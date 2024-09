16:27 Compte: Navalny a signalé des douleurs à l'estomac - les papiers laissent entendre un accident d'empoisonnement mortel

Selon les autorités russes, le décès de Navalny en février était dû à des causes naturelles. Les partisans de Navalny et de nombreux politiciens internationaux accusent le gouvernement russe, en particulier le président Vladimir Poutine, de sa mort. Un rapport récent renforce cette vue : selon "The Insider", citant des documents officiels, les autorités russes auraient ignoré les signes de symptômes que Navalny présentait juste avant son décès en prison. Navalny se serait plaint de douleurs abdominales intenses et de vomissements incontrôlés. Il aurait également subi des crampes musculaires et aurait finalement perdu connaissance. La cause officielle du décès, un trouble du rythme cardiaque, ne parvient pas à expliquer ces symptômes, indiquent les rapports. Des professionnels de la santé consultés suggèrent que ces symptômes étaient des indicateurs d'empoisonnement. Navalny avait été empoisonné avec l'agent nerveux Novichok en 2020 et avait frôlé la mort.

15:55 : Les troupes russes affirment avoir déjoué six incursions ukrainiennes dans la région de KurskLes forces russes affirment avoir déjoué six nouvelles incursions ukrainiennes dans la région occidentale de Kursk, selon le ministère de la Défense de Moscou. Selon Reuters, le ministère affirme dans un post sur Telegram que ses forces, aidées d'avions et d'artillerie, ont repoussé les tentatives d入侵 dans la région de Novy Put, à environ 79 kilomètres à l'ouest de Sudzha. Le ministère affirme que 50 soldats ukrainiens ont été tués ou blessés, et que un char, quatre véhicules blindés et une voiture, ainsi qu'un véhicule, ont été détruits. Cependant, ces affirmations ne peuvent être indépendamment confirmées.**

15:28 : Des images de destruction émergent des attaques russes sur Saporischschja avec 13 frappes aériennesLa ville ukrainienne de Saporischschja est touchée par 13 frappes aériennes, faisant au moins 13 blessés et entraînant l'effondrement de bâtiments résidentiels dans certaines zones. Le service d'urgence ukrainien rapporte que dix maisons privées ont été endommagées.**

14:56 : L'armée allemande répète le scénario catastrophe - Une guerre conventionnelle en Europe possible dans les cinq prochaines annéesAprès avoir terminé l'exercice "Red Storm Alpha", l'armée allemande prévoit de le reprendre l'année prochaine sous le titre "Red Storm Bravo". Le drill de trois jours, qui s'est terminé samedi au port de Hambourg, a été considéré comme réussi par le Landeskommando. Selon le lieutenant-colonel Jörn Plischke, chef d'état-major, les objectifs pour les exercices de commandement et de compagnie de la 2e Heimatschutz ont été atteints. L'objectif de l'exercice était de sécuriser l'infrastructure critique, de maintenir une conscience situationnelle identique à tous les niveaux et de communiquer efficacement avec tous les troupes participantes. La possibilité d'une guerre conventionnelle en Europe dans les cinq prochaines années est considérée comme une possibilité en raison de l'invasion russe de l'Ukraine. L'OTAN vise à collaborer pour faire face à cette menace. Un déploiement rapide de troupes alliées d'ouest en est est nécessaire pour faire face à cette menace potentielle, selon les déclarations.**

14:27 : Londres : Moscou subit les plus lourdes pertes de munitions depuis le début du conflit en raison des attaques de dronesLe ministère de la Défense du Royaume-Uni estime que les attaques de drones ukrainiens ont probablement causé les plus lourdes pertes de munitions pour la Russie depuis le début du conflit, avec au moins 30 000 tonnes de munitions probablement détruites lors d'une frappe sur un dépôt près de Tver, en Russie centrale, le 18 septembre. Des attaques supplémentaires ukrainiennes sur des dépôts à Tikhoretsk, dans le sud de la Russie, et d'autres lieux de Tver ont eu lieu pendant la nuit du 21 septembre, selon la mise à jour régulière de l'intelligence du ministère.**

13:57 : Moscou défend l'élargissement de sa doctrine nucléaireLa Russie, en tant que puissance nucléaire, a défendu la modification de sa stratégie de dissuasion nucléaire Despite criticism. The changes are necessary due to the proximity of NATO infrastructure to Russia's borders and Western powers' aim to defeat Moscow by supplying weapons to Ukraine, according to Kremlin spokesman Dmitry Peskov on Russian state television. The decision to use nuclear weapons will rest with the military.**

13:19 : Les médecins bénévoles font face aux roquettes du KremlinTandis que les roquettes russes touchent un bâtiment à Kharkiv, Serhii arrive rapidement sur les lieux en tant que membre d'une équipe médicale bénévole. Il se consacre à soigner les blessés et à tenter de secourir les gens sous les décombres.**

12:42 : Saporizhzhia signale 16 morts et blessés suite à une attaque de bombes glissantes russesLe bilan des victimes à Saporizhzhia suite à une attaque de bombes glissantes russes est passé à 16, y compris un garçon de 17 ans, selon un rapport Telegram de l'administration militaire de la ville. L'armée russe a ciblé Saporizhzhia avec 13 bombes glissantes tôt ce matin.**

11:50 "Emblème terrifiant" - Zelenskyy se souvient du massacre de Babyn YarLe président ukrainien Volodymyr Zelenskyy se remémore le massacre de Babyn Yar aujourd'hui, 83 ans après que plus de 33 000 Juifs aient été massacrés par la Wehrmacht allemande dans un ravin à Kyiv. Babyn Yar est un "symbole choquant qui démontre que les pires atrocités se produisent lorsque le monde décide de regarder ailleurs, de se taire ou de montrer de l'indifférence au lieu de faire face au mal", a déclaré Zelenskyy sur la plateforme en ligne X. Babyn Yar est un exemple criant des brutalités que les gouvernements peuvent commettre lorsque leurs dirigeants "s'appuient sur l'intimidation et la violence", a sous-entendu Zelenskyy, en faisant probablement référence au leader du Kremlin, Vladimir Poutine.**

11:16 : Le bilan des morts suite à l'attaque d'hier sur un hôpital de Sumy est passé à dixLe bilan des morts suite à une frappe russe sur un hôpital dans la ville frontalière ukrainienne de Sumy est passé à dix. L'hôpital a été bombardé deux fois par la Russie samedi. La deuxième attaque a eu lieu alors que les secours extrayaient les blessés et les morts et évacuaient les patients. Les forces russes ont lancé 31 obus dans la région frontalière pendant la nuit et le matin.**

10:42 Médias russes rapportent une explosion majeure dans un dépôt d'armes à VolgogradLes médias russes, suivant les blogueurs militaires, rapportent actuellement des explosions près de sites militaires russes. Des explosions ont eu lieu près de la base navale de Baltiysk, dans la région de Krasnodar, d'où la Russie envoie des drones kamikazes contre l'Ukraine. L'agence de presse Astra affirme qu'un grand dépôt de munitions à Kotluban, dans l'oblast de Volgograd, a été touché. Il y a eu des explosions, suivies d'un grand incendie et de détonations. Selon le côté ukrainien, des missiles balistiques d'Iran et des lanceurs étaient stockés dans le dépôt de Kotluban.

09:57 État-major ukrainien rapporté 165 actions depuis hierDepuis hier, l'État-major ukrainien a documenté jusqu'à 165 actions, avec plus d'un quart d'entre elles dans le Donbass autour de la ville très disputée de Pokrovsk. Selon le rapport, les troupes russes ont exécuté 73 frappes aériennes contre des positions et des zones civiles, en utilisant 124 bombes aériennes guidées. Elles ont également tiré sept missiles. De plus, les agresseurs ont effectué plus de 4700 attaques, dont 179 avec des lanceurs multiples de roquettes. Elles ont utilisé plus de 1700 drones kamikazes. L'aviation ukrainienne, ainsi que les forces de missiles et d'artillerie, ont prétendument effectué six attaques sur des zones où se trouvaient des personnels, des armes et de l'équipement militaire ennemis.

09:17 Ukraine : un juge de haut rang tué dans une attaque russe contre un véhicule civilUn juge de la Cour suprême qui fournissait une aide humanitaire aux habitants d'un village dans la région de Kharkiv a été tué dans une attaque de drone contre un véhicule civil. Le site d'information Ukrinform rapporte cela, citant le bureau du procureur régional. Selon le rapport, un drone en vue subjective hostile a touché le SUV que le juge Leonid Loboyko conduisait sur le chemin du village pour livrer de l'aide. Il a été tué sur le coup. Trois femmes qui se trouvaient également dans la voiture ont été blessées. L'Ukraine enquête sur l'incident en tant que crime de guerre et meurtre.

08:55 L'Ukraine rapporté des blessures après des attaques à ZaporijjiaLes autorités ukrainiennes rapportent des dommages importants aux structures civiles dans la ville industrielle de Zaporijjia, dans le sud du pays, suite à de nouvelles frappes aériennes massives de la Russie. Au moins sept personnes ont été blessées, a annoncé le chef de l'administration régionale, Ivan Fedorov, sur Telegram. Il pourrait encore y avoir des personnes coincées sous les décombres. Plus de dix frappes aériennes ont été rapportées, entraînant plusieurs incendies.

08:27 La Russie affirme avoir abattu 125 drones ukrainiens la nuit dernièreLa Russie affirme avoir abattu 125 drones ukrainiens la nuit dernière. Le ministère de la Défense rapporte que les 125 drones ont été interceptés et détruits par les défenses aériennes russes. Les gouverneurs de plusieurs régions ont rapporté des dommages suite aux attaques, mais pas de pertes humaines. Selon le rapport, 67 drones ont été abattus dans la région de Volgograd, 17 chacun dans les régions de Belgorod et de Voronèj, et 18 dans la région de Rostov.

07:42 L'État-major ukrainien rapporté 1170 pertes russes dans les 24 dernières heuresL'État-major ukrainien rapporté 1170 pertes du côté russe dans les 24 dernières heures. Cela porte le nombre total de soldats russes blessés et tués à près de 652 000. De plus, les Ukrainiens rapportent neuf chars russes détruits, 62 systèmes d'artillerie et 38 véhicules blindés détruits depuis hier. Quatre-vingt-treize drones ont été abattus et un système de défense aérienne a été touché, selon le décompte.

07:22 Les blogueurs militaires rapportent que les drones d'attaque ukrainiens ont touché un arsenal russe à KotlubanDes blogueurs militaires sur la plateforme X rapportent que des drones d'attaque ukrainiens ont touché un arsenal russe à Kotluban pendant la nuit. Des sources locales rapportent des incendies près du grand dépôt de munitions russes dans l'oblast de Volgograd. Le système d'information sur les incendies de NASA rapporte également des incendies sur le flanc nord du dépôt. Ni le Kremlin ni l'État-major ukrainien n'ont commenté cela pour l'instant.

06:54 Klingbeil plaide pour la solidarité avec l'Ukraine lors du prochain sommetLe chef du SPD, Lars Klingbeil, s'attend à ce que le prochain sommet sur l'Ukraine avec le président américain Joe Biden à Ramstein indique un engagement fort en faveur du pays attaqué par la Russie. "La conférence doit réaffirmer que tout le monde a la responsabilité de continuer à aider l'Ukraine, y compris les États-Unis après les élections de novembre, tant que cela sera nécessaire", a déclaré Klingbeil. Il serait également utile de réfléchir à "comment les futures conférences sur la paix peuvent être élargies, en se concentrant finalement sur une vision de la paix dans l'intérêt des Ukrainiens". Biden est prévu pour sa première visite présidentielle en Allemagne le 10 octobre. Ensuite, une conférence des 50 États soutenant militairement l'Ukraine aura lieu sur la base aérienne américaine de Ramstein le 12 octobre - une première à ce niveau. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy est également prévu pour assister.

04:45 La Suisse s'aligne sur le plan de paix de la Chine, laissant l'Ukraine déçue Le ministère des Affaires étrangères suisse a exprimé son soutien à un plan de paix dirigé par la Chine dans le but de mettre fin au conflit en Ukraine. La perspective suisse sur de telles avancées a considérablement évolué, comme l'explique le ministère à Berne. De Kyiv, il est rapporté que l'approche suisse est décourageante. L'Ukraine prépare actuellement un deuxième sommet de la paix pour novembre. En juin, une réunion d'États excluant la Russie et la Chine a eu lieu lors d'une première assemblée en Suisse.

03:29 La Lituanie envoie un paquet d'aide militaire à Kyiv La Lituanie transporte un paquet d'aide militaire à l'Ukraine, composé de munitions, d'ordinateurs et de fournitures logistiques. L'aide est attendue en Ukraine plus tard dans la semaine, selon le gouvernement lituanien. Depuis le début de cette année, la Lituanie a déjà envoyé des munitions de 155 mm, des véhicules blindés M577 et M113, des systèmes anti-drone, des armes anti-char, des systèmes de commande à distance et un équipement supplémentaire.

02:29 Tragédie dans la région de Kharkiv : trois morts et six blessés dans des frappes aériennes Trois personnes ont été tuées et six autres blessées lors de frappes aériennes russes sur le village de Slatyne dans la région de Kharkiv, selon les autorités locales. Les attaques ont visé l'infrastructure civile et ont touché des établissements éducatifs et commerciaux alors que les gens étaient dans les rues, a confirmé Oleh Syniehubov, gouverneur de l'oblast de Kharkiv.

01:29 La Corée du Nord condamne l'aide militaire américaine à l'Ukraine comme une 'erreur alarmante' La Corée du Nord, soupçonnée d'envois illégaux d'armes à la Russie, a condamné l'aide militaire américaine d'une valeur de 8 milliards de dollars à l'Ukraine comme étant "une erreur alarmante" et "un pari avec le feu" contre la puissance nucléaire russe. Le président américain Joe Biden a annoncé la nouvelle aide lors de la visite du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy à Washington. Elle vise à renforcer les capacités de l'Ukraine en matière de défense propre et comprend des armes à portée accrue, renforçant ainsi la capacité de l'Ukraine à lancer des attaques contre la Russie en toute sécurité à distance.

00:25 Le nombre de victimes à Sumy s'élève à dix suite à une attaque contre un hôpital Le bilan des victimes d'une attaque russe contre un hôpital dans la ville frontalière ukrainienne de Sumy est passé à dix. Initialement, une personne a été tuée dans l'assaut initial sur la clinique, a précisé le ministre de l'Intérieur ukrainien Igor Klymenko. L'hôpital a ensuite été ravagé à nouveau lors de l'évacuation des patients. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a accusé la Russie de mener "une guerre contre les hôpitaux".

