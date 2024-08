16:21 Russie: Jusqu'à 1 000 Ukrainiens impliqués dans des attaques à la frontière

16:02 Von der Leyen : 108 milliards d'euros d'aide fournie depuis le début de la guerreLa Présidente de l'Union Européenne, Ursula von der Leyen, annonce que l'UE a fourni 108 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine depuis le début de la guerre à grande échelle. "L'UE est aux côtés de l'Ukraine depuis le premier jour de l'invasion russe", écrit-elle sur X. "L'Ukraine vaincra dans cette lutte pour sa survie. Et l'UE restera aux côtés de l'Ukraine et de son peuple aussi longtemps que nécessaire", poursuit-elle.

15:32 Rapport : un soldat ukrainien tué en captivité russeLe soldat de la Brigade Azov, Oleksandr Ischchenko, qui est décédé en captivité russe il y a neuf jours, a apparemment été tué. Le rapport du "Kyiv Independent" cite un rapport d'autopsie publié par le député commandant de la Brigade Azov, Sviatoslav Palamar. Palamar a décrit la mort d'Ischchenko comme "un autre meurtre brutal d'un prisonnier de guerre ukrainien". Le rapport publié a montré que la mort du soldat était due à des fractures costales multiples et à un choc. Ischchenko avait 55 ans et venait de Marioupol. Il avait rejoint la Brigade Azov peu après l'invasion. Il avait été capturé en 2022 pendant les combats à Marioupol. Ischchenko était l'un des 24 Ukrainiens qui ont été jugés en Russie l'année dernière. Il était détenu dans un centre de détention à Rostov-sur-le-Don.

14:44 Attaques sur Kursk : Poutine les qualifie de "provocation massive"Face aux attaques ukrainiennes continues sur la région frontalière russe de Kursk, Poutine accuse Kyïv d'une "provocation massive". "Comme vous le savez, le régime de Kyïv a entrepris une autre provocation massive", dit-il lors d'une réunion télévisée avec les responsables gouvernementaux. L'Ukraine "tire de manière incontrôlée, avec diverses armes, sur des bâtiments civils, des maisons résidentielles et des ambulances".

14:25 Le ministère russe de la Défense confirme les combats en cours à KurskLe ministère de la Défense à Moscou confirme les rapports de combats en cours à Kursk. "L'opération pour détruire les groupes des Forces armées ukrainiennes se poursuit", déclare le ministère dans un communiqué. Selon le ministère, il y a eu des combats dans les zones frontalières sur le territoire russe contre des intrus ukrainiens. La veille, le ministère de la Défense avait affirmé que une tentative de percée frontalière avait échoué. Maintenant, il dit qu'une profonde incursion sur le territoire russe a été empêchée. Selon le ministère de la Défense, les soldats luttent conjointement avec les gardes-frontière dans la région contre les intrus.

13:35 Russie : des milliers de personnes fuient Kursk - Poutine prend les choses en main

Des milliers de personnes ont fui les villes frontalières de la région russe de Kursk qui ont été attaquées par les forces ukrainiennes, selon les rapports officiels. Les citoyens ont quitté leurs maisons en véhicules privés, a déclaré Alexei Smirnov, le gouverneur par intérim, dans un message vidéo. En outre, 200 personnes ont été évacuées en véhicules de transport et en bus depuis les villages bombardés. Smirnov a déclaré avoir parlé avec le président Vladimir Poutine de la situation pendant la nuit, et que le président avait pris les choses en main. Des abris d'urgence avec environ 2 500 places ont été établis, avec des psychologues également de service.

12:57 "Cachés par les occupants" - un groupe partisan annonce la découverte d'un navire légendaire en Crimée

Le groupe partisan pro-ukrainien Atesh, actif dans la Crimée occupée par la Russie, affirme avoir découvert deux navires russes. Il s'agirait de navires de débarquement du projet 775, dont beaucoup ont été coulés ou endommagés par l'Ukraine. "Les occupants cachent leurs navires dans les baies, dans l'espoir de les sauver", écrit Atesh sur Telegram. Les deux 775 sont censés se trouver dans la baie de Kilen. L'un d'eux est le bien connu "Konstantin Olshansky", capturé et volé par les Russes en 2014. Le navire légendaire a une histoire tumultueuse avec les deux camps du conflit et a reportedly été endommagé dans une attaque il y a quelques mois. Il avait Previously served as a parts depot. Le groupe partisan dit avoir partagé les informations de localisation avec les forces ukrainiennes. "Il n'y a pas de doute que plus de navires couleront à l'avenir."

12:24 Un blogueur militaire russe condamné à une longue peine de prison

En Russie, le blogueur militaire Andrei Kurshin a été condamné à six ans et demi de prison dans un camp de travail. Il a été reconnu coupable de diffusion de fausses informations sur les forces armées, a déclaré le comité d'enquête. Kurshin dirigeait le canal Telegram "Moscow Calling", qui soutenait les objectifs de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Cependant, il a critiqué la manière dont la direction militaire menait la campagne. Les analystes de l'Institut pour l'étude de la guerre ont décrit Kurshin au moment de son arrestation en août 2023 comme un "ultranationaliste à la limite la plus éloignée" qui avait franchi les limites de la critique acceptable des efforts de guerre de la Russie.

11:38 Commentaires des services de renseignement britanniques sur le naufrage du sous-marin russe "Rostov-sur-le-Don"Le ministère de la Défense du Royaume-Uni a publié une mise à jour des services de renseignement sur le naufrage du sous-marin russe "Rostov-sur-le-Don" au large de la Crimée il y a quelques jours. "Contrairement à certains rapports, le sous-marin n'était probablement pas complètement réparé après une précédente attaque sur la Crimée en septembre 2023", indique-t-il depuis Londres. La dernière attaque est "probablement la dernière étape pour le sous-marin, car il serait plus économique de construire un sous-marin de remplacement". Les services de renseignement parlent d'un coup de moral pour les forces ukrainiennes suite à l'attaque. Cependant, il est peu probable qu'elle ait des impacts significatifs sur les attaques à longue portée de la Russie sur l'Ukraine depuis la flotte de la mer Noire. "L'attaque, however, met en évidence les risques croissants pour les forces russes sur la péninsule de Crimée et contraindra probablement la Russie à reconsidérer tous les plans de déploiement de forces navales significatives sur la péninsule."

11:03 Changement de stratégie ou diversion ? L'Ukraine "déstabilise l'ennemi" avec une situation confuse à KurskLa militaire ukrainienne fait face à une pression importante, en particulier dans la région de Donetsk, où les Russes "progressent chaque jour", selon la journaliste de ntv Nadja Kriewald. Entre-temps, il y a des rapports d'avancées ukrainiennes dans le nord, mais Kyiv garde les détails sous silence.

10:34 Moscou signale des blessés suite à une incursion ukrainienne dans la région russe de KurskSelon le ministère russe de la Santé, 24 personnes, dont six enfants, ont été blessées lors de l'attaque ukrainienne dans la région frontalière de Kursk, selon l'agence de presse russe Interfax, citant le ministère.

10:07 La Russie attaque avec des drones - l'Ukraine revendique un taux de tir parfaitL'armée de l'air ukrainienne affirme avoir abattu 30 drones russes, tous lancés par les troupes russes pendant la nuit vers des cibles dans sept régions, selon le service de messagerie Telegram de l'armée de l'air ukrainienne.

09:29 ISW : l'ancien ministre russe de la Défense Shoigu "exagère considérablement" les gains territoriauxSelon l'ancien ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, les forces russes ont capturé 420 kilomètres carrés de territoire ukrainien depuis le 14 juin. Cependant, l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) considère cela comme "grossièrement exagéré" et estime le chiffre à 290 kilomètres carrés, soit environ 0,05 % du territoire ukrainien. Compte tenu de la taille globale de l'Ukraine, l'avancée russe au cours des derniers mois est encore très lente. Les forces ukrainiennes se retirent souvent de zones pour protéger les soldats.

08:55 La Russie : Kursk cible de nouveaux raids aériens ukrainiens

Un jour après les attaques ukrainiennes dans la région russe de l'ouest de Kursk qui ont fait plusieurs morts, la région est de nouveau cible de raids aériens ukrainiens, selon les autorités régionales. Deux missiles ukrainiens ont été abattus par des systèmes de défense aérienne dans la région frontalière, a déclaré le gouverneur Alexei Smirnov sur Telegram. Hier, la Russie a signalé des attaques ukrainiennes dans la région de Kursk, impliquant environ 300 soldats, 11 chars et environ 20 autres véhicules blindés, selon le ministère russe de la Défense.

08:22 La Russie intercepte des drones dans plusieurs régions frontalières

La défense aérienne russe a intercepté 11 drones ukrainiens au-dessus du territoire russe pendant la nuit, selon le ministère de la Défense à Moscou. Les régions touchées sont Kursk, Voronezh, Belgorod et Rostov, toutes frontalieres avec l'Ukraine, selon l'agence de presse russe RIA, citant le ministère.

07:47 Le canal pro-ukrainien Deepstate souhaite entrer en contact avec des unités ukrainiennes à Kursk en Russie

Le canal militaire pro-ukrainien Deepstate suggère également une possible incursion dans la région russe frontalière de Kursk. Dans un court communiqué, il a déclaré qu'il ne fournirait pas de mise à jour sur la situation dans la région frontalière pour assurer la sécurité du personnel de défense. "Nous surveillons de près la situation là-bas, maintenons le contact avec certaines unités et fournirons des informations aussi précisément que possible, mais seulement lorsque le moment sera venu. Tout le monde se sent stratégique - c'est normal - mais pour l'instant, il est important de ne pas entraver les gars et la direction militaire dans les décisions qui pourraient affecter le sort de chacun."

07:06 Attaque présumée sur la région russe de Kursk : spéculations sur une unité russe d'extrême droite

Les blogueurs militaires russes affirment que l'incursion présumée de troupes ukrainiennes sur le territoire russe impliquait le Corps volontaire russe (RDK). L'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) n'a trouvé aucune confirmation de cela, et une source du service de renseignement militaire ukrainien a déclaré aux médias Voice of Ukraine que le RDK n'était pas impliqué. Le Corps volontaire russe se compose d'extrémistes et de nationalistes russes de droite combattant du côté ukrainien contre la Russie. À Kyiv, ils se sont distancés du groupe par le passé, en soulignant qu'il agit indépendamment. Le RDK a Occasionally drawn attention with alleged incursions into Russian border regions, which critics have often dismissed as media stunts. According to ISW, another similar unit, the Legion of Freedom of Russia, has not commented on its involvement. Both groups often report on their actions through their Telegram channels, but there is no indication of any involvement in Kursk.

06:23 Des troupes ukrainiennes ont-elles infiltré le territoire russe ? Une attaque possible soulève de nombreuses questions

05:52 L'Ukraine commande un million de drones

Le président Volodymyr Zelensky a déclaré que l'Ukraine augmentait la production de drones en tant qu'outil crucial dans la guerre. "Nous avons déjà commandé un million de drones auprès de nos fabricants pour cette année", a-t-il déclaré dans son adresse vidéo du soir. L'an prochain, le nombre devrait être Significativement plus élevé. "Nous ne révélons pas tous les détails pour l'instant, mais notre capacité de production de drones augmente régulièrement, et nous travaillons avec à la fois des fonds publics et des partenaires pour investir dans notre production de drones." L'utilisation accrue de véhicules aériens non habités est due au refus de nos partenaires occidentaux de permettre à l'armée ukrainienne d'utiliser les armes lourdes qu'ils ont fournies contre des cibles sur le territoire russe.

05:06 La Russie signale cinq morts civils dans des heurts à Kursk

Cinq civils, dont deux médecins, ont été tués dans des heurts avec des soldats ukrainiens dans la région frontalière russe de Kursk, selon les rapports russes. Le gouverneur Alexei Smirnov a également rapporté au moins 20 blessés dans un message Telegram. Deux missiles ont également été tirés sur la région tôt le matin.

02:30 Le Niger coupe les liens diplomatiques avec l'Ukraine

Après le Mali, le Niger a également rompu les liens diplomatiques avec l'Ukraine, invoquant un soutien présumé de l'Ukraine à une attaque de rebelles au Mali. À la fin du mois de juillet, des rebelles touaregs ont affirmé avoir tué au moins 84 mercenaires russes du groupe Wagner et 47 soldats maliens. Ils ont ensuite publié une photo prétendant les montrer avec le drapeau ukrainien. Cependant, des enquêtes menées par le portail russe d'investigation indépendant iStories suggèrent qu'il s'agit d'un montage. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Kuleba, effectue actuellement une tournée dans les États d'Afrique australe et à Maurice pour rallier le soutien de Kiev à l'encontre de la Russie. Entre-temps, la Russie étend son influence dans les États du Sahel via le groupe Wagner.

23:23 La Russie affirme avoir repoussé une attaque ukrainienne sur Kursk

La Russie affirme avoir repoussé des avancées ukrainiennes sur la région russe de Kursk. "Après avoir subi de lourdes pertes, les vestiges du groupe de sabotage ont battu en retraite sur le territoire ukrainien", a déclaré le ministère de la Défense de Moscou. La Russie a utilisé l'artillerie, des avions de combat et des drones pour repousser l'attaque. Les autorités militaires ukrainiennes dans la région de Sumy, de l'autre côté de la frontière avec la région russe de Kursk, affirment que les forces ukrainiennes ont détruit un missile balistique russe, deux drones et un hélicoptère dans la région. Cependant, le rapport régulier de l'état-major général ukrainien ne mentionne aucune attaque ukrainienne dans la région frontalière.

22:22 La pression du Kremlin - une activiste met fin à sa protestation pour le retour des soldats russes

Sous la pression croissante du Kremlin, une dirigeante de la campagne pour le retour des soldats russes du front a cessé ses apparitions publiques. Maria Andreyeva, l'une des dirigeantes du groupe "Put' Domoy" (Retour à la maison), a déclaré à l'agence de presse AFP qu'elle "allait se mettre en retrait" et cesser ses apparitions publiques. Elle a été classée comme "agent étranger", a-t-elle déclaré sur Telegram. "Les agents étrangers sont non seulement privés de leurs droits, mais aussi de leur moyen de subsistance." Le groupe "Put' Domoy" est composé d épouses et de mères qui appellent régulièrement le président russe Vladimir Poutine à rapatrier leurs hommes et fils combattant en Ukraine. Après avoir initialement toléré ou ignoré les manifestants, le Kremlin prend maintenant des mesures croissantes contre eux.

21:39 Zelensky : l'Ukraine investit davantage dans son programme de fusées domestique

L'Ukraine alloue des fonds supplémentaires à son programme de fusées domestique, selon le président Volodymyr Zelensky. La mesure vise à réduire l'écart avec la Russie, qui dispose d'une gamme d'armes à longue portée, a écrit Zelensky sur Telegram. "Des fonds supplémentaires ont été alloués à notre programme de fusées. Plus de fusées produites localement arrivent." Il n'a pas fourni plus de détails. En juillet, le président ukrainien a déclaré que Kiev travaillait à réduire sa dépendance aux fusées fournies par ses alliés, notamment celles pour la défense aérienne.

20:54 Un couple d'espions russes donne une interview après sa libération

Après être revenus en Russie dans le cadre d'un vaste échange de prisonniers, un couple d'espions russes a pris la parole en public pour la première fois. "Lorsque j'ai vu la garde d'honneur à la fenêtre de l'avion, j'ai pleuré", a déclaré Anna Dulzewa dans une interview à la télévision d'État russe, décrivant le moment de son retour en Russie. Anna et Artiom Dulzew ont vécu en Slovénie pendant cinq ans en tant qu'espions russes. Ils ont été arrêtés en 2022. "Nous avons dit aux enfants que nous sommes russes, qu'ils sont russes, et que nous sommes les Dulzew", a déclaré Anna Dulzewa, ajoutant qu'elle et ses enfants ne parlaient que l'espagnol. Dulzewa a déclaré qu'elle voulait "continuer à servir la Russie".

20:04 Moscou déclare un diplomate moldave "persona non grata" En réponse à l'expulsion d'un diplomate russe dans le cadre d'un scandale d'espionnage, Moscou a déclaré un diplomate moldave "persona non grata", selon le ministère russe des Affaires étrangères. Il a rapporté avoir convoqué l'ambassadeur moldave en Russie pour protester fermement contre les mesures hostiles continues de Chisinau envers Moscou. Un membre de l'ambassade de Moldavie en Russie a été déclaré "persona non grata". La semaine dernière, Chisinau a accusé un employé d'une ambassade non nommée dans le pays de communiquer avec deux officiels suspects de conspirer contre le gouvernement moldave et de transmettre des informations à l'étranger. Peu de temps après, le diplomate russe a été expulsé du pays.

19:15 Shoigu : La fenêtre de négociation se ferme pour Kyiv L'ancien ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, appelle l'Ukraine à entamer des pourparlers de paix. "La fenêtre de possibilité pour l'Ukraine se referme", déclare le secrétaire du Conseil de sécurité à la télévision d'État. Plus l'Ukraine tarde, plus elle perdra de territoire, ajoute-t-il. Moscou a souligné que les pourparlers ne pouvaient avoir lieu que si l'Ukraine renonçait à un cinquième de son territoire et abandonnait ses projets d'adhésion à l'OTAN. L'Ukraine refuse.

Le conflit ukrainien a été un sujet de préoccupation majeure de la communauté internationale et d'aide, avec l'UE fournissant 108 milliards d'euros à l'Ukraine depuis le début de la guerre. Malheureusement, cette aide n'a pas empêché la mort tragique du soldat ukrainien Oleksandr Ischchenko en captivité russe, où il aurait été tué il y a neuf jours. Sa mort a été attribuée à des fractures multiples des côtes et à un choc, causant de la consternation parmi les Ukrainiens et incitant le deputy commander of the Azov Brigade, Sviatoslav Palamar, à la qualifier d'autre meurtre brutal d'un prisonnier de guerre ukrainien.

