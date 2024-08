17:36 Est-ce que la Russie construit un deuxième pont qui passe le long du pont de Crimée?

Images satellites suggèrent que la Russie construit un deuxième pont adjacent au pont de Kerch, long de 19 kilomètres, qui relie la Russie continentale à la Crimée. Une plateforme en ligne, "Ukrajinska Prawda", rapportent une construction "parallèle" qui semble être un pont. ntv.de valide cela en comparant des images satellites de juin, juillet et août, confirmant l'activité de construction. Selon "Ukrajinska Prawda", les Russes prennent des mesures pour protéger à la fois la nouvelle construction et le pont de Kerch constamment attaqué.

16:58 Zelensky reconnaît des conditions difficiles sur le front estSelon le journal britannique "The Guardian", le président Volodymyr Zelensky a reconnu que la situation sur le front est de l'Ukraine était difficile, en particulier près du centre de logistique vital de Pokrovsk et près de Toretsk. Le quartier général ukrainien a rapporté 14 accrochages dans la région de Toretsk et 34 dans le secteur de Pokrovsk depuis le début de la journée sur leur page Facebook officielle.

16:36 Moscou conseille aux résidents de Kursk : désactiver les applications de rencontres et les caméras de surveillanceLe ministère russe de l'Intérieur conseille aux résidents de trois régions frontalières de désactiver les applications de rencontres et de désactiver les caméras de surveillance en ligne. Le ministère a révélé que l'ennemi identifiait un grand nombre d'adresses IP sur leur territoire et accédait à distance à des caméras non sécurisées surveillant divers endroits, y compris des exploitations agricoles privées, des routes et autoroutes stratégiquement importantes. Utiliser des services de rencontres en ligne est également découragé car ils peuvent être utilisés pour collecter des informations.

16:20 La Russie signale 17 morts civils - en une semaineL'agence de presse russe TASS a rapporté, citant les services de secours, que l'incursion ukrainienne dans la région de Kursk a entraîné la mort de 17 civils au cours de la semaine dernière. another 235 civilians were injured.

15:54 Journaliste décrit une avancée rapide des Russes à PokrovskLa journaliste de ntv Nadja Kriewald a rapporté depuis l'est de l'Ukraine que les troupes russes avaient lancé 63 attaques sur le front de Pokrovsk la veille. Elle a parlé avec des travailleurs de secours qui prévoyaient d'évacuer un village ukrainien, mais l'opération a dû être annulée car l'armée russe avait apparemment pris le contrôle de la région.

15:33 La Russie réagit avec colère aux journalistes américains à KurskLa Russie a convoqué un diplomate américain de haut rang, selon l'agence de presse russe TASS. La Russie entend protester contre les "actions provocatrices" de journalistes américains dans la région russe de Kursk, où les forces ukrainiennes ont lancé une offensive il y a deux semaines. Les reporters ont prétendument pénétré illégalement dans la région et feront l'objet de poursuites judiciaires, a rapporté TASS.

15:10 Le commissaire de l'Est reconnaît la propagande russe dans l'Est de l'AllemagneLe commissaire fédéral allemand pour l'Est, Carsten Schneider du SPD, a exprimé son étonnement face à certaines opinions des Allemands sur l'Ukraine. Il a condamné les commentaires préjudiciables sur l'Ukraine et les Ukrainiens, en particulier dans l'Est et l'Ouest de l'Allemagne. Schneider a déclaré que la propagande russe jouait un rôle important dans cette situation et était particulièrement efficace dans l'Est de l'Allemagne.

14:48 Penurie de munitions due à l'avancée de Kursk incriminée pour les gains russesSelon le "Financial Times", l'avancée russe dans l'est de l'Ukraine peut être partiellement attribuée au transfert de ressources vers le nord en raison de l'attaque sur Kursk. Les troupes dans la région ont commencé à rationner les munitions pour leurs armes pour la première fois depuis que le Congrès américain a suspendu l'aide. Ces ressources ont été réaffectées pour soutenir les troupes envahissant la région russe de Kursk.

14:26 Expert du Kremlin : l'invasion de Kursk met en évidence les dynamiques de pouvoir de Moscou en mutationL'expert du Kremlin Rainer Munz estime que l'avancée ukrainienne dans Kursk pourrait accélérer ou au moins révéler le changement de génération au sein de l'appareil de pouvoir de Moscou. Toutefois, Munz a noté que le pouvoir de Poutine reste inchangé.

14:01 Après l'attaque russe sur Ternopil : les autorités mettent en garde contre les niveaux élevés de chlore dans l'airSuite à une attaque russe sur un site industriel à Ternopil, dans l'ouest de l'Ukraine, les autorités locales ont mis en garde contre les niveaux élevés de chlore dans l'air. Oksana Chaichuk, directrice du centre régional de contrôle des maladies et de prévention, a exhorté les résidents à limiter les activités en plein air et à garder les fenêtres fermées en raison de niveaux de chlore dans l'air quatre à dix fois plus élevés que la normale. L'attaque a prétendument visé un dépôt de carburants et de lubrifiants, entraînant un incendie dans une installation non précisée. Aucun décès ni blessure n'a été signalé.

13:39 Moscou : les troupes russes capturent la ville de New York dans le DonetskLes forces russes ont prétendument capturé la ville de New York dans la région de Donetsk de l'est de l'Ukraine, selon le ministère de la Défense russe. Les troupes ont pris le contrôle de "l'une des plus grandes localités à proximité de Torez, le centre de logistique stratégiquement important de Novogorodskoe", a déclaré le ministère, en utilisant le nom soviétique. Le nom de New York, dérivé de colons allemands, a été changé en Novogorodskoe en 1951, puis restauré en 2021 grâce aux efforts des activistes ukrainiens. La ville est située à environ 6 kilomètres au sud de Torez, qui a été la cible d'attaques russes depuis des semaines.

Un déserteur russe, surnommé "Silver", travaillant avec les services de renseignement ukrainiens (HUR), a précédemment blessé son officier supérieur à l'aide d'une grenade dans la ville d'Ocheretyne dans l'oblast de Donetsk. L'incident a été révélé par le HUR. Avant de déserter, "Silver" aurait blessé son commandant en raison d'actes indésirables au sein de son unité et parmi les commandants. Il a ensuite contacté la "Légion de la liberté de la Russie" au début de 2024 et a commencé à fournir des informations sur l'emplacement des troupes russes et la stratégie militaire.

12:23 Le Parlement ukrainien envisage d'interdire l'Église orthodoxe russe alignée Le Parlement ukrainien débatcurrently d'une interdiction potentielle de l'Église orthodoxe ukrainienne alignée sur la Russie. Le parlement de Kyiv a déjà approuvé un projet de loi qui interdirait initialement les activités de l'Église orthodoxe russe sur le territoire ukrainien. Cependant, il nécessite l'approbation des tribunaux. Le gouvernement ukrainien critique cette église en tant que plateforme d'influence russe dans le pays et un soutien à l'invasion de l'Ukraine.

11:51 Un incendie dans un dépôt de carburant en Russie se propage depuis trois jours Plus de 500 pompiers gèrent actuellement un important incendie dans un dépôt de carburant à Rostov, en Russie, qui brûle depuis trois jours. L'incendie, qui s'étend sur plus de 10 000 mètres carrés et implique plusieurs réservoirs de diesel, a été causé par une attaque de drones ukrainiens, selon le chef de Proletarsk, Valery Gornitsky. Il a rassuré en affirmant qu'il n'y avait pas de danger d'explosion ou d'évacuation. Quatre avions pompiers et plus de 520 pompiers participent aux opérations. En raison des températures élevées, les véhicules ne peuvent pas approcher de l'incendie, a déclaré Gornitsky. Au moins 41 pompiers ont été blessés, dont 18 ont été hospitalisés.

11:08 Les bombardements russes contre l'infrastructure énergétique ukrainienne causent des dommages à une usine et à un réservoir de carburant à Ternopil Une usine et un réservoir de carburant ont été touchés par les récents bombardements russes contre l'infrastructure énergétique ukrainienne dans la région de Ternopil. La télévision ukrainienne a diffusé des images de colonnes de fumée noire s'élevant au-dessus de Ternopil, incitant les autorités locales à conseiller aux citoyens de rester à l'intérieur. Plus de 90 pompiers sont engagés pour éteindre l'incendie, et la situation est sous contrôle, selon l'administration régionale de Ternopil.

10:41 L'ancien diplomate russe Bondarev accuse Poutine de comportement de lâche Le président russe Vladimir Poutine agit "comme un imposteur lâche", selon Boris Bondarev, un ancien diplomate russe qui a écrit un éditorial pour ntv.de. La réputation de Poutine en tant qu'adversaire invincible a été ternie par le conflit en Ukraine. La prise de pouvoir rapide prévue n'a pas eu lieu, et la Russie a semblé prise au dépourvu par les attaques ukrainiennes, telles que celle de Kursk. "Poutine manque de la capacité de faire face à des menaces sérieuses et est perdu dans sa réponse", a critiqué Bondarev. L'ancien diplomate, qui s'est éloigné du régime de Poutine en raison de la guerre en Ukraine, a également critiqué les politiciens occidentaux pour leur position sur l'utilisation des armes fournies contre les forces russes sur leur propre territoire. "Il faut affronter Poutine par la force", a affirmé Bondarev, en écartant les préoccupations de l'Occident quant à l'escalade, qu'il considère infondées. "L'escalade est déjà en cours - l'ennemi de Poutine a pénétré sur le territoire russe !yet, he has not responded in any way."

10:13 Cinque civils tués et plus de deux douzaines blessés dans les attaques russes en Ukraine Au cours des dernières 24 heures, les attaques russes en Ukraine ont entraîné la mort de cinq civils et au moins 22 blessés, dont un enfant, selon les autorités régionales, selon "Kyiv Independent".

09:37 Un dépôt de carburant russe en flammes : des images satellites montrent les dommages L'Ukraine a attaqué un grand dépôt de carburant à Proletarsk, en Russie, avec des drones dimanche matin. Despite les efforts pour éteindre l'incendie, celui-ci a persisté jusqu'au lendemain, causant des blessures à plus de 40 pompiers, selon les autorités régionales. Des images satellites montrent l'ampleur de l'incendie :

L'Ukraine a intentionnellement ciblé plusieurs raffineries et installations pétrolières russes avec des drones au cours des derniers mois dans le but de perturber l'approvisionnement en carburant des troupes ennemies et de réduire les revenus de l'industrie pétrolière russe.

09:16 L'armée ukrainienne annonce avoir "neutralisé" plus de 1 300 soldats russes en une journée Les autorités ukrainiennes affirment que 1 330 soldats russes ont été tués ou blessés en une journée, selon les chiffres officiels du ministère de la Défense ukrainien. Depuis le début du conflit en février 2022, un total de 601 800 soldats russes ont été "neutralisés", selon le ministère. Le ministère a également rapporté la perte de cinq chars supplémentaires (8 518 au total) depuis le début de l'invasion russe. L'Ukraine affirme avoir détruit ou saisi plus de 16 500 véhicules blindés et plus de 13 800 drones. Ces chiffres ne peuvent pas être indépendamment vérifiés, car Moscou ne fournit pas d'informations sur ses pertes en Ukraine.

"08:47 Biden réaffirme le droit à la liberté de l'Ukraine : aucun leader ne devrait se soumettre aux tyrans" Joe Biden a affirmé : "Aucun leader ne devrait se soumettre aux tyrans". S'exprimant lors de la première nuit de la convention démocrate, le président américain a observé que "Poutine avait supposé qu'il prendrait Kyiv en trois jours. Trois ans plus tard, l'Ukraine reste libre", selon "Kyiv Independent". Biden a contrasté sa position en tant qu'allié solide de l'OTAN et champion d'une Ukraine souveraine avec celle de l'ancien président Donald Trump, qui avait exprimé des éloges pour le président russe Vladimir Poutine. "Aucun commandant en chef ne devrait jamais se soumettre aux tyrans", a déclaré Biden.

08:31 La Russie lance une nouvelle vague de frappes aériennes nocturnes sur l'Ukraine La Russie a lancé une nouvelle vague de frappes aériennes nocturnes sur l'Ukraine, touchant neuf lieux répartis dans le centre, le nord et le sud du pays, selon le rapport de l'armée de l'air ukrainienne sur Telegram. Trois missiles et 25 drones ont été abattus. Ce mois-ci marque la cinquième frappe de missiles sur Kyiv, avec 41 alertes aériennes dans la capitale en août. Hier, l'armée a rapporté avoir repoussé une attaque de drones sur Kyiv.

07:52 Administration militaire de Kyiv : Attaque de missiles russes sur Kyiv repoussée - Pas de dommages pour l'instant Les soldats russes ont attaqué Kyiv depuis le nord ce matin, selon l'administration militaire de la ville via Telegram. "Il semble que l'ennemi ait frappé le cœur de l'Ukraine depuis le nord, en utilisant probablement des missiles comme l'Iskander. C'est la cinquième attaque de roquettes sur Kyiv ce mois-ci !", indique le message. Les missiles ont été supposément abattus par les forces de défense aérienne aux abords de Kyiv. Aucun dommage ni perte n'a été signalé dans la ville pour l'instant.

07:38 La Biélorussie déploie des troupes et des avions supplémentaires à sa frontière avec l'Ukraine La Biélorussie a déployé des troupes supplémentaires de défense aérienne et de l'aviation à sa frontière avec l'Ukraine, a annoncé le général-major Andrei Lukyanovich, chef des forces de défense aérienne biélorusses, selon le journal ukrainien "Kyiv Independent". Cette annonce suit de près la déclaration du président biélorusse Alexander Lukashenko selon laquelle un tiers de l'armée du pays serait déployé à la frontière cet été. Lukashenko a attribué la concentration de troupes à la frontière à un "malentendu" entre la Biélorussie et l'Ukraine. Lukyanovich a informé la télévision nationale que des militaires biélorusses, des avions, des missiles anti-aériens et des unités radio-électroniques ont été déployés à la frontière. L'Ukraine n'a pas encore confirmé les allégations de Lukyanovich concernant l'augmentation des troupes et des armes biélorusses à la frontière. Le service frontalier d'État de l'Ukraine a rapporté il y a plus d'une semaine qu'aucune accumulation militaire n'avait été observée près de la frontière avec la Biélorussie malgré les ordres de Lukashenko.

07:24 ISW : La Russie envoie 5 000 soldats dans l'oblast de Kursk La Russie est contrainte d'envoyer des soldats d'autres fronts vers Kursk en raison des activités des troupes ukrainiennes dans la région, selon un rapport de l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW). "Les troupes russes ont intégré des troupes supplémentaires dans l'oblast de Kursk depuis le début de l'avancée ukrainienne, en déployant probablement plus de 5 000 soldats dans la région", estiment les analystes.

06:54 Zelensky appelle à un deuxième sommet de la paix en Ukraine cette année Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté ses diplomates à organiser le deuxième sommet de la paix en Ukraine avant la fin de l'année. S'adressant à une réunion de délégués diplomatiques étrangers en Ukraine, Zelensky a déclaré : "Je considère le premier sommet comme un grand succès pour l'Ukraine. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Nous préparons maintenant le deuxième sommet de la paix, et il est crucial qu'il ait lieu cette année." Il a exhorté tout le monde à accélérer le processus et à élargir le cercle de soutien pour la déclaration du premier sommet.

06:22 La Russie cible Kyiv pour des attaques aériennes nocturnes La Russie continue d'attaquer Kyiv la nuit, selon des sources ukrainiennes. Les unités de défense aérienne ont été actives hier soir pour repousser une autre attaque aérienne russe sur Kyiv, selon l'administration militaire de la ville via Telegram. Des témoins ont rapporté avoir entendu des explosions semblables à celles des systèmes de défense aérienne.

05:11 Des attaques de drones multiples touchent des régions ukrainiennes éloignées du front Des attaques de drones multiples ont eu lieu pendant la nuit dans plusieurs régions ukrainiennes éloignées des lignes de front. Selon la défense aérienne, les régions de Sump, Poltava, Kherson, Mykolaiv et Kyiv ont été ciblées, avec l'activation de la défense aérienne. Les autorités locales ont conseillé aux habitants de chercher refuge. Aucun dommage n'a été signalé pour l'instant.

02:23 Les États-Unis restent unis avec Kyiv - Discussion sur l'offensive de Kursk Malgré l'offensive des troupes ukrainiennes dans la région russe de Kursk, les États-Unis restent déterminés à soutenir Kyiv. Le président américain Joe Biden a réaffirmé : "Nous sommes résolus à soutenir l'Ukraine et nous resterons à ses côtés aussi longtemps que nécessaire", lors d'une conférence de presse du porte-parole du département de la Défense des États-Unis. Les États-Unis continuent d'allouer une aide militaire à Kyiv. Le secrétaire à la Défense américain Lloyd Austin a rassuré son homologue ukrainien Rustem Umerov de

21:38 Lituanie construit une base pour les troupes allemandesLa Lituanie a commencé la construction d'une installation pour les troupes allemandes. Une fois achevée à la fin de 2027, le site pourra accueillir jusqu'à 4 000 soldats allemands. Il s'agit de la première implantation permanente à l'étranger de la Bundeswehr depuis la Seconde Guerre mondiale. En 2021, l'Allemagne a promis de déployer des troupes dans son État membre de l'OTAN et de l'UE, partageant une frontière avec la Russie. Les dépenses de construction estimées dépassent un milliard d'euros selon le ministre de la Défense lituanien Raimundas Karoblis.

21:15 Le président tchèque suggère l'adhésion de l'Ukraine à l'OTANLe président tchèque Petr Pavel a proposé la possibilité pour l'Ukraine de rejoindre l'OTAN, malgré une occupation partielle par la Russie. Il imagine des négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie dans les années à venir, qui pourraient aboutir à ce que la Russie conserve certains territoires occupés sans que les États démocratiques ne reconnaissent ces modifications de frontières. Par la suite, selon Pavel, "nous pourrions accepter l'Ukraine dans l'OTAN sur le territoire sous son contrôle à ce moment-là". L'Allemagne est également devenue membre de l'OTAN en 1955 alors qu'elle était encore sous occupation soviétique.

20:57 Les forces ukrainiennes approchent du pont russeLes forces ukrainiennes ont reportedly pris le contrôle de Wyschnewka, une ville dans la région russe de Kursk, les positionnant à environ 12 kilomètres du pont flottant sur la rivière Seym, qui est actuellement le seul passage stratégique pour l'approvisionnement ou l'évacuation militaire russe.

20:36 Pokrovsk en dangerL'administration militaire de la ville orientale ukrainienne de Pokrovsk est confrontée à l'incertitude alors que les troupes russes avancent : "L'ennemi se dirige vers les outskirts de Pokrovsk. Nous pouvons le voir, ce n'est pas un secret", a déclaré le chef du département d'information au "Washington Post". "Peut-être que la situation changera d'une manière ou d'une autre - nous espérons que l'ennemi s'arrêtera à certaines approches de Pokrovsk et que nos troupes les repousseront", a-t-elle ajouté. Si Pokrovsk est prise, cela serait la plus grande zone peuplée capturée par les Russes depuis Bachmut en mai 2023.

Vous pouvez lire les mises à jour précédentes ici.

Le conflit ukrainien continue de s'intensifier avec la construction par la Russie d'un autre pont adjacent au pont de Kerch, reliant la Russie continentale à la Crimée. La construction de ce nouveau pont a été rapportée à la fois par une plateforme en ligne, "Ukrajinska Prawda", et par le journal allemand ntv.de, utilisant des images satellites pour confirmer leurs allégations.

Le ministère russe de l'Intérieur a conseillé aux résidents de trois régions frontalières de désactiver leurs applications de rencontres et de désactiver les caméras de surveillance en ligne car l'ennemi a identifié un grand nombre d'adresses IP sur leur territoire et a accédé à distance à des caméras non sécurisées surveillant divers endroits.

Lire aussi: