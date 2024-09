16:48 La faction de l'AfD en Thuringe insiste pour une célébration sans médias

16:29 Environ un quart des électeurs éligibles en Saxe ont voté par courrierPour des élections cruciales que le ministre-président de la CDU de Saxe, Michael Kretschmer, a décrites comme un "élection déterminante" pour l'État, près d'un quart des électeurs ont déjà soumis leurs bulletins de vote par courrier. Le commissaire électoral de l'État prévoit que 24,6 % des électeurs voteront par courrier. Le taux de participation aujourd'hui a légèrement dépassé celui de 2019 pendant les heures de l'après-midi.

15:52 Höcke vote aux urnes dans une Lada - Ramelow vote avec sa femmeLe candidat principal de l'AfD et chef de file de l'AfD en Thuringe, Björn Höcke, a voté à midi. Le quinquagénaire est arrivé à son bureau de vote à Bornhagen, dans le district d'Eichsfeld, dans une Lada Niva, un véhicule tout-terrain fabriqué en Russie.

Entre-temps, le ministre-président de Thuringe, Bodo Ramelow, a voté dans la capitale de l'État, Erfurt. Le sexagénaire, qui dirige un gouvernement minoritaire depuis 2014 avec une brève interruption, a voté aux côtés de sa femme, Germana Alberti vom Hofe.

15:40 Taux de participation accru par rapport à l'élection précédenteEn Thuringe, 44,4 % des électeurs avaient voté à 14h00, ce qui représente une augmentation de plus de deux points par rapport à l'élection précédente il y a cinq ans. Cela indique un taux de participation élevé, sans compter les votes par courrier. En Saxe, le taux de participation a également connu une légère augmentation par rapport à 2019, atteignant 35,4 % pendant les heures de l'après-midi. Cependant, le commissaire électoral anticipe considérablement plus de votes par courrier qu'en 2019. Les bureaux de vote dans les deux États fermeront à 18h00.

15:13 Kretschmer espère que les partis de la coalition du trafic lumineux obtiendront un siège au parlement régional

14:40 Questions clés pour la Saxe et la ThuringeUn sondage indique qu'environ un tiers des électeurs de Saxe et de Thuringe prévoient voter pour l'AfD lors des élections du 1er septembre. Ce sondage éclaire les raisons pour lesquelles c'est le cas, révélant les principales préoccupations et questions. La migration en est une.

14:13 Höcke quitte promptement le bureau de voteAu cours de l'élection régionale de Thuringe, le candidat principal de l'AfD, Björn Höcke, a voté aux alentours de midi. Le politique d'extrême droite n'a pas traîné au bureau de vote de Bornhagen, choisissant de ne pas parler aux journalistes sur place. Ayant constamment perdu face au candidat de la CDU dans son district natal d'Eichsfeld, Höcke a changé pour le district de Greiz, bien qu'il soit probable qu'il subisse une défaite contre la CDU là-bas.

13:50 Taux de participation similaire en Thuringe à midi par rapport à 2019En Thuringe, le taux de participation à midi était comparable à l'élection parlementaire précédente. Selon le commissaire électoral de l'État, 32 % des électeurs éligibles avaient voté dans les bureaux de vote à 12h00. Les votes par courrier ne sont pas inclus dans ces statistiques. En 2019, le taux de participation à midi était de 31,2 %. Les rapports des observateurs font état d'un intérêt accru pour l'élection régionale par rapport aux élections précédentes, telles que les élections européennes et locales tenues plus tôt cette année. À midi, en juin, le taux de participation était de 24,3 %.

13:29 Forte participation attendue en SaxeUne forte participation est prévue pour l'élection régionale de Saxe. À midi, 25,8 % des électeurs éligibles avaient déposé leurs bulletins de vote, selon l'Office statistique de l'État à Kamenz. En 2019, le chiffre était de 26,2 %. Les chiffres préliminaires n'incluent pas les votes par courrier. Il est prévu que 24,6 % des électeurs éligibles voteront par courrier, contre 16,9 % en 2019. L'autorité électorale de l'État signale que le processus de vote se déroule sans heurts malgré quelques petits couacs.

13:11 Le résultat des élections régionales en Saxe et en Thuringe pourrait affaiblir la coalition de BerlinLes résultats des élections régionales en Saxe et en Thuringe restent à voir. Si le SPD n'obtient pas de siège au Parlement régional, ce serait presque un événement géologique majeur, selon le politologue Albrecht von Lucke dans une interview à ntv. Il discute de l'élection et de ses implications.

12:44 La police enquête sur une menace à un bureau de voteLa police de Gera enquête sur une menace à un bureau de vote. Un homme portant un T-shirt de l'AfD est entré dans le bureau de vote le matin pour voter, a confirmé un porte-parole de la police. Le gestionnaire du bureau de vote a demandé à l'homme de retirer son T-shirt, car il était contre le règlement du bureau de vote d'afficher de la publicité politique. L'homme a accepté mais a menacé de prendre des mesures supplémentaires en sortant des lieux. La police a enregistré une déclaration et a donné un avertissement verbal à l'homme. En outre, la police d'Erfurt enquête sur des graffitis politiques ("Höcke est un nazi") près des bureaux de vote comme des actes de vandalisme potentiels.

11:51 Voigt souhaite des "relations majoritaires solides"Le candidat principal de la CDU en Thuringe, Mario Voigt, a également voté. Il espère que de nombreux Thuringiens se rendront aux urnes et exerceront leur droit de modeler l'avenir du pays, alors qu'il votait à Jena. Il souhaite également que des "relations majoritaires solides" guident le pays vers l'avenir.

11:25 Les attaques extrémistes de droite augmentent à Sonneberg Sonneberg est le premier district allemand dirigé par un politique de l'AfD. Depuis, plusieurs individus proactifs ont rapporté avoir été fortement menacés, ce qui a poussé de nombreuses personnes à abandonner leurs tâches. Le nombre d'attaques d'extrême droite dans la région a également augmenté de cinq fois en un an. Les experts suggèrent un lien avec l'administrateur de district de l'AfD.

10:57 Kretschmer parle à l'urne électorale Le ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, considère l'élection de son État "peut-être la plus importante élection en 34 ans". Après avoir voté à Dresde, il exprime sa gratitude envers de nombreuses personnes qui "ont voté différemment" ces dernières années mais ont maintenant choisi la "force puissante au centre bourgeois", à savoir l'Union saxonne. "Cette orientation nous permettra de former un gouvernement qui sert cette terre", déclare Kretschmer. Selon les sondages, son CDU est au coude à coude avec l'AfD.

10:30 Ramelow : "Wagenknecht n'est pas sur la liste" Pour le ministre-président de Thuringe, Bodo Ramelow, le jour de l'élection est "une fête de la démocratie" - même si le risque de ne pas être réélu existe. Parlant à ntv, le politique du parti de gauche clarifie sa position sur la raison pour laquelle il décourage un gouvernement minoritaire et met en question la compétence du BSW.

09:59 L'historien Loew regrette la date de l'élection L'historien Peter Oliver Loew critique la date de l'élection pour les élections régionales en Saxe et en Thuringe le 85e anniversaire de l'invasion allemande de la Pologne en 1939. "Celui qui a pensé que c'était une bonne idée de tenir des élections le 1er septembre a manqué de sens de l'histoire", déclare le directeur de l'Institut allemand-polonais au réseau éditorial RND. En ce qui concerne l'AfD, classée "douteusement extrémiste de droite" par les services de renseignement intérieurs dans les deux États, Loew ajoute : "Cela pourrait entraîner des associations malheureuses si un parti dont la relation avec l'époque nazie est loin d'être claire gagne à Dresde et Erfurt."

09:30 "Élection cruciale" : toutes les données sur l'élection en Saxe Aujourd'hui, environ 3,3 millions d'électeurs potentiels en Saxe ont la chance de décider qui fixera la direction politique pour le parlement d'État de Dresde à l'avenir. Le CDU pourrait perdre sa position de force la plus forte dans l'État pour la première fois depuis 1990. Le ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, qualifie l'élection de "cruciale". "Tout est en jeu."

09:05 Kretschmer accuse la coalition du feu tricolore de "mouvements hâtifs juste avant l'élection" C'est le jour de l'élection en Saxe, et la question est : le ministre-président Michael Kretschmer pourra-t-il continuer la série de victoires du CDU dans l'État ? Dans une interview à ntv, il discute de sa position sur le débat sur les réfugiés, le gouvernement de la lumière et de la guerre en Ukraine.

08:46 Toutes les données sur l'élection en Thuringe Le jour du jugement est arrivé : Au cœur de l'Allemagne, la question du jour est de savoir qui gouvernera l'État fédéral d'environ 2,1 millions d'habitants pour les cinq prochaines années. L'AfD avec le leader Björn Höcke pourrait-il devenir la force la plus forte en Thuringe ?

08:24 Comment l'AfD pourrait déstabiliser la démocratie Les sondages montrent que l'AfD est susceptible de gagner une influence significative dans les élections à venir en Saxe et en Thuringe. Pour les institutions démocratiques, c'est préoccupant, car la recherche montre que l'État de droit peut ne pas être aussi robuste que beaucoup le croient.

08:00 Les bureaux de vote sont ouverts en Thuringe et en Saxe Aujourd'hui, de nouveaux parlements d'État sont élus en Thuringe et en Saxe. En Thuringe, selon les sondages, l'AfD est très favorite. En Saxe, le CDU du gouverneur sortant Michael Kretschmer et l'AfD sont au coude à coude. Les prévisions seront publiées après la clôture des urnes à 18h. Les élections dans les deux États allemands de l'Est servent également de baromètre pour la coalition de la lumière à Berlin.

Pour la coalition actuelle en Thuringe, dirigée par le ministre-président Bodo Ramelow (Gauche), basé en Thuringe, il n'y a pas de soutien majoritaire dans les sondages. Un accord post-électoral possible implique le CDU, l'Alliance de Sahra Wagenknecht (BSW) et le SPD. En Saxe, il n'est pas clair si la coalition actuelle de CDU, SPD et Verts conservera sa majorité. Kretschmer ne exclut pas une alliance avec le BSW. Le parti de gauche pourrait être évincé du parlement en Saxe. Le même sort pourrait toucher les Verts et le FDP en Thuringe.

