17h40, cinq délégués républicains mettent en garde contre le changement continu vers la Russie en Hongrie

Suite à leur voyage en Hongrie, cinq sénateurs républicains américains ont exprimé leurs préoccupations concernant les relations grandissantes de la Hongrie avec la Russie et sa collaboration croissante avec la Chine. Le groupe était composé des sénateurs Jerry Moran, John Boozman, Susan Collins, John Cornyn et John Kennedy. Le sénateur Moran a mentionné les liens grandissants entre la Hongrie et la Russie et le déclin de ses institutions démocratiques dans un communiqué, appelant à une coopération plus étroite entre la Hongrie et ses partenaires. "Il est bénéfique pour nos nations de travailler de près ensemble. Nous exhortons la Hongrie à considérer et à répondre aux avertissements de ses alliés." La Hongrie est un allié vital de la Russie au sein de l'UE. Le Premier ministre Orban a régulièrement bloqué l'aide à l'Ukraine, plaidé pour le dialogue et reflété fréquemment les arguments du Kremlin. La Hongrie a également condamné le conflit mais a refusé de fournir des armes à l'Ukraine.

15:27 : Il semble que la défense aérienne ait réussi à repousser une attaque de missile sur Kyiv

Les forces de défense ukrainiennes ont prétendument repoussé une attaque aérienne russe, selon une annonce du ministère de la Défense ukrainien via l'application de messagerie Telegram. Aucun détail spécifique n'a été fourni.

01:58 : L'ambassadeur de Russie aux États-Unis retourne à Moscou

L'ambassadeur de Russie aux États-Unis, Anatoly Antonov, mettrait fin à sa mission diplomatique, selon les sources des médias russes. L'ambassadeur retourne à Moscou, selon l'agence de presse Interfax, citant un représentant du ministère des Affaires étrangères. Le journal russe "Vedomosti" rapporte que le départ d'Antonov est imminent. Des informations supplémentaires n'étaient pas immédiatement disponibles.**

23:46 : La police dispose de preuves de multiples exécutions de prisonniers de guerre ukrainiens par des troupes russes

Les autorités chargées de l'application de la loi disposent de preuves crédibles selon lesquelles des troupes d'invasion russes ont exécuté de nombreux prisonniers de guerre ukrainiens, selon Yuri Belousov, chef du département des crimes de guerre du parquet général, qui a parlé à la radio nationale. "Nous disposons maintenant d'informations sur 93 de nos soldats qui ont été exécutés sur le champ de bataille", a-t-il déclaré. Belousov a souligné que 80 % des prisonniers de guerre ukrainiens cette année ont été exécutés. Cette tendance a commencé en novembre 2022. "L'attitude des soldats russes envers nos prisonniers de guerre s'est détériorée", a déclaré Belousov.**

22:14 : Des concessions territoriales préliminaires en échange de l'adhésion à l'OTAN rapportées par Kyiv?

L'Ukraine reste déterminée à récupérer les territoires occupés par la Russie au cours de la dernière décennie. Cependant, les moyens d'y parvenir sont incertains en raison d'un manque de personnel, d'armes et d'assistance adéquate de l'alliance occidentale. Le président Volodymyr Zelenskyy dit maintenant que Kyiv prépare avec Washington et d'autres États "des décisions significatives" pour la réunion du groupe de contact à Ramstein le 12 octobre. La nouvelle stratégie ukrainienne, selon le "Financial Times", consiste à demander un soutien militaire et diplomatique de ses alliés pour amener la Russie à la table des négociations. Des diplomates occidentaux et un nombre croissant d'officiels ukrainiens croient que des garanties de sécurité significatives pourraient servir de base à un règlement négocié, avec la Russie conservant le contrôle de facto, sinon de jure, sur la totalité ou une partie du territoire ukrainien qu'elle occupe actuellement. Les discussions comprennent également la possibilité que l'Ukraine rejoigne l'OTAN dans ce contexte.**

21:23 : Des pertes stratégiques pour la Russie, des attentes pour les livraisons de chars à l'Ukraine

La Russie subit en moyenne trois fois plus de pertes d'équipement que l'Ukraine et épuise constamment ses stocks d'équipement hérité de l'ère soviétique, tandis que la production, comme celle de l'Ukraine, ne couvre qu'une petite partie de ses pertes, selon Jakub Janowski, analyste basé à Prague qui travaille pour l'unité de surveillance de l'intelligence open source néerlandaise Oryx. Actuellement, la Russie a l'avantage en termes de effectifs, de main-d'œuvre et de capacités de production, prévient Konrad Muzyka, analyste polonais et directeur de Rochan Consulting. Janowski pense que bien que la Russie dispose de plus de soldats et de plus de puissance de feu, elle pourrait encore faire face à des défis si l'Ouest augmente son soutien. Les livraisons d'équipement militaire promis précédemment, tels que 280 chars, 480 véhicules de combat blindés, 1200 transporteurs de troupes et 180 véhicules d'artillerie mobiles, à Kyiv sont toujours en attente, selon Oryx.**

20:34 : L'Ukraine se défend contre un bombardier russe, des photographies de débris obtenues

Les forces ukrainiennes affirment avoir abattu un avion de combat russe. Le bombardier a été abattu samedi près de la ville de Kostiantyniwka dans la province de Donetsk, selon le chef de l'administration militaire locale. Des images montrent des restes calcinés d'un avion qui s'est écrasé sur une maison, provoquant un incendie.**

