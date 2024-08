17h25 Grossi exprime sa grave inquiétude à proximité de la centrale nucléaire de Koursk.

16:51 Syrskyj: Russie Déploie 30 000 Soldats dans la Région de KurskL'objectif de l'opération d'Ukraine dans la région de Kursk est de détourner les troupes russes d'autres zones, notamment Pokrovsk et Kurachovo dans le Donetsk. Selon le commandant militaire ukrainien Oleksandr Syrskyj, la Russie transfère déjà environ 30 000 soldats dans la région de Kursk, et leur nombre continue d'augmenter. Cette décision indique une réduction des activités de la Russie dans le sud de l'Ukraine. Cependant, la pression reste intense à Pokrovsk, où Moscou renforce ses troupes de combat les plus solides, ajoute Syrskyj.

16:25 Attaque de Missiles Fatale des Forces Russes dans la Région de KharkivLes forces russes ont ciblé Bohoduchiw dans la région de Kharkiv avec des missiles, tuant une personne et en blessant six autres, selon le Bureau du Procureur Général d'Ukraine. Une femme de 71 ans a été tuée lorsque l'un des missiles a touché un abribus. Les attaques russes ont également touché des installations industrielles, des zones résidentielles et des véhicules.

15:57 Shmyhal Anticipe un Dépassement de 15 Milliards de Dollars dans le Budget 2025 de l'UkraineLe Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal a déclaré que l'Ukraine avait besoin de 15 milliards de dollars supplémentaires pour couvrir son déficit budgétaire en 2025, avec un déficit total estimé à 35 milliards de dollars en 2023 et des plans pour couvrir 20 milliards de dollars. Le gouvernement ukrainien prévoit un déficit d'environ 38 milliards de dollars en 2024. Shmyhal a suggéré d'augmenter les impôts et d'emprunter davantage sur le marché de la dette domestique pour financer la guerre contre la Russie. Le parlement évaluera ces propositions en septembre.

15:32 L'Ukraine Explore le Développement de Systèmes d'Armes NationalesSuite à la plus grande attaque de bombardement et de missiles par les forces russes depuis le début de la guerre, l'Ukraine cherche des méthodes de défense alternatives en dehors de l'aide occidentale.

15:11 Zelensky : L'Ukraine a Réussi à Lancer son Premier Missile Balistique Produit NationalementSelon le président Volodymyr Zelensky, l'Ukraine a réussi à tirer pour la première fois son missile balistique national. "Notre industrie de défense a réussi à lancer le premier missile balistique ukrainien", déclare Zelensky, mais il ne fournit pas de détails sur le missile.

14:45 Moscou Accuse les États-Unis d'Interférer dans l'Incursion dans la Région de KurskLe ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, considère l'implication des États-Unis dans l'incursion ukrainienne dans la région russe de Kursk comme un fait. Il suggère des conséquences plus graves de la part de Moscou. Cependant, il ne fournit pas de preuves ou de détails. Le Sénat américain a nié avoir eu connaissance de cette invasion soudaine de l'Ukraine dans la région de Kursk le 6 août.

14:19 Zelensky : Les Avions F-16 Détournent les Missiles RussesLe président ukrainien Volodymyr Zelensky annonce que les avions de combat F-16 ukrainiens ont déjà intercepté des missiles russes entrants. "Au cours de cette massive attaque de missiles, nous avons réussi à en intercepter certains à l'aide de F-16", déclare Zelensky. Les avions ont été principalement utilisés pour repousser l'importante attaque aérienne du lundi. Les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège et la Belgique ont promis plus de 60 de ces avions de combat américains à l'Ukraine.

13:59 Alerte Aérienne Près de la Centrale Nucléaire de KurskIl y a une brève alerte aérienne dans la région de Kursk, où se trouve la centrale nucléaire russe. Un journaliste de Reuters a rapporté les sirènes en raison d'une menace potentielle de missile. La centrale nucléaire de Kursk est actuellement inspectée par le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi.

13:44 L'Armée Russe Saisit un autre Village Près de PokrovskLe ministère russe de la Défense a annoncé la capture du village d'Orlowka, près de la ville stratégique de Pokrovsk dans l'est de l'Ukraine, via Telegram. Cependant, il s'agit en réalité du village ukrainien d'Orliwka, dans la région de Donetsk. Malgré les combats en cours contre les soldats ukrainiens dans la région russe de Kursk, Moscou poursuit son avancée dans le Donetsk, proclamant régulièrement la saisie de nouveaux villages. Pokrovsk et ses environs restent des cibles importantes.

13:21 Lavrov Menace de Conséquences NucléairesLe ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, considère la demande d'Ukraine à ses alliés d'armes occidentales pour envahir la Russie comme une forme de chantage. Il met en garde contre le danger d'être irresponsable pour les grandes puissances nucléaires de "jouer avec le feu" et indique que la Russie révis

12:09 Panne d'électricité et restrictions à prévoir pour plusieurs jours supplémentairesSuite à l'offensive russe la plus importante en Ukraine depuis le début de la guerre, des pannes d'électricité et des "restrictions extrêmes" sont attendues pour les 1 à 2 prochaines semaines, selon Iwan Plachkow, président de l'Association énergétique ukrainienne, interrogé par Kyiv24 TV. Plachkow a décrit l'offensive de lundi comme "l'une des attaques les plus importantes contre l'infrastructure énergétique", visant à provoquer un "black-out complet dans le système énergétique".

11:46 Roth : la Russie cherche à déclencher une migration de réfugiés vers l'UE avec une vague d'attaquesMichael Roth, responsable de la politique étrangère du SPD allemand, estime que la Russie utilise ses attaques massives contre l'infrastructure ukrainienne pour déclencher une migration de réfugiés vers l'Europe. Roth a déclaré que la série d'attaques en cours marque le début d'une nouvelle campagne de destruction contre l'infrastructure énergétique de l'Ukraine. "La Russie veut désactiver la production d'armes de l'Ukraine, et d'un autre côté, rendre la vie misérable pour les Ukrainiens afin de déclencher de nouvelles migrations de réfugiés vers l'UE", a déclaré Roth à Politico. Il a appelé à un soutien pour l'hiver prochain, y compris des générateurs de secours, et l'approbation des États-Unis pour l'utilisation d'armes à longue portée contre les aérodromes russes.

11:21 Garde-frontière ukrainienne : pas de mouvements de troupes en BiélorussieLa Garde-frontière ukrainienne signale l'absence de mouvements de troupes significatifs en Biélorussie. Le porte-parole Andrij Demtschenko a informé la télévision ukrainienne qu'aucune mobilisation militaire ou d'équipement n'avait été détectée près de la frontière. Cependant, la frontière biélorusse reste une menace potentielle pour l'Ukraine. Récemment, le ministère ukrainien des Affaires étrangères a reconnu que la Biélorussie avait concentré des troupes et de l'équipement près de la frontière. La Biélorussie est un allié proche de la Russie.

10:56 Le gouverneur russe confirme les tentatives d'incursion ukrainiennes dans la région de BelgorodVyacheslav Gladkov, gouverneur de la région de Belgorod, a confirmé via Telegram que "des rapports ont été reçus concernant les tentatives de l'ennemi de franchir la frontière". Cela confirme les rapports précédents des canaux Telegram russes. Gladkov a déclaré que, selon le ministère russe de la Défense, la situation à la frontière est difficile mais sous contrôle. Il a exhorté les habitants à rester calmes et à se fier uniquement aux sources d'informations officielles. Gladkov a également rapporté qu'Ukraine avait attaqué la région avec plus de 20 drones au cours des dernières 24 heures. Kyiv n'a pas encore répondu aux incidents présumés.

10:50 Rapport : l'Ukraine crée de nouvelles formations lourdesL'Ukraine serait en train de créer de nouvelles brigades mécanisées pour les confrontations défensives contre l'agression russe, qui pourraient être opérationnelles d'ici 2025, selon un portail ukrainien indépendant "MilitaryLand". Le personnel sera recruté parmi les Ukrainiens vivant à l'étranger et sera en partie formé sur place. Une brigade mécanisée compte généralement environ 2 000 soldats et est équipée de matériel militaire lourd comme les chars.

10:44 Le directeur général de l'AIEA inspecte la centrale nucléaire russe de KurskLe directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, s'est rendu à la centrale nucléaire de Kursk dans la région de Kursk, selon un rapport de l'agence de presse russe TASS. Grossi avait annoncé la veille qu'il mènerait lui-même l'inspection du site en raison de la situation critique. Des milliers de soldats ukrainiens sont entrés dans la région de Kursk lors d'une attaque surprise le 6 août. La Russie accuse l'Ukraine d'avoir attaqué à plusieurs reprises le site. Kyiv n'a pas encore commenté officiellement cet événement.

10:23 Le FSB engage des procédures pénales contre un journaliste de Deutsche WelleLe service de sécurité russe FSB a reportedly engagé des procédures pénales contre deux journalistes étrangers. Ils sont accusés d'avoir illégalement franchi la frontière russe pour couvrir la région de Kursk après l'invasion ukrainienne. Reuters rapporté cela en se basant sur l'agence de presse russe Interfax. Selon Interfax, les journalistes sont un reporter de Deutsche Welle et un correspondant de la chaîne de télévision ukrainienne 1+1. Le FSB aurait engagé des procédures pénales contre au moins sept journalistes qui ont couvert la région de Kursk.

09:45 Kyiv annonce de lourdes pertes russesLa Russie aurait perdu 1 280 soldats en une journée, selon le rapport du quartier général des forces armées ukrainiennes. Le nombre total de soldats russes tués ou blessés depuis le début de la guerre a dépassé les 610 100. Kyiv a également rapporté que, dans les dernières 24 heures, 12 chars, 19 véhicules blindés, 52 systèmes d'artillerie, 120 drones, 103 roquettes et un lanceur multiple ont été détruits. Cependant, ces chiffres ne sont pas indépendamment vérifiables. La Russie continue de se taire sur ses propres pertes.

09:21 "Tout ce qui se dirigeait vers Kyiv a été détruit"L'armée de l'air ukrainienne affirme avoir abattu cinq missiles russes et 60 drones. Les attaques russes ont impliqué dix missiles et 81 drones, selon le canal Telegram de l'armée de l'air. Environ 15 drones et plusieurs missiles ont été interceptés près de Kyiv, selon le chef de l'administration militaire locale, Serhiy Popko, sur Telegram. Il a déclaré : "Tout ce qui se dirigeait vers Kyiv a été détruit". À 9 heures locales (8 heures CEST), dix drones étaient toujours dans l'espace aérien ukrainien. D'autres drones ont également été détruits. Trois missiles Khinzhal (Dague) et deux missiles Iskander n'ont pas pu être interceptés, selon le commandant de l'armée de l'air Mykola Oleschuk sur Telegram. Bien que les données militaires ne soient pas vérifiables à 100 %, elles donnent une bonne estimation de l'ampleur de l'attaque.

08:57 Attaques Nocturnes Tragiques avec des Fatalités - Russie LANCE DES MISSILES KINZHALLa Russie a mené de lourdes attaques aériennes sur l'Ukraine pour la deuxième nuit consécutive, utilisant une variété d'armes. Selon les premiers rapports, au moins quatre personnes ont perdu la vie - deux en raison d'une frappe de missile sur un hôtel à Kryvyi Rih et deux autres suite à des attaques de drones à Zaporizhzhia. L'armée de l'air ukrainienne a révélé que la Russie avait utilisé des bombardiers à longue portée, d'où des missiles de croisière ont été lancés, et a utilisé des missiles Kinzhal.

08:33 La Chine Propose sa Proposition de PaixLa Chine appelle à un plus large soutien pour son plan de paix. Le représentant spécial de la Chine pour les affaires eurasiatiques, Li Hui, a transmis ce message après des discussions diplomatiques avec l'Indonésie, le Brésil et l'Afrique du Sud. Li a expliqué que ces trois nations, représentant le Sud global, ont une influence significative pour promouvoir la paix dans le monde. Elles ont maintenu des communications avec à la fois l'Ukraine et la Russie, et sont engagées à résoudre le conflit par le dialogue et les négociations, a déclaré Li. La Chine et le Brésil ont publié un plan de paix conjoint cette année, qui plaide pour une conférence de paix impliquant toutes les parties et recherchant une stabilisation sur le champ de bataille. La Russie n'a pas assisté à une conférence de paix en Suisse en juin ; elle n'y a pas été invitée, et la Chine a choisi de ne pas y participer.

08:05 Commandant d'Achmat Russe: Deux Villages dans le Kursk "Libérés"

Dans les récents combats dans la région russe de Kursk, l'armée russe affirme avoir "libéré" deux autres établissements. Selon l'agence de presse d'État russe TASS, le général-major Apti Alaudinow, deputy head du département militaire-politique principal des forces armées russes et commandant de l'unité spéciale tchétchène Achmat, a déclaré : "Je suis heureux de signaler que l'unité d'Arbat a complètement nettoyé les établissements de Nishnaya Parovaya et Nechayev aujourd'hui, et le 1427e régiment est en train de prendre la relève. Ainsi, cette zone a également été assainie et mise sous contrôle." Le général a noté que la situation sur la ligne de front reste inchangée. Il a ajouté : "L'ennemi a subi de lourdes pertes aujourd'hui. Ils ont attaqué toute la journée et ont donc subi des pertes substantielles." Cependant, ces allégations ne peuvent pas être vérifiées de manière indépendante. L'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) a confirmé que des images géographiques publiées lundi montraient que des forces ukrainiennes opéraient immédiatement à l'ouest de Nechayev.

07:37 Biden Condamne les Dernières Attaques Russes comme "Inhumaines"Le président américain Joe Biden a condamné les dernières attaques russes lundi comme "inhumaines". "Je condamne fermement la guerre continuelle de la Russie contre l'Ukraine et ses tentatives d'immerger le peuple ukrainien dans l'obscurité", a déclaré Biden. La Russie ne réussira jamais en Ukraine. Moscou se concentre sur "l'artère" de l'Ukraine avec des attaques et essaie de "détruire les fournitures", a déclaré le ministère allemand des Affaires étrangères sur X. Le secrétaire britannique aux Affaires étrangères David Lammy a condamné les attaques russes comme "odieuses".

07:05 ISW : Improbable que la Biélorussie envahisse l'UkraineL'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) continue d'estimer qu'une invasion du territoire ukrainien par les forces biélorusses est peu probable. Le think tank américain cite une récente étude de l'organisation d'information open source ukrainienne Frontline Insight et Rochan Consulting, qui suggère que les unités de combat biélorusses fonctionnent généralement à seulement 30 à 40 pour cent de leur force totale et dépendent de la mobilisation pour augmenter les effectifs. Aucune mobilisation n'a été observée. Il est plus probable que la Biélorussie tente actuellement de rediriger les forces ukrainiennes ailleurs le long de la ligne de front, soutenant ainsi les troupes russes. Le nombre actuel de forces russes en Biélorussie est insuffisant pour coordonner une invasion depuis la région frontalière de Gomel. De plus, une invasion biélorusse de l'Ukraine ou une implication militaire dans la guerre affaiblirait la capacité du dirigeant Alexander Lukashenko à protéger son régime. Le mécontentement domestique pourrait augmenter considérablement. Les prochaines élections présidentielles sont déjà prévues pour février 2025.

06:32 Gabbard Soutient Trump : Les États-Unis au "Bord du Conflit" : Ancienne Candidate Démocrate Soutient le Candidat RépublicainL'ancienne candidate démocrate à la présidence et ancienne représentante au Congrès Tulsi Gabbard, qui s'éloigne désormais de son parti politique, soutient le candidat républicain, Donald Trump, pour les élections de novembre prochain. Gabbard a déclaré qu'elle ferait tout ce qui est en son pouvoir pour aider Trump à regagner la Maison Blanche. En évaluant les conflits au Moyen-Orient et en Ukraine, l'ancienne membre de la Garde nationale estime que si Trump est réélu, il travaillera d'abord à éloigner les États-Unis du bord du conflit. Gabbard a concouru pour l'investiture démocrate en 2020 avec peu de succès et a finalement soutenu Joe Biden, qui a finalement remporté l'investiture démocrate. En tant que représentante de Hawaii, Gabbard a campagne à l'époque pour une réduction de l'influence militaire de la politique étrangère des États-Unis. Gabbard a fait face à des critiques selon lesquelles sa candidature était soutenue par la Russie et que son objectif était simplement d'affaiblir les Démocrates.

06:17 Biden Loue le Voyage de Modi en UkraineLe président américain Joe Biden félicite le Premier ministre indien Narendra Modi pour sa visite en Ukraine la semaine dernière. Modi, dont le pays maintient la neutralité dans la guerre Ukraine-Russie, tweete qu'il a discuté avec Biden du soutien total de l'Inde pour un retour rapide à la paix et à la stabilité en Ukraine. La Maison Blanche explique que Biden a salué à la fois la participation de Modi en Ukraine et sa visite en Pologne la semaine précédente. Varsovie est l'un des alliés les plus proches de Kyiv en Europe de l'Est. Nous accueillons tout autre pays qui prête attention à la perspective du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy et souhaite l'aider à atteindre une paix équitable, a déclaré le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, aux journalistes.

05:45 Témoins rapportent plusieurs explosions à KyivSelon les rapports de témoins oculaires, il y a eu au moins trois séries d'explosions lors de la dernière attaque de drones sur Kyiv. Aucun rapport immédiat de victimes ou de blessés n'a été reçu. Les systèmes de défense aérienne de la région de Kyiv ont été actifs toute la nuit pour contrer les missiles et les drones visant la capitale, selon le rapport du commandement militaire régional sur Telegram. Les attaques ont lieu un jour seulement après la plus grande frappe aérienne russe à ce jour dans ce conflit.

05:03 Aviation : Bombers russes en route vers l'UkraineSelon les rapports ukrainiens, la Russie a déployé des bombardiers et des drones vers l'Ukraine. Les bombardiers Tu-95ms ont décollé de la base aérienne d'Engels dans le sud-ouest de la Russie, selon le rapport de l'aviation ukrainienne sur Telegram. Des drones d'attaque sont également en route. Des alertes aériennes ont été activées dans de nombreuses régions de l'Ukraine, selon les autorités locales.

04:04 Deux morts dans une frappe de missile russe sur Kryvyi RihLe nombre de morts suite à la frappe de missile russe sur la ville ukrainienne de Kryvyi Rih est passé à deux, selon les rapports ukrainiens. Les autorités ukrainiennes affirment qu'un missile russe a touché un hôtel. Jusqu'à cinq personnes pourraient encore être prisonnières des décombres, selon les médias ukrainiens qui citent les administrations militaires du district et de la ville. L'administration de la ville affirme que l'hôtel a été touché par un missile balistique. Ces allégations ne peuvent pas être vérifiées de manière indépendante.

02:04 Nouvelle attaque de drones sur KyivUne autre frappe de drones russes a été signalée dans la région de Kyiv, selon les rapports ukrainiens. "Mouvement de drones ennemis détecté", a rapporté l'administration militaire de la région de Kyiv sur Telegram. "Les systèmes de défense aérienne sont actifs dans la région."

00:35 Ukraine : Au moins un mort dans une frappe de missile russe sur Kryvyi RihAu moins une personne a été tuée dans une frappe de missile russe sur un bâtiment d'infrastructure civile dans la ville centrale ukrainienne de Kryvyi Rih. Cinq autres personnes pourraient encore être ensevelies sous les décombres, selon les autorités régionales. Le chef de l'administration militaire de Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul, a rapporté sur Telegram que quatre personnes ont été hospitalisées avec des blessures. Le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, a rapporté sur Telegram que le bâtiment civil était "réduit en ruines". Ces informations ne peuvent pas être indépendamment confirmées. Il n'y a pas eu de réponse du côté russe concernant l'incident.

23:19 Zelenskyy menace de se venger de la Russie pour les frappes aériennesSuite aux frappes aériennes russes contre l'Ukraine, le président Volodymyr Zelenskyy a menacé de se venger. La réponse militaire sera planifiée à l'aide de chasseurs F-16 fournis par l'Occident, a déclaré Zelenskyy dans son discours vidéo du soir. Il n'a pas fourni de détails sur la vengeance prévue, mais a de nouveau fait référence à l'offensive ukrainienne dans la région russe de Kursk, qui se déroule depuis trois semaines.

22:03 États-Unis : La Russie tente de 'plonger le peuple ukrainien dans l'obscurité'Après de nombreuses bombardements de l'Ukraine, les États-Unis ont accusé la Russie de tentative de 'plonger le peuple ukrainien dans l'obscurité' à l'arrivée de l'automne, selon John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis. Les attaques contre l'infrastructure énergétique de l'Ukraine sont 'scandaleuses', a déclaré Kirby, condamnant 'la guerre russe contre l'Ukraine en cours'.

21:20 Nouvelles évacuations dans la région de DonetskLes autorités ukrainiennes ont ordonné de nouvelles évacuations dans la région de Donetsk en raison de l'avancée russe. La zone d'évacuation a été élargie en raison de la détérioration de la sécurité, avec l'instruction aux enfants et à leurs parents ou tuteurs de quitter leurs maisons, a rapporté le gouverneur de Donetsk, Vadym Fillaschkin. Vingt-sept localités des zones de Kostyantynivka et de Selydove ont été listées. Plus tôt, des évacuations avaient été ordonnées dans la zone de Pokrovsk en raison de l'avancée des troupes russes.

Le militaire en Ukraine travaille à diversionner les troupes russes d'autres zones avec leurs opérations dans la région de Kursk, tandis que la Russie continue de déployer des milliers de soldats dans la région.

Les forces russes sont accusées d'interférer dans l'incursion ukrainienne dans la région de Kursk, une allégation niée par le Sénat américain.

