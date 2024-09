17:44 Londres: les forces terrestres russes accélèrent leur progression vers Pokrovsk

17:16 Victimes et Blessés suite à l'attaque russe sur Kurachowe

L'armée russe a bombardé la ville de Kurachowe dans l'oblast de Donetsk. Au moins trois personnes ont été tuées et neuf autres blessées, selon le chef de l'administration militaire de la région de Donetsk, Vadym Fillaschkin, dans un message Telegram. L'armée russe est soupçonnée d'avoir bombardé la ville à l'aide de plusieurs lanceurs de roquettes de type "Uragan".

16:43 Avancée présumée des troupes militaires russes dans le Donbass

Les troupes russes affirment progresser dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Le ministère de la Défense de Moscou affirme avoir pris le village de Wyjimka dans le nord du Donbass, près de la ville ukrainienne de Siwersk sous contrôle. Cependant, le quartier général ukrainien des forces armées rapportent neuf attaques russes sur ce front depuis hier, y compris Wyjimka, qui ont якобы été repoussées. Les deux allégations n'ont pas pu être indépendamment vérifiées au moment de ce rapport. Entre-temps, l'armée russe déclare également progresser dans sa principale direction d'attaque vers la ville ukrainienne de Pokrowsk.

16:20 Le vice-ministre russe des Affaires étrangères : modification de la doctrine nucléaire en raison de "l'hostilité stimulée de nos opposants occidentaux"

Les autorités russes poursuivent apparemment les changements annoncés Previously dans leur doctrine nucléaire. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, a déclaré à l'agence de presse d'État TASS que le travail était bien avancé et qu'il y avait une intention claire de modifier. La raison de cela, a-t-il déclaré, est les "activités hostiles de nos opposants occidentaux" liées au conflit en Ukraine. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a déclaré lors d'une interview que l'Ouest "va trop loin" et que la Russie fera tout ce qui est nécessaire pour protéger ses intérêts. Les États-Unis et leurs alliés soulignent que la situation en Ukraine est un acte d'agression russe et que le gouvernement de Kyiv est aidé dans sa défense. À ce jour, la doctrine nucléaire russe prévoit l'utilisation d'armes nucléaires si la souveraineté ou l'intégrité territoriale de la Russie est menacée.

15:54 Nombre de blessés dans l'attaque aérienne de Kharkiv passe à 41

À Kharkiv, le nombre de blessés dans une attaque aérienne russe est passé à 41, dont cinq enfants, selon l'agence de presse d'État ukrainienne Ukrinform, citant l'administration militaire de la région. L'armée russe est rapportée avoir bombardé Kharkiv avec des roquettes, causant environ dix explosions et touchant divers bâtiments civils, y compris un centre commercial.

15:21 Zelensky demande l'autorisation de l'Ouest pour des frappes profondes sur le territoire russe

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réitéré sa demande d'autorisation occidentale pour utiliser des armes pour des frappes plus profondes sur le territoire russe suite aux dernières attaques aériennes de la Russie. Pour défendre et protéger pleinement les villes ukrainiennes, un soutien supplémentaire est nécessaire, affirme-t-il sur Telegram. Cela comprend une décision sur les "frappes à longue portée sur les sites de lancement de missiles russes, les dommages aux logistiques militaires russes et les lancements conjoints de missiles et de drones". Zelensky souligne que la Russie a utilisé 160 missiles, 780 bombes guidées ou aériennes et 400 drones de combat contre l'Ukraine rien que la semaine dernière.

15:03 Force aérienne ukrainienne abat huit des onze drones Shahed

La force aérienne ukrainienne affirme avoir abattu 24 drones russes. Les forces russes ont lancé un missile balistique de type Iskander-M depuis la région de Kursk et 11 drones Shahed-131/136 depuis la péninsule de Crimée, cap Chauda, vers des cibles ukrainiennes. Selon la force aérienne ukrainienne, huit de ceux-ci ont été abattus. Les cibles principales étaient les régions ukrainiennes de Mykolaiv et de Sumy.

14:45 L'Ukraine signale 28 blessés dans l'attaque de Kharkiv

La ville ukrainienne de Kharkiv, dans le nord-est, a de nouveau été cible d'une attaque aérienne russe, selon les autorités locales. Une attaque de missiles a blessé 28 personnes, dont un enfant de six ans, selon le maire de Kharkiv, Ihor Terechow et le gouverneur de l'oblast de Kharkiv, Oleh Sinehubov. Kharkiv est la deuxième plus grande ville d'Ukraine. Les derniers jours ont été marqués par plusieurs morts et de nombreux blessés dans la ville.

14:29 Les pays de l'UE importent plus de gaz de Russie que des États-Unis

Pour la première fois en presque deux ans, les pays de l'UE ont importé plus de gaz de Russie que des États-Unis pendant un trimestre. Les données du think tank bruxellois Bruegel montrent que, d'avril à juin, l'UE a importé environ 12,7 milliards de mètres cubes de Russie et 12,3 milliards des États-Unis. Alors que les importations de Russie ont légèrement diminué par rapport au premier trimestre de 2024, celles des États-Unis ont diminué plus considérablement. Le plus grand fournisseur de gaz à l'UE au deuxième trimestre était la Norvège, avec 23,9 mètres cubes. Avant son invasion de l'Ukraine début 2022, la Russie occupait cette position, mais de nombreux pays de l'UE ont réduit leurs importations de ce pays par la suite. Selon les données de l'Office fédéral de la statistique allemande, l'Allemagne n'importe plus aucun gaz de là-bas. La Russie est remontée à la deuxième place dans la liste des fournisseurs de l'UE, juste devant les États-Unis. Les pays de destination spécifiques ne sont pas identifiés dans les données.

14:10 TASS : Incendie à la raffinerie de pétrole de Moscou maîtrisé

L'incendie à la raffinerie de pétrole de Moscou causé par une attaque de drone ukrainien (voir entrée 08:01) a été maîtrisé, selon un rapport médiatique cité par l'agence de presse d'État russe TASS. Le maire de Moscou, Sergei Sobyanin, a déclaré que plusieurs fragments de drone ont touché l'installation, entraînant un incendie dans une "pièce technique séparée". L'armée ukrainienne a apparemment attaqué des centrales électriques sur le territoire russe avec de nombreux drones.

13:36 Moscou considère les États-Unis comme une force antagoniste Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré à la télévision russe que les États-Unis sont déjà très impliqués dans le conflit en raison de leur fourniture d'armes à l'Ukraine. Par conséquent, les relations entre Moscou et Washington ont atteint un point historiquement bas. Officiellement, Peskov affirme que la Russie n'a aucun intérêt dans la course à la présidentielle américaine entre Trump et Harris (candidate démocrate). Cependant, l'Ukraine reçoit une aide militaire de nombreux pays occidentaux dans sa guerre contre la Russie, mais cela ne suffit pas pour inverser significativement la situation militaire. Toutes les demandes de la Russie pour mettre fin à la guerre se résument à la capitulation de l'Ukraine.

13:19 Avancée dans l'est de l'Ukraine - Deux villes capturées par la Russie Selon le ministère de la Défense russe, les forces russes ont pris le contrôle de deux villes dans l'est de l'Ukraine. Les agences de presse russes d'État confirment cela, citant le ministère, bien que la situation sur le champ de bataille ne puisse être vérifiée de manière indépendante. Les troupes russes avancent depuis quelque temps dans le secteur est, rapportant des gains territoriaux.

12:48 Attaque russe contre un convoi de grains en Ukraine Les autorités ukrainiennes rapportent qu'une attaque de missiles a visé un convoi de camions près de Sumy, tuant un chauffeur de 23 ans, incendiant un camion et endommageant 20 autres. Initialement, l'armée de l'air ukrainienne a suggéré une attaque contre la logistique agricole.

12:15 Alimentation en électricité et en gaz intacte à Tver après une attaque de drone ukrainien Le gouverneur de la région russe de Tver, Igor Rudenya, affirme que l'alimentation en électricité et en gaz est intacte malgré une attaque de drone ukrainien contre des cibles dans l'oblast au nord-ouest de Moscou.

11:50 Le tourisme de guerre en Ukraine prend de l'ampleur Despite the ongoing conflict and associated risks, war tourism is gaining popularity in Ukraine. Dmytro Nikiforov offers guided tours through former battlefields in Ukraine, including Bucha and Irpin. Before the war, he worked as a lawyer. Now, he organizes "War Tours" in Kyiv and the Kyiv region, attracting individuals seeking adventure and an understanding of war realities.

11:22 Zelenskyy: la Russie a tiré plus de 780 bombes guidées en Ukraine en une semaine Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy considère qu'il est justifié pour l'Ukraine de répondre à la terreur russe par tous les moyens nécessaires pour y mettre fin. Au cours de la semaine dernière, la Russie a tiré plus de 160 missiles, environ 780 bombes guidées et environ 400 drones de différents types en Ukraine.

11:04 Un mort et quatre blessés dans une attaque à Sumy en Ukraine Un mort civil et quatre blessés ont été rapportés dans la région de Sumy, dans le nord-est de l'Ukraine, en raison du feu d'artillerie russe, selon les rapports ukrainiens. Les Russes ont якобы carried out 18 attacks on border areas and settlements in Sumy on August 6.

10:28 Le chef militaire ukrainien : la situation sur le front est complexe Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrskyi, décrit la situation sur le front est comme difficile. "La situation est difficile dans la direction de l'attaque principale de l'ennemi. Mais toutes les décisions nécessaires sont prises à tous les niveaux sans délai", a déclaré le chef de l'armée sur Telegram. Il a visité le front est près de la ville de Pokrovsk cette semaine, où les combats sont reportedly very intense.

09:59 ISW : les forces russes manquent de main-d'œuvre et d'équipement en Ukraine According to the Institute for the Study of War (ISW), Russian forces are unable to fight at full strength in Ukraine due to shortages of manpower and equipment. This issue arises from the Kremlin's inefficient war strategy. The ISW cites, among other things, a report by a mobilized Russian soldier and military blogger, who stated in August that the Russian government had failed to establish an effective mobilization system to replace lost labor forces and increase reserves.

09:21 L'état-major ukrainien publie des chiffres sur les pertes de troupes russes Le état-major ukrainien a publié de nouveaux chiffres sur les pertes de troupes russes en Ukraine. Selon le rapport, la Russie a perdu environ 616 300 soldats en Ukraine depuis le 24 février 2022. Les pertes quotidiennes sont rapportées à 1 340. Le rapport de Kyiv mentionne également la destruction de dix chars, 22 systèmes d'artillerie et 36 drones. Depuis le début de l'invasion à grande échelle, la Russie a perdu au total 8 592 chars, 17 636 systèmes d'artillerie, 368 avions, 328 hélicoptères, 14 507 drones, 28 navires et un sous-marin, selon l'Ukraine. Les estimations occidentales fournissent des chiffres de pertes plus bas, qui sont également probablement des minima.

09:00 La Russie affirme avoir abattu 158 drones ukrainiens Les systèmes de défense aérienne russes ont réussi à abattre un total de 158 drones ukrainiens, selon le ministère de la Défense à Moscou (référence 07:03 et 03:45). L'armée ukrainienne a lancé une offensive de drones ciblant des centrales électriques et des raffineries, causant des impacts significatifs dans la région de Moscou et à Tver, qui la borde au nord.

08:32 DeepState : les Russes gagnent du terrain dans la région de Donetsk Les forces russes sont allegedly en train de faire de nouveaux progrès dans la région ukrainienne de Donetsk. Des sources proches de l'armée ukrainienne, connues sous le nom de DeepState, affirment que les Russes ont pris le contrôle de Paraskowijiwka dans la région de Donetsk et se dirigent vers trois autres localités : Kostyantynivka, Grodivka et Halytsynivka.

08:01 Le maire de Moscou : incendie dans une raffinerie de pétrole après une attaque de drone ukrainien Une raffinerie de pétrole à Moscou a pris feu suite à une attaque de drone ukrainien, comme l'a confirmé le maire de Moscou, Sergei Sobyanin. La situation est encore en développement et aucune information supplémentaire n'est disponible pour le moment.

07:28 Villages fantômes : la région frontalière ukrainienne se vide de plus en plusLe conflit en cours a touché presque tous les coins de la région frontalière entre la Russie et l'Ukraine ces dernières années. Bien que l'armée ukrainienne puisse réaliser des avancées limitées au-delà de la frontière russe, le nombre de villages habités du côté ukrainien diminue rapidement.

07:03 Russie : des attaques de drones massives repousséesLa Russie affirme avoir repoussé des « attaques massives » de drones sur ses régions occidentales, y compris des tentatives contre sa capitale, Moscou. Le gouverneur de la région frontalière de Briansk, Alexander Bogomaz, a rapporté le repoussement d'une importante attaque de drones sur le territoire de la région sur Telegram. Plus de 26 drones ont якобы été identifiés et neutralisés par l'armée russe.

06:23 Russie : une centrale électrique attaquée par des dronesUne centrale électrique à Kashirskaja, un district de la région de Moscou, a été touchée par des drones ukrainiens, selon le chef du district, Mikhail Shuvalov, sur Telegram. Il n'y a eu aucun blessé ni dégât signalé, et aucun incendie n'a été signalé. Plus tôt, des attaques de drones contre la centrale électrique de Konakovo dans la région de Tver au nord-ouest de Moscou ont été rapportées.

05:40 Explosions près d'une centrale électrique en RussieDes explosions ont été entendues près de la centrale électrique de Konakovo dans la région de Tver au nord-ouest de Moscou, selon de nombreux canaux Telegram en Russie. La centrale électrique est l'une des plus grandes génératrices de centrale Russie. Plus tôt, le gouverneur de la région a rapporté la destruction de cinq drones lancés depuis l'Ukraine. Il n'y a eu aucun blessé signalé et les services d'urgence ont été dépêchés sur les lieux.

04:54 Ziemiak : le gouvernement allemand devrait accorder plus d'attention à la PologneLe politique CDU Paul Ziemiak a exhorté le gouvernement allemand à être plus proactif dans le renforcement des relations avec la Pologne. « Ce n'est pas une Allemagne forte qui intimide les Polonais aujourd'hui - c'est une faible », a-t-il déclaré à web.de. La Pologne se sent ignorée par l'Allemagne, en particulier en matière de politique de défense. L'Allemagne a commis des erreurs par le passé et n'a fourni un soutien plus solide à l'Ukraine qu sous la pression des États voisins.

03:45 Russie : plusieurs drones interceptésLes autorités russes déclarent que les systèmes de défense aérienne de la Russie ont abattu au moins cinq drones au-dessus de la région de Moscou. Plus de 26 drones ont якобы été abattus au-dessus de la région de Briansk dans le sud-ouest de la Russie, plus de dix au-dessus de la région de Voronezh, et d'autres drones au-dessus des régions de Kursk, Lipetsk, Riazan et Tula. Les gouverneurs des régions touchées ont révélé ces informations sur Telegram, sans rapport de blessures ou de dommages pour l'instant.

02:39 Russie : menace de drone contre Moscou déjouéeSelon le maire de Moscou, Sergei Sobjanin, la défense aérienne russe a abattu un drone approchant de Moscou. Les rapports préliminaires suggèrent qu'il n'y a eu ni blessé ni dommage suite à l'attaque de drone, comme partagé par Sobjanin sur Telegram.

01:39 Les Pays-Bas fourniront 28 véhicules blindés amphibies à KyivLes Pays-Bas enverront 28 véhicules blindés amphibies de type Viking Bandvagn S10 à l'Ukraine, a annoncé le ministre néerlandais de la Défense, Ruben Brekelmans, sur la plateforme X. Le corps des Marines néerlandais a formé des soldats ukrainiens pour utiliser ces véhicules. Pesant environ 11 tonnes et équipés de chenilles en caoutchouc, le Viking Bandvagn S10 peut naviguer sur divers types de surfaces, y compris l'eau. « L'Ukraine est dans un besoin désespéré de notre aide dans son combat contre l'agresseur russe. Notre soutien à l'Ukraine reste vital pour maintenir la Russie à distance », a écrit le ministre. Aucune date de livraison spécifique n'a été donnée.

00:35 Ancien général américain dénonce la politique de Biden envers l'UkraineL'ancien général américain Ben Hodges a critiqué la politique de l'Ouest consistant à empêcher l'Ukraine d'attaquer la Russie. Hodges a déclaré lors du Forum Globsec à Prague que l'Ouest manque de « objectif clair ». Kyiv a récemment augmenté la pression pour que la politique change en envahissant la région russe de

22:15 Estonie et Lettonie célèbrent le 30ème anniversaire du départ des troupes russes L'Estonie et la Lettonie ont célébré le 30ème anniversaire du départ des troupes russes de leurs territoires avec des événements commémoratifs. Plus d'un demi-siècle après l'occupation de l'Armée rouge soviétique, les derniers soldats russes ont quitté ces membres actuels de l'UE et de l'OTAN le 31 août 1994. À Tallinn et à Riga, les Présidents Alar Karis (Estonie) et Edgars Rinkēvičs (Lettonie) ont rendu hommage aux implications historiques, politiques et juridiques de ces événements datant de trois décennies. Sans ce retrait de troupes, ni l'indépendance véritable ni la voie vers l'adhésion à l'UE et à l'OTAN en 2004 n'auraient été possibles, ont déclaré les deux chefs d'État lors de réunions avec les personnes impliquées dans les négociations avec la Russie. Aujourd'hui, les États baltes se tiennent fermement aux côtés de l'Ukraine dans son combat contre l'agression russe. À mesure que le conflit s'intensifie, les craintes d'être la prochaine cible des forces armées russes augmentent dans la région.

21:03 Le champion de kickboxing ukrainien tombe au combat Roman Holovatiuk, un champion de kickboxing de 28 ans, a été rapporté mort au combat en Ukraine. Le Comité parlementaire pour la jeunesse et les sports d'Ukraine a confirmé la nouvelle. Holovatiuk était originaire de Kamianets-Podilskyi, une ville de l'ouest de l'Ukraine. À 22 ans, il a remporté une médaille aux Jeux mondiaux de 2017 en Pologne, ce qui lui a valu la reconnaissance au niveau national et international. Il a ensuite poursuivi une carrière réussie, étant couronné maître des sports en kickboxing WAKO, finaliste des Jeux mondiaux, champion du monde, vainqueur multiple des Coupes du monde et d'Europe, et champion multiple d'Ukraine. Après l'invasion russe en février 2022, il s'est enrôlé volontairement dans l'armée.

