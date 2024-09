16:25 Zelensky affirme que l'opération de Koursk se déroule comme prévu

L'opération de Kursk se déroule comme prévu, confirme le président Zelensky

Conformément aux affirmations du président ukrainien Volodymyr Zelensky, les opérations dans la région russe de Kursk se déroulent comme prévu. C'est ce qu'il a déclaré lors de sa visite à Zaporizhzhia, selon un journaliste de l'agence de presse d'État, UkraineInform. "L'opération de Kursk remplit efficacement sa mission et se déroule comme prévu", a déclaré Zelensky. Il a également proposé que l'opération de Kursk pourrait avoir un impact positif sur les zones problématiques de Pokrovsk et Torez. "Malgré les défis dans les directions de Pokrovsk et Torez, nous pensons que l'opération de Kursk pourrait avoir un impact significatif ici", a ajouté Zelensky. Il a également souligné que les brigades russes les plus actives sont actuellement déployées dans ces secteurs frontaliers.

15:52 : Les incendies de forêt menacent les villages occupés de Luhansk - Les pompiers sont-ils absents pour les contenir ?

Les habitants de la région occupée de Luhansk sont actuellement confrontés non seulement à la guerre, mais aussi à la vengeance de la nature en raison des incendies de forêt. Les réseaux sociaux sont inondés de plaintes concernant l'absence de pompiers pour éteindre les flammes.

15:16 : La Roumanie approuve un projet de loi pour aider l'Ukraine avec le système Patriot

Le gouvernement roumain a donné son feu vert à un projet de loi permettant le transfert d'un système de défense aérienne Patriot à l'Ukraine. Le projet de loi est maintenant en attente d'un vote final au parlement, selon Reuters. Bucarest avait précédemment convenu en juin de fournir l'un de ses deux systèmes de défense aérienne opérationnels à l'Ukraine, à condition que les alliés le remplacent par un système de défense aérienne comparable.

14:53 : Une pétition demande à l'Ukraine de baisser l'âge limite de la conscription à 50 ans

Une pétition réclame au président ukrainien Volodymyr Zelensky de réduire l'âge limite de la mobilisation à 50 ans. Plus de 25 000 personnes ont signé la pétition jusqu'à présent, selon le journal ukrainien "Kyiv Independent". Selon la loi ukrainienne, une pétition en ligne au président doit recueillir au moins 25 000 signatures en trois mois pour être prise en considération. Il reste encore 34 jours pour recueillir des signatures.

14:34 : Onze blessés dans des attaques ukrainiennes contre la région frontalière russe de Belgorod

Onze personnes, dont deux enfants, ont été blessées lors d'attaques ukrainiennes contre la région russe de Belgorod et sa capitale, selon le gouverneur de la région de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, dans un message Telegram. Un jardin d'enfants a subi de lourds dommages. Gladkov a publié des photos du bâtiment du jardin d'enfants effondré et d'autres débris dans la région. Reuters rapporte que les autorités locales ont décidé de fermer plusieurs écoles et jardins d'enfants dans la région pendant une semaine après les attaques, car certaines régions d'Ukraine et de Russie rouvriront les écoles le 2 septembre après les vacances.

14:10 : Zelensky : un roquet russe ravage une mosquée à Kyiv

L'attaque de roquettes russes sur Kyiv pendant la nuit (voir les entrées 05:39, 06:20 et 09:29) a sérieusement endommagé une mosquée et un centre culturel islamique adjacent. Dans un message X, le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme que la Russie méprise les valeurs spirituelles et humanitaires et n'a aucun respect pour aucune religion ou croyance. "Elle persiste dans sa campagne destructive contre le peuple ukrainien et cherche à anéantir toutes nos communautés, allant même jusqu'à s'en prendre à des lieux de culte sacrés", a déclaré Zelensky. Le chef imam de la congrégation locale, Vadym Dashevski, a déclaré à l'agence de presse Reuters que la mosquée avait été la cible d'une attaque lâche.

13:39 : Une vidéo documente une attaque de drones détaillée sur Moscou

L'Ukraine a lancé une attaque de drones coordonnée contre des cibles à Moscou et à proximité. Une explosion dans une raffinerie située à seulement 16 kilomètres du Kremlin est filmée. Deux autres centrales électriques ont également été touchées. Selon les rapports russes, plus de 150 drones ukrainiens ont été interceptés.

12:58 : La Pologne appelle à abattre les drones russes

Le ministre des Affaires étrangères de la Pologne, Radoslaw Sikorski, estime que la Pologne a une responsabilité morale d'abattre les drones russes et d'autres objets aériens qui se rapprochent de l'Ukraine avant d'entrer dans l'espace aérien polonais. Sikorski a exprimé sa position lors d'une interview avec le "Financial Times" britannique (FT), déclarant qu'il considère personnellement cela comme un acte de légitime défense. Il contredit la position de l'OTAN, qui considère l'escalade potentielle du conflit en engageant un affrontement direct avec les forces russes trop risquée. L'OTAN a jusqu'à présent rejeté la proposition d'abattre les drones et les roquettes russes en Ukraine, ainsi que la demande de Kyiv pour une zone d'exclusion aérienne dans le pays.

12:12 : Munz : Comment la Russie répond aux succès électoraux d'AfD et de BSW

Les victoires électorales d'AfD et de BSW intéressent également la Russie. Le correspondant de NTV, Rainer Munz, rend compte des réponses de la Russie à ces résultats électoraux et aborde la manière dont Moscou gère ce qui pourrait être la plus grande attaque de drones jamais lancée sur la capitale russe.

11:15 Le président russe applaudit les rapides gains territoriauxLe président russe Vladimir Poutine a salué la rapidité avec laquelle son armée a conquis de nouveaux territoires en Ukraine voisine. Il a déclaré que l'offensive ukrainienne dans la région de Kursk avait échoué à entraver l'avancée des troupes russes dans le Donbass. Poutine a élaboré en déclarant : "Nous ne parlons pas d'une avancée de seulement 200 à 300 mètres. Nous parlons de plusieurs kilomètres carrés. Le rythme de l'offensive dans le Donbass, nous ne l'avons pas vu depuis longtemps." During his trip to Mongolia, Putin made a brief stop at the Siberian republic of Tuva to join a session of the new subject "Important Conversations," aimed at bridging children with the Kremlin's political stance. Putin frequently assumes the role of educator in public lessons, reinforcing his claim that the conflict he initiated is to safeguard Russia.

10:49 Ukraine : 20 missiles et 17 drones interceptésL'armée de l'air ukrainienne a intercepté 20 des 31 missiles et neutralisé 17 des 21 drones d'attaque russes. Dix missiles balistiques et neuf missiles de croisière ont été interceptés au-dessus de Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Mykolaïv et Zaporijjia.

09:57 Des preuves vidéo montrent une attaque de missile russe sur KharkivLa Russie a bombardé Kharkiv avec des attaques de missiles depuis plusieurs jours maintenant. Selon les enregistrements ukrainiens, au moins dix missiles ont été tirés sur la ville dimanche, touchant un complexe commercial et de loisirs. De nombreuses personnes ont été blessées.

09:20 Le nombre de victimes d'une frappe russe sur Sumy a augmentéLe nombre de victimes d'une frappe de missile russe sur la ville ukrainienne orientale de Sumy a augmenté. Le dernier rapport du ministre de l'Intérieur ukrainien indique que 19 personnes ont été blessées, dont 7 enfants. Les rapports précédents (voir l'entrée 02:54) ont signalé qu'au moins 13 civils, dont 4 enfants, avaient été blessés. Des missiles russes ont touché un centre de réhabilitation pour enfants et un orphelinat à Sumy. La situation de sécurité à Sumy s'est détériorée davantage avec le lancement de incursions transfrontalières dans la région russe voisine de Kursk le 6 août. Sumy, qui compte plus de 250 000 habitants, se trouve à environ 350 kilomètres à l'est de Kyiv.

08:47 L'Ukraine signale des pertes humaines dans une frappe aérienne russe sur KyivLa Russie a de nouveau attaqué la capitale ukrainienne Kyiv avec des missiles (voir les entrées 05:06 et 05:48). Au moins deux personnes ont été blessées par des débris de missiles abattus, selon les autorités locales. Des bâtiments ont été incendiés et l'infrastructure a été endommagée. Une alerte aérienne nationale a été émise pendant presque deux heures jusqu'au petit matin.

07:49 L'ISW : la majorité des Russes soutiennent la guerre en UkraineLa population russe continue de soutenir la guerre en Ukraine Despite incursions ukrainiennes dans la région russe de la frontière de Kursk. C'est ce que montrent les dernières enquêtes de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), se basant sur des sondages menés par le centre de sondage russe autonome Levada Center. Le soutien à la campagne militaire russe en Ukraine parmi les Russes a augmenté pour atteindre environ 78 % en août, contre 75 % en juillet et 77 % en juin. Il semble que la population russe reste inchangée, donnant ainsi à la Kremlin une certaine marge de manœuvre pour planifier un conflit à long terme contre l'Ukraine, estiment les analystes de l'ISW.

08:07 L'Ukraine signale des pertes humaines parmi les troupes russesLe état-major ukrainien a publié de nouveaux chiffres pour les pertes humaines parmi les troupes russes en Ukraine. Selon le rapport, la Russie a perdu environ 605 500 soldats en Ukraine depuis le 24 février 2022, avec un taux quotidien de 1 270. Le rapport publié par Kyiv indique également que huit chars, neuf systèmes d'artillerie, un lanceur de roquettes d'artillerie de moyen portée et 28 drones ont été détruits. Depuis le début de cette offensive à grande échelle, la Russie est censée avoir perdu au total 7 765 chars, 15 779 systèmes d'artillerie, 294 avions, 275 hélicoptères, des drones, 21 navires et un sous-marin. Les estimations occidentales suggèrent des chiffres de pertes plus bas, mais ceux-ci sont probablement des minima.

06:50 La région russe de Saporishshia bombardée 142 fois en une journéeLes forces russes ont bombardé la région ukrainienne de Saporishshia 142 fois au cours des 24 dernières heures, selon un message Telegram du gouverneur militaire de Saporishshia, Ivan Fedorov. Trois raids aériens russes ont été menés sur les localités de Lobkove, Pjatschatki et Nowoandriiwka, impliquant 74 drones.

06:23 Les travailleurs de secours sauvent un homme des décombres à KharkivLes équipes de secours ont réussi à extraire un homme vivant des décombres d'une salle de spectacle effondrée dans la ville ukrainienne orientale de Kharkiv après une frappe aérienne russe, selon Reuters. Le rescapé a confirmé son état de santé peu après avoir été secouru. Selon les autorités, plus de 30 personnes, dont 5 enfants, ont été blessées lors d'attaques de roquettes russes sur Kharkiv, plusieurs roquettes ayant touché un centre commercial et une salle de spectacle dimanche après-midi.

06:20 Pyrotechnie et explosions : Intenses raids aériens russes sur KyivLa Russie a lancé une salve de drones, plus de dix missiles de croisière et de nombreux missiles balistiques contre l'Ukraine, visant apparemment Kyiv et potentiellement d'autres villes, selon les rapports de l'armée de l'air ukrainienne. Une série d'explosions a été entendue à Kyiv, poussant de nombreux habitants à se réfugier dans les abris anti-aériens. Le maire Vitali Klitschko a confirmé plusieurs appels aux services d'urgence dans les districts de Holosiyivskyi et Solomianskyi. Klitschko a rapporté plusieurs incendies via Telegram. De même, Serhiy Popko, chef de l'administration militaire de Kyiv, a confirmé des incendies dans le district de Shevchenkivskyi, où un habitant aurait été blessé par des débris tombants. "Il y aura une réponse à tout. L'ennemi le ressentira", a déclaré Andriy Yermak, chef de l'Office du Président ukrainien, sur Telegram.

05:39 Explosions : Attaque de missiles russes échoue à KyivLa capitale ukrainienne Kyiv a été à nouveau bombardée par une attaque de missiles russes, selon les représentants militaires ukrainiens sur Telegram. Les habitants de Kyiv ont rapporté plusieurs explosions assourdissantes, indiquant l'activation des mécanismes de défense aérienne. Le nombre exact de missiles lancés et tout dommage potentiel reste à déterminer.

04:46 Poutine : Nouveau gazoduc vers la Chine en vueLe président Vladimir Poutine a révélé que les préparatifs pour la construction d'un nouveau gazoduc russe via la Mongolie vers la Chine se déroulent sans heurts. En janvier 2022, l'étude de faisabilité a été approuvée et les investigations techniques essentielles ont été achevées, a mentionné Poutine lors d'une interview avec le journal mongol Onoodor, comme détaillé sur le site du Kremlin. Le gazoduc prévu, baptisé "Force de Sibérie 2", est censé transporter 50 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an de la région russe de Yamal vers la Chine.

03:34 Russes pillent un orphelinat à Sumy - 13 blessésLes troupes russes ont bombardé un centre de réhabilitation pour enfants socialement et psychologiquement défavorisés et un orphelinat à Sumy à l'aide de roquettes. Selon Ukrainska Pravda, 13 personnes, dont deux enfants, ont été blessées. Le bâtiment est situé dans une zone résidentielle, souligne le journal, s'appuyant sur des informations fournies par l'administration militaire locale.

02:26 Sondage : La Pologne pour abattre les drones espions russesSelon un sondage du journal polonais "Rzeczpospolita", environ 60% des Polonais estiment que l'armée polonaise devrait abattre les drones russes qui pénètrent dans l'espace aérien polonais lors des frappes aériennes en Ukraine. Le sondage concerne un objet volant non identifié, believed to be a kamikaze drone of the Shahed type, which spent 30 minutes over Poland on August 26 before disappearing. Polish Brigadier General Tomasz Drewniak a affirmé que la Russie est probablement en train de sonder le système de défense aérienne de la Pologne en lançant des drones dans l'espace aérien polonais.

00:26 Russie : Un mort dans la région de Belgorod suite à des tirsLe gouverneur de la région russe de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a rapporté un mort suite aux tirs ukrainiens dans le village de Shagarovka, près de la frontière. Au moins trois villageois ont été blessés lors des attaques sur le village de Shebekino. Plusieurs autres villages ont été bombardés par les Ukrainiens, selon Gladkov.

23:08 Russie annonce l'interception de 158 drones ukrainiensLa Russie a revendiqué l'interception de "nombreuses" attaques de drones ukrainiens sur Moscou et 14 autres régions, selon le ministère de la Défense, rapporté sur Telegram. Un total de 158 objets volants ont été interceptés pendant la nuit, a déclaré le ministère. Dix drones ont visé Moscou, selon les mises à jour officielles.

22:24 Attaque aérienne à Kharkiv : Le nombre de morts s'élève à 47Le bilan de l'intense attaque aérienne russe sur Kharkiv est passé à 47 morts, dont sept enfants, selon les secours ukrainiens sur Telegram. Plusieurs bâtiments civils, dont un centre commercial, ont été touchés, comme le montrent des photos des agences de presse.

21:52 Hélicoptère ukrainien s'écrase pendant un entraînement - Deux pilotes décédésDeux pilotes ont perdu la vie dans un accident d'hélicoptère pendant un entraînement à l'Université nationale de l'armée de l'air Ivan Kozhedub de Kharkiv en Ukraine. L'hélicoptère, un Mi-2, était en plein exercice de vol, selon le rapport de l'agence de presse ukrainienne Ukrinform. Des experts, des enquêteurs et des représentants du ministère de la Défense examinent le site de l'accident pour déterminer la cause de l'accident.

21:06 Fournisseur d'énergie ukrainien prévoit des coupures de courantEn raison des nombreuses frappes russes sur le réseau électrique du pays, l'Ukraine connaîtra diverses coupures de courant le lundi. C'est ce qu'a annoncé le fournisseur d'énergie ukrainien Ukrenergo, selon les rapports d'Ukrinform. L'alimentation en énergie des installations essentielles ne sera pas affectée. Cependant, Ukrenergo recommande que des modifications dans l'étendue des restrictions puissent intervenir.

