17:07 Victimes à Donetsk: les accusations de responsabilité se déplacent entre les forces d'occupation et l'Ukraine

16:43 Bilan des victimes à Donetsk : les autorités pro-russes accusent les forces ukrainiennesSelon les autorités pro-russes qui contrôlent Donetsk, une ville annexée par la Russie dans l'est de l'Ukraine, au moins trois personnes ont été tuées et cinq autres blessées suite à des tirs d'artillerie sur un marché local. Denis Pushilin, le soi-disant chef de la République populaire de Donetsk, accuse les troupes ukrainiennes d'être responsables de l'attaque, affirmant que deux hommes et une femme ont péri, tandis qu'un bus public a également été touché. Les médias russes ont diffusé des images et des vidéos montrant des dommages importants au marché. Cependant, ces rapports ne peuvent être confirmés par des sources indépendantes. De l'autre côté, la milice ukrainienne accuse l'autre partie d'avoir mené l'attaque. Selon un communiqué sur Telegram, "ils ne se soucient pas de la vie humaine ; tout est fait pour l'apparence."

16:43 Démission à Kyiv : un successeur pour Kuleba attenduLe Parlement ukrainien, selon la Verkhovna Rada, a accepté les démissions de quatre ministres. Cependant, il n'a pas encore agi sur la lettre de démission du ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba. On s'attend à ce que le président Volodymyr Zelenskyy propose un successeur plus tard dans la journée. Andriy Sybiha, le premier adjoint de Kuleba, est un potentiel candidat pour remplacer Kuleba. Malgré ce changement, Volodymyr Fesenko, un expert politique, ne prévoit pas de importants changements dans la politique étrangère de l'Ukraine.

16:21 Libération de prisonniers en Biélorussie : 30 activistes de l'opposition libérésLe président biélorusse Alexandre Loukachenko a gracie 30 dirigeants de l'opposition qui étaient emprisonnés pour des activités de protestation. Selon l'administration présidentielle, ces individus ont demandé la grâce, admis leur culpabilité et promis de mener une vie conforme à la loi. Le ministère de l'Intérieur surveillera leur respect de ces conditions. Cependant, ces allégations ne peuvent être vérifiées. Parmi les libérés, il y a 23 hommes et 7 femmes, dont beaucoup sont parents d'enfants mineurs. Meduza, une publication russe en exil, rapporté que l'opposition biélorusse en exil avait précédemment transmis des listes de prisonniers gravement malades au gouvernement biélorusse via des intermédiaires. Plusieurs prisonniers de cette liste ont été graciés. Bien que l'opposition en exil accueille cette libération, elle considère qu'elle n'indique pas un changement de cap. La chef de l'opposition Svetlana Tikhanovskaya, qui est largement reconnue comme la véritable gagnante de l'élection présidentielle de 2020, affirme que la persécution politique et la torture en Biélorussie se poursuivent.

15:55 Raid aérien à Lviv : une famille déciméeLviv, en Ukraine, a connu une quasi-totalité des pertes de vie pour une famille suite à un raid aérien russe, selon les rapports locaux. Le rapport indique qu'une femme de 43 ans et ses trois filles, âgées de 7, 18 et 21 ans, ont péri dans leur résidence. Le seul membre de la famille survivant, le père, est dans un état critique, selon l'Université catholique ukrainienne. Le maire Andrij Sadowy a écrit, "Au cœur de l'Europe, la Russie tue les Ukrainiens et leurs familles. Les Russes prennent la vie de nos enfants, notre avenir."

15:41 Scholz défend le déploiement de missiles américains : "L'inaction met en danger la paix"Le chancelier allemand Scholz a défendu le déploiement de missiles américains en Allemagne, critiquant ceux qui s'opposent à cette décision. Scholz argue que "nous travaillons à maintenir la paix ici et à prévenir la guerre". Il affirme que le déploiement est une mesure défensive pour décourager les éventuels attaquants, soulignant que la Russie renforce militairement depuis de nombreuses années, en particulier avec des missiles. Poutine a violé les accords de désarmement comme le traité FNI et déployé des missiles à Kaliningrad, un lieu situé à seulement 530 kilomètres de Berlin par air. Ne pas répondre adéquatement à cette situation pourrait être considéré comme irresponsable, dit Scholz. Il conclut en déclarant "L'inaction mettrait en danger la paix ici ; je ne permettrai pas que cela se produise."

15:18 Scholz fournit plus de systèmes de défense aérienne IRIS-T à l'UkraineLe chancelier allemand Olaf Scholz a promis de fournir à l'Ukraine des systèmes de défense aérienne IRIS-T supplémentaires. Huit systèmes IRIS-T SLM et neuf IRIS-T SLS ont été commandés pour l'Ukraine, avec deux de chaque à livrer cette année et les livraisons restantes prévues pour 2025. L'annonce a été faite lors de la mise en service du premier système de défense aérienne IRIS-T de l'Allemagne sur le site de la Bundeswehr à Todendorf, en Schleswig-Holstein. Actuellement, quatre systèmes IRIS-T SLM sont en utilisation en Ukraine, ainsi que plusieurs systèmes IRIS-T SLS et un important stock de missiles.

14:21 Zelensky annonce un remaniement ministériel : "Besoin de fraîcheur"Le président ukrainien Volodymyr Zelensky entend revitaliser son pays avec un important remaniement gouvernemental, comme il l'a déclaré. "Nous avons besoin de nouvel élan", a déclaré Zelensky lorsqu'on lui a demandé les raisons de ce remaniement. "Ces changements sont liés à l'amélioration de notre nation dans divers domaines". L'Ukraine lutte contre l'invasion russe depuis deux ans et demi. Zelensky a également exprimé sa gratitude aux ministres et à l'ensemble du cabinet pour leur engagement.

13:21 Russie : Un autre village près de la ville stratégique de Pokrovsk tombe

La Russie affirme avoir conquis un autre village près de la ville stratégiquement importante de Pokrovsk dans l'est de l'Ukraine. Le ministère russe de la Défense annonce que l'armée a "libéré complètement" le village de Karliwka, situé à environ 30 kilomètres de Pokrovsk. Pokrovsk sert de hub logistique crucial pour l'armée ukrainienne. Les troupes ukrainiennes se retirent de l'avancée russe dans la région depuis plusieurs mois.

12:59 Ukraine : La Crimée grouille de systèmes de défense aérienne

La Crimée, occupée par la Russie, est lourdement armée de systèmes de défense aérienne, selon le porte-parole de la marine ukrainienne, Dmytro Pletenchuk, comme rapporté par Defense Express sur la télévision nationale ukrainienne. Divers systèmes courts et longs, y compris S-300, S-400 Triumf, S-500 Prometheus et Pantsir-S1, ont été déployés en Crimée. La Crimée est "saturée de systèmes de défense aérienne" en raison de son importance et de sa symbolique pour les occupants, a déclaré Pletenchuk. Le pont de Crimée, projet prestigieux du leader du Kremlin Vladimir Poutine, relie la Russie du Sud à la péninsule illégalement annexée et est une route d'approvisionnement vitale pour les forces russes dans le sud de l'Ukraine. Les escarmouches autour du pont persistent, et Kiev a réaffirmé sa détermination à libérer la péninsule. Le pont agit comme un point de étranglement stratégique.

12:32 Poutine annonce la présence de Xi à sommet du BRICS en Russie

Le président russe Vladimir Poutine a révélé que le président chinois Xi Jinping assistera au prochain sommet du BRICS en Russie en octobre. "Comme convenu, nous attendons le président chinois Xi Jinping au sommet du BRICS", a déclaré Poutine lors d'une réunion avec le vice-président chinois Han Zheng sur la marge du Forum économique de l'Est à Vladivostok. Poutine a également proposé une "réunion de travail bilatérale" avec Xi. Le groupe de nations, créé en 2009 par le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, comprend maintenant l'Afrique du Sud et, cette année, des pays comme les Émirats arabes unis, l'Égypte et l'Iran. Les nations du BRICS se considèrent comme un contrepoids aux nations occidentales. Elles se réuniront pour un sommet dans la ville russe de Kazan du 22 au 24 octobre. Le Kremlin cherche à étendre son influence et à établir des liens économiques plus étroits. La Russie et la Chine ont renforcé leur partenariat stratégique depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine.

12:00 Russie : Attaque sur Poltava ciblait des soldats et des instructeurs internationaux

Le ministère russe de la Défense a déclaré que la frappe mortelle sur la ville ukrainienne de Poltava était dirigée contre des soldats et des instructeurs étrangers. La cible était un centre de formation militaire. Selon le ministère, l'institut forme des spécialistes en communication et en guerre électronique de toutes les branches des forces armées ukrainiennes, ainsi que des opérateurs de véhicules aériens non habités participant à des attaques contre des cibles civiles sur le territoire russe. De plus, le ministère reveals that it has employed the hypersonic weapon system Kinzhal against military-industrial facilities in the western Ukrainian city of Lviv. Furthermore, Russian forces have seized control of two more settlements in eastern Ukraine, Prechystivka and Karliwka. According to Ukrainian reports, 50 individuals were killed in the attack on Poltava on Tuesday.

11:43 Baerbock rend hommage au ministre des Affaires étrangères ukrainien

La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a rendu hommage à son homologue ukrainien, Dmytro Kuleba. "De nombreuses conversations tardives dans des compartiments de train, lors de sommets du G7, devant des centrales électriques détruites", écrit-elle sur X. "Il y a peu de gens avec qui j'ai travaillé aussi étroitement que vous, @DmytroKuleba", ajoute-t-elle. "Vous mettez les gens de votre pays avant vous-même." Elle lui souhaite "du fond du cœur tout le meilleur - Nous devrions nous revoir lorsque la paix et la liberté auront Returned to the entirety of Ukraine."

Selon les rapports de l'administration présidentielle russe, les actions des nations occidentales contraignent la Russie à reconsidérer sa politique nucléaire. La Russie est confrontée à des défis et des menaces supposés de l'Ouest, nécessitant une mise à jour de sa doctrine. Selon les commentaires du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, à des agences de presse russes, il y a des considérations selon lesquelles l'Ukraine pourrait utiliser des armes à longue portée des États-Unis dans ses attaques sur le territoire russe. Le gouvernement ukrainien réclame depuis longtemps que les États-Unis autorisent de telles attaques en profondeur avec des armes fournies par leurs alliés. Selon les propos de Peskov à l'agence RIA, "Il est clair que les Ukrainiens le feront". La Russie a déclaré son intention de modifier sa politique nucléaire, mais n'a pas encore révélé de détails. La politique suggère l'utilisation d'armes nucléaires en cas de menace contre la souveraineté ou l'intégrité territoriale de la Russie.

10:19 Munz : L'attaque de Poltawa pourrait se retourner contre la Russie

La Russie bombarde la ville ukrainienne de Poltawa avec des roquettes, avec des rapports d'une des attaques aériennes les plus intenses depuis le début de la guerre. Cependant, les médias russes la présentent comme une "grande victoire", selon le correspondant de ntv Rainer Munz. Entre-temps, la Russie semble modifier ses tactiques.

09:52 Ukraine publie des chiffres sur les pertes russesLe quartier général ukrainien a publié de nouvelles données sur les pertes des forces russes en Ukraine. Selon ces chiffres, la Russie a subi environ 620 350 pertes depuis le 24 février 2022, avec une perte quotidienne de 1 390. Le rapport de Kyiv indique également que sept chars, 30 systèmes d'artillerie et 43 drones ont été détruits. Au total, la Russie a perdu 8 618 chars, 16 848 systèmes d'artillerie, 368 avions, 328 hélicoptères, drones, 28 navires et un sous-marin, selon l'Ukraine. Les estimations occidentales situent les pertes à un niveau inférieur, mais ces chiffres sont toujours élevés.

09:21 Le gouverneur : "Jour sombre" pour la région de Lviv - Le bilan s'alourditLe bilan des frappes aériennes russes sur la ville occidentale ukrainienne de Lviv a augmenté. Sept personnes, dont deux enfants, sont décédées pendant la nuit, a annoncé le gouverneur de la région de Lviv, Maksym Kosyzkyj. "C'est un jour sombre pour notre région", a-t-il écrit sur Telegram. C'est un incident tragique. Plus tôt, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy avait écrit sur X que cinq personnes avaient été tuées et plus de 30 blessées.

08:49 Le ministre des Affaires étrangères Kuleba démissionneLe ministre des Affaires étrangères ukrainien, Dmytro Kuleba, a démissionné, selon le président du Parlement, Ruslan Stefantchuk. La démission de Kuleba sera discutée lors de la prochaine session plénière. Plusieurs autres ministres ont également démissionné récemment (voir les articles à 00:47 et 22:06). Les départs font partie d'un vaste remaniement du gouvernement ukrainien. Mercredi sera une journée de départs, selon le chef de faction du parti au pouvoir Serviteur du peuple, David Arachamia, sur Telegram. Jeudi sera ensuite le jour des nominations.

08:03 Zelenskyj : "Des gens sont encore coincés sous les décombres"L'attaque de roquettes russes sur Poltawa a été l'une des attaques individuelles les plus meurtrières depuis le début de la guerre, selon le président Volodymyr Zelenskyy dans son discours du soir. Il a réitéré son appel à des systèmes de défense aérienne, car des gens sont toujours ensevelis sous les décombres.

07:39 Grossi met en garde contre un désastre imminent à la centrale de ZaporijjiaLe président ukrainien Volodymyr Zelenskyy et le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, ont discuté de la situation concernant les centrales nucléaires en Ukraine et en Russie lors d'une réunion à Kyiv. Grossi se rendra mercredi à la centrale nucléaire occupée par la Russie de Zaporijjia, dans le sud-est de l'Ukraine. Selon Reuters, Grossi a informé Zelenskyy que la situation y est "très délicate" et que le risque de catastrophe persists. La centrale est passée sous le contrôle russe peu après l'invasion de Moscou en Ukraine en février 2022 et est actuellement hors service. Les deux parties s'accusent mutuellement de bombarder la centrale, que Moscou et Kyiv否认指控。

here.

07:18 Le gouverneur : Au moins deux morts dans l'attaque de LvivAu moins deux personnes ont été tuées et 19 blessées dans des frappes aériennes russes sur la ville occidentale ukrainienne de Lviv, a annoncé le gouverneur de la région, Maxym Kozytskyy, sur Telegram.

06:17 Ukraine : Incendie après une attaque de drone russe sur LvivUn incendie s'est déclaré près de la gare principale de Lviv suite à des attaques aériennes russes sur la ville du nord-ouest de l'Ukraine, selon le gouverneur de Lviv, Maxym Kozytskyy, via Telegram. Deux établissements d'enseignement ont également été endommagés, avec de nombreuses fenêtres cassées et des éclats de verre dans les rues. Selon Kozytskyy, plusieurs drones Shahed russes ont été utilisés lors de l'attaque aérienne. Les services d'urgence et les pompiers sont actuellement sur les lieux. Les écoles touchées restent fermées, selon le maire de Lviv, Andriy Sadovyy, via Telegram. Au moins six personnes, dont un garçon de 10 ans, ont été blessées. Située dans l'ouest de l'Ukraine, près de la frontière polonaise et éloignée des lignes de front du conflit, Lviv a été cible d'attaques depuis le début de la guerre.

05:29 Une deuxième vague d'attaques aériennes frappe KyivKyiv, la capitale ukrainienne, est de nouveau cible d'une deuxième vague d'attaques aériennes russes. Les systèmes de défense aérienne sont activés. Les témoins rapportent de multiples explosions aux abords de Kyiv, suggérant l'utilisation de systèmes de défense aérienne. Simultanément, l'armée signale une attaque de drone sur la ville occidentale ukrainienne de Lviv, située près de la frontière polonaise. Tout le pays est maintenant en alerte aérienne, selon l'armée de l'air ukrainienne via Telegram. La Pologne mobilise ses avions et ceux de ses alliés pour la troisième fois en huit jours pour sécuriser l'espace aérien en réponse aux activités aériennes et aux frappes de longue portée russes, selon le Commandement opérationnel des forces armées polonaises.

ici.04:35 Biden promet plus de systèmes de défense aérienne à l'UkraineÀ la suite de l'attaque dévastatrice des Russes sur la ville ukrainienne de Poltava, le président américain Biden promet de fournir à l'Ukraine des systèmes de défense aérienne supplémentaires. "Je condamne fermement cette attaque horrible", déclare Biden. Washington continuera à soutenir militairement Kyiv, "y compris la fourniture de systèmes et de capacités de défense aérienne dont le pays a besoin pour protéger ses frontières". Selenskyj avait renouvelé sa demande aux alliés occidentaux, après l'attaque ayant fait au moins 51 morts, de fournir rapidement de nouveaux systèmes de défense aérienne à l'Ukraine et d'autoriser l'utilisation d'armes à longue portée déjà fournies pour attaquer le territoire russe.

02:52 Attaque de drone renouvelée contre KyivLa Russie lance une nouvelle attaque de drone sur Kyiv. Les forces de défense aérienne ukrainiennes sont actuellement engagées pour repousser les attaques sur les outskirts de Kyiv, selon un rapport Telegram des forces armées ukrainiennes. Il n'y a pas encore d'informations sur le nombre de drones utilisés et les dommages potentiels. L'attaque nocturne fait partie d'une récente vague de frappes aériennes russes sur la capitale ukrainienne.

01:32 Selenskyj prévoit de conserver les territoires occupés dans la région russe de KurskL'Ukraine entend maintenir le contrôle sur les territoires occupés dans la région russe de Kursk jusqu'à ce que le dirigeant du Kremlin, Poutine, accepte de négocier, déclare le président Selenskyj dans une interview avec le diffuseur américain NBC News. L'occupation de ces territoires joue un rôle important dans leur "stratégie de victoire", ajoute Selenskyj. Dans l'ensemble, l'Ukraine ne réclame aucun territoire russe. Selenskyj ne confirme pas si l'acquisition de territoire russe supplémentaire fait partie de leurs plans.

00:47 Quatre ministres démissionnent en prévision d'un remaniement ministériel en UkraineQuatre ministres démissionnent avant un remaniement ministériel prévu en Ukraine. Ils comprennent la députée européenne Olga Stefanishyna, le ministre des Industries stratégiques Oleksandr Kamyshin - qui a joué un rôle crucial dans l'augmentation de la production d'armes -, le ministre de la Justice Denys Malyuska et le ministre de l'Environnement Ruslan Strilets. Il n'est pas encore clair si les quatre ministres assumeront de nouveaux postes de haut niveau. Comme promis, une importante restructuration du gouvernement est attendue cette semaine, explique David Arakhamia, le chef de faction du parti au pouvoir Serviteur du peuple, via Telegram. "Demain sera une journée de licenciements, et le lendemain, une journée de nominations", annonce Arakhamia, considéré comme un allié proche du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

23:16 Suite à l'attaque de roquette à Poltava : Zelensky plaide pour l'utilisation d'armes à longue portéeÀ la suite de l'attaque mortelle de roquette russe sur la ville de Poltava, le président ukrainien Volodymyr Zelensky plaide en faveur de l'autorisation d'utiliser des armes à longue portée contre la Russie. "Les attaques russes ne seront plus possibles si nous pouvons détruire les sites de lancement des agresseurs, où ils sont situés, et les terrains d'aviation militaires et leur logistique", déclare Zelensky dans son discours vidéo quotidien. Il signale que le nombre de morts à Poltava a augmenté à fifty-one et le nombre de blessés à 271, avec d'autres personnes encore coincées sous les décombres.

22:06 Zelensky limoge un autre haut responsableLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a renvoyé Rostislav Shurma, premier député chef de l'office présidentiel, comme indiqué dans un décret publié sur le site du président. De plus, le président du parlement a annoncé la démission d'Olha Stefanishyna, qui a servi en tant que premier député premier ministre et ministre de l'intégration européenne en Ukraine. Plusieurs autres ministres avaient précédemment démissionné. Le président Volodymyr Zelensky explique que des changements sont apportés pour renforcer le gouvernement. "L'automne prochain sera crucial. Nos institutions d'État doivent être structurées de manière à ce que l'Ukraine puisse atteindre tous les résultats dont elle a besoin."

21:42 Reporter de ntv à Poltava : "Les résidents ont décrit un moment très dangereux"L'Ukraine signale l'une de ses plus lourdes attaques aériennes depuis le début de la guerre, entraînant de nombreux morts et blessés. La reporter de ntv Kavita Sharma est sur les lieux et signale une atmosphère tendue et comment les résidents ont vécu l'attaque de roquette.

21:25 L'Ukraine accuse la Russie d'exterminer des prisonniers de guerreLe département du procureur général ukrainien accuse les troupes russes de meurtre de prisonniers de guerre. Des enquêtes ont commencé sur le tir fatal de trois Ukrainiens dans la région de Torez, dans la zone est de l'Ukraine, comme confirmé par le département via son canal Telegram. Selon les informations disponibles, ces Ukrainiens sont sortis d'un abri les mains en l'air. "Les forces d'invasion les ont poussés au sol, face contre terre, et ont tiré dans leur dos", a noté le département en référence à des vidéos en circulation en ligne.

Vous pouvez explorer les développements précédents ici.

here.

Dans le cadre du conflit ukrainien en cours, les autorités russ

Lire aussi: