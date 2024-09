17:44 Possibilité d'avion russe enveloppé dans des pneus

Fin 2023, l'armée russe commence à couvrir certains avions avec des pneus de voiture

Le mystère entourant l'utilisation par l'armée de l'air russe de pneus de voiture pour couvrir certains de ses avions était jusqu'à présent difficile à élucider. Cependant, un haut responsable de l'armée américaine a récemment apporté des éclaircissements. Schuyler Moore, officier de haut rang au Commandement central des États-Unis, a suggéré que cette tactique inhabituelle visait à compliquer la cible des missiles modernes. Selon Moore, "si l'on place des pneus sur les ailes, de nombreux modèles de vision par ordinateur contemporains ont du mal à reconnaître qu'il s'agit d'un avion". Cette révélation a été faite lors d'une discussion au Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS) des États-Unis. Par le passé, il y avait des spéculations selon lesquelles les pneus offraient une couche de protection supplémentaire contre les drones kamikazes.

16:56 Les forces russes font exploser une mine de charbon ukrainienne

Dans la ville minière ukrainienne de Vuhledar, les troupes russes ont progressé et ont fait exploser l'une des plus grandes mines de charbon du pays. Des images montrent l'explosion, entraînant l'effondrement de la structure au-dessus du puits principal de la mine. On estime qu'environ 150 millions de tonnes de charbon sont stockées dans les veines de la mine.

16:19 Pistorius considère le financement de la défense comme un "défi"

Après l'attribution d'un fonds spécial de 100 milliards d'euros, le ministre de la Défense Boris Pistorius reconnaît la nécessité de financer davantage la Bundeswehr au-delà de 2023. "Le fonds spécial sera intégralement utilisé d'ici la fin de l'année", a déclaré Pistorius après avoir examiné les opérations des troupes à Sarrebruck. "Nous devrons ensuite trouver d'où viendront les fonds supplémentaires." Pistorius souligne qu'il y a 80 milliards d'euros prévus dans le plan financier du gouvernement fédéral pour 2028. "Je m'attends à ce que cela serve de base", a déclaré Pistorius. "D'ici là, nous devrons trouver d'autres sources de financement pour les dépenses d'acquisition et d'infrastructure." Il a réitéré : "Cela restera un défi important et central."

15:51 L'Ukraine cible des bâtiments résidentiels à Belgorod

Les attaques ukrainiennes contre les villes russes se poursuivent, avec une attention particulière portée à Belgorod, près de la frontière. Des vidéos montrent plusieurs véhicules et bâtiments résidentiels en flammes - d'autres sont endommagés. Huit personnes ont prétendument été blessées.

15:14 Des navires chinois accostent à Vladivostok, en Russie

Après avoir annoncé des exercices militaires conjoints, deux navires de garde-côte chinois sont arrivés à Vladivostok, en Russie, selon des rapports russes. Selon le ministère russe des Affaires étrangères, les navires de garde-côte chinois séjourneront à Vladivostok jusqu'au 25, à l'invitation de la garde-frontière russe. Le principal objectif est de "renforcer la coopération stratégique entre les militaires chinois et russes". Pékin explique que des forces navales et aériennes des deux nations participeront à des exercices tels que "North-Joint 2024" dans les mers du Japon et d'Okhotsk autour de la côte russe. De plus, la Chine participera à l'exercice stratégique russe "Ocean-2024".

14:39 Baerbock met en garde : si l'Ukraine tombe, la Moldavie suivra

Selon la ministre fédérale des Affaires étrangères Annalena Baerbock, soutenir l'Ukraine est crucial non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour la survie de la Moldavie voisine. "Tout ce que nous faisons pour soutenir l'Ukraine contribue également à la stabilisation de la Moldavie", a déclaré Baerbock lors d'une réunion de la plateforme de partenariat Moldova à Chisinau. "Il est clair que la principale préoccupation des gens ici est que si l'Ukraine tombe, la Moldavie suivra."

13:56 Depuis 2023, invasion à part entière, 97 travailleurs de secours perdus

La guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui a commencé avec l'invasion à part entière de la Russie, a coûté la vie à 97 travailleurs de secours de l'état de service d'urgence ukrainien depuis lors. C'est ce que le service a rapporté à Ukrinform. Le service a également révélé que 395 travailleurs de secours ont été blessés en remplissant leurs fonctions. L'Ukraine célèbre aujourd'hui la "Journée des travailleurs de secours".

13:44 Journal américain : pertes estimées en Russie et en Ukraine

Dans l'assaut russe en Ukraine, des centaines de milliers de soldats ont prétendument perdu la vie et été blessés des deux côtés, selon une enquête du journal américain "Wall Street Journal". L'Ukraine est said to have suffered around 80,000 fatalities and 400,000 injuries among its troops, based on a confidential Ukrainian estimate. The newspaper notes that Russia, according to Western intelligence agencies, has lost an estimated 600,000 soldiers - 200,000 killed and 400,000 wounded. Neither Kyiv nor Moscow has officially released their loss figures.

13:21 Munz : la Russie recrute des soldats sous contrat par coercition

Par décret, la Russie vise à augmenter la taille de son armée à 1,5 million de soldats. Selon le correspondant à la Kremlin Rainer Munz, cela envoie un message alarmant au-delà de la guerre en Ukraine et suggère les sources de nouveaux soldats.

12:55 Le Kremlin justifie l'expansion de l'armée en raison des menaces aux frontières

Le Kremlin justifie ses intentions d'augmenter ses effectifs militaires pour devenir la deuxième armée du monde en raison des menaces croissantes à ses frontières. "C'est dû à la multitude de menaces qui existent à la périphérie de nos frontières", a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitry Peskov lors d'une conférence de presse. "C'est causé par l'hostilité inébranlable à nos frontières occidentales et l'instabilité à nos frontières orientales. Cela nécessite des contre-mesures appropriées". Le président Vladimir Poutine a ordonné d'augmenter la taille de l'armée russe de 180 000 soldats, la plaçant ainsi en deuxième position en termes de force militaire après la Chine.

12:30 RTL/ntv Trendbarometer: Plus de deux tiers s'opposent aux missiles à longue portée pour la défense de Kyiv Le gouvernement de Kyiv vise à frapper les lignes d'approvisionnement militaires russes - aéroports, centres d'opérations et infrastructures. Un récent sondage RTL/ntv Trendbarometer a révélé que 64 % des répondants s'opposent à la livraison d'armement occidental capable de toucher des cibles sur le territoire russe lui-même. 28 % y sont favorables. Les Verts (53 %) et le FDP (58 %) sont principalement en faveur de la fourniture de tels missiles. En revanche, seuls 34 % des partisans de l'SPD et 31 % de l'Union soutiennent cette mesure. Pas un seul partisan de l'AWS, et seulement 4 % de ceux de l'AfD, ne soutiennent cette étape. Plus de la moitié des partisans de l'SPD et de l'CDU/CSU s'opposent à la livraison d'armes. Parmi les partisans de l'AfD, 91 % rejettent la fourniture d'armes à longue portée, et chez les partisans de l'AWS, c'est un étonnant 97 %. L'opposition à de telles livraisons d'armes est beaucoup plus élevée dans l'est (83 %) que dans l'ouest (61 %).

11:49 Le suspect Routt voulait tuer Poutine et Kim Jong-Un, selon une infirmière

Ryan Wesley Routt, suspect dans la tentative d'assassinat de Donald Trump, aurait exprimé son désir de tuer Vladimir Poutine et Kim Jong-Un, selon l'infirmière Chelsea Walsh. Elle a rencontré Routt à plusieurs reprises pendant qu'elle travaillait à Kyiv en 2022. Walsh a décrit Routt comme "l'Américain le plus dangereux" qu'elle avait rencontré pendant son temps en Ukraine. Il a tenté de rejoindre des brigades de volontaires ukrainiennes et a combattu aux côtés des forces ukrainiennes.

11:18 Le film "Russians at War" présenté au festival de Toronto

Le film documentaire controversé "Russians at War" sera présenté au festival international du film de Toronto, ont annoncé les organisateurs. Auparavant, ils avaient invoqué "des menaces significatives" en raison du film et avaient déclaré qu'il ne serait pas présenté au festival. La réalisatrice russo-canadienne Anastasia Trofimova a passé plusieurs mois avec des troupes russes au front ukrainien pour le film. L'ambassadeur ukrainien au Canada a critiqué la décision, affirmant que le festival servait de "plateforme pour la propagande russe".

10:51 L'ambassadeur russe prudent quant aux pourparlers de paix

L'ambassadeur de Russie à Berlin, Sergei Nechaev, a exprimé des réserves quant à d'éventuelles négociations de paix dans le conflit ukrainien. Il suggère qu'un plan de paix est nécessaire avant de l'évaluer en fonction des vues de la Russie. Nechaev a fait référence aux déclarations du chancelier allemand Olaf Scholz, qui a suggéré que les efforts pour atteindre la paix devraient être accélérés la semaine dernière lors d'une interview estivale de ZDF.

10:31 Le Programme de développement des Nations unies aide l'Ukraine pour l'hiver

La société énergétique ukrainienne Naftogaz renforce son partenariat avec le Programme de développement des Nations unies (PNUD) pour la sécurité énergétique. Les experts s'inquiètent que de nombreux raids aériens russes sur des infrastructures critiques pourraient laisser les Ukrainiens faire face à un hiver rude avec de nombreuses coupures de courant, de chauffage et d'eau. Le PNUD prévoit d'aider à minimiser les perturbations de l'approvisionnement pour la population, notamment grâce à des générateurs fonctionnant au gaz.

09:55 Attaque de Sumy laisse 280 000 personnes sans électricité

Suite à une attaque de drones Shahed russe tôt le matin à Sumy, environ 280 000 personnes sont toujours sans électricité. L'armée de l'air ukrainienne a revendiqué la destruction de 16 drones, mais certains ont réussi à causer des dommages à des infrastructures vitales.

09:28 Un prisonnier de guerre ukrainien décapité par les Russes

Le commissaire aux droits de l'homme du parlement ukrainien a rapporté qu'un prisonnier de guerre ukrainien a été décapité par les Russes après avoir été ligoté avec du ruban adhésif. L'ampleur de la brutalité et de la soif de sang russe est incompréhensible, selon un expert ukrainien. Une photo du soldat qui a été tué de cette manière a été publiée sur les réseaux sociaux aujourd'hui. L'épée portant l'inscription "Pour Kursk" a été utilisée pour l'exécution. Les photographes ukrainiens Konstantin et Vlada Liberova publient des images de soldats ukrainiens qui ont survécu à la captivité russe.

09:02 Le commandant tchétchène commente l'offensive de Kursk

Lorsque Kyiv a lancé une invasion surprise dans la région frontalière de Kursk au début août, l'armée russe est restée silencieuse. Cependant, le commandant tchétchène Apti Alaudinow a exprimé son optimisme sur son canal Telegram : "Restons calmes, profitons de quelques pop-corn et regardons nos gars démolir l'ennemi", a-t-il écrit le premier jour de l'invasion. Depuis, Alaudinow est devenu le commentateur principal de l'offensive de Kursk, avec les médias russes diffusant ses déclarations. Une telle présence médiatique n'est possible qu'avec l'approbation des plus hauts niveaux, selon les experts consultés par l'agence de presse AFP. Comme le leader tchétchène Ramzan Kadyrov, Alaudinow semble jouir d'une liberté de parole inhabituelle, et certains spéculent même qu'il pourrait être un potentiel successeur de Kadyrov, soi-disant malade.

08:01 L'Ukraine : Les Russes ciblent les sites énergétiques de Sumy

L'Ukraine signale une autre forte attaque de drones de la part de la Russie. L'armée de l'air ukrainienne a réussi à abattre 34 des 51 drones russes au cours de la nuit, selon un communiqué de l'armée de l'air. L'attaque a eu lieu dans cinq régions. Selon les autorités locales, les installations énergétiques de la région nord-est de Sumy ont également été attaquées. Un total de 16 drones russes ont été interceptés là-bas, protégeant des infrastructures critiques, notamment les systèmes d'approvisionnement en eau et les hôpitaux, qui ont été transférés sur des réseaux de secours. Les équipes d'urgence sont actuellement en train de réparer les dégâts.

07:10 Kyiv Post : Attaque de drones contre une base militaire russeSelon le site d'actualités ukrainien "Kyiv Post", la base militaire russe d'Engels, dans la région de Saratov, a été cible d'une attaque de drones la nuit dernière. Le rapport inclut des vidéos avec des détonations audibles et affirme que des bombardiers stratégiques armés de missiles et utilisés pour attaquer les villes ukrainiennes sont stationnés à l'aéroport.

06:35 Le Secrétaire Général de l'OTAN accueille le débat sur les armes à longue portéeLe Secrétaire Général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, accueille le débat international récent sur la permission accordée à l'Ukraine de frapper le territoire russe avec des armes occidentales à longue portée. Stoltenberg a déclaré à un diffuseur britannique, LBC, "C'est à chaque allié de prendre ces décisions, mais il est important que nous coordonnions étroitement ces questions, comme nous le faisons." L'Ukraine demande cette permission à ses alliés depuis des semaines pour cibler les centres de commandement, les aérodromes et l'infrastructure russe. Concernant le risque potentiel d'escalade du conflit, Stoltenberg a déclaré : "Mais je pense toujours que le plus grand risque pour nous est que Poutine gagne en Ukraine."

06:13 Facebook et WhatsApp limitent la propagation de la propagande russe de RTMeta, la société mère de Facebook, a restreint la diffusion de la propagande d'État russe via des médias comme la chaîne de télévision RT. RT, ainsi que les organisations affiliées, ont été interdits dans le monde entier sur les applications de Meta, qui comprennent Facebook, Instagram, WhatsApp et Threads. Dans l'UE, RT a été bloqué depuis le printemps 2022 en raison de campagnes de désinformation entourant l'invasion russe de l'Ukraine.

05:33 Lukashenko gracie 37 prisonniers en BiélorussieLe leader autoritaire de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko, a gracié 37 prisonniers. L'administration présidentielle de Minsk révèle qu'ils ont été condamnés pour "extrémisme", une accusation fréquemment utilisée en Biélorussie pour désigner les critiques du gouvernement. Le groupe pardonné comprend six femmes et plusieurs personnes ayant des problèmes de santé. Aucun détail concernant les identités de ces 37 individus n'a été divulgué. Au cours des deux derniers mois, la Biélorussie a pardonné à plusieurs reprises des prisonniers qui avaient été emprisonnés pour avoir protesté contre le gouvernement.

03:11 Rapport de l'ONU : la situation des droits de l'homme en Russie se détérioreLe climat des droits de l'homme en Russie se dégrade, selon un rapport de l'ONU. "Un système systématique de violations des droits de l'homme soutenu par l'État" a été établi, selon Mariana Katzarova. Nommée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU en 2023 en tant que rapporteure spéciale sur la situation en Russie, Katzarova révèle que ce système est conçu pour réprimer la société civile et l'opposition politique. Les critiques de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les dissidents sont de plus en plus persécutés, selon le rapport. Katzarova estime le nombre de prisonniers politiques condamnés à au moins 1372. Ces défenseurs des droits de l'homme, journalistes et critiques de la guerre ont été condamnés sur des motifs fragiles et condamnés à de longues peines de prison. En détention, ils sont soumis à la torture. Les prisonniers politiques sont confinés dans des cellules d'isolement, tandis que d'autres sont contraints d'être internés dans des cliniques psychiatriques. Le nombre réel peut être plus élevé, selon un employé.

23:24 La Suède dirigera la présence planifiée de l'OTAN en FinlandeL'OTAN travaille à établir une présence militaire dans le nord de la Finlande, avec la Suède qui pourrait assumer le rôle de leader. Cela implique un modèle spécial de forces multinationales de l'OTAN, connu sous le nom de Forces terrestres avancées (FLF), similaire à celles de

