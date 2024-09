17:40 Ukraine: un projectile russe frappe un navire de grain

17:12 Le Chef chinois se rendra à nouveau en Russie

Le président chinois Xi Jinping prévoit de se rendre en Russie en octobre. Xi assistera à un sommet du BRICS, comme l'a confirmé le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi. Wang rencontre aujourd'hui le président russe Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg. Les deux dirigeants ont salué les relations entre la Chine et la Russie. Xi a accepté avec plaisir l'invitation de Poutine pour assister au sommet du BRICS à Kazan, a déclaré Wang. Poutine a mentionné qu'ils discuteraient des aspects de leur relation qui «se développent plutôt bien» lors de leur réunion bilatérale.

16:35 Nouveau poste pour le secrétaire général de l'OTAN Stoltenberg

Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, deviendra le nouveau président de la Conférence de sécurité de Munich. Stoltenberg assumera ce rôle après la conférence sur la sécurité en février 2025. Christoph Heusgen, qui occupe actuellement le poste et a été Previously a long-time foreign policy advisor to Chancellor Angela Merkel, will step down as chairman. Meanwhile, Wolfgang Ischinger, the conference's long-standing former chairman, will remain as the president of the foundation's board of trustees. Stoltenberg sera remplacé dans son poste de secrétaire général de l'OTAN le 1er octobre, par l'ancien Premier ministre néerlandais Mark Rutte.

16:11 Le nombre de morts augmente suite à une attaque en Ukraine

Trois employés de la Croix-Rouge en Ukraine ont été tués dans une attaque russe à l'obus, selon des sources ukrainiennes. L'incident s'est produit dans un village de la région contestée de Donetsk, selon le bureau du procureur général d'Ukraine sur Telegram. Deux autres employés ont été blessés, l'un étant dans un état critique. "Un autre acte odieux de guerre par les forces d'occupation en Ukraine", a déclaré le président Volodymyr Zelensky sur Twitter. Dmytro Lubinets, le défenseur des droits de l'homme, a exhorté le CICR à reconnaître la violation par la Russie des normes de la Convention de Genève.

15:45 Les audiences du procès criminel fermées au public

La juge présidant le procès criminel contre les trois avocats du critique du Kremlin Alexei Navalny dans la ville russe de Petushki a temporairement fermé les audiences au public. Elle a invoqué des raisons de sécurité en raison des provocations présumées des partisans de Navalny. Les trois avocats, Vadim Kobzev, Alexei Lipzer et Igor Sergunin, sont accusés d'appartenir à une organisation extrémiste.

15:18 Guerre navale dans la mer d'Azov

Des rapports font état d'un conflit naval et aérien entre l'Ukraine et la Russie dans la mer d'Azov. Le renseignement militaire ukrainien affirme qu'un avion de chasse russe Su-30 a été abattu à l'aide d'une arme antiaérienne portable lors d'une opération spéciale en mer (voir l'entrée à 08:04). Cependant, le ministère russe de la Défense n'a pas encore confirmé cette perte. Dans le même temps, ils affirment que l'Ukraine a tenté d'attaquer une plateforme de forage russe à l'aide de bateaux rapides, ce qui a entraîné la perte de huit bateaux et la retraite des bateaux restants.

14:54 Démoralisation parmi les soldats ukrainiens

Les soldats ukrainiens peinent à tirer le meilleur parti de leurs ressources limitées, selon les rapports de la journaliste de ntv Kavita Sharma. Cela inclut l'utilisation d'armes soviétiques anciennes avec une ammunition limitée, ainsi que des armes occidentales plus avancées mais rares.

14:23 Contre-offensive dans la région de Kursk, en Russie

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que la Russie a lancé une contre-offensive dans la région frontalière russe de Kursk. Bien qu'aucun détail supplémentaire n'ait été fourni, des sources russes ont rapporté la "libération" de dix établissements dans la région de Kursk en deux jours.

13:55 Critique des relations Iran-Russie

Le politique iranien conservateur Ali Motahari a exprimé des remarques défavorables envers les relations de l'Iran avec la Russie sur Twitter, en contradiction avec la position officielle de son pays. Il a invoqué les récents sanctions et tensions diplomatiques entre l'Iran et les puissances occidentales, ainsi que les accusations d'approvisionnement en missiles balistiques à la Russie.

13:38 Perturbations de l'eau et du gaz dans une ville ukrainienne

La ville de Pokrovsk, dans l'est de l'Ukraine, est confrontée à des perturbations de l'approvisionnement en eau et en gaz suite aux attaques russes. Le gouverneur de la région, Vadym Filashkin, a rapporté qu'une usine de traitement de l'eau avait été endommagée pendant les combats, contraignant la ville à se fier à plus de 300 puits d'urgence pour son approvisionnement en eau. De plus, un centre de distribution de gaz a été détruit, privant plus de 18 000 habitants de Pokrovsk de gaz.

Selon un rapport, la Russie pourrait avoir moins de navires de guerre que déclaré officiellement. Le média russe "Agentstvo" affirme que le ministère russe de la Défense déclare qu'environ 400 navires de guerre participent à l'exercice militaire à grande échelle "Ocean-2024". Cependant, le portail cite des données en ligne de sources telles que "Global Naval Powers Ranking 2024" et "RussiaShips.info", qui indiquent respectivement 264 et 299 navires de guerre. Environ 50 navires et sous-marins appartiennent également à la flotte de la mer Noire, qui ne participe pas à l'exercice. La Russie a été accusée à maintes reprises d'enfler la taille de sa flotte.

12:28 La Russie a renforcé son espionnage sur l'armée allemande

Les espions russes ont augmenté leurs activités d'espionnage contre l'aide militaire allemande à l'Ukraine et la Bundeswehr, selon le rapport annuel du Service de protection de la sécurité militaire (MAD). La Russie s'intéresse maintenant aux informations sur l'aide militaire fournie à l'Ukraine, telles que les itinéraires de transport des armes et des munitions, les procédures de déploiement et les tactiques des systèmes d'armes occidentaux en Ukraine. Les services de renseignement russes ont également renouvelé leur intérêt pour les capacités de la Bundeswehr en matière de défense territoriale et d'alliance.

11:52 Munz: "Menaces d'armes nucléaires sur Berlin" pas un hasard

La Grande-Bretagne et les États-Unis pourraient donner à l'Ukraine l'autorisation d'attaquer le territoire russe avec des armes nucléaires. Jusqu'à présent, la Russie a empêché cette décision par des menaces, explique Rainer Munz, correspondant de ntv. Il n'est donc pas surprenant qu'un expert en armes nucléaires propose maintenant des attaques sur Berlin.

11:15 Rapport: Décision sur les Missiles de Portée Élongée Reportée de Deux Semaines

La décision concernant l'utilisation de missiles ukrainiens de portée élevée en Russie prendra plus de temps, selon Bloomberg. Une décision avant l'Assemblée générale des Nations unies le 24 septembre, où environ 150 dirigeants se rencontreront, est peu probable, indique le rapport. Selon les auteurs, le secrétaire britannique aux Affaires étrangères Lammy a déclaré que la réunion de l'ONU serait la prochaine occasion de discuter de l'utilisation de missiles de portée élevée. Le président ukrainien Selenskyj prévoit de réitérer sa demande lors de la réunion. Mercredi, Lammy et le secrétaire d'État américain Blinken se sont rendus à Kyiv pour discuter des plans de Selenskyj pour attaquer le territoire russe. Blinken prévoit d'en parler avec le président Biden vendredi. Le Premier ministre britannique Starmer rencontrera également Biden vendredi pour discuter de la question.

10:31 Blinken Se Rend en Pologne Après son Départ de Kyiv

Le secrétaire d'État américain Blinken s'arrête en Pologne, un solide partisan de l'Ukraine, sur son chemin du retour de Kyiv. Des rencontres avec le Premier ministre Tusk et le président Duda sont prévues. Blinken devrait discuter de la coopération future avec la Pologne, qui sert de principale porte d'entrée logistique pour le soutien militaire occidental à l'Ukraine. La Pologne a également augmenté considérablement ses dépenses militaires depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie et a commandé 96 hélicoptères de combat Apache à la société de défense américaine Boeing, d'une valeur de 10 milliards de dollars.

09:59 Ukraine Dit avoir Abattu 5 Missiles Russes et 64 Drones

L'armée de l'air ukrainienne rapporte que l'armée russe a attaqué l'Ukraine pendant la nuit avec 5 missiles et 64 drones d'origine iranienne. 44 drones ont été interceptés. Les rapports militaires ne sont pas entièrement vérifiés. Les systèmes de défense aérienne à Kyiv étaient également actifs pour abattre les drones approchant.

09:11 Expert Russe Plaide pour un Arsenal Nucléaire Plus Fort

Le spécialiste russe de la politique étrangère Sergei Karaganov plaide en faveur d'une communication claire de la Russie sur sa readiness à utiliser des armes nucléaires. Le principal objectif de la doctrine nucléaire de la Russie devrait être de persuader "tous les ennemis actuels et futurs que la Russie est prête à utiliser des armes nucléaires", a déclaré Karaganov à Kommersant. Moscou pourrait mener une frappe nucléaire limitée sur un pays de l'OTAN sans déclencher une guerre nucléaire totale, a-t-il déclaré. Karaganov a précédemment suggéré que la Russie envisage un coup nucléaire préemptif pour intimider ses ennemis. Certains experts occidentaux croient que Karaganov joue un rôle bénéfique pour le Kremlin en exprimant des vues qui alarment l'Occident, faisant ainsi apparaître Poutine comme plus modéré par comparaison.

08:46 Ukraine Espère l'Autorisation des États-Unis pour Utiliser des Missiles Occidentalaux de Portée Élongée

L'optimisme grandit en Ukraine quant à la possibilité qu'elle puisse bientôt être autorisée à lancer des attaques profondes sur le territoire russe à l'aide d'armes occidentales. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a souligné lors de sa visite à Kyiv qu'il souhaite s'assurer que "l'Ukraine a tout ce dont elle a besoin". En Grande-Bretagne, il semble que l'approbation soit déjà en cours:

08:04 Les Services de Renseignements Ukrainiens Répètent avoir Abattu un Avion de Combat Russe

Suite aux rapports d'un avion de combat russe Su-30SM manquant de radar hier, les services de renseignement militaire ukrainiens rapportent maintenant que des soldats ukrainiens ont abattu un tel avion lors d'une opération en mer Noire. Le Kyiv Independent rapporte que l'avion de combat de 50 millions de dollars, basé en Crimée, a été détruit par un système de défense aérienne portatif.

07:26 Ukraine Répète plusieurs Blessés dans une Attaque de Drones Massive sur Konotop

Le nombre de blessés dans l'attaque de drones massive pendant la nuit sur l'infrastructure énergétique de Konotop dans la région de Sumy a augmenté à 14, selon l'agence de presse d'État ukrainienne Ukrinform, citant l'administration militaire régionale. Parmi les cibles figuraient un bâtiment résidentiel au centre-ville.

06:04 Les Médias Russes Accusent Trump d'être Handicapé lors d'un Débat à la Télévision

Différents commentateurs de la télévision d'État russe ont suggéré que Trump avait été saboté lors de son débat contre Kamala Harris, selon le Kyiv Independent. Ils ont affirmé que Trump était désavantagé. La vérification des déclarations de Trump a été critiquée. De nombreux téléspectateurs ont cru que Trump avait perdu le débat. Si Trump gagne les élections, il a annoncé qu'il mettrait fin immédiatement au conflit en Ukraine.

04:50 Attaque Russe à Konotop Cause de Graves Dommages à l'Infrastructure

Une attaque russe sur la ville de Konotop dans la région de Sumy a laissé plusieurs civils blessés. Selon le maire Artem Semenikhin, l'approvisionnement en eau de la ville a été interrompu pendant un certain temps. Il y a également des dommages importants à l'infrastructure énergétique, et il est inconnu quand les ménages privés auront à nouveau de l'électricité. Après l'attaque au centre-ville, plusieurs incendies ont éclaté, et des bâtiments scolaires et résidentiels ont été endommagés. Deux personnes ont été transportées à l'hôpital, l'une d'elles étant dans un état critique.

03:29 La Lettonie Envoie Plus d'Aide Militaire à l'Ukraine

La Première ministre lettone, Evika Silina, a annoncé un paquet d'aide militaire pour l'Ukraine lors de sa visite à Kyiv. Il comprendra des transporteurs de troupes blindés, selon le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal, qui a annoncé cela suite à une réunion avec Silina. Shmyhal a également mentionné que les deux pays discutent de l'expansion de la coopération dans l'industrie de la défense.

01:32 Le Royaume-Uni Confront un Homme d'Affaires Iranien au Sujet de l'Exportation Alleguée de Missiles vers la Russie

En réponse à l'exportation alléguée de missiles iraniens vers la Russie, le Royaume-Uni a convoqué un homme d'affaires iranien, comme l'a déclaré le ministère des Affaires étrangères à Londres. "Le transfert de missiles balistiques à la Russie serait considéré comme une escalade dangerous et provoquerait une réponse ferme du Royaume-Uni", a déclaré le communiqué. Mardi, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont annoncé des sanctions supplémentaires contre Téhéran en raison de l'exportation alléguée de missiles, notamment la suspension des accords de transport aérien bilatéraux. L'Union européenne avait précédemment révélé "des informations crédibles" sur la livraison de missiles iraniens à la Russie.

00:14 Ukraine : la Russie déploie des soldats peu expérimentés à VovchanskLe militaire ukrainien signale que la Russie envoie des soldats sans expérience de combat au front à Vovchansk. Vitalii Sarantsev, porte-parole du groupe opérationnel tactique des forces armées de Kharkiv, a confirmé que les unités impliquées dans l'attaque de Vovchansk sont mal entraînées. On pense que les renforts nouvellement arrivés sont une réserve de mobilisation levée par la Russie. Il reste incertain s'ils sont d'anciens prisonniers ou des soldats recrutés d'autres pays, tels que l'Asie centrale, l'Afrique ou le Moyen-Orient.

22:39 Le maire de l'ouest de l'Ukraine engage des inspecteurs russophonesLe maire de la ville occidentale ukrainienne d'Ivano-Frankivsk a annoncé le déploiement d'inspecteurs russophones en raison de l'utilisation croissante de la langue russe dans les espaces publics. "C'est une initiative locale, et tout le monde peut devenir inspecteur de langue", a déclaré le maire Ruslan Martsinkiv dans une interview avec NTA. De nombreuses personnes déplacées de l'est de l'Ukraine, chez qui le russe est la langue maternelle, se sont installées dans la ville. Martsinkiv s'attend à au moins 100 tels inspecteurs, avec environ 50 bénévoles déjà enregistrés. Il a également fourni un numéro de téléphone pour que les citoyens signalent les locuteurs de russe dans les espaces publics. Des millions de personnes, principalement des régions russophones de l'est et du sud, ont fui vers l'ouest ukrainien, plus sûr, en raison du conflit.

21:42 Erdogan demande le retour de la Crimée à MoscouLe président turc Recep Tayyip Erdogan a demandé le retour de la péninsule de Crimée, annexée par la Russie, à l'Ukraine. "Notre position en faveur de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance de l'Ukraine reste inébranlable. Le retour de la Crimée à l'Ukraine est une exigence du droit international", a déclaré Erdogan dans un message vidéo à l'occasion du sommet de la Plateforme de Crimée. La Plateforme de Crimée, créée en 2021, vise à sensibiliser à la situation concernant la péninsule annexée.

21:05 Rapport : Kyiv présentera sa stratégie militaire aux États-UnisLe président ukrainien Volodymyr Zelenskyy estime que le soutien des États-Unis est crucial pour repousser l'invasion russe. "Le plan de victoire (...) dépend largement du soutien des États-Unis. Et d'autres partenaires", a déclaré Zelenskyy lors d'une conférence de presse à Kyiv. Le plan, qui sera présenté avant la deuxième Conférence pour la paix en Ukraine, vise à "renforcer substantiellement l'Ukraine" et à "obliger la Russie à mettre fin à la guerre". Selon Bloomberg, les États-Unis demandent une stratégie claire de Zelenskyy pour les frappes contre la Russie avant d'assouplir les restrictions sur l'utilisation des armes de l'Ouest. Le secrétaire d'État américain Blinken et le secrétaire britannique aux Affaires étrangères Lammy étaient reportedly à Kyiv pour discuter d'une stratégie à long terme pour l'année à venir afin de mieux comprendre les objectifs de l'Ukraine.

20:37 Blinken annonce la position de Biden sur l'utilisation d'armes contre la RussieLe secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré que les États-Unis font tout leur possible pour répondre aux besoins militaires de l'Ukraine, y compris l'utilisation d'armes à longue portée fournies par l'Ouest pour des attaques contre des cibles en Russie. Le président américain Joe Biden et le Premier ministre britannique Keir Starmer discuteront de cette question vendredi, a déclaré Blinken lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue britannique David Lammy et le ministre des Affaires étrangères ukrainien Andrij Sybiga à Kyiv. "Nous travaillons urgemment pour nous assurer que l'Ukraine dispose de tous les moyens nécessaires pour se défendre efficacement", a déclaré Blinken, ajoutant : "Nous voulons que l'Ukraine gagne."

Il y a eu des préoccupations selon lesquelles la cyber-guerre en cours entre la Russie et d'autres nations pourrait conduire à un conflit militaire potentiel. À mesure que les tensions entre la Russie et l'Occident augmentent en raison de la cyber-guerre et d'autres questions géopolitiques, la peur d'une cyber-guerre potentielle se transformant en un conflit militaire complet grandit.

Lire aussi: