés en janvier, selon les données militaires ukrainiennes. Le nombre le plus élevé de cas signalés a culminé en mai 2024 avec 715 cas signalés, puis a progressivement diminué pendant les mois d'été. Aucun données n'est disponible pour le mois d'août pour le moment.

01:49 La CPI demande l'arrestation de Poutine lors de sa visite en MongolieLe représentant de la Cour pénale internationale (CPI), Fadi el-Abdallah, a déclaré à la BBC que la Mongolie, en tant qu'État membre de la CPI, a l'obligation d'arrêter le président russe Vladimir Poutine lors de sa visite prochaine. La visite de Poutine en Mongolie le 3 septembre serait sa première visite dans un pays membre de la CPI qui a ratified le statut de Rome. Ce traité oblige les États membres à arrêter Poutine s'il met le pied sur leur territoire. La Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre Poutine en mars 2023 en raison de son implication dans le transfert forcé d'enfants des régions ukrainiennes contrôlées par la Russie.

00:33 Appel vidéo Biden-von der Leyen : l'invasion russe rappeléeLa présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a souligné l'importance des relations transatlantiques solides malgré le résultat des élections présidentielles américaines en novembre. Elle a reçu le prix transatlantique tchèque et slovaque (CSTA) lors de la conférence de sécurité Globsec à Prague. Dans son discours, elle a évoqué un appel vidéo avec le président américain Joe Biden le jour de l'invasion russe en Ukraine en février 2022. "Nous avons rapidement convenu de notre réponse à la guerre de Poutine", a-t-elle déclaré. Une fois de plus, l'Europe et l'Amérique se sont tenues "côte à côte du côté

22:01 Progrès de la technologie des drones en Ukraine L'Ukraine cherche à intégrer des fabricants d'armes dans le développement de l'IA pour les essaims de drones et les "missiles abordables" afin de contrer les drones kamikazes russes, a annoncé le ministre de la Transformation digitale, Mykhailo Fedorov, lors du Forum Globsec à Prague. L'Ukraine et la Russie ont toutes deux investi massivement dans la technologie des drones depuis le début de l'invasion russe, transformant la guerre moderne. Selon Fedorov, les troupes ukrainiennes rencontrent de nombreuses difficultés, notamment les troupes russes, les pénuries de munitions, les drones kamikazes et les drones de reconnaissance. Pour faire face à ces menaces, l'armée ukrainienne utilise des drones bon marché à vue (FPV), des drones de reconnaissance, de petits systèmes de défense aérienne et des drones longue portée fabriqués localement pour frapper les cibles russes, a expliqué Fedorov. "Quels sont les prochains défis qui nécessitent votre aide ? Comment créons-nous un système de ciblage laser efficace, comment développons-nous l'IA pour les essaims de drones, comment produisons-nous des HIMARS ukrainiens, comment développons-nous des missiles ukrainiens abordables capables de tirer sur les Shaheds ?" a demandé Fedorov.

21:32 L'Ukraine reçoit sa première livraison d'obus d'artillerie urgents L'Ukraine reçoit sa première livraison d'obus d'artillerie critiques de la coalition américano-européenne, a révélé le ministre des Affaires étrangères tchèque, Jan Lipavsky, à Bruxelles. Les obus de 155 mm sont cruciaux sur le champ de bataille. "La campagne d'obus tchèque tient ses promesses, et d'ici la fin de l'année, nous fournirons

