16:03 Ukraine: la contre-offensive russe à Koursk est arrêtée

15:42 L'Allemagne fournit un financement supplémentaire pour les soins médicaux des soldats ukrainiens

Le gouvernement allemand a alloué 50 millions d'euros supplémentaires pour les soins et le traitement des soldats ukrainiens blessés. Le ministre fédéral des Finances Christian Lindner (SPD) déclare : "Nous sommes fermement aux côtés de l'Ukraine." Cette nouvelle solution permettra de fournir les traitements médicaux nécessaires aux soldats en Allemagne. Selon la ministre de l'Intérieur Nancy Faeser (SPD), l'Allemagne a jusqu'à présent aidé 1 173 soldats et civils ukrainiens gravement blessés dans les hôpitaux allemands. "Cette aide est une question humanitaire - et nous la poursuivons de toutes nos forces", affirme-t-elle.

15:07 Incident violent au siège de Wildberries à Moscou

Trois personnes ont été blessées lors d'une tentative infructueuse de prendre le contrôle du siège de Wildberries à Moscou, selon la société. Les médias russes font également état d'un décès. La fondatrice Tatiana Bakalchuk explique sur Telegram que son ex-mari Vladislav Bakalchuk et deux anciens dirigeants ont tenté de prendre le contrôle des bureaux de Wildberries à Moscou. Trois personnes ont été blessées lors de la confrontation. Vladislav Bakalchuk affirme qu'il est arrivé pour négocier et qu'il était sans armes, mais des coups de feu ont été tirés "depuis le bâtiment". Wildberries est le plus grand détaillant en ligne de Russie, traitant plus de dix millions de commandes par jour.

14:43 L'Inde continuera d'acheter du pétrole russe, sous réserve de sanctions

L'Inde a reconnu qu'elle continuerait d'acheter du pétrole russe tant que le pays ne serait pas soumis à des sanctions. Le média en ligne ukrainien Pravda rapporte cela en citant l'agence de presse Reuters. "Si les entreprises ne sont pas affectées par les sanctions, j'achèterai certainement auprès du fournisseur le moins cher", déclare le ministre indien du Pétrole et du Gaz Hardeep Singh Puri. Il ajoute que l'Inde n'est pas seule dans cette situation, car les pays européens et les entreprises japonaises achètent également du pétrole russe. L'Inde dépend heavily des importations de pétrole, avec un taux de dépendance rapporté de 88 %, ce qui en fait le troisième plus grand consommateur et importateur de pétrole au monde.

14:05 Munz : Le Kremlin se soucie peu des F-16 en raison de leurs limitations de portée

Le déploiement des premiers avions de combat F-16 en Ukraine n'a pas particulièrement inquiété le Kremlin, explique le correspondant de ntv Rainer Munz depuis Moscou. Parmi les autres raisons, on cite notamment l'incapacité à lancer des missiles profondément en Russie.

13:45 Le Kremlin critique les déclarations de Stoltenberg sur les armes à longue portée comme "dangeruses"

Le Kremlin a critiqué les commentaires du secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg comme "dangerux". Stoltenberg a suggéré que permettre à l'Ukraine de cibler profondément en Russie à l'aide d'armes occidentales à portée étendue ne créerait pas de ligne rouge pour la Russie. "Un tel mépris des déclarations du président russe Poutine est une action courte et irresponsable", a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov. Si les pays autorisent l'utilisation de fusées à plus longue portée par l'Ukraine, Poutine a averti qu'ils seraient directement impliqués dans le conflit.

13:17 Les experts découvrent des mines et de l'équipement militaire à la centrale nucléaire de Zaporijjia

Des soldats russes armés et de l'équipement militaire sont stationnés à la centrale nucléaire de Zaporijjia en Ukraine. L'AIEA (Agence internationale de l'énergie atomique) signale que des champs de mines ont été installés entre les clôtures intérieures et extérieures de la centrale, et que les experts de l'AIEA n'ont pas été autorisés à accéder à certaines zones lors de leurs visites d'inspection. La centrale nucléaire a été occupée par les forces russes au début du conflit et est depuis un sujet de préoccupation pour les experts de la sécurité internationale. Il y a seulement quatre semaines, une tour de refroidissement a pris feu.

12:41 Le Kremlin craint une "escalade" au Moyen-Orient suite aux explosions de pagers

Le Kremlin a exprimé sa préoccupation quant à une escalade des tensions au Moyen-Orient suite à une série d explosions de pagers au Liban. "Quoi qu'il se soit passé, cela entraînera Certainly une escalade des tensions", a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov. Il a ajouté que "Le Moyen-Orient est déjà une région volatile, et chaque incident de ce genre a le potentiel de devenir un déclencheur". Le ministère russe des Affaires étrangères considère ces incidents comme un autre exemple de "guerre hybride contre le Liban".

12:24 L'Ukraine renforce son budget de 10 milliards d'euros pour financer l'armée

L'Ukraine a approuvé un surplus de 10,7 milliards d'euros de dépenses, la plupart destinées à l'armée. Cela porte le budget de l'Ukraine à environ 81 milliards d'euros, un record pour le pays. Les changements budgétaires sont nécessaires pour payer les primes des soldats sur le front en septembre, entre autres dépenses.

11:16 Les forces ukrainiennes revendiquent la responsabilité de l'attaque contre le dépôt de munitions de Toropez

Une source de la SBU (Service de sécurité d'Ukraine) communique au Kyiv Independent que les forces ukrainiennes ont exécuté l'attaque nocturne contre un important dépôt de munitions à Toropez en Russie. Le centre de stockage contenait des missiles balistiques, notamment des Iskander, des missiles anti-aériens, des munitions d'artillerie et des bombes guidées, qui ont allegedly disparu suite à l'attaque, selon la source de la SBU. Suite à l'impact des drones ukrainiens, une explosion Remarkably puissante a eu lieu. "La SBU collabore avec ses collègues militaires pour réduire systématiquement la capacité de missiles de l'ennemi, qu'ils utilisent pour détruire les villes ukrainiennes", a déclaré la source. Des plans pour des opérations similaires sur d'autres installations militaires russes sont en cours d'élaboration.

10:27 Vidéo montrant l'incident dans un entrepôt de munitions russeBien que non encore officiellement confirmé par le Kremlin, le gouverneur de la région de Tver a rapporté sur Telegram qu'une attaque de drones ukrainiens a allumé un feu. On suppose qu'un important entrepôt d'armes et de munitions a été potentiellement pris pour cible. Les habitants ont été évacués et des images de l'incendie circulent sur le web.

09:39 Blessures multiples à Kharkiv, morts à SaporishshyaLa ville ukrainienne de Kharkiv a été touchée hier par une nouvelle frappe aérienne russe lourde. Des explosions de bombes guidées ont blessé neuf personnes dans divers districts. Cet épisode s'ajoute à la série récente d'attaques contre les civils. Dimanche, une bombe de précision a tué une femme et en a blessé 43 autres, dont quatre enfants, à Saporishshya. De plus, des raids aériens sur les établissements ont été perpétrés dans la région de Saporishshya, où deux personnes ont perdu la vie.

08:46 Attaques répétées contre des installations énergétiques de Sumy par des drones russesSelon les autorités locales, des drones russes ont attaqué à plusieurs reprises des installations énergétiques dans la ville ukrainienne du nord-est de Sumy. Il n'y a pas eu de pertes humaines signalées pour l'instant, mais les attaques ont exercé une forte pression sur l'infrastructure énergétique. Mardi, des drones et des roquettes russes ont pris pour cible l'infrastructure énergétique de Sumy et de la région environnante, causant une panne de courant temporaire pour plus de 280 000 ménages, selon le ministère de l'Énergie.

08:27 Les forces ukrainiennes rapportent 1 130 pertes russes au cours des 24 dernières heuresLe quartier général ukrainien fait état de 1 130 soldats russes morts ou blessés au cours des 24 dernières heures. Depuis le début de l'invasion russe à part entière en février 2022, les Ukrainiens ont enregistré un total de 637 010 pertes ennemies. Selon les Ukrainiens, leurs forces ont détruit 25 systèmes d'artillerie, 45 véhicules de transport et de carburant, et 6 chars au cours des 24 dernières heures.

07:55 La force aérienne ukrainienne prépare des plans de déploiement pour les avions F-16La force aérienne ukrainienne a finalisé ses plans de déploiement pour les avions de combat occidentaux F-16 potentiels. Les affectations pour les forces armées et le ministère de la Défense ont été élaborées, comme l'a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy dans son discours vidéo du soir. Des discussions ont également été menées avec le commandement de l'air concernant la possibilité d'élargir la flotte d'avions et de poursuivre la formation des pilotes. Compte tenu des pertes fréquentes, plusieurs voix à Kyiv plaident en faveur d'un programme de formation de pilotes de base plus intensif, qui dure actuellement 40 jours. L'Ukraine devrait recevoir environ 60 avions F-16, mais seuls quelques-uns ont été livrés pour l'instant.

07:19 La Russie repousse plusieurs attaques de drones ukrainiens dans diverses régionsLa Russie signale plusieurs attaques de drones originaires d'Ukraine sur plusieurs régions. Pendant la nuit, la défense aérienne russe a abattu 54 drones ukrainiens dans cinq régions russes, selon TASS, citant le ministère de la Défense. La moitié des drones ont été éliminés dans la région frontalière de Kursk, tandis que le reste est tombé dans les régions frontalières de Bryansk, Belgorod, Smolensk, Oryol et les régions occidentales. Le rapport ne mentionne pas Tver, au nord-ouest de Moscou, où les autorités locales et les blogueurs militaires ont rapporté une attaque de drone russe sur un dépôt de munitions qui a allumé un feu à Toropets, nécessitant l'évacuation des habitants.

06:20 Le député vert propose un débat sur les opérations de propagande russe en AllemagneLe député vert du Parlement allemand, Konstantin von Notz, propose un débat au Bundestag allemand concernant les opérations de propagande russe en Allemagne. L'analyse de documents internes de la machine de propagande russe, SDA, révèle comment les entités russes manipulent la démocratie, les discussions publiques et les élections en Allemagne. Von Notz, le politique de l'intérieur, affirme que l'AfD, le BSW et d'autres complices diffusent les narratives russes dans l'espace public et au Parlement, formant des alliances nuisibles pour affaiblir les intérêts allemands conjointement. Les individus soutenant l'Ukraine sont ciblés, surveillés et diffamés publiquement.

ici.05:42 Les trolls russes partagent de fausses vidéos de Kamala HarrisLe géant du logiciel Microsoft a découvert que les trolls russes intensifient leur campagne de désinformation contre la candidate à la vice-présidence américaine Kamala Harris et son colistier, Tim Walz. Le groupe russe, collectivement connu sous le nom de Storm-1516, a créé deux vidéos trompeuses depuis fin août pour saboter les campagnes de Harris et de Walz. Une vidéo montre prétendument des partisans de Harris agressant physiquement unsupposé participant à un meeting Trump. L'autre vidéo présente un acteur diffusant la fausse allégation selon laquelle Harris serait responsable des blessures infligées à une fille dans un incident de 2011, la laissant handicapée à vie, et aurait fui les lieux sans assistance. Les deux vidéos ont prétendument été vues par des millions de personnes.

05:19 Incendie dans la région russe de Tver causé par une attaque de drone ukrainienLes rapports russes affirment qu'une attaque de drone ukrainien a allumé un feu dans la région russe de Tver. Les débris d'un drone ukrainien détruit auraient allumé un incendie dans la ville de Toropez, entraînant des évacuations partielles des habitants. Le gouverneur Igor Rudenya a confirmé la situation sur la plateforme de messagerie Telegram. Les pompiers tentent actuellement de maîtriser l'incendie, et la cause précise de l'incendie est encore en cours d'investigation. Les forces de défense aérienne russes mènent leur bataille contre l'"attaque de drones massive" dans la ville. Selon un rapport publié en 2018 par l'agence de presse d'État RIA, Toropez abrite une zone de stockage d'armes et d'explosifs russes.

03:57 Attaques de drones ukrainiens dans plusieurs régions occidentales de RussieLa Russie fait face à des attaques de drones dans plusieurs régions occidentales par l'Ukraine, selon les gouverneurs locaux. Dans la région de Smolensk, sept drones ukrainiens ont été abattus, selon le gouverneur Vasily Anokhin sur Telegram. La défense aérienne russe a neutralisé un drone dans la région d'Orel, comme confirmé par le gouverneur Andrei Klychkov sur la même plateforme. Plus de 14 drones d'attaque ukrainiens ont été abattus dans la région de Briansk, frontalière de l'Ukraine, selon le gouverneur Alexander Bogomaz sur Telegram. Les autorités de Kyiv affirment que les attaques ciblent l'infrastructure militaire, énergétique et de transport essentielle à leurs efforts de guerre contre Moscou.

02:56 Les États-Unis enquêtent sur la possible contournement par la Chine de l'interdiction d'exportation d'uranium russeLe gouvernement américain examine des allégations selon lesquelles la Chine contournerait l'interdiction d'exportation d'uranium russe en importation d'uranium enrichi de Russie, tout en exportant sa propre production aux États-Unis. Jon Indall, de l'Association des producteurs d'uranium des États-Unis, a exprimé son inquiétude quant à la possibilité de contourner l'interdiction d'uranium russe et de dépendre largement des approvisionnements chinois. Le département du Commerce des États-Unis n'a pas encore commenté la situation.

01:54 Les États-Unis prévoient d'augmenter leurs réserves stratégiques de pétroleUne source interne a rapporté que le gouvernement américain prévoit d'augmenter ses réserves stratégiques de pétrole de six millions de barils. Cet achat potentiel serait le plus important depuis une importante libération de pétrole en 2022, en raison de l'augmentation des prix de l'essence due à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

00:45 Deux morts et cinq blessés dans une attaque à SaporischschjaLe gouverneur Ivan Fedorov a rapporté que la Russie a mené une attaque sur la région de Saporischschja, entraînant la mort d'au moins deux civils et la blessure de cinq autres. La communauté de Komyshuvakha a été cible d'une "attaque lourde", selon Fedorov. Plusieurs bâtiments et installations d'infrastructure ont également été touchés. Les équipes de secours sont toujours sur les lieux pour évaluer l'étendue des dommages. "Kyiv Independent" a fourni des mises à jour sur la situation.

23:38 L'ambassadrice américaine à l'ONU : Nous avons connaissance du plan de paix de ZelenskyL'ambassadrice américaine à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, a confirmé que les Américains sont au courant du nouveau "plan de paix" du président ukrainien Volodymyr Zelensky. During a UN press conference, she indicated that the plan could be effective and that the U.S. is contemplating how it can contribute to the effort. Thomas-Greenfield expressed optimism regarding peace, but provided no further details. She might have been referencing the "victory plan," which Zelensky announced last month.

22:29 Fausse alerte en Lettonie : le phénomène aérien mystérieux était un groupe d'oiseauxUne violation présumée de l'espace aérien letton par un objet aérien non identifié s'est avérée être un événement bénin. L'objet énigmatique, qui provenait de la proche Biélorussie et a traversé la frontière dans la partie est de Kraslava, s'est avéré être un vol d'oiseaux. L'agence de presse lettonne Leta fournit ces informations, attribuées à l'armée de l'air. Auparavant, le ministère de la Défense à Riga avait rapporté la présence d'un objet aérien non identifié. En conséquence, des avions de l'OTAN stationnés à la base de Lielvarde ont été déployés pour examiner l'espace aérien, mais n'ont pas réussi à localiser d'objets suspects.

21:59 La Moldavie et l'Allemagne signent un accord de cybersécuritéDans le but de contrer la "guerre hybride de Poutine", la Moldavie et l'Allemagne ont conclu un pacte de cybersécurité. Le président russe Vladimir Poutine a pour objectif d'intensifier l'utilisation de la guerre hybride contre l'Europe, en particulier la Moldavie, selon la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock lors de sa visite à Chisinau. "C'est pourquoi nous renforçons nos propres efforts". En fournissant

