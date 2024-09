17:23 Le dirigeant russe Poutine: La Russie doit se préparer à des contre-attaques militaires provenant de n'importe quel quartier

16:51 Berlin, Paris, et Londres Critiquent les Actions d'IranL'Allemagne, la France et le Royaume-Uni critiquent l'Iran pour avoir livré des missiles balistiques à la Russie. Ils considèrent cela comme une autre escalade du soutien militaire de l'Iran à l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Les trois gouvernements ont déclaré : "Il s'agit d'une autre escalade du soutien militaire de l'Iran à la guerre de la Russie contre l'Ukraine." Les missiles ont la capacité d'atteindre le territoire européen, ce qui aggrave les difficultés pour la population ukrainienne. Cette action de l'Iran et de la Russie représente une menace directe pour la sécurité européenne. L'Iran avait été averti contre de telles actions, et des sanctions seront désormais imposées contre lui, y compris la suspension des accords bilatéraux de transport aérien et la cible d'Iran Air. De plus, des sanctions seront imposées contre des individus et des institutions impliqués dans cet incident. Auparavant, les États-Unis avaient accusé l'Iran de fournir des armes à la Russie pour sa guerre en Ukraine et avaient annoncé de nouvelles sanctions contre Téhéran.

16:32 Shoigu Refuse d'Entrer en Négociations avec l'UkraineSergei Shoigu, secrétaire du Conseil de sécurité russe, refuse d'entrer en négociations avec l'Ukraine tant que les troupes ukrainiennes n'ont pas quitté le territoire russe. "Tant qu'ils n'ont pas quitté notre territoire, nous n'aurons pas de discussions avec eux", a déclaré Shoigu à la télévision d'État russe. Depuis début août, l'Ukraine mène une offensive dans la région russe de Kursk, avec des troupes terrestres ukrainiennes pénétrant pour la première fois sur le territoire russe depuis le début de la guerre. Shoigu considère cette attaque sur la région de Kursk comme une tentative de forcer la Russie à négocier selon les termes de l'Ukraine et à retirer ses forces de la région du Donbass.

16:04 Armées russe et ukrainienne contraintes de recruter des prisonniers pour le frontPour assurer un approvisionnement régulier en soldats, la Russie et l'Ukraine sont contraintes de recruter des prisonniers pour le front. Oleksandr, ancien gardien de prison, est maintenant leur commandant dans la 59e brigade. "Ils feront n'importe quoi pour survivre", dit-il. La vidéo présente les hommes discutant de leur déploiement dangereux.

15:38 L'armée russe a un plan pour expulser les troupes ukrainiennes de la région de KurskSelon le porte-parole du Kremlin Dmitry Peskov, l'armée russe a un plan pour expulser les troupes ukrainiennes de la région frontalière russe de Kursk. "Bien sûr, l'armée a tous les plans nécessaires, mais je ne pense pas que ces plans puissent être discutés publiquement", a-t-il déclaré en réponse à une question sur le moment où les troupes ukrainiennes seront expulsées du territoire russe. Des soldats ukrainiens ont lancé une massive attaque sur Kursk le 6 août, avec de grandes parties désormais sous contrôle ukrainien.

15:13 La Lettonie Renforce les Mesures de Sécurité FrontalièreEn raison de raisons de sécurité, la Lettonie a prolongé la protection renforcée de sa frontière avec la Biélorussie jusqu'à la fin de l'année. À Riga, le gouvernement de ce pays de l'UE et de l'OTAN a pris cette décision. La raison de cette prolongation est le nombre toujours disproportionné de tentatives de franchissement illégal de la frontière. Cette réglementation spéciale, initialement valable jusqu'en septembre, tient également compte du facteur de risque supplémentaire que représente la guerre de la Russie contre l'Ukraine, soutenue par la direction autoritaire de Minsk. Avec cette réglementation, la garde-frontière se voit accorder des pouvoirs supplémentaires dans six zones à l'est de ce pays de l'UE et de l'OTAN.

14:47 L'Ukraine Augmente sa Production d'ArmesSelon les chiffres du gouvernement, l'Ukraine augmente considérablement sa production d'armes cette année. "Au cours des huit premiers mois de 2024, nous avons doublé notre production d'armes par rapport à 2023", a déclaré le Premier ministre Denys Schmyhal à Kyiv. L'Ukraine vise à produire plus d'un million de drones d'ici la fin de l'année. "Nous faisons des progrès. La production de drones augmente davantage", a déclaré Schmyhal.

14:23 Un Expert Militaire Loue l'Initiative du Chancelier ScholzLe chancelier Scholz propose des négociations de paix avec la Russie. Certains cercles politiques critiquent cette initiative, mais l'expert militaire Ralph Thiele la soutient et en appelle à la hâte. Après l'offensive de Kursk, l'Ukraine fait face à une percée de ses lignes de défense.

13:52 Les Researchers Mettent en Garde Contre les Dépenses de Défense de l'AllemagneDes chercheurs de l'Institut Kiel pour l'Économie Mondiale mettent en garde contre le fait que les dépenses de défense du gouvernement allemand sont "complètement insuffisantes" compte tenu de la situation de menace posée par la Russie. "Malgré le discours sur le 'point de basculement', l'écart entre les capacités militaires de l'Allemagne et de la Russie se creuse davantage", explique l'institut. Les chercheurs réclament un budget de défense permanent d'au moins 100 milliards d'euros. "La Russie est en train de devenir une menace pour la sécurité de plus en plus sérieuse pour l'OTAN. En même temps, nous faisons très peu de progrès avec l'armement nécessaire pour la dissuasion", déclare l'auteur de l'étude Guntram Wolff. Selon lui, le gouvernement allemand a actuellement peine à remplacer les armes qui affluent vers l'Ukraine. Les stocks de systèmes de défense aérienne et d'obusiers dits "artillerie" diminuent même considérablement.

12:25 Les Pays-Bas Autorisent l'Utilisation d'Armes sur le Territoire RusseL'Ukraine demande régulièrement à l'UE et aux États-Unis d'autoriser l'utilisation d'armes sur le territoire russe. Désormais, les Pays-Bas ont donné leur feu vert, y compris des avions de combat promis.

12:59 La Russie Revendique la Capture de Quatre Villes de Plus dans le DonetskSelon le ministère russe de la Défense, les forces russes ont pris le contrôle de quatre villes supplémentaires dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Le groupe de forces du Sud a capturé Krasnohoriwka et Hryhoriwka, tandis que le groupe de forces de l'Est a pris Wodiane, et le groupe de forces central a sécurisé Halyzynivka. Il n'est pas possible de vérifier indépendamment ces allégations. Les observateurs militaires ukrainiens ont reconnu l'occupation de trois de ces villes, à l'exception de Hryhoriwka. La ligne de front ukrainienne est sous une forte pression dans l'est du pays.

12:20 Moscou ne prête attention qu'à un seul partenaire de dialogueEn juin, une conférence de paix a eu lieu en Suisse sans la participation de la Russie. Depuis, le chancelier Olaf Scholz a montré une inclination à engager des discussions avec le président russe Vladimir Poutine. Cependant, le ministère russe des Affaires étrangères répond par des initiatives diplomatiques, mais pas envers l'Europe, selon le correspondant de ntv Rainer Munz.

11:50 Kiev : la Russie utilise fréquemment des armes chimiquesLes autorités ukrainiennes avertissent que les forces russes en Ukraine utilisent de plus en plus des armes chimiques. Selon un communiqué publié sur Facebook par le commandement militaire ukrainien, les forces russes ont utilisé des munitions et des agents chimiques dangereux 447 fois rien qu'en août, et 4 035 fois entre le 15 février 2023 et le 24 août 2024. Le commandement militaire ukrainien affirme également que les troupes russes transportent des munitions chargées d'inhibiteurs chimiques et utilisent des composés chimiques non identifiés. Ils affirment également que la Russie viole ouvertement les règles de la guerre et ignore les réglementations et les engagements de la Convention sur l'interdiction du développement, de la production, de l'accumulation et de l'utilisation d'armes chimiques et sur leur destruction.

11:19 Bureau du président de Kiev : les attaques contre les dépôts d'armes russes sont autoriséesLe chef du bureau du président ukrainien insiste sur la demande qu'il a faite à ses alliés internationaux de donner leur accord pour l'utilisation de leurs armes contre des cibles profondément à l'intérieur du territoire russe. Andriy Yermak argue qu'il est nécessaire de frapper les dépôts de roquettes en Russie. "La défense n'est pas une escalade", écrit-il sur Telegram. "Il s'agit d'empêcher le terrorisme". Les pays occidentaux sont hésitants à autoriser l'Ukraine à employer des armes fournies par eux sur le territoire russe, invoquant des préoccupations quant à une implication dans le conflit.

10:53 Incendies et blessures - la Russie lance plusieurs attaques de drones et de missilesSelon les autorités locales, au moins trois personnes ont été blessées et des bâtiments ont été endommagés, causant des incendies lors d'attaques de drones et de missiles russes en Ukraine. La défense aérienne a intercepté 38 des 46 drones russes sur 13 régions, selon un communiqué publié sur Telegram par les forces aériennes. La Russie a également lancé deux missiles lors de son attaque. Des installations énergétiques dans huit régions ukrainiennes ont été ciblées, selon le ministère de l'énergie à Kiev, entraînant des perturbations des lignes à haute tension et des sous-stations.

10:27 La fin du modèle : le défenseur des droits de l'enfant de Poutine épouse un oligarqueLongtemps célébrée comme l'idéal de la femme russe, Maria Lwowa-Belowa était mariée à un prêtre orthodoxe depuis 2003. Ensemble, ils ont parlé dans les médias pour promouvoir les valeurs conservatrices, la foi chrétienne et leur expérience d'élever de nombreux enfants. Elle a également été inculpée par la Cour pénale internationale en 2023 aux côtés du leader russe Vladimir Poutine pour la déportation illégale d'enfants d'Ukraine. Cependant, son amour pour la tradition et son mari prêtre pourrait ne pas être aussi fort qu'on le croyait. Le portail indépendant Verstka rapporte qu'elle a épousé l'oligarque Konstantin Malofeew, avec qui elle est en couple depuis quelque temps. Cette relation reste quelque peu traditionnelle, car Malofeew est le fondateur de la chaîne de télévision chrétienne pro-Kremlin Tsargrad TV et un fervent défenseur de la monarchie et de la guerre russe.

09:59 L'Ukraine lance des frappes sur MoscouUne femme est morte lors d'une attaque de drone ukrainien sur Moscou, selon le gouverneur régional russe. Des vidéos montrent des explosions dans des zones résidentielles. Les rapports russes affirment que 144 drones ont été abattus.

09:32 La flotte russe commence les manœuvres "Océan-2024"La marine russe commence des manœuvres stratégiques connues sous le nom d'"Océan-2024" dans diverses régions du plus grand pays du monde en termes de superficie. Plus de 400 navires de guerre, y compris des sous-marins, et plus de 90 000 personnels de diverses unités navales participeront aux exercices jusqu'au 16 septembre, selon le ministère russe de la Défense. Les manœuvres sont menées dans les mers de Pacifique, Arctique, Baltique et Caspienne, ainsi que dans la mer Méditerranée, où la Russie dispose d'une base dans la ville portuaire syrienne de Tartus.

09:10 Deux morts dans un incendie de pipeline pétrolier dans la région russe d'OrenbourgDeux personnes sont mortes dans un incendie sur un pipeline pétrolier dans la région russe d'Orenbourg, selon l'agence de presse TASS. Une enquête sur les causes de l'incendie est en cours. L'heure exacte du début de l'incendie n'est pas encore connue. Des rapports non confirmés de l'incident circulaient sur certains canaux Telegram russes lundi.

08:43 La Russie exclut temporairement les négociationsLa Russie ne s'engagera pas dans des négociations avec l'Ukraine tant que ses troupes ne se retireront pas des territoires russes, selon l'agence de presse TASS, citant le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu. Plus tôt, le porte-parole du Kremlin, Peskov, avait également exclu les négociations.

07:43 Scholz fixe des conditions pour la participation russe à des pourparlers de paixLe chancelier Olaf Scholz suggère des conditions pour la participation russe à d'éventuelles pourparlers de paix sur l'Ukraine. Lors d'une réunion de l'SPD, il souligne l'importance de l'aide militaire à l'Ukraine contre l'agresseur russe, ainsi que d'explorer une stratégie de sortie de la situation de guerre. Il déclare que l'Ukraine, comme la direction ukrainienne, souhaite une autre conférence de paix avec la participation russe, mais ajoute : "Cela ne marchera pas si l'invité déclare simultanément 'Je vais continuer à attaquer'", en référence au président russe Vladimir Poutine. Selon Scholz, Poutine exprime même un désir de territoire supplémentaire en Ukraine en cas de perspectives de paix. "Ce dont nous avons besoin en politique, comme toujours, c'est de la clarté, de la fermeté et du caractère. C'est ce qui est nécessaire pour assurer la paix et la sécurité en Europe", souligne le chancelier.

07:18 Fico Critique l'Ultra-Nationalisme dans l'Armée Ukrainienne - Kyiv DémontrLa Slovaquie est laissée perplexe par les accusations de Robert Fico, Premier ministre slovaque, concernant l'existence de tendances "fascisantes" au sein de l'armée ukrainienne. Reuters rapporte que Fico a suggéré que Kyiv prenne des mesures pour purger son armée de ces tendances. Le ministère des Affaires étrangères ukrainien a exprimé son mécontentement, déclarant : "Les soldats ukrainiens protègent leur famille, leur foyer et leur terre, ainsi que toute l'Europe et le monde libre contre les agresseurs russes portant le symbole 'Z', qui représente l'esthétique fasciste de la Russie moderne". Le ministère a également souligné que l'Ukraine avait subi "des millions de pertes" dans la lutte contre le nazisme au XXe siècle. La déclaration de Fico fait écho à la propagande pro-russe qui qualifie régulièrement la direction ukrainienne de "nazi". Il convient de noter que les partis d'extrême droite ont obtenu seulement 2,4 % des voix lors des élections ukrainiennes de 2019. Cependant, l'historien Timothy Snyder a identifié des traits fascistes dans le régime de Poutine.

06:56 Le Chef de Région Russe Révises les Bilans des VictimesSelon le chef de région russe Andrei Vorobyov, via Telegram, une femme est tuée et trois civils sont blessés suite à une attaque de drone sur Moscou par l'Ukraine. Initialement, Vorobyov avait rapporté la mort d'un enfant, mais il n'a pas pu confirmer cette information par la suite. Au moins 43 personnes sont actuellement hébergées dans des abris.

06:25 Greenpeace Sengage à Investiguer les Méfaits Environnementaux de la RussieGreenpeace reprend ses activités à Kyiv dans le but d'accélérer les projets de reconstruction et d'enquêter sur les crimes environnementaux liés à l'invasion russe. Selon l'organisation environnementale, elle collabore déjà avec des organisations environnementales locales pour atteindre cet objectif. La nouvelle responsable de l'office, Natalia Hosak, explique : "Notre objectif est de soutenir la reconstruction éco-responsable de l'infrastructure sociale en Ukraine grâce aux sources d'énergie renouvelable telles que le soleil et le vent". Greenpeace met régulièrement en évidence les dommages environnementaux en Ukraine causés par l'invasion russe.

06:02 La Russie Signale la Mort d'un Enfant dans la Région de MoscouSuite à une frappe de drone ukrainien dans la région de Moscou, les rapports russes indiquent la mort d'un enfant. Le gouverneur de la région de Moscou, Andrei Vorobyov, a rapporté sur Telegram que 14 drones ukrainiens avaient été interceptés dans la région de la capitale pendant la nuit. L'un de ces drones est suspecté d'avoir déclenché un incendie, qui est actuellement maîtrisé par les pompiers. "Malheureusement, un enfant de neuf ans est décédé", a déclaré Vorobyov. De plus, dans la région de la capitale, un autre drone est censé avoir blessé au moins une personne en tombant sur un bâtiment résidentiel. Le maire de Moscou, Sergei Sobyanin, avait initialement rapporté l'interception de 11 drones aux abords de la capitale russe.

05:31 L'Ukraine Repousse une Attaque de Drone sur KyivL'administration militaire ukrainienne à Kyiv a rapporté, via le service de messagerie Telegram, que les unités de défense aérienne ukrainiennes ont réussi à déjouer une attaque de drone russe sur la ville.

04:36 La Russie : des Débris de Drone Frappent une Installation de Fuel et d'ÉnergieSelon l'agence de presse russe TASS, des débris de drone abattus par la défense aérienne russe dans la région de Tula ont touché une installation de fuel et d'énergie. Aucun blessé n'a été rapporté, et il n'y a pas eu de perturbation des opérations ou de l'approvisionnement en consommation. La situation reste sous contrôle.

03:29 L'Ukraine Cible Moscou avec des DronesSuite à l'interception de deux drones ukrainiens au-dessus du district de Domodedovo à Moscou, les services d'urgence ont été dépêchés sur le site de l'accident, selon le maire de Moscou, Sergei Sobyanin. Aucun détail concernant les dommages potentiels ou les victimes n'a été communiqué. Le district de Domodedovo, situé à environ 50 kilomètres au sud du Kremlin, est le lieu de l'un des plus grands aéroports de Moscou.

02:17 La Défense Aérienne Russe Abat un Drone Se Dirigeant Vers MoscouSelon le maire de Moscou, Sergei Sobyanin, les unités de défense aérienne russe ont détruit un drone se dirigeant vers Moscou. Les rapports préliminaires indiquent l'absence de dommages ou de blessures dans la zone où les débris sont tombés. La partie ukrainienne n'a pas émis de déclaration.

00:12 Zelensky Loue la Suède pour son Nouveau Paquet d'AideLe président ukrainien Zelensky a salué la Suède pour un paquet d'aide à la défense d'une valeur de 445 millions de dollars. "Cette aide importante, qui comprend des systèmes de défense aérienne, des armes anti-chars et des contributions financières pour couvrir les besoins immédiats de l'Ukraine, renforcera nos capacités de défense", a déclaré Zelensky, selon X. Le paquet comprend également des pièces de rechange pour les avions de chasse Gripen, destinées à une future livraison d'avions.

22:17 Le Ministère des Affaires Étrangères : la Russie représente "le plus grand danger pour la paix" directement à la frontière de l'OTANAprès les incursions de drones russes en Lituanie et en Bulgarie, le Ministère des Affaires Étrangères qualifie la Russie sous la présidence de Vladimir Poutine de "plus grand danger pour la paix et la stabilité". "Malheureusement, la Russie de Poutine est actuellement le plus grand danger pour la paix et la stabilité directement à la frontière de l'OTAN", déclare le ministère sur X. "Cela est particulièrement clair à la lumière des récents incidents de drones en Lituanie et en Bulgarie". "Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires de l'alliance et nous sommes à leurs côtés", déclare le Ministère des Affaires Étrangères concernant les drones. Au cours du week-end, les États membres de l'OTAN et de l'UE, la Lituanie et la Bulgarie, ont each

21:28 Zelensky encourage l'exécution rapide des accords d'aide occidentaux

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé à l'exécution rapide des accords d'aide avec l'Occident. "Le résultat du conflit dépend directement de l'efficacité de la logistique des livraisons et du respect de tous les engagements par les partenaires", a déclaré Zelensky dans son discours vidéo du soir. Les armes et l'équipement doivent arriver à temps pour être efficaces. "Ce qui est crucial en septembre doit atteindre nos troupes en septembre."

20:52 Le politicien russe de l'opposition conseille de ne pas offrir à Poutine une "sortie honorable"

Le politicien russe de l'opposition Vladimir Kara-Mursa conseille à l'Occident de ne pas offrir à Vladimir Poutine, président russe, une "sortie honorable" du conflit en Ukraine. "Il est vital que Vladimir Poutine ne gagne pas la guerre contre l'Ukraine", déclare Kara-Mursa. "Il est vital que Vladimir Poutine ne trouve pas une sortie honorable de ce conflit en Ukraine." Environ un mois après sa libération dans un échange de prisonniers, Kara-Mursa affirme comprendre la "fatigue" concernant la guerre dans les sociétés occidentales. Cependant, Poutine doit "être vaincu". Il ajoute : "Si, Dieu nous en préserve, le régime de Poutine peut présenter l'issue de cette guerre comme une victoire pour lui-même et rester au pouvoir, nous discuterons d'un autre conflit ou d'une autre catastrophe dans un an ou 18 mois."

