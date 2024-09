17:28 Ukraine: la Russie prépare des attaques dans la région de Saporishya

16:36 Kyiv Révèle la Mort du Directeur du Centre de Drones Russe Près de Moscou

Le service de renseignement militaire ukrainien, HUR, a annoncé le décès du colonel russe Alexei Kolomeitsev à Kolomna, dans la région de Moscou. Kolomeitsev dirigeait le 924e Centre d'État (Unité militaire n° 20924) pour les véhicules aériens sans pilote au sein du ministère de la Défense russe. Cette unité est responsable de la formation de spécialistes de drones pour les opérations de combat, notamment les drones Shahed. HUR souligne que Kolomeitsev était impliqué dans des crimes de guerre contre l'Ukraine.

15:50 Les Pays Baltes et la Pologne Demandent un Financement UE pour la Sécurité Froncière

Les États membres de l'OTAN, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne, ont proposé à l'UE un soutien financier pour la construction de fortifications, de barrières et de camps militaires le long de leurs frontières avec la Russie et la Biélorussie. Le ministre de la Défense estonien Hanno Pevkur a déclaré : "La nécessité d'une ligne de défense baltique découle de la situation de sécurité." Cette mesure soutient le nouveau concept de défense de l'OTAN. Pevkur a ajouté : "Il est crucial de coordonner nos actions avec la Pologne." En janvier, les pays baltes ont annoncé le projet "Ligne de défense baltique". La Pologne a annoncé le projet "Bouclier oriental" en mai.

15:12 La Russie Prête à Porter Plainte Contre les Explosions des Gazoducs Nord Stream

La Russie a déclaré être prête à porter plainte pour le sabotage des gazoducs Nord Stream devant les tribunaux. Le ministère russe des Affaires étrangères a déposé des "reclamations préjudicielles" contre l'Allemagne, le Danemark, la Suède et la Suisse, s'appuyant sur les accords internationaux de lutte contre le terrorisme. Si le différend n'est pas résolu à cette étape, la Russie entend saisir la Cour internationale de Justice et soutenir que l'Occident ne pourra pas "balayer l'affaire sous le tapis".

14:26 Un Officier de l'OTAN Évalue l'Offensive de Kursk comme un Défi Stratégique pour Poutine

Le président du Comité militaire de l'OTAN, l'amiral Robert Bauer, estime que l'offensive ukrainienne dans la région russe de Kursk pose un défi stratégique au leader du Kremlin, Vladimir Poutine. "Pour la première fois depuis 1941, une puissance étrangère est sur le territoire russe", a déclaré Bauer à Interfax Ukraine dans une interview. "C'est un problème stratégique pour la Russie, et cela présente également des défis opérationnels, car les lignes de ravitaillement passent par Kursk." Sur le plan stratégique, Kyiv crée un "dilemme stratégique" pour Moscou. "Si Poutine affirme qu'il défend la patrie, il n'est pas réussi car l'Ukraine est maintenant sur le territoire russe", a déclaré Bauer.

13:44 L'Ukraine Raporte Huit Morts à Sumy Suite à une Double Attaque de Drones

Le bilan d'une attaque de drones ennemis sur Sumy est passé à huit morts, selon des sources ukrainiennes, avec onze personnes blessées. 113 patients ont été évacués de l'hôpital attaqué. Plus tôt dans la journée, une frappe russe a tué une personne et endommagé gravement le toit de plusieurs étages de l'hôpital. L'évacuation des patients et du personnel a été entreprise. Les services de secours et la police ont été déployés sur les lieux pour apporter une aide aux personnes touchées. La Russie a ensuite lancé une autre attaque aérienne.

12:56 Blinken Examine le "Plan de Victoire" de Zelensky Présenté à Biden

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken examine le "plan de victoire" ukrainien présenté par le président ukrainien Volodymyr Zelensky au président américain Joe Biden lors de leur réunion à la Maison Blanche. Parmi les autres points, Zelensky a de nouveau demandé l'autorisation d'utiliser des armes occidentales pour des attaques à longue portée sur des cibles militaires russes. Blinken a maintenant appelé à une révision des détails du plan et à la détermination de "mesures supplémentaires" si nécessaire pour aider l'Ukraine à remporter la victoire. despite the Secretary of State's calls for a more confrontational stance, it has not yet been implemented by the President.

12:25 Londres : Plus de 2000 Attaques Contre les Établissements de Santé Ukrainiens Depuis le Début de la Guerre

Le ministère britannique de la Défense a rapporté 2013 attaques contre des établissements de santé ukrainiens depuis l'invasion russe en février 2022. Les membres du personnel ont subi 235 incidents. En juillet, l'armée russe a ciblé un hôpital pour enfants à Kyiv. Depuis le début de la guerre, les attaques russes contre le système de santé ukrainien ont fait 176 morts, selon le ministère.

11:48 L'Ukraine Raporte Trois Morts Suite à une Attaque Contre le Quartier Général de la Police à Kryvyi Rih

Le bilan d'une attaque russe contre le quartier général de la police dans la ville ukrainienne de Kryvyi Rih est passé à trois membres des forces de l'ordre ukrainiennes tuées. Un policier est toujours porté disparu sous les décombres, et les opérations de secours se poursuivent, selon le ministère de l'Intérieur ukrainien. Il s'agit de la deuxième attaque contre un quartier général de police en Ukraine en deux jours.

10:30 Forces aériennes ukrainiennes : 69 attaques de drones repoussées

L'armée de l'air ukrainienne affirme que l'armée russe a déployé 73 drones de combat et 4 missiles contre l'Ukraine tout au long de la nuit précédente. Malgré ces attaques, l'Ukraine a réussi à intercepter 69 drones et 2 missiles. Le nombre de morts suite à une frappe de drone russe sur un hôpital dans l'oblast de Sumy a augmenté à sept.

09:52 Bilan de la visite aux États-Unis : Zelensky s'immisce avec Trump

Après une période de cinq ans de froid, les négociations entre Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky reprennent. Trump avait récemment critiqué l'aide massive des États-Unis à l'Ukraine.

09:39 ISW : Des attaques à longue portée limitées par l'Ukraine pourraient marquer le cours de la guerre

Les experts de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) estiment qu mesmo quelques attaques à longue portée réussies par l'Ukraine pourraient Significativement modifier le cours de la guerre. Ils notent que les autorités russes semblent activement chercher à influencer l'opinion occidentale sur la question de savoir si l'Ukraine doit être autorisée à mener des attaques à longue portée sur les installations militaires russes à l'aide d'armes occidentales, s'inquiétant que de telles attaques pourraient exercer une forte pression opérationnelle sur l'offensive russe. Cependant, les États-Unis continuent de refuser de laisser l'Ukraine lancer des attaques à longue portée sur le territoire russe.

09:18 État-major ukrainien : Environ 1 500 pertes russes au cours des dernières 24 heures

Selon l'État-major ukrainien, les forces russes ont subi 1 470 pertes (tués ou blessés) supplémentaires au cours des dernières 24 heures, portant le total à 650 640 depuis le début de l'invasion à part entière il y a deux ans et demi. Depuis hier, les Russes ont également perdu 42 véhicules blindés de combat, 14 chars, 62 drones et 55 systèmes d'artillerie.

08:57 Ukraine : Les Russes attaquent un hôpital, six morts

Les forces russes ont lancé une attaque contre un hôpital à Sumy, faisant six morts, selon les sources ukrainiennes. Le gouvernement militaire de l'oblast de Sumy a rapporté que l'attaque a été menée à l'aide de drones Shahed, suivie d'une autre attaque de drones sur une zone résidentielle et une autre sur l'hôpital. À ce moment-là, les équipes de secours évacuaient les patients et le personnel. L'armée de l'air a également rapporté que les forces russes avaient largué des bombes guidées sur l'oblast de Sumy.

08:21 Goldschmidt met en garde contre la menace pour la côte baltique due au pétrole russe

À la suite des accusations de Greenpeace concernant les exportations de pétrole russe via la mer Baltique, le ministre de l'Environnement du Schleswig-Holstein, Tobias Goldschmidt, exprime ses préoccupations quant aux dangers potentiels pour la côte baltique liés aux pétroliers. "Le régime russe viole sans vergogne l'embargo pétrolier imposé suite à l'agression russe contre l'Ukraine", a déclaré le politique Vert. Ce conflit met en danger les mers en difficulté. Plusieurs nations occidentales accusent la Russie de contourner les sanctions de l'UE en utilisant des navires peu dignes de la mer. "Le risque de pollution pétrolière augmente", met en garde Goldschmidt. "Et ce pétrole finirait principalement sur nos plages, de Fehmarn à Eckernförde."

07:52 Les Ukrainiens repoussent des attaques russes massives à Pokrovsk

Les forces ukrainiennes et russes sont toujours engagées dans des combats intenses dans l'est de l'Ukraine. La région autour de Pokrovsk, qui est la cible d'attaques russes depuis des mois, a de nouveau été le théâtre de heurts la veille. Selon l'État-major ukrainien, 19 avancées russes sur les lignes de défense ukrainiennes ont été repoussées tout au long de la journée. "Les défenseurs ukrainiens maintiennent leurs positions", a déclaré leur communiqué. Les troupes russes tentent de s'approcher de la ville depuis différentes directions et rencontrent des contre-attaques obstinées des Ukrainiens. Les combats intenses se sont également poursuivis dans la région de Kurakhove. Selon les rapports ukrainiens, environ 17 attaques russes ont été repoussées au cours de la journée. Il convient de noter que ces rapports ne peuvent être indépendamment confirmés.

