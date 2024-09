17:24 Scholz souligne l'objection persistante de la Russie au déploiement d'armes à longue portée

16:57 Hofreiter met en garde contre des "dizaines de milliers de réfugiés" supplémentaires d'Ukraine

Anton Hofreiter, président de la commission des Affaires européennes au Bundestag, appelle à une action conjointe avec la Pologne, compte tenu des prochaines améliorations du contrôle frontalier en Allemagne. Hofreiter, politique des Verts, exprime ses préoccupations concernant l'afflux potentiel de réfugiés d'Ukraine en raison de la guerre agressive de la Russie. Il déclare au "Tagesspiegel" que si nous ne soutenons pas constamment l'Ukraine, nous devons nous préparer à des dizaines de milliers de réfugiés dans les années à venir. Hofreiter plaide pour une approche européenne unifiée en matière de politique migratoire, estimant que les contrôles frontaliers individuels de chaque État membre de l'UE conduiraient à la chute de l'UE. Il anticipe une coopération étroite entre le chancelier fédéral Olaf Scholz et le Premier ministre polonais Donald Tusk.

16:32 Les services de renseignement britanniques présentent des ponts endommagés par l'Ukraine dans la région de Kursk

Le service de renseignement britannique a publié des images de ponts sur la rivière Seim endommagés par l'armée ukrainienne lors de leur opération dans la région de Kursk. Selon le communiqué du ministère de la Défense britannique sur X, l'Ukraine perturbe constamment la logistique russe dans la région de Kursk par une série d'attaques, qui ont détruit plusieurs ponts routiers et pontonniers sur la rivière Seym. Les images ont été capturées mi-août et fin août. L'Ukraine a lancé son offensive dans la région russe de Kursk le 6 août, réussissant à avancer de plusieurs kilomètres sur le territoire russe.

16:05 Bilan des victimes dans l'attaque ukrainienne contre la région de Belgorod

Des rapports font état d'au moins cinq personnes blessées dans une attaque ukrainienne contre la région russe de Belgorod. Le gouverneur Vyacheslav Gladkov a confirmé que plusieurs obus ont touché une portion de route entre Belgorod et Shebekino, entraînant des blessures chez quatre personnes et des dommages à plusieurs véhicules. Une femme a également été blessée dans le village voisin de Vosnesenskoye lorsqu'un drone a touché une maison privée. Ces événements restent non confirmés pour le moment. La Russie a une histoire de ciblage de l'infrastructure civile en Ukraine voisine. La ville ukrainienne de Kharkiv, située à environ 30 kilomètres de la frontière, est l'une des villes les plus fréquemment attaquées. L'armée ukrainienne, y compris l'artillerie et les drones, cible régulièrement des sites dans la région russe de Belgorod de l'autre côté de la frontière. L'offensive russe contre Kharkiv visait à établir une zone tampon, mais les avancées russes se sont depuis enlisées.

15:44 Accès exclusif à un train médical converti soignant les blessés ukrainiens

Un train médical spécial est déployé en Ukraine pour accélérer les soins aux personnes blessées. Une équipe de CNN a eu accès à ce train, qui joue un rôle crucial dans l'administration de soins immédiats aux civils blessés.

15:26 Michael Douglas rend visite à des enfants à Kyiv

La star hollywoodienne Michael Douglas a rendu visite à l'espace "Terre de fer" pour enfants à la gare centrale de Kyiv vendredi. La compagnie ferroviaire ukrainienne, Ukrzaliznytsia, a annoncé la nouvelle sur Facebook, rapportant que Douglas a interagi avec les passagers pendant sa visite. Plus tôt, il a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky, sa femme Olena et leur fils Dylan à sa capacité d'ambassadeur de l'ONU.

14:49 Demande ukrainienne d'approbation d'armes : "La position de Biden reste inchangée"

Le colonel à la retraite Ralph Thiele s'attend à ce que les discussions sur les approbations de livraison Taurus soient relancées en raison du potentiel d'attaques à longue portée de l'Ukraine contre la Russie. Thiele estime que les États-Unis maintiendront leur position sur la question.

13:58 Zelensky confirme le retour d'un autre 103 prisonniers de guerre

L'Ukraine a confirmé un échange de prisonniers avec la Russie. Zelensky a annoncé que 103 personnes ont été ramenées en Ukraine de la captivité russe. Parmi les personnes revenues se trouvent des soldats, des forces de garde nationale, des forces de garde-frontière et des forces de police qui ont servi dans différentes régions ukrainiennes, notamment Kyiv, Donetsk, Luhansk, Saporischschja, Kharkiv et Marioupol, ainsi que l'usine Azovstal.

13:38 Les États-Unis approuvent la vente de chasseurs avancés à la Roumanie

Le gouvernement américain a approuvé la vente de 32 chasseurs avancés F-35 à la Roumanie, alliée de l'OTAN et voisine de l'Ukraine. L'ambassadrice américaine à Bucarest, Kathleen Kavalec, a mis en évidence l'importance de la Roumanie en tant qu'alliée centrale, engagée à assurer la sécurité et la stabilité dans la région de la mer Noire et au-delà. L'acquisition de ces avions de combat multirôles furtifs de Lockheed Martin renforcera les capacités de défense aérienne de la Roumanie. Les livraisons doivent commencer en 2031, avec un contrat total évalué à jusqu'à 7,2 milliards de dollars.

12:50 La Russie déclare la victoire sur un autre village dans l'est de l'UkraineDans l'est de l'Ukraine, les forces russes se vantent d'avoir capturé un autre village. Le ministère russe de la Défense déclare : "Le village de Yelannoe Pervoe (Yelanne Perche en ukrainien) a été soumis." Le petit village est situé près de la ville stratégiquement importante de Pokrovsk, qui est menacée en raison de l'avancée russe. L'armée russe a fait de grands progrès dans la région de Donetsk ces dernières semaines. Le président russe Vladimir Poutine a récemment réaffirmé que l'objectif principal de l'armée russe était de saisir la région industriellement vitale du Donbass, qui comprend Donetsk.

12:21 Medvedev prévient d'un sort funeste pour KyivL'ancien président russe Dmitri Medvedev lance un avertissement sombre à la capitale ukrainienne, Kyiv. La Russie a des raisons légitimes d'utiliser des armes nucléaires en raison des avancées de l'Ukraine dans la région russe de Kursk. Malgré cela, la Russie n'a pas encore eu recours à de telles mesures. En réponse à l'utilisation par l'Ukraine de missiles occidentaux à longue portée, la Russie pourrait potentiellement réduire Kyiv en "une zone fondue colossale", en utilisant une nouvelle armement russe non nucléaire. Medvedev sert de vice-président du Conseil de sécurité russe et a souvent eu recours à un langage dur contre l'Occident et l'Ukraine.

11:50 La tension monte à KurachoveLes combats les plus intenses dans l'est de l'Ukraine ont actuellement lieu autour de la ville de Kurachove. La décision controversée de déployer des armes européennes à longue portée suscite le mécontentement parmi la population. La journaliste de ntv Kavita Sharma fournit des mises à jour depuis Dnipro.

11:12 Les attaques de drones laissent une trace de destruction dans la région de la mer Noire d'OdessaDe nouveaux détails de l'attaque de drones à grande échelle de la nuit sont connus : l'armée de l'air ukrainienne rapporte que la Russie a lancé un total de 76 drones de combat. Sur ces 76, 72 ont été abattus. L'armée de l'air ukrainienne reste silencieuse sur les conséquences de l'attaque. Le gouverneur de la région de la mer Noire d'Odessa signale des destructions importantes. Plusieurs bâtiments dans un faubourg de la capitale régionale d'Odessa ont été endommagés en raison des débris de drones. Dans le district d'Ismajil, où l'Ukraine expédie une partie de son grain, des bâtiments de stockage ont été touchés. À Kyiv, des débris sont tombés en plusieurs endroits, selon les rapports officiels. Une entreprise municipale a été touchée, mais aucun incendie n'a été allumé.

10:31 Stoltenberg révèle une fausse carte affichée lors des dernières tentatives de négociationLe secrétaire général sortant de l'OTAN, Jens Stoltenberg, parle des dernières tentatives diplomatiques avant le début de la guerre en février 2022 pour dissuader la Russie d'envahir l'Ukraine. La dernière réunion du Conseil OTAN-Russie, présidée par Stoltenberg, a eu lieu en janvier. Les Russes ont exigé le retrait de toutes les troupes de l'OTAN du front est, mais cela était "complètement inacceptable", a-t-il déclaré au "Frankfurter Allgemeine Zeitung". "Mais je crois au dialogue. C'est pourquoi nous nous sommes assis avec eux une fois de plus." Lors de la réunion, les deux ministres russes des Affaires étrangères et de la Défense adjoints ont présenté des cartes, prétendument montrant comment la Russie était encerclée par l'OTAN. Cependant, même ces cartes contenaient des erreurs. Le Danemark, par exemple, était marqué comme ni territoire de l'OTAN ni russe. Stoltenberg ignore si cela était le signe d'une mauvaise préparation ou d'une tactique de désinformation délibérée. En regardant en arrière, Stoltenberg regrette que l'OTAN et ses alliés n'aient pas fait plus pour renforcer la préparation militaire de l'Ukraine plus tôt. "Si l'Ukraine avait été militairement plus forte, le seuil d'attaque de la Russie aurait été plus élevé. Si cela aurait été suffisamment élevé, c'est inconnu."

10:03 Renforcement des liens avec la Lituanie : une brigade de combat allemande sera stationnéeL'Allemagne et la Lituanie signent un accord garantissant que une brigade de combat allemande sera stationnée dans l'État baltique de l'OTAN. L'expert militaire Thomas Wiegold discute de l'arrière-plan et de l'importance de l'accord dans une interview avec ntv.

09:28 Kim vise des liens plus étroits avec MoscouLe dirigeant nord-coréen Kim Jong Un aurait promis de renforcer la coopération avec la Russie, selon les médias d'État. Après des discussions entre Kim et le chef du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu, en Corée du Nord, les médias d'État nord-coréens rapportent qu'il y a eu des discussions approfondies sur "le renforcement du dialogue stratégique entre les deux pays et la coopération pour défendre leurs intérêts de sécurité respectifs, ainsi que la situation régionale et internationale". L'Ukraine, les États-Unis et la Corée du Sud accusent la Corée du Nord de fournir des armes et des missiles à la Russie pour le conflit en Ukraine. Pyongyang nie ces allégations comme "ridicules".

08:59 Exportation d'armes puissantes vers l'Ukraine ? Starmer et Biden doivent en discuter à nouveau à l'Assemblée générale de l'ONUIl y aura bientôt une discussion sur la possibilité pour l'Ukraine d'utiliser des armes avancées de l'Ouest contre des cibles russes. Le Premier ministre britannique Starmer a annoncé cela après une réunion avec le président américain Biden, lors de laquelle ils ont reporté une décision sur la question. Biden et Starmer en discuteront lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York la semaine prochaine "avec un groupe plus large de personnes", déclare Starmer. Les médias britanniques rapportent que Biden est prêt à approuver l'utilisation par l'Ukraine de missiles britanniques et français équipés de la technologie américaine - mais pas de missiles américains.

08:23 Zelensky sur Trump : "Les propos électoraux sont des propos électoraux" Le candidat à la présidence américaine Donald Trump a affirmé à plusieurs reprises sa capacité à mettre fin au conflit en Ukraine en un jour, sans pour autant présenter de stratégie claire. Lors d'une interview avec CNN, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est interrogé sur sa compréhension des propos de Trump. "Je suis incapable de comprendre aujourd'hui, car je ne connais pas les détails et les implications," répond Zelensky, dans une interview prévue pour être diffusée le dimanche. Il souligne que les États-Unis sont en pleine saison électorale, ajoutant : "Et les propos électoraux sont des propos électoraux. Parfois, ils ne sont pas tout à fait sincères." Zelensky mentionne également sa conversation avec Trump deux mois plus tôt, où Trump lui avait assuré de son soutien à l'Ukraine. Zelensky décrit cette rencontre comme positive.

07:27 ISW : la Russie a besoin de plus de troupes à Kursk pour déloger les Ukrainiens L'offensive russe dans la région de Kursk se poursuit, mais l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) n'a pas considéré cela comme une opération d'envergure visant à chasser entirely les Ukrainiens. L'ISW, basé à Washington, estime que les autorités russes ont principalement recours à des conscrits mal formés et mal équipés, ainsi qu'à de petits fragments de l'armée russe régulière et d'autres forces de sécurité, dans la région frontalière. Dans son analyse, le think tank indique : "Une éventuelle contre-attaque russe pour récupérer les territoires repris par les forces ukrainiennes dans l'oblast de Kursk nécessitera probablement plus de personnel et de ressources - d'autant plus si la plupart des unités actuellement déployées manquent d'expérience combattante."

06:49 L'Ukraine submergée par des attaques de drones toute la nuit

Selon l'armée ukrainienne, la Russie a bombardé l'Ukraine avec des drones Shahed toute la nuit. L'armée de l'air russe a lancé de nombreux essaims de drones d'attaque, selon les rapports de l'armée de l'air ukrainienne. Des alertes aériennes ont été déclenchées dans presque toutes les régions du pays, y compris Odessa. La marine a rapporté avoir abattu neuf drones à Odessa. Des explosions ont été entendues à Odessa, mais aucun blessé n'a été signalé pour l'instant.

06:13 Mützenich propose un groupe de contact mondial pour la paix

Le chef du groupe parlementaire SPD Rolf Mützenich a proposé la création d'un groupe de contact mondial pour la paix pour relancer les pourparlers de paix dans le conflit ukrainien. "À mon avis, il est maintenant temps pour les alliés occidentaux de lancer un groupe de contact pour lancer un processus," a déclaré Mützenich au "Rheinische Post". "Le chancelier allemand Olaf Scholz et le président ukrainien Volodymyr Zelensky conviennent que c'est le moment opportun pour intensifier les efforts en vue de pourparlers de paix et d'y inclure la Russie dans le sommet de paix suivant." Mützenich, interrogé sur les pays potentiellement membres d'un tel groupe de contact, a spéculé que des pays comme la Chine, l'Inde, la Turquie et le Brésil pourraient en prendre la responsabilité. "Ces pays ont une tendance à considérer l'agression russe comme un fardeau. Par conséquent, le travail du groupe de contact pourrait être prometteur et jouer un rôle important de médiation."

05:41 Les initiés : l'UE explore de nouvelles méthodes pour prolonger les sanctions contre la Russie

Les diplomates de l'UE suggèrent que la Commission européenne étudie trois options distinctes pour prolonger les sanctions contre la Russie à l'avenir. Ces scenarii potentiels ont été discutés avec des diplomates européens vendredi, selon plusieurs sources. Cette initiative est motivée par les avoirs gelés de la banque centrale russe, qui jouent un rôle important dans l'octroi d'un prêt de 50 milliards de dollars par les nations du G7 à l'Ukraine. Ces avoirs ont été gelés depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

03:40 Klitschko : des débris de drones tombent sur des bâtiments de Kyiv

Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a rapporté via l'application de messagerie Telegram que des débris de drones ont touché un bâtiment dans la capitale ukrainienne. Les débris sont tombés sur un bâtiment municipal dans le district d'Obolon de Kyiv, au nord du centre-ville, tôt le matin. Klitschko a déclaré que les services de secours étaient en route. Auparavant, Klitschko avait rapporté l'activité des unités de défense aérienne dans la capitale.

01:35 Kim Jong Un promet une coopération accrue avec la Russie

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a promis au secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu, une coopération accrue. Selon l'agence de presse officielle KCNA, les deux dirigeants ont eu un "échange approfondi d'opinions" lors de la visite de Shoigu à Pyongyang, aboutissant à un accord satisfaisant sur des questions telles que la coopération pour safeguarder les intérêts de sécurité mutuelle. Shoigu, qui a été ministre de la Défense russe jusqu'en mai, a contribué à renforcer les liens entre la Corée du Nord et la Russie lors de sa visite à Pyongyang l'année dernière.

23:36 Zelensky présentera "le plan de victoire" à Biden en septembre

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé une rencontre avec le président américain Joe Biden en septembre, déclarant : "Je présenterai le plan de victoire." Lors d'une apparition à Kyiv, le chef d'État a expliqué qu'il s'agit d'un système coordonné d'actions pour fournir à l'Ukraine une force militaire adéquate pour guider la guerre vers une résolution pacifique. "De telles guerres d'occupation peuvent être ramenées à une conclusion juste par la force ou par la diplomatie," a précisé Zelensky. Cela garantirait l'indépendance véritable du pays. Cependant, Kyiv compte sur le soutien américain pour une position forte.

10:59 Changement de tactique chez les Russes : les combats se déplacent vers le sudLes combats intenses se poursuivent à l'est du pays, selon l'armée ukrainienne. Le quartier général de Kiev a rapporté 115 engagements dans son briefing du soir. Ils ont noté que "la situation la plus intense aujourd'hui était vers Kurachove", ajoutant que l'ennemi était également actif près de Lyman et Pokrovsk. Kurachove est un petit village au sud de Pokrovsk. Bien que Pokrovsk ait été précédemment la principale zone d'attaque des forces russes, celles-ci n'ont réalisé que des gains territoriaux limités récemment. Au lieu de cela, elles ont étendu leur ligne d'attaque vers le sud pour capturer la ville minière de Hirnyk, située près de Kurachove.

10:18 La pression ukrainienne sur Kursk donne des résultats, selon ZelenskySelon le président Volodymyr Zelensky, la pénétration de l'Ukraine dans la région russe de Kursk a donné les résultats souhaités. L'ennemi a été contenu dans la région de Kharkiv, et l'avancée russe dans Donetsk a ralenti, a-t-il affirmé. Malgré la contre-attaque russe dans la région de Kursk, celles-ci n'ont pas encore remporté de victoire significative. Les analystes avaient précédemment exprimé des doutes quant au repositionnement de grandes formations de troupes russes de Donetsk et d'autres régions vers Kursk. La Russie aurait repris 10 des 100 établissements occupés.

09:46 Zelensky critique la peur des alliés d'aider l'UkraineLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé l'Occident de ressentir "de la peur" lorsqu'il s'agit d'offrir son aide à l'Ukraine pour abattre les missiles russes. Il a interrogé : "Si les alliés se joignent pour abattre des missiles et des drones au Moyen-Orient, pourquoi l'Occident n'approuve-t-il toujours pas les actions conjointes pour intercepter les missiles russes et les drones Shahed au-dessus du ciel ukrainien ?" Zelensky a soulevé cette question lors d'une conférence à Kiev, qualifiant la situation de "honteuse" pour le monde démocratique.

09:30 Plus de 8000 drones iraniens déployés par la Russie contre l'Ukraine depuis le début du conflitSelon les informations du gouvernement ukrainien, la Russie a déployé 8060 drones Shahed iraniens contre l'Ukraine depuis le début du conflit. Les mises à jour de l'Iran ou de la Russie sur ce sujet ne sont pas disponibles pour le moment. L'Ukraine avait précédemment accusé le gouvernement iranien de fournir des drones kamikazes à la Russie à l'automne 2022.

08:43 Incertitude sur les armes à longue portée pour l'Ukraine aux États-UnisÀ Washington, le Premier ministre britannique Keir Starmer et le président américain Joe Biden doivent se rencontrer pour discuter. On s'attend à des annonces potentielles concernant l'autorisation d'armes à longue portée pour l'Ukraine. Le média britannique "The Guardian" suggère que l'Ukraine a reçu l'autorisation d'utiliser des missiles Storm-Shadow. Cependant, aucune annonce n'est attendue sur ce sujet lors de cette réunion. John Kirby, le directeur des communications du Conseil de sécurité nationale, a déclaré : "Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait des annonces aujourd'hui concernant le déploiement d'armes à longue portée en Russie - certainement pas de la part des États-Unis." Il a révélé que des discussions étaient en cours avec le Royaume-Uni, la France et d'autres alliés concernant "le type de capacités à offrir à l'Ukraine". Il a éludé la question en demandant des changements potentiels.

Vous pouvez consulter les développements passés [ici].

Le président du Conseil, Anton Hofreiter, plaide pour une approche européenne unifiée en matière de politique migratoire en réponse à la potentialité d'un afflux de réfugiés d'Ukraine en raison du conflit en cours. Si la situation se poursuit, Hofreiter s'attend à ce que l'Allemagne et les autres États membres de l'UE se préparent à accue

Lire aussi: