17h30: Ministre néerlandais de la Défense à Kharkiv: L'Ukraine doit rester à distance de la Russie

16:10 Environ 660 000 soldats russes 'neutralisés' au cours du conflit, déclare l'Ukraine

Selon le quartier général militaire ukrainien, la Russie a subi des pertes considérables d'environ 660 000 soldats dans son conflit avec l'Ukraine. Le militaire ukrainien a annoncé dans un communiqué que 660 470 soldats russes ont été "neutralisés", un terme souvent interprété comme signifiant soit tués, soit rendus gravement blessés au point de ne plus pouvoir servir dans l'armée.

15:14 Au moins un mort dans une attaque de drones russes

Une attaque de drones russes en Ukraine a entraîné au moins une victime. Un individu de 49 ans a été touché par un drone dans la région de Kharkiv, a rapporté le gouverneur Oleh Syniehubov. Les autorités ukrainiennes ont également mentionné que un pipeline de gaz a été endommagé et un entrepôt a été incendié dans la région d'Odessa. Selon l'armée de l'air ukrainienne, les forces russes ont lancé des roquettes et 87 drones, dont 56 drones et deux roquettes ont été détruits. Vingt-cinq drones supplémentaires ont disparu des radars, probablement en raison de missiles de défense aérienne.

14:26 Egon Krenz, ancien dirigeant de l'SED, plaide pour des négociations de paix en Ukraine

L'ancien secrétaire général de l'SED et président du Conseil d'État de la RDA, Egon Krenz, estime que les importants gains de l'AfD et du BSW lors des élections régionales de septembre dans l'est du pays constituent un appel en faveur de négociations de paix pour mettre fin à la guerre de la Russie en Ukraine. "C'est une supplique : écoutez-nous maintenant ! Nous voulons une politique de paix. Nous voulons vivre, pas mourir", a déclaré Krenz au "Tagesspiegel" lors d'un événement "75 ans de RDA" à Berlin. Krenz a salué la demande des chefs de gouvernement de Saxe et de Brandebourg, Michael Kretschmer du CDU et Dietmar Woidke du SPD, ainsi que du président de l'CDU de Thuringe, d'intensifier les efforts pour trouver une solution diplomatique au conflit ukrainien.

L'homme de 87 ans, qui était autrefois le successeur et le confident d'Erich Honecker, a également approuvé la position de l'ancien chancelier Gerhard Schröder sur la guerre de la Russie en Ukraine. "Je pense qu'il a une position forte. Je suis d'accord avec lui sur ce sujet", a déclaré Krenz. Krenz et Schröder ont une longue histoire, notamment des rencontres à Bonn en 1980 et à Berlin-Est en 1981. À l'époque, Krenz était le chef de l'organisation de jeunesse communiste Jeunesses libres d'Allemagne (FDJ), et Schröder était le président des Jeunes socialistes.

13:52 La stratégie de l'Ukraine consiste à "échanger de l'espace contre des pertes"

Mykola Bielieskov, analyste militaire à l'Institut ukrainien des études stratégiques, décrit dans le "New York Times" la stratégie de l'Ukraine qui consiste à "échanger de l'espace contre des pertes". Cela signifie se retirer des villes assiégées après avoir infligé des pertes maximales aux Russes en termes de personnel et de matériel. "Il s'agit de savoir combien ils perdent avant de réaliser que c'est sans espoir", déclare Oleksandr Solonko, membre du 411e bataillon de drones ukrainien. Certains commandants ukrainiens préfèrent abandonner des positions ou des settlements pour minimiser leurs propres pertes de personnel face aux attaques incessantes.

13:14 Ukraine : la Russie priorise le pont de Crimée par rapport aux objectifs internes

Dmytro Pletenchuk, porte-parole de la marine ukrainienne, discuter de la livraison de missiles anti-aériens S-300 dans la région du pont de Crimée sur la chaîne de télévision Espreso. "Ils ont certainement besoin de se réapprovisionner", déclare Pletenchuk. "Les Russes ont déployé d'importants systèmes de défense aérienne, ou de grande envergure, là-bas. Et ils ne le font pas sans raison - ils ont besoin de missiles, ce n'est pas un hasard." La Russie accorde plus de valeur au pont de Crimée qu'à des objectifs similaires sur son propre territoire, déclare le porte-parole. Le pont a plus de signification symbolique que pratique, ajoute-t-il. L'Ukraine vise à détruire définitivement le pont, mais n'a pas encore réussi en raison de sa forte protection. La structure a été endommagée deux fois par des attaques.

12:48 Merz : Si l'Occident recule, la Russie en demandera plus

Dans un article invité pour "Focus", le président de l'UD

11:06 Bilan des victimes suite aux attaques russes en Ukraine Selon le "Kyiv Independent", au moins quatre personnes ont été tuées et environ 30 blessées lors des attaques russes en Ukraine la veille.

10:33 Un défenseur de Wuhledar évoque la supériorité de l'artillerie russe Selon les rapports ukrainiens, la Russie détient actuellement un avantage de 3 à 1 en termes de munitions d'artillerie. Cependant, un soldat de la 72e brigade, qui a défendu Wuhledar, déclare que la situation est plus préoccupante en ce qui concerne le nombre de systèmes d'artillerie. En fin d'été, les Russes avaient un avantage de 10 à 1 en termes de systèmes d'artillerie autour de Wuhledar. Un soldat de la 72e brigade a exprimé ses préoccupations, déclarant : "L'un de nos systèmes d'artillerie ne peut pas faire face à 10 des leurs." Il a également souligné que les forces russes pouvaient facilement submerger la défense ukrainienne s'ils se concentraient sur une zone spécifique.

09:59 Attaques russes sur l'Ukraine avec des drones et des missiles L'armée de l'air ukrainienne a rapporté 87 attaques de drones par la Russie sur l'Ukraine pendant la nuit. En outre, quatre missiles ont été abattus et 56 drones ainsi que deux missiles ont été détruits par la défense aérienne. Environ 25 autres drones ont probablement été abattus par des mesures de guerre électronique.

09:13 Des excuses du Premier ministre danois pour le retard dans l'envoi de livraisons de chasseurs F-16 à l'Ukraine La Première ministre danoise Mette Frederiksen a présenté ses excuses à l'Ukraine pour le retard dans la livraison de chasseurs F-16 via une vidéo virale sur les chaînes ukrainiennes. Elle avait initialement prévu de livrer les avions de combat au début de la guerre, mais a rencontré des discussions prolongées sur leur opportunité. Le Danemark a promis de livrer 19 chasseurs F-16 à l'Ukraine, mais manque à la fois de pilotes et de temps suffisant pour la formation. Jusqu'à présent, seuls quelques F-16 ont été déployés. La Russie a envahi l'Ukraine en février 2022.

08:31 "Kyiv Post" : Mort de officiers nord-coréens dans une attaque de roquette Selon les rapports du "Kyiv Post", plus de 20 soldats, dont six officiers nord-coréens, ont été rapportés tués dans une attaque de roquette près de Donetsk occupée par la Russie. Une source confidentielle a ajouté que ces officiers avaient voyagé pour consulter leurs homologues russes et démontrer la formation du personnel avant de lancer l'attaque.

07:50 Destruction des positions de combat russes en Ukraine par des missiles Storm-Shadow Le état-major des forces armées ukrainiennes a rapporté l'anéantissement de trois positions de combat appartenant aux 35e, 27e brigades de chars motorisés et à la 2e armée combinée. L'opération a été menée par les forces de l'armée de l'air ukrainienne, les unités de roquettes et d'artillerie et d'autres contingents. L'opération a utilisé des missiles Storm-Shadow et des roquettes GMLRS. L'Ukraine utilise des missiles Storm Shadow depuis quelque temps, mais n'a pas encore reçu la variante à longue portée. Les roquettes GMLRS peuvent être lancées à partir de lanceurs multiples HIMARS avec une portée d'environ 70 kilomètres.

07:04 ISW : Difficultés dans le recrutement pour l'armée russe L'ISW rapporte que le ministère russe de la Défense prévoit d'offrir des incitations généreuses aux nouveaux recrues à l'avenir. Cependant, les rapports suggèrent que les efforts de recrutement actuels donnent des résultats insuffisants, indiquant la nécessité d'augmenter les incitations financières en raison de l'insuffisance des stratégies de recrutement actuelles. L'ISW estime que la Russie pourrait faire face à des limites à long terme dans la génération de recrues suffisantes en raison de sa campagne de mobilisation, et que de telles incitations peuvent ne pas résoudre efficacement ces contraintes.

06:20 Opportunités pour l'offensive ukrainienne et défis pour la Russie Mark Galeotti, un expert en Russie, suggère que d'ici 2025, l'Ukraine sera prête à lancer une contre-offensive d'envergure, compte tenu de l'équipement neuf qu'elle est en train d'obtenir. Il note également que Kyiv utilise efficacement ses propres roquettes et drones pour cibler les dépôts de munitions russes. Cependant, les forces russes font face à des défis dans le recrutement de soldats Despite generous payments, low labor force availability, and depleting military equipment stocks. Galeotti souligne également les menaces potentielles pour l'Ukraine provenant du renforcement des forces anti-ukrainiennes en Europe et de la possibilité d'une victoire de Donald Trump aux élections américaines.

Cinq sénateurs républicains américains ont exprimé leurs préoccupations quant aux liens croissants de la Hongrie avec la Russie et sa collaboration avec la Chine, suite à leur visite dans le pays. Le groupe sénatorial comprenait Jerry Moran, John Boozman, Susan Collins, John Cornyn et John Kennedy. Le sénateur Moran a exprimé ses préoccupations quant aux relations renforcées de la Hongrie avec la Russie et au affaiblissement de ses institutions démocratiques, en appelant à une plus grande unité entre la Hongrie et ses partenaires. "Il est dans notre intérêt que nos nations travaillent étroitement ensemble. Nous exhortons la Hongrie à prendre en compte et à résoudre les préoccupations de ses alliés." La Hongrie sert de principal allié de la Russie au sein de l'UE. Le Premier ministre Orban a constamment freiné l'aide à l'Ukraine, a plaidé pour des discussions et a souvent reflété les points de vue du Kremlin. Bien qu'il ait condamné la guerre, la Hongrie a refusé de fournir des armes à l'Ukraine.

03:27 Attaque de missile sur Kyiv apparemment évitée par les unités de défense aérienne

Les personnel de la défense aérienne ukrainienne ont apparemment déjoué une attaque aérienne russe sur Kyiv, selon le canal de nouvelles Telegram de l'armée ukrainienne. Les détails n'ont pas été divulgués.

01:58 L'ambassadeur russe aux États-Unis quitte pour Moscou

L'ambassadeur russe aux États-Unis, Anatoly Antonov, quitte apparemment son poste diplomatique, selon les sources des médias russes. Il retourne à Moscou, selon un représentant du ministère des Affaires étrangères cité par l'agence de presse Interfax. Le journal "Vedomosti" rapporte que le départ d'Antonov est imminent. Plus d'informations n'étaient pas immédiatement disponibles. Antonov a occupé le poste d'ambassadeur depuis 2017.

23:46 L'Ukraine : les prisonniers de guerre sont fréquemment tués par les Russes - 93 soldats exécutés

10:14 Les autorités de l'application de la loi affirment disposer d'informations crédibles selon lesquelles des soldats russes d'occupation ont exécuté un grand nombre de prisonniers de guerre ukrainiens. Selon Ukrinform, Youri Belousov, chef du département des crimes de guerre du Bureau du procureur général, a déclaré à la radio nationale : "Nous disposons maintenant de preuves de 93 de nos soldats qui ont été exécutés sur le champ de bataille", a-t-il déclaré. Belousov a souligné que 80 % des prisonniers de guerre ukrainiens ont été exécutés cette année. La pratique d'exécuter des prisonniers a commencé en novembre 2023. "L'attitude des soldats russes envers nos prisonniers de guerre s'est détériorée", a déclaré Belousov.

22:14 Des concessions territoriales préliminaires sont-elles envisagées en échange de l'adhésion à l'OTAN ?

here.

L'Ukraine est déterminée à récupérer les territoires occupés par la Russie au cours de la dernière décennie. Cependant, elle manque des effectifs, des armes et de l'aide de l'alliance occidentale nécessaires pour atteindre cet objectif. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy affirme maintenant que Kiev prépare des "décisions importantes" avec Washington et d'autres pays pour la réunion du groupe de contact à Ramstein le 12 octobre. Selon le "Financial Times", la nouvelle stratégie de l'Ukraine consiste à demander un soutien militaire et diplomatique de ses alliés pour amener la Russie à la table des négociations. Les diplomates occidentaux et les responsables ukrainiens estiment que des garanties de sécurité significatives pourraient servir de base à une solution négociée, la Russie conservant le contrôle de facto, mais pas de jure, sur les territoires ukrainiens qu'elle occupe actuellement. Des discussions ont également lieu pour savoir si l'Ukraine pourrait obtenir l'adhésion à l'OTAN dans le cadre de cela.

21:23 La Russie subit des pertes trois fois plus importantes que l'Ukraine, attend des livraisons de chars

La Russie perd en moyenne trois fois plus de matériel que l'Ukraine et "dépense persévéramment ses stocks d'équipement soviétique hérité, tandis que sa production, comme celle de l'Ukraine, ne couvre qu'une petite fraction de ce qu'elle perd", selon Jakub Janowski, analyste basé à Prague travaillant pour le service de surveillance open-source néerlandais Oryx. En comparant les capacités de mobilisation, la main-d'œuvre et les capacités de production, le temps joue actuellement en faveur de la Russie, prévient Konrad Muzyka, analyste polonais et directeur de Rochan Consulting. Janowski estime que malgré la supériorité numérique et le feu plus important de la Russie, elle pourrait encore rencontrer des problèmes importants si l'Occident augmente son soutien. De plus, plusieurs livraisons d'équipement militaire promises sont en attente. Selon Oryx, Kiev attend toujours les livraisons promises d'au moins 280 chars, 480 véhicules de combat blindés, 1200 transporteurs de troupes et 180 véhicules d'artillerie mobiles.

20:34 L'Ukraine signale l'abattage d'un bombardier russe, publie des photos des débris

Les forces ukrainiennes affirment avoir abattu un avion de combat russe. Le bombardier a été touché près de la ville de Kostiantyniwka dans la province de Donetsk samedi, selon le chef de l'administration militaire locale. Des images montrent les restes d'un avion calciné qui s'est écrasé sur un bâtiment, enflammant celui-ci.

ici.Vous pouvez lire tous les événements précédents ici.

L'Union européenne pourrait potentiellement imposer des sanctions à la Russie en réponse à ses actions en Ukraine.

You can read all previous events here.

Compte tenu des pertes importantes subies par la Russie dans son conflit avec l'Ukraine, certains pays européens pourraient appeler à un soutien plus fort de l'UE pour l'Ukraine.

Lire aussi: