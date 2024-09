16h40: Des soupçons de corruption émergent contre un général russe, plus d'une douzaine d'officiers militaires sont sous enquête.

En Russie, des enquêtes pour corruption ont été ouvertes contre un autre haut responsable militaire. Le Comité d'enquête russe sur Telegram a annoncé que le général Valery Mumindzhanov est accusé d'avoir accepté un pot-de-vin important. Cette infraction est passible d'une peine maximale de 15 ans de prison en Russie. Mumindzhanov sert comme adjoint au commandement du district militaire de Leningrad pour la logistique et a travaillé précédemment au ministère de la Défense. Selon l'enquête, il a accepté un pot-de-vin dépassant 20 millions de roubles (environ 202 000 euros) en relation avec la signature de contrats d'approvisionnement en uniformes. Depuis avril, au moins dix officiels militaires, y compris des généraux et des employés de haut rang du ministère de la Défense à Moscou, ont été visés par les autorités russes en raison de la corruption ou de la fraude. Certains spéculent sur une campagne de purge en cours.

16:25 Zelensky : L'opération de Kursk se déroule comme prévu L'opération dans la région russe de Kursk se déroule comme prévu, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il l'a déclaré lors d'une visite à Zaporijjia, comme le rapporte un correspondant de l'agence de presse d'État Ukrinform. "L'opération de Kursk atteint ses objectifs et se déroule comme prévu", a déclaré Zelensky. "En ce qui concerne les défis dans les directions de Pokrovsk et de Torez, nous pensons que l'opération de Kursk pourrait également avoir un impact là-bas", a ajouté le président ukrainien. Les combats dans la région de Kursk pourraient conduire à des attaques moins intenses des troupes russes à Pokrovsk et Torez, "mais c'est difficile là-bas". Il a noté que les brigades les plus combat-ready de l'armée russe avaient été concentrées sur ces fronts.**

15:52 Les incendies de forêt menacent les villages de la région occupée de Louhansk - et pas de pompiers pour les éteindre? Les habitants de la région occupée de Louhansk font face non seulement à la guerre, mais aussi à la colère de la nature : les incendies de forêt menacent la région. Les réseaux sociaux sont inondés de plaintes selon lesquelles il n'y a pas de pompiers pour éteindre les flammes.**

15:16 L'Ukraine reçoit un système Patriot de la part de la Roumanie : le gouvernement approuve un projet de loi Le gouvernement roumain a approuvé un projet de loi permettant le transfert d'un système de défense aérienne Patriot à l'Ukraine. Le document sera maintenant soumis à un vote final au Parlement, comme le rapporte Reuters. Bucarest a accepté l'an dernier en juin de faire don de l'un de ses deux systèmes de défense aérienne opérationnels à l'Ukraine, à condition que les alliés le remplacent par un système de défense aérienne similaire.**

14:53 Mobilisation en Ukraine : une pétition appelle à baisser la limite d'âge à 50 ans Une pétition appelle le président ukrainien Volodymyr Zelensky àabaisser la limite d'âge pour la mobilisation à 50 ans. Plus de 25 000 personnes ont déjà signé la pétition, comme le rapporte le journal ukrainien "Kyiv Independent". La limite d'âge actuelle pour la mobilisation en Ukraine est de 60 ans. Selon la loi ukrainienne, une pétition électronique au président doit recevoir au moins 25 000 signatures en trois mois pour être prise en compte.**

14:34 Russie : 11 blessés dans des attaques ukrainiennes contre la région frontalière de Belgorod Onze personnes, dont deux enfants, ont été blessées dans des attaques ukrainiennes contre la région russe de Belgorod et sa capitale, selon Vyacheslav Gladkov, gouverneur de la région, sur Telegram. Un jardin d'enfants a été détruit.**

14:10 Zelensky : Une mosquée détruite à Kyiv par un missile russe During the Russian missile attack on Kyiv overnight (see entries 05:39, 06:20, and 09:29), a mosque and an adjacent Islamic cultural center were severely damaged. In a post on X, Ukrainian President Volodymyr Zelensky said that Russia has no respect for spiritual or human values and no regard for any religion or belief. "It continues its destructive campaign against the Ukrainian people and is trying to destroy all our communities and even holy places of worship," Zelensky added. The chief mufti of the local community, Vadym Dashevski, told Reuters that the attack on the mosque was a "cowardly act."**

13:39 Une vague de drones massive à Moscou et dans ses environs L'Ukraine a lancé une attaque de drones importante, touchant des cibles à Moscou et dans ses environs. Une explosion a été capturée sur vidéo dans une raffinerie à seulement 16 kilomètres du Kremlin. Deux autres centrales électriques ont également été touchées. Selon les rapports russes, plus de 150 drones ukrainiens ont été interceptés.**

12:58 La Pologne veut abattre les drones russes Le ministre des Affaires étrangères de la Pologne, Radoslaw Sikorski, estime que Varsovie a le devoir d'abattre les drones russes et autres objets aériens approchant de l'Ukraine avant qu'ils n'entrent dans l'espace aérien polonais. Le politique libéral-conservateur a déclaré au "Financial Times" (FT) britannique qu'il désapprouvait la position officielle de l'OTAN, qui considère le risque d'escalade du conflit avec les forces russes comme trop important. L'OTAN s'oppose actuellement à l'abattage de drones et de missiles russes sur l'Ukraine, ainsi qu'à la demande d'une zone interdite aux avions. Sikorski a déclaré au FT : "À mon avis personnel, si des objets aériens hostiles se dirigent vers notre espace aérien, cela serait un acte légitime de légitime défense. Parce que une fois qu'ils ont pénétré, le risque est significatif que quelqu'un soit blessé par des débris."**

12:12 Munz : La perspective russe sur les victoires électorales d'AFD et AfD Les victoires aux élections régionales en Thuringe et en Saxe font également beaucoup parler d'elles en Russie. Le journaliste de ntv Rainer Munz examine les réactions à ces victoires de l'AFD et de l'AfD, et discute de la manière dont la Russie gère ce qui pourrait être la plus importante attaque de drones jamais lancée sur sa capitale.**

11:40 Putin Complimente les Progrès des Soldats RussesLe président russe Vladimir Poutine a salué les avancées réalisées par ses soldats dans la conquête de territoires en Ukraine voisine. Il a déclaré que l'offensive de contre-offensive de l'Ukraine dans la région de Kursk n'avait pas réussi à arrêter l'avancée des troupes russes dans le Donbass. "Nous ne nous contentons pas de progresser de 200 ou 300 mètres", a déclaré Poutine à des médias russes. "Nous parlons de plusieurs kilomètres carrés. Le rythme de l'offensive dans le Donbass est quelque chose que nous n'avons pas vu depuis longtemps." Poutine a fait ces remarques lors d'une halte dans la république de Tuva en Sibérie, en route pour la Mongolie pour un cours sur le nouveau sujet "Conversations Importantes", qui vise à rapprocher les enfants de l'agenda politique du Kremlin.

11:07 L'Ukraine Signale l'Interception de 22 Missiles et 20 DronesL'armée de l'air ukrainienne signale avoir intercepté avec succès 22 des 35 missiles russes et détruit 20 des 23 drones d'attaque russes. Dix missiles balistiques et treize missiles de croisière ont été interceptés au-dessus de Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Mykolaiv et Zaporizhzhia.

10:36 Vidéo Montre une Attaque de Missile Russe à KharkivLa Russie a bombardé Kharkiv avec des attaques de missiles sans relâche depuis plusieurs jours. Selon les rapports ukrainiens, au moins dix missiles ont été tirés sur la ville dimanche, touchant un complexe commercial et de loisirs et causant de nombreuses blessures.

10:01 Les Victimes d'une Attaque de Missile Russe à Sumy AugmententLe nombre de victimes d'une attaque de missile russe sur la ville de Sumy dans le nord-est de l'Ukraine est passé à dix-huit, dont six enfants, selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur ukrainien. L'attaque a visé un établissement de réhabilitation psychologique et sociale des enfants et un orphelinat. La situation à Sumy s'est détériorée avec le début de l'incursion transfrontalière dans la région russe de Kursk le 6 août. Sumy, qui compte plus de 250 000 habitants, se trouve à environ 350 kilomètres à l'est de Kyiv.

09:29 Kyiv Subit de Nouvelles Attaques de Missiles RussesLa Russie a de nouveau frappé Kyiv avec des missiles (voir les entrées 05:39 et 06:20). Au moins deux personnes ont été blessées par les débris de missiles interceptés, selon les autorités locales. Des incendies ont également été provoqués, et des maisons et des infrastructures ont été endommagées. Une alerte aérienne a été en vigueur dans tout le pays pendant presque deux heures jusqu'aux premières heures du matin.

08:57 La Majorité des Russes Soutient la Guerre en UkraineLa population russe continue de soutenir le conflit en Ukraine, malgré l'incursion de l'Ukraine dans la région russe de Kursk. C'est ce que souligne le dernier rapport de l'Institut pour l'Étude de la Guerre (ISW), qui cite des sondages réalisés par le centre de sondage russe indépendant Levada Center. Le soutien à l'opération militaire russe en Ukraine a même augmenté en août, avec environ 78 % de répondants soutenant la guerre - en hausse par rapport à 75 % en juillet et 77 % en juin. Le public russe ne semble pas épuisé par la bataille, offrant ainsi au Kremlin la flexibilité pour mener une guerre d'usure prolongée contre l'Ukraine, estiment les experts de l'ISW.

08:11 L'Ukraine Révèle les Pertes de Soldats RussesLe état-major ukrainien a révélé de nouveaux chiffres de pertes pour les troupes russes en Ukraine. Selon les données, la Russie a perdu environ 617 600 soldats en Ukraine depuis le 24 février 2022, avec une perte quotidienne de 1 300. Un rapport de Kyiv signale également la destruction de neuf chars, dix systèmes d'artillerie, un système de roquettes d'artillerie de moyen portée et 30 drones. Au total, l'Ukraine affirme que la Russie a perdu 8 601 chars, 17 646 systèmes d'artillerie, 368 avions, 328 hélicoptères, des drones, 28 navires et un sous-marin depuis le début de l'offensive généralisée. Les estimations occidentales situent les pertes bien plus bas, mais il s'agit probablement de chiffres minimaux.

07:29 Saporishshya Frappe 171 Fois en 24 HeuresLes forces russes ont prétendument frappé la région ukrainienne de Saporishshya 171 fois au cours des 24 dernières heures, selon un post sur Telegram du **gouverneur militaire d

06:20 Éruptions et Détonations : Attaque Aérienne Intense de la Russie sur KyivLa Russie a lancé une salve de drones, plus de dix missiles de croisière et de nombreux missiles balistiques contre l'Ukraine, prenant pour cible Kyiv et potentiellement d'autres villes, selon l'armée de l'air ukrainienne. Les explosions à Kyiv ont poussé de nombreux résidents à chercher refuge dans les abris anti-aériens. Le maire Vitali Klitschko a rapporté des urgences dans les districts de Holosiyivskyi et Solomianskyi. Klitschko a également mentionné de nombreux incendies sur Telegram, tout comme le chef de l'administration militaire de Kyiv, Serhiy Popko. Dans le district de Shevchenkivskyi, une personne a été blessée par des débris tombants. "Nous riposterons pour tout. L'ennemi le ressentira", a déclaré le chef de l'Office présidentiel ukrainien, Andriy Yermak, sur Telegram.

05:39 Explosions : Attaque de missiles russes touchant KyivLa capitale Kyiv a subi une autre attaque de missiles russes, selon des sources militaires ukrainiennes. Les unités de défense ripostent activement, selon les représentants militaires ukrainiens via Telegram. Les témoins à Kyiv décrivent entendre de nombreux puissantes explosions, suggérant le déploiement de systèmes de défense aérienne. Le nombre précis de missiles tirés et tout dommage potentiel restent incertains.

04:46 Poutine : Extension du gazoduc chinois sur la bonne voieLes préparatifs de construction d'un nouveau gazoduc russe à travers la Mongolie vers la Chine se déroulent comme prévu, selon le président Vladimir Poutine. En janvier 2022, une étude de faisabilité a été approuvée et les investigations techniques nécessaires ont été menées, a déclaré Poutine lors d'une interview avec le journal mongol "Onoodor", partagée sur le site du Kremlin. Le gazoduc prévu, "Force de Sibérie 2", est censé transporter 50 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an de la région russe de Yamal à la Chine via la Mongolie.

03:34 Les Russes bombardent un centre de réhabilitation pour enfants et un orphelinat à Sumy - 13 blessésLes forces russes ont attaqué un centre de réhabilitation pour enfants et un orphelinat à Sumy avec des missiles. Des rapports diffusés par Ukrainska Pravda indiquent qu'une personne a été blessée, dont deux enfants. L'installation est située dans une zone résidentielle, selon l'administration militaire locale.

02:26 Sondage : La majorité des Polonais sont favorables au tir des drones de surveillance russesEnviron 60 % des Polonais pensent que l'armée polonaise devrait abattre les drones russes qui infiltrent l'espace aérien polonais pendant les frappes aériennes en Ukraine, selon un sondage réalisé par le journal polonais "Rzeczpospolita". Le sondage fait référence à un objet aérien non identifié, présumé être un drone kamikaze de type Shahed, qui est resté en l'air pendant 30 minutes le 26 août avant de disparaître. Le général de brigade polonais Tomasz Drewniak a informé Radio RMF24 que la Russie pourrait tester les capacités de défense aérienne de la Pologne en envoyant des drones dans l'espace aérien polonais.

00:26 Russie : Un mort dans la région de Belgorod suite aux tirs ukrainiensLe gouverneur de la région russe de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a rapporté un mort et trois blessés suite aux tirs ukrainiens dans le village de Shagarovka, près de la frontière. Trois personnes ont également été blessées lors des attaques sur le village de Shebekino. Au moins un autre village a été pris pour cible par les Ukrainiens.

23:08 Russie : Des centaines de drones interceptés déjouent l'offensive aérienne ukrainienneLa Russie a prétendument repoussé de massives attaques de drones ukrainiens sur Moscou et 14 autres régions, avec un total de 158 drones interceptés, selon le ministère russe de la Défense sur Telegram. Dix drones ont prétendument pris pour cible Moscou, selon les allégations officielles.

22:24 Attaque aérienne sur Kharkiv : le nombre de blessés atteint 47Le nombre de blessés dans l'intense attaque aérienne russe sur Kharkiv a grimpé à 47, dont sept enfants, selon le service d'urgence d'État ukrainien sur Telegram. Plusieurs établissements civils, dont un centre commercial, ont été touchés, comme le montrent des photos des agences de presse.

here.

21:52 Hélicoptère ukrainien s'écrase pendant un vol d'entraînement - Deux pilotes périssentDeux pilotes ont péri dans un accident d'hélicoptère pendant un vol d'entraînement à l'université nationale de l'armée de l'air Ivan Kozhedub de Kharkiv en Ukraine. L'agence de presse d'État Ukrinform a rapporté qu'un hélicoptère Mi-2 était impliqué dans l'incident, comme documenté sur la page Facebook de l'université. Le communiqué sur la page Facebook de l'université indique : "L'université a subi une perte irréparable - l'équipage de deux personnes a péri". Les enquêteurs, les spécialistes et les représentants du ministère de la Défense examinent le site de l'accident. La cause de l'incident reste inconnue.

21:06 La compagnie d'électricité ukrainienne annonce des coupures de courantL'Ukraine devrait subir plusieurs coupures de courant le lundi en raison des attaques massives de la Russie sur le réseau électrique du pays. C'est ce qu'a révélé la compagnie d'électricité ukrainienne Ukrenergo, selon Ukrinform. L'alimentation en électricité des infrastructures essentielles ne sera pas affectée. Cependant, Ukrenergo met en garde sur le fait que la portée des restrictions peut varier.

Vous pouvez consulter tous les développements précédents ici.

Lire aussi: