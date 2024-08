- 17 jours de télé olympique: excitation, chances, accidents, bouleversement

Les Jeux Olympiques ont été un festival télévisé pour les fans de sport allemands. La popularité était évidente dans les chiffres impressionnants pour les 17 jours de diffusion télévisée intensive et les dix flux parallèles sur ARD et ZDF. "L'enthousiasme pour ces Jeux Olympiques était aussi grand qu'il l'a été depuis longtemps", a commenté Yorck Polus, directeur des sports de ZDF. "Seulement Olympia offre cette diversité sportive, seulement à cet événement les gens regardent de matin à minuit."

L'enthousiasme

ARD et ZDF ont diffusé 243 heures de couverture en direct de Paris rien que sur la télévision traditionnelle et, selon leurs propres chiffres, ont atteint une moyenne de 3,62 millions de téléspectateurs pendant cette période. La part de marché était de 30,9 %. C'était plus du double de ce que cela avait été pour les Jeux de Tokyo, qui s'étaient déroulés dans un fuseau horaire différent. "Les diffusions ont été très réussies", a déclaré Axel Balkausky, coordinateur des sports d'ARD. "Olympia arrive à tout combiner. C'est typique des Jeux : les gens suivent tout le programme et ne regardent pas seulement des disciplines individuelles."

Des chiffres de télévision similaires n'avaient plus été observés depuis les Jeux de Londres en 2012. La différence avec alors est le changement dans l'utilisation de l'offre internet. Jusqu'à samedi, les flux en direct dans les médiathèques d'ARD et ZDF avaient été appelés environ 225 millions de fois, ce qui correspond à 65 millions d'heures d'utilisation. "Les chiffres numériques ont explosé, l'offre n'a jamais été utilisée à ce point", a expliqué le directeur des sports d'ARD. "Il a dépassé toutes les attentes, à la fois linéaires et numériques", s'est enthousiasmé Balkausky. Contrairement à la télévision traditionnelle, il a noté : "Même les jeunes ont regardé beaucoup."

Les chiffres

La valeur la plus élevée des Jeux a déjà été atteinte le premier jour avec la diffusion d'ARD de la cérémonie d'ouverture, avec une moyenne de 10,44 millions de téléspectateurs et une part de marché de 45,5 %. Selon ARD et ZDF, c'était la diffusion la plus regardée aux Jeux Olympiques depuis 20 ans. During the following 16 days of sports broadcasts, 8.01 million viewers tuned in to athletics. Especially in the evenings, more than six million people watched for a longer period of time. For comparison: At the Games in Tokyo, the summary of tennis player Alexander Zverev's final victory was the most successful show with 4.5 million viewers.

Even on the last day of the Olympics in Paris, the Games were a huge ratings hit. The more than three-hour closing ceremony was watched by an average of 7.778 million people on ZDF, resulting in a market share of 40.5 %. It was by far the most successful TV show of the day.

La frustration

During the early days of the Olympics, there was some criticism of the image direction - from viewers, but also from TV reporters live on air. The reason was the signal produced by the host broadcaster OBS for the International Olympic Committee (IOC). ARD reporter Bernd Schmelzer, who commented on the first game of the German women's football team against the USA in the live stream, described the image direction on the X platform as "adventurous."

The responsible persons of the German broadcasters were also annoyed and complained about the mistakes at OBS. "They accepted the criticism and corrected themselves", reported the ARD sports chief. Balkausky also pointed out internationally different concepts for sports reporting and praised: "Overall, there were incredibly many great pictures." However, he was annoyed by the organizers' decision to hold the triathlon and open water swimming competitions at the polluted Seine as the venue: "They should have decided in favor of the athletes and against the pictures."

Even public broadcasters ARD and ZDF made mistakes that were heavily criticized on internet platforms. For instance, "What didn't go well", said the ZDF sports chief, "was the error during the 3x3 basketball broadcast, where we cut away just before the end of the semi-final. We immediately apologized for that."

Given the scale of 243 hours on TV and around 1500 hours online, the criticism was manageable, according to ARD and ZDF. "With such a large volume of broadcasts, it's unfortunately not impossible for a mistake to happen", said Polus. "Even if you make the right decision 99 times, that one mistake tends to stick in people's minds."

