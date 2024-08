17:03 Loukachenko pour les pourparlers entre la Russie et l'Ukraine

Contexte de l'offensive ukrainienne dans la région frontalière russe de Kursk, le président biélorusse Alexander Lukashenko appelle à nouveau à des négociations. "Nous devons nous asseoir autour de la table de négociation et mettre fin à ce différend. Ni les Ukrainiens, ni les Russes, ni les Biélorusses n'en ont besoin," a déclaré Lukashenko lors d'une interview avec la télévision d'État russe Rossija, selon l'agence de presse biélorusse Belta. La Biélorussie est un allié de la Russie et soutient Moscou dans sa guerre contre l'Ukraine. Depuis le début du conflit, le pays a mis son territoire à disposition des troupes russes pour marcher vers le nord de l'Ukraine. Entre-temps, le dirigeant autoritaire Lukashenko a proposé à plusieurs reprises ses services en tant que médiateur pour des pourparlers de paix. Maintenant, il souligne que l'Ouest, et en particulier les représentants de haut niveau des États-Unis, sont intéressés par l'escalade du conflit. "Ils veulent que nous nous détruisions mutuellement," dit Lukashenko. L'Ukraine se défend contre une attaque russe depuis février 2022.

16:46 Général Freuding : les Ukrainiens sont conscients du risque de leur opérationLe coordinateur militaire de l'aide allemande à l'Ukraine, le major général Christian Freuding, comprend la décision ukrainienne de lancer une offensive sur le territoire russe. "Là où le commandant militaire a l'occasion de prendre l'initiative, il doit la saisir. Selon mes impressions et mes conversations, les Ukrainiens sont conscients du risque qu'ils prennent avec cette opération, mais elle peut conduire à un élan significatif si elle est couronnée de succès," déclare Freuding dans le format vidéo de la Bundeswehr "Nachgefragt". Freuding a eu des conversations en Ukraine ces derniers jours. L'avancée est "un bon indicateur que les forces armées ukrainiennes ont toujours la volonté et la capacité de réussir dans cette guerre et de la gagner," explique Freuding.

"La force des forces armées ukrainiennes pour cette opération d'attaque est de quatre brigades. C'est 4 000 à 6 000 soldats," dit Freuding. Elles sont soutenues par 2 000 à 4 000 hommes et femmes dans la logistique et la défense aérienne depuis le territoire ukrainien. "La profondeur du territoire pris est d'environ 30 kilomètres, la largeur d'environ 65 kilomètres," dit Freuding. "La superficie totale où les forces ukrainiennes opèrent - pas le contrôle, mais l'opération - est estimée à environ 1 000 kilomètres carrés. C'est intéressant parce que c'est à peu près du même ordre de grandeur que les forces armées ukrainiennes ont perdu face aux forces armées russes depuis le début de l'année."

16:19 Renseignements : l'Ukraine utilise des chars britanniques Challenger 2 sur le territoire russeDans l'opération actuelle de franchissement de la frontière de l'Ukraine en Russie, l'armée ukrainienne utilise des chars britanniques Challenger 2, selon des rapports concordants des médias britanniques BBC et Sky News, citant des sources non nommées. Le ministère de la Défense britannique avait précédemment déclaré qu'il n'y avait pas de changement de politique et que l'Ukraine avait le droit d'utiliser les armes fournies par le Royaume-Uni sur le territoire russe. Cependant, les missiles Storm Shadow étaient exclus de cela. Le ministère n'a pas commenté les armes spécifiques utilisées dans l'opération actuelle sur le territoire russe. Les sources anonymes ont dit à la BBC et à Sky News que cela inclut également des chars modernes Challenger 2. Au moins 14 de ce type de chars ont été utilisés en Ukraine depuis janvier 2023, avec un char britannique confirmé comme détruit en septembre 2023.

15:58 L'Ukraine nie à nouveau son implication dans le sabotage de Nord Stream

Le gouvernement ukrainien a à nouveau nié son implication dans l'acte de sabotage contre le pipeline Baltic Sea Nord Stream. Au lieu de cela, il est très probable que la Russie soit responsable de l'attaque en septembre 2022, selon un conseiller du président Volodymyr Zelenskyy, Mychailo Podoliak, qui a déclaré à Reuters aujourd'hui. "Un tel acte ne pouvait être réalisé qu'avec des ressources techniques et financières importantes," a déclaré Podoliak. "Et qui avait tout ça au moment de l'attaque? Seulement la Russie." Trois des quatre pipelines qui pompaient directement le gaz russe vers l'Allemagne ont été détruits dans les attaques. Le parquet fédéral de Karlsruhe dirige l'enquête. Mercredi, il a été rapporté qu'un mandat d'arrêt avait été délivré contre un Ukrainien vivant en Pologne. Cependant, l'instructeur de plongée a réussi à s'enfuir en Ukraine. Il est suspecté que l'acte est lié à la guerre de la Russie contre l'Ukraine, qui a commencé avec l'invasion en février 2022.

15:40 Zelenskyy annonce la capture de la ville russe de Sudja

Selon le président Volodymyr Zelenskyy, les soldats ukrainiens ont pris completely le contrôle de la ville russe de Sudja dans la région de Kursk. Un centre de commandement militaire ukrainien sera maintenant établi là-bas, a déclaré Zelenskyy. La chaîne de télévision ukrainienne 1+1 avait déjà diffusé mercredi des images qui étaient censées montrer la petite ville, à environ dix kilomètres de la frontière, sous le contrôle ukrainien. Les images montraient des colonnes de véhicules militaires russes calcinés et des soldats ukrainiens distribuant de l'aide aux locaux et enlevant les drapeaux russes des bâtiments administratifs.

15:21 L'Ukraine établit un commandement militaire dans la région de Kursk

Après que les troupes ukrainiennes aient avancé dans la région russe voisine de Kursk, Kiev a établi un commandement militaire pour le territoire qu'elle contrôle là-bas. Le commandement sera responsable de maintenir l'ordre public et de répondre aux besoins urgents de la population, a déclaré le commandant en chef Oleksandr Syrskyi lors d'une réunion avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. Le général-major Eduard Moskalyov a été nommé commandant du commandement. Syrskyi a également déclaré que les forces militaires ukrainiennes avaient pris le contrôle de 82 localités et de 1 150 kilomètres carrés de territoire depuis le début de l'offensive.

14:26 Campagne médiatique et État d'urgence - La Russie se plaint : Victimes de l'agression ukrainienne

Le conflit en Ukraine s'est depuis longtemps transformé en une guerre des images. Des vidéos montrent des bases militaires détruites, des médias rapportent des victoires partielles alléguées. Moscou utilise maintenant l'offensive actuelle de Kursk pour propager une autre narration déformée.

13:58 Russes fuient la région frontalière : "Nous nous sommes cachés dans les buissons"

Après que des soldats ukrainiens aient avancé dans la région frontalière russe de Kursk, des réfugiés rapportent des moments d'angoisse. "Nous nous sommes cachés dans les buissons", a déclaré Tatiana Anikejewa à la télévision d'État russe. Elle a affirmé avoir dû quitter précipitamment le village de Sudscha. "Le bruit des coups de feu a continué sans interruption. La maison tremblait", a-t-elle déclaré.

13:41 Le gouverneur de Kursk : Un missile ukrainien intercepté au-dessus de Lgov

Depuis plus d'une semaine, des troupes ukrainiennes se battent contre des soldats russes après une traversée surprise de la frontière dans la région russe de Kursk. Le gouverneur par intérim de Kursk, Alexei Smirnov, a ordonné l'évacuation du district de Gluschkowo, situé au nord-ouest de Sudscha. Cela suggère que des soldats ukrainiens avancent là-bas. Selon les rapports russes, plus de 120 000 habitants de la région ont déjà été évacués en sécurité. Le gouverneur par intérim, Alexei Smirnov, a rapporté que des troupes russes ont intercepté un missile ukrainien au-dessus de la ville de Lgov dans la région russe de Kursk. Des débris sont tombés et ont blessé deux locaux, a-t-il rapporté.

13:18 Russie : Village capturé d'Iwaniwka dans le Donetsk

Des troupes russes ont capturé le village d'Iwaniwka dans la région ukrainienne orientale de Donetsk, selon le gouvernement russe. L'agence de presse russe Interfax a rapporté cela en citant le ministère de la Défense.

12:42 Umbach : "La Russie a eu recours à des sabotages plus actifs"

Suite à la suspicion de sabotage à la caserne de Cologne-Wahn, la question se pose : comment l'Allemagne est-elle protégée contre les attaques hybrides de la Russie ? L'expert en sécurité Frank Umbach voit une nouvelle étape après une phase de retenue. Les extrémistes de droite et de gauche jouent un rôle important dans ce contexte.

12:11 Peu de soulagement pour le front est malgré l'avancée sur le territoire russe

L'Ukraine signale de lourds combats sur le front est. Malgré l'avancée ukrainienne sur le territoire russe à la frontière nord, le front principal en Ukraine ne sera pas soulagé. "Malgré les événements sur le territoire russe, l'ennemi continue de maintenir la majorité de ses troupes dans cette direction (front est) et essaie d'obtenir des succès", a déclaré l'officier Serhiy Zehozkij à la télévision. Le quartier général ukrainien signale 58 engagements. Il s'agit du nombre le plus élevé d'engagements signalés pour une seule journée ce mois-ci.

11:41 Munz : "Cela causerait un grand émoi en Russie"

Des rapports circulent en Russie selon lesquels des conscrits sont envoyés dans l'oblast de Kursk pour arrêter l'avancée ukrainienne. Le correspondant de ntv-Russie, Rainer Munz, explique l'importance de cela et rapporte l'arrestation d'un Américain en Russie.

11:02 Unité tchétchène vise à reprendre un lieu dans le Kursk

Les troupes russes ont prétendument repris le village de Martynowka dans l'oblast de Kursk, selon le commandant de l'unité tchétchène Achmat, le général-major Apti Alaudinow, sur la télévision d'État russe. Cependant, de telles informations ne peuvent être indépendamment confirmées.

10:37 Russe : Les soldats de Moscou dans le Kursk ont simplement fui

La situation dans la région de Kursk, attaquée par l'armée ukrainienne, reste confuse. Cependant, le président Selenskyj apporte quelque peu de lumière sur les motivations derrière l'attaque. Entre-temps, les habitants de la région se plaignent d'être abandonnés par la direction et l'armée russes.

10:13 La Russie déclare l'état d'urgence pour la région de Belgorod

Le ministère russe des Situations d'urgence a également déclaré l'état d'urgence fédéral pour l'oblast de Belgorod. Cela avait été précédemment déclaré pour l'oblast voisin de Kursk, où des soldats ukrainiens ont soudainement envahi le 6 août. Le ministre Alexander Kurenko explique que la situation dans la région de Belgorod reste complexe et tendue. "En raison des attaques terroristes des groupes armés ukrainiens dans l'oblast de Belgorod, des bâtiments résidentiels et des installations d'infrastructure ont été endommagés, et il y a des morts et des blessés."

10:00 Les ministres de la Défense d'Ukraine et des États-Unis consultent sur la situation

Le ministre ukrainien de la Défense Rustem Umerov a consulté avec son homologue américain Lloyd Austin au sujet de la situation de combat et des besoins militaires de l'Ukraine. Umerov a également remercié Austin pour "le soutien continu et complet depuis le début de l'invasion généralisée de la Russie", selon le ministère de la Défense à Kyiv.

09:31 WSJ: Selenskyj a approuvé le sabotage de Nord StreamDes hommes d'affaires privés, sous la supervision d'un général de haut rang, ont prétendument mis en place une petite opération pour saboter le pipeline Nord Stream, selon le "Wall Street Journal". Le président Selenskyj aurait initialement approuvé le plan avant de tenter sans succès de l'empêcher. L'acte de sabotage, qui a coûté 300 000 dollars, a été finalement exécuté par une petite équipe de six membres sur un petit yacht. "Je ris toujours quand je lis les spéculations des médias sur une opération massive impliquant des agences de renseignement, des sous-marins, des drones et des satellites", a déclaré un officier impliqué dans le complot au journal. "Tout est parti d'une soirée arrosée et de la détermination de fer d'un petit groupe de personnes qui ont eu le courage de risquer leur vie pour leur pays." Selenskyj a réagi après la pression de la CIA et a voulu arrêter l'opération, mais son commandant en chef à l'époque, Valeriy Saluschnyj, a poursuivi le sabotage.

08:48 Ukraine : tous les 29 drones russes lancés ont été abattusL'Ukraine rapporte avoir abattu tous les 29 drones lancés par la Russie pendant la nuit. La Russie a également tiré trois missiles guidés Ch-59, selon les informations.

08:08 L'Ukraine détruit un radar russe Kasta - Coût : 60 millions de dollarsDes officiers de renseignement militaire de l'Ukraine, en collaboration avec les forces de défense du pays, ont détruit un radar russe Kasta dans la zone de guerre de Saporischschja. Le bureau de presse du SBU en informe. Le radar de détection à longue portée coûte environ 60 millions de dollars à fabriquer. "En fait, ce radar était les 'yeux' de la défense aérienne russe qui contrôlait notre espace aérien. L'ennemi le cachait à l'arrière, le camouflait soigneusement et le déplaçait souvent. Cette fois, ils ont réussi à le repérer et à attaquer la cible pour la détruire", explique le communiqué.

07:28 L'Ukrainetransformera le Kursk en 'zone tampon'L'armée ukrainienne déclare qu'elle permettra l'évacuation des civils de la région russe de Kursk vers la Russie et l'Ukraine, et établira une zone tampon dans la région où ses troupes ont lancé une offensive majeure. "L'établissement d'une zone tampon dans la région de Kursk est une étape pour protéger nos communautés frontalières des tirs ennemis quotidiens", déclare le ministre de l'Intérieur Ihor Klymenko.

06:45 La Russie recrute des travailleurs pour creuser des tranchées dans le Kursk via des portails d'emploiSelon CNN, des portails d'emploi russes publient des offres d'emploi pour creuser des tranchées dans la région de Kursk, à mesure que les forces ukrainiennes gagnent du terrain dans la zone frontalière russe. L'Ukraine affirme contrôler 74 localités dans la région. Les offres d'emploi recherchent des "travailleurs généraux" capables de creuser des fortifications dans la région de Kursk, avec des salaires publicitaires allant de 150 000 à 371 000 roubles (environ 1 600 à 4 000 dollars US).

05:52 L'Ukraine : plus de 100 soldats russes capturés dans le KurskLes forces ukrainiennes opérant dans la région de Kursk ont capturé plus de 100 soldats russes, selon le commandant en chef Oleksandr Syrskyi dans un rapport au président Volodymyr Zelensky. Les forces ukrainiennes ont avancé d'un à deux kilomètres dans divers secteurs.

02:39 Une évacuation supplémentaire ordonnée dans le KurskDans l'oblast russe de Kursk, plus de résidents doivent quitter leurs maisons suite à l'avancée de l'Ukraine. Le gouverneur Alexei Smirnov ordonne l'évacuation du village de Glushkovo, où vivent environ 4 500 personnes, situé à 11 kilomètres de la frontière ukrainienne. Il y a deux jours, Smirnov a rapporté que 121 000 personnes avaient été évacuées ou avaient quitté la région de leur propre chef.

23:58 Le état-major général ukrainien confirme les attaques contre les bases aériennes russesL'état-major général ukrainien confirme les attaques contre quatre bases aériennes russes la nuit dernière. Les aérodromes militaires des oblasts de Voronezh, Kursk et Nizhny Novgorod figuraient parmi les cibles, abritant des avions et des chasseurs tels que le Su-34 et le Su-35. Les cibles clés comprenaient des installations de stockage de carburant et des hangars pour avions. Les conséquences des attaques sont encore en cours d'évaluation.

23:24 Un citoyen américain arrêté en RussieUn tribunal de district de Moscou a condamné un citoyen américain à 15 jours de prison pour trouble à l'ordre public. Le tribunal a ordonné à l'Américain de passer 15 jours en détention administrative pour "petit hooliganisme". Cependant, l'agence d'enquête russe principale avait précédemment rapporté avoir ouvert une affaire criminelle contre le citoyen américain pour avoir utilisé la violence contre un fonctionnaire, ce qui peut entraîner une peine de prison allant jusqu'à cinq ans. Selon l'agence de presse russe TASS, l'homme a refusé de fournir ses détails personnels dans un hôtel et est devenu agressif, et a ensuite frappé un officier de police lorsqu'il a été emmené dans un poste de police. Le gouvernement américain a réagi avec prudence à l'incident. "Nous sommes au courant des rapports sur l'arrestation d'un autre citoyen américain en Russie", a déclaré Vedant Patel, porte-parole du département d'État américain, aux journalistes. "Nous travaillons à rassembler autant d'informations que possible pour clarifier la situation consulaire et déterminer si une assistance consulaire est possible."

22:10 L'Ukraine signale une attaque russe sur le port d'OdessaL'armée russe cible prétendument l'infrastructure portuaire d'Odessa, selon les autorités ukrainiennes. Au moins deux personnes ont été blessées dans l'attaque sur la installation de la mer Noire, ont rapporté les autorités régionales. Les deux cas connus concernent un employé du port et un conducteur de transports de grains, selon le Bureau du procureur général. L'attaque a impliqué un missile balistique, selon le gouverneur responsable, Oleh Kiper. La Russie n'a pas encore commenté l'incident.

21:50 Pistorius appelle à la vigilance après une alerte de sabotage au sein des forces armées allemandesLe ministre de la Défense Boris Pistorius a appelé à une vigilance renforcée suite aux incidents de sécurité survenus à la base de la Luftwaffe à Cologne-Wahn et au site de soutien de l'OTAN à Geilenkirchen. "Nous avons réagi rapidement sur les deux sites, bloqué l'accès, renforcé les contrôles, impliqué les autorités d'enquête et ordonné des tests en laboratoire. Ces incidents montrent que nous devons rester vigilants", a déclaré Pistorius à "Der Spiegel". "Bien sûr, nous examinons également nos mesures de sécurité et les ajustons si nécessaire. Cela est déjà en cours", a insisté le politique du SPD. Il n'y a actuellement aucun indice concret d'un lien entre les deux incidents de Cologne-Wahn et de Geilenkirchen. "Maintenant, nous devons attendre les résultats de l'enquête et agir calmement. Nous nous appuyons sur la coopération avérée avec les autorités d'enquête compétentes", a déclaré Pistorius (voir également les articles de 21:10, 18:55 et 18:24).

21:30 Autriche : Le procureur général déposera les premières charges dans le scandale d'espionnage impliquant la RussieLe parquet public autrichien a déposé des charges pour la première fois contre l'ancien agent de protection constitutionnelle Egisto Ott. Entre autres chefs d'accusation, il est accusé d'espionnage au profit de la Russie. Selon l'acte d'accusation, Ott, en tant qu'employé du ministère de l'Intérieur à Vienne, aurait chargé un autre employé, sur ordre d'un membre du parti populiste de droite FPÖ, d'obtenir des informations sur les participants d'une réunion des services de renseignement européens. Ott et l'ancien membre du FPÖ Hans-Jörg Jenewein sont accusés de violation du secret officiel. Ils encourent une peine maximale de trois ans de prison. Une date de procès n'a pas encore été fixée. Plus précisément, Ott est accusé d'avoir fourni à Jenewein les noms de plusieurs officiers de renseignement, mettant ainsi en danger, entre autres, "le maintien de la sécurité nationale publique et le succès des activités de renseignement à venir". Jenewein est également accusé d'avoir divulgué des documents confidentiels du parlement, auxquels il avait accès en raison de sa participation à la commission d'enquête sur l'affaire dite d'Ibiza.

21:10 Après un incident de sécurité au sein des forces armées allemandes : la CDU demande au ministère de la Défense de clarifier les questions ouvertesLa police et la protection de l'État enquêtent sur un incident de sécurité survenu à la station de pompage de la base de la Luftwaffe de Cologne-Wahn en raison de soupçons de sabotage contre les forces armées allemandes. "Des valeurs d'eau anormales" et ensuite un trou dans la clôture ont été découverts, a déclaré un porte-parole des forces armées allemandes à Cologne devant la base. La politicienne de la CDU Serap Güler appelle maintenant le ministère de la Défense à clarifier les questions ouvertes : "Le ministère doit maintenant Immediately clarifier comment un étranger a pu accéder à des baraquements des forces armées allemandes supposées bien protégées", a-t-elle déclaré à "Der Spiegel". "En même temps, il est louable que les forces armées allemandes aient reconnu les incidents rapidement", a déclaré Güler (voir également les articles de 18:55 et 18:24).

Malgré l'offensive en cours des forces ukrainiennes dans la région de Kursk, le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko continue d'appeler à des négociations pour mettre fin au différend entre l'Ukraine et la Russie. L'attaque de l'Ukraine par la Russie depuis février 2022 a entraîné des pertes importantes pour les forces armées ukrainiennes, la dernière offensive dans la région de Kursk étant estimée à environ 1 000 kilomètres carrés de territoire.