07:41 Zelensky considère sa visite aux États-Unis comme constructive

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky considère sa visite aux États-Unis comme un succès, même s'il n'a pas obtenu un large soutien pour l'utilisation extensive d'armes occidentales. "Chaque discussion s'est déroulée comme elle le devrait", a-t-il déclaré dans un message vidéo sur la plateforme X. Le plan de paix ukrainien a été présenté aux États-Unis. "Maintenant, nos équipes doivent travailler sur la mise en œuvre de chaque étape et chaque décision", a-t-il ajouté. À Washington, Zelensky a rencontré le président américain Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris, ainsi que le candidat démocrate à la présidence, pour plaider en faveur d'un soutien continu à la défense de l'Ukraine contre la Russie. Il a également tenu des pourparlers avec l'ancien président américain Donald Trump à New York, qui a affirmé que si

05:31 Les forces ukrainiennes éliminent deux soldats russes sur jet-ski avec un droneLes forces ukrainiennes ont allegedly éliminé deux soldats russes à bord d'un jet-ski en utilisant un drone. Cette information provient du portail pro-ukrainien Defense Express. Comme le montre une vidéo partagée par l'activation Serhiy Sternenko, les Russes se déplaçaient sur le fleuve Dnipro lorsqu'un drone équipé d'une charge explosive a attaqué leur jet-ski.

04:10 Mediazona : Plus de 71 000 soldats russes tués en UkraineLe portail d'actualités russe indépendant Mediazona rapporte que plus de 71 000 soldats russes ont perdu la vie en Ukraine. Depuis mi-septembre, environ 2 000 soldats supplémentaires ont péri dans le conflit. Mediazona suggère que les chiffres réels des pertes sont probablement beaucoup plus élevés, car les informations utilisées proviennent de sources publiques telles que les avis de décès, les publications sur les réseaux sociaux des proches, les médias régionaux et les annonces des autorités locales.

02:18 Neuf enfants ayant été pris en Russie sont revenus en UkraineNeuf enfants qui avaient été pris en Russie pendant le conflit sont revenus dans leur pays d'origine. Ils sont revenus en Ukraine le vendredi, avec l'aide du Qatar agissant en tant que médiateur, selon le défenseur ukrainien Dmitro Lubinez. Il a annoncé la nouvelle sur Telegram, indiquant que les enfants avaient entre 13 et 17 ans, et qu'un homme de 20 ans était également impliqué. Le retour faisait partie d'un plan préétabli et a été facilité par l'État du Golfe du Qatar. Malheureusement, au moment du rapport, l'information ne pouvait pas être vérifiée de manière indépendante. Lubinez a révélé que les enfants avaient été séparés de leurs parents ou tuteurs par les occupants et provenaient de régions comme Kherson, Zaporizhzhia ou Luhansk.

00:31 Lukashenko : "Une attaque contre la Biélorussie signifie la Troisième Guerre mondiale"Le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko accuse l'OTAN d'avoir des plans d'attaque contre son pays et menace d'utiliser des armes nucléaires en réponse. "Une attaque contre la Biélorussie signifie la Troisième Guerre mondiale", a déclaré le dirigeant biélorusse à l'agence de presse d'État Belta lors d'une apparition devant des étudiants à Minsk.both Biélorussie et son allié la Russie utiliseraient des armes nucléaires dans un tel scénario. Loukachenko a également salué le président russe Vladimir Poutine pour le récent changement de la doctrine nucléaire de la Russie. Dans son discours, Loukachenko affirme que l'OTAN a des plans concrets pour attaquer la Biélorussie. "Les Américains et les Polonais se sont déjà positionnés le long de la frontière, surtout du côté polonais. Nous savons que la direction polonaise est déjà en train de se lécher les babines", dit-il. La Biélorussie n'est pas une puissance nucléaire elle-même, mais des armes nucléaires tactiques de Russie ont été déployées sur son territoire depuis la fin de 2023.

23:10 Ancien commandant américain Hodges et d'autres appellent Biden à agir contre la RussieUn groupe de anciens militaires et d'experts ont signé une lettre ouverte au président américain Joe Biden, appelant à des mesures fermes pour mettre fin au conflit en faveur de l'Ukraine et répondre aux menaces potentielles de la Chine. Parmi les signataires figurent l'ancien commandant des forces américaines en Europe, Ben Hodges, et l'ancien deputy commandant de l'OTAN et major général de l'armée allemande Gert-Johannes Hagemann. Ils proposent des mesures contre la Russie et en réponse à la Chine, notamment l'assouplissement des restrictions sur l'utilisation d'armes occidentales contre la Russie pour cibler "des objectifs militaires et logistiques" sur le territoire russe. Ils réclament également la fourniture de 300 chars Abrams et de 1000 véhicules de combat blindés à l'Ukraine, ainsi qu'un embargo complet sur les armes et la technologie contre la Russie, la Chine, l'Iran, la Corée du Nord, la Biélorussie et l'Azerbaïdjan. Ils prônent également l'élargissement de l'OTAN au-delà des frontières transatlantiques pour inclure le Japon, l'Australie, la Corée du Sud, les Philippines et "tout autre pays démocratique qui exprime son désir de rejoindre", comme l'Argentine.

22:15 Les services de renseignement russes enquêtent sur des journalistes internationaux au sujet de KurskLe Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB) enquête sur trois autres journalistes étrangers pour avoir rapporté depuis des zones dans la région frontalière russe de Kursk sous le contrôle de l'armée ukrainienne. Selon l'agence de presse russe RIA Novosti, les journalistes visés sont Kathryn Diss et Fletcher Yeung du diffuseur australien ABC News, et le journaliste roumain Mircea Barbu. Ils sont accusés d'avoir franchi illégalement la frontière russe et risquent jusqu'à cinq ans de prison. Cependant, les trois journalistes sont reportedly pas en Russie. Plusieurs médias internationaux, tels que le diffuseur allemand Deutsche Welle, la chaîne d'information américaine CNN et le diffuseur italien Rai, ont couvert les zones occupées de Kursk.

21:35 La Maison Blanche dénonce les allégations républicaines concernant la visite de ZelenskyyLa Maison Blanche a démenti les allégations républicaines selon lesquelles le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy aurait illégalement interféré dans l'élection américaine en visitant une usine de munitions. La porte-parole de la Maison Blanche Karine Jean-Pierre a qualifié l'allégation de "déplacée" et a encouragé les républicains à passer à autre chose. Elle a expliqué que l'équipe ukrainienne avait organisé la visite, qui avait été organisée par le département de la Défense. "C'est la procédure habituelle", a-t-elle noté. Au cours de son long voyage aux États-Unis, Zelenskyy a également visité un site de fabrication en Pennsylvanie, où sont fabriquées des munitions d'artillerie 155 mm cruciales, désespérément nécessaires à l'Ukraine. Plusieurs démocrates, dont le gouverneur de Pennsylvanie Josh Shapiro, étaient parmi les visiteurs. Après la visite, les législateurs républicains ont lancé une enquête, et le président de la Chambre des représentants a demandé que l'ambassadeur ukrainien aux États-Unis soit renvoyé dans une lettre.

21:09 Des voix multinationales s'élèvent contre la menace nucléaire russe La Chine, le Brésil et plusieurs autres nations ont exprimé leur inquiétude quant à l'utilisation potentielle ou à la menace d'armes nucléaires contre l'Ukraine. Une déclaration conjointe a déclaré : "Nous plaidons pour l'abandon de l'utilisation ou de la menace d'armes de destruction massive, notamment les armes nucléaires, chimiques et biologiques." Douze pays ont manifesté leur "inquiétude sérieuse" quant à la possibilité d'une "escalade" du conflit en Ukraine : "Les infrastructures civiles, y compris les installations nucléaires pacifiques et autres installations énergétiques, ne doivent pas être la cible d'opérations militaires." Cet avertissement suit les menaces croissantes du président russe Vladimir Poutine cette semaine. Il a déclaré que la Russie pourrait utiliser des armes nucléaires en cas d'attaques aériennes extrêmes sur le territoire russe et que toute offensive soutenue par une puissance nucléaire serait considérée comme une "aggression commune". Zelensky avait également affirmé que la Russie préparait une attaque sur les réacteurs nucléaires ukrainiens.

Face à la préparation des troupes russes pour des opérations offensives à Zaporizhzhia, les États baltes et la Pologne ont demandé un financement à l'UE pour renforcer leur sécurité frontalière, invoquant la nécessité de se protéger contre les menaces potentielles de la Russie et de la Biélorussie.

Les plans du ministère russe des Affaires étrangères pour poursuivre en justice l'Allemagne, le Danemark, la Suède et la Suisse en raison de l'explosion du gazoduc Nord Stream pourraient être considérés comme une réponse à l'attaque contre l'Ukraine, exacerbant ainsi les tensions entre la Russie et l'Occident.

